Nejlepší příklady klientských portálů pro agentury, SaaS a freelancery

Klientské portály jsou jako VIP salonek pro vaše klienty – elegantní, bezpečný a neustále dostupný pracovní prostor, kde mohou kontrolovat aktualizace produktů a služeb, sledovat videonávody, vyhledávat dokumenty pomocí vyhledávacího pole a odesílat zprávy s žádostí o podporu. Pomáhají klientům cítit se „v obraze“ a zabraňují zaplavení vaší schránky zprávami.
72 % zákazníků má zkušenosti s samoobslužnými portály.
A ne, nemusíte ho vytvářet od nuly ani najímat tým vývojářů, aby se vaši zákazníci cítili dobře. Dnešní nástroje bez nutnosti programování umožňují neuvěřitelně snadné vytváření značkových zákaznických portálů, které s minimálním úsilím zlepšují celý zážitek ze správy klientů.
V tomto průvodci získáte:
- Intenzivní kurz o tom, co je to vlastně samoobslužný portál pro zákazníky
- Náhled na nejlepší příklady samoobslužných zákaznických portálů (a proč fungují)
- Návod na vytvoření vlastního portálu zákaznických služeb pomocí inteligentního softwaru pro klientské portály ClickUp.
Vaši klienti si zaslouží něco lepšího než roztříštěné e-maily a nedotažené aktualizace od vašeho týmu zákaznické podpory. Pojďme to změnit!
Co je klientský portál?
Klientský portál je zabezpečené samoobslužné rozhraní, které umožňuje vašim klientům přístup k relevantním informacím, dokumentům a komunikaci související s vašimi službami nebo projekty. Představte si ho jako digitální recepci, která je otevřená 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Mezi jeho hlavní funkce patří:
- Onboardingové pracovní postupy: Poskytněte formuláře, kontrolní seznamy nebo uvítací balíčky, abyste nastartovali zapojení klientů.
- Sdílení dokumentů: Nahrajte smlouvy, návrhy, zprávy a faktury strukturovaným způsobem.
- Sledování úkolů: Zobrazte časové osy projektů, milníky a přidělené úkoly na jednom místě.
- Komunikační nástroje: Centralizujte chaty nebo vlákna komentářů, abyste omezili počet e-mailů.
- Fakturace a platby: Sdílejte faktury, sledujte stav plateb nebo integrujte platební brány.
Funkce, které tvoří skvělý klientský portál
88 % zákazníků uvádí, že díky dobrému zákaznickému servisu jsou ochotni znovu nakoupit u dané značky.
Váš samoobslužný portál pro zákazníky může být v tomto ohledu největším rozlišovacím prvkem.
Díky centralizaci a transparentnosti všeho od komunikace po dokumentaci váš tým ztrácí méně času administrativou. Vaši klienti se cítí sebejistě a dobře o ně je postaráno. A pokud se zeptáte svých zákazníků, přiznají, že hladce fungující samoobslužný zákaznický portál s vaší značkou, který říká: „Máme to pod kontrolou. “, má v sobě něco magického.
Toto je to, co odlišuje ty nejlepší:
- Vlastní branding: Přidejte své logo, barvy a fonty a vytvořte tak známé prostředí, které bude působit jako rozšíření vaší značky.
- Oprávnění uživatelů: Poskytněte zákazníkům přístup pouze k tomu, co potřebují – nic víc, nic míň.
- Mobilní přístupnost: Přibližně 80 % spotřebitelů považuje rychlost, pohodlí, odbornou pomoc a přátelský servis za nejdůležitější faktory pozitivní zákaznické zkušenosti. Klient portál dostupný na mobilním telefonu všechny tyto faktory usnadňuje. Zajistěte, aby klienti mohli kontaktovat podporu, kontrolovat aktualizace nebo nahrávat soubory i na cestách.
- Oznámení a upozornění: Udržujte všechny v obraze pomocí automatických připomínek, změn stavu a nových nahrávek.
- Správa verzí: Už žádné zmatení s názvy jako „Final_v3_revised. pdf“. Díky správě verzí mají vaši klienti vždy k dispozici nejnovější a nejčistší verzi.
- Auditní stopy: Zjistěte, kdo a kdy k čemu přistupoval, aby vše bylo transparentní pro všechny strany.
👀 Věděli jste? Koncept klientského portálu, jak jej známe dnes, má hluboké kořeny v právním odvětví. Právní firmy patřily mezi první, které vyžadovaly bezpečný, organizovaný a transparentní způsob sdílení důvěrných dokumentů a komunikace o stavu případů s klienty – potřeby, které tradiční e-mailové nebo papírové systémy nedokázaly adekvátně řešit.
Tato poptávka vedla k vytvoření prvních klientských portálů, které sloužily jako bezpečné digitální prostory pro výměnu dokumentů, aktualizace případů a zefektivnění komunikace. Pomáhaly udržovat přísnou důvěrnost v souladu s požadavky právní etiky.
Nejlepší příklady klientských portálů
Nyní se podívejme na to nejlepší – skutečný software pro klientské portály, který tyto funkce samoobslužných portálů uvádí do života. Od komplexních pracovních hubů po vysoce specializované nástroje pro správu zákazníků – takhle vypadají špičkové samoobslužné portály pro zákazníky v praxi.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp – aplikace pro správu klientů, která umí všechno
Pokud hledáte klientský portál, který umí víc než jen zobrazovat seznamy úkolů, ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, je tím pravým řešením. Nejedná se pouze o aplikaci pro správu klientských projektů – je to jak klientský portál, tak i komplexní pracovní centrum, které kombinuje sledování úkolů, sdílení dokumentů, chat v reálném čase, automatizace a komunikaci s klienty do jednoho elegantního řešení.
Čím se ClickUp vyznačuje? Svou bezkonkurenční flexibilitou. Každý pracovní prostor můžete přizpůsobit konkrétním potřebám svých klientů a stylu práce svého týmu. Ať už jste brandingová agentura sledující schvalování kreativních návrhů, tým SaaS zabývající se onboardováním nových klientů nebo právnická firma sdílející zabezpečené soubory, ClickUp se přizpůsobí vašemu workflow.
Klientům můžete poskytnout přístup pro hosty s podrobnými oprávněními. Sdílené zobrazení ClickUp, jako jsou seznamy, tabule a dokumenty, umožňují spolupráci s klienty v reálném čase, zatímco přizpůsobené panely ClickUp zobrazují klíčové ukazatele výkonnosti a pokrok ve vizuálním formátu, který je pro klienty přívětivý.
S ClickUp jsme udělali krok vpřed a vytvořili dashboardy, kde naši klienti mohou v reálném čase sledovat výkonnost, obsazenost a projekty. Díky tomu se klienti cítí propojeni se svými týmy, zejména vzhledem k tomu, že se nacházejí v různých zemích a někdy dokonce na různých kontinentech.
Potřebujete shromáždit podněty nebo schválení? Formuláře ClickUp přenášejí odpovědi přímo do akčních úkolů, včetně termínů, přidělených osob a automatizací, aby vše pokračovalo podle plánu.
S ClickUp Docs můžete vytvářet propracované klientské wiki, průvodce pro nové uživatele nebo projektové plány a propojit je přímo s úkoly a milníky.
Vložené komentáře zajišťují, že kontext zůstane neporušený, a integrovaný chat ClickUp nebo integrace e-mailů udržují plynulost konverzací se zákazníky.
Agenturám, konzultantům nebo freelancerům, kteří pracují s více klienty, pomáhá hierarchie projektů ClickUp oddělit pracovní toky a zároveň zachovat konzistentní strukturu.
Přidejte ClickUp Brain pro rekapitulace, shrnutí nebo další kroky založené na umělé inteligenci a váš klientský portál se stane plynulým zážitkem s vaší značkou, který si vaši klienti zamilují.
Potřebujete automatizovat opakované aktualizace nebo změny stavu? Bez kódování ClickUp Automations vám umožní nastavit vlastní pravidla, která automaticky provádějí práci, čímž ušetříte hodiny práce při koordinaci projektů.
Zamyslete se nad automatickými následnými kroky, změnami stavu po dokončení úkolů nebo přiřazováním vlastníků po odeslání formulářů.
Pokud spravujete mnoho klientů, ClickUp funguje také jako lehký CRM systém. Jeho robustní vlastní pole pomáhají centralizovat všechny podrobnosti o klientech – hovory, dodávky, data obnovení – na jednom jednotném místě.
📮ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který lze věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S pomocí AI agentů ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních dalších kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snadněji spravuje a škáluje.
2. Notion – vizuální wiki portál pro kreativní spolupráci
Notion je ideální pro designová studia, týmy zabývající se tvorbou obsahu a samostatné tvůrce. Pomůže vám vytvořit úžasně jednoduché klientské portály, které vypadají jako digitální moodboard a fungují jako centrum pracovních postupů. Ať už chcete sdílet pokrok, organizovat kreativní zpětnou vazbu nebo sdílet důležité odkazy, Notion vám to umožní intuitivním způsobem.
Díky rozhraní typu drag-and-drop může portál navrhnout kdokoli – bez kódování a bez potíží. Potřebujete kalendář obsahu, nástroj pro sledování revizí a knihovnu zdrojů? Vše můžete vytvořit na jedné stránce díky modulární struktuře založené na blocích, přizpůsobit oprávnění a pozvat své klienty pomocí přehledného odkazu. Klienti se nemusí registrovat a není třeba se nic učit.
Mezi klíčové funkce nástroje Notion jako klientského portálu patří:
- Sdílejte stránky s přepínacími seznamy, Kanban tabulemi a databázemi.
- Vložte dokumenty Google Docs, videa Loom, soubory Figma a další pro kompletní kontext.
- Nastavte oprávnění, abyste mohli kontrolovat, co každý klient může zobrazit.
- Využijte hotové šablony klientských portálů k návrhu procesů onboardingu, formulářů pro zpětnou vazbu a center zdrojů.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů a zmínek.
Notion je ideální, pokud chcete spojit funkčnost a estetiku a pokud vaši klienti očekávají obojí.
🧠 Zajímavost: Personalizace je silný přesvědčovací nástroj založený na psychologii. Ve své ikonické knize Influence: The Psychology of Persuasion (Vliv: Psychologie přesvědčování) Dr. Robert Cialdini popisuje principy jako sympatizování, závazek a vzájemnost – všechny se aktivují, když má váš portál pocit, že je přizpůsoben vašemu klientovi. Když klienti vidí své jméno, logo nebo pracovní postupy odrážející se v daném prostoru, vyvolává to v nich pocit sounáležitosti a zapojení. Tato emocionální vazba usnadňuje spolupráci, zrychluje zpětnou vazbu a posiluje loajalitu zákazníků.
3. HoneyBook – CRM se setkává s klientským portálem
Honeybook, vytvořený pro samostatné podnikatele, kreativce a poskytovatele služeb, jako jsou organizátoři akcí, fotografové, životní koučové a designéři, nabízí klientské portály, které jsou uživatelsky přívětivé a intuitivní. Platforma kombinuje CRM, sledování projektů, fakturaci, nabídky a dokonce i plánování do jednoho systému, který působí spíše jako concierge než jako software.
Klienti obdrží propracované odkazy, kde si mohou prohlížet smlouvy, podepisovat je, odpovídat na dotazníky a dokonce provádět platby – bez nutnosti zakládat si účet. Získáte úplný přehled o tom, co bylo prohlíženo nebo podepsáno, a navíc automatizované pracovní postupy, které klienta posouvají vpřed.
HoneyBook také zefektivňuje komunikaci. Můžete vytvářet šablony s vaším logem, posílat automatická připomenutí a spravovat vše ze svého telefonu.
Mezi klíčové funkce aplikace Honeybook jako klientského portálu patří:
- Vytvářejte portály s vaší značkou, které obsahují nabídky, faktury a smlouvy.
- Automatizujte následné kroky, úkoly související s přijímáním nových klientů a připomínky.
- Plánujte hovory, vybírejte platby a bezproblémově zaznamenávejte potenciální zákazníky.
- Opakovaně používejte šablony, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci.
- Snadno spravujte tok klientů pomocí mobilního telefonu nebo počítače.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte šablonu pro proces onboardingu, aby každý klient získal stejnou špičkovou zkušenost. V ClickUp můžete ukládat celé seznamy úkolů, časové osy, dokumenty a formuláře jako opakovaně použitelné šablony. Tím zajistíte konzistenci, ušetříte čas při nastavování a pomůžete novým členům týmu rychle se zapracovat.
Klienti také získají propracované a plynulé přivítání namísto roztříštěných kontrolních seznamů. Považujte to za svůj nástroj pro škálovatelné poskytování služeb.
4. SuiteDash – platforma pro klientský portál s kompletními službami
SuiteDash je určen pro firmy poskytující služby, jako jsou agentury, konzultanti, právnické firmy a střední podniky, které chtějí mít plnou kontrolu nad každou částí cesty klienta – od přihlášení přes fakturaci až po LMS.
Vytvářejte značkové dashboardy, vlastní pipeline, uzavřený obsah, interní chat, elektronické podpisy, automatizované procesy onboardingu zákazníků a další funkce v jediném nástroji pro správu klientů.
Nejedná se pouze o nástroj pro správu projektů pro váš klientský portál. Tento hub obchodních služeb můžete použít jako software pro znalostní bázi, platformu pro poskytování kurzů, CRM a fakturační systém. Můžete dokonce omezit moduly podle klienta nebo týmu. Jedná se o nástroj zákaznické podpory, který odměňuje pokročilé uživatele úplnou svobodou, ale vyžaduje určité počáteční nastavení, aby fungoval správně.
Mezi klíčové funkce Suitedash pro podporu zákazníků patří:
- Navrhujte plně značkové řídicí panely a omezujte přístup podle potřeby.
- Vytvářejte pipeline a sledujte jednání s klienty pomocí integrovaného CRM.
- Spravujte elektronické podpisy, fakturaci, nabídky a úkoly klientů.
- Spouštějte kurzy nebo zaškolování pomocí integrovaného systému LMS.
- Odesílejte zabezpečené zprávy a vytvářejte personalizované přihlašovací prostředí.
SuiteDash je ideální pro rozšiřující se týmy a pokročilé uživatele, kteří chtějí plně značkový, komplexní portál pro vyšší spokojenost klientů.
5. Klientský portál – jednoduchý portál založený na WordPressu
Provozujete již webové stránky na WordPressu a hledáte řešení, které nevyžaduje velkou údržbu, ale je profesionální? Client Portal je chytrý, lehký plugin, který promění vaše webové stránky v bezpečnou klientskou zónu. Je šitý na míru freelancerům, malým agenturám a designérům, kteří chtějí mít plnou kontrolu bez zbytečných funkcí all-in-one nástrojů.
Jaká je výhoda? Nemusíte své klienty učit, jak jej používat. Stačí jim poslat jejich soukromý odkaz. Otevře se jim přehledná stránka s vaším logem, kde si mohou prohlížet výsledky práce, sledovat pokrok a stahovat soubory. Vy rozhodujete, co uvidí a kdy – a protože je portál hostován u vás, máte úplnou kontrolu nad svými daty a designem.
Nastavení je jednoduché a platíte pouze jednou. Nenajdete zde pokročilé automatizace ani live chat, ale o to právě jde – je navržen tak, aby zůstal minimalistický. Pro kreativce, kteří již WordPress milují, je to perfektní doplněk portálu.
Mezi klíčové funkce tohoto klientského portálu založeného na WordPressu patří:
- Snadná instalace do vašeho stávajícího webu WordPress.
- Přizpůsobte si jednotlivé klientské huby a opatřete je svou značkou.
- Nastavte přístupová oprávnění pro viditelnost souborů a aktualizace.
- Zaplaťte jednou a ušetřete měsíční náklady na SaaS
- Udržujte své nastavení jednoduché, bezpečné a pod kontrolou.
Tento nástroj je ideální pro týmy pracující s WordPressem, které vyžadují jednoduchost, kontrolu a nastavení bez předplatného.
Nyní, když máte k dispozici potřebné nástroje, podívejme se na kroky vedoucí k vytvoření klientského portálu, který zajistí spokojenost vašich zákazníků a prosperitu vašeho podnikání.
Jak krok za krokem vytvořit klientský portál
Vytvoření klientského portálu může znít jako technicky náročný projekt, ale s nástroji jako ClickUp je to překvapivě jednoduché. Klíčem je vědět, čeho chcete svým portálem dosáhnout, a použít správné stavební bloky, které tuto vizi podpoří.
Krok č. 1: Nejprve si ujasněte svůj případ použití
Získáváte nové klienty? Sdílíte aktuální informace o projektech? Sledujete požadavky na služby? Čím jasnější budete mít své potřeby, tím snazší bude navrhnout portál, který skutečně vyřeší vaše největší problémy.
Zamyslete se nad tím, s čím se vaši klienti potýkají nejčastěji. Je to dodržování termínů? Schvalování návrhů? Včasné zasílání zpětné vazby? Vaše odpovědi ovlivní to, jak budete postupovat.
Krok č. 2: Vyberte si správnou platformu
Skvělý portál nefunguje jen pro váš interní tým – je intuitivní i pro vaše klienty. Každé kliknutí by je mělo vést k jasnosti, nikoli k zmatku. Zaměřte se na přehledné rozvržení, jasné popisky a správnou úroveň přístupu, aby se cítili kompetentní, nikoli přetížení.
Je důležité vybrat platformu, která odpovídá potřebám vašeho týmu a očekáváním klientů. Pokud vaše firma žongluje s mnoha proměnnými – projekty, dokumenty, schvalováními, zpětnou vazbou – je ideální robustní all-in-one platforma, jako je ClickUp.
Nástroj ClickUp Project Management vám umožňuje mapovat úkoly, časové osy, dokumenty a pracovní postupy klientů v jednom jednotném prostoru, čímž se snižuje chaos při přepínání kontextu a zvyšuje se přehlednost. Od plánů na vysoké úrovni až po denní úkoly poskytuje týmům úplnou kontrolu nad tím, jak je práce pro klienty plánována, sledována a dodávána.
Stefani DiGiovanni, systémová specialistka ve společnosti Micro, říká:
Na ClickUp jsem narazil, když jsem hledal zákaznický portál, ale netušil jsem, že se stane naší virtuální kanceláří, protože umí mnohem víc. Nahradil několik jiných softwarů a nákladů a lze jej přizpůsobit všem typům procesů našeho týmu. Používám ho osobně, profesionálně a pomáhám s ním i ostatním. ClickUp na celý život!
Tato zkušenost z první ruky shrnuje, proč je správný nástroj tak důležitý. Nejlepší platformy klientských portálů umožňují hladší spolupráci a zvyšují spokojenost zákazníků.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, konverzací na Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní AI asistent zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Krok č. 3: Vytvořte si svůj portál
Zde je návod, jak začít s vytvářením klientského portálu v ClickUp:
- Vytvořte speciální složku pro každého klienta, ve které budou uloženy projekty, časové osy a aktivní výstupy na jednom centrálním místě.
- Organizujte pracovní postupy pomocí seznamů, které rozdělují práci do jednotlivých fází, služeb nebo kategorií úkolů, což usnadňuje sledování pokroku.
- Použijte ClickUp Docs k ukládání smluv, briefů, poznámek z jednání a onboardingových balíčků – vše je přístupné v reálném čase.
- Přiřazujte úkoly ClickUp s prioritami, termíny, přiřazenými osobami a vlastními poli, abyste mohli sledovat konkrétní podrobnosti, jako je fáze projektu, stav fakturace nebo úroveň schválení.
- Zobrazte stav projektu pomocí panelů ClickUp Dashboards přidáním karet a grafů, které zobrazují stav úkolů, pracovní zátěž, SLA klientů a blížící se termíny – tím získáte vy i váš tým přehled v reálném čase.
- Shromažďujte podněty pomocí formulářů ClickUp, které automaticky převádějí odeslané údaje (například žádosti o podporu, požadavky na zdroje nebo zpětnou vazbu) na úkoly, které lze realizovat.
- Automatizujte rutinní aktualizace pomocí ClickUp Automations —spouštějte změny stavu, posílejte připomenutí nebo automaticky přiřazujte úkoly na základě termínů splnění nebo odpovědí ve formulářích.
Dohromady tyto stavební bloky promění váš pracovní prostor ClickUp v dobře fungující portál pro klienty, který je stejně strategický jako jednoduchý.
Davide Mameli, manažer obchodní jednotky ve společnosti ICM. S (součást Accenture), souhlasí:
Klienti mohou vytvářet tikety související s projekty a naši vedoucí týmů mohou rychle reagovat a delegovat úkoly. To šetří spoustu času stráveného zasíláním e-mailů a poskytuje lepší zákaznickou zkušenost. A zapojení klientů do ClickUp je jednoduché, protože tento nástroj je velmi uživatelsky přívětivý.
Krok č. 4: Použijte šablony pro rychlé nastavení
Nezačínejte pokaždé od nuly, když přijímáte nového klienta, zahajujete projekt nebo zasíláte aktualizaci.
Šablona ClickUp Customer Onboarding Template vám poskytuje hotový pracovní postup, pomocí kterého můžete krok za krokem mapovat cesty nových klientů. Ať už definujete výstupy, vytváříte časové osy nebo přidělujete úkoly, šablona zajišťuje konzistenci a šetří hodiny práce s opakovaným nastavováním.
Tuto šablonu použijte k:
- Naplánujte si procesy onboardingu pomocí vlastních seznamů úkolů.
- Přiřaďte odpovědnosti a termíny svému internímu týmu.
- Vložte dokumenty, smlouvy a uvítací materiály pro klienty do úkolů.
- Vytvářejte formuláře pro shromažďování informací o klientech nebo zpětné vazby na jednom místě.
- Přizpůsobte stavy a zobrazení tak, aby odrážely váš jedinečný pracovní postup s klienty.
- Sledujte pokrok a centralizujte komunikaci s klienty pomocí komentářů a značek.
Pro opakující se projekty nebo stálé klienty je tento přístup revoluční!
Krok č. 5: Centralizujte informace o klientech pomocí CRM
70 % vedoucích pracovníků v oblasti zákaznických služeb se ve své společnosti spoléhá na jediný zdroj pravdivých informací.
Než pozvete klienty do svého portálu, je důležité zajistit, aby vše, co budete potřebovat k jejich obsluze, bylo centrálně uloženo a snadno přístupné. Patří sem kontakty, záznamy o službách, průběh onboardingu a časové osy obchodů.
ClickUp CRM vám to usnadní díky přizpůsobitelným pipeline, zobrazením profilů a integraci napříč vaším pracovním prostorem.
Použijte jej k:
- Sjednoťte údaje o klientech, poznámky a komunikaci na jednom místě.
- Sledujte onboardingu, dodávky a obnovení spolu s úkoly projektu.
- Propojte položky CRM přímo s dokumenty, komentáři a pracovními postupy.
- Přiřaďte každému klientovi vlastníky účtů a fáze.
- Odstraňte potřebu externích CRM nástrojů a získejte plnou kontrolu.
Ať už spravujete pět nebo padesát klientů, ClickUp CRM vám pomůže zůstat v souladu a připraveni poskytovat služby.
Krok č. 6: Sdílejte přístup a provázejte klienty
I ten nejlépe vytvořený portál může selhat, pokud klienti nevědí, jak jej používat. Jakmile bude váš portál spuštěn, pozvěte je pomocí hostovského přístupu a proveďte je základními funkcemi.
Kde mohou kontrolovat aktualizace? Kam mají nahrávat dokumenty nebo zanechávat zpětnou vazbu? Jednoduchý ClickUp Clip s vaším nahrávaným průvodcem nebo krátkým uvítacím průvodcem může z nových uživatelů udělat sebevědomé spolupracovníky.
Cílem je zajistit, aby každá interakce proběhla hladce, aby klienti zůstali zapojení a byli ohromeni od prvního dne.
ClickUp: Kde se klienti mění v šampiony
Když jsou vztahy s klienty hladké, vše ostatní probíhá rychleji – termíny, zpětná vazba, dokonce i platby. A přesně to nabízí dobře vytvořený klientský portál.
Od prezentace časových os v jediném dashboardu až po organizaci dokumentů, formulářů a zpráv pro klienty v jednom pracovním prostoru – klientské portály eliminují nejistotu ze spolupráce. Aplikace jako ClickUp vám umožňují jít nad rámec pouhých „nástrojů pro správu projektů pro klienty“. Poskytují vám plnohodnotné centrum zkušeností, které vaši klienti budou skutečně rádi používat – od přímé podpory až po samoobslužné možnosti.
Pokud vás unavují roztříštěné vlákna a zmeškané odpovědi v online diskusních fórech, je čas vše sjednotit na jednom místě.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte vytvářet klientské portály, které budou pracovat stejně tvrdě jako vy.