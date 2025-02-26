Recenze monday.com s klady a zápory

Všichni se spoléháme na nástroje – ať už jsou to poznámkové bločky, tabulky nebo jednoduché aplikace – abychom si udrželi pořádek. Tyto nástroje však nestačí na komplexní pracovní postupy, krátké termíny a koordinaci týmů. Právě v těchto případech se stává nepostradatelným software pro správu projektů, který mění způsob, jakým firmy plánují, realizují a monitorují projekty ve velkém měřítku.
Mezi nejvýznamnější konkurenty patří monday.com, který je známý svou flexibilitou při zpracování různých pracovních postupů a správě projektů. Ale i ten nejlepší software pro správu projektů má svá omezení.
Pokud jste vedoucí pracovník nebo projektový manažer a zvažujete použití monday.com nebo jeho alternativ, tato recenze monday.com vám pomůže se rozhodnout. Přečtěte si o silných stránkách a nevýhodách Monday a o tom, proč byste měli zvážit výkonnější nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp.
⏰60sekundové shrnutí
Zde je přehled monday.com a jeho alternativ:
- monday.com je flexibilní, vizuálně přitažlivé řešení pro správu projektů s přizpůsobitelnými tabulemi a různými možnostmi zobrazení.
- Nabízí silné automatizační funkce prostřednictvím rozhraní bez nutnosti programování, což zvyšuje efektivitu pracovních postupů.
- Jeho dashboardy a funkce pro vytváření reportů umožňují efektivní sledování pokroku týmu a využití zdrojů.
- Jeho integrace s oblíbenými aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack a Google Drive, zefektivňují pracovní postupy.
- Cenové plány se pohybují od bezplatných až po podnikové, s různými funkcemi a náklady.
- Mezi výhody patří snadné použití, silné vizualizace a více integrací, ale některým uživatelům může chybět struktura.
- ClickUp je komplexnější alternativa, která nabízí přístup „vše v jedné aplikaci“ s pokročilou umělou inteligencí (ClickUp Brain) a rozsáhlými možnostmi přizpůsobení automatizace.
- Díky funkcím, jako je integrovaný chat, robustní spolupráce na dokumentech a širší škála integrací, ClickUp přesahuje rámec správy projektů a umožňuje spravovat celý váš pracovní život v jednom nástroji.
Přehled monday.com jako nástroje pro správu projektů
monday. com vyniká mezi mnoha cloudovými bezplatnými softwary pro správu projektů svým intuitivním designem a uživatelsky přívětivým rozhraním. Je organizován do pracovních prostorů, týmů, tabulek a pod položek. Jakmile si úkoly vizualizujete jako řádky v tabulkovém zobrazení Monday, můžete přizpůsobit odpovídající sloupce pro sledování údajů o úkolech, včetně aktualizací stavu, časových os a značek.
Platforma nabízí základní správu úkolů s 15 typy zobrazení, včetně Ganttových diagramů, Kanban tabulek, kalendářů, map a snímků. Tyto pohledy umožňují týmům sledovat pokrok z různých perspektiv s aktualizacemi v reálném čase. Úkoly jsou pro snadnou identifikaci označeny barevnými kódy, což usnadňuje sledování pokroku na první pohled.
Sloupce v každém zobrazení jsou přizpůsobitelné. Můžete přidat podrobnosti, jako jsou rozpočty, časové osy nebo jiné relevantní informace. Tabule můžete sdílet s uživateli, kteří nemají účet na monday.com, prostřednictvím odkazu pro hosty s přístupem pouze pro prohlížení. Díky tomu jsou všichni zúčastnění informováni, aniž by potřebovali samostatné účty.
monday. com také obsahuje rozsáhlou knihovnu tutoriálů. Pomáhá jak začátečníkům, tak zkušeným uživatelům maximalizovat funkce platformy. Platforma poskytuje různé nástroje pro vizualizaci dat, které uživatelům umožňují přizpůsobit pracovní prostory konkrétním potřebám. Pojďme se podívat na funkce monday. com a zjistit, jak je můžete využít ve svůj prospěch.
🧠Zajímavost: Henry Gantt vynalezl mezi lety 1910 a 1950 široce používaný Ganttův diagram. Byl vytvořen pro řízení projektů stavby lodí během první světové války a od té doby se stal nepostradatelným nástrojem v projektovém řízení.
Přečtěte si také: Jak vytvořit Ganttův diagram v monday.com
Automatizujte úkoly a procesy
monday.com poskytuje řešení bez nutnosti programování, které uživatelům umožňuje snadno automatizovat úkoly a procesy bez nutnosti zkušeností s programováním. Uživatelé mohou vytvářet vlastní automatizační pracovní postupy pomocí příkazů „když-pak“ nebo si vybrat z různých předem připravených automatizačních šablon podle svých potřeb.
Asistent pracovního postupu Monday AI zvyšuje produktivitu prováděním různých úkolů, jako je odesílání oznámení, aktualizace stavů, vytváření nových položek a přiřazování členů týmu, když jsou splněny stanovené podmínky.
Sledujte pokrok svého týmu
Dashboardy monday.com vám umožňují zobrazit všechny projekty v jediném rozvržení. S více než 30 dostupnými widgety a aplikacemi můžete efektivně sledovat průběh projektu, sledovat rozpočty a odhadovat pracovní zátěž týmu.
Můžete vybrat a uspořádat skupiny z různých tabulek do jednoho dashboardu, centralizovat všechna data na jednom místě a pomocí widgetů získat přístup ke všem potřebným nástrojům a informacím na první pohled.
Efektivní sledování a správa času
monday. com nabízí robustní funkce pro sledování času, které vám umožňují zobrazit časové intervaly a pokrok každého úkolu pouhým kliknutím na konkrétní buňku pro sledování času. Můžete upravovat všechny záznamy v protokolu sledování času, čímž zajistíte přesnost záznamů.
Platforma navíc podporuje časové blokování. Zvyšte produktivitu tím, že si rozdělíte den na zvládnutelné časové bloky, soustřeďte se na jeden úkol najednou a udržujte strukturovaný pracovní postup po celý den.
Optimalizujte využití zdrojů
Organizujte úkoly do skupin a snadno je přiřazujte jednotlivým členům týmu nebo celým týmům. Sloupec „Lidé“ vám umožňuje přiřazovat úkoly jednotlivcům, celým týmům nebo podtýmům. K úkolům můžete také přidávat odhady času a priority pro lepší správu pracovní zátěže v monday.com.
Zobrazení pracovní zátěže umožňuje projektovým manažerům sledovat pracovní zátěž členů týmu v reálném čase. Modré bubliny označují pracovní zátěž a červené bubliny signalizují potenciální přetížení.
Integrace s jinými aplikacemi třetích stran
monday.com se integruje s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Drive, Microsoft Teams a Salesforce. Umožňuje automatizaci prostřednictvím aplikací, jako je Zapier, nabízí obousměrnou synchronizaci s nástroji, jako je Google Calendar, a poskytuje aktualizace v reálném čase prostřednictvím komunikačních platforem.
Díky otevřenému API mohou uživatelé vytvářet vlastní integrace pro přizpůsobenější pracovní postupy, což zajišťuje plynulou spolupráci a vyšší efektivitu napříč několika platformami.
💡Tip pro profesionály: Využijte integraci ClickUp Monday k kontrole nových pulzů v pondělí a automatickému vytváření příslušných úkolů v ClickUp.
Ceny monday.com
- Zdarma
- Základní tarif: 12 $/uživatel za měsíc
- Standardní tarif: 14 $/uživatel za měsíc
- Pro plán: 24 $/místo za měsíc
- Plán Enterprise: Individuální ceny
Výhody monday.com
👀 Věděli jste? monday. com bylo založeno v roce 2012 Royem Mannem, Eranem Kampfem a Eranem Zinmanem, původně pod názvem Dapulse. V roce 2017 se společnost přejmenovala na monday. com.
monday.com je určen pro firmy, které potřebují strukturu, aniž by obětovaly kreativitu. Ať už se potýkáte s termíny, řídíte spolupráci mezi týmy nebo sledujete zdroje, nabízí sadu nástrojů pro správu práce, díky nimž bude vaše práce méně chaotická.
Používal jsem Monday ve dvou různých společnostech a jsem s ním velmi spokojený. Jistě, někdy bych si přál, aby uměl víc, ale to by se asi stalo s jakýmkoli systémem. Na Monday se mi nejvíc líbí, že v něm může „kdokoli“ nastavit „jakýkoli“ pracovní postup.
Ale co přesně ho činí tak populárním? Zde je několik výhod používání monday.com.
- Snadno použitelné rozhraní s esteticky přitažlivým designem
- Možnost přizpůsobit vizualizaci projektů a úkolů pomocí různých zobrazení, barev a stylových možností
- Rozsáhlé integrace pro automatizaci procesů a propojení více aplikací nebo přenos dat mezi nimi bez potíží
- Vynikající zdroje nápovědy a výukové programy pro uživatele
- Možnost synchronizovat úkoly s kalendářem a mít přehled o termínech
Líbí se mi, že monday.com je tak komunitní. Díky tržišti aplikací a otevřenému přístupu k API lze s účtem monday.com provádět spoustu přizpůsobení. Je velmi flexibilní.
Nevýhody monday.com
Ačkoli nabízí širokou škálu funkcí, recenze monday.com na internetu vysvětlují, v čem má nedostatky:
- Omezené možnosti dodržování předpisů HIPAA pro menší potřeby
- Další automatizační funkce jsou často za příplatek.
- Vzorce by mohly být vylepšeny pro lepší třídění a filtrování dat v různých zobrazeních.
- Chatové konverzace, videoklipy a wiki jsou oddělené od vašich projektů.
Používal jsem Monday v mé předchozí organizaci. Nelíbilo se mi to – opravdu základní věci bylo těžké udělat bez spousty složitých workaroundů.
Další častou stížností je omezená flexibilita platformy v oblasti pokročilého reportingu a automatizace.
Mou největší překážkou bylo vytváření reportů. Je obtížné generovat reporty pro sledování na mikroúrovni. Ne všechny zobrazení reportů umožňují tak podrobné rozebírání, jaké očekávám například pro sledování času nebo seskupování.
Uživatel Redditu dodává:
Mobilní aplikace monday.com byla sice od svého prvního vydání vylepšena, ale stále postrádá flexibilitu.
Alternativa k monday.com
Ačkoli Monday.com je spolehlivý nástroj, mnoho týmů hledá komplexnější řešení, jako je ClickUp pro řízení projektů.
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp spojuje správu úkolů, automatizaci pracovních postupů, dokumenty, wiki a týmový chat na jednom místě, zatímco jeho integrované nástroje založené na umělé inteligenci pracují tvrději, abyste mohli pracovat chytřeji.
S neomezeným tarifem ClickUp získávají týmy neomezený počet úkolů, dashboardů a vlastních polí, což z něj činí výkonnou a zároveň nákladově efektivní volbu pro agilní týmy.
Nepamatuji si přesné podrobnosti, ale strávil jsem dost času prohlížením obou a došel jsem k závěru, že Monday klade větší důraz na styl než na obsah. ClickUp na mě udělal opravdu velký dojem.
Porovnejme monday.com a ClickUp na první pohled:
|Funkce
|ClickUp
|monday. com
|Uživatelské rozhraní
|Flexibilní a vysoce přizpůsobitelný
|Intuitivní a vizuálně přitažlivé
|Zobrazení a rozvržení
|Více zobrazení, včetně seznamů, tabulek, Kanban tabulek, kalendářů, Ganttových diagramů, tabulek, myšlenkových map a dalších
|Více než 15 zobrazení, včetně Gantt, Kanban a kalendáře
|Automatizace
|Pokročilejší automatizace, vícestupňové pracovní postupy a automatizace založené na umělé inteligenci
|Automatizace bez kódování, ale pokročilé funkce jsou placené.
|Správa úkolů
|Udržujte úkoly a asynchronní práci propojené pomocí integrovaného chatu, audio a video hovorů.
|Konverzace a úkoly existují odděleně, což vyžaduje externí nástroje pro spolupráci v reálném čase.
|Funkce AI
|Integrovaný AI asistent (ClickUp Brain) za 7 $/uživatel/měsíc v rámci jakéhokoli placeného tarifu; k dispozici je bezplatná zkušební verze.
|AI pro automatizaci úkolů a generování obsahu; v současné době v beta verzi pro uživatele Pro a Enterprise.
|Sprinty
|Integrovaná správa sprintů a reportování
|Žádná integrovaná správa sprintů
|Spolupráce
|Dokumenty s možností úprav v reálném čase, přiřazené komentáře pro zajištění odpovědnosti, tabule pro brainstorming a propojený chat.
|Komentáře, @zmínky, sdílené tabule. Žádné přiřazené komentáře pro zajištění odpovědnosti
|Integrace
|Více než 1 000 nativních integrací aplikací; další integrace prostřednictvím Zapier
|Více než 200 nativních integrací aplikací; integrace s dalšími aplikacemi přes Zapier
|Úložiště
|Bezplatný tarif má limit 100 MB.
|Bezplatný tarif nabízí 500 MB úložného prostoru pro soubory.
|Mobilní aplikace
|Dobře optimalizováno pro mobilní zařízení
|Někteří uživatelé hlásí omezenou flexibilitu.
|Ceny
|Velkorysý bezplatný tarif se všemi funkcemi Neomezený: 7 $/uživatel Business: 12 $/uživatel Enterprise: na míru ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena/pracovní prostor.
|Omezený bezplatný tarif se základními funkcemi Základní: 12 $/pracovní místo, Standardní: 14 $/pracovní místo, Pro: 24 $/pracovní místo, Enterprise: na míru
|Nejvhodnější pro
|Týmy, které hledají komplexní platformu pro správu práce s pokročilou automatizací a umělou inteligencí
|Týmy, které potřebují vizuálně intuitivní nástroj pro správu projektů s dobrou automatizací
Pojďme se nyní blíže podívat na ClickUp vs. monday.com.
Správa cílů a úkolů
ClickUp nabízí pokročilou správu úkolů s funkcemi, jako jsou podúkoly, kontrolní seznamy, sledování času a Ganttovy diagramy, které jsou k dispozici ve všech tarifech, včetně bezplatného. Úkoly můžete vytvářet z různých míst, například v chatu nebo na tabulkách, a hladce je integrovat do svého pracovního postupu.
monday. com nabízí intuitivní vytváření a přiřazování úkolů, ale pro funkce jako Ganttovy diagramy a sledování času vyžaduje vyšší tarify.
Nepamatuji si přesné podrobnosti, ale strávil jsem dost času prohlížením obou a došel jsem k závěru, že Monday klade větší důraz na styl než na obsah. ClickUp na mě udělal opravdu velký dojem.
V ClickUp můžete snadno organizovat úkoly pomocí přizpůsobitelných seznamů a tabulek a třídit je podle priority nebo stavu. Složité úkoly jsou pro přehlednost rozděleny na podúkoly a kontrolní seznamy. Nastavte priority a závislosti úkolů, aby bylo vše provedeno ve správném pořadí. Přiřazení úkolů více členům týmu pomáhá vytvořit sdílenou odpovědnost a zodpovědnost.
Důležité informace o úkolech můžete sdělovat také prostřednictvím komentářů a zmínek. ClickUp navíc nabízí skvělou přehlednost díky vyhledávání, filtrům, proudu aktivit a oznámením, díky kterým budete mít přehled o úkolech a termínech.
Ve srovnání s monday.com vyniká ClickUp jako více než jen nástroj pro správu úkolů – je to komplexní platforma pro produktivitu. Jeho schopnost vytvářet soukromé i společné úkoly zvyšuje jeho všestrannost.
ClickUp Goals nabízí komplexní přístup k řízení projektů, pomáhá týmům stanovit jasné, realizovatelné cíle a přesně je sledovat.
Stanovte si vysoké cíle v souladu s vaší vizí pomocí rámců jako OKR, sprinty nebo scorecards. Cíle můžete rozdělit na konkrétní, měřitelné úkoly, jako jsou úkoly, číselné milníky nebo výsledky typu pravda/nepravda. ClickUp také nabízí sledování pokroku v reálném čase pomocí dynamických pruhů, které vizuálně monitorují dosahování cílů.
Zatímco ClickUp nabízí plnohodnotnou funkci, Monday.com používá pro cíle jednoduchý widget. Nabízí také podrobné šablony pro nastavení všech typů cílů, ale je mnohem základní alternativou k podrobnému sledování, nabídce OKR a hlubokému přizpůsobení ClickUp.
Jako jednoduchý příklad lze uvést, že použití widgetu Goal v monday.com vyžaduje přidání sloupce Numbers do vaší tabule a vyplnění klíčových metrik. Sledování nečíselných hodnot je výzvou, na rozdíl od ClickUp, kde máte k dispozici čtyři typy cílů: Number, True/False, Currency a Task.
Spolupráce a správa dokumentů
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet univerzální dokumenty a wiki stránky s vnořenými stránkami, šablonami a možnostmi stylizace pro různé potřeby, od plánů až po znalostní báze. Na rozdíl od monday.com Workdocs, které fungují spíše jako aplikace pro společné pořizování poznámek a zatím neumožňují organizovat znalosti společnosti ve wiki, ClickUp Docs lze použít k vytvoření centralizované znalostní báze nebo jediného zdroje pravdivých informací.
Automatizace
Ačkoli Monday.com poskytuje nástroj pro vytváření vlastních automatizací, zaměřuje se především na jednoduché automatizační scénáře. Uživatelé mohou vytvářet automatizace výběrem předdefinovaných spouštěčů a akcí, ale platforma nemusí podporovat stejnou úroveň složitosti a přizpůsobení jako ClickUp.
Navíc automatizace v monday.com jsou v dražších tarifech placené, zatímco ClickUp nabízí nástroj pro vytváření vlastních automatizací, který je k dispozici ve všech tarifech, včetně bezplatného.
Bonus: ClickUp vám také umožňuje vytvářet automatizace v přirozeném jazyce pomocí asistence AI ClickUp Brain!
Funkce umělé inteligence
Jak ClickUp, tak monday.com nabízejí funkce umělé inteligence pro shrnutí úkolů a vytváření akčních položek, ale ClickUp jde ještě dál díky ClickUp Brain. Poskytuje okamžité, kontextové odpovědi ze všeho, co je v ClickUp a s ním spojeno, analyzuje data za účelem předpovídání problémů a nabízí přehledy o vašich projektech v reálném čase.
Výkonní agenti AI ClickUp vám pomohou předvídat rizika a přizpůsobovat se změnám, automaticky vytvářet úkoly z vašich chatových vláken, propojovat je s projekty, psát za vás standup reporty, budovat automatizované pracovní postupy a dokonce generovat obsah pro různé účely – od PRD po marketingové kampaně.
Navíc funkce Connected Search od ClickUp rychle najde to, co potřebujete, v propojených aplikacích, jako jsou Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box a další.
📮ClickUp Insight: Pondělní blues? Ukazuje se, že pondělí je slabým článkem týdenní produktivity (bez dvojitého významu), protože 35 % pracovníků ho považuje za nejméně produktivní den. Tento pokles lze připsat času a energii vynaložené na hledání aktualizací a týdenních priorit v pondělí ráno.
Všeobecná aplikace pro práci, jako je ClickUp, vám v tomto ohledu může pomoci. Například ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, vás během několika sekund „informuje“ o všech důležitých aktualizacích a prioritách.
A vše, co potřebujete pro práci, včetně integrovaných aplikací, lze vyhledat pomocí funkce Connected Search od ClickUp. Díky funkci Knowledge Management od ClickUp je vytvoření sdíleného referenčního bodu pro vaši organizaci snadné! 💁
Šablony
Další silnou stránkou ClickUp je široká škála přizpůsobitelných šablon pro správu projektů, které pokrývají vše od vývoje softwaru až po digitální marketingové kampaně. Tyto šablony obsahují předdefinované úkoly, stavy a pracovní postupy, které týmům pomáhají rychle se rozběhnout.
Šablona pro správu projektů ClickUp například poskytuje strukturovaný rámec pro váš pracovní postup a vede váš tým od zahájení projektu až po jeho dokončení.
Mezi hlavní funkce patří:
- Předdefinované stavy: Šablona obsahuje stavy jako „Otevřeno“, „Probíhá“ a „Blokováno“, což zajišťuje jasnou strukturu pro sledování postupu úkolů.
- Zobrazení: Díky možnostem, jako jsou Kanban tabule, zobrazení seznamů, kalendáře a další, vám zobrazení ClickUp umožňují efektivně vizualizovat data projektu a pomáhají vám tak činit informovaná rozhodnutí.
- Vlastní pole: Vytvořte si vlastní pole, abyste si přizpůsobili svůj pracovní prostor, zaznamenali důležité informace pro hlubší vhled a lepší realizaci projektů.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších nástrojů, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Skutečná konvergence mezi vašimi úkoly a konverzacemi
Dnešní práce je neefektivní. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují. ClickUp tento problém řeší tím, že kombinuje vaše projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Jako součást platformy pro správu práce ClickUp vám ClickUp Chat umožňuje spravovat aktualizace vašeho týmu přímo v rámci úkolů.
Na rozdíl od monday.com, který odděluje chat od správy úkolů, ClickUp Chat plynule spojuje konverzace s prací. Umožňuje uživatelům převádět zprávy přímo na úkoly, přiřazovat je na místě a sledovat jejich průběh (vše v rámci stejného okna chatu).
Diskuse zůstávají praktické, protože vlákna lze propojit s konkrétními úkoly, což zajišťuje, že se důležité rozhodnutí neztratí v nekonečném přepínání kontextu. Díky integrovaným hlasovým a videohovorům, vytváření úkolů pomocí umělé inteligence a mobilnímu chatu ClickUp eliminuje přepínání kontextu a udržuje týmy soustředěné a sladěné.
ClickUp Inbox konsoliduje veškerou komunikaci týkající se projektů, zajišťuje snadný přístup k důležitým zprávám a aktualizacím a podporuje přehlednost a efektivitu interakcí v týmu. Naproti tomu Monday. com používá k upozornění na aktualizace oznámení, která se mohou snadno ztratit mezi ostatními upozorněními.
ClickUp nabízí více než 1 000 integrací, zatímco monday.com jich poskytuje pouze 200, což z ClickUp dělá ideální nástroj, který se hladce začlení do vašeho ekosystému.
ClickUp Integrations se propojuje s oblíbenými platformami, jako jsou Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom a Microsoft Teams. Tyto integrace umožňují týmům centralizovat pracovní postupy, minimalizovat přepínání kontextu a eliminovat datové silosy.
Stále si nejste jisti, zda jste pro svůj tým udělali správné rozhodnutí?
Zde je názor jednoho z našich uživatelů, Winser Espinal, na ClickUp poté, co vyzkoušel jiný software pro správu projektů:
ClickUp se mi moc líbí, je podobný jako Monday nebo Asana, ale lepší. Bez legrace, nejsem žádný profík, co se týče sledování milionu věcí, které dělám bez aplikace, takže když vidím znatelnou změnu ve svém výkonu, mám dobrou náladu.
Přečtěte si také: ClickUp jako alternativa č. 1 k monday.com
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena a pracovní prostor za měsíc.
ClickUp: Jediný software pro správu projektů, který kdy budete potřebovat
Účinnost každého týmu do značné míry závisí na platformách pro správu projektů, které využívá. Zatímco monday.com nabízí elegantní a uživatelsky přívětivé rozhraní, ClickUp poskytuje flexibilitu a integraci, které monday.com nedokáže zcela vyrovnat.
Na rozdíl od Monday.com, který může vyžadovat další nástroje pro správu projektů, aby vyplnil mezery ve funkcích, centralizuje všechny interakce v rámci projektu do jedné platformy, čímž eliminuje zmatek, který často vzniká při používání více nástrojů.
🧠Zajímavost: 40,9 % zákazníků používajících ClickUp od přechodu na tuto platformu odstranilo ze svého technologického vybavení 3 nebo více nástrojů!
Ať už spravujete úkoly, spolupracujete na dokumentech, automatizujete pracovní postupy nebo komunikujete se svým týmem, ClickUp má všechny funkce, které potřebujete ke správě složitých projektů a udržení produktivity vašeho týmu.