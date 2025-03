Wie wird die Zykluszeit berechnet? (2025 Leitfaden)

sie wollen lernen _wie man die Zykluszeit berechnet?

**Die Zykluszeit ist die Zeit, die benötigt wird, um ein fertiges Produkt zu erstellen. Sie ist eine nützliche Metrik, die Ihnen hilft, den Rhythmus Ihres Projekts einzustellen und beizubehalten.

Und anders als bei der Tour de France brauchen Sie bei dieser Art von Zykluszeit keinen Helm.

Es überrascht nicht, dass das Erlernen der Berechnung der Zykluszeit auch viel einfacher ist, als mehr als 2000 Meilen in 23 Tagen zu radeln.

Alles, was Sie brauchen, ist die zykluszeit Formel !

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Zykluszeit berechnen können, warum Sie dies erledigen sollten, und beleuchten auch ein praktisches tool das den gesamten Prozess vereinfacht.

ist Ihre Stoppuhr bereit? Fangen wir an!

Was ist Zykluszeit?

Zyklus Zeit ist ein Maß dafür, wie lange es dauert, ein fertiges Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung zu erbringen. Sie ist eine der wichtigsten Metriken für den Flow, die Ihnen helfen, ein Projekt reibungslos und effizient durchzuführen.

Wie?

Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels unseres bevorzugten Höhlenmenschen verstehen: Fred Feuerstein.

Nehmen wir an, Fred beschließt, in einer Rippchen- und Burger-Bude zu arbeiten.

Hier ist seine Zykluszeit die Zeit, die er für die Zubereitung einer Mahlzeit benötigt. Und da man gerade das Feuer entdeckt hat, wird sich die Zykluszeit beschleunigen. Auf diese Weise sinkt seine Zykluszeit pro Mahlzeit und er kann mehr Kunden verköstigen.

Wie Sie sehen, verwenden (fiktive und andere) Geschäfte seit der Steinzeit die Zykluszeit, um ihre Produktivität zu messen!

Was ist die Formel für die Zykluszeit?

Sie können die Zykluszeit mit dieser einfachen Formel berechnen:

Zykluszeit (CT) = Nettoproduktionszeit (NPT) / Anzahl der hergestellten Einheiten (U)

Dabei ist die Nettoproduktionszeit die gesamte Dauer Ihres Produktionsprozesses (oder Dienstleistungsprozesses) in Sekunden, Minuten, Stunden oder Tagen. Zum Beispiel die Zeit, um eine Mahlzeit zu kochen usw.

Aber wie erledigt man das eigentlich?

Das Beispiel von Fred Feuerstein ist die Rettung!

Nehmen wir an, er hat es erfolgreich geschafft, 100 Mahlzeiten pro Tag zuzubereiten. Das ist die Zahl der Einheiten (U).

Wenn wir von seinem regulären achtstündigen Arbeitstag eine einstündige Mittagspause und eine halbstündige Kaffeepause abziehen, beträgt seine Gesamtlaufzeit oder Nettoproduktionszeit (NPT) (8 - 1,5 = 6,5 Stunden).

Dies bedeutet, dass seine Zykluszeit beträgt,

CT = 6,5/100 = 0,065 Stunden pro Mahlzeit

Oder etwa 4 Minuten für die Zubereitung jeder Mahlzeit.

alles dank der fleißigen Dinosaurier-Souschefs!

Was sind die Vorteile der Berechnung der Zykluszeit?

Ob Sie nun ein steinzeitlicher Fließbandkoch oder ein App-Entwickler des 21. Jahrhunderts sind, Sie müssen Ihre Zykluszeit messen, um Ihren Produktionsprozess zu rationalisieren.

Hier sind die vier wichtigsten Vorteile der Berechnung der Zykluszeit:

1. Hilft bei der Schätzung Ihres Liefertermins

wissen Sie, was wir alle gerne hätten? Eine Zeit _Maschine .

Mit ihr können Sie in die Zukunft reisen und sich auf alle Hürden vorbereiten, die Ihrer pünktlichen Lieferung im Wege stehen.

Aber bis die Wissenschaftler eine solche Maschine erfinden, bleibt uns immer noch die Metrik der Zykluszeit, um uns zu helfen.

Teams können damit ihre Produktionsrate in Echtzeit berechnen und ihrem Kunden oder Client realistische Zeitschätzungen geben.

2. Hilft bei der Rationalisierung von Prozessen zur Einhaltung von Einzelzielen

Durch die Berechnung der Zykluszeiten können Sie feststellen, wie lange Sie brauchen, um Ihrem Kunden einen Wert zu liefern. Auf diese Weise können Sie leicht feststellen, ob es ausreicht, die Nachfrage Ihrer Kunden zu befriedigen.

Durch die Berechnung der Zykluszeiten erhalten Sie die Daten, um langsame Zyklen und Ihre Produktionsrate zu korrigieren:

Ausweitung der Rohstoffversorgungskette

Erhöhung oder Verringerung des Durchsatzes oder der Losgröße in der Produktionslinie

Kontrolle des Limits für die in Bearbeitung befindliche Arbeit oder IB

Die Metrik der Zykluszeit ist so etwas wie Freds zuverlässiger Freund Barney. Egal was passiert, sie wird Sie immer in Richtung Prozessverbesserung und Kundenzufriedenheit leiten.

3. Hilft bei der Beseitigung von Überproduktionen

was ist schlimmer, als nicht genug Einheiten zu produzieren, um die Nachfrage Ihrer Kunden zu befriedigen?

Zu viel zu produzieren!

Überproduktion ist eine massive Verschwendung von Zeit und Ressourcen des Unternehmens. Darüber hinaus kann sie zu einer ernsthaften Engpasssituation für Ihr Dienstleistungssystem führen.

In der Tat, laut Schlanke Produktion methodik kann Überproduktion ein wesentlicher Faktor für die Verlangsamung Ihres gesamten Projekt Flows sein.

Wenn Sie jedoch Schwellenwerte für Zykluszeiten festlegen (und die Losgrößen entsprechend steuern), können Sie die Produktionsrate vor dem Überschreiten eines Limits schützen.

4. Verbessert die Effizienz des Prozesses im Zyklus

Eine Agil , Scrum , Kanban , oder Schlank fertigungsprozess hängt von der kontinuierlichen Verbesserung ab. Hier ist jeder Schritt darauf ausgerichtet, Informationen zu sammeln, die die Gesamtleistung Ihres Teams verbessern können.

Bei Kanban- und Lean-Prozessen können Sie sogar eine limit für In Bearbeitung befindliche Arbeit oder IB .

Ein IB Limit legt eine Obergrenze für die Anzahl der Aufgaben fest, die ein Team übernehmen kann. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Benutzer-Story den Wertstrom durchläuft, ohne einen Engpass zu verursachen.

das Ergebnis?

Da Sie die durchschnittliche Kapazität der Arbeit Ihres Teams kennen, können Sie Ihre Leistung mit jedem Zyklus verbessern.

aber genug der Theorie. Sie sind doch hier, um praktische Erfahrungen mit der Zykluszeit zu sammeln, oder?_

also lassen Sie uns zur Sache kommen

Der einfachste Weg, die Zykluszeit zu berechnen: ClickUp

Fred Feuerstein und seine Fabrik gehören buchstäblich in die Steinzeit.

Das heißt, sie können nur mit Stöcken und Steinen rechnen.

Aber Sie können die Zykluszeit auf die intelligente Art und Weise berechnen, indem Sie ClickUp benutzen!

Was ist ClickUp?

ClickUp ist die bestbewertetes tool für Projektmanagement der Welt.

Es ist das einzige Tool, das Sie benötigen, um alle Ihre Projekte zu verwalten und Ihre Projekte nachzuverfolgen produktivität des Teams .

Es ist auch die beste Option, um Ihre remote Team verbunden, reaktionsschnell und Agilitätsbereit !

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, die Zykluszeit zu berechnen und sie zu Ihrem Vorteil zu nutzen_.

A. Nachverfolgung der Metriken für den Flow eines Projekts mit Sprint Widgets auf der

Dashboard Kein Fan von Monday morgendlichen Meetings zum Status-Update?

Das ClickUp Dashboard ist Ihr Ausweg!

Das Dashboard gibt Ihnen eine abschließende Übersicht über Ihr Projekt mit anpassbaren Sprint Widgets wie dem Diagramm der Zykluszeit.

Um Zykluszeiten mit Hilfe dieses Widgets zu berechnen, können Sie einen der folgenden Wege benutzen:

Beginnen Sie mit der Zählung der Zeit ab dem Moment, in dem eine Aufgabe einen beliebigen Status in der Statusgruppe Aktiv erreicht

erreicht ClickUp nimmt den ersten Status in Aktiv als "Nicht gestartet" an und jedes andere Element der Statusgruppe Aktiv als Beginn der Zykluszeit

Sie können das Diagramm der Zykluszeit mit benutzerdefinieren:

Zeitbereich : Wählen Sie einen Bereich aus und stellen Sie die Häufigkeit des Zykluszeit-Diagramms ein

: Wählen Sie einen Bereich aus und stellen Sie die Häufigkeit des Zykluszeit-Diagramms ein Stichprobenzeit : Wählen Sie die Nummer der Tage, die als Durchschnitt für jeden Datenpunkt im Diagramm erscheinen sollen

: Wählen Sie die Nummer der Tage, die als Durchschnitt für jeden Datenpunkt im Diagramm erscheinen sollen Statusgruppe, die als Abschluss gezählt wird: Wählen Sie die Statusgruppe, die für den Abschluss zählt. Beispiel: "Erledigt", "Client Review" oder "Geschlossen"

Und das ist noch nicht alles. Fügen Sie weitere praktische Sprint Widgets wie das Burndown Diagramme , Diagramme zum Abbrand , Diagramme zur Geschwindigkeit und Kumulative Flow Diagramme zu Ihrem Dashboard.

B. Einstellen Zeitschätzungen um den Überblick über Ihre Aufgabe zu behalten

was nützt die Berechnung von Zykluszeiten, wenn Sie die Zahlen nicht zur Rationalisierung Ihres Projekts nutzen können?_

Deshalb unterstützt ClickUp Ihr Team bei der kontinuierlichen Verbesserung mit dem Feature Zeitschätzungen. Addieren Sie die Anzahl der Stunden für jede aufgabe und unteraufgabe dauern wird, und ClickUp berechnet die erwarteten Gesamtstunden pro Projekt.

Wenn Sie diese Schätzungen aktualisieren, wird ClickUp auch Ihr Lieferdatum in Echtzeit aktualisieren.

C. Nachverfolgung der Zeitverwendung mit Native Zeiterfassung Die Berechnung der Zykluszeit hilft Ihnen, diese aktiv mit jeder Aufgabe zu reduzieren.

und wie können Sie das zu erledigen?

Sie könnten einen Dinosaurier als Aufseher einstellen, der Ihnen immer wieder sagt, wie lange Sie für den Fertigungsprozess brauchen.

Aber es gibt eine einfachere Möglichkeit: Verwenden Sie einfach das Feature Native Zeiterfassung von ClickUp!

Die einfach zu bedienende ClickUp Chrome-Erweiterung verfolgt die Zeit, die Sie für Aufgaben aufwenden, mit einem einzigen Klick und erstellt detaillierte Berichte über die Zeitverwendung. Auf diese Weise können Sie ständig verfolgen, wie viel Zeit Sie aufwenden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre durchschnittliche Zykluszeit nicht überschreiten.

Und wenn Sie bereits eine Zeiterfassung eines Drittanbieters verwenden, wie Time Doctor und Toggl können Sie sie mit ClickUp integrieren zu!

ist das alles? Ganz und gar nicht._

ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Software für das leistungsstarke, ambitionierte Team.

Und hier sind weitere Features, die Ihre Prozesse reibungsloser machen:

Ziele : Setzen Sie professionelle Ziele und verfolgen Sie diese in Echtzeit

Workflow Automatisierung : Zugriff auf mehr als 50 Möglichkeiten zur Automatisierung von sich wiederholenden Prozessen

: Zugriff auf mehr als 50 Möglichkeiten zur Automatisierung von sich wiederholenden Prozessen Profile : Verschaffen Sie sich ein vollständiges Bild davon, was die Mitglieder Ihres Teams bereits fertiggestellt haben, woran sie gerade arbeiten und welche Aufgaben sie noch vor sich haben

Mehrere Ansichten nachverfolgung jedes Elements der Arbeit in mehreren Ansichten wie Listenansicht , Kanban Board , Box-Ansicht , usw.

nachverfolgung jedes Elements der Arbeit in mehreren Ansichten wie Listenansicht , Kanban Board , Box-Ansicht , usw. Dokumente : Entwicklung eines internen Wikis mit Dokumenten wie Reihenfolge der Bestellungen, Wertstromkarte und Liste der Rohstoffe

Pulse : Bleiben Sie über die Aktivitäten Ihres Teams während des gesamten Tages in Kontakt

Workload-Ansicht : Visualisierung und Nachverfolgung der Kapazität der Arbeit Ihres Teams

In Bearbeitung befindliche Arbeit Limits: schützen Sie die Kapazität Ihres Teams, indem Sie sehen, wann es in einem bestimmten Status zu viel Arbeit gibt

FAQs zur Berechnung der Zykluszeit

Man kann nicht über Zykluszeit sprechen, ohne ihre Freunde, die Taktzeit und die Vorlaufzeit, ins Spiel zu bringen. Aber auch diese Begriffe können zu Verwirrung führen.

Lassen Sie uns also aufschlüsseln, was Taktzeit und Vorlaufzeit im Zusammenhang mit der Zykluszeit bedeuten.

1. Was ist der Unterschied zwischen Zykluszeit, Taktzeit und Vorlaufzeit?

Zykluszeit, Taktzeit und Vorlaufzeit sind zwar allesamt Flow-Metriken zur Messung der Produktivität, unterscheiden sich aber leicht voneinander.

Um diese Konzepte zu verstehen, wollen wir kurz das Beispiel von Mr. Flintstone wieder aufgreifen.

A. Was ist Taktzeit?

Taktzeit ist die erforderliche Rate der Arbeit, um die Kundennachfrage zu erfüllen. Sie gibt an, wie lange eine Einrichtung sollte, um eine fertige Ware oder eine Einheit zu liefern, um die Gesamtnachfrage des Kunden zu befriedigen und den Cash Flow aufrechtzuerhalten.

Beispiel :

Freds Chef gibt ihm ein Einzelziel vor: Er soll jeden Tag Mahlzeiten für 100 Kunden zubereiten. Fred arbeitet 8 Stunden pro Tag.

Das bedeutet, dass Fred 100 Mahlzeiten in 8 Stunden zubereiten muss.

Dabei ist seine Taktzeit = Nummer der Mahlzeiten, die er pro Stunde zubereiten muss.

Oder, Taktzeit = 8/100 = 0,08 Stunden pro Mahlzeit.

Ungefähr 5 Minuten für die Zubereitung einer Mahlzeit.

B. Was ist Vorlaufzeit? Vorlaufzeit ist die Zeit vom Eingang der Kundenreihenfolge (Startdatum) bis zur endgültigen Lieferung (Enddatum).

Aus Sicht des Kunden beginnt die Vorlaufzeit, sobald er den Auftrag erteilt reihenfolge der Bestellung und endet mit der Auslieferung des fertigen Produkts.

Beispiel :

In Freds Fall beginnt die Vorlaufzeit, wenn sein Chef die Reihenfolge der Essensbestellung erhält, und endet, wenn Fred mit der Zubereitung des Gerichts fertig ist.

Vorlaufzeit = Datum des Abschlusses einer Kundenreihenfolge (Enddatum ) - Datum des Eingangs einer Kundenreihenfolge ( Startdatum ).

Letztlich helfen diese drei Metriken, den Erfolg des Projekts zu messen und kundenzufriedenheit leicht.

2. Zu erledigen: Wie hängen Zykluszeit und Taktzeit zusammen?

Um dies zu verstehen, vergleichen wir Freds Zykluszeit mit der Kundennachfrage, indem wir die Taktzeit einbeziehen.

Freds Chef steht unter dem Druck, die Produktivität zu steigern, und erwartet nun, dass jeder für mindestens 200 Kunden pro Tag kocht.

Ausgehend von unserer vorherigen Berechnung ist Freds aktuelles Arbeitstempo von 15 Kunden pro Stunde (bei einer Zykluszeit von 4 Minuten pro Mahlzeit) nicht ausreichend, um diese Kundennachfrage zu erfüllen.

Seine neue erforderliche Arbeitsrate oder Taktzeit muss = 6,5/200 = 0,032 Stunden pro Mahlzeit betragen.

Oder ungefähr 2 Minuten pro Mahlzeit.

Fred muss nun seine Zykluszeit von 4 Minuten auf 2 Minuten verkürzen. Zu erledigen ist dies durch:

Praktische Assistenten einstellen (Dinosaurierköche? Aber kein T-Rex.)

Längere Arbeitszeiten, um die täglichen Einzelziele zu erreichen (kein Bowling mehr mit Barney.)

Verringerung der Ausfallzeiten (kürzere Mittagspausen? Yabba dabba nooo!)

Wäre der Bedarf (und die Taktzeit) hingegen geringer, könnte Fred mehr Zeit sparen oder mehr Ergebnisse produzieren.

Und da er nun seine Zykluszeit berechnen kann, kann er seine Leistung anpassen, um mit der Kundenzufriedenheit Schritt zu halten.

Schlussfolgerung

Die Zykluszeit ist mehr als nur eine Metrik, mit der Sie berechnen können, wie viel_ Sie produzieren. Langfristig gesehen hilft sie Ihnen auch dabei, sicherzustellen, dass Sie jedes Mal qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen liefern.

Und jetzt, da Sie die Formel kennen, können Sie sie auch nachverfolgen.

Wir hoffen nur, dass Sie für die Berechnung nicht Papier und Stift verwenden. selbst Fred Feuerstein würde das nicht gutheißen!

warum probieren Sie nicht ClickUp aus?

Es verfügt über ein benutzerfreundliches Widget für die Zykluszeit und eine Vielzahl anderer Features, die ein durchgängiges Projektmanagement unterstützen. Sie werden nie wieder ein anderes Tool brauchen, um Ihre Projekte im Griff zu behalten! Holen Sie sich ClickUp kostenlos und geben Sie Ihren Clients die Chance zu gehen: