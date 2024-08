Die 10 besten Podcasts für Führungskräfte, die Ihre Erfolgsreise beflügeln

Sind Sie auf der Suche nach neuen Perspektiven, den neuesten Erkenntnissen und Strategien, die Ihre Führungsarbeit voranbringen? Dann sind Sie in der Welt der Podcasts genau richtig!

In der heutigen Geschäftswelt ist kontinuierliches Lernen im Bereich der Führung wichtiger denn je. Führung ist mehr als Autorität und Titel; es ist die Fähigkeit, zu inspirieren, zu leiten und zu innovieren. Und das Streben nach Wissen, Wachstum und Entwicklung ist der Schlüssel zu effektiver Führung.

Als Führungskraft müssen Sie ein ständiger Lernender sein, der sich verpflichtet, seine Fähigkeiten zu verfeinern und der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein. Allerdings kann es schwierig sein, in Ihrem vollen Terminkalender die Zeit zum Lernen zu finden.

Hier kommen die Podcasts für Führungskräfte ins Spiel. Sie bieten eine einzigartige Mischung aus Inspiration, Bildung und Einblicken in die reale Welt und erweisen sich als praktische, leicht zugängliche Werkzeuge für Führungskräfte, die ihren Horizont erweitern und ihre Fähigkeiten verbessern wollen.

In diesem Artikel werden wir die 10 besten Podcasts für Führungskräfte vorstellen.

Podcasts zum Thema Führung

Mit über 5 Millionen Podcasts global gesehen haben Podcasts die digitale Welt erobert. Die Zahl der Podcast-Hörer lag im Jahr 2023 bei über 460 Millionen und wird in diesem Jahr voraussichtlich 504,9 Millionen erreichen.

die Zahl der weltweiten Podcast-Hörer von 2019 bis 2024 (in Millionen) über Statista Aber was macht Podcasts so beliebt? Nun, einer der Gründe ist die Bequemlichkeit und Zugänglichkeit. 59% der Menschen betreiben Multitasking beim Hören von Podcasts. Ganz gleich, ob Sie arbeiten, Hausarbeiten erledigen, Auto fahren, sich entspannen oder Sport treiben, sie ermöglichen es Ihnen, Ihren Geist und Körper zu beschäftigen. Forschung legen auch nahe, dass Podcasts die Menschen motivieren und produktiver machen.

Podcasts für Führungskräfte sind virtuelle Mentoren, die mit ein paar Fingertipps auf Ihrem Smartphone oder Laptop zugänglich sind. Viele Podcasts enthalten Interviews mit Vordenkern, Branchenexperten und erfolgreichen Praktikern und bieten einen Einblick in verschiedene führungsstile , Strategien, Philosophien und Erfahrungen aus der Praxis.

Mit den richtigen Führungs-Podcasts können Sie:

Berufliche Hürden überwinden und unschätzbare Lektionen lernen

Umsetzbare Ratschläge zur Entwicklung von Führungskompetenzen erhalten

Ihren Führungsweg ausbauen und Ihren Führungsstil finden

Teil einer Führungsgemeinschaft werden, Ideen austauschen und gemeinsam wachsen

Die besten Podcasts zum Thema Führung: Details und Einblicke

Es gibt Podcasts für jeden Interessenbereich, von Produktivitätspodcasts bis hin zu Podcasts zur beruflichen Weiterentwicklung. Das macht die Suche nach den richtigen Podcasts sehr mühsam, vor allem, wenn man sich durch 5 Millionen Podcasts wühlen muss.

Aber keine Sorge, wir haben die 10 besten Podcasts zum Thema Führung für Sie zusammengestellt.

1. Jocko Podcast

via {YouTube_} Sind Sie auf der Suche nach umsetzbaren Ratschlägen und einer einzigartigen Perspektive auf das Thema Führung? Der Jocko Podcast wird Sie nicht enttäuschen.

Der Jocko Podcast wird von Jocko Willink, einem pensionierten Navy SEAL-Offizier, Autor und Führungsberater, moderiert und bietet militärische Perspektiven zu Führung, persönlicher und beruflicher Entwicklung und Disziplin.

Jocko Willink hat 20 Jahre Erfahrung als Navy SEAL und ist Mitbegründer von Echelon Front, einem Unternehmen, das Führungsunterricht für Einzelpersonen anbietet, führungsteams und Organisationen.

Er gibt Ihnen direkte Ideen und Meinungen, wie Sie Ihre Herausforderungen angehen und Ihre Ziele erreichen können. Und diese Ideen gehen über das Thema Führung hinaus. Sie können sie auf alle Bereiche Ihres Lebens anwenden.

Dieser Leadership-Podcast ist eine Unterhaltung, bei der Jocko Gäste wie Jordan Peterson, Dakota Meyer und Alex Honnold einlädt, um verschiedene Themen zu diskutieren. Jede Folge kann zwischen 10 Minuten und 6 Stunden dauern.

Episoden, die man unbedingt hören muss

Training, Disziplin und das Schlachtfeld des Lebens mit Leif Babin Als Führungskraft haben Sie vielleicht nicht immer die Zeit, sich lange Podcasts zum Thema Führung anzuhören. Wenn Sie also wertvolle Tipps in mundgerechte Episoden verpackt haben möchten, ist der IdeaCast der Harvard Business Review perfekt.

Die Moderatoren Alison Beard und Curt Nickisch nehmen die Zuhörer mit auf eine fesselnde Reise durch Führungslektionen, die neuesten Trends und Herausforderungen. Jede Folge dauert fast 30 Minuten und enthält Gespräche mit Branchenexperten, Führungskräften, Professoren und Autoren.

Zu den jüngsten Gästen der Podcasts gehören Bob Sutton (Professor in Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (CEO von Decisive) und Ted Bililies (Geschäftsführer von AlixPartners).

Der Erfolg des Podcasts zeigt sich in den vielen Episoden und seiner langen Geschichte. Er hat über 900 Episoden, die bis ins Jahr 2006 zurückreichen! Die neuesten Episoden befassen sich mit der Freiberufler-Wirtschaft, Einzelgesprächen und der Rückkehr ins Büro, team-Management und mehr.

Must-Listen-Folgen

Was die freiberufliche Wirtschaft für Ihre Talentstrategie bedeutet Möchten Sie direkt von einigen der erfolgreichsten CEOs lernen?

Greg Demetriou, ein ehemaliger Detektiv und derzeitiger CEO von Lorraine Gregory Communications, ist der Gründer und Gastgeber des Podcasts Ask a CEO. Er interviewt Gründer und CEOs aus verschiedenen Branchen, um mehr über ihre Ansichten, ihren Werdegang, ihre Herausforderungen und ihre Erfolge zu erfahren.

Das Beste an diesem Podcast für Führungskräfte ist, dass man authentischen Gesprächen lauschen kann. Die Gäste sprechen ganz offen über ihre Misserfolge und Kämpfe. Dadurch erhalten Sie realistisches Wissen darüber, wie Sie Herausforderungen meistern und siegreich sein können.

Zu den jüngsten Gästen des Podcasts gehören Frank Romeo (Aktivist und PTSD-Ausbilder), Jennifer Marks (Geschäftsführerin der J.P. Morgan Private Bank) und Michael Dowling (CEO von Northwell Health). Die Episoden dauern in der Regel zwischen 15 Minuten und einer Stunde.

Episoden, die man unbedingt hören muss

Der Unterschied zwischen Managen und Führen mit Michael Dowling Ein weiterer großartiger Podcast für Führungskräfte, der Andy Stanley Leadership-Podcast, behandelt relevante Themen wie Kommunikation, Entscheidungsfindung und Motivation, grundwerte , Führungswechsel, Zielsetzung und Umgang mit schwierigen Gesprächen.

Andy Stanley hat eine Leidenschaft für das Lehren und den Umgang mit Zuhörern und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung als Redner bei Führungsveranstaltungen. Er ist außerdem ein gefragter Redner, der Gründer von North Point Ministries und der Bestsellerautor von über 20 Büchern.

