10 beste Alternativen zu Rippling für die Gehaltsabrechnung

Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme sollten auf die Bedürfnisse, Präferenzen und das Budget Ihres Unternehmens abgestimmt sein. Manchmal sind beliebte software für das Personalwesen (HR) wie Rippling greift zu kurz. 👀

Sicher, es kann Ihnen bei der Verwaltung aller HR-Aufgaben helfen - von der Rekrutierung und dem Onboarding bis hin zum Lernmanagement und der Gehaltsabrechnung -, aber es erfüllt vielleicht nicht alle Ihre Anforderungen.

Vielleicht ist es Ihnen zu teuer, oder Sie sind frustriert, weil Rippling keinen 24/7-Support über direkte Telefonanrufe bietet. Vielleicht bevorzugen Sie auch einfach ein System mit weniger Schnickschnack, das einfacher einzurichten und zu bedienen ist.

Was auch immer Ihre Gründe sind, unsere Liste der 10 besten Rippling-Alternativen hat etwas für Sie.

Worauf sollten Sie bei Rippling-Alternativen achten?

Bei der Suche nach der richtigen Rippling-Alternative sollten Sie sich auf das konzentrieren, was für die Lohn- und Gehaltsabrechnung Ihres Unternehmens wichtig ist. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten, damit Sie die Software auswählen können, die genau zu Ihrem Unternehmen passt.

Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform sollte einfach und intuitiv sein, damit Sie und Ihr Team HR-Aufgaben ohne große Lernkurve erledigen können

Funktionen: Wählen Sie eine HR-Lösung, die alle Ihre Bedürfnisse abdeckt, wie z. B. automatisierte Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen, Verwaltung von Sozialleistungen, Einstellungen und Onboarding. Noch besser ist es, wenn Sie die Lösung an Ihre individuellen Prozesse anpassen können

Preisgestaltung: Die richtige Lösung für Leistungsmanagement und Gehaltsabrechnung sollte die wichtigsten Funktionen, die Sie benötigen, mit Preisplänen kombinieren, die zu Ihrem Budget passen 💰

Berichterstattung und Analysen: Suchen Sie nach Softwarelösungen, die Einblicke in die Personalarbeit bietenoptimierung der Geschäftsprozesse (z.B. Rekrutierung und Onboarding) und die Leistung der Mitarbeiter

Integrationen : Prüfen Sie, ob das Tool mit anderen von Ihnen verwendeten Systemen wie Cloud-Speicher, Videokonferenzen, Buchhaltung und Zeiterfassungssoftware integriert werden kann

Support: Ein zuverlässiger und zugänglicher Kundensupport ist wichtig, insbesondere bei kniffligen Fragen zur Gehaltsabrechnung. Bevorzugen Sie Tools, die nachweislich einen hervorragenden Kundensupport bieten

Die 10 besten Rippling-Alternativen zur Verwendung im Jahr 2024

Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, sehen wir uns die 10 besten Rippling-Alternativen an, die Ihnen das beste Angebot für Ihren Dollar bieten. 💸

Wir gehen auf die Stärken, Einschränkungen und Preispläne der einzelnen Tools ein. Denken Sie daran, dass Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen im Auge behalten müssen, um die richtige Lösung zu finden.

Sind Sie bereit? Los geht's! 🥁

Die Beauftragten können ihre für eine Aufgabe aufgewendete Zeit leicht nachverfolgen, die in einer einfachen Dropdown-Liste zusammengefasst wird

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform für die Verwaltung aller Bereiche Ihres Unternehmens. Dazu gehören die Verwaltung von Mitarbeiterdatenbanken und personalwesen prozesse wie Rekrutierung, Einarbeitung, Mitarbeiterleistung und -zufriedenheit.

Das Tolle an ClickUp ist, dass Sie es genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abstimmen können. Nutzen Sie die über 15 benutzerdefinierten Felder wie Text, Nummer, Datum, Bewertung und Fortschritt, um Ihre Mitarbeiter- und Prozessdetails übersichtlich zu halten.

Sie können die Daten auch mit benutzerdefinierten Ansichten visualisieren. Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiterdaten in einer Tabellenansicht speichern, den Status von Arbeitsabläufen auf einer Kanban-Tafel verfolgen oder Ereignisse in der Kalenderansicht planen möchten, ClickUp hat alles für Sie. ✨

Und wenn sich die Einrichtung nach viel anhört, keine Sorge - es gibt eine Reihe von HR-Vorlagen, z. B ClickUp's Gehaltsabrechnungs-Projektplan-Vorlage , die es einfach machen. Und um das Leben noch effizienter zu machen, können Sie Automatisierungen einrichten, um Aufgaben durch verschiedene Phasen zu bewegen, Fristen zuzuweisen und Ihr Team vorwarnen, damit es mit ihnen beginnt.

Und das Beste daran? ClickUp ist von Ihrem Webbrowser, Desktop und mobilen Geräten aus zugänglich.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Alternative zu Rippling sind, die sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpasst, könnte ClickUp genau das sein, was Sie bisher vermisst haben.

Beste Eigenschaften von ClickUp

Erfassen Sie Arbeitszeiten und fügen Sie diese zu Stundenzetteln hinzu

Kommunizieren Sie mit Mitarbeitern und neuen Mitarbeitern in Aufgabenkommentaren und Chat-Kanälen

Speichern Sie Mitarbeiterhandbücher, Firmen-Wikis und SOPs in ClickUp Docs und arbeiten Sie gemeinsam daran

Überwachen Sie den Aufgabenfortschritt, die Arbeitsbelastung und Leistung der Mitarbeiter sowie KPIs auf benutzerdefinierten Dashboards 📊

Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 externen Anwendungen über native Integrationen, Zapier und API

ClickUp-Einschränkungen

Es fehlen fortgeschrittene HR-Funktionen wie Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuereinhaltung und PEO-Services

Die Einrichtung kann aufgrund der umfangreichen Anpassungen langwierig sein

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Isoliert

über Isoliert Isolved ist eine umfassende HR-Lösung für kleine bis mittlere Unternehmen. Sie bietet alles, was Sie brauchen, um die Gehaltsabrechnung zu vereinfachen und den Lebenszyklus Ihrer Mitarbeiter zu verwalten. Dazu gehören Talentakquise, Onboarding, Leistungen, Lernen und Zeitmanagement.

Im Gegensatz zu den meisten HR-Lösungen basiert die Preisgestaltung auf einem Modell pro Mitarbeiter und Monat, das sich an die von Ihnen ausgewählten Funktionen anpasst. Auf diese Weise zahlen Sie nur für das, was Sie benötigen.

Die besten Funktionen

Beantragen Sie Schichtübernahme durch Kollegen und Manager

Erlauben Sie Mitarbeitern, für Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, die ihnen am Herzen liegen

Zugriff auf mehrere Zahlungsoptionen, einschließlich direkter Einzahlung, Lohnkarten und Zahlung auf Abruf

Vergleichen Sie Ihre Leistung mit der Ihrer Konkurrenten, indem Sie das Durchschnittsgehalt, die Kosten für Sozialleistungen, die Betriebszugehörigkeit und mehr analysieren

Gelöste Einschränkungen

Es gibt nur wenige native Integrationen

Die Plattform hat gelegentlich Probleme

Der Kundensupport kann bei komplexen Problemen nicht immer erreichbar sein

gelöst Preise

Kontakt für Preisgestaltung

aufgelöst Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (870+ Bewertungen)

4.3/5 (870+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (460+ Bewertungen)

3. Paychex

über Paychex Paychex ist ein cloudbasiertes Gehaltsabrechnungs- und Personalverwaltungssystem, das in dieser Zusammenstellung von Rippling-Alternativen nicht unerwähnt bleiben soll. Es ist immer auf dem neuesten Stand der Steuergesetze, berechnet und behält Steuern ein und sorgt dafür, dass jeder seinen Gehaltsscheck pünktlich erhält. Außerdem werden Onboarding, Lernmanagement, Zeit- und Anwesenheitserfassung, Sozialleistungen, Unternehmensversicherungen und PEO angeboten.

Ein wesentliches Merkmal von Paychex ist seine Modularität, d. h. jeder kostenpflichtige Plan verfügt über einige Kernfunktionen, während der Rest als Add-ons erhältlich ist. Dies ist zwar eine gute Möglichkeit, die Plattform an Ihre Bedürfnisse anzupassen, erhöht aber auch die Kosten erheblich. 💲

Paychex beste Funktionen

Minimierung von Fehlern bei der Gehaltsabrechnung durch vorherige Überprüfung und Genehmigung durch die Mitarbeiter

Bezahlen Sie Mitarbeiter über verschiedene Kanäle, einschließlich direkter Einzahlungen, Lohnkarten, Papierschecks und E-Schecks

Erstellung von mehr als 160 Berichten über Einstellung und Umsatz, Lohn- und Gehaltskosten, Arbeitsplatzkalkulation und Arbeitsverteilung

Zugang zum 24/7-Kundensupport per Telefon und Live-Chat (für Kunden mit Sitz in den USA)

Einschränkungen durch Paychex

Grundlegende Funktionen wie Bewerberverfolgung, Zeit und Anwesenheit, Integrationen und Leistungsmanagement sind als Add-ons erhältlich

Der Kundensupport kann ein Hit oder Misserfolg sein

Paychex Preise

Essentials: $39/Monat + $5 pro Mitarbeiter

$39/Monat + $5 pro Mitarbeiter Auswählen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Paychex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,480+ Bewertungen)

4.2/5 (1,480+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,460+ Bewertungen)

4. BambooHR

über BambooHR BambooHR, ein Personalinformationssystem (HRIS) für kleine und mittelständische Unternehmen, ist ebenfalls auf unserer Liste der besten Rippling-Alternativen. Es verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche, die die Verwaltung von HR-Aufgaben wie Rekrutierung, Einstellung, Gehaltsabrechnung, Schulung und Entlassung zu einem Kinderspiel macht.

Ihr Team erhält ein Self-Service-Portal für Mitarbeiter, in dem sie Organigramme einsehen, ihre persönlichen Daten aktualisieren, Urlaubstage beantragen und vieles mehr. Es unterstützt auch das Setzen und Verfolgen von Zielen. Auf diese Weise können die Mitarbeiter Ziele setzen und sie mit Managern und Kollegen teilen, um den Fortschritt zu verfolgen. 📈

BambooHR beste Funktionen

Führen Sie Umfragen durch, um zu ermitteln, wie die Mitarbeiter ihre Arbeit empfinden

Zugriff auf über 100 Berichte in Kategorien wie Mitarbeiterinformationen, Einstellung, Leistung, Umsatz undzeiterfassung für Agenturen* Senden Sie digitale Papiere an Mitarbeiter, um deren Angaben und Unterschriften zu sammeln 🖋️

Verbinden Sie sich mit über 120 SaaS-Apps wie Slack, Checkr, Lattice, Tray und Zapier

BambooHR Einschränkungen

Verlangsamt sich bei der Verarbeitung großer Datenmengen

Gehaltsabrechnungsdienste sind nur für Mitarbeiter mit Sitz in den USA verfügbar

Funktionen für Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und Leistungsmanagement sind mit zusätzlichen Kosten verbunden

BambooHR Preise

Kontakt für Preise

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,650+ Bewertungen)

4.5/5 (1,650+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,650+ Bewertungen)

5. Gusto

über Gusto Gusto ist eine Full-Service-Gehaltsabrechnungs-Software für kleine Unternehmen in den USA. Sie übernimmt alle Bereiche der Gehaltsabrechnung von der Steuerberechnung bis zur Verteilung der Zahlungen.

Im Gegensatz zu den meisten Rippling-Alternativen bietet Gusto viele Funktionen für die Personalverwaltung in seinem Einstiegsprogramm: Einstellung und Anwerbung, Pfändungen, Krankenversicherungsverwaltung und Integrationen. Wenn Sie also auf der Suche nach einer erschwinglichen Rippling-Alternative sind, könnte Gusto genau das sein, wonach Sie suchen. 🤩

Gusto Beste Eigenschaften

Unbegrenzte Gehaltsabrechnungen ohne zusätzliche Kosten für alle Pläne

Einrichten von Leistungen für Mitarbeiter wie 401(k)-Rentenpläne, HSAs und FSAs, Pendlervergünstigungen und Arbeiterunfallversicherung

Integration mit mehr als 180 Drittanbieter-Apps wie QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom und Slack

Holen Sie sich die Gusto Wallet App für Mitarbeiter, um ihre Einnahmen, Ausgaben und Ersparnisse zu verfolgen

Gusto Einschränkungen

Es gibt keine kostenlose Testversion, nur eine Demo ist verfügbar

Es gibt keine mobile App für HR-Administratoren, um die Gehaltsabrechnung unterwegs zu verwalten

Gusto Preise

Einfach: $40/Monat + $6 pro Person

$40/Monat + $6 pro Person Plus: $80/Monat + $12 pro Person

$80/Monat + $12 pro Person Premium: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Alleinauftragnehmer: $35/Monat + $6 pro Auftragnehmer

Gusto Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,760+ Bewertungen)

4.5/5 (1,760+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,810+ Bewertungen)

6. Paylocity

über Paylocity Paylocity ist eine weitere HR-Software für die Verwaltung von Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Zeiterfassung, Talenten und Mitarbeitererfahrung. Wenn Ihr Team über verschiedene Länder verstreut ist, kein Problem - Paylocity wickelt die Gehaltsabrechnung in über 100 Ländern ab.

Der Community-Hub in Paylocity dreht sich um verbesserung der Team-Prozesse und das Engagement der Mitarbeiter. Richten Sie Diskussionsgruppen ein, in denen jeder chatten, um Hilfe bitten oder Aktualisierungen mit Fotos, Videos und Dateien austauschen kann. Und wenn ein Teammitglied etwas Großartiges leistet, können andere ihre Anerkennung mit Abzeichen und Belohnungen zeigen. 🏅

Paylocity Beste Eigenschaften

Abrechenbare Arbeitsstunden verfolgen mit einer Stechuhr, einem Kiosk-Tablet, einer mobilen App oder einem digitalen Stundenzettel

Genehmigen Sie Spesenabrechnungen und erstatten Sie Mitarbeitern die Kosten über Ihre bevorzugte Zahlungsmethode

Zahlen Sie Mitarbeitern einen Teil ihres Verdienstes im Voraus (bei Notfällen) und den Rest am Zahltag aus

Erstellen Sie benutzerdefinierte Umfragen von Grund auf oder eine Vorlage, um Feedback von Mitarbeitern, Auftragnehmern und potenziellen neuen Mitarbeitern zu erhalten

Paylocity Einschränkungen

Es gibt keine kostenlose Testversion, nur eine Demo

Die Antwort des Support-Teams ist langsam und möglicherweise nicht hilfreich

Die Wissensdatenbank wird nicht immer mit Systemänderungen aktualisiert

Paylocity Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung

Paylocity Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,380+ Bewertungen)

4.4/5 (2,380+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (800+ Bewertungen)

7. TriNet

über TriNet TriNet ist ein PEO für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihr Personalmanagement auslagern möchten. Im Grunde genommen fungiert es als Mit-Arbeitgeber, der Personalaufgaben wie Talentakquise, Schulung, Gehaltsabrechnung, Einhaltung von Vorschriften und Mitarbeiterbetreuung übernimmt. Auf diese Weise können Sie sich auf die Führung Ihres Unternehmens konzentrieren, ohne sich um die Personalverwaltung kümmern zu müssen.

Einer der Hauptvorteile des Modells der Mitbeschäftigung besteht darin, dass Sie Ihrem Team mit einem kleinen Unternehmensbudget die Vorteile eines großen Unternehmens bieten können. Dazu gehören Krankenversicherung, 401(k)-Rentenpläne, Pendlervergünstigungen und Arbeiterunfallversicherung.

Die besten Eigenschaften von TriNet

Verbinden Sie TriNet mit Buchhaltungsanwendungen wie NetSuite, QuickBooks, Intacct und Xero

Anmeldung von Mitarbeitern zu einem der mehr als 500 Weiterbildungskurse von TriNet zu den Themen Ethik am Arbeitsplatz, Business Writing, Buchhaltung und mehr

Visualisieren Sie KPIs wie Umsatz, Mitarbeiterzahl und Gewinnverteilung sowie Kündigungen

Greifen Sie über Ihre mobilen Android- und iOS-Geräte auf TriNet zu

TriNet-Einschränkungen

Es gibt nur wenige native Integrationen

Es werden keine Zahlungen für Auftragnehmer abgewickelt

Für den Zugang zur Plattform ist eine Mindestanzahl von fünf Mitarbeitern erforderlich

TriNet Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung

TriNet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (580+ Bewertungen)

4.0/5 (580+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (35+ Bewertungen)

8. Connecteam

über Connecteam Connecteam ist eine benutzerfreundliche Mitarbeiterverwaltungsplattform für Innen- und Außendienstteams. Sie bietet alles, was Sie brauchen, um Ihr Team zu schulen, mit ihm zu kommunizieren, Schichten zu planen und sicherzustellen, dass die Arbeit erledigt wird. ✅

Es übernimmt zwar nicht die Lohn- und Gehaltsabrechnung und die Einhaltung von Steuergesetzen, lässt sich aber mit Lohnabrechnungslösungen wie Gusto, QuickBooks, Paychex und Xero verbinden, um die Arbeit zu erledigen. Für dienstleistungsbasierte Unternehmen in der Reinigungs-, Bau- oder Beratungsbranche könnte Connecteam die beste Alternative zu Rippling sein, um Ihr Team zu organisieren und kunden zufrieden zu stellen .

Die besten Eigenschaften von Connecteam

Stempeln Sie von überall aus, indem Sie die Zeiterfassungs- und Geolokalisierungsfunktionen der mobilen App nutzen

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team in Echtzeit über Einzel-, Gruppen- oder Firmenchats

Fügen Sie Mitarbeiter zu intelligenten Gruppen hinzu, um ihren Zugriff auf Inhalte und Funktionen zu steuern

Loben und anerkennen Sie Mitarbeiter oder ein Team mit einem Abzeichen und einer persönlichen Notiz

Connecteam-Einschränkungen

Es kann teuer werden, wenn Sie Zugang zu allen Modulen haben wollen

Es gibt nur begrenzte native Integrationen

Connecteam Preise

Der Kleinunternehmen Plan (für jedes Modul): $0 (10 Benutzer)

$0 (10 Benutzer) Betriebsmodul: Beginnt bei 29 $/Monat (30 Benutzer) + 0,50 $/Monat für jeden zusätzlichen Benutzer

Beginnt bei 29 $/Monat (30 Benutzer) + 0,50 $/Monat für jeden zusätzlichen Benutzer Kommunikationsmodul: Ab 29 $/Monat (30 Nutzer) + 0,5 $/Monat für jeden weiteren Nutzer

Ab 29 $/Monat (30 Nutzer) + 0,5 $/Monat für jeden weiteren Nutzer Modul Personalwesen & Qualifikationen: Ab 29 $/Monat (30 Nutzer) + 0,5 $/Monat für jeden weiteren Nutzer

Connecteam Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (310+ Bewertungen)

9. ADP Workforce Now

über ADP Workforce Now ADP Workforce Now ist eine Human Capital Management (HCM)-Lösung für schnell wachsende Unternehmen und Großbetriebe. Diese Rippling-Alternative bündelt alle HR-Funktionen unter einem Dach - Einarbeitung, Gehaltsabrechnung, Talentmanagement, Sozialleistungen, Zeiterfassung und PEO-Dienste.

Außerdem werden die globale Gehaltsabrechnung und die Einhaltung von Vorschriften in mehr als 140 Ländern übernommen. Wenn Ihr Team also über die ganze Welt verstreut ist, sind Sie bestens abgesichert. Und mit der mobilen App von ADP können Sie von überall aus HR-Aufgaben erledigen und mit Ihrem Team in Verbindung bleiben. 🌍

ADP Workforce Now beste Funktionen

Zeiterfassung mit Gesichtserkennung und Fingerscan auf einem ADP Kiosk (ADPs Zeiterfassungsgerät) oder der ADP Time Kiosk App

Erkennung von Fehlern bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung, um die Einhaltung der Vorschriften durch automatische Steuerberechnungen zu gewährleisten

Zugriff auf Hunderte von integrierten Berichten zu Personalbeschaffung, Talentprofil, Freizeit und Sozialleistungen

Verbinden Sie ADP mit Buchhaltung, Rekrutierung, Produktivität undCRM-Software wie QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle und Salesforce

ADP Workforce Now Einschränkungen

Es gibt keine kostenlose Testversion

Einige Benutzer sagen, die Preise seien teuer

Der Kundensupport ist manchmal nicht ansprechbar

ADP Workforce Now Preise

Kontakt für Preisgestaltung

ADP Workforce Now Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,350+ Bewertungen)

4.1/5 (3,350+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6,350+ Bewertungen)

10. Arbeitstag

über Arbeitstag Workday ist eine Personal- und Finanzverwaltungsplattform für mittlere bis große Unternehmen. Sie hilft Ihnen bei der Verwaltung von Vollzeit-, Stunden- und Vertragsarbeitskräften auf der ganzen Welt.

Neben der Personalverwaltung kümmert sich Workday auch um Finanzangelegenheiten wie Beschaffung, Inventar, Kostenerfassung und Buchhaltung. Mit Zugang zu über 600 Integrationen und einer API können Sie Workday anpassen, um geschäftsprozesse rationalisieren und Datenflüsse.

Workday Beste Eigenschaften

Verbessern Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter mit Schulungsprogrammen

Nutzen Sie Employee Voice, um Mitarbeiterfeedback zu sammeln und ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu überwachen

Beschaffung von Waren und Dienstleistungen bei mehreren Anbietern und Überwachung ihrer Leistung für künftige Kaufentscheidungen

Verfolgen Sie Geschäfts-KPIs mit einem der über 125 anpassbaren Dashboards und über 2.000 Berichten

Workday Einschränkungen

Es gibt keinen kostenlosen Plan oder eine Testversion

Neue Benutzer müssen möglicherweise eine steile Lernkurve durchlaufen

Workday Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Arbeitstag Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (1,475+ Bewertungen)

4.0/5 (1,475+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,300+ Bewertungen)

Es ist Zeit, Ihr Gehaltsabrechnungssystem zu aktualisieren

Auch wenn Rippling seine Stärken hat, sind andere Gehaltsabrechnungsplattformen und HR-Tools möglicherweise besser geeignet für verbesserung der Prozesseffizienz in Ihrem Unternehmen.

Nehmen Sie zum Beispiel ClickUp. Die Projektmanagement-Plattform kann so angepasst werden, dass sie Ihre Personalprozesse und Geschäftsabläufe verwaltet. Sie können sie weiter anpassen, indem Sie sie mit Ihrem vorhandenen technischen Stack verbinden und automatisierte Workflows einrichten, damit Ihr Unternehmen wie ein Uhrwerk läuft. ⏱️

Sind Sie bereit, es auszuprobieren? Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto noch heute!