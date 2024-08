10 Ads Management Tools für Vermarkter und Werbetreibende im Jahr 2024

Jedes erfolgreiche Unternehmen weiß, wie wichtig es ist, sein Produkt oder seine Dienstleistung bei potenziellen Kunden bekannt zu machen. Aber wenn Sie mit einer Vielzahl von digitalen marketing-Kampagnen und Verwaltungsplattformen kann das alles recht zeitaufwändig werden.

Hier kann ein hervorragendes Tool zur Anzeigenverwaltung den Unterschied ausmachen. 🙌

In diesem Artikel werden wir uns mit Software für die Anzeigenverwaltung befassen und Ihnen dabei helfen, sich darüber klar zu werden, worauf Sie bei der Auswahl einer Werbeverwaltungsplattform achten sollten. Anschließend stellen wir Ihnen die besten Tools vor, mit denen Sie Ihre Anzeigenprojekte oder -kampagnen überwachen und verwalten können, damit Sie Zeit und Geld sparen.

Was ist ein Werbemanagement-Tool?

Ein Anzeigenverwaltungstool ist eine Plattform, die Automatisierungstools verwendet, um den Workflow Ihrer Werbekampagnen zu verwalten und zu rationalisieren.

Ein Anzeigenverwaltungstool kann Sie bei der Erstellung von Anzeigen, der Anzeigenausrichtung und der Anzeigenplatzierung über mehrere Kanäle hinweg unterstützen. Es kann auch den Erfolg Ihrer Werbekampagnen überwachen, Optimierungsentscheidungen treffen und Sie bei der Verwaltung Ihres Budgets unterstützen. 💵 Projektmanagement für soziale Medien und content-Marketing-Software kann Ihnen bei der Planung und Erstellung von Inhalten helfen, die Ihr Publikum ansprechen und mit Ihren Zielen übereinstimmen kommunikationsziele .

Doch mit keinem dieser beiden Tools behalten Sie den Überblick über Ihre bezahlte Werbung, wie z. B. Ihre Google Ads-Kampagne. Deshalb brauchen Sie ein Tool zur Anzeigenverwaltung als Teil Ihrer kampagnenmanagement-Toolkit . 🛠️

Worauf sollten Sie bei einem Tool zur Anzeigenverwaltung achten?

Tools zur Anzeigenverwaltung bieten eine Reihe von Funktionen. Je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens sollten Sie nach folgenden Elementen Ausschau halten:

Eine zentrale Plattform, mit der Sie Kampagnen über verschiedene Kanäle hinweg an einem Ort verwalten können

KI-Schreibwerkzeuge die Ihnen helfen, Ihre Anzeigen anhand weniger Schlüsselwörter zu erstellen

A/B-Testing-Optionen zur Optimierung Ihrer Anzeigen und zur Reduzierung der Pay-per-Click (PPC)-Kosten

Integration mit Ihremmarketing-CRM-Software so dass Sie Trends erkennen und Ihre Kampagnen gezielter ausrichten können

Workflows, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren und dieprozessineffizienzenund Ihre Zeit und Aufmerksamkeit dort sparen, wo sie wirklich gebraucht wird

Werkzeuge zur Vereinfachungmarketing-Projektmanagement aufgaben wie Projektplanung und Überwachung der Werbeausgaben für Ihre verschiedenen Werbekonten

Tracking-Software in Echtzeit, die die Anzeigenleistung überwacht und Ihnen hilfreiches Feedback gibt

Anpassbarreporting-Tools mit nützlichen Metriken wie Conversion Attribution und Return on Investment (ROI), die Ihnen helfen, gute Optimierungsentscheidungen zu treffen

Eine einfach zu bedienende Oberfläche, damit Sie schnell loslegen können

Um Ihnen die Entscheidung für das beste Tool zur Anzeigenverwaltung zu erleichtern, sollten Sie zunächst eine Liste der benötigten Funktionen erstellen. Vergleichen Sie diese dann mit dieser Liste der besten Tools für Anzeigenverwaltung und Marketing, die derzeit verfügbar sind.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist ein Projektmanagement- und Produktivitätswerkzeug aus einer Hand. Es ist ideal für marketing-Projektmanagement damit Sie Marketingaufgaben erstellen, zuweisen und verfolgen können - alles unter einem Dach.

