AI asistenti pro schůzky pro malé podniky v roce [rok]

Pro majitele malých podniků a jejich týmy je čas tím nejcennějším – a často i nejvzácnějším – zdrojem. Zastáváte více rolí, zvládáte nespočet povinností a neustále hledáte způsoby, jak udělat více s méně.
Přestože se snažíme co nejlépe optimalizovat svůj den, existuje jedna univerzální činnost, která zabírá čas téměř každé organizaci: schůzky. Manuální práce spojená se schůzkami (jako je zběsilé psaní poznámek nebo strávení hodin přípravou následných e-mailů) odvádí pozornost od samotné konverzace.
AI asistenti pro schůzky vám zde mohou převzít velkou část náročné práce.
V tomto článku si povíme o nejlepších AI asistentech pro schůzky, kteří mohou zvýšit produktivitu vašeho týmu a perfektně zapadnou do rozpočtu vaší malé firmy.
Asistenti pro schůzky s umělou inteligencí pro malé podniky v kostce
Zde je přehled všech nástrojů z tohoto seznamu vedle sebe. Přejděte dolů a podívejte se na podrobný rozpis každého z nich, abyste našli ty nejlepší AI nástroje pro efektivní schůzky.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Přeměna poznámek ze schůzek na sjednocené úkoly a pracovní postupy
|AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automations, Docs-to-tasks
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|Fireflies. ai
|Prohledávatelné přepisy schůzek se synchronizací s CRM
|Chat s umělou inteligencí AskFred, přepisy řečníků, sledování témat, automatické zaznamenávání do CRM
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 18 $ za uživatele a měsíc
|Otter.ai
|Přepis v reálném čase a rychlé shrnutí schůzek
|Přepis v reálném čase, snímání snímků, AI agenti na základě rolí, pokročilé vyhledávání/export
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 16,99 $ za uživatele a měsíc
|Fathom
|Jednoduché a podrobné souhrny s využitím umělé inteligