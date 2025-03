10 Unternehmerische Betriebssystemsoftware für Geschäfte

Jeder Unternehmer kann vom richtigen Rahmen profitieren, um das Wachstum des Geschäfts zu unterstützen und die Abläufe zu standardisieren. Viele Software-Tools des Entrepreneurial Operating System, vom Projektmanagement bis hin zu Scorecards, können dafür sorgen, dass alle Beteiligten im Rahmen des Entrepreneurial Operating System EOS auf der gleichen Seite stehen. Aber zuerst müssen Sie den richtigen Rahmen schaffen.

Hier kommt das EOS-Modell ins Spiel. Erledigt, führt es die verschiedenen Teile des Geschäftsbetriebs und der Strategie zusammen, um eine einzige Struktur zu schaffen, auf der alles andere aufgebaut werden kann.

Plötzlich ist Ihr business Management Software hat einen höheren Zweck und Ziele, die einem bewährten Prozess folgen müssen. Der Aufbau eines EOS-Werkzeugkastens kann für den Eigentümer eines Geschäfts von unschätzbarem Wert sein.

Was ist EOS-Software?

In der Betriebswirtschaft ist EOS ein Rahmenwerk, das Ihr Geschäftsmodell leitet. Der Rahmen dient dazu, die Vision Ihres Unternehmens in ein klares Verständnis dessen zu verwandeln, was jeden Tag für Ihr Unternehmen erledigt werden muss.

Es gibt kein einziges Tool, das bei der Umsetzung dieses Rahmens hilft. Selbst die beste Software für das Betriebsmanagement wird angesichts der Komplexität nicht ausreichen. Stattdessen müssen Sie EOS mithilfe einiger grundlegender Tools implementieren, die eine andere Prozesskomponente des umfassenderen Systems ansprechen.

Diese praktischen Tools haben das gleiche Ziel und geben klare Erwartungen für alle im Unternehmen frei. In diesem Blog werden wir einige der besten unternehmerischen Betriebssysteme freigeben und Ihnen dabei helfen, Ihren EOS-Werkzeugkasten aufzubauen und zu erweitern, um die Ziele Ihres Unternehmens besser zu erreichen.

Sie brauchen die richtigen praktischen Tools, um das EOS-Modell mit unternehmerischer Betriebssystemsoftware zu übernehmen. Um dies zu erreichen, müssen Sie Bereiche identifizieren, die die Tools, die Sie evaluieren, alle gemeinsam haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Folgendes implementieren prozessmanagement-Software oder e-Commerce-Software .

Diese sechs Komponenten werden immer wichtig bleiben, damit die richtigen Tools Ihre Geschäftsprozesse in den Griff bekommen:

Zielorientiert: Unternehmerische Betriebssystemsoftware sollte Ihnen nicht nur dabei helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen, sondern auch eine interne Zielsetzung integrieren, um sicherzustellen, dass die taktischen, alltäglichen Ziele Ihres Unternehmens mit dem Einsatz des Tools übereinstimmen

Unternehmerische Betriebssystemsoftware sollte Ihnen nicht nur dabei helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen, sondern auch eine interne Zielsetzung integrieren, um sicherzustellen, dass die taktischen, alltäglichen Ziele Ihres Unternehmens mit dem Einsatz des Tools übereinstimmen Benutzerfreundlichkeit: Idealerweise sollten Sie nach einfachen Tools Ausschau halten, die den Geschäftsprozess und das größere Ziel der Implementierung von EOS erleichtern - sowohl für Ihr Führungsteam als auch für alle Mitarbeiter des Unternehmens

Idealerweise sollten Sie nach einfachen Tools Ausschau halten, die den Geschäftsprozess und das größere Ziel der Implementierung von EOS erleichtern - sowohl für Ihr Führungsteam als auch für alle Mitarbeiter des Unternehmens Integrationen: Da der EOS-Prozess einen größeren Rahmen darstellt, sollte jedes Tool, das Sie implementieren, trotz und mit seinem spezifischen Fokus gut miteinander funktionieren

