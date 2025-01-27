10 nejlepších softwarů pro řízení projektů s klientskými portály 2025

Dnes podniky upřednostňují přímé zapojení klientů prostřednictvím softwaru, který nabízí klientské portály.
Tyto platformy zajišťují, že firmy udržují své týmy v souladu a podporují důvěru, včasnou zpětnou vazbu a spolupráci se svými klienty.
Tento článek uvádí 10 nejlepších softwarových řešení, která hladce zapojují klienty do projektových pracovních postupů. Pojďme se do toho pustit a pomůžeme vám najít nejlepší software pro řízení projektů s klientskými portály pro vaši organizaci!
Co je software pro klientské portály?
Software pro klientský portál je bezpečná online platforma, která firmám umožňuje sdílet dokumenty, soubory, digitální aktiva, informace a zprávy se svými klienty.
Začlenění klientského portálu do vašeho procesu řízení projektů má mnoho výhod:
- Lepší spolupráce a komunikace: Díky centralizovanému místu pro sdílení informací o projektech mohou projektoví manažeři snížit množství e-mailů a telefonátů, které je třeba si vyměňovat. Mnoho softwarů pro klientské portály poskytuje systémy pro chatování a komentáře v reálném čase, které dále zlepšují komunikaci.
- Lepší zapojení zákazníků: Poskytuje plynulou komunikaci a spolupráci, která povzbuzuje vaše klienty k volnému sdílení podnětů, zpětné vazby a požadavků.
- Větší transparentnost: Poskytuje klientům přístup k informacím o projektu v reálném čase.
- Zvýšená efektivita: Pomáhá vám šetřit čas a peníze automatizací úkolů, jako je sdílení souborů a správa dokumentů.
- Vylepšené zabezpečení: Chrání citlivé informace tím, že poskytuje bezpečný způsob sdílení souborů a dokumentů.
Pokud hledáte způsob, jak zlepšit komunikaci, spolupráci a efektivitu s vašimi klienty, měli byste si pořídit dobrý software s klientským portálem, který obsahuje klíčové funkce, jako jsou nástroje pro spolupráci.
Výhody klientského portálu v softwaru pro řízení projektů
Výběr softwaru pro řízení projektů s klientským portálem přináší mnoho výhod, včetně zlepšení:
- Integrace
- Zabezpečení
- Nákladová efektivita
- Snadné použití
Pokud hledáte nástroje pro správu klientů, které vám pomohou zlepšit komunikaci, spolupráci a efektivitu s vašimi klienty, pak může být skvělou volbou integrace klientského portálu do vašeho softwaru pro správu projektů.
10 nejlepších softwarů pro řízení projektů s klientským portálem
1. ClickUp
Software pro správu projektů ClickUp je výkonná platforma s nástroji klientského portálu, která vám umožní vytvořit univerzální pracoviště pro týmy s plynulou komunikací se zákazníky.
Nabízí mnoho funkcí pro správu projektů, včetně dashboardů, komentářů, tabulek a nástrojů pro spolupráci. Můžete vytvářet úkoly, stanovovat termíny, přidělovat úkoly členům týmu a sledovat průběh projektu.
Pokud hledáte komplexní řešení pro správu projektů a software, který vašemu týmu pomůže budovat silné vztahy se zákazníky, ClickUp CRM je skvělou volbou.
ClickUp také nabízí různé nástroje pro vytváření reportů, které vám pomohou měřit úspěšnost vašich projektů.
Softwarové nástroje ClickUp jsou vysoce přizpůsobitelné a lze je přizpůsobit konkrétním potřebám vašich obchodních cílů, týmu a klientů. Klientský portál můžete také použít k přijímání nových klientů, správě smluv a poskytování zákaznické podpory.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plně přizpůsobitelné pro správu zdrojů
- Přístup z počítače i mobilního zařízení, abyste mohli spolupracovat se zákazníky odkudkoli.
- Více než 1 000 šablon vám umožní přidávat funkce a nástroje podle toho, jak vaše firma roste.
- Zavádění klientů je hračkou díky přizpůsobitelné šabloně pro zavádění klientů od ClickUp, která vám pomůže zefektivnit zavádění klientů a poskytnout pozitivní zákaznickou zkušenost.
- Dashboardy sledují průběh projektů, vizualizují data a umožňují činit informovaná rozhodnutí. Lze je přizpůsobit tak, aby zobrazovaly informace, které jsou pro vás nejdůležitější, a můžete vytvořit více dashboardů pro sledování různých aspektů své práce.
- Komentáře lze použít ke spolupráci s členy týmu, poskytování zpětné vazby a kladení otázek. Komentáře můžete přiřadit ke konkrétním úkolům nebo @zmínit členy týmu, abyste upoutali jejich pozornost.
- Tabule jsou skvělým způsobem, jak vizualizovat svou práci a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
Omezení ClickUp
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 566+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 775+ recenzí)
2. Pondělí
Monday je software pro řízení projektů s klientským portálem, který pomáhá týmům spolupracovat a dosahovat výsledků.
Díky intuitivnímu a jednoduchému uživatelskému rozhraní a flexibilitě vyniká Monday nad ostatními. Na rozdíl od několika alternativ Monday jej mohou používat týmy všech velikostí a z různých odvětví.
Monday je ideální pro firmy, které pracují s klienty na dálku nebo potřebují sdílet citlivé informace.
Nejlepší funkce Monday
- Velmi intuitivní a uživatelsky přívětivá platforma
- Spousta doplňků, šablon a možností přizpůsobení
- Skvěle se přizpůsobí vašim potřebám při rozšiřování
Omezení pondělí
- Někteří uživatelé si stěžují na příliš mnoho denních e-mailů přicházejících z platformy.
- Někteří recenzenti tvrdí, že zákaznická podpora potřebuje vylepšit.
Ceny v pondělí
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 10 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: X/5 (X+ recenzí)
- Capterra: X/5 (X+ recenzí)
Podívejte se na naše kompletní srovnání Monday vs Airtable.
3. Zoho
Software Zoho Projects je cloudová platforma pro správu projektů s funkcí klientského portálu. Jedná se o klientský portál pro správu projektů, který firmám umožňuje sdílet informace o projektech se svými klienty v bezpečném a organizovaném prostředí.
Na rozdíl od mnoha alternativ Zoho je tato platforma velmi cenově dostupná a snadno použitelná. Díky tomu je skvělou volbou pro malé podniky a týmy, které hledají nákladově efektivní způsob řízení svých projektů.
Nejlepší funkce Zoho
- Nabízí mnoho funkcí a možností
- Přizpůsobitelné ovládací panely a funkce pro vytváření reportů
- Skvělá zákaznická podpora
Omezení Zoho
- Nastavení může být obtížné ovládat
- Někteří recenzenti hlásí nestabilní integraci.
- Ne všechny prohlížeče jsou podporovány.
Ceny Zoho
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho
- G2: 4,3/5 (376+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (372+ recenzí)
4. Freshdesk
Software pro klientský portál Freshdesk poskytuje platformu helpdesku vylepšenou o automatizaci a umělou inteligenci, která zefektivňuje zákaznickou podporu.
Toto uživatelsky přívětivé a škálovatelné řešení, přizpůsobené pro firmy, ať už se jedná o B2B, e-commerce, SaaS nebo vzdálené služby, klade důraz na bezpečné zpracování dat, spolupráci a snadnou integraci se stávajícími nástroji.
Pokud jste moderní podnik hledající intuitivní systém podpory, Freshdesk může být dobrou volbou.
Nejlepší funkce Freshdesk
- Schopnost sjednotit mnoho funkcí na jedné platformě, jako je marketing, prodej atd.
- Snadná navigace s e-maily, chatem a hovory na jednom centrálním místě
- Zjednodušuje pracovní zátěž pomocí jednoho komplexního řešení
Omezení Freshdesk
- V určitých případech může být reakce zákazníků pomalá, a to i v případě naléhavých záležitostí.
- Je obtížné koordinovat všechny správné nástroje pro vytvoření přizpůsobené platformy.
- U přizpůsobených modulů je flexibilita omezená.
Ceny Freshdesk
- Zdarma
- Růst: 15 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Enterprise: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Freshdesk
- G2: 4,4/5 (2 961+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 127+ recenzí)
Bonus: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Freshdesk v roce 2023
5. Wrike
Wrike je komplexní nástroj pro správu OKR (cíle a klíčové výsledky) s kanbanovými tabulemi, Ganttovými diagramy, sledováním času a více než 400 integracemi.
Díky přizpůsobeným pracovním postupům, automatickému přiřazování úkolů a automatizovanému reportingu optimalizuje dodávky a poskytuje jasný přehled o pokroku týmu.
I když některé alternativy Wrike mohou být jednodušší, tato platforma poskytuje spolehlivé komplexní řešení s přehledy a integracemi, které nemají snadno konkurenci.
Wrike je ideální pro týmy, které chtějí zefektivnit dosahování cílů.
Nejlepší funkce Wrike
- Komplexní řešení vše v jednom
- Užitečné funkce pro správu závislostí
- Zabraňuje „propadnutí“ úkolů
Omezení Wrike
- Servery někdy běží pomalu.
- Méně přizpůsobitelný než některé konkurenční produkty
- Někteří uživatelé považují systém za matoucí.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (3 469+ recenzí)
- Capterra: 4./5 (2 454+ recenzí)
6. Accelo
Chcete spravovat klientské projekty a pracovní zatížení, proaktivně řešit problémy v projektech a mít jasný přehled o stavu svých projektů? Software pro správu klientských projektů Accelo může být pro vás tou správnou volbou!
Platforma poskytuje komplexní přehled o projektech s údaji v reálném čase o personálním obsazení, rozpočtu a postupu prací. Její klientský portál je snadno použitelný jak pro firmy, tak pro klienty. Zákazníci mohou snadno vyhledávat informace, zadávat žádosti o podporu, nahrávat soubory a zanechávat komentáře.
Accelo používají agentury, poradenské firmy, IT firmy, marketingové firmy a další.
Nejlepší funkce Accelo
- Snadný a rychlý přístup k důležitým informacím
- Zvládá vše od úkolů po tikety, kampaně a další
- Vynikající uživatelské rozhraní
Omezení Accelo
- Vzhledem k potížím s dohodami o poskytování služeb Accello někdy automaticky přiřazuje zbývající hodiny.
- Někteří recenzenti hlásí občasné chyby a problémy s funkčností.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny Accelo
- Plus: 24 $/měsíc na uživatele
- Premium: 39 $/měsíc na uživatele
- Balíček: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Accelo
- G2: 404/5 (490+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (159+ recenzí)
7. Asana
Asana je nástroj pro správu projektů, který pomáhá týmům spolupracovat a dosahovat výsledků.
Nabízí řadu funkcí, včetně správy úkolů, sdílení souborů a komunikačních nástrojů.
Asana také nabízí kompletní funkci pro správu projektů s klientským portálem, která firmám umožňuje sdílet informace o projektech se svými klienty bezpečným a organizovaným způsobem.
Pokud hledáte alternativy k Asaně, můžete zvážit ClickUp nebo Monday.
Nejlepší funkce Asany
- Přehledné, barevné a intuitivní rozhraní, které usnadňuje sledování
- Široká škála integračních možností
- Nabízí velkorysý bezplatný tarif.
Omezení Asany
- Omezené funkce pro opakující se úkoly
- Pro správnou funkci je nutné silné připojení k internetu.
- Pro upgrade z bezplatné verze na placenou je nutné zakoupit alespoň 2 licence.
Ceny Asany
- Základní: zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (9 457+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (12 096+ recenzí)
8. Smartsheet
Software pro práci s tabulkami Smartsheet je cloudová platforma pro provádění práce, která týmům pomáhá plánovat, sledovat, automatizovat a reportovat veškerou jejich práci. Poskytuje výkonné automatizační nástroje, vysokou flexibilitu a přizpůsobitelnost a funkce pro spolupráci, které zlepšují vaši komunikaci.
Klientský portál Smartsheet je bezpečný a přizpůsobitelný způsob sdílení informací o projektech s klienty a zákazníky. Umožňuje klientům prohlížet časové osy projektů, rozpočty a milníky, nahrávat soubory a zanechávat komentáře.
Ačkoli alternativy Smartsheet mohou poskytovat mnohem širší výběr funkcí, nástrojů a automatizací, je to vynikající volba pro malé podniky, které chtějí zachovat jednoduchost.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Robustní komunikační funkce umožňují komplexní komunikační plány.
- Vynikající automatizace, sledování času a funkce pro vytváření zpráv o postupu prací
- Vynikající sledování a prioritizace pracovních úkolů
Omezení Smartsheet
- Několik uživatelů má potíže s nalezením nejvhodnějších přizpůsobení a zobrazení.
- Jeho ovládání vyžaduje delší dobu učení.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (14 193+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 980 recenzí)
9. Trello
Trello nabízí velmi vizuální přístup k řízení projektů a klientů. Jeho systém Kanban board pomáhá týmům organizovat a sledovat jejich práci způsobem, který je zábavný.
Konečně můžete pomocí Power-Ups od Trello přidat do svých tabulek funkci klientského portálu. K tomuto účelu lze použít řadu Power-Ups, například Client Portal Power-Up a Collaborators Power-Up.
Je těžké najít alternativy k Trello, které by se mu vyrovnaly v vizuální jednoduchosti, ale můžete zvážit Wrike nebo ClickUp, protože oba také poskytují zobrazení Kanban tabule.
Nejlepší funkce Trello
- Skvělý vizuální design a uživatelsky přívětivá platforma
- Velmi snadné použití, i pro začátečníky
- Skvělá nabídka za tuto cenu
Omezení Trello
- V některých případech může být jeho design omezený (například bez bočního posouvání).
- Může být obtížné spravovat úkoly při práci na více projektech a s více klienty najednou.
- Pokud uděláte chybu, snadno přijdete o informace
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 7,38 $+/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (13 367+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (22 691+ recenzí)
10. OneDesk
Hledáte kombinaci nástrojů HelpDesk a projektového managementu? Klientský portál OneDesk Project Management pomáhá týmům spolupracovat, sledovat pokrok a dosahovat výsledků.
OneDesk pomáhá týmům řídit projekty od začátku do konce, poskytovat zákaznickou podporu a komunikaci a generovat zprávy, které sledují pokrok a identifikují trendy.
Cloudový software pro správu projektů OneDesk je dobrou volbou pro malé a střední společnosti, které chtějí mít přístup k datům odkudkoli, kde je k dispozici připojení k internetu.
Nejlepší funkce OneDesk
- Kombinuje více funkcí do jedné platformy
- Snadné použití a konfigurace
- Dobře zjednodušuje všechna projektová data.
Omezení OneDesk
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Není vhodný pro podniky na podnikové úrovni.
- Žádná bezplatná verze
Ceny OneDesk
- Standard: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OneDesk
- G2: 4,3/5 (31+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (9+ recenzí)
Výběr správného softwaru pro řízení projektů pro spolupráci s klienty
Efektivní spolupráce projektového týmu a plynulá komunikace s klienty jsou dnes důležitější než kdykoli předtím.
10 softwarových nástrojů pro řízení projektů s klientskými portály, které jsme v tomto článku představili, podtrhuje kombinaci funkčnosti, uživatelské přívětivosti a transparentnosti, kterou podniky v roce 2023 vyžadují.
ClickUp nabízí komplexní sadu nástrojů přizpůsobených jedinečným potřebám každého týmu.
Ať už žonglujete s více projekty, spolupracujete s klienty nebo hledáte lepší organizaci úkolů, ClickUp vám pomůže. Ponořte se do stovek jeho funkcí a na vlastní oči se přesvědčte, jak může revolučně změnit způsob práce vašich týmů.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a proměňte své zkušenosti s řízením projektů!