Beginnen Sie Ihren Kampagnenplanungsprozess, indem Sie mit Ihren Teammitgliedern ein Brainstorming zu einem ClickUp-Whiteboard oder ClickUp-Doku . Dann verwenden Sie ClickApps zur automatischen Erstellung von Aufgaben direkt aus Ihrer Inhaltsplanung heraus, wobei diese Aufgaben mit Ihren Strategiedokumenten, Inhaltskalendern und Ihrer Marketing-Roadmap verbunden bleiben. 🛤️

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing-Teams einfach, wichtige Dokumente wie eine Fallstudie schnell zu erstellen

Möchten Sie noch mehr Zeit sparen? ClickUp AI macht sich während Ihres Meetings Notizen und erleichtert die Entwicklung von Kampagnenideen. Es hilft auch bei der Erstellung von Inhalten für Blogs, E-Mails und Landing Pages, die von Suchmaschinen geliebt werden, sowie bei der Erstellung überzeugender anzeigentext in verschiedenen Formaten für unterschiedliche Zielgruppen.

Überwachen Sie die Leistung Ihrer Kampagne und alle damit verbundenen Aufgaben mit ClickUp Dashboards . Diese bieten Ihnen alle benutzerdefinierten Daten und Metriken, die Sie benötigen, um Ihr Marketing zu optimieren und Ihr Budget zu verwalten. 🎯

ClickUp beste Eigenschaften

Sparen Sie Zeit mit praktischen Vorlagen wie derKampagnenplan-Vorlage und einer Reihe vonVorlagen für Inhaltskalender* Passen Sie Ihre Arbeitsabläufe an Ihr Team und Ihr Unternehmen an

Verwenden Sie Auslöser, Aktionen und Bedingungen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und Ihrem Team mehr Zeit für wichtigere Dinge zu geben

Nutzen Sie Graphen, Diagramme und Berichte zur Nachverfolgungressourcenzuweisung und Performance-Analysen in Echtzeit

Integration mit über 1.000 Tools, darunterHubSpot, Salesforce,Microsoft Büro 365, Google Workspace,Asanaund Slack

Verwenden Sie ClickUp unter Windows, Mac oder Linux, sowie iOS oder Android

ClickUp Einschränkungen

Bei so vielen Funktionen kann es für neue Benutzer einige Zeit dauern, bis sie alle kennenlernen

Künstliche Intelligenz ist nur mit kostenpflichtigen Tarifen verfügbar

ClickUp Preise

Für immer kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI kann bei allen kostenpflichtigen Tarifen zum Preis von $5 pro Workspace-Mitglied und internem Gast pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. AdRoll

über AdRoll Dieses Tool ist für jeden geeignet, vom Facebook-Anzeigenmanager mit begrenztem Budget bis hin zu professionellen Vermarktern und großen E-Commerce-Unternehmen.

Nutzen Sie die umfangreichen Segmentierungsfunktionen, um eine individuelle Zielgruppe zu erstellen. Richten Sie Werbe- und Retargeting-Kampagnen auf mehreren Plattformen wie Pinterest, Instagram, Facebook und TikTok ein - und verwalten Sie sie alle auf einer einzigen Plattform. Ermitteln Sie mithilfe der Funktionen für die Nachverfolgung der Anzeigenleistung und die Analyse Metriken für Impressionen, Klicks und Konversionen. Nutzen Sie diese Daten dann zur Optimierung Ihrer Kampagne.

AdRoll beste Eigenschaften

Starten Sie Ihre Anzeigen und halten Sie sie dann an, um den Inhalt und die Zielgruppe zu optimieren und zu bearbeiten, damit Sie Ihre Zielgruppe besser erreichen

Nutzen Sie die künstliche Intelligenz, um dynamische, personalisierte Anzeigen zu erstellen, indem Sie auf Ihre Zielgruppe zugeschnittene Produktempfehlungen einfügen

Nutzen Sie die Vorteile der monatlichen Anzeigengutschriften des Marketing & Ads Plus-Pakets sowie unbegrenzte E-Mails für Ihre E-Mail-Marketingstrategie

