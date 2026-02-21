13 nejlepších softwarů pro řízení projektů s klientskými portály 2026

Řízení klientských projektů vás nutí neustále přepínat mezi různými kontexty.
Jeden nástroj pro sledování úkolů. Další pro sdílení souborů. Časové osy v tabulce. Aktualizace e-mailem. Každý projekt se skládá z fragmentů a komunikace s klienty se stává samostatnou prací. Řídíte práci a zároveň očekávání, aniž byste měli jediný spolehlivý zdroj informací.
Představujeme: nástroje pro řízení projektů s klientskými portály.
Zpětná vazba je součástí práce. Průběh projektu je viditelný v reálném čase. Vaše interní týmy a externí zainteresované strany jsou vždy na stejné vlně, aniž by bylo nutné provádět manuální kontrolu.
Níže vám představíme nejlepší klientské portály v rámci nástrojů pro řízení projektů, včetně klíčových funkcí, omezení a cen, a pomůžeme vám učinit informované rozhodnutí.
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro řízení projektů s klientským portálem?
Správný výběr klientského portálu závisí na tom, do jaké míry jsou ostatní zapojeni do vašich projektů, kolik informací jim chcete v průběhu projektu poskytnout a jaké strategie řízení zákazníků odpovídají vašemu modelu dodávek.
Mezi klíčové faktory, které je třeba zohlednit při hledání softwaru pro klientský portál s funkcemi pro řízení projektů, patří:
- Podrobná řízení přístupu: Vyhledejte oprávnění založená na rolích v rámci zabezpečeného klientského portálu, která chrání citlivá data a zároveň klientům umožňují přístup k úkolům, časovým plánům projektů, souborům a aktualizacím projektů
- Jasný přehled o projektu pro klienty: Lidé mimo vaše interní týmy by měli na první pohled pochopit průběh projektu díky sdíleným náhledům, které zjednodušují sledování úkolů, milníků a řízení očekávání klientů
- Spolupráce s klienty v reálném čase: Klienti by měli mít možnost přidávat komentáře, prohlížet soubory a odpovídat na dotazy přímo v rámci klientských projektů, čímž se vytvoří skutečná spolupráce s klienty a všichni budou mít stejné informace.
- Kontextová AI: Funkce umělé inteligence by měly fungovat v rámci vašich stávajících pracovních postupů a pomáhat shrnovat aktualizace, odhalovat rizika a generovat zprávy připravené pro klienty s využitím reálných projektových dat z více projektů
- Automatizace pracovních postupů: Nástroj by měl automatizovat opakující se kroky, jako jsou aktualizace stavu, přidělování úkolů, připomenutí a schvalování v rámci správy klientů
- Dashboardy využívající umělou inteligenci: Dashboardy by měly čerpat aktuální data ze sledování úkolů, časových os projektů a pracovní zátěže, aby poskytovaly jak interním týmům, tak klientům sjednocený přehled o stavu projektu v reálném čase
- Centralizované sdílení podkladů a zpětná vazba: Plynulé sdílení souborů, komentáře a schvalování by měly být integrovány do úkolů, určovat způsob ukládání informací o klientech, organizovat zpětnou vazbu a zabraňovat záměně verzí v rámci jiných nástrojů pro řízení projektů
- Spolehlivé sledování času a výstupů: Pokud fakturujete podle času nebo milníků, reporty by měly být přímo propojeny s úkoly a projekty různých klientů, což podporuje transparentní fakturaci, přesné funkce pro řízení projektů a lepší vztahy s klienty
Přehled softwaru pro řízení projektů s klientskými portály
Nemáte čas? Zde je stručný přehled nejlepších softwarů pro řízení projektů s funkcemi zabezpečeného klientského portálu:
|Nástroj
|Hlavní funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Úkoly založené na umělé inteligenci, kontextová umělá inteligence, chat, řídicí panely, Super agenti, automatizace
|Komplexní správa týmů založená na umělé inteligenci s přizpůsobitelnými pracovními postupy
|Navždy zdarma; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení
|monday.com
|Vlastní tabule, automatizace bez programování, řídicí panely, více zobrazení, formuláře
|Vytváření vlastních pracovních postupů týmu s řízeným přístupem klientů
|Zdarma (2 licence); placené tarify od 14 $/měsíc na uživatele
|Asana
|Více pohledů na projekty, přiřazení úkolů, Multi-Homing, Work Graph, více než 200 integrací
|Koordinace více týmů s paralelními interními a klientskými pracovními postupy
|Zdarma; placené tarify od 10,99 $/měsíc na uživatele
|Teamwork.com
|Značkování na úrovni klientů, toky aktivit na úrovni souborů, formuláře s firemním logem, automatizace
|Agentury spravující mnoho projektů pro více klientů na základě smluv o poskytování služeb
|Zdarma; placené tarify od 13,99 $/měsíc na uživatele
|Wrike
|Integrované klientské portály, živé Ganttovy diagramy a dashboardy, podrobné role, agenti s umělou inteligencí
|Dodávky pro podnikové klienty ve velkém měřítku
|Zdarma; placené tarify od 10 $/měsíc na uživatele
|OneDesk
|Kontinuita mezi ticketem a úkolem, fáze viditelné pro klienty, integrovaná komunikace, portály s firemním brandingem
|Práce s klienty vyžadující intenzivní podporu nebo založená na ticketech
|Placené tarify od 26,99 $/měsíc na uživatele
|Celoxis
|Dashboardy porovnávající rozpočet a skutečnost, sledování ziskovosti, zadávání zakázek na základě KPI, grafy kapacity
|Rozpočtově náročné klientské projekty s vysokými sázkami
|Placené tarify od 10 $/měsíc na uživatele
|Notion
|Propojené úkoly a projekty, klientské huby, jednoduché automatizace, vyhledávání pomocí umělé inteligence
|Vytvořte si jednotné řídicí centrum pro komunikaci s klienty
|Zdarma; placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|Trello
|Vizuální kanbanové tabule, Power-Ups, sdílení na úrovni tabule, vložení
|Jednoduchý a plynulý přehled pro klienty
|Zdarma; placené tarify od 5 $/měsíc na uživatele
|Bonsai
|Klientské portály, seznamy úkolů, smlouvy, faktury, branding
|Freelanceři a malé servisní týmy
|Placené tarify od 15 $/měsíc na uživatele
|Dock
|Portály s možností přizpůsobení značky, vložení, analýza zapojení, úkoly s návodem
|Značkové portály pro onboardování a klienty
|Zdarma; placené tarify od 350 $/měsíc na uživatele
|FuseBase
|Deal roomy, publikování dokumentů, agenti s umělou inteligencí, sledování aktivit
|Projekty s velkým množstvím dokumentů ve stylu deal roomu
|Placené tarify od 39 $/měsíc na uživatele
|Smartsheet
|Tabulky ve stylu kalkulátoru, klientské řídicí panely, řízená oprávnění, souhrny generované umělou inteligencí
|Vytváření reportů pro klienty přímo v tabulkovém procesoru
|Placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší software pro řízení projektů s klientskými portály
A teď se podívejme na nástroje, které usnadňují řízení projektů zaměřených na klienty, zejména pokud spravujete více projektů a klientů současně.
1. ClickUp (Nejlepší přizpůsobitelný pracovní prostor pro spolupráci s klienty a řízení projektů)
Většina klientských portálů zobrazuje průběh projektu, ale neúčastní se samotné práce.
ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, považuje přístup klientů za integrované rozšíření vašeho systému dodávek, nikoli za samostatné okno.
Místo exportování přehledů nebo kopírování a vkládání aktualizací umožňuje ClickUp klientům zapojit se do práce přímo tam, kde se odehrává, a to s oprávněními, která řídí, co vidí a co mohou dělat, aniž by byla odhalena vnitřní složitost.
Zde je návod, jak ClickUp podporuje pracovní postupy klientů způsobem, který je přirozený jak pro interní týmy, tak pro externí zúčastněné strany.
Vytvářejte strukturované klientské portály s řízeným přístupem, aniž byste odhalili vnitřní složitost
ClickUp vám umožňuje pozvat klienty jako hosty s podrobnými oprávněními založenými na rolích. Můžete řídit viditelnost až na úroveň prostoru, složky, seznamu nebo dokonce jednotlivých úkolů. Interní poznámky, finanční údaje a paralelní plánování zůstávají soukromé, zatímco výstupy, milníky a schválení zůstávají viditelné.
Týmy často vytvářejí speciální prostory nebo složky určené pro klienty, které obsahují:
- Živé zobrazení úkolů filtrované podle viditelnosti pro klienty
- Zobrazení časové osy nebo Ganttova diagramu pro sledování milníků
- Integrované dokumenty pro zadání, zaškolení nebo souhrny stavu
- Schvalovací pole a strukturované pracovní postupy pro zpětnou vazbu
Místo toho, abyste klientům posílali statické přehledy nebo exportované soubory PDF, poskytněte jim kontrolovaný přístup k reálnému zdroji informací.
Využijte dashboardy v reálném čase pro přehled o klientech a stavu projektů
Dashboardy ClickUp poskytují vizuální přehled o klientských projektech v reálném čase na všech úrovních. To zahrnuje jednotlivé výstupy, portfolia více projektů nebo výkonnost v rámci celého účtu.
Díky tomu, že dashboardy zobrazují aktuální data o provádění, není třeba každý týden ručně vytvářet nové přehledy o stavu. Klienti vidí průběh prací v reálném čase a interní týmy tráví méně času převáděním práce do prezentací.
Díky AI kartám integrovaným do dashboardů můžete také generovat popisné souhrny, které srozumitelným jazykem vysvětlují trendy, rizika a překážky na základě reálných projektových dat.
Zjednodušte dodávky klientům díky kontextové AI
Integrovaná kontextová umělá inteligence ClickUp je navržena tak, aby fungovala v rámci pracovních postupů vašich klientů.
ClickUp Brain rozumí celé struktuře vašeho pracovního prostoru, včetně úkolů, dokumentů, komentářů, časových os, výstupů, vlastníků, závislostí atd. Každé shrnutí, aktualizace nebo doporučení vychází z práce pro klienta.
Místo ručního sestavování aktualizací z úkolů, e-mailů a dashboardů položte AI praktické otázky zaměřené na dodání a získejte okamžité odpovědi. Například:
- „Vytvořte týdenní aktualizaci pro tento účet.“
- „Shrňte otevřená rizika pro klienta A.“
- „Co brání dosažení milníku spuštění ve 3. čtvrtletí?“
ClickUp Brain poté načte signály z celého pracovního prostoru, aby vygeneroval souhrny připravené pro klienty, včas odhalil rizika a zdůraznil priority na základě skutečného postupu projektu.
Funkce Enterprise Search v ClickUp je navíc navržena pro týmy, které každý den pracují s mnoha nástroji. Už nemusíte přeskakovat mezi aplikacemi, abyste našli soubory, zprávy nebo aktualizace. Vyhledávejte vše z jediného vyhledávacího pole přímo v ClickUp.
Zadejte klíčové slovo a ClickUp Enterprise Search vyhledá nejrelevantnější výsledky z úkolů, podúkolů, komentářů, dokumentů, příloh a propojených aplikací, jako jsou Google Drive, GitHub, Jira atd.
Vyhledávání je kontextové, takže zobrazuje nejrelevantnější soubory, tikety nebo odkazy na základě toho, na čem právě pracujete.
Využijte AI agenty k automatizaci reportingu pro klienty a opakované komunikace
Právě v tomto se přístup ClickUp liší od ostatních portálů. Superagenty ClickUp lze nakonfigurovat tak, aby podporovaly pracovní postupy klientů bez nutnosti lidského dohledu.
Například Agent pro reporting klientů může sledovat konkrétní projekty nebo klientské prostory a automaticky vytvářet:
- Týdenní souhrny stavu v elegantním dokumentu
- Přehled nejdůležitějších změn nebo opožděných položek
- Upozornění na rizika na základě závislostí nebo úkolů po termínu
- E-maily připravené pro klienty nebo aktualizace prostřednictvím chatu
Protože agenti pracují ve stejném pracovním prostoru, kde se nacházejí úkoly, nikdy neztrácejí kontext. Respektují oprávnění, rozumí vašim stavům a mohou odkazovat na milníky, vlastní pole a časové osy bez ruční integrace. Takže klientům neposíláte jen statický pohled na vaši práci, systém za vás připraví a doručí aktualizaci v reálném čase.
Chcete-li se dozvědět více o Super Agents pro řízení projektů, podívejte se na toto video 👇
Snižte objem rutinní práce díky automatizaci
Automatizace ClickUp snižují potřebu ručně posouvat práci pro klienty vpřed. Nemusíte ručně přidělovat úkoly, aktualizovat stavy ani shánět schválení a sledovat další kroky. Stačí jen definovat jednoduchá pravidla, která zajistí automatický průběh dodávky.
Spouštějte akce na základě změn v reálném čase, jako je stav úkolu, priorita, přidělená osoba, termín nebo schválení klientem přímo ve vašem portálu.
Udržujte komunikaci o projektu a s klienty v kontextu pomocí ClickUp Chat
ClickUp Chat udržuje konverzace s klienty a interní diskuse přímo tam, kde se práce odehrává.
Není to roztříštěné v e-mailových vláknech, aplikacích pro zasílání zpráv nebo izolovaných nástrojích třetích stran. Konverzace, rozhodnutí a cesty od rozhodnutí k akci zůstávají sjednocené. To znamená:
- Kontext zůstává zachován: Konverzace zůstávají přiřazeny k úkolu nebo výstupu, kterého se týkají
- Klienti vidí relevantní aktualizace: Pokud mají příslušná oprávnění, mohou se klienti přímo zapojit, což omezuje neustálou komunikaci přes externí chatové aplikace
- Už žádné hledání v historii: Každá zpráva, odkaz nebo vysvětlení zůstává vyhledatelné v kontextu a není pohřbeno v samostatné doručené poště
ClickUp Chat také podporuje multimédia – GIFy, nahrávání souborů, vložení obsahu, vláknové odpovědi a reakce, díky čemuž je spolupráce mezi odděleními nebo mezi klienty a dodavateli naprosto plynulá.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte, organizujte a sdílejte zadání od klientů, dokumenty pro zaškolení a zprávy přímo ve svém pracovním prostoru pomocí ClickUp Docs
- Vizualizujte rozsah projektu, časové osy a pracovní postupy klientů ve spolupráci pomocí tabulek ClickUp
- Zaznamenávejte poznámky z jednání, zpětnou vazbu od klientů a aktualizace úkolů okamžitě pomocí funkce Talk to Text
- Strukturovejte výstupy, schvalování, závislosti a milníky pomocí plně přizpůsobitelných úkolů ClickUp
- Propojte své nástroje pro CRM, ukládání souborů, komunikaci a vývoj pomocí integrací ClickUp, abyste centralizovali data klientů a udrželi všechny projekty synchronizované
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro začínající uživatele ohromující
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 850 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp sjednocuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu jak interních pracovních postupů, tak projektů pro klienty. Přizpůsobitelné zobrazení (Seznam, Tabule, Kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že to s vylepšováním platformy myslí vážně.
ClickUp sjednocuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu jak interních pracovních postupů, tak projektů pro klienty. Přizpůsobitelné zobrazení (Seznam, Tabule, Kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že to s vylepšováním platformy myslí vážně.
2. monday.com (Nejlepší pro týmy, které potřebují flexibilní spolupráci s klienty s řízeným přístupem)
monday.com je přizpůsobitelná cloudová platforma pro řízení projektů, která vám umožňuje navrhovat pracovní postupy, sledovat úkoly a vytvářet jednoduché aplikace bez nutnosti programování.
Klienty můžete pozvat jako „hosty“ do konkrétních tabulek, takže uvidí pouze to, co je pro ně relevantní. Vaše interní plánování, soukromé poznámky a další projekty zůstanou zcela skryté. Toto nastavení slouží jako příklad jednoduchého klientského portálu, který klientům poskytuje kontrolovaný přehled o výstupech, zatímco interní pracovní postupy zůstávají chráněné.
Na rozdíl od zobrazení pouze pro čtení mohou mít hostující uživatelé také oprávnění komentovat úkoly, nahrávat soubory a měnit stavy (například Schváleno nebo Vyžaduje zpětnou vazbu).
Kromě toho můžete pomocí AI Blocks od monday.com analyzovat zpětnou vazbu klientů z hlediska sentimentu, abyste včas odhalili nespokojenost nebo identifikovali projekty, které mohou být ohroženy na základě historické rychlosti týmu. Proměňte každou nástěnku v integrovaný systém včasného varování.
Nejlepší funkce monday.com
- Automatizujte pracovní postupy v projektech a pomocí konfigurovatelných pravidel zasílejte aktualizace, změny stavu a oznámení napříč týmy
- Sledujte kapacitu týmu v reálném čase pomocí widgetu Workload Widget, který agreguje přidělené úkoly podle vlastníka a časové osy
- Vytvářejte vstupní formuláře, které mapují vyplněná pole přímo do sloupců tabule, a automaticky generujte nové položky
Omezení monday.com
- Automatizace související se sledováním času jsou relativně omezené, což může být pro týmy překážkou při fakturaci, sestavování rozpočtu a finančním výkaznictví
Ceny monday.com
- Osobní: Zdarma
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 14 760 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Uživatel G2 říká:
Jako HR manažerka na částečný úvazek a majitelka firmy používám monday.com už přes 5 let a zásadně to změnilo způsob, jakým řídím svou firmu a podporuji své klienty. Ať už chcete zefektivnit náborový proces, spravovat vztahy s klienty nebo zajistit, aby byl váš tým na stejné vlně, monday.com to zvládne – a ještě mnohem víc!
Jako HR manažerka na částečný úvazek a majitelka firmy používám monday.com už přes 5 let a zásadně to změnilo způsob, jakým řídím svou firmu a podporuji své klienty. Ať už chcete zefektivnit náborový proces, spravovat vztahy s klienty nebo zajistit, aby byl váš tým na stejné vlně, monday.com to zvládne – a ještě mnohem víc!
📮 ClickUp Insight: Více než polovina respondentů našeho průzkumu denně zadává data do tří nebo více nástrojů a potýká se s „ rozptýleností aplikací " a roztříštěnými pracovními postupy.
I když se vám může zdát, že jste produktivní a zaneprázdnění, vaše informace se jednoduše ztrácejí mezi aplikacemi, nemluvě o tom, jak vás vyčerpává psaní. Brain MAX vše spojuje dohromady: stačí promluvit jednou a vaše aktualizace, úkoly a poznámky se dostanou přesně tam, kam patří, do ClickUp.
Už žádné přepínání, už žádný chaos – jen plynulá, centralizovaná produktivita. Podívejte se, jak na to. 👇🏼
3. Asana (nejlepší pro týmy, které provozují paralelní interní a klientské pracovní postupy)
Pokud potřebujete nástroj pro organizaci úkolů, správu projektů a portfolií, sledování pokroku a sladění všeho s cíli a OKR, přičemž chcete klienty průběžně informovat, stojí za to se podívat na Asanu.
Jeho největší výhodou je funkce Multi-Homing, která umožňuje spustit stejný úkol současně v rámci více projektů. To znamená, že můžete vést interní projekt pro hrubou práci vašeho týmu a samostatný, dotažený projekt určený pro klienta, přičemž do zobrazení pro klienta umístíte pouze vybrané výstupy.
Aby se ještě více snížilo tření, pomáhá vám AI Studio od Asany zachytit, třídit a směrovat příchozí požadavky klientů. Umí shrnout zpětnou vazbu, extrahovat úkoly a automaticky přiřazovat práci, čímž zajišťuje, že podněty klientů se dostanou zpět do vašeho dodavatelského procesu bez nutnosti ručního třídění.
Nejlepší funkce Asany
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule, časové osy a kalendáře a použijte vlastní pole pro sledování úkolů a vytváření reportů
- Pomocí projektových formulářů shromažďujte požadavky klientů a převádějte odeslané údaje přímo na úkoly s předdefinovanými poli
- Sledujte objem přidělených úkolů na uživatele v zobrazení Workload a vyvažujte přidělené úkoly v rámci časových os
Omezení Asany
- Pokročilé funkce pro reporting a správu klientů jsou dostupné pouze v rámci prémiových tarifů, což může výrazně zvýšit náklady na jednoho uživatele
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Základní verze: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Uživatel G2 říká:
Rád využívám digitální funkce a zdroje Asany, protože mi umožňují efektivně a profesionálně řídit mé projekty a pracovní postupy a usnadňují spolupráci a profesionální zapojení všech členů mého týmu do organizace mých úkolů.
Rád využívám digitální funkce a zdroje Asany, protože mi umožňují efektivně a profesionálně řídit mé projekty a pracovní postupy a usnadňují spolupráci a profesionální zapojení všech členů mého týmu do organizace mých úkolů.
👀 Věděli jste, že... V roce 2001 bylo zveřejněno Agilní manifest, které posunulo projektové řízení od rigidního vodopádového plánování k adaptivnímu, iterativnímu dodávání. To znamenalo kulturní transformaci od byrokracie s velkým důrazem na dokumentaci k větší spolupráci, flexibilitě a kontinuálnímu dodávání.
4. Teamwork.com (nejlepší pro agentury spravující mnoho stálých klientů)
Teamwork.com je platforma pro řízení projektů a zdrojů. Umožňuje přizpůsobit sloupce tak, aby zdůrazňovaly informace, které jsou pro každého klienta nejdůležitější, ať už se jedná o stav, prioritu, fázi fakturace nebo vlastníka.
Udržujte svůj seznam klientů přehledný a aktuální úpravou záznamů, filtrováním podle konkrétních skupin klientů a přiřazováním jasných vlastníků pro zajištění odpovědnosti. Štítky na úrovni klientů přidávají užitečný kontext na první pohled, což vašemu týmu usnadňuje pochopit, kdo je kdo a co se právě děje.
Navíc s TeamworkAI můžete analyzovat historická data projektů, abyste mohli předvídat budoucí potřeby zdrojů a předem vědět, kdy stálý klient pravděpodobně překročí přidělené hodiny.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Zaznamenávejte všechny komentáře na úrovni souborů, schválení klientů a revize týmu v jediném proudu aktivit spojeném s každým úkolem nebo aktivem
- Přizpůsobte si formuláře pro klienty tak, aby odrážely identitu vaší společnosti, včetně log, barev a bannerů
- Spouštějte automatizované procesy na základě termínů úkolů a odesílejte e-maily nebo aktualizujte stavy pro interní uživatele a klienty
Omezení Teamwork.com
- Platforma může působit roztříštěně, s mnoha prostory pro projekty, plánování a dokumentaci, což zvyšuje nároky na navigaci a přepínání mezi kontexty
Ceny Teamwork.com
- Zdarma
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 910 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamwork.com?
Uživatel G2 říká:
Celou naši agenturu pro digitální marketing (více než 25 členů týmu) řídíme pomocí Teamworku od té doby, co jsme před téměř 2 lety přešli z Asany, a nelitujeme toho. Naše klienty s měsíčními paušály zadáváme jako projekty s měsíčními rozpočty, které jsou přímo propojeny s odhadovanou dobou úkolů a zaznamenaným a fakturovatelným časem zadaným naším týmem.
Celou naši agenturu pro digitální marketing (více než 25 členů týmu) řídíme pomocí Teamworku od té doby, co jsme před téměř 2 lety přešli z Asany, a nelitujeme toho. Naše klienty s měsíčními paušály zadáváme jako projekty s měsíčními rozpočty, které jsou přímo propojeny s odhadovanou dobou úkolů a zaznamenaným a fakturovatelným časem zadaným naším týmem.
5. Wrike (nejlepší pro realizaci projektů pro podnikové klienty ve velkém měřítku)
Máte potíže s řízením dodávek pro klienty v podnikovém měřítku kvůli roztříštěným požadavkům, měnícím se rozsahům a pomalým předáváním? Wrike, platforma pro řízení práce založená na umělé inteligenci, vám může pomoci.
Můžete sjednotit přijímání klientů, definování rozsahu a schvalování do jediného pracovního postupu. Místo čekání na e-mailové konverzace nebo schůzky mohou zúčastněné strany schvalovat práci přímo ve Wrike. Toto schválení může automaticky spustit vytvoření projektu, časové osy a přidělení úkolů.
A pokud chcete optimalizovat dodávky na základě předpokládané kapacity, získejte informace o předpokládané poptávce prostřednictvím integrace Wrike CRM s prodejním procesem a průběžně vyhodnocujte poptávku ve vztahu k dostupné kapacitě pomocí dashboardů a analytických nástrojů.
Můžete také vytvářet jednoduché AI agenty bez nutnosti programování, které dále upřednostňují osobní pracovní fronty na základě naléhavosti a závislostí, generují dílčí úkoly a upozorňují manažery včasnými oznámeními.
Nejlepší funkce Wrike
- Poskytněte plně integrovaný software pro klientský portál v rámci stejného pracovního prostoru, který používají interní týmy, a umožněte tak svým klientům sledovat průběh projektu, časové plány a výstupy v reálném čase.
- Sdílejte podrobné přehledy projektů pomocí živých Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek, tabulkových zobrazení a dashboardů, které se automaticky aktualizují podle postupu prací
- Použijte podrobné přístupové role a přesně definujte, co mohou klienti prohlížet, upravovat, komentovat nebo nahrávat
Omezení Wrike
- Složité automatizační řetězce a modely oprávnění často vyžadují specializovaného správce, aby se zabránilo nadměrnému množství oznámení a narušení pracovních postupů
Ceny Wrike
- Zdarma
- Team: 10 $/měsíc na uživatele
- Cena: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 470 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 860 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Uživatel G2 říká:
Wrike centralizuje práci s klienty, schvalování a odpovědnost za úkoly, takže náš pětičlenný tým nemusí hledat vlákna v e-mailech a chatu. Dashboardy a přehledy o pracovní zátěži mi poskytují přehled o stavu projektu v reálném čase a automatizace eliminují opakované sledování, takže postupujeme rychleji, aniž bychom museli zvyšovat počet zaměstnanců.
Wrike centralizuje práci s klienty, schvalování a odpovědnost za úkoly, takže náš pětičlenný tým nemusí hledat vlákna v e-mailech a chatu. Dashboardy a přehledy o pracovní zátěži mi poskytují přehled o stavu projektu v reálném čase a automatizace eliminují opakované sledování, takže postupujeme rychleji, aniž bychom museli zvyšovat počet zaměstnanců.
🚀 Výhoda ClickUp: S ClickUp Clips můžete nahrávat krátká videa z obrazovky nebo z kamery, abyste vysvětlili výstupy, provedli klienty změnami a udrželi je v obraze i bez nutnosti synchronizace. Klienti mohou videa sledovat, komentovat a reagovat přímo v Clipu – bez schůzek, dlouhých diskusí nebo nedorozumění.
To je užitečné zejména při práci ve velkém měřítku, kde rychlý vizuální kontext často nahrazuje několik schvalovacích cyklů a udržuje dodávky klientům v chodu, aniž by to zpomalovalo týmy.
6. OneDesk (nejlepší pro práci s klienty vyžadující intenzivní podporu nebo založenou na ticketech)
OneDesk je software pro helpdesk, řízení projektů a automatizaci profesionálních služeb.
Díky tomu můžete klientům ukázat přesnou fázi životního cyklu jejich požadavků. Místo vágního označení „Probíhá“ mohou přímo na platformě přesně vidět, v jaké fázi se práce nachází, ať už je to ve frontě, ve vývoji nebo v kontrole kvality.
Hlavní výhodou OneDesk je kontinuita: klient jej nadále vidí jako ticket ve svém portálu, zatímco váš tým na něm pracuje jako na úkolu v Ganttových diagramech a projektových pohledech.
Nejlepší funkce OneDesk
- Využijte integrované konverzace v rámci platformy pro komunikaci v reálném čase, viditelnou pro klienty a propojenou s tikety a úkoly
- Nabízejte přizpůsobitelné formuláře pro tikety a požadavky s povinnými poli a pravidly pro směrování, abyste mohli zaznamenávat a směrovat požadavky klientů
- Přizpůsobte vzhled svého portálu pomocí svých log a barev – bez nutnosti programování
Omezení OneDesk
- Řízení oprávnění na základě rolí postrádá detailnost, což nutí týmy udělovat plný administrátorský přístup pro základní autonomii
Ceny OneDesk
- Standard: 26,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 31,99 $/měsíc na uživatele
- Kompatibilní s HIPAA: 46,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OneDesk
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o OneDesk?
Uživatel G2 říká:
Nejlepší na OneDesku je, že na jednom místě máme k dispozici celou řadu funkcí, včetně nástrojů pro správu zákazníků, helpdesku, nástrojů pro řízení projektů a automatizace pracovních postupů. Díky tomu můžeme jeden software využívat k různým účelům.
Nejlepší na OneDesku je, že na jednom místě máme k dispozici celou řadu funkcí, včetně nástrojů pro správu zákazníků, helpdesku, nástrojů pro řízení projektů a automatizace pracovních postupů. Díky tomu můžeme jeden software využívat k různým účelům.
7. Celoxis (nejlepší volba pro projekty s omezeným rozpočtem a vysokými sázkami)
Pokud pracujete na projektech s vysokými sázkami, kde klient potřebuje vidět finanční zdraví (rozpočty, náklady a zisky) stejně jako časový plán projektu, vyzkoušejte Celoxis.
Klientům můžete poskytnout přehled plánovaných a skutečných výdajů na dashboardu. Pokud je projekt v 50 % své časové osy, ale již bylo vyčerpáno 80 % rozpočtu, uvidí to v reálném čase, což usnadní včasné (a méně bolestivé) rozhovory o rozsahu projektu.
Pro váš interní tým Celoxis shrnuje všechna projektová data, aby vám ukázal, kteří klienti jsou ziskoví. Většina nástrojů k tomu vyžaduje samostatnou tabulku; v Celoxisu je to součástí systému.
Nejlepší funkce Celoxis
- Shromažďujte projektové požadavky z e-mailů, formulářů a ručních zadání a tříďte je podle klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) vaší firmy
- Sledujte kapacitu týmu pomocí grafů pracovní zátěže v reálném čase, které zohledňují směny, dovolené a dostupnost, s upozorněními na přetížení
- Nastavte si automatická e-mailová upozornění na milníky, úkoly a aktualizace projektů, přičemž oznámení spravujete přímo z řídicího panelu
Omezení Celoxis
- Platforma má údajně strmou počáteční křivku učení a vyžaduje rozsáhlou konfiguraci a procesní disciplínu, než týmy uvidí trvalou hodnotu
Ceny Celoxis
- Core: 10 $/měsíc na uživatele
- Essential: 25 $/měsíc na uživatele
- Professional: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Celoxis
- G2: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 320 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Celoxis?
Uživatel G2 říká:
Na Celoxisu se mi nejvíc líbí, jak přehledně zobrazuje harmonogramy projektů, pracovní zátěž a závislosti na jednom místě. Poskytuje reálný přehled o tom, co se děje v každém projektu, takže nic neunikne. Díky dashboardu lze snadno včas odhalit rizika, udržet týmy v synchronizaci a činit lepší rozhodnutí, aniž byste se museli prohrabávat tabulkami.
Na Celoxisu se mi nejvíc líbí, jak přehledně zobrazuje harmonogramy projektů, pracovní zátěž a závislosti na jednom místě. Poskytuje reálný přehled o tom, co se děje v každém projektu, takže nic neunikne. Díky dashboardu lze snadno včas odhalit rizika, udržet týmy v synchronizaci a činit lepší rozhodnutí, aniž byste se museli prohrabávat tabulkami.
8. Notion (nejlepší pro vytvoření jediného řídicího centra pro komunikaci s klienty)
Notion je komplexní digitální pracovní prostor, který můžete využít k brainstormingu nápadů, plánování projektových roadmap a sledování práce od začátku do konce.
V zásadě můžete propojit úkoly s projekty a na dashboardu klienta zobrazit živý ukazatel průběhu, který automaticky vypočítává stav dokončení na základě dílčích úkolů. To poskytuje všem zúčastněným stranám jasný a vždy aktuální přehled o tom, jak práce postupuje.
Notion také podporuje jednoduché automatizace, které zefektivňují opakující se administrativní úkoly. Můžete například automaticky přiřadit vedoucího kvality, když se úkol přesune do stavu „Ve schvalování“, nebo zaslat oznámení na konkrétní kanál ve Slacku v momentě, kdy je projekt označen jako „Zablokováno“.
To vše lze prezentovat jako jednotné centrum pro klienty pomocí šablon klientských portálů, které lze opakovaně používat. Na jednu stránku můžete vložit časovou osu projektu, složku na Disku Google, uvítací video z Loomu a dokonce i aktuální faktury.
S Notion AI můžete prohledávat tisíce stránek, abyste shrnuli historii konkrétního klienta, nebo automaticky vyplnit pole databáze na základě zadání projektu. Díky tomu zůstává dokumentace a dodávka úzce propojené, aniž by bylo nutné provádět ruční syntézu.
Nejlepší funkce Notion
- Sledujte projekty pomocí flexibilních databází s přizpůsobitelnými vlastnostmi a různými zobrazeními, včetně tabulky, nástěnky a časové osy
- Vytvářejte společnou projektovou dokumentaci, briefy, PRD a aktualizace pomocí sdílených dokumentů, které jsou uloženy společně s projektovými daty
- Publikujte stránky projektů a pracovní prostory určené pro klienty pomocí Notion Sites s nastavitelným sdílením a řízením přístupu
Omezení aplikace Notion
- Na velkých nebo složitých stránkách může dojít ke snížení výkonu, zatímco omezený offline přístup může mít dopad na týmy pracující bez stabilního připojení
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 650 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notionu?
Uživatel G2 říká:
Notion je zdaleka nejlepší nástroj, jaký jsem kdy použil k tomu, abych své projekty, nápady a úkoly přenesl do jednoho přehledného prostoru bez zmatku a nepřehlednosti. Databáze jsou neuvěřitelně robustní a využití zobrazení k získání praktických poznatků nebo rychlému vytvoření osobního dashboardu je pro mě neocenitelné. Nedávno jsem také začal zkoušet AI agenty a zatím jsou nejen užiteční, ale jejich používání je i opravdu vzrušující.
Notion je zdaleka nejlepší nástroj, jaký jsem kdy použil k tomu, abych své projekty, nápady a úkoly přenesl do jednoho přehledného prostoru bez zmatku a nepřehlednosti. Databáze jsou neuvěřitelně robustní a využití zobrazení k získání praktických poznatků nebo rychlému vytvoření osobního dashboardu je pro mě neocenitelné. Nedávno jsem také začal zkoušet AI agenty a zatím jsou nejen užiteční, ale jejich používání je i opravdu vzrušující.
🚀 Výhoda ClickUp: Zatímco Notion vám pomáhá vytvořit řídicí centrum pro klienty, ClickUp jde ještě o krok dál a udržuje spolupráci živou a praktickou přímo v rámci samotného pracovního postupu.
Díky ClickUp SyncUps mohou týmy a klienti navázat kontextové konverzace v reálném čase, které jsou přímo propojeny s úkoly, dokumenty nebo časovými osami. Není třeba odkazovat klienty na statický dashboard ani čekat, až si přečtou asynchronní aktualizace.
Výsledek? Rychlejší rozhodování, méně schůzek o stavu projektu a méně manuálního sledování – protože diskuse, aktualizace a další kroky probíhají na stejném místě, kde se práce skutečně vykonává.
9. Trello (nejlepší pro jednoduchou a plynulou viditelnost pro klienty)
Chcete si uspořádat seznamy úkolů, sledovat termíny a spolupracovat s týmy na jednoduchých Kanbanových tabulkách? V tom vám pomůže Trello, vizuální nástroj pro řízení práce.
Můžete vytvářet tabule pro projekty, seznamy pro jednotlivé fáze (například „K vyřízení“, „Probíhá“ a „Hotovo“) a karty pro jednotlivé úkoly, které lze v průběhu práce přesouvat mezi seznamy. Celý systém je navržen tak, aby byl okamžitě srozumitelný i pro uživatele bez technických znalostí.
Trello nenabízí přímo v základním balíčku specializovaný klientský portál. Můžete však využít Power-Ups, doplňky a integrace Trella, a zavést tak automatizaci, oprávnění a ovládací prvky pro nastavení viditelnosti.
Díky tomu můžete klientům na nástěnce zobrazit pouze vybrané karty nebo sloupce a vytvořit tak přehledné a intuitivní zobrazení, které je nezahltí.
Nejlepší funkce Trella
- Sdílejte konkrétní tabule nebo karty s externími zúčastněnými stranami pomocí Power-Upů třetích stran, které generují zabezpečené odkazy pouze pro prohlížení, aniž by vyžadovaly účet Trello.
- Ovládejte, které projekty jsou klientům zpřístupněny, tím, že práci rozdělíte do specializovaných tabulek a omezíte vnější viditelnost na úrovni tabulek
- Vložte tabule Trello nebo zobrazení karet do externích portálových nástrojů nebo klientských hubů společně s dokumenty, odkazy a dalšími sdílenými zdroji
Omezení Trella
- Pokročilé reportování a závislosti obvykle vyžadují placené doplňky nebo externí integrace
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 880 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 425 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trellu?
Uživatel G2 říká:
Rád používám Trello pro řízení projektů a úkolů, protože mi pomáhá zvládat více úkolů najednou a usnadňuje kontrolu. Líbí se mi pracovní prostory a funkce pro sledování času. Řídíme více projektů současně tím, že pro každého klienta vytváříme samostatné pracovní prostory. Pro různé úkoly vytváříme tabule, abychom vše snadno zvládli.
Rád používám Trello pro řízení projektů a úkolů, protože mi pomáhá zvládat více úkolů najednou a usnadňuje kontrolu. Líbí se mi pracovní prostory a funkce pro sledování času. Řídíme více projektů současně tím, že pro každého klienta vytváříme samostatné pracovní prostory. Pro různé úkoly vytváříme tabule, abychom vše snadno zvládli.
10. Bonsai (nejlepší pro freelancery a malé týmy poskytující služby)
Bonsai je platforma pro řízení podniku, která vám poskytuje centralizované centrum pro organizaci klientských projektů, dokumentů, smluv a faktur.
Můžete vytvářet seznamy úkolů, používat šablony pro správu klientů, nastavovat termíny a dostávat e-mailová připomenutí, díky čemuž bude dodávka snadná a předvídatelná.
Na straně klienta můžete portál plně přizpůsobit vaší značce pomocí loga, barev a vizuální identity, aby každá interakce působila profesionálně a jednotně. Sdílejte zabezpečené odkazy, které klientům umožní přístup k portálu bez nutnosti vytváření účtu.
Nejlepší funkce Bonsai
- Zjistěte, kdo na čem pracuje, a na místě přeplánujte úkoly na základě reportů v reálném čase o pracovní zátěži, kapacitě a stavu úkolů
- Sdílejte projekty s nastavitelnými oprávněními pro klienty a umožněte jim přidávat komentáře, recenze a spolupracovat přímo na pracovních úkolech
- Sledujte rozpočty, záznamy o odpracovaném čase a finanční výsledky, zatímco vaše týmy zaznamenávají práci a postup při plnění úkolů
Omezení Bonsai
- Pracovní postupy při přijímání nových klientů, zahrnující nabídky, smlouvy, fakturaci a dotazníky, nejsou plně automatizované a často vyžadují ruční schvalování
Ceny Bonsai
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Základní verze: 25 $/měsíc na uživatele
- Premium: 39 $/měsíc na uživatele
- Elite: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bonsai
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bonsai?
Uživatel G2 říká:
Je úžasné, že lze klientům zasílat smlouvy, nabídky, faktury a formuláře, a to vše na jedné platformě. Líbí se mi, že Bonsai je komplexní řešení pro freelancery a malé firmy. Bonsai používám pro své podnikání téměř každý den. Jejich tým podpory je velmi ochotný a rychle reaguje na jakékoli problémy, se kterými se setkám.
Je úžasné, že lze klientům zasílat smlouvy, nabídky, faktury a formuláře, a to vše na jedné platformě. Líbí se mi, že Bonsai je komplexní řešení pro freelancery a malé firmy. Bonsai používám pro své podnikání téměř každý den. Jejich tým podpory je velmi ochotný a rychle reaguje na jakékoli problémy, se kterými se setkám.
11. Dock (nejlepší pro značkové onboardování a portály)
Začíná být pro klienty přístup k vašim projektovým plánům zdlouhavý? Dock by vám mohl pomoci. Jeho editor s funkcí drag-and-drop vám umožní přizpůsobit sekce portálu, stránky a vložená obsahu tak, aby odpovídaly tomu, jak ve skutečnosti s klienty pracujete.
Využijte vestavěné formuláře nebo vložte jakýkoli nástroj pro průzkumy a sbírejte podněty přímo v rámci pracovního postupu. S Dock AI můžete také vytvářet úkoly bohaté na kontext tím, že k odkazům, souborům a videím připojíte jasné výzvy k akci, čímž přeměníte statické prvky na návodné další kroky.
Videa z Loomu, prezentace z Google Slides, formuláře z Typeforms a soubory z Figmy lze vložit přímo do portálu jako interaktivní widgety v rámci jednotlivých sekcí nebo úkolů. Dock se integruje s oblíbenými nástroji pro řízení projektů, jako jsou Asana, ClickUp a Jira.
Využijte ty nejlepší funkce
- Vytvořte si vlastní klientské portály s logem, bannerem, barvami značky a doménou vaší společnosti, abyste poskytli jednotný zážitek v duchu vaší značky.
- Analyzujte zapojení klientů pomocí analytických údajů na úrovni pracovního prostoru, včetně zobrazení, interakcí a času stráveného nad sdílenými soubory
- Sdílejte výstupy, zdroje a vložený obsah (soubory, odkazy, přehledy, videa) v bezpečném pracovním prostoru pro spolupráci
Omezení doku
- Nástroje pro konfiguraci nabídek a návrh portálů postrádají hloubku pro pokročilé přizpůsobení
Ceny Dock
- Zdarma
- Standard: 350 $/měsíc na uživatele
- Premium: 750 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Docku
- G2: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Docku?
Uživatel G2 říká:
Dock je snadno použitelný a intuitivní jak pro náš interní tým, tak pro klienty. Vestavěná chatová podpora je vynikající – je dostupná, pohotová a skutečně nápomocná, kdykoli se objeví nějaké dotazy. A co je nejdůležitější, Dock vnesl do našeho procesu zapracování nových zaměstnanců strukturu a přehlednost, které nám při předchozím přístupu založeném na e-mailech chyběly.
Dock je snadno použitelný a intuitivní jak pro náš interní tým, tak pro klienty. Vestavěná chatová podpora je vynikající – je dostupná, pohotová a skutečně nápomocná, kdykoli se objeví nějaké dotazy. A co je nejdůležitější, Dock vnesl do našeho procesu zapracování nových zaměstnanců strukturu a přehlednost, které nám při předchozím přístupu založeném na e-mailech chyběly.
👀 Věděli jste, že? Moderní projektové řízení má své kořeny u Fredericka Winslowa Taylora, který na počátku 20. století zavedl vědecké řízení. Jeho práce se zaměřovala na optimalizaci pracovních postupů, efektivitu úkolů a produktivitu práce. Tyto principy později formovaly strukturované plánování projektů.
12. FuseBase (nejlepší pro projekty s velkým množstvím dokumentů ve stylu deal roomu)
FuseBase je komplexní platforma pro spolupráci, která funguje jako most mezi vaším interním pracovním prostorem a zážitkem vašich klientů.
Na jedné straně můžete se svým týmem soukromě vytvářet a vylepšovat dokumenty, přidávat komentáře, sledovat fakturovatelný čas a volně brainstormovat. Na druhé straně, až budete připraveni, můžete stejnou stránku publikovat na klientském portálu, aby klienti viděli pouze profesionální verzi.
Každý portál může obsahovat vlastního agenta s umělou inteligencí, který je vyškolen výhradně na sdílený obsah daného klienta. Tito agenti fungují jako nepřetržitá služba a na základě dat portálu odpovídají na otázky typu „Kdy je další milník?“ nebo „Jaká byla zpětná vazba na poslední návrh?“.
FuseBase řeší také specifický problém projektového řízení: přepínání mezi kontexty. Jedna stránka na platformě může obsahovat časovou osu projektu (Gantt/Kanban), vložený dokument Google Sheet, videonávod a oblast pro nahrávání souborů. Funguje jako jediný zdroj pravdivých informací o projektu a nahrazuje roztříštěné odkazy a e-maily o stavu projektu.
Nejlepší funkce FuseBase
- Vytvořte specializované prostory pro jednání a projekty, které sjednotí diskuze, soubory, smlouvy a historii aktivit pro každého klienta nebo zakázku
- Nakonfigurujte agenty AI, kteří jsou vyškoleni na sdílený obsah, aby odpovídali na otázky, extrahovali informace a automatizovali rutinní interakce na portálu
- Sledujte využití pracovního prostoru a aktivitu klientů pomocí integrovaných analytických nástrojů, sledování přístupu a řízení oprávnění
Omezení FuseBase
- Byly hlášeny problémy s výkonem a spolehlivostí, přičemž opravy chyb a požadovaná vylepšení někdy trvají déle, než se očekávalo.
Ceny FuseBase
- Solo: 39 $/měsíc na uživatele
- Základní verze: 99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 332 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: Ceny na míru
Hodnocení a recenze FuseBase
- G2: 4,7/5 (více než 105 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FuseBase?
Uživatel G2 říká:
Za nejvíce užitečné považuji elegantní styl a využití klientských portálů. Jedná se o webovou aplikaci, která funguje téměř jako personalizovaná webová stránka s přihlášením. To je pouze portál určený pro klienty. Má také backend pro administrátory a uživatele s podrobnými uživatelskými právy. Backend je pracovní prostor pro administrátory/uživatele a týmy. Zde ukládáte nahrané soubory, přidáváte úkoly a dokonce i vkládáte obsah. Poté se můžete rozhodnout, zda je propojíte, nebo zobrazíte na portálu určeném pro zákazníky.
Za nejvíce užitečné považuji elegantní styl a využití klientských portálů. Jedná se o webovou aplikaci, která funguje téměř jako personalizovaná webová stránka s přihlášením. To je pouze portál určený pro klienty. Má také backend pro administrátory a uživatele s podrobnými uživatelskými právy. Backend je pracovní prostor pro administrátory/uživatele a týmy. Zde ukládáte nahrané soubory, přidáváte úkoly a dokonce i vkládáte obsah. Poté se můžete rozhodnout, zda je propojíte, nebo zobrazíte na portálu určeném pro zákazníky.
13. Smartsheet (nejlepší pro vytváření reportů pro klienty přímo v tabulkovém procesoru)
Smartsheet je platforma pro řízení práce. Je široce uznávaná díky svému rozhraní připomínajícímu tabulkový procesor a umožňuje vám nejen organizovat práci, sledovat klíčové výstupy a vytvářet vlastní reporty, ale také sdílet živá data s klienty, aniž byste odhalili citlivá interní pole.
Můžete přesně určit, co mohou klienti upravovat. Mohou například aktualizovat stav schválení klientem nebo nahrávat soubory, ale nemají vůbec přístup ke změnám ve sloupcích „Vyčerpaný rozpočet“ nebo „Termín splatnosti“.
Aby byl průběh projektu snadno srozumitelný, můžete vytvořit dashboardy pro klienty s grafy a souhrny v reálném čase. Nástroje umělé inteligence Smartsheet pomáhají vytvářet vizualizace, shrnovat stav úkolů a překládat či přepisovat obsah, takže klienti získají přehled bez nutnosti ručního reportování.
Smartsheet se přizpůsobí pracovnímu postupu vašeho týmu, ať už používáte metodiku Agile, Waterfall nebo hybridní metodiku.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Sdílejte tabulky a zprávy s externími uživateli prostřednictvím řízených oprávnění a přístupu založeného na formulářích
- Využijte předem připravený formulář Smartsheet k shromažďování, filtrování a vyžadování klíčových polí a k prohlížení všech pracovních požadavků klientů
- Nastavte si univerzální pracovní postupy s více akcemi a podmínkami napříč zařízeními a komunikačními platformami nebo aplikacemi, jako jsou Teams a Slack
Omezení Smartsheet
- Nedávné změny v licenčních podmínkách vyžadují, aby více uživatelů mělo placené licence, což může výrazně zvýšit náklady pro společnosti, kde mnoho přispěvatelů potřebuje pouze základní přístup k úpravám.
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Cena: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pokročilé: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 21 370 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 460 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Uživatel G2 říká:
Smartsheet nabízí širokou škálu nástrojů pro efektivní práci. Je tu spousta funkcí, které jsem ještě úplně neobjevil, ale všechno se mi zdá snadné a intuitivní. Nejlépe by se to dalo popsat jako Excel na steroidech.
Smartsheet nabízí širokou škálu nástrojů pro efektivní práci. Je tu spousta funkcí, které jsem ještě úplně neobjevil, ale všechno se mi zdá snadné a intuitivní. Nejlépe by se to dalo popsat jako Excel na steroidech.
Přehodnoťte způsob dodávání projektů pomocí softwaru pro řízení projektů s klientskými portály
Práce s klienty se často mění v nekonečnou smyčku aktualizací, vysvětlování a obnovování kontextu.
Čas se přesouvá od samotného dodání k e-mailům o stavu, sdíleným diskům a následným kontrolám. Moderní systém pro řízení projektů s bezpečným klientským portálem přesouvá tyto interakce přímo do samotného pracovního postupu.
ClickUp kombinuje klientské portály s kontextovou umělou inteligencí, automatizací, přehledovými panely, bezpečným sdílením souborů a strukturovanými pracovními postupy v rámci jednoho propojeného pracovního prostoru.
