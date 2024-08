10 beste Gumroad-Alternativen für mehr Umsatz im Jahr 2024

Gumroad wurde 2011 ins Leben gerufen und ist ein e-Commerce-Plattform die Urhebern helfen soll, ihre Produkte direkt an Käufer zu verkaufen. Kreative können ihre physischen Produkte und digitalen Downloads wie E-Books, Musik und mehr verkaufen. Die Plattform gewann schnell an Popularität bei Kreativen, die ihre Produkte ohne Zwischenhändler verkaufen wollten, die ihnen einen großen Teil ihres Gewinns abnahmen.

Gumroad ist einfach zu bedienen und anpassbar. Außerdem verfügt es über Marketing-Funktionen, die den Kreativen helfen, mit einem Publikum in Kontakt zu treten. Aber es ist nicht perfekt, und viele Nutzer suchen nach Gumroad-Alternativen.

Kreative fanden schnell heraus, dass die Website am besten für digitale Downloads geeignet ist und hatten Mühe, sie für ihre physischen Produkte zu nutzen. Mit der Plattform erhalten Sie kein Schaufenster, sondern müssen Ihre eigene Website erstellen.

Gumroad kann ein wenig schwerfällig sein. Je mehr Produkte Sie haben, desto schwieriger wird die Schnittstelle aufgrund von Einschränkungen bei Kategorien und Gruppierungsoptionen.

Was sind also die besten Gumroad-Alternativen? Und welche Plattform für den Verkauf digitaler und physischer Produkte ist die beste für Sie? Wir haben zehn Gumroad-Alternativen, die Sie im Jahr 2024 ausprobieren sollten.

Was sollten Sie in Gumroad Alternativen zu suchen?

Wenn Sie die beste Gumroad Alternative für Ihr Schaufenster suchen, ist hier, was zu suchen:

Spezialisiert auf Ihre Produktart: Es gibt Plattformen für den Verkauf digitaler Produkte, solche für den Verkauf von Kursen, Schaufenster, die sich am besten für physische Waren eignen, und auch solche, die sich auf die Verwaltung von Abonnenten spezialisieren. Es gibt sogar einige, die ein bisschen von allem können. Suchen Sie also nach einer Plattform, die für Ihren Produkttyp geeignet ist

Es gibt Plattformen für den Verkauf digitaler Produkte, solche für den Verkauf von Kursen, Schaufenster, die sich am besten für physische Waren eignen, und auch solche, die sich auf die Verwaltung von Abonnenten spezialisieren. Es gibt sogar einige, die ein bisschen von allem können. Suchen Sie also nach einer Plattform, die für Ihren Produkttyp geeignet ist Eingebaute Marketingfunktionen: Ein Schaufenster ist nur der Anfang. Sie brauchen auch Kunden. Viele Gumroad-Alternativen bietenmarketing-Tools die Ihnen helfen, neue Käufer zu gewinnen, einschließlich Rabattcodes, E-Mail-Marketing, SEO-Optimierung und mehr

Ein Schaufenster ist nur der Anfang. Sie brauchen auch Kunden. Viele Gumroad-Alternativen bietenmarketing-Tools die Ihnen helfen, neue Käufer zu gewinnen, einschließlich Rabattcodes, E-Mail-Marketing, SEO-Optimierung und mehr Benutzerfreundlichkeit: Brauchen Sie eine All-in-One-Plattform, die alles für Sie erledigt? Oder verfügen Sie über die technischen Fähigkeiten, um fortgeschrittenere Funktionen zu übernehmen? Suchen Sie nach einer Online-Plattform, die intuitiv und einfach zu navigieren ist, damit Sie schneller mit dem Online-Verkauf beginnen können

Wenn Sie sich umsehen, denken Sie daran, dass die Alternativen zu Gumroad preislich variieren. Sie können einige Optionen mit einem kostenlosen Plan zu finden, während andere könnten Sie Tausende von Dollar pro Monat kosten. Bevor Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Gesamtkosten für die Nutzung der Plattform kennen und wissen, wie sich das auf Ihr Budget und Ihren Gewinn auswirken wird.

Sind Sie bereit, Ihre Suche nach der besten Alternative zu Gumroad zu beginnen? Hier sind zehn Optionen, die Sie sich ansehen sollten.

Die 10 besten Gumroad-Alternativen für das Jahr 2024

1. Patreon

Über Patreon Patreon ist eine Mitgliedschaftsplattform, auf der Fans mit ihren Lieblingskünstlern im Austausch für monatlich wiederkehrende Zahlungen in Verbindung treten können. Kreative können gestaffelte Abonnements mit unterschiedlichen Belohnungen und Vergünstigungen für jede Stufe anbieten. Es ist eine großartige Möglichkeit für Kreative, ihre Arbeit zu finanzieren, ohne physische oder digitale Produkte zu verkaufen.

Die besten Funktionen von Patreon

Großartige Möglichkeit, mit einem Publikum in Kontakt zu treten und direkte finanzielle Unterstützung für kreative Arbeit zu erhalten

Kreative können jeden Monat ein besser vorhersehbares, stabiles Einkommen erzielen, das ihnen mehr Zeit für ihre kreative Arbeit lässt

Flexible Abonnementoptionen ermöglichen es den Abonnenten, die Belohnung und die Zugangsstufe zu wählen, die zu ihrem Budget passt

Einschränkungen von Patreon

Ausgerichtet auf kreative Arbeit, daher keine große Unterstützung für den Verkauf physischer Produkte

Patreon erhebt Gebühren auf die Einnahmen - Gebühren können Ihr Einkommen schnell auffressen

Patreon-Preise

Kostenlos

Pro: 8% der Einnahmen

8% der Einnahmen Premium: 12% der Einnahmen

Patreon Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

4.1/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

2. Shopify

Über Shopify Shopify ist eine gehostete E-Commerce-Plattform, die für Online-Shops jeder Größe geeignet ist, von neu gestarteten Shops bis hin zu international bekannten Marken. Diese Alternative zu Gumroad zeichnet sich durch eine einfach zu bedienende All-in-One-Plattform aus, die stark von Apps und Integrationen unterstützt wird. Was auch immer Sie mit Ihrem Online-Shop machen wollen, es gibt wahrscheinlich eine Möglichkeit, es auf Shopify zu tun.

Shopify beste Eigenschaften

Selbst für E-Commerce-Neulinge einfach zu bedienen, so dass Sie mit dem Drag-and-Drop-Editor in wenigen Minuten einen Shop für den Verkauf digitaler und physischer Produkte einrichten können

Tausende von Apps ermöglichen Ihnen die Anpassung Ihres Online-Shops mit Marketing-Tools, Zahlungs-Gateways und weiteren fortschrittlichen Funktionen

Viele integrierte Marketingfunktionen für SEO, Integration sozialer Medien und E-Mail-Marketing, die Ihrem Online-Geschäft helfen, neue Kunden zu gewinnen

Shopify-Einschränkungen

Basispläne sind erschwinglich, aber die monatlichen Abonnementgebühren summieren sich für Unternehmen mit hohem Umsatzvolumen

Shopify Preise

Starter: $5 pro Monat

$5 pro Monat Basic: 29 $ pro Monat, jährlich abgerechnet, oder 39 $ monatlich

29 $ pro Monat, jährlich abgerechnet, oder 39 $ monatlich Shopify: 79 $ pro Monat jährlich, oder 105 $ monatlich

79 $ pro Monat jährlich, oder 105 $ monatlich Erweitert: 299 $ pro Monat, jährlich abgerechnet, oder 399 $ monatlich

299 $ pro Monat, jährlich abgerechnet, oder 399 $ monatlich Enterprise: Kontakt für Preisinformationen

Shopify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (4,400+ Bewertungen)

4.4/5 (4,400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

3. Etsy

Über Etsy Etsy ist eine Online-Plattform, die sich auf den Verkauf von handgefertigten und Vintage-Artikeln konzentriert. Sie ist die erste Adresse für den Verkauf von handgefertigtem Schmuck und Antiquitäten. Etsy hat sich auch zu einer beliebten E-Commerce-Plattform für den Verkauf digitaler Downloads entwickelt.

Es ist einfach, einen eigenen Etsy-Shop einzurichten, und die Plattform bietet viel Unterstützung für Neueinsteiger.

Die besten Eigenschaften von Etsy

Viele hilfreiche Anleitungen helfen Ihnen bei der Einrichtung Ihres ersten Online-Shops über die E-Commerce-Plattform

Hervorragende Marketing-Tools helfen Ihnen bei der Vermarktung Ihres Online-Shops, einschließlich der Optimierung von Schlüsselwörtern, der Integration mit Social-Media-Plattformen und einer Fülle von Werbeoptionen

Einer der größten Marktplätze für unabhängige Verkäufer der Welt, der sowohl digitale als auch physische Produkte anbietet

Einschränkungen von Etsy

Verkäufer zahlen sowohl pro Angebot als auch eine Gebühr auf die Gesamtbestellung, was sich schnell summieren kann

Der Kundensupport ist für kleinere Geschäfte minimal

Etsy-Preise

$0,20 pro Eintrag

6,5 % des Gesamtbetrags der Bestellung

Etsy-Bewertungen und Rezensionen

K.A

4. Skillshare

Über Skillshare Skillshare ist eine Online-Lernplattform, die Tausende von Online-Kursen anbietet. Kursersteller können ihre Kurse an Millionen von aktiven Nutzern verkaufen und dabei Geld durch Abonnementgebühren und Beobachtungszeit verdienen. Die Vorkosten für die Verkäufer sind minimal, und die Website kann eine gute Möglichkeit sein, Ihr Publikum zu erweitern und es auf andere Einkommensquellen zu lenken.

Skillshare beste Eigenschaften

Großartiger Marktplatz für den Verkauf von Online-Kursen, die Ersteller dann nutzen können, um digitale Produkte auf ihrer eigenen Website zu verkaufen

Die Einstiegskosten sind minimal, da Skillshare keine Gebühren für das Hochladen von Online-Kursen erhebt

Mit Millionen von aktiven Nutzern und einer Website, die qualitativ hochwertige Kurse fördert, kann dies eine großartige Möglichkeit sein, Ihr Publikum zu vergrößern und Ihre persönliche Marke zu stärken

Einschränkungen von Skillshare

Lehrer werden nach der Anzahl der Minuten bezahlt, in denen Studenten ihre Kurse ansehen, und die Auszahlung ist im Allgemeinen niedriger als bei anderen Plattformen

Skillshare Preise

Kostenloses Hochladen Ihrer Kurse

$32 pro monatliche Abonnementgebühr für Studenten

Skillshare Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.3/5 (40+ Bewertungen)

3.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

5. Teachable

Über Belehrbar Teachable ist eine weitere beliebte E-Commerce-Plattform für den Verkauf von Online-Kursen. Sie verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche zum Erstellen und Hochladen von Kursen sowie über E-Mail-Marketing-Tools, mit denen Lehrkräfte mit potenziellen Schülern in Kontakt treten können. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Wissen anstelle von physischen und digitalen Produkten zu verkaufen.

Teachable beste Eigenschaften

Einfache Möglichkeit zum Erstellen, Hosten und Verkaufen von Online-Kursen, digitalen Downloads und Coaching-Services

Integrierte E-Mail-Marketing-Tools helfen Ihnen, ein neues Publikum anzusprechen und Besucher der Landing Page in zahlende Studenten zu verwandeln

Robuste Analyse- und Berichtsfunktionen ermöglichen es Ihnen, Engagement-Metriken zu sehen, so dass Sie Ihre Kurse verfeinern und verstehen können, was Ihre Studenten wollen

Einschränkungen von Teachable

Begrenzte Tools für SEO und Trichter bedeuten, dass Sie mehrere externe Dienste einbinden (und dafür bezahlen) müssen

Begrenzte Unterstützung für mehrere Sprachen

Teachable-Preise

Kostenlos

Basic: $39/Monat, jährlich abgerechnet

$39/Monat, jährlich abgerechnet Pro: Jährlich abgerechnete Kosten $119/Monat

Jährlich abgerechnete Kosten $119/Monat Pro+: $199/Monat, jährliche Abrechnung

$199/Monat, jährliche Abrechnung Business: $499/Monat jährlich abgerechnet

Teachable Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (45+ Bewertungen)

4/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (165+ Bewertungen)

6. WooCommerce

Über WooCommerce Gumroad Alternativen können auch Plugins sein. WooCommerce ist ein Plugin, das Ihre WordPress-Website in einen Online-Shop verwandelt. Es ist ein praktischer Weg, um die Flexibilität von WordPress zu nutzen und gleichzeitig die Leistung einer E-Commerce-Plattform zu nutzen. WooCommerce funktioniert mit digitalen Downloads, physischen Produkten, Abonnementmodellen und mehr.

WooCommerce beste Eigenschaften

Die voll funktionsfähige E-Commerce-Website ist quelloffen, so dass Sie die volle Kontrolle darüber haben, wie Ihr Online-Shop aussieht und funktioniert

Es gibt ein großes Ökosystem rund um die Plattform, sodass Sie Plugins, Themen und Tools finden können, um den Online-Shop Ihrer Träume zu erstellen

Eingebaute Marketing-Tools machen die Plattform sehr SEO-freundlich, so dass Sie mehr organische Besucher anziehen können, die nach digitalen und physischen Produkten wie Ihren suchen

WooCommerce-Einschränkungen

Die Einrichtung kann komplizierter sein als bei anderen E-Commerce-Websites, da Sie einen Großteil der Arbeit selbst erledigen oder jemanden bezahlen müssen, der das Ganze für Sie einrichtet

WooCommerce-Preise

Essential: $39/Monat oder $25/Monat, jährlich abgerechnet

$39/Monat oder $25/Monat, jährlich abgerechnet Performance: $70/Monat oder $45/Monat, jährlich abgerechnet

$70/Monat oder $45/Monat, jährlich abgerechnet Enterprise: Kontakt für Preispläne

WooCommerce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,100+ Bewertungen)

4.4/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (930+ Bewertungen)

7. WishList Mitglied

Über WishList Mitglied WishList Member ist ein weiteres Plugin für Ihre WordPress-Website, das speziell für den Verkauf von digitalen Downloads und Online-Kursen entwickelt wurde. Sie finden hier Funktionen, die Ihnen helfen, den Zugriff auf Inhalte und Abonnements zu verwalten, sowie Integrationen für gängige Zahlungs-Gateways.

WishList Member beste Eigenschaften

Einfache Erstellung einer Mitgliederseite auf WordPress-Websites, die Ihnen die Kontrolle über den Zugriff auf Inhalte und Preispläne gibt

Robuste Integration mit Zahlungsgateways, einschließlich PayPal, Strip und mehr

Hervorragende Analysen helfen Ihnen, wichtige Kennzahlen wie Mitgliederanmeldungen, Kündigungen, Engagementraten und mehr zu verfolgen

WishList Mitgliederbeschränkungen

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar, und die Preispläne sind tendenziell viel höher als bei anderen Plattformen für den Online-Verkauf digitaler Produkte

WishList Mitglied Preise

Basic: $149.50/Jahr

$149.50/Jahr Plus: $249.50/Jahr

$249.50/Jahr Pro: $349.50/Jahr

$349.50/Jahr Elite: $1.199,50/Jahr

WishList Mitgliederbewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4+ Bewertungen)

4.1/5 (4+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

8. Sellfy

Über Sellfy Sellfy ist eine All-in-One-Plattform für Ersteller und Online-Shops. Mit Sellfy können Sie digitale Produkte, Print-on-Demand-Artikel und Abonnements verkaufen. Es ist zunehmend beliebt bei neuen Verkäufern dank seiner einfach zu bedienenden Plattform und niedrigen monatlichen Gebühren.

Sellfy beste Eigenschaften

Keine Transaktionsgebühren, so dass Sie nach Ihrer monatlichen Zahlung den gesamten Gewinn aus dem Verkauf Ihrer physischen und digitalen Produkte online behalten können

Einfaches Einrichten eines Online-Shops für den Verkauf von digitalen Downloads, physischen Produkten, Print-on-Demand, Abonnements, und mehr

Integrierte Marketing-Tools, mit denen Sie Rabattcodes, E-Mails zum Verlassen des Warenkorbs und sogar Zählpixel einsetzen können, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen und neue Kunden zu erreichen

Sellfy Einschränkungen

Bietet weniger Integrationen als andere Gumroad-Alternativen, was den Zugang zu erweiterten Features und Funktionen einschränken kann

Sellfy Preise

Starter: $29/Monat

$29/Monat Business: $79/Monat

$79/Monat Premium: $159/Monat

$159/Monat Rabatte auf jährliche Preispläne verfügbar

Sellfy Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (50+ Bewertungen)

3.9/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

9. ClickFunnels

Über Clickfunnels ClickFunnels ist ein wertvolles Werkzeug für jeden, der eine E-Commerce-Plattform nutzt. Es handelt sich um eine Plattform zur Erstellung von Verkaufstrichtern, die Ihnen dabei hilft, Leads für Ihr E-Commerce-Geschäft zu erfassen und zu generieren. Nutzen Sie die Marketing-Tools und -Vorlagen, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und potenzielle Käufer zu gewinnen.

ClickFunnels beste Eigenschaften

Erstellen Sie Landing Pages, Verkaufsseiten und Opt-in-Formulare in wenigen Minuten mit dem Drag-and-Drop-Seiten-Builder und den vorgefertigten Vorlagen der Plattform

Zahlreiche Tools zur Rationalisierung Ihrer Marketingbemühungen, einschließlich A/B-Tests, E-Mail-Marketing-Tools, Countdown-Trichter und mehr

Integration mit gängigen Tools für Zahlungsabwicklung, E-Mail-Marketing und Analysen, damit Sie mehr aus Ihrem Online-Geschäft machen können

Einschränkungen von ClickFunnels

Die Preise sind höher als bei anderen Alternativen zu Gumroad, was die Plattform für kleinere Online-Shops unerreichbar machen kann

Es gibt gemischte Kritiken über den Kundenservice der Plattform

Preise von ClickFunnels

Basic: $147/Monat

$147/Monat Pro: $197/Monat

$197/Monat Funnel Hacker: $297/Monat

$297/Monat Rabatte auf jährliche Preispläne verfügbar

ClickFunnels Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (390+ Bewertungen)

4.6/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (640+ Bewertungen)

10. MitgliedPresse

Über MemberPress MemberPress ist ein einfach zu bedienendes WordPress-Plugin für den Verkauf von Abonnements und Mitgliedschaften. Mit dieser großartigen Alternative zu Gumroad können Sie den Zugang zu Inhalten, Abonnements und Zahlungen verwalten.

MemberPress beste Eigenschaften

Ausgezeichnete Zugangskontrollen ermöglichen es Ihnen zu wählen, wer verschiedene Beiträge, Seiten, Tags und mehr auf der Grundlage ihrer Mitgliedschaft Ebene sehen können

Detaillierte Analysen und Berichte, so dass Sie Mitgliedschaftsanmeldungen, Kündigungen, Content Engagement und mehr verfolgen können

Eingebaute Tools und großartige Integrationen für den Verkauf von Online-Kursen, den Aufbau einer Community und um Abonnenten für weitere Inhalte zu gewinnen

MemberPress Einschränkungen

Entwickelt für WordPress-Websites, die siebenstellige Beträge oder mehr verdienen, daher möglicherweise nicht für kleinere Online-Ersteller geeignet

MemberPress Preise

Basic: $359/Jahr

$359/Jahr Plus: $599/Jahr

$599/Jahr Pro: $799/Jahr

$799/Jahr Elite: $999/Jahr

MemberPress Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Erstellen Sie schnell Produkttestpläne und sparen Sie sich endlose Stunden manueller Arbeit mit KI-generierten Prompts von ClickUp

Von funktionsreichen Websites wie Shopify und WooCommerce bis hin zu Nischen-Communities wie Etsy und Skillshare können Sie großartige Gumroad-Alternativen für Ihr Online-Geschäft finden. Die Wahl Ihrer E-Commerce-Lösungen ist jedoch nur der Anfang der Verwirklichung Ihrer verkaufsziele .

Sie brauchen auch eine Plattform, die Ihnen hilft, Ihr Geschäft zu organisieren und zu führen, und genau dabei kann ClickUp helfen. ClickUp kann nicht im Alleingang Ihre Verkäufe oder Abonnements verwalten, aber es kann Ihr all-in-One-Projektmanagement-Lösung die Ihr Unternehmen in die Lage versetzt verkaufsteam und die Zusammenarbeit mit Ihren bevorzugten Gumroad-Alternativen.

Nutzen Sie die intuitiven Tools von ClickUp zur Planung inhaltskalender organisieren Sie Ihre Marketingkampagnen und vertriebsbefähigung ressourcen, oder weisen Sie sich selbst oder Ihrem Team Aufgaben mit klaren Fristen zu. Mit Tausenden von Integrationen können Sie Ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und alles, was Sie brauchen, in einem einzigen Arbeitsbereich unterbringen.

Melden Sie sich noch heute für Ihr kostenloses ClickUp-Konto an und entdecken Sie unsere für Vertriebsteams entwickelten Tools. Kostenpflichtige Konten können auch die Vorteile unserer KI-Tools für den E-Commerce die Ihnen helfen können, Aufgaben in Sekunden statt in Stunden zu erledigen.