Die Episoden des Podcasts sind kurz und dauern etwa 20 Minuten. Jede Folge bietet ausführliche Gespräche mit Co-Moderator Lane Jones oder einem Gast. Der Podcast bietet angehenden und neuen Führungskräften einzigartige Einblicke, Erfahrungen und umsetzbare Ratschläge mit Beispielen aus der Praxis.

Episoden, die man unbedingt hören muss

Überraschende Veränderungen in der Führung mit Clay Scroggins Der EntreLeadership-Podcast wird von Dave Ramsey moderiert, dem CEO und Gründer von Ramsey Solutions, einem Unternehmen, das Menschen hilft, die Kontrolle über ihr Geld zu übernehmen. Was diesen Podcast einzigartig und hörenswert macht, ist sein einzigartiges Format und die Erfahrungen des Gastgebers.

Dave Ramsey stand einst am Rande des Bankrotts, bis er seinen Weg zu einem lokalen Radiosender fand. Mit schierer Hartnäckigkeit und Entschlossenheit gründete er Ramsey Solutions und wurde ein Bestsellerautor.

Er startete den EntreLeadership-Podcast, um Menschen dabei zu helfen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, ihr persönliches Wachstum und ihre Entwicklung zu verbessern und die Fehler zu vermeiden, die er in seinen Anfangsjahren gemacht hat.

Dave nimmt live Fragen von Anrufern entgegen, interpretiert sie für die Zuhörer und bietet Lösungen und umsetzbare Ratschläge. Die Episoden dauern in der Regel zwischen 30 Minuten und 1 Stunde.

Darüber hinaus spricht er auch mit bekannten Persönlichkeiten und Branchenexperten wie Kacy Maxwell (Executive Director of Marketing, Ramsey Group), George Kamel (Senior Executive Vice President of B2C Suzanne Simms), usw.

Die Themen reichen von guten Entscheidungen und mentalen Gewohnheiten bis hin zur Erörterung von Erfolgen, Misserfolgen und planungsstrategien .

Folgen, die man gesehen haben muss

Gut führen durch die Wachstumsschmerzen des Geschäfts Die perfekte Tasse Kaffee und dazu ein anregendes Gespräch mit einigen der bekanntesten Führungsexperten - das klingt wie ein Traum, nicht wahr? Mit Leadership Biz Cafe ist das nicht mehr der Fall.

Leadership Biz Cafe beinhaltet Gespräche mit preisgekrönten Forschern, Experten und erfahrenen Führungskräften mit praktischen Einsichten. Zu den beliebten Gästen des Podcasts gehören Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant und Charles Conn.

In diesem Podcast für Führungskräfte wird eine breite Palette von Themen erörtert. Dazu gehören die Vorbereitung auf Krisen, die Förderung des Erfolgs von Mitarbeitern und der notwendigen Denkweise sowie das Führen durch Veränderungen und Krisen. Ziel ist es, angehenden Führungskräften praktische Ratschläge zu geben und ihre persönliche Entwicklung zu fördern. Jede Folge wird im Interview-Stil geführt und dauert 30-60 Minuten.

Gastgeber Tanveer Naseer gehört zu den größten Führungsrednern der Welt und hat unzählige Anerkennungen erhalten. Sein Unternehmen, Tanveer Naseer Leadership, ist führend in der Schulung und Beratung von Führungskräften.

Must-Listen-Folgen

Was es braucht, um andere durch Ihre Führungsqualitäten zu inspirieren Der Podcast "Dare to Lead" wird von der Autorin, Professorin und Rednerin Brené Brown moderiert und basiert auf ihrem Bestseller-Buch. Der Podcast für Führungskräfte enthält Gespräche mit Katalysatoren des Wandels, Kulturveränderern und mehr als ein paar Unruhestiftern, die es wagen, zu führen.

Sie diskutiert mit ihren Gästen in einem Gesprächsformat verschiedene Themen wie Resilienz, Stress, psychologische und emotionale Bedürfnisse am Arbeitsplatz, das Impostersyndrom und Inklusivität.

Zu ihren beliebtesten Gästen gehören Barack Obama, Mike Erwin, James Clear, Dr. Amishi Jha, Tsedal Neeley und Ruchika Tulshyan. Mit Episoden, die zwischen 40 und 80 Minuten dauern, bietet Brown eine fesselnde Perspektive auf das Thema Führung.

Der Podcast ist relevant, weil er sich auf die Entwicklung mitfühlender und erfolgreicher Führungskräfte konzentriert, die Mut, Herz und Empathie schätzen.

Episoden, die man unbedingt hören muss

Brené und Barrett über die Frage, warum sich jede Führungskraft um eine toxische Kultur sorgen muss Lean In von Sheryl Sandberg gehört zu den besten Podcasts für Führungskräfte, die Frauen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Es ist ein frauenspezifischer Podcast, der wichtige Ressourcen für die persönliche Entwicklung teilt, die Gleichstellung der Geschlechter fördert und Lösungen für Probleme bietet, mit denen Frauen am Arbeitsplatz oft konfrontiert sind.

Der Podcast wird von Sheryl Sandberg moderiert, einer Führungskraft im Technologiebereich, Autorin und Mitbegründerin der Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation. Jede Episode des Podcasts dauert 30-55 Minuten.

In den Episoden spricht Sheryl über viel mehr als nur über Führung. Sie spricht über persönliche Ereignisse und wichtige Themen wie Sympathievorurteile, die politische Vertretung von Frauen, die Erziehung selbstbewusster Frauen, Frauen, die im Gesundheitswesen übersehen werden, und vieles mehr. Im Podcast kommen Gäste wie Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski und Fatima Goss Graves zu Wort.

Lean In bietet auch Möglichkeiten für Mentoring und den Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks für Frauen.

Must-Hör-Folgen

Wie es ist, die einzige Frau im Raum zu sein Die Dov Baron Show, die früher Leadership and Loyalty hieß, gilt als der Podcast, den die Führungskräfte der Fortune 500 hören. Dov Baron, der Gastgeber und einer der Top 100 Redner des Inc. Magazine zu den 100 besten Rednern zählt, erörtert in diesem Podcast das Thema Führung in einem psychologischen Kontext.

Er vertieft die verschiedenen Rollen und betont dabei die emotionalen Aspekte der Führung. In den Episoden werden inspirierende Geschichten, Geheimnisse und Fähigkeiten von Unternehmern, Wissenschaftlern und Emmy-Gewinnern erforscht, die den Hörern helfen, sich auf eine wirkungsvolle Führung vorzubereiten.

Von der Behandlung von Themen wie Führungsverbindungen und Neurodivergenz bis hin zu Repräsentation und der Suche nach der eigenen Sache - der Podcast bietet alles! Einige der bemerkenswerten Gäste sind Dr. Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams und Dr. Azra Raza.

Folgen, die man unbedingt hören muss

Verbessern Sie Ihr Führungswachstum mit ClickUp

Führung ist nicht nur eine Frage der Einstellung, sondern auch des effektiven Einsatzes der besten verfügbaren Werkzeuge und Ressourcen. Selbst die besten Führungskräfte der Welt brauchen die besten Werkzeuge, um ihre Führungsqualitäten zu fördern und ihr persönliches und berufliches Wachstum zu verbessern.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement-Tool, das mit seinen zahlreichen Funktionen die Entwicklung von Führungsqualitäten und effektiver Führung ermöglicht.

Sie können Ihre Prozesse rationalisieren und automatisieren, den Fortschritt verfolgen, den Zustand des Teams überwachen, Risiken verwalten und analysieren, erreichbare Ziele setzen, in Echtzeit zusammenarbeiten und vieles mehr mit Die Projektmanagement-Plattform von ClickUp .

Anpassbare Dashboards

überprüfen Sie den Projektstatus und verfolgen Sie den Fortschritt mit den anpassbaren Dashboards von ClickUp

Als Führungskraft müssen Sie den Überblick über die Prozesse und Projekte in Ihrem Unternehmen behalten. Ein Dashboard mit praktischen Einblicken und Übersichten auf höchster Ebene kann diese Aufgabe leichter machen.

Deshalb können Sie mit ClickUp individuelle Dashboards erstellen, die alle Informationen, auf die Sie zugreifen möchten, in Echtzeit zusammenfassen. Sie können Ihr perfektes Dashboard gestalten, indem Sie aus über 50 Widgets wählen.

Ganz gleich, ob Sie Ressourcen zuweisen, Aufgaben verteilen und Ihrem Team zuweisen, Ihre Ziele planen und bewerten oder umfassende Einblicke erhalten möchten, ClickUp-Dashboards können dies leisten.

ClickUp-Ansichten

behalten Sie den Überblick über alle Aspekte Ihrer Projekte mit der Gantt-Ansicht

So wie ein anpassbares Dashboard Ihnen hilft, auf dem Laufenden zu bleiben, machen mehrere Ansichten die Verfolgung des Fortschritts und die Verwaltung von Arbeitsabläufen viel reibungsloser. ClickUp's 15+ anpassbare Ansichten passen sich Ihren verschiedenen Vorlieben für Aufgabenmanagement und Workflow-Visualisierung an.

Sie können die Listenansicht, die Tafelansicht, die Gantt-Ansicht, die Aktivitätsansicht, die Auslastungsansicht und andere Ansichten je nach Ihren Bedürfnissen und spezifischen Anforderungen verwenden.

KlickUp-Vorlagen

Verwenden Sie die Vorlage "Leadership Team Health Monitor", um die Leistung Ihres Teams zu messen

Die Betreuung Ihrer Mitarbeiter ist eine Ihrer wichtigsten Führungsaufgaben. Dies ist der Punkt ClickUp's Leadership Team Health Monitor Vorlage kann helfen. Sie hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, wie es allen geht.

Es gibt Ihnen Einblicke in die Leistung in Echtzeit, zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf und verfolgt den Fortschritt, um das Potenzial und den Erfolg Ihres Teams zu maximieren. Darüber hinaus hilft es Ihnen, Transparenz zu wahren, einen offenen Dialog zu führen und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen.

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp's Projektmanagement-Vorlagen machen Ihre Arbeit einfacher und schneller.

Erweitern Sie Ihre Führungsqualitäten

Führung ist keine einmalige Angelegenheit, sondern eine nie endende Reise. Betrachten Sie diese Podcasts zum Thema Führung als Ihre zuverlässigen Begleiter auf dieser Reise. Von großen Führungskräften bis hin zu Neulingen vermitteln diese Podcasts, was es braucht, um eine großartige und einfühlsame Führungskraft zu sein.

Jede Episode ist eine kleine Lektion, die Ihnen coole Tricks, wertvolle Anregungen und tiefgreifende Einsichten vermittelt, die Ihnen helfen, Herausforderungen frontal anzugehen und auf dem Weg zum Erfolg voranzukommen.

Um Ihre Führungsqualitäten auf die nächste Stufe zu heben, sollten Sie die besten Werkzeuge an Ihrer Seite haben. Entdecken Sie noch heute die Magie von ClickUp, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern, indem Sie sich kostenlos anmelden !

FAQs

Was ist der beliebteste Podcast für Führungskräfte?

Der Andy Stanley Leadership and Coaching for Leaders Podcast ist einer der besten Podcasts für Führungskräfte.

Warum hört man Podcasts über Führung?

Das Hören von Podcasts zum Thema Führung bietet eine bequeme und leicht zugängliche Möglichkeit, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, von erfahrenen Führungskräften zu lernen und sich über die neuesten Trends und Strategien im dynamischen Bereich der Führung auf dem Laufenden zu halten.

Welche Podcasts werden von CEOs gehört?

CEOs hören häufig Podcasts zu Führungsthemen, die ihren Interessen und Branchenschwerpunkten entsprechen. Zur Auswahl stehen beispielsweise die Dov Baron Show, Coaching for Leaders und der Jocko Podcast.