Radikale Offenheit - Übungen zur Verbesserung der Kommunikation

Ist es Ihnen unangenehm, sich Konflikten zu stellen oder mit verletzten Gefühlen umzugehen? Vielleicht finden Sie es schwierig, Feedback, insbesondere negatives Feedback, mit Einfühlungsvermögen zu geben.

Da sind Sie nicht der Einzige. Vielen von uns fällt es schwer, freundlich und transparent mit ihrem Feedback umzugehen, was zu Missverständnissen führen, die Einheit des Teams schwächen und Interaktionen weniger produktiv machen kann.

Radikale Offenheit kann jedoch dazu beitragen, die Interaktionen in Ihrem Team zu verbessern.

Radikale Offenheit ist eine teamleitung eine Philosophie, die Einfühlungsvermögen und ehrliches Feedback für Wachstum fördert und ein unterstützendes, offenes Umfeld schafft.

In diesem Artikel stellen wir eine Reihe von Übungen zur radikalen Offenheit vor, die Ihnen helfen, Ihr funktionsübergreifenden Teamführungsstil sie sind in der Lage, schwierige Gespräche zu führen, Vertrauen aufzubauen und stärkere Verbindungen zu knüpfen.

Lassen Sie uns zunächst lernen, was radikale Offenheit ist. 👇

Was ist radikale Offenheit?

Radikale Offenheit kombiniert zwei Elemente - persönliche Anteilnahme und direkte Herausforderung -, um ein unterstützendes und zugleich verantwortungsbewusstes Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt und zu Höchstleistungen inspiriert fühlt.

Radikale Offenheit wurde erstmals 2017 von Kim Scott, einer ehemaligen Führungskraft bei Google und Apple, in ihrem Buch Radikale Offenheit: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Sie entwickelte dieses Konzept im Silicon Valley, wo sie sah, was in der Führung funktioniert.

Warum also ist dieses Führungskonzept so beliebt?

Radikale Offenheit bedeutet, offen und ehrlich zu sprechen, ohne sich zurückzuhalten, und gleichzeitig Einfühlungsvermögen und Rücksicht auf die Gefühle anderer zu zeigen. Das schafft Vertrauen, ermutigt zu tiefgreifenden Gesprächen und macht die Teamarbeit effektiver.

Seit seinen Anfängen haben Unternehmen und Führungskräfte radikale Offenheit weithin übernommen, um Vertrauen, Wachstum und Teamverantwortung zu fördern.

Bedeutung der Einführung radikaler Offenheit in Teams

Die Einführung von radikaler Offenheit in Ihrem Arbeits- und Privatleben bietet mehrere Vorteile, wie zum Beispiel:

Verbesserte Kommunikation: Förderung einer offenen, ehrlichen und direkten Kommunikation zwischen den Teammitgliedern. Radikale Offenheit beugt Missverständnissen und Konflikten vor und führt zu einer reibungsloseren Zusammenarbeit und besseren Entscheidungsfindung im Team

Förderung einer offenen, ehrlichen und direkten Kommunikation zwischen den Teammitgliedern. Radikale Offenheit beugt Missverständnissen und Konflikten vor und führt zu einer reibungsloseren Zusammenarbeit und besseren Entscheidungsfindung im Team Schnellere Problemlösung: Geben Sie Ihren Teammitgliedern das Gefühl, ihre Ideen und Bedenken offen äußern zu können. Dies bedeutet, dass Probleme in Rekordzeit erkannt werden und in Brainstorming-Sitzungen ein Umfeld geschaffen wird, in dem Ideen frei fließen können, was zu schnelleren Lösungen führt

Geben Sie Ihren Teammitgliedern das Gefühl, ihre Ideen und Bedenken offen äußern zu können. Dies bedeutet, dass Probleme in Rekordzeit erkannt werden und in Brainstorming-Sitzungen ein Umfeld geschaffen wird, in dem Ideen frei fließen können, was zu schnelleren Lösungen führt Persönliches Wachstum: Bei radikaler Offenheit geht es nicht nur darum, Missstände anzusprechen, sondern auch darum, sich gegenseitig zu stärken. Konstruktives Feedback führt zuarbeitsstil und hilft den Teammitgliedern, ihre Stärken und verbesserungswürdigen Bereiche zu erkennen

Bei radikaler Offenheit geht es nicht nur darum, Missstände anzusprechen, sondern auch darum, sich gegenseitig zu stärken. Konstruktives Feedback führt zuarbeitsstil und hilft den Teammitgliedern, ihre Stärken und verbesserungswürdigen Bereiche zu erkennen Stärkere Beziehungen: Fördern Sie durch radikale Offenheit das Einfühlungsvermögen und das Verständnis zwischen den Teammitgliedern. Wenn der Einzelne sich gehört und geschätzt fühlt, stärkt dies die Bindungen innerhalb des Teams. Die Förderung von Vertrauen und gegenseitigem Respekt durch radikale Offenheit führt zu besseren Beziehungen und höherer Arbeitszufriedenheit

Fördern Sie durch radikale Offenheit das Einfühlungsvermögen und das Verständnis zwischen den Teammitgliedern. Wenn der Einzelne sich gehört und geschätzt fühlt, stärkt dies die Bindungen innerhalb des Teams. Die Förderung von Vertrauen und gegenseitigem Respekt durch radikale Offenheit führt zu besseren Beziehungen und höherer Arbeitszufriedenheit Erhöhte Verantwortlichkeit: Durch die offene Anerkennung von Gewinnen und Verlusten treten die Teammitglieder vor und übernehmen Verantwortung. Die Förderung der Verantwortlichkeit durch radikale Offenheit stellt sicher, dass jeder die Verantwortung für seine Arbeit übernimmt

Verbesserung der Kommunikation durch radikale Offenheit

Radikale Offenheit hilft den Teammitgliedern, ein Umfeld zu schaffen, in dem ein offener und ehrlicher Dialog gefördert und gefeiert wird. In einem kollegialen Arbeitsumfeld fühlen sich die Mitarbeiter wohl, wenn sie ihre Gedanken und Ideen mitteilen können, ohne ein Urteil befürchten zu müssen.

Radikale Offenheit fördert Transparenz, schafft Vertrauen, ermutigt zu Wachstum, stärkt Beziehungen und verbessert die Zusammenarbeit im Team.

Rolle der radikalen Offenheit beim Hinterfragen und Korrigieren von Teammitgliedern

Das Schöne an radikaler Offenheit ist, dass sie den Lärm durchbricht und direkt zum Kern der Sache vordringt.

Durch radikale Offenheit und gleichzeitige Fürsorge bauen Sie Vertrauen und Respekt bei Ihren Teammitgliedern auf. Es geht darum, sie herauszufordern, ihr Bestes zu geben und ihnen gleichzeitig die Unterstützung und Anleitung zu geben, die sie brauchen, um dieses Ziel zu erreichen.

Und jetzt kommt der Clou: Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass man ihnen zuhört und sie unterstützt, sind sie eher bereit, ihr Feedback anzunehmen und positive Veränderungen vorzunehmen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kollegen, der ständig Fristen versäumt. Mit radikaler Offenheit würden Sie das Problem nicht ignorieren oder hinter seinem Rücken darüber schimpfen.

Stattdessen würden Sie ein offenes und ehrliches Gespräch führen, in dem Sie ihm die Auswirkungen seines Verhaltens auf das Team erläutern und ihm Unterstützung anbieten, damit er sich verbessern kann. Radikale Offenheit ermutigt Sie also, das Problem direkt, aber mit Bedacht anzusprechen.

Dieser Ansatz hilft Ihnen beim Aufbau eines effizienten team-Charta und eine Kultur des Vertrauens, der Transparenz und der Verantwortlichkeit, in der sich jeder wertgeschätzt fühlt und in der jeder in der Lage ist, seine beste Arbeit zu leisten.

Und seien wir mal ehrlich, wer würde sich das nicht in einem Team wünschen?

Wie wichtig es ist, dass die Kritik klar und freundlich ist

Möchten wir nicht alle ein hilfreiches und ermutigendes Feedback erhalten? Die Art und Weise, wie Sie Lob und Kritik äußern, kann die Dynamik von Beziehungen und das Wachstum des Einzelnen erheblich beeinflussen.

Klarheit hilft dem Empfänger, die angesprochenen Punkte zu verstehen, während Freundlichkeit sicherstellt, dass die Kritik konstruktiv und respektvoll geäußert wird.

Wenn Sie z. B. von Ihrem Vorgesetzten ein Feedback zu einer Projektpräsentation erhalten, sollten Sie stattdessen Folgendes hören,

"Ihre Präsentation war schrecklich. Sie müssen an Ihren Fähigkeiten, in der Öffentlichkeit zu sprechen, arbeiten "

was demoralisierend sein könnte, sagt Ihr Vorgesetzter,

"Mir sind einige Bereiche aufgefallen, in denen Ihre Präsentation verbessert werden könnte, insbesondere Ihre Vortragsweise. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, Ihre Redefähigkeiten weiterzuentwickeln, damit Sie sich bei künftigen Präsentationen sicherer fühlen können. "

Er erkennt die Notwendigkeit an, sich zu verbessern, und bietet gleichzeitig Unterstützung und Ermutigung.

Hier ist ein Überblick darüber, wie klare und freundliche Kritik zu einem unterstützenden und produktiven Umfeld beiträgt und Ihnen hilft, ein guter Chef zu werden:

Aufrechterhaltung positiver Beziehungen: Klare und freundliche Kritik baut Vertrauen und Respekt in den Beziehungen auf, indem sie Rücksicht auf die Gefühle des Empfängers nimmt und gleichzeitig Bereiche anspricht, die verbessert werden können

Klare und freundliche Kritik baut Vertrauen und Respekt in den Beziehungen auf, indem sie Rücksicht auf die Gefühle des Empfängers nimmt und gleichzeitig Bereiche anspricht, die verbessert werden können Verbesserung der Kommunikation: Klarheit in der Kritik beseitigt Missverständnisse und stellt sicher, dass die Botschaft effektiv vermittelt wird, während Freundlichkeit eine offene Kommunikation fördert und Abwehrhaltungen reduziert

Klarheit in der Kritik beseitigt Missverständnisse und stellt sicher, dass die Botschaft effektiv vermittelt wird, während Freundlichkeit eine offene Kommunikation fördert und Abwehrhaltungen reduziert Stärkung der Moral: Freundliche Kritik erkennt die Bemühungen und Stärken des Empfängers an und steigert die Moral und Produktivitätmotiviert Ihr Team herausforderungen zu meistern und nach Spitzenleistungen zu streben. Klare Hinweise darauf, was verbessert werden muss, helfen den Mitarbeitern, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln

Praktische Schritte zur Umsetzung von radikaler Offenheit

Radikale Offenheit fördert tiefere Beziehungen, verbessert Ihren EQ für hilfreiches Feedback und führt zu produktiveren Gesprächen. Im Folgenden finden Sie einige Schritte zur Umsetzung an Ihrem Arbeitsplatz:

Schritt 1: Erzählen Sie persönliche Geschichten

Beginnen Sie damit, Ihrem Team radikale Offenheit in Ihren eigenen Worten zu erklären, und betonen Sie, wie wichtig es ist, sich persönlich zu kümmern und gleichzeitig direkt zu hinterfragen.

Verwenden Sie Geschichten, um das Konzept zu veranschaulichen, und erzählen Sie von Ihren Erfahrungen mit dem Geben und Empfangen von Feedback. All diese persönlichen Geschichten sollten Ihre Verletzlichkeit zeigen und demonstrieren, wie Feedback zu Ihrem Wachstum beigetragen hat.

Indem Sie Ihre eigenen Erfahrungen mitteilen, geben Sie Ihrem Team ein Beispiel und machen das Konzept der radikalen Offenheit nachvollziehbar und verständlich.

Schritt 2: Feedback einholen

Zeigen Sie Ihre Bereitschaft, Feedback zu erhalten, indem Sie es aktiv von Ihren Teammitgliedern einfordern. Ermutigen Sie sie, radikal offenes Lob und konstruktive Kritik an Ihrem Führungsstil, Ihrer Kommunikation und Ihren Leistungen zu äußern.

Verwenden Sie ClickUp's Feedback-Formular-Vorlage die Ihrem Team eine Plattform bietet, um ihre Meinung über Sie zu äußern.

Die Feedback-Formularvorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Sie bei der Erfassung von Kundenfeedback und der Organisation von Kundendaten an einem Ort zu unterstützen.

Ignorieren Sie die Stille nicht - sie könnte ein Zeichen dafür sein, dass Sie Feedback brauchen. Lassen Sie sich auf das Unbehagen ein, denn das ist der Ort, an dem Wachstum stattfindet. Nur weil es keine Kritik gibt, heißt das nicht, dass Sie fehlerfrei sind.

Wenn es Ihnen schwer fällt, Feedback zu bekommen, sollten Sie die Orange Box-Technik ausprobieren. Stellen Sie eine "orangefarbene Kiste" - real oder symbolisch - an einem gut sichtbaren Platz im Arbeitsbereich Ihres Teams auf. Dann können die Teammitglieder anonym ihr Feedback, ihre Vorschläge oder Bedenken mitteilen. Dies ist eine einfache, aber effektive Methode, um eine offene Kommunikation zu fördern.

Integrieren Sie Feedbackgespräche in die täglichen Interaktionen, anstatt sie formell zu planen. Und denken Sie daran, dass das Einholen von Ratschlägen, insbesondere von konstruktiver Kritik, keine einmalige Aufgabe ist - es ist eine tägliche Verpflichtung. Anfangs mag es sich seltsam anfühlen, aber Sie und Ihr Team werden sich bald daran gewöhnen.

Schritt 3: Wachstum mit Karrieregesprächen managen

Führen Sie mit jedem Teammitglied sinnvolle Gespräche, um dessen Motivation und Karrierewünsche herauszufinden. Verwenden Sie vorlagen für Kommunikationspläne eine Reihe von drei Karrieregesprächen mit jedem Teammitglied zu führen und diese Gespräche zu nutzen, um die individuellen Motivationen mit den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Teams in Einklang zu bringen.

Erkunden Sie, was sie motiviert, ihre Lebensziele und die treibenden Kräfte in ihrem Leben (Lebensgeschichte)

Verstehen, was sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erreichen wollen (Träume)

Gemeinsame Planung der derzeitigen Maßnahmen zur Erreichung der Karriereziele (Karriereaktionsplan)

Überwachen und verfolgen Sie die Fortschritte jedes Teammitglieds auf dem Weg zu ihren beruflichen Zielen.

Die ClickUp-Vorlage für den Karriereweg wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, die Karriereentwicklung innerhalb einer Organisation zu visualisieren und zu verfolgen.

Schritt 4: Einzelgespräche verbessern

Planen Sie regelmäßige, persönliche 1:1-Gespräche mit Ihren direkten Mitarbeitern.

Passen Sie die Treffen an die individuellen Vorlieben an, sei es bei einer Mahlzeit, einem Spaziergang oder zu einer bevorzugten Zeit. So entsteht ein angenehmes Umfeld, in dem sich die Mitarbeiter ermutigt fühlen, ihre Gedanken und Anliegen in diesen Gesprächen mitzuteilen.

Behandeln Sie diese Gespräche als Gelegenheiten zum Aufbau von Beziehungen und nicht als formelle Besprechungen. Optimieren Sie den Zeitpunkt und das Format dieser Treffen, um sicherzustellen, dass sie für beide Seiten angenehm und produktiv sind. Wenn Sie Ihre 1:1-Gespräche verbessern, sollten Sie sich darauf konzentrieren, das Vertrauen Ihres Teams zu gewinnen und eine positive Kultur zu fördern.

Integrieren Sie Karrieregespräche in diese Unterhaltungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Indem Sie echte Verbindungen und sinnvolle Diskussionen in den Vordergrund stellen, schaffen Sie ein stabileres, unterstützendes Teamumfeld.

Legen Sie klare Tagesordnungen für jede Besprechung fest.

Die Vorlage enthält Abschnitte, in denen Aktionspunkte und Folgeaufgaben dokumentiert werden, um Verantwortlichkeit und Kontinuität über die Besprechung hinaus zu gewährleisten. So können Sie den Fortschritt verfolgen und sicherstellen, dass die Besprechungen zu greifbaren Ergebnissen führen.

Die Durchführung von Einzelgesprächen ist eine großartige Möglichkeit, das Engagement Ihrer Teammitglieder aufrechtzuerhalten. Diese Aufgabenvorlage enthält Tagesordnungen für Einzelgespräche für verschiedene Zwecke zur Verwendung durch das Managementteam.

Schritt 5: Geben Sie umsetzbares und konstruktives Feedback

Bieten Sie Ihren Teammitgliedern spontane Hilfestellung an, indem Sie sie ganz offen loben und konstruktive Kritik üben. Halten Sie die Interaktionen kurz, um die Zeit aller Beteiligten zu respektieren und den Fokus zu wahren.

Erstellen Sie eine Feedbackschleife, die auf die Vorlieben und den Kommunikationsstil jedes Einzelnen zugeschnitten ist, um maximale Wirkung zu erzielen. Passen Sie Ihre Vorgehensweise an das erhaltene Feedback an und zeigen Sie so Flexibilität und Reaktionsfähigkeit.

Weisen Sie den relevanten Teammitgliedern spezifische Kommentare zu und stellen Sie sicher, dass die Feedbackschleife an die richtige Person weitergeleitet wird, so dass klare Aktionspunkte entstehen.

Teammitglieder können Kommentare direkt im Kommentar schnell lösen oder neu zuordnen, um Verwirrung oder verlorenes Feedback zu vermeiden. Durch die Verwaltung von Kommentaren an einem zentralen Ort können die einzelnen Mitarbeiter effizient auf das Feedback zugreifen und es bearbeiten, wodurch eine kollaborative Umgebung gefördert wird, die auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist.

Wandeln Sie Kommentare in Aufgaben um und weisen Sie sie Ihrem Team mit ClickUp zu

Schritt 6: Feedback einschätzen

Beugen Sie dem Scheitern von Feedback vor, indem Sie regelmäßig Ihre Fortschritte bei der Umsetzung von radikaler Offenheit bewerten. Reflektieren Sie, welche Aspekte der radikalen Offenheit effektiv funktionieren und was verbessert werden muss.

Holen Sie sich Anregungen aus verschiedenen Quellen, einschließlich Ihres Teams, Ihrer Mentoren und Kollegen. Gewinnen Sie verschiedene Perspektiven auf Ihren Ansatz der radikalen Offenheit und seine Auswirkungen auf die Teamdynamik.

Konzentrieren Sie sich darauf, die grundlegenden Aspekte der radikalen Offenheit zu beherrschen. Die Beurteilung von Feedback ist ein fortlaufender Prozess der radikalen Offenheit. Führungskräfte sollten sich kontinuierlich um Input bemühen, ihre Interaktionen reflektieren und Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass die Feedbackschleife effektiv bleibt und das Wachstum und die Entwicklung des Teams unterstützt.

Wie radikale Offenheit die Teambildung verbessert

Die Förderung des Zusammenhalts durch radikale Offenheit ist entscheidend für die Verbesserung der Teambildung.

Hier finden Sie einen Überblick über verschiedene Übungen, die Sie sofort in die Praxis umsetzen können. Sie hilft Ihnen, radikale Offenheit zu erklären und die Bindung des gesamten Teams zu fördern:

'Share Your Story'-Sitzungen: Organisieren Sie Sitzungen, in denen die Teammitglieder abwechselnd ihre persönlichen Erfahrungen und Perspektiven mitteilen. Dies fördert die Empathie und das Verständnis unter den Teammitgliedern und stärkt ihre Beziehungen

Organisieren Sie Sitzungen, in denen die Teammitglieder abwechselnd ihre persönlichen Erfahrungen und Perspektiven mitteilen. Dies fördert die Empathie und das Verständnis unter den Teammitgliedern und stärkt ihre Beziehungen Feedback-Workshops: Führen Sie Workshops durch, die sich auf das Geben und Empfangen von Feedback konzentrieren. Nutzen Sie Rollenspiele und Feedbackrunden, um zu üben, konstruktiv und offen Feedback zu geben. Dies hilft den Teammitgliedern, sich an eine offene Kommunikation zu gewöhnen, und stärkt das Vertrauen

Führen Sie Workshops durch, die sich auf das Geben und Empfangen von Feedback konzentrieren. Nutzen Sie Rollenspiele und Feedbackrunden, um zu üben, konstruktiv und offen Feedback zu geben. Dies hilft den Teammitgliedern, sich an eine offene Kommunikation zu gewöhnen, und stärkt das Vertrauen Teambuilding-Retreats: Planen Sie Retreats, bei denen die Teammitglieder an Aktivitäten wie teambildenden Spielen, Herausforderungen im Freien und Gruppendiskussionen teilnehmen können. Diese Exerzitien bieten Gelegenheit für echte Verbindungen und ehrliche Gespräche außerhalb des Arbeitsplatzes

Planen Sie Retreats, bei denen die Teammitglieder an Aktivitäten wie teambildenden Spielen, Herausforderungen im Freien und Gruppendiskussionen teilnehmen können. Diese Exerzitien bieten Gelegenheit für echte Verbindungen und ehrliche Gespräche außerhalb des Arbeitsplatzes Regelmäßige Check-Ins: Führen Sie regelmäßige Check-Ins ein, bei denen die Teammitglieder aktuelle Informationen austauschen, Herausforderungen diskutieren und Feedback geben. Diese Check-Ins fördern Transparenz, Verantwortlichkeit und kontinuierliche Verbesserung innerhalb des Teams

Führen Sie regelmäßige Check-Ins ein, bei denen die Teammitglieder aktuelle Informationen austauschen, Herausforderungen diskutieren und Feedback geben. Diese Check-Ins fördern Transparenz, Verantwortlichkeit und kontinuierliche Verbesserung innerhalb des Teams Herausforderungen zur Problemlösung: Schaffen Sie Gelegenheiten für Teammitglieder, gemeinsam an der Lösung von Herausforderungen zu arbeiten oder Ideen zu entwickeln. Dies fördert die Teamarbeit, Kreativität und Innovation und stärkt gleichzeitig die Bindungen zwischen den Teammitgliedern

Indem Sie diese Übungen in Ihre Teambildungsbemühungen einbeziehen, können Sie das Vertrauen, die offene Kommunikation und das Zugehörigkeitsgefühl unter den Teammitgliedern fördern, was letztendlich zu einem stärkeren und geschlosseneren Team führt.

Die besten Voraussetzungen für radikale Offenheit

Gesellschaftliche Veranstaltungen außerhalb der Arbeit können sich hervorragend eignen, um radikale Offenheit zu üben und Kontakte zu Kollegen zu knüpfen. Aber sie sind nicht immer die beste Wahl.

Wenn die Geschäftsleitung solche Veranstaltungen organisiert, fühlen sich die Mitarbeiter möglicherweise unter Druck gesetzt, daran teilzunehmen. Das kann die Freiheit, die Sie im Unternehmen zeigen wollen, beeinträchtigen.

Seien Sie also bei der Planung achtsam. Fragen Sie sich, ob Sie Ihr Team ungewollt zu etwas Unangenehmem drängen.

Ziehen Sie stattdessen in Erwägung, die Arbeitszeit für radikale Offenheitsübungen zu nutzen. Da Sie die meiste Zeit mit Ihrem Team bei der Arbeit verbringen, ist dies ein hervorragender Ort, um sich gegenseitig kennen zu lernen.

Informelle Anlässe wie Teamessen, Kaffeepausen oder Besprechungen im Gehen sind ideal für ehrliche Gespräche. Sie schaffen eine entspannte Atmosphäre, in der sich jeder wohl fühlt.

Und vergessen Sie nicht die Einzelgespräche, die tiefere Diskussionen und persönliches Feedback ermöglichen.

Wie man die Auswirkungen von radikaler Offenheit messen kann

Radikale Offenheit in einem Team bedeutet, dass jeder seine Gedanken und Gefühle offen mitteilt und Feedback ohne Zögern gegeben wird. Aber wie können Sie feststellen, ob sich Ihr Team dadurch verbessert? teamdynamik ?

Laut Kim Scott, der Autorin für radikale Offenheit, wird radikale Offenheit nicht am Mund, sondern am Ohr des Zuhörers gemessen. Deshalb ist es wichtig, die Wirkung zu messen.

Sie zeigt Ihnen, ob Ihre kommunikationsstrategien hilfreich oder schädlich sind.

Indem Sie verfolgen, wie Menschen auf Feedback reagieren, wie Ideen ausgetauscht und Konflikte gelöst werden, können Sie feststellen, ob radikale Offenheit einen positiven Unterschied macht. Denn wenn Feedback misslingt, kostet es letztlich das Geschäft.

Mit einer Kombination dieser Methoden können Sie die Wirksamkeit von radikaler Offenheit messen:

360-Grad-Feedback: Verwenden Sie 360-Grad-Feedback-Bewertungen, um Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven, einschließlich von Kollegen, Managern und direkten Mitarbeitern, über die Wirksamkeit von radikaler Offenheit im Unternehmen zu sammeln. Vergleichen Sie das Feedback im Laufe der Zeit, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln

Verwenden Sie 360-Grad-Feedback-Bewertungen, um Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven, einschließlich von Kollegen, Managern und direkten Mitarbeitern, über die Wirksamkeit von radikaler Offenheit im Unternehmen zu sammeln. Vergleichen Sie das Feedback im Laufe der Zeit, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln Engagement der Mitarbeiter: Überwachen Sie das Engagement der Mitarbeiter vor und nach der Einführung von radikalen Offenheitspraktiken. Ein höheres Maß an Engagement, das durch Umfragen oder andere Kennzahlen gemessen wird, kann darauf hindeuten, dass sich die Mitarbeiter stärker mit ihrer Arbeit und dem Unternehmen verbunden fühlen und sich stärker engagieren

Überwachen Sie das Engagement der Mitarbeiter vor und nach der Einführung von radikalen Offenheitspraktiken. Ein höheres Maß an Engagement, das durch Umfragen oder andere Kennzahlen gemessen wird, kann darauf hindeuten, dass sich die Mitarbeiter stärker mit ihrer Arbeit und dem Unternehmen verbunden fühlen und sich stärker engagieren Leistungsbeurteilungen: Nehmen Sie Bewertungen der Kommunikationsfähigkeiten und der Teamdynamik in Ihre Leistungsbeurteilungen auf. Achten Sie auf Verbesserungen in Bereichen wie Vertrauen, Zusammenarbeit und Konfliktlösung, die Indikatoren für die Auswirkungen von radikaler Offenheit sind

Nehmen Sie Bewertungen der Kommunikationsfähigkeiten und der Teamdynamik in Ihre Leistungsbeurteilungen auf. Achten Sie auf Verbesserungen in Bereichen wie Vertrauen, Zusammenarbeit und Konfliktlösung, die Indikatoren für die Auswirkungen von radikaler Offenheit sind Bindungsquoten: Verfolgen Sie die Bindungsquoten, um festzustellen, ob die Fluktuation nach der Einführung radikaler Offenheit abnimmt. Höhere Fluktuationsraten deuten darauf hin, dass die Mitarbeiter zufriedener sind und eher bereit sind, im Unternehmen zu bleiben, möglicherweise aufgrund der verbesserten Kommunikation und Beziehungen

Verfolgen Sie die Bindungsquoten, um festzustellen, ob die Fluktuation nach der Einführung radikaler Offenheit abnimmt. Höhere Fluktuationsraten deuten darauf hin, dass die Mitarbeiter zufriedener sind und eher bereit sind, im Unternehmen zu bleiben, möglicherweise aufgrund der verbesserten Kommunikation und Beziehungen Konfliktlösung: Beobachten Sie, wie Konflikte innerhalb des Teams behandelt werden. Gibt es weniger ungelöste Konflikte oder werden sie produktiver gelöst?

Persönlich betreuen und direkt herausfordern mit ClickUp

Um Radical Candor in Ihrem Unternehmen einzuführen, müssen Sie die Kernprinzipien der radikalen Offenheit kennen - sich persönlich kümmern und direkt herausfordern. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung echter Beziehungen, wobei Sie sich nicht vor den schwierigen Gesprächen scheuen, die für das Wachstum notwendig sind.

Denken Sie daran, wie Brené Brown in Dare to lead und als unzählige zitate zur Teamarbeit bestätigen, dass echte Zusammenarbeit und Ehrlichkeit die Eckpfeiler für den Erfolg bei allen Unternehmungen sind.

Die vielseitige Plattform von ClickUp bietet die Werkzeuge, um einen offenen Dialog zu ermöglichen, den Fortschritt zu verfolgen und die Verantwortlichkeit zu gewährleisten, damit Teams ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Also, warum warten? Registrieren Sie sich bei ClickUp und machen Sie den ersten Schritt, um eine Kultur der radikalen Offenheit an Ihrem Arbeitsplatz zu kultivieren.