AdRoll Einschränkungen

Das Pay-as-you-go-Anzeigenpaket bietet Ihnen nur Zugang zu nativen und Display-Anzeigen sowie Segmentierung und Reporting, nicht aber zu Social Media

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Reporting-Funktionalität flexibler sein könnte

AdRoll Preise

Anzeigen: Pay as you go

Pay as you go Marketing & Ads Plus: Ab $36/Monat, abhängig von der Anzahl der monatlichen Besucher auf Ihrer Website

Ab $36/Monat, abhängig von der Anzahl der monatlichen Besucher auf Ihrer Website Erweitertes Paket: Kontakt für Preise

AdRoll Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (550+ Bewertungen)

4.0/5 (550+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (70+ Bewertungen)

3. WASK

über WASK WASK ist ein Tool zur Verwaltung von Werbeanzeigen, mit dem Sie Ihre Werbekonten von einer einzigen Plattform aus verwalten können - auch wenn Sie nicht viel technisches Wissen haben. Derzeit integriert es Ihre Google- und Facebook-Konten, X, LinkedIn und TikTok werden in Kürze folgen.

Die KI analysiert das Besucher- und Kundenverhalten auf Ihrer Website und identifiziert auf dieser Grundlage automatisch die Zielgruppe mit den höchsten Konversionsraten. Sie nutzt außerdem intelligente Algorithmen, um Ihre Werbemetriken zu berechnen und intelligente Empfehlungen zur Optimierung Ihrer Kampagnen zu geben. ️

WASK beste Eigenschaften

Nutzen Sie die KI-Funktionalität zur Erstellung konversionsstarker Kampagnentexte

Analysieren Sie das Suchvolumen Ihrer wichtigen Keywords, damit Sie Ihr Anzeigenbudget möglichst effektiv einsetzen können

Schnelles Erstellen und Anpassen von Berichten mit dem Drag-and-Drop-Tool

Wählen Sie monatliche, vierteljährliche oder jährliche Zahlungen mit steigenden Rabatten für längerfristige Zahlungen

WASK-Einschränkungen

Einige Nutzer wünschen sich detailliertere und anpassbare Grafiken zur Anzeigenleistung in der Benutzeroberfläche

Der Basic-Plan enthält keine Optimierungsfunktionen

WASK-Preise

Basic: $19/Monat

$19/Monat Premium: 49 $/Monat

49 $/Monat Professional: $89/Monat

WASK Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (8 Bewertungen)

4.5/5 (8 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11 Bewertungen)

4. Influ2

über Einfluss2 Dieses Tool zur Anzeigenverwaltung ist für B2B-Unternehmen gedacht. Es ermöglicht Ihnen, bestimmte Entscheidungsträger innerhalb Ihrer Einkaufsgruppe anzusprechen und zu messen, wie sie mit Ihrer Anzeige interagieren.

Stellen Sie sicher, dass Vertriebs- und Marketingteams nahtlos zusammenarbeiten, indem Sie Inhalte aufeinander abstimmen und Marketingsignale nutzen. Nutzen Sie die Interaktionsdaten, um potenzielle Kunden aufzuklären, Vertrauen aufzubauen und Ihre Verkaufsansprache perfekt zu timen. Verfolgen Sie anschließend den Einfluss Ihrer Anzeigen auf die Entwicklung potenzieller Kunden in Ihrer Pipeline.

Influ2 beste Eigenschaften

Sparen Sie Geld, indem Sie Ihre Anzeigen kuratieren und nur Personen ansprechen, bei denen eine Konversion wahrscheinlich ist

Schalten Sie Display-Anzeigen oder Social-Media-Anzeigen in allen wichtigen Kanälen, einschließlich Google, Facebook, Instagram, LinkedIn und Amazon

Schützen Sie Ihre Kundendaten mit der SOC2 Typ II Zertifizierung

Schnelle Implementierung und Inbetriebnahme des Influ2-Systems dank der benutzerfreundlichen Oberfläche

Einschränkungen von Influ2

Sie können nicht einfach sehen, welche Plattformen Engagements einbringen

Einige Nutzer würden gerne Vorlagen sehen, die beim Aufbau einer Zielgruppe Zeit sparen

Influ2 Preise

Kontakt für Preise

Influ2 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4.7/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (7 Bewertungen)

5.trendHERO

über trendHERO TrendHERO ist ein digitales Marketing-Tool, das Unternehmen mit Influencern zusammenbringt. Es ist eine andere Art von Werbemanagement-Tool, aber es ist genauso wichtig in der heutigen Influencer-gesteuerten, sozialen Medienkultur.

Verwenden Sie TrendHERO, um die richtigen Influencer für Ihr Unternehmen zu finden, indem Sie Filter wie Standort, Sprache, Kategorie und Größe verwenden. Sie können zum Beispiel Einblicke in die Analysen, Followerzahlen und Erwähnungen eines Influencers erhalten. Setzen Sie sich mit ihnen in Verbindung, um zu besprechen, wonach Sie suchen, und erhalten Sie geschäftsvorschläge bevor Sie Ihre Vereinbarung abschließen. 🤝

trendHERO beste Eigenschaften

Wählen Sie aus einer Datenbank mit über 100 Millionen Influencern, von der größten bis zur kleinsten Einflussstufe

Überprüfen Sie anhand von Analysen wie Demografie und Publikumsinteressen, ob das Publikum eines Influencers mit Ihrem Zielmarkt übereinstimmt

Senden Sie automatisierte und personalisierte E-Mails an mehrere Influencer auf einmal

Verfolgen Sie, wie oft Sie und Ihre Konkurrenten in Influencer-Accounts erwähnt werden

trendHERO Einschränkungen

Die Filter sind recht begrenzt, so dass Sie wahrscheinlich einige Zeit mit der manuellen Feinabstimmung Ihrer Auswahl verbringen müssen

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Berichtsfunktion nicht so schnell und benutzerfreundlich ist, wie sie sein könnte

trendHERO Preise

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Lite: $15.99/Monat

$15.99/Monat Pro: $39.99/Monat

$39.99/Monat Erweitert: $119.99/Monat

trendHERO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: Noch keine Bewertungen

6. 6Sinn

über 6Sinn Diese Software für das Anzeigenmanagement richtet sich an B2B-Unternehmen und stimmt Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen mithilfe von Absichtsdaten und präzisen Vorhersagen aufeinander ab. Ihr Ziel ist es, die Qualität der Pipeline zu verbessern, die Konversationsraten zu steigern, schnellere Verkäufe zu tätigen und ein stetiges Umsatzwachstum zu gewährleisten. 💰

Die KI von 6sense wertet das Verhalten potenzieller Kunden aus und sagt Ihnen, wo sich potenzielle Kunden auf der Kaufreise befinden. Sie hilft Ihnen, auf jeder Kontoebene mit hochgradig relevanten und personalisierten Inhalten sowie Werbekampagnen für die jeweilige Phase Engagement zu erzeugen. Wenn potenzielle Kunden zum Kauf bereit sind, können Sie sie mit geeigneten Display-Anzeigen ansprechen, die auf die Konversion ausgerichtet sind.

6sense beste Eigenschaften

Erreichen Sie Ihr Zielpublikum mit einzigartigen, kanalübergreifenden Botschaften in großem Umfang

Erhalten Sie anonyme Kaufsignale von Ihrer eigenen Website und von Websites Dritter, um potenzielle Kunden zu identifizieren, die sich über ein von Ihnen angebotenes Produkt oder eine Dienstleistung informieren

Segmentieren Sie Kontodaten, um einen Einblick zu erhalten, wie gut Kampagnen für ein bestimmtes Konto funktionieren

Integration mit anderen Marketing- und Vertriebsplattformen in Ihrem technischen Stack, wie HubSpot,Salesforce, SalesLoft, Outreach und mehr

6sense Einschränkungen

Da das Tool von mehreren Teams genutzt werden muss, benötigen Sie möglicherweise einen Product Champion, der alle Teams zusammenführt

Einige Aspekte der Plattform sind nicht so benutzerfreundlich wie sie sein könnten

6sense Preise

Kontakt für Preise

6sense Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (16 Bewertungen)

7. RollWorks

über RollWorks RollWorks ist eine weitere kontobasierte Marketing- und Vertriebsplattform für B2B-Unternehmen. Dieses Tool für das Anzeigenmanagement zielt darauf ab, Ihre Vertriebspipeline zu vergrößern und zu beschleunigen, indem Sie mit hochqualifizierten Kunden in Kontakt treten.

Richten Sie Ihr ideales Kundenprofil ein und verwenden Sie dieses, um Zielkunden zu identifizieren, die am besten zu Ihrem Unternehmen passen. Führen Sie kanalübergreifende Kampagnen durch - einschließlich Display- und Social-Media-Anzeigen sowie getriggerte E-Mails -, um diese Kunden auf verschiedenen Ebenen Ihres Trichters anzusprechen und sie zur Konversion zu bewegen.

RollWorks beste Funktionen

Personalisieren Sie Ihre Anzeigen, um bestimmte Zielgruppen optimal zu erreichen 👪

Automatisieren Sie sich wiederholende Marketingaufgaben wie das Versenden von E-Mails und Nachfassaktionen

Nutzen Sie Retargeting, um mit potenziellen Kunden, die bereits Interesse an Ihren Produkten und Dienstleistungen gezeigt haben, wieder in Kontakt zu treten

Verfolgen Sie die Wirksamkeit Ihrer Kampagnen sowohl auf Konto- als auch auf Kontaktebene

RollWorks Einschränkungen

Das Standardpaket ermöglicht keine Personalisierung von Marketinginhalten für Konten oder Kontakte

Benutzer, die sich mit dem kontobasierten Marketing nicht auskennen, brauchen möglicherweise eine Weile, um sich mit dem System vertraut zu machen

RollWorks Preise

Kontakt für Preise

RollWorks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (25+ Bewertungen)

8. Celtra

über Celtra Celtra hilft Ihnen, die Erstellung digitaler Inhalte in großem Umfang und in mehreren Sprachen zu automatisieren. Es handelt sich um eine andere Art von Anzeigenmanagement-Tool, mit dem Sie dynamische, personalisierte Anzeigen erstellen können, die die Leistung verbessern und Konvertierung.

Mit Ad Builder-Vorlagen können Sie ganz einfach einzigartige Anzeigen für Ihre Marke mit Animationen, Videos und E-Commerce-Funktionen erstellen. Verbinden Sie Ihren Produktkatalog und ziehen Sie relevante Produktdaten ein, um Ihre Anzeige zu personalisieren. Sie können Ihre Anzeigen testen, optimieren und erneut testen, bevor Sie mit der neuen Version live gehen. Echtzeit-Reporting-Metriken zeigen Ihnen genau, wie Ihre Anzeige abschneidet, so dass Sie den Erfolg kontinuierlich verbessern können.

Die besten Funktionen von Celtra

Erstellen Sie Ihre Anzeigenvorlage in mehreren Ebenen, indem Sie die intuitive Designoberfläche nutzen, um Farben, Schriftarten, Branding und Produktinformationen anzuwenden - ohne Programmierkenntnisse

Nutzen Sie visuelle Elemente und Dringlichkeit, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Konversion zu fördern

Erstellen Sie mehrere Varianten Ihrer Anzeige für verschiedene Inhaltsanwendungen und Werbeaktionen

Optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Team mit Hilfe von Cloud-basierter Software

Einschränkungen von Celtra

Die Vorschau, die Sie auf dem Bildschirm sehen, stimmt nicht immer genau mit der Version überein, die live geht

Da es sich um eine Cloud-basierte Software handelt, müssen Sie online sein, um auf der Plattform zu arbeiten

Celtra-Preise

Kontakt für Preise

Celtra Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (290+ Bewertungen)

9. HubSpot Ad Management

über HubSpot HubSpot Ad Management ist Teil der Marketing Hub-Plattform der Marke. Da HubSpot im Kern ein CRM ist, ist es einfach, Zielgruppen aus Ihrer Datenbank zu generieren und im Gegenzug zu sehen, welche Anzeigen Besucher in Kunden verwandeln. 👀

Erstellen Sie relevante, zielgerichtete Anzeigen für mehrere Plattformen, darunter Google, Facebook, Instagram und LinkedIn. Überwachen Sie die Leistung und optimieren Sie Ihre Anzeigen, um die Konversionen zu erhöhen und den ROI zu steigern - alles auf einer Plattform.

Beste Funktionen von HubSpot Ad Management

Segmentieren Sie Ihr Publikum, um personalisierte Anzeigen auf der Grundlage echter Daten zu schalten

Erhalten Sie Einblicke in die spezifischen Leads und den ROI, die jede Anzeige generiert, um die Ausgaben zu maximieren

Berichte in jeder Phase des Werbeprozesses, um zu erkennen, was funktioniert und was nicht

Einfache Bedienung, unabhängig von Ihren technischen Kenntnissen - keine komplexen IT-Prozesse erforderlich

Einschränkungen von HubSpot Ad Management

Sie können sich nicht nur für das Anzeigenmanagement entscheiden, sondern müssen das gesamte Marketingpaket kaufen

HubSpot-Preise sind für kleine Unternehmen sehr hoch

Preise für HubSpot Ad Management

Professionell: $800/Monat

$800/Monat Enterprise:$3,600/month

HubSpot Ad Management Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,300+ Bewertungen)

4.4/5 (10,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5,700+ Bewertungen)

10. Smartly.io

über Smartly.io Smartly.io ist ein Tool für das Anzeigenmanagement, mit dem Sie mehrere Kampagnen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen auf einmal starten und verwalten können. Mit Hilfe von KI und automatisierten Workflows reduziert es die manuelle Arbeit und spart Zeit und Geld. 💪

Nutzen Sie die Automatisierung, um dynamische Anzeigen für Ihre Zielgruppe zu erstellen, einschließlich Bilder und Videos. Die Feinabstimmung erfolgt mithilfe datengestützter Erkenntnisse, die bis auf die Ebene der kreativen Elemente heruntergehen. Nach dem Start rotieren die Anzeigen automatisch, um Ermüdung vorzubeugen und die Konversionsrate zu erhöhen.

Smartly.io beste Eigenschaften

Nutzen Sie Algorithmen, um Gebote zu optimieren, Anzeigeninhalte auf verschiedene Zielgruppen auszurichten und Ihr Budget besser zu verwalten

Wiederverwendung von Inhalten über mehrere Formate und Plattformen hinweg

Messen Sie Attribution und Leistung anhand benutzerdefinierter KPIs, um Erkenntnisse für weitere Iterationen zu gewinnen

Zeigen Sie die Details Ihrer Kampagnen in einem Dashboard an, das Echtzeitdaten aus allen Ihren Kanälen kombiniert

Einschränkungen von Smartly.io

Nutzer berichten, dass das Entwicklungsteam noch einige Bugs ausmerzen muss

Umfassendere Schulungen und Hilfeartikel würden die Lernkurve beschleunigen

Preise für Smartly.io

Kontakt für Preise

Smartly.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (450+ Bewertungen)

4.4/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (13 Bewertungen)

Optimieren Sie Ihren Marketing-Workflow mit dem besten Anzeigen-Management-Tool

Um Ihr Geschäft auszubauen, brauchen Sie mehr Kunden. Die Verwaltung von Werbekampagnen mit statischen Tabellen ist jedoch zeitaufwändig und wenig effizient, weshalb sich viele Unternehmen an Anzeigenverwaltungstools wenden. ✨

Anzeigenverwaltungssoftware unterstützt Sie bei der Erstellung von Anzeigen, der Gebotsverwaltung, dem Targeting und der Schaltung Ihrer Anzeigen sowie bei der Überwachung und Optimierung der Anzeigenleistung. Außerdem werden Arbeitsabläufe so weit wie möglich automatisiert, damit Sie mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben zur Verfügung haben.

Es gibt viele Mitbewerber auf der Liste der besten Anzeigenverwaltungstools, aber ClickUp behauptet sich gegen die starke Konkurrenz. 🥇

Die Projektmanagement- und Produktivitätsfunktionen von ClickUp unterstützen Ihre Marketingkampagnen in den Phasen der Planung, Erstellung, Umsetzung und Überwachung. Es hilft Ihnen, die Leistung zu messen, zu verwalten und zu optimieren, und rationalisiert Ihren Prozess durch Automatisierung auf Schritt und Tritt. Kostenlos anmelden um ClickUp noch heute zu erhalten und jeden Cent Ihres Marketingbudgets zu nutzen.