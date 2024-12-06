Jak vytvořit klientský dashboard (+ příklady)

Mnoho klientů dnes dává přednost samoobsluze. 🤖✨
Oni očekávají rychlé odpovědi na své dotazy, podrobné informace na dosah ruky a nástroje k samostatnému provádění úkolů, jako jsou objednávky, plánování, sledování nebo řešení problémů.
Většina firem to ví.
Faktická kontrola: 53 % respondentů se domnívá, že jejich klienti jsou s jejich samoobslužnými službami velmi spokojeni.
Ale víte co? Průměrná úspěšnost samoobslužných služeb je dnes pouze 14 %.
Důvodem je, že většina klientů považuje samoobslužné systémy za příliš rigidní na to, aby dokázaly řešit složitost jejich problémů. Ve 43 % případů nenajdou obsah relevantní pro své dotazy.
Právě zde může dobře navržený klientský dashboard změnit pravidla hry. V tomto blogu se podíváme na vše, co potřebujete vědět o vytváření klientských dashboardů, které přinášejí skutečnou hodnotu.
Co je klientský dashboard?
Klientský dashboard je personalizovaný digitální pracovní prostor, který klientům umožňuje komunikovat s vaší firmou v reálném čase. Poskytuje centralizovaný přístup k důležitým zdrojům, jako jsou znalostní báze, časové osy projektů, KPI a vlastní reporty, a shromažďuje data z různých zdrojů. 📊
Díky integraci s komplexní technologií, včetně placeného nebo bezplatného softwaru pro správu projektů, platforem BI, systémů CRM a komunikačních nástrojů, usnadňuje klientský dashboard hladkou spolupráci v rámci celého vašeho obchodního ekosystému.
Díky této transparentnosti jsou klienti informováni o postupu projektu, což posiluje vztahy, protože se zajistí, že nebudou opomenuty žádné důležité detaily. Dashboard také zvyšuje efektivitu využití zdrojů tím, že centralizuje relevantní data a automatizuje aktualizace.
Výhody vytvoření klientského panelu
Možná si říkáte: „To všechno zní skvěle, ale nemůžeme se s klienty spojovat prostě jen prostřednictvím e-mailu a telefonu?“ Jistě, můžete. Ale pokud chcete efektivně rozšiřovat své podnikání, nebude to fungovat. Vytvoření klientského dashboardu má své výhody. Získáte:
1. Spravujte vztahy s více zainteresovanými stranami
Co když vaši agenti zákaznické podpory musí odpovídat na dotazy od 10 nebo více zainteresovaných stran z každého klientského účtu?
Není to z dlouhodobého hlediska vyčerpávající?
Když mají všechny zainteresované strany přístup ke stejnému praktickému portálu, kde mají k dispozici všechny informace, stává se správa klientů mnohem snazší a efektivnější.
2. Pomozte klientům vyhnout se nákladným chybám
Pokud vaši klienti působí v regulovaných odvětvích, jako je zdravotnictví, bankovnictví nebo výroba, nabídka dashboardu s integrovanými funkcemi pro zajištění souladu s předpisy může být zásadním zlomem. Pomůže jim dodržovat průmyslové standardy, ušetřit čas a peníze a vyhnout se právním problémům.
3. Předveďte hodnotu, kterou poskytujete
Řekněme, že jste marketingová agentura.
Do dashboardu klienta můžete vložit vizualizace dat, které zobrazují konkrétní metriky, jako je míra okamžitého opuštění webu, hodnocení klíčových slov a organická míra prokliku. Klienti tak při každém přihlášení okamžitě uvidí, jak vaše úsilí ovlivňuje jejich SEO.
Čím výhodnější je pro ně spolupráce s vámi, tím větší je pravděpodobnost, že u vás zůstanou. A vzhledem k tomu, že pouhé 5% zvýšení počtu obnovených smluv může znamenat více než 25% nárůst zisku pro vás (což platí i v roce 2024), je vytvoření klientského dashboardu naprostou samozřejmostí.
4. Vynikněte nad konkurencí
Ne všechny firmy nabízejí klientské panely. Skvělé však je, že jsou užitečné pro jakékoli odvětví.
Například jako finanční poradce můžete pro své klienty vytvořit dashboard, pomocí kterého budou moci sledovat své investice. Můžete je motivovat, aby za tuto přidanou hodnotu zaplatili vyšší poplatek.
Tímto způsobem si nejen udržíte své stávající klienty, ale také přilákáte nové, kteří chtějí lepší kontrolu nad svými novými i historickými daty.
5. Objevte příležitosti k inovacím
V průběhu času vám analytika zapojení zabudovaná do softwaru vašeho klientského portálu poskytne neuvěřitelné informace o tom, co musíte nabídnout, vylepšit nebo odstranit ze svých nabídek.
📌 Vaši SaaS klienti mohou například požadovat nástroje založené na umělé inteligenci nebo možnosti přizpůsobení značky (například přidání jejich loga) ve vašem produktu. Na základě jejich zpětné vazby můžete proto rychle inovovat a uvést na trh řešení dříve, než na to někdo ve vašem odvětví vůbec pomyslí.
Co by měl obsahovat klientský dashboard?
Smyslem návrhu panelu pro vaše klienty je poskytnout jim všechny potřebné informace, aniž by o ně museli žádat.
Zde je přehled všech funkcí, které by měl typicky nabízet:
- Sledování smluv a dohod: Snadný přístup k prohlížení, úpravám nebo digitálnímu podepisování smluv a dohod
- Centrum pro spolupráci na dokumentech: centrum pro vytváření, sdílení a úpravy návrhů, profesionálních zpráv nebo návrhových souborů
- Zabezpečení a kontrola přístupu: Ochrana citlivých dat pomocí vícefaktorového ověřování (MFA), řízení přístupu na základě rolí (RBAC) a šifrování dat.
- Komunikační funkce: Zjednodušená korespondence díky integraci chatu, diskusních fór a e-mailu
- Plánovač událostí nebo schůzek: Integrovaný kalendářový nástroj pro nastavení schůzek, termínů a jednání.
- Přehled stavu projektu: Okamžitý přehled o klíčových milnících úkolů, termínech a pokroku v plnění
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design s jasným označením a přehlednou strukturou menu
- Analýza výkonu: Přehled metrik a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), který poskytuje informace o celkovém výkonu podniku.
- Knihovna školení: Úložiště návodů, často kladených dotazů a videonávodů na podporu vzdělávání klientů a jejich zapracování.
Jak vytvořit klientský dashboard
Vytvoření dashboardu se může zdát jako náročný úkol, zejména pokud je to vaše první zkušenost. Nejlepší přístup je ustoupit o krok zpět a začít od základů. Pojďme si to rozebrat.
1. Definujte své cíle
Než se do čehokoli pustíte, zamyslete se nad tím, proč chcete pro své klienty vytvořit dashboard.
Jaké problémy pro ně chcete vyřešit?
Potřebují způsob, jak sledovat projekty v reálném čase? Je pro ně problémem organizovat všechny dokumenty a faktury, které dostávají?
Nebo chcete jen minimalizovat zátěž svých týmů při správě klientů?
Ať už se jedná o cokoli, nejprve se zeptejte svých klientů.
Setkejte se s nimi osobně nebo virtuálně, nebo sdílejte otevřený průzkum pomocí nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků. Vyslechněte si jejich názory, obavy a nápady a přehledně je shromážděte v ClickUp Docs.
Díky funkcím, jako jsou vnořené stránky, možnosti stylizace a šablony, můžete vytvořit centralizovaný dokument, který zachycuje „proč“ a „jak“ vašeho projektu dashboardu.
V těchto dokumentech můžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase – označovat je, přiřazovat konkrétní úkoly a dokonce převádět zpětnou vazbu na sledovatelné úkoly.
Kromě toho Docs Hub od ClickUp usnadňuje přístup ke všem zdrojům specifickým pro klienta, jejich ověřování a vyhledávání, takže každý člen týmu může rychle najít informace důležité pro projekt.
💡Tip pro profesionály: Můžete také vést interní diskuse, abyste pochopili nejčastější dotazy, které stávající klienti často mají. Použijte šablony klientského portálu k vytvoření svého dashboardu a zajistěte, aby byl užitečný od prvního dne.
2. Definujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) klientů
Data shromážděná v prvním kroku vám pomohou identifikovat relevantní KPI, které budete sledovat v dashboardu.
📌 Pokud například vytváříte e-commerce weby pro své klienty, budou mít zájem posoudit efektivitu vašich služeb a jejich dopad na jejich výsledky, od rychlosti webu po bezpečnostní opatření.
V tomto případě by jejich klíčovými metrikami byly doby načítání stránek, spolehlivost dostupnosti, konverze návštěvnosti a míra opuštění nákupního košíku. Poskytování čehokoli jiného, co není v souladu s jejich obchodní strategií, by bylo zbytečné.
Například ClickUp Goals může být cenným doplňkem při vytváření vašeho panelu.
V rámci platformy můžete vytvořit měřitelné cíle specifické pro potřeby každého klienta a rozdělit je na dílčí cíle, včetně číselných údajů, peněžních hodnot, dokončených úkolů nebo binárních (pravda/nepravda) možností.
V rámci platformy můžete také vytvářet složky, abyste mohli sledovat KPI podle kategorií, jako jsou sprintové cykly, OKR, týdenní scorecards a jakékoli další důležité cíle, a to vše na jednom místě.
3. Navrhněte rozvržení a uživatelské rozhraní
Při navrhování ovládacího panelu upřednostněte pohled klienta. Vaším hlavním cílem by měla být funkčnost a snadná navigace. Nechcete, aby vaši klienti museli informace hledat – oni chtějí přehlednost a jednoduchost.
Zamyslete se proto nad jejich pracovním postupem a položte si otázky jako:
- Co je první věc, kterou chtějí vidět, když se přihlásí?
- Jak zajistit, aby rozhraní bylo co nejintuitivnější pro nové uživatele?
- Jaký rozsah přizpůsobení očekávají, pokud jde o rozvržení, widgety nebo možnosti vizualizace dat?
- Existují nějaké funkce usnadňující přístup (např. navigace pomocí klávesnice, kompatibilita s čtečkou obrazovky nebo převod textu na řeč), které by měly být zohledněny?
Jako platforma pro podporu prodeje si představte, že klientům poskytujete portál, který zobrazuje metriky na prominentních místech – v horní části nebo v sekci označené jako „vysoká priorita“.
Seskupte související metriky logicky, abyste zlepšili použitelnost.
Například data související s interakcemi se zákazníky (např. počet následných kontaktů nebo doba odezvy) mohou být v jedné sekci. Současně mohou být metriky prodejní výkonnosti (např. uzavřené obchody, růst pipeline a prognózy tržeb) seskupeny samostatně.
Takové strukturované reporty CRM umožňují vašim klientům interpretovat jejich data na první pohled bez informačního přetížení.
Dashboardy ClickUp nabízejí zejména přizpůsobitelné rozvržení, které vám umožní navrhnout rozhraní zaměřené na potřeby klientů. Pomocí widgetů jako stavebních bloků můžete přidávat grafy, seznamy úkolů a indikátory stavu, aby se relevantní informace zobrazovaly na viditelném místě.
Předpokládejme například, že klienti potřebují rychlý přehled o časových harmonogramech projektů.
V takovém případě můžete přidat widgety pro termíny úkolů, Ganttovy diagramy nebo zobrazení pracovní zátěže, aby byly důležité metriky vždy snadno dostupné. ClickUp také podporuje funkci drag-and-drop pro widgety, takže můžete upravit a vylepšit rozložení podle preferencí svých klientů a vytvořit intuitivní rozhraní.
Chcete svým klientům ukázat, jak zrychlujete dodávku softwaru pomocí konkrétních mechanismů reportování, jako jsou grafy burn up/burn down a sprint velocity? Vytvořte si snadno sprintový dashboard na ClickUp. K dispozici jsou šablony pro každé odvětví nebo rozsah práce.
Kromě toho můžete pomocí barevného kódování sekcí a možností seskupování učinit data přístupnějšími a vizuálně přitažlivějšími.
A konečně, ClickUp Brain posune vaše panely na vyšší úroveň tím, že poskytuje okamžité odpovědi na vaše otázky. Zeptejte se AI na cokoli a ona prohledá všechny panely ve vašem pracovním prostoru a pomůže vám odhalit důležité informace, aniž byste museli ručně hledat data.
💡 Tip pro profesionály: K prezentaci složitých dat používejte tabulky, grafy a vizuální indikátory, jako jsou pruhy znázorňující průběh. Začleňte rozevírací nabídky nebo záložky, abyste mohli na požádání nabídnout podrobnější informace a zároveň zachovat přehlednost rozhraní. Nakonec navrhněte rozvržení, které se plynule přizpůsobí jakékoli velikosti obrazovky, ať už se jedná o stolní počítače, tablety nebo mobilní zařízení.
4. Integrujte klíčové nástroje a služby
Hodnota klientského dashboardu přímo souvisí s přesností a aktuálností dat, která zobrazuje.
Proto je nutné jej integrovat do jejich stávajícího technologického prostředí, od vizuálních nástrojů pro správu projektů, CRM a účetního softwaru, aby byl dashboard naplněn z široké škály datových zdrojů.
Například dashboard pro podnikání založené na poskytování služeb může zobrazovat fakturační údaje z QuickBooks, metriky webového provozu z Google Search Console a skóre spokojenosti zákazníků z HubSpot.
ClickUp CRM nabízí integraci s mnoha nástroji, které zvyšují přesnost dat a konektivitu.
Můžete jej například integrovat s Asanou nebo Jira, abyste centralizovali aktualizace projektů a milníky v jednom panelu. Pro sledování produktivity můžete zvolit Slack, Google Workspace a Microsoft Teams, abyste zefektivnili komunikaci bez přepínání mezi aplikacemi.
💡Tip pro profesionály: Integrací API a dat v reálném čase můžete přidat upozornění nebo oznámení, která se spustí při dosažení určitých prahových hodnot (např. využití zdrojů klesne pod určitou hodnotu nebo dojde k závažné chybě v plánování).
5. Upřednostněte bezpečnost
Poslední roky ukázaly, jak devastující dopady mohou mít nedostatečná bezpečnostní opatření na podniky.
Například v roce 2024 odhalila závažná chyba v systému pro správu obsahu používaném společností Hathway citlivé údaje KYC, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy více než 4 milionů zákazníků, což vedlo k nákladným škodám a vážnému poškození reputace.
To je jasným připomenutím, že klientský dashboard může být také vstupní branou pro zlovolné aktéry, pokud není řádně chráněn. I něco tak jednoduchého, jako je slabá politika hesel, může váš systém učinit zranitelným.
Proto by bezpečnostní funkce, jako je vícefaktorová autentizace (MFA), řízení přístupu na základě rolí (RBAC) a šifrování dat, měly být nedílnou součástí vašeho klientského dashboardu.
Samozřejmě můžete pozvat jakéhokoli klienta do ClickUp jako hosta a sdílet s ním dashboard, aby mohl sledovat aktualizace projektu a spolupracovat na jednom místě. Důležitou součástí tohoto procesu je však zajištění bezpečnosti.
Můžete organizovat jednotlivé klientské účty pomocí škálovatelné hierarchie složek a seznamů a nastavit podrobná oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo co vidí – včetně členů vašeho týmu a externích zainteresovaných stran.
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně aktualizujte své bezpečnostní protokoly, aby oprávnění uživatelů odpovídala změnám v rolích nebo odpovědnostech týmu. Informujte své klienty o tom, jak přesně jsou jejich data chráněna. Udělejte z bezpečnosti prodejní argument a budujte důvěru.
Příklady klientských dashboardů: Nejlepší šablony ClickUp, které můžete použít
Při vytváření dashboardu nemusíte vždy začínat od nuly nebo objevovat Ameriku. Mnoho šablon pro správu klientů vám může ušetřit čas a úsilí a zároveň zajistit profesionální vzhled. Níže najdete pět vynikajících příkladů dashboardů od ClickUp, které můžete použít.
1. Nástroj pro sledování stavu klientů agentury
Jako agentura pravděpodobně pracujete s více klienty najednou. Sledování jejich spokojenosti a stavu projektů bude vždy na prvním místě vašeho seznamu úkolů, ale přiznejme si, že je to náročné.
Aplikace Agency Client Health Tracker od ZenPilot, integrovaná s ClickUp, řeší právě tento problém.
Centralizuje důležité údaje z e-mailů do tabulek a poskytuje vám jasný přehled o tom, kteří klienti potřebují okamžitou podporu a které účty fungují bez problémů.
Šablona nabízí funkce jako:
- Integrovaný nástroj pro sledování aktivity, který umožňuje sledovat zapojení a reakce klientů
- Videonávody, které vám pomohou nastavit a přizpůsobit rozvržení podle požadavků vaší agentury
- Osm předkonfigurovaných zobrazení, ve kterých uvidíte vše, od poskytnutých služeb a dosažených cílů až po skóre NPS.
2. Šablona ClickUp pro úspěch klientů
Stejně jako v každém jiném podnikání by i pro vás měl být úspěch zákazníků hlavním bodem zájmu. Chcete-li analyzovat, jak jsou klienti zapojeni a odhodláni udržovat s vámi vztah, využijte šablonu ClickUp Client Success Template.
Ve skutečnosti to dává ještě větší smysl, pokud jste SaaS společnost, která chce zajistit, aby klienti z produktu získali maximální hodnotu.
Šablona poskytuje komplexní přehled o cestě každého klienta, od jeho příchodu až po obnovení smlouvy, a zároveň sleduje potenciální rizika a výkonnost. Umožňuje vám stanovit jasné cíle a měřit úspěšnost vašich služeb ve vztahu k těmto cílům.
S touto šablonou můžete:
- Pomocí zobrazení Ganttova diagramu můžete vizualizovat časové osy projektů.
- Rozdělte úkoly interně mezi příslušné členy týmu
- Sledujte zpětnou vazbu od klientů pomocí integrace e-mailů
3. Šablona ClickUp pro spolupráci v oblasti úspěchu klientů
Tento článek je určený zejména pro sladění prodejních a výrobních týmů, které potřebují koordinovat své úsilí, aby zajistily plynulý pracovní tok a včasné dodání projektů.
Šablona ClickUp Client Success Collaboration Template udržuje obě oddělení na stejné vlně díky sdíleným pohledům, čímž snižuje nedorozumění a chyby při předávání klientů, což je dobrá strategie.
Díky nim můžete:
- Získejte přístup k důležitým nástrojům, jako jsou Dokumenty pro interní poznámky, Formuláře pro shromažďování informací o klientech a Tabule pro mapování postupu úkolů.
- Zjednodušte sledování pomocí stavů jako Otevřeno a Dokončeno, aby všichni členové týmu rychle pochopili, v jakém stavu se účet nachází.
- Nastavte automatické spouštěče, například aktualizaci vlastních polí při vytvoření nových úkolů.
4. Rychlý start ClickUp: Šablona služeb pro klienty
Kdo by nechtěl uzavírat obchody rychle a efektivně a zároveň spravovat klientské účty, vyhodnocovat požadavky a optimalizovat zdroje? Ať už jste obchodní zástupce, manažer zákaznických vztahů nebo vedoucí projektu, potřebujete pro svou práci správné nástroje pro správu klientů.
A šablona ClickUp Quick Start: Client Services Template je jedním z takových rámců, na který se můžete zcela spolehnout. Ačkoli se jeho používání může zpočátku zdát složité, je vhodný i pro začátečníky.
Mezi klíčové funkce patří:
- Vytvářejte úkoly a určujte jejich přiřazené osoby, termíny, stavy a další parametry.
- Sledujte stav projektu pomocí vlastních polí, jako jsou odhady času, priority, milníky a závislosti.
- Ukládejte procesy, zdroje a důležité informace pomocí Team Wiki.
5. Šablona tabule „Hlas zákazníka“ od ClickUp
Jak v moři šablon CRM najít něco, co vám pomůže lépe porozumět potřebám, přáním a preferencím vašich zákazníků?
Jejich zpětná vazba je neocenitelná pro zdokonalování vašich nabídek. Ale shromažďování, organizování a reagování na ni může být výzvou – ne pokud použijete šablonu ClickUp Voice of the Customer Board.
Díky rozložení ve stylu Kanban můžete shromažďovat informace o klientech přehledným způsobem a rychle zajistit, aby byly správně prioritizovány a řešeny příslušnými týmy.
Šablona vám umožňuje:
- Zahrňte sledování času, varování o závislostech a značky pro rychlé řešení problémů.
- Použijte vlastní zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule a Začít zde, abyste si mohli prohlížet zpětnou vazbu v různých konfiguracích.
- Strukturovat zpětnou vazbu z odborných oblastí, jako jsou „Potřeby zákazníků“, „Zdroj VoC“ a „Řešení“.
Udržujte své klienty spokojené a podporujte růst podnikání pomocí dashboardů
Nyní, když chápete hodnotu dashboardů, víte, že nejsou jen příjemným doplňkem, ale že jsou nezbytné pro to, aby klienti mohli činit sebevědomá rozhodnutí založená na datech.
Když jsou klienti spokojeni s informacemi, které vidí na portálu, a uznávají váš přínos, je to výhra pro všechny zúčastněné. 🎉
Navíc s nástroji jako ClickUp můžete snadno vytvářet nejlepší klientské panely, které splní konkrétní potřeby. Velkou výhodou je rozsáhlá knihovna šablon připravených k použití, díky nimž je začátek práce jednoduchý a rychlý.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a začněte zvyšovat spokojenost svých klientů. 🚀