Da der EOS-Prozess einen größeren Rahmen darstellt, sollte jedes Tool, das Sie implementieren, trotz und mit seinem spezifischen Fokus gut miteinander funktionieren Zusammenarbeit: Eine der sechs Schlüsselkomponenten von EOS sind die Menschen. Daher sollte jedes Tool, das Sie einsetzen, den richtigen Leuten in Ihrem Team helfen, miteinander zu arbeiten, um Probleme zu lösen und dem Unternehmen zu nutzen

Eine der sechs Schlüsselkomponenten von EOS sind die Menschen. Daher sollte jedes Tool, das Sie einsetzen, den richtigen Leuten in Ihrem Team helfen, miteinander zu arbeiten, um Probleme zu lösen und dem Unternehmen zu nutzen Flexibilität: Jede unternehmerische Betriebslösung muss flexibel genug sein, um die Veränderungen und Schwankungen zu berücksichtigen, die mit dem Wachstum einer Organisation einhergehen. Flexibilität bedeutet auch, dass sie je nach Bedarf nach oben oder unten skaliert werden kann

Jede unternehmerische Betriebslösung muss flexibel genug sein, um die Veränderungen und Schwankungen zu berücksichtigen, die mit dem Wachstum einer Organisation einhergehen. Flexibilität bedeutet auch, dass sie je nach Bedarf nach oben oder unten skaliert werden kann Datenbasiert: Da Daten eine weitere der sechs Schlüsselkomponenten von EOS sind, sollte jedes Tool, das Sie verwenden, Daten in Form von Formularen zur Nachverfolgung der wichtigsten Leistungsindikatoren enthalten, die den Geschäftsführern helfen, bessere und objektivere Entscheidungen zu treffen

Viele Geschäfte werden natürlich nach Tools suchen, die zumindest einige dieser sechs kritischen Komponenten einer unternehmerischen Betriebssystemsoftware aufweisen. Wenn Sie alle diese Komponenten berücksichtigen, können Sie sicherstellen, dass bei der Auswahl Ihrer Tools alle Beteiligten - von der Personalabteilung bis hin zu Ihrem Managementteam - auf derselben Seite stehen und gemeinsam an der Implementierung des umfassenderen Betriebssystems arbeiten.

Die 10 besten EOS-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Es ist an der Zeit, sich mit den Details der unternehmerischen Betriebssystemsoftware zu befassen.

hinweis: Da es kein umfassendes Tool für das gesamte Betriebssystem gibt, müssen Sie eine Reihe von EOS-bezogenen Plattformen finden, die Ihnen beim Aufbau des größeren Rahmens helfen. Wir haben die umfassenden Lösungen mit Preisen und Bewertungen aufgelistet, aber diese Informationen sind nicht verfügbar oder gelten nicht für einige

Dies sind unsere Favoriten für unternehmerische Betriebssystemsoftware, die von einfachen Tools bis hin zu umfassenden Plattformen reichen - allesamt darauf ausgelegt, Probleme zu lösen, die für Ihre Vision relevant sind, und langfristigen Erfolg für das Unternehmen zu erzielen.

1. EOS Implementer 360™

Über Raketensoftware Jeder Aufwand, der sich mit unternehmerischer Betriebssystemsoftware für Geschäfte befasst, muss mit einer Datenlösung beginnen. Hier kommt Rocket EOS 360 ins Spiel, eine benutzerdefinierte Plattform zur Verwaltung aller quantitativen Outputs, die Ihr kleines Geschäft liefert. Sie übernimmt die administrativen Aufgaben, die sonst Ihr IT-Team erledigen müsste, und rationalisiert die Datenressourcen für eine bessere Leistung des Geschäfts.

EOS Implementer 360™ Schlüssel-Features

Intuitive Benutzeroberfläche, die es Unternehmern leicht macht, ihr Output-Management zu rationalisieren

Umfassende Integrationen mit Business tools wie Outlook können die Implementierung im gesamten Unternehmen unterstützen

Geräteübergreifende Funktionen für das Führungsteam und die Unternehmer, um das System von überall aus zu verwalten

EOS Implementer 360™ Grenzen

Die Funktionen können über den Schwerpunkt des Tools, das Output-Management, hinaus limitiert sein

Stapelverarbeitung kann durch begrenzte Bandbreite pro Team und Unternehmen erschwert werden

Preise für EOS Implementer 360™

Kontakt für Preise

EOS Implementer 360™ Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (10 Bewertungen)

4.1/5 (10 Bewertungen) Capterra: N/A

Über Wachstum der Blüte Das früher unter dem Namen Traction Tools bekannte Tool ist nach wie vor ein robustes "Ökosystem für Wachstum" für Unternehmer und größere Geschäfte gleichermaßen. Es unterstützt Sie bei fast allen Aspekten der Verwaltung Ihres Geschäfts, einschließlich der Verwaltung von Produktivität und Meetings, und hilft Ihnen bei allem, von Geschäftsmodellen bis zur Nachverfolgung der Gesamtleistung. Es gibt kein einziges Betriebssystem, das das gesamte EOS-Framework abdeckt, aber Bloom Growth kommt dem schon sehr nahe.

Bloom Growth™ Schlüssel-Features

Effektives Meeting-Management hilft Ihrem Business, sich zu konzentrieren und seine Zeit zu optimieren

Ein einfaches, rationalisiertes Dashboard, das den Fokus auf die Kernprozesse innerhalb des umfassenderen Betriebssystems lenkt

Mit den richtigen Personen im System kann jeder im Team seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der größeren Organisation nachverfolgen

Bloom Growth™ Grenzen

Kann text- und kalkulationsbasiert sein, mit wenig Visualisierung zum Aufbau eines Prozesses oder einer Vision

Einige Benutzer berichten von häufigen Abstürzen, die schwer zu identifizieren und zu lösen sind

Preise für Bloom Growth™

Basis: $149/Monat für bis zu 10 Benutzer

$149/Monat für bis zu 10 Benutzer Growth: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preise

Bloom Growth™ Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: N/A

3. EOS Scorecard™

Über EOS weltweit Die Scorecard wurde als Tool von EOS Worldwide entwickelt und ist für die Umsetzung von EOS unverzichtbar geworden. Es handelt sich um ein kostenloses Tool, das auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden kann. Es ermöglicht die wöchentliche Nachverfolgung der Kernprozesse und der dafür verantwortlichen Personen in Ihrem Unternehmen.

Der Schlüssel zu einer guten EOS-Scorecard ist Einfachheit. Konzentrieren Sie sich auf die Aufgaben, die für Ihre Geschäftsvision und Ihre zentralen Werte am wichtigsten sind, und weisen Sie nur die Hauptverantwortlichen zu. Machen Sie die Diskussion darüber zu einem Teil Ihrer Meetings, um Führungskräfte und Mitarbeiter auf dem Laufenden darüber zu halten, was das Unternehmen erreichen muss.

Je besser die Aufgaben messbar sind, desto besser kann die Scorecard Sie bei der Umsetzung Ihres EOS-Prozesses unterstützen.

4. Vision/Traction Organizer™

Über EOS weltweit Wie die EOS Scorecard ist auch der Vision/Traction Organizer eine kostenlose unternehmerische Betriebssystem-Software, die von EOS Worldwide entwickelt wurde, um den strategischen Planungsprozess zu vereinfachen, die Vision Ihres Unternehmens in ein formelles Dokument zu verwandeln und die Zukunft Ihres Unternehmens zu klären. EOS Worldwide bezeichnet den VTO als das wichtigste Tool für jede Organisation, die ein EOS-Rahmenwerk einführen möchte.

Es beginnt mit einer Visionsseite, auf der die zentralen Werte, Schwerpunkte und Einzelziele Ihres Geschäfts festgelegt werden. Von dort aus geht es auf die Seite mit den Zielen weiter, auf der Sie Ihre Einzelziele für die nächsten 12 Monate eingrenzen und gleichzeitig "Felsen" (die entscheidenden Prioritäten Ihres Geschäfts) sowie potenzielle Probleme hervorheben, die Sie daran hindern könnten, diese zu erreichen.

Wenn Sie es einfach halten, können Führungskräfte und Unternehmen den Ball im Auge behalten und ihre Energie nur auf das konzentrieren, was für den Erfolg des Geschäfts am wichtigsten ist.

5. Level 10 Meeting™ Tagesordnungen

Über EOS weltweit EOS hat auch einen Rahmen für das Konzept der Level 10 Meetings geschaffen. Diese Meetings helfen bei der Strukturierung von Unterhaltungen und dem gemeinsamen Aufwand zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Ziel ist es, Ihr Geschäft in allen Unterhaltungen auf das Wesentliche zu konzentrieren und gleichzeitig die Energie aller auf die Lösung der Probleme zu lenken, die das Geschäft voranbringen.

Level 10 Meetings sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut. Zu dieser Struktur gehören ein Ziel des Meetings, eine klare Definition der Teilnehmer und ihrer Rollen sowie vorgefertigte Diskussionsfragen, damit jeder weiß, in welche Richtung die Unterhaltung gehen wird. Außerdem werden kritische Prioritäten, KPIs und die nächsten Schritte, die Ihr Team unternehmen muss, angesprochen, um sicherzustellen, dass alles, was in dem Meeting besprochen wird, für Ihr Team umsetzbar ist.

6. EOS Accountability Chart™

Über EOS weltweit Die meisten Businesses denken in Organigrammen. Mit dem EOS Ansatz wird dieses Konzept angepasst, so dass Ihr Geschäft stattdessen über Verantwortlichkeit nachdenkt.

Mit diesem Tool wird nicht nur festgelegt, wer wem Bericht erstattet. Stattdessen werden die Rollen und Verantwortlichkeiten aller Mitarbeiter im Unternehmen beschrieben. Zu erledigen bedeutet, eine Kultur der Verantwortlichkeit für alle Beteiligten zu schaffen.

Wie das traditionelle Organigramm besteht auch diese Alternative aus einem Netz von Boxen. Jede Box enthält den Titel der Rolle, den Namen des Mitglieds und bis zu fünf Aktionen, für die es verantwortlich ist. Nun geht es nur noch darum, die Boxen zu verbinden, um die Beziehungen zwischen den einzelnen Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren.

7. Rocks Management

Über EOS weltweit Das übergeordnete EOS-Rahmenwerk definiert Business Prioritäten als Felsen. Die Verwaltung dieser Felsen erfolgt nach einem standardisierten Ansatz, von dem Unternehmen aller Branchen profitieren können.

Die Idee ist, das Projektmanagement auf den Kopf zu stellen. Es bietet einen neuen Weg für Unternehmen, ihre Ziele zu verfolgen.

Definieren Sie pro Quartal zwischen drei und sieben "Rocks" innerhalb Ihrer unternehmerischen Betriebssystemsoftware. Erstellen Sie dann spezifische Aufgaben und Fahrpläne, um diese zu erreichen. Jeder Stein steht in direkter Verbindung zu Ihrer Geschäftsvision und kann je nach verfügbaren Ressourcen schnell nach oben oder unten skaliert werden.

8. Delegieren und Erhöhen™

Über EOS weltweit Das Konzept "Delegate and Elevate" ist ein weiteres EOS tool, das von EOS Worldwide entwickelt wurde. Es beschreibt, dass Ihr Geschäft Aufgaben bewältigen kann, wenn sich die richtigen Leute an den richtigen Plätzen auf die richtigen Prioritäten konzentrieren. Auf diese Weise kann jeder im Unternehmen seine Talente und seine Zeit optimal für das gesamte Business einsetzen.

Im Kern handelt es sich um einen Selbstbewertungsprozess, den jeder Mitarbeiter regelmäßig durchlaufen sollte. Erstellen Sie eine Liste aller Aufgaben, die Sie jede Woche erledigen müssen. Beurteilen Sie dann, ob Sie die Zeit haben, sie abzuschließen oder nicht.

Bilden Sie von da aus vier Quadranten:

Ich liebe es/Gut darin

Mag es/Gut darin

Mag es nicht/kann es gut

Mag es nicht/kann es nicht gut

Versuchen Sie, Aufgaben von unten nach oben zu delegieren. Auf diese Weise können Sie sich mehr auf die Dinge konzentrieren, in denen Sie gut sind und die Sie auch motivieren, was letztendlich Ihre Effizienz steigert.

9. Die Liste der Probleme

Über EOS weltweit Die Umsetzung von EOS bedeutet auch, dass ein unterschätzter Teil des Puzzles abgedeckt werden muss, den viele Unternehmen ignorieren - die Aufmerksamkeit auf die Hindernisse, die Ihnen im Weg stehen. Hier kommt die Liste der Probleme ins Spiel, ein Tool, mit dem jeder im Unternehmen diese Hindernisse im Auge behalten kann.

Ein Problem kann alles sein: ein technisches Problem, eine Wettbewerbsbedrohung, ein defektes System oder eine Beschwerde eines Kunden oder unzufriedenen Mitglieds des Teams.

Jeder im Team sollte in der Lage sein, ein Problem zu benennen. Dann sollte regelmäßig besprochen werden, wie diese Probleme gelöst werden können. Wenn Sie diese Probleme stets im Auge behalten, können Sie Ihrem Unternehmen zu Wachstum, Skalierung und Erfolg verhelfen.

Holen Sie sich echtes, umsetzbares Feedback von Ihren Mitarbeitern - alles in einer nachvollziehbaren und organisierbaren Vorlage von ClickUp

Unterschätzen Sie nicht, wie wichtig es ist, Feedback von Ihren wichtigsten Stakeholdern zu erhalten - sowohl intern als auch extern. Suchen Sie nach tools für Kundenfeedback (und versuchen Sie, dieselben Plattformen auch für Ihre Mitarbeiter zu nutzen), um diese Stimmen bei der Identifizierung Ihrer Felsen, der Suche nach Problemen und der Erstellung von Plänen für Ihre Prozesse im Auge zu behalten.

Natürlich ist nicht jedes Tool, das Sie bei der Umsetzung von EOS unterstützt, direkt mit dem EOS-Konzept verbunden. Nehmen Sie ClickUp als Beispiel, das zwar keine unternehmerische Betriebssystemsoftware ist, aber dennoch einen großen Beitrag zu Ihrem Erfolg leisten kann.

Wie projektmanagement-Software für kleine Geschäfte ist eine vielseitige Möglichkeit, eine zentralisierte und flexible Umgebung für die Verwaltung wichtiger Komponenten Ihres EOS aufzubauen. Von der Verwendung als onboarding-Software zur Nachverfolgung Ihrer Aufgaben, hier ist, wie ClickUp Ihr unternehmerisches Betriebssystem unterstützen kann:

ClickUp ist eine vielseitige Plattform für Projektmanagement und Zusammenarbeit, die Unternehmen bei der Implementierung von EOS unterstützen kann, indem sie eine zentrale und flexible Umgebung für die Verwaltung der Schlüsselkomponenten von EOS bereitstellt.

1. Rocks Management

Über ClickUp's Project Management Features können Teams ganz einfach Listen mit Aufgaben erstellen, Prioritäten für einige ihrer Schlüssel setzen und Fälligkeitsdaten für diese EOS-Prioritäten festlegen. ClickUp Ziele können bei diesem Prozess ebenfalls hilfreich sein. Die vierteljährliche Aktualisierung dieser Schlüsselprioritäten stellt sicher, dass alle im Unternehmen auf der gleichen Seite stehen.

2. Nachverfolgung der Scorecard

Über benutzerdefinierte Dashboards innerhalb von ClickUps können Benutzer ihre EOS-Scorecard durch Nachverfolgung der Leistung anhand vorgegebener Einzelziele einsehen. Diese visuelle Darstellung der wichtigsten Metriken und Ziele erstreckt sich auch auf ClickUp Ansichten , die es Ihnen ermöglichen, Projekte und Aufgaben aus allen möglichen Blickwinkeln zu betrachten.

3. Meeting-Effizienz

Ein wesentlicher Bestandteil von EOS ist die Durchführung effizienter, zielorientierter Meetings. Mit Hilfe von Aufgabenlisten und Dokumenten kann ClickUp einfach organisiert werden, um Tagesordnungen für Meetings zu erstellen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten. Dies fördert effizientere Meetings, die mit dem von EOS propagierten Konzept der Level 10 Meetings übereinstimmen.

4. Klarheit der Vision

ClickUp Docs ist eine wichtige Funktion für die Zusammenarbeit an wichtigen Dokumenten, die es Teams ermöglicht, ihre Vision und andere strategische Elemente zu formulieren und freizugeben. Dokumente aus vorlagen für Business-Pläne zu Vision/Traction Organizer können leicht an einzelne Aufgaben angehängt werden.

5. Diagramm der Verantwortlichkeit

Durch die anpassbaren Features von ClickUp können Teamleiter ihr Verantwortlichkeitsdiagramm natürlich und flexibel erstellen und verwalten. Das hilft dabei, Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Plattform besser zu definieren. Auf diese Weise können Sie dazu beitragen, dass alle auf dem Weg zum Erfolg bleiben.

6. Lösung von Problemen

Eine Schlüsselkomponente von ClickUp ist die Zusammenarbeit, die einen großen Beitrag zur Lösung von Problemen leisten kann. Aufgabenkommentare erleichtern die Diskussion und ermöglichen Ihrem Team eine transparente Kommunikation innerhalb der Plattform, um organisatorische Probleme zu lösen.

7. Delegieren und Erhöhen

Die Zuweisung von Aufgaben in ClickUp macht es den Führungskräften leicht, Aufgaben zu delegieren und so den Workload gleichmäßig im Unternehmen zu verteilen. Gleichzeitig können ClickUp Aufgaben-Abhängigkeiten helfen, Workflows zu verwalten und zu automatisieren. Dadurch wird die manuelle Arbeit reduziert und gleichzeitig die richtige Reihenfolge bei der Fertigstellung von Aufgaben sichergestellt.

8. Benutzerdefiniert für EOS-Prozesse

Die hohe Anpassungsfähigkeit von ClickUp ermöglicht es Ihrem Team, den Workspace genau auf die EOS-Prozesse abzustimmen. Benutzerdefinierte Felder, Status und Workflows können so konfiguriert werden, dass sie mit den EOS-Anforderungen übereinstimmen und Ihre Prozesse hinsichtlich Effizienz und Produktivität optimieren.

Verbessern Sie Ihr EOS-Management mit ClickUp

EOS ist ein robuster Rahmen, um Ihr Startup zum Erfolg zu führen. Aber es kann auch kompliziert werden. ClickUp's Fähigkeit zu ihr kleines Geschäft kostenlos zu verwalten trägt wesentlich dazu bei, alles zu rationalisieren, um den Erfolg Ihres Geschäfts voranzutreiben.

Die Arbeit über EOS in ClickUp ist eine ganz neue Art, eine bereits innovative Plattform zu nutzen.

Sind Sie bereit, loszulegen? Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto!