ClickUp vs. Monday: Který nástroj pro řízení projektů je pro vás ten pravý?

Výběr výkonného nástroje pro řízení projektů znamená, že za toto rozhodnutí nesete odpovědnost. V sázce je hodně.
Nesprávný nástroj nejen frustruje váš tým, ale přispívá také k miliardovým ztrátám, které každoročně vznikají v důsledku špatné realizace projektů. Ten správný nástroj naopak zvyšuje pravděpodobnost, že váš tým splní cíle včas a dodrží rozpočet.
Mezi ClickUpem a Monday, dvěma oblíbenými možnostmi, je skutečnou otázkou to, která z nich vyhovuje každodenním potřebám vašeho týmu.
Zatímco jeden vám nabízí téměř nekonečný seznam pokročilých funkcí (stačí si vybrat, pravděpodobně tam bude), druhý je o něco snazší na osvojení a používání. A zatímco jeden vám šetří čas, druhý chrání vaše duševní zdraví.
Rozdíly nejsou vždy zřejmé (alespoň na první pohled).
Zde je podrobnější srovnání ClickUp vs. monday.com, abyste se mohli rozhodnout, který z nich skutečně vyhovuje vašim potřebám.
ClickUp vs. Monday v kostce
Zde je stručný přehled hlavních rozdílů (a podobností) mezi ClickUp a Monday:
|Aspekt
|ClickUp
|monday.com
|Hierarchie projektů
|Hluboká hierarchie projektů s více úrovněmi (Prostory → Složky → Seznamy → Úkoly → Podúkoly). Vytvořeno pro komplexní pracovní postupy.
|Plošší struktura s omezeným vnořováním úkolů. Snadnější správa pro jednodušší pracovní postupy, ale méně vhodná pro víceúrovňové struktury projektů.
|Flexibilita přizpůsobení
|Vysoce přizpůsobitelné: zobrazení, stavy, pole, pracovní postupy, automatizace, ClickApps, oprávnění. Ideální pro týmy, které chtějí detailní kontrolu.
|Středně přizpůsobitelné: intuitivní tabule, sloupce, pracovní postupy a automatizace. Upřednostňuje jednoduchost před rozsáhlým nastavením.
|Uživatelská zkušenost a snadnost osvojení
|Nabízí mnoho funkcí, ale má strmější křivku učení. Je určen pro týmy, které jsou ochotné investovat do nastavení s cílem dosáhnout dlouhodobé efektivity.
|Velmi intuitivní a vhodné pro začátečníky. Často chválené za přehledné uživatelské rozhraní a rychlé zapracování.
|Zobrazení projektů
|Bohatý výběr (seznam, tabule, Ganttův diagram, časová osa, kalendář, tabulka, bílá tabule, myšlenková mapa atd.), s plynulou navigací mezi zobrazeními.
|Přehledné vizuální tabule (Kanban, Časová osa, Gantt) s propracovaným a čistým rozvržením. Oproti ClickUp nabízí méně specializovaných typů zobrazení.
|Spolupráce
|Integrované dokumenty, tabule, chat v rámci úkolů, komentáře, přiřazené komentáře, korektury, poznámky k obrázkům a dokumenty propojené s úkoly. Snižuje potřebu externích nástrojů.
|Silná sekce komentářů a aktualizací. Pro hlubší spolupráci se více spoléhá na integrace (Slack/Teams/Google Docs).
|Automatizace
|Robustní nástroj pro tvorbu automatizací s triggery, podmínkami, akcemi a možnostmi založenými na umělé inteligenci. Podporuje jak jednoduché, tak pokročilé pracovní postupy, stejně jako automatizaci v přirozeném jazyce.
|Spolehlivý nástroj pro automatizaci s intuitivními recepty. Nejlepší pro automatizaci rutinních pracovních postupů; pokročilá logika může vyžadovat složitější nastavení.
|Funkce AI
|Nabízí asistenci AI pro obsah, shrnutí a návrhy pracovních postupů. Zatím nezahrnuje autonomní agenty ani AI s hlubokým kontextovým porozuměním a vnímáním pracovního prostoru.
|Nabízí AI asistenci pro obsah, shrnutí a návrhy pracovních postupů. Zatím neobsahuje autonomní agenty ani AI s hlubokým kontextovým porozuměním a vnímáním pracovního prostoru.
|Integrovaný pracovní prostor
|Skutečně vše v jednom: úkoly, dokumenty, cíle, dashboardy, tabule, chat, znalostní báze a automatizace na jedné platformě.
|Jedná se především o pracovní operační systém zaměřený na tabule a úkoly. Dokumenty, formuláře a řídicí panely jsou sice součástí, ale nejsou tak sjednocené jako v ClickUp.
|Škálovatelnost pro komplexní týmy
|Vyniká v konfiguracích s více týmy a více pracovními prostory a při práci s velkými datovými soubory díky hierarchii, oprávněním a rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
|Dobře se přizpůsobí týmům, které chtějí přehlednost a konzistenci, ale složité struktury s více týmy mohou vyžadovat více duplicit nebo provizorních řešení.
|Integrace
|Nabízí silnou sadu integrací a navíc interní nástroje, které snižují závislost na nich.
|Velmi silný integrační ekosystém; silně se spoléhá na externí propojení pro spolupráci, chat, dokumentaci a pokročilé pracovní postupy.
|Reporty a dashboardy
|Robustní řídicí panely s přizpůsobitelnými kartami, zobrazením portfolia, správou pracovní zátěže, závislostmi a sledováním pokroku.
|Propracované dashboardy s přehlednou grafikou; jednodušší než ClickUp, ale velmi uživatelsky přívětivé pro vedoucí pracovníky i uživatele bez technických znalostí.
|Mobilní a meziplatformní zážitek
|Mobilní prostředí se zlepšuje; výkonné, ale kvůli velkému množství funkcí může vyžadovat určitou dobu na osvojení.
|Velmi přehledné a intuitivní mobilní uživatelské rozhraní; skvělé pro rychlé aktualizace a přehled o dění na cestách.
|Nejvhodnější pro
|Týmy, které potřebují propracovanou strukturu, mezifunkční koordinaci, pokročilé pracovní postupy, integrovanou dokumentaci a znalostní bázi nebo pracovní prostor typu „vše v jednom“. Ideální pro marketing, produktový vývoj, agentury, provoz, inženýrství a organizace s velkým počtem projektů.
|Týmy, které chtějí přehledný, jednoduchý a vysoce vizuální nástroj, který se rychle osvojí. Ideální pro prodej, HR, malé týmy, organizaci akcí, týmy v přímém kontaktu s klienty a organizace, které upřednostňují jednoduchost před rozsáhlým přizpůsobením.
Co je ClickUp?
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě , jednotné digitální prostředí, které spojuje více nástrojů a pracovních postupů do jedné platformy.
To znamená, že ClickUp není jen jedním z běžných nástrojů pro řízení projektů. Je to také vaše platforma pro spolupráci na dokumentech a dokonce i aplikace pro komunikaci v týmu. Sjednocuje vše od sledování úkolů a správy znalostí až po stanovování cílů a automatizaci do jediného přizpůsobitelného pracovního prostoru poháněného umělou inteligencí.
Základní filozofie ClickUp se soustředí na flexibilitu přizpůsobení, kdy lze každý pracovní prostor přizpůsobit konkrétním pracovním postupům, aniž by týmy byly nuceny používat rigidní šablony (bez ohledu na to, jak komplexní nebo složité jsou vaše pracovní postupy).
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením týmu.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, ztracené poznatky a nesoulad. Díky komplexnímu pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž omezí zbytečnou práci a získají přehled o nejdůležitějších informacích právě v okamžiku, kdy je potřebují.
💫 Skutečné výsledky: Sjednoťte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp a využijte přizpůsobitelné šablony a sledování času k snížení režijních nákladů a zkrácení dodacích lhůt napříč několika lokalitami.
Funkce ClickUp
To, co odlišuje ClickUp od ostatních nástrojů pro řízení projektů, je jeho univerzálnost. Funguje stejně dobře pro živnostníky spravující jednoduché úkoly jako pro podnikové týmy řešící komplexní, víceúrovňové projekty. Plynule se přizpůsobuje růstu vašeho týmu a pracovních postupů.
Funkce č. 1: Řízení projektů a úkolů
Softwarové řešení pro řízení projektů ClickUp je dokonalým vylepšením pro týmy. Kombinuje přehled o projektu na vysoké úrovni s detailním řízením úkolů, takže můžete plánovat a provádět všechny fáze práce na jednom místě.
Jeho systém správy úkolů funguje na několika hierarchických úrovních, kterým se jiné platformy pro správu projektů jen těžko vyrovnají. Díky němu můžete vytvořit přizpůsobený pracovní prostor a rozdělit jej na specializované prostory pro různé týmy, z nichž každý má své vlastní složky pro různé projekty, seznamy pro seskupování podobných úkolů a jednotlivé úkoly s jejich vnořenými podúkoly.
Chcete rozdělit velký projekt na zvládnutelné části? Úkoly v ClickUp vám to umožní, přičemž zachovají kontext a propojení s celkovým obrazem.
Toto vše můžete dělat s funkcemi pro správu úkolů v ClickUp:
- Přidejte více příjemců a sledujících: Přiřaďte úkoly pro spolupráci několika členům týmu najednou a zároveň informujte zainteresované strany prostřednictvím oznámení pro sledující
- Spravujte práci pomocí vlastních polí a stavů úkolů: Přidejte vlastní pole a sledujte údaje specifické pro daný projekt, jako jsou rozpočty, informace o klientech nebo technické specifikace, přímo v rámci úkolů. Sledujte průběh práce pomocí vlastních stavů úkolů, jako jsou „Nápad“, „Ve schvalování“, „Schváleno“ a další.
- Nastavte závislosti úkolů a vytyčte kritickou cestu: Pomocí závislostí v ClickUp propojte související úkoly napříč různými projekty a nastavte klíčové milníky, abyste strukturovali provádění úkolů ve správném pořadí
- Sledujte čas strávený na každém úkolu a projektu každým členem týmu: Zaznamenávejte hodiny přímo u úkolů pomocí funkce automatického časovače a pokročilých reportů
- Nastavte (nebo spusťte stávající) šablony pro standardizaci: Využijte předem připravené šablony pro řízení projektů k zavedení konzistentních pracovních postupů pro agilní sprinty, klientské projekty nebo interní operace, aniž byste museli vše budovat od nuly. Nastavte opakující se úkoly pro rutinní práci, které se automaticky zobrazí jako úkoly k vyřízení podle zadaného harmonogramu
Díky této podrobné kontrole mohou projektoví manažeři prohlížet detaily konkrétních úkolů a zároveň mít přehled o celém projektovém portfoliu.
V širším kontextu vám ClickUp pro týmy projektového řízení umožňuje plánovat, sledovat a spravovat rozsáhlé projekty a zároveň vizualizovat jejich dopad ve více než 15 zobrazeních ClickUp. Přepínejte mezi Ganttovými diagramy, tabulkami a Kanbanovými tabulemi. A vyberte si z více než 50 přizpůsobitelných karet na řídicím panelu, abyste získali přehled o stavu projektu, kapacitě týmu a překážkách v reálném čase.
Součástí jsou také funkce agilního řízení projektů, jako jsou Scrum tabule, nástroje pro plánování sprintů a burndown grafy. Můžete se rozloučit s izolovanými systémy a náklady na drahé doplňky, což vývojovým týmům umožní spravovat backlogy a provádět retrospektivy bez chaotického přeskakování mezi samostatnými nástroji.
💡 Tip pro profesionály: Používejte ClickUp jako jediný zdroj informací pro váš tým. Propojte úkoly přímo s ClickUp Docs, abyste měli kontext, vkládejte komentáře přesně tam, kde se práce odehrává, a opatřujte přílohy úkolů (například obrázky a soubory PDF) přesnými aktualizacemi – tak zůstane každé rozhodnutí, revize a kontext na jednom místě.
Funkce č. 2: ClickUp Brain
ClickUp Brain je nejkontextovější AI asistent na světě, který propojuje vaše úkoly, dokumenty, lidi a firemní znalosti do jednoho inteligentního pracovního prostoru. Automatizuje pracovní postupy, zefektivňuje aktualizace a odpovídá na otázky na základě skutečných konverzací vašeho týmu, historie projektů a dokumentace.
Zde je návod, jak můžete zefektivnit řízení projektů pomocí Brain.
S ClickUp Brain můžete:
- Získejte okamžité přehledy projektů: Zeptejte se „Jaký je stav marketingového plánu pro 3. čtvrtletí?“ a získejte přehledný souhrn úkolů, dokumentů a aktualizací
- Vytvářejte a vylepšujte písemný obsah: Vytvářejte popisy úkolů, e-mailové aktualizace, projektovou dokumentaci, předávací zprávy a interní poznámky během několika sekund (v duchu vaší firmy)
- Vytvářejte obsah na základě kontextu: Vytvářejte programy schůzek nebo projektové plány, které odkazují na skutečnou práci z vašich dokumentů ClickUp a projektových databází
- Automatizujte komunikaci v týmu: Nastavte inteligentní odpovědi a asistenty, kteří budou odpovídat na opakující se dotazy, jako je „Kde je nejnovější plán?“ nebo „Kdo řeší tuto chybu?“, a to pomocí odpovědí v reálném čase z vašeho pracovního prostoru
- Vytvářejte chytré přiřazování úkolů: Získejte návrhy podporované umělou inteligencí ohledně toho, kdo by měl úkol převzít, a to na základě aktuálního pracovního vytížení a dostupnosti rolí
- Předem připravené šablony výzev: Ušetřete si opakované zadávání výzev pomocí předem připravených šablon výzev pro AI, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly konzistentní výsledky
📍 Bonus: Uživatelé ClickUp Brain si mohou přímo z platformy ClickUp vybrat z několika externích modelů umělé inteligence, včetně nejnovějších modelů od GPT, Claude a Gemini, pro různé úkoly v oblasti psaní, uvažování a programování!
Funkce č. 3: Automatizace
Automatizace ClickUp pomáhají eliminovat manuální rutinní práci tím, že vám umožňují vytvářet pracovní postupy založené na spouštěčích, které zpracovávají opakující se akce, jako je přidělování úkolů, aktualizace stavů, vkládání komentářů nebo přesouvání položek mezi seznamy.
Automatizace můžete vytvářet prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní s předem připravenými šablonami automatizace a přizpůsobitelnými možnostmi, které vám pomohou se s tím rychle seznámit.
A jakmile to uděláte, získáte:
- Automatizujte přidělování úkolů a oznámení: Například když se úkol přesune do stavu „Ve schvalování“, automaticky jej přiřaďte schvalovateli a upozorněte ho.
- Zefektivněte opakující se úkoly: Vytvořte pravidla, která generují týdenní zprávy nebo měsíční kontroly s nastavenými daty a poli
- Spravujte závislosti úkolů: Jakmile je jeden úkol dokončen, aktualizujte propojené úkoly nebo je přesuňte do další fáze
- Propojte s dalšími nástroji: Odesílejte aktualizace do Slacku, synchronizujte s GitHubem nebo automaticky aktualizujte záznamy CRM v HubSpotu
👀 Věděli jste? Můžete použít ClickUp Brain k nastavení automatizací. Stačí zadat, co chcete, například „Přesunout úkoly do složky ‚K revizi‘, když se stav změní na ‚Připraveno‘“, a na základě těchto pokynů v přirozeném jazyce vám vytvoří automatizační pravidlo.
Funkce č. 4: Chat ClickUp
ClickUp Chat je integrovaný systém pro zasílání zpráv, který vám umožňuje diskutovat o projektech, sdílet aktualizace a koordinovat se s členy týmu přímo v rámci vašich projektových prostorů, seznamů nebo složek. Systém chatu funguje na několika úrovních – od celofiremních oznámení přes kanály věnované konkrétním projektům až po soukromé přímé zprávy.
Můžete v reálném čase diskutovat o problémech v rámci projektu, odkazovat na související úkoly, sdílet soubory asynchronně a přijímat rozhodnutí, aniž byste ztratili nit konverzace nebo kontext. V případě potřeby můžete také jakoukoli zprávu převést na úkol nebo přenést podrobnosti do dokumentu pomocí softwaru ClickUp pro spolupráci při řízení projektů.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci.
Ačkoli umožňuje rychlou a efektivní komunikaci, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací. S integrovaným řešením, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatová vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, díky čemuž zůstávají vaše konverzace v kontextu a jsou snadno dostupné.
Funkce č. 5: AI agenti ClickUp
ClickUp obsahuje přednastavené i vlastní AI agenty, které jsou navrženy tak, aby autonomně zvládaly každodenní práci napříč rolemi. Může se jednat o jednoduchý úkol, jako je zveřejňování aktualizací projektu v propojeném chatovém kanálu na konci každého dne, až po složitý, vícestupňový proces posuzování nebo třídění nových příchozích žádostí o projekty na základě konkrétních kritérií přijatelnosti.
Tito agenti jsou kontextově orientovaní, což znamená, že čerpají své znalosti z vašeho pracovního prostoru a využívají je k podpoře všeho, čeho se snažíte dosáhnout.
Můžete také experimentovat a vytvářet agenty pomocí pokynů v přirozeném jazyce bez nutnosti programování. Mezi nápady patří agenti pro:
- Projektoví manažeři → Shrnujte aktualizace nebo změny stavu úkolů a chatových vláken
- Inženýři → Pište uživatelské příběhy, vytvářejte testovací případy
- Ops → Vytvářejte zprávy nebo akční plány na základě poznámek z jednání
- HR → Odpovídání na dotazy zaměstnanců ohledně firemních zásad na základě kontextu pracovního prostoru
Ceny ClickUp
👀 Věděli jste, že? Více než polovině (54 %) profesionálů v oblasti řízení projektů chybí účinné nástroje pro spolupráci.
A je to ještě horší: 36 % lidí stráví každý měsíc 4 hodiny až celý den ručním shromažďováním aktualizací o projektech. To je až 100 hodin ročně na osobu, promarněných na opakující se úkoly.
Co je Monday?
Monday je vizuální nástroj pro řízení projektů, který vám pomáhá organizovat práci pomocí barevně označených tabulek, přizpůsobitelných sloupců a základních automatizací. Umožňuje vám vytvářet flexibilní pracovní postupy, které spravují úkoly, sledují časové osy, realizují projekty a umožňují spolupráci s vaším týmem, aniž by vás to přetěžovalo.
Monday se zaměřuje na uživatelsky přívětivé rozhraní, které si týmy mohou rychle osvojit bez zdlouhavého zaškolování. Díky jeho vizuálnímu uspořádání může kdokoli, od vedoucích pracovníků až po zaměstnance v první linii, snadno sledovat stav projektu na první pohled.
Funkce Monday
Monday.com je softwarový nástroj pro řízení projektů, který se zaměřuje na vytváření přizpůsobitelných pracovních postupů, které se na první pohled zdají jednoduché, ale dokážou se přizpůsobit s tím, jak vaše práce roste. Je navržen tak, aby vám pomáhal plánovat, sledovat a řídit týmy a práci bez neustálého dohlížení.
Podívejme se blíže na funkce pro správu práce v Monday:
Funkce č. 1: Automatizace
Automatizační systém Monday využívá jednoduchý formát typu „vyplňte prázdná místa“, kde uživatelé vybírají spouštěče a akce z rozevíracích nabídek. Nabízí také předem připravené automatizační recepty pro běžné případy použití, jako je předávání úkolů, upozornění na termíny a změny stavu, což týmům pomáhá rychle začít.
🠠 Zajímavost: Ačkoli Monday umožňuje nastavit vícestupňové automatizace (více akcí na jedno pravidlo), uživatelé často uvádějí, že postrádá robustní podporu pro složitou větvící logiku (jako AND/OR/IF-ELSE napříč více podmínkami) — což činí hluboce podmíněné pracovní postupy obtížnějšími nebo těžkopádnějšími. Pro velmi složité automatizace zahrnující více aplikací a s velkým počtem podmínek budete možná potřebovat alternativní řešení nebo externí nástroje.
Funkce č. 2: Dashboard a reporty
Monday nabízí přizpůsobitelné dashboardy, které čerpají data z více tabulek a vytvářejí grafy, tabulky, kalendáře a ukazatele pokroku. Získáte tak ucelený přehled o své práci napříč několika projekty.
Jeho vizualizace s barevným kódováním pomáhají sledovat stav projektu, statusy úkolů a časové osy, což usnadňuje identifikaci úzkých míst.
Funkce č. 3: Vizuální tabule a zobrazení
Systém tabulek v Monday slouží jako základní organizační princip platformy. Každá tabulka funguje jako vylepšená tabulka s přizpůsobitelnými sloupci, ale informace prezentuje prostřednictvím vizuálně přitažlivého rozhraní, které je většině uživatelů okamžitě známé.
Můžete přepínat mezi zobrazeními Kanban, Kalendář, Časová osa (ve stylu Ganttova diagramu), Pracovní zátěž a Tabulka a sledovat časové osy, indikátory stavu, přílohy souborů a přidělené úkoly.
📚 Číst více: Jak vytvořit Ganttův diagram v Monday.com
Ceny služby Monday
- Trvale bezplatný tarif
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
📚 Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Monday.com
ClickUp vs. Monday: Porovnání funkcí
Jak ClickUp, tak Monday.com se vyvinuly v plnohodnotné nástroje pro řízení práce, které týmům umožňují plánovat projekty, sledovat milníky a spolupracovat napříč pracovními postupy pomocí řady intuitivních funkcí.
ClickUp je komplexní konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, kterým 41 % týmů nahradilo 3 nebo více nástrojů. Monday se naopak zaměřuje na řízení projektů a činí jej jednoduchým a intuitivním.
Podívejme se, jak se tyto nástroje (ClickUp vs. Monday.com) liší v základních funkcích.
Funkce č. 1: AI
Kontextová AI ClickUp Brain propojuje vaše úkoly, dokumenty, aktualizace a znalosti týmu. Můžete ji požádat o podporu základních funkcí napříč rolemi, jako je shrnutí dokumentů nebo generování seznamů úkolů z projektových plánů. Stejně dobře však zvládá i složité úkoly. Generuje a vylepšuje obsah produktů, uživatelské příběhy, materiály pro kampaně a další. AI Fields za vás automaticky přiřazuje úkoly, nastavuje priority a aktualizuje průběh úkolů. Brain dokonce mapuje znalostní vztahy mezi různými aktivy ve vašem pracovním prostoru ClickUp a připojených aplikacích. Navíc vám poskytuje přístup k několika modelům AI za cenu jednoho!
Monday AI přináší užitečnou pomoc do vašich tabulek, dokumentů a aktualizací. Podporuje každodenní funkce napříč rolemi, jako je shrnutí dlouhých aktualizací nebo návrh písemného obsahu v rámci úkolů. Může pomoci s rutinními úkoly, jako je navrhování automatizací nebo vylepšování textu. Rozdíl spočívá v hloubce – jeho schopnosti se více zaměřují na podporu na povrchové úrovni než na plně kontextové uvažování nebo uvažování s ohledem na pracovní prostor. Pro pokročilejší pracovní postupy nebo vícestupňové procesy se budete i nadále spoléhat na ruční nastavení nebo externí integrace.
🏆 Vítěz: ClickUp AI vítězí díky svým hluboce integrovaným případům použití. Nástroj si vysloužil velmi pozitivní recenze od uživatelů za to, že skutečně šetří čas a snižuje manuální práci.
Funkce č. 2: Týmová spolupráce
ClickUp nabízí nativní chat, který týmům umožňuje vést diskuse o úkolech přímo v pracovním prostoru. S ClickUp Chatem můžete v zprávách označovat členy, sdílet soubory, přiřazovat zprávy jako úkoly a zanechávat vizuální zpětnou vazbu přímo na obrázcích a dokumentech. K dispozici máte také ClickUp Clips, vestavěný nástroj pro nahrávání obrazovky, který slouží k pořizování a sdílení návodů s vaším týmem.
Monday naopak umožňuje týmovou spolupráci prostřednictvím komentářů, zmínek, sdílení souborů a aktualizací stavu zabudovaných do každého úkolu. Můžete označovat spolupracovníky a připojovat relevantní soubory, abyste zachovali kontext v rámci svého úkolu. Pro konverzace v reálném čase nebo aktualizace prostřednictvím e-mailu se však budete muset spolehnout na externí integrace, jako je Slack nebo Gmail, což znamená, že vaše komunikace zůstane izolovaná, místo aby probíhala přímo tam, kde se práce vykonává.
🏆 Vítěz: ClickUp vede díky širší nabídce funkcí pro spolupráci, ovládání oznámení a integrovanému chatu pro spolupráci v reálném čase i asynchronní spolupráci.
Funkce č. 3: Integrace
ClickUp podporuje více než 1 000 integrací s nástroji, jako jsou Slack, Google Drive, Zoom, Figma, GitHub a HubSpot. Můžete je využít k přímému propojení externích aplikací s vaším pracovním prostorem a dokonce i k vytvoření automatizací, které reagují na události napříč platformami, například aktualizují úkol, když dojde ke změně ve vašem CRM.
Monday také nabízí integraci s více než 200 aplikacemi, včetně Zoom, Outlook, Jira a Slack. Využití integrací je však omezeno tarifem. Týmům s většími požadavky na automatizaci se tato omezení mohou jevit jako restriktivní.
🏆 Vítěz: ClickUp vede díky svým rozsáhlým integračním možnostem a širší dostupnosti.
Funkce č. 4: Šablony a zobrazení
ClickUp nabízí více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro různé pracovní postupy, včetně produktových roadmap, onboardingu klientů, agilního plánování sprintů a kalendářů obsahu. Nabízí také více než 15 možností zobrazení, včetně seznamu, tabule, Ganttova diagramu, kalendáře, pracovní zátěže a časové osy. K dispozici máte také myšlenkové mapy ClickUp, které vám umožňují vizuálně brainstormovat a organizovat nápady v reálném čase.
Monday naopak nabízí snadno použitelné a rychle nasaditelné šablony pro širokou škálu použití. Pokud však jde o vizualizaci práce, Monday se drží základů – zobrazení Kanban, Časová osa, Ganttův diagram, Kalendář, Tabulka a Pracovní zátěž. Mnohé z nich jsou k dispozici pouze v tarifech Pro a Enterprise a funkce jako soukromé tabule jsou rovněž omezeny na nejvyšší tarify.
🏆 Vítěz: Záleží na vašich potřebách!
ClickUp je vhodný pro týmy, které potřebují vrstvené šablony a rozmanité možnosti zobrazení, jako jsou myšlenkové mapy. Pokud však potřebujete pouze jednoduchou vizualizaci dat, zvolte Monday.
Funkce č. 5: Uživatelské prostředí a přizpůsobení
ClickUp nabízí přizpůsobení na detailní úrovni. Můžete si přizpůsobit každý aspekt svého pracovního prostoru, od vlastních polí a zobrazení až po dashboardy, oprávnění založená na rolích a vnořené podúkoly. Ačkoli je tento systém flexibilní, taková míra kontroly s sebou nese strmou křivku učení, zejména pro nové uživatele.
Monday se naopak zaměřuje na jednoduchost. Rozhraní je natolik intuitivní, že většina uživatelů se v něm dokáže orientovat a nastavit vše potřebné bez nutnosti spoléhat se na nápovědu nebo návody. Nabízí možnosti přizpůsobení, včetně úpravy sloupců, nastavení rozložení tabulek a přizpůsobení pracovních postupů. Pokročilé změny však vyžadují alternativní řešení nebo upgrade na vyšší tarif.
🏆 Vítěz: ClickUp díky svým rozsáhlým možnostem přizpůsobení a Monday díky jednoduchému a intuitivnímu uživatelskému rozhraní s plochou křivkou učení.
ClickUp vs. Monday na Redditu
Abychom tuto debatu uzavřeli, obrátili jsme se na Reddit. Ačkoli zde neexistují žádné konkrétní vlákna, která by tyto nástroje podrobně srovnávala, zde je několik názorů uživatelů na oba nástroje.
Jeden z uživatelů Redditu, který přešel z Monday, shledal vestavěnou funkci chatu v ClickUp velmi užitečnou pro zamezení rozptylování.
ClickUp má integraci s Gmailem/e-mailem, která vám umožňuje vytvářet nebo přidávat úkoly, aniž byste museli přestat pracovat a přepínat okna (nebo se zastavovat, abyste si něco zapsali). Zjistil jsem, že právě tato funkce je oproti tomu, co jsem dělal s Monday.com, obrovským zlepšením. Jsem opravdu citlivý na přerušení a rozptýlení, takže čím déle se mi podaří zůstat v pracovním rytmu, tím lépe.
Další uživatel, který přešel na ClickUp, shledal, že rozsáhlé možnosti zobrazení ClickUp představují výhodu oproti Monday.
Zatímco Monday získal několik pozitivních recenzí, jednou z nejčastějších negativních připomínek, kterou jsme v mnoha recenzích našli, byl omezený přístup. Podle jednoho uživatele,
Zdá se, že každá základní funkce je nyní skrytá za placenou bránou. Máme tarif PRO, což je v podstatě jejich nejvyšší tarif předtím, než se dostanete k „enterprise“, a stále nemáme možnost omezit přístup ke konkrétním položkám na tabuli a nedostáváme jednoduché věci jako „Projekty“ a „Portfolia“. Člověk by si myslel, že s tarifem PRO dostanete všechno.
🧠 Zajímavost: Od přechodu na ClickUp týmy uvádějí:
- Úspora více než 3 hodin týdně ( 60,2 % zákazníků )
- Ušetřené peníze (54,7 % zákazníků)
- Vyšší efektivita (96,7 % zákazníků)
- Lepší spolupráce (87,9 % zákazníků)
Který nástroj pro řízení projektů je nejlepší?
Verdikt je tu a máme vítěze! Je jím ClickUp! 👑
Ačkoli je Monday propracovaný a intuitivní, je ideální pouze pro menší týmy, které spravují jednoduché až středně složité pracovní postupy. Ano, nastavení je poměrně rychlé a nabízí i určitou míru přizpůsobení.
Ale když se vaše práce rozšiřuje, vaše nástroje musí zvládat víc. ClickUp, jako komplexní operační systém pro správu práce, vám vše zjednoduší. Pomocí jediného nástroje můžete řídit práci, komunikovat se svým týmem, sledovat pokrok a automatizovat většinu manuálních pracovních postupů.
Díky tomu, že ClickUp za vás vše řídí na pozadí, se můžete skutečně soustředit na dokončení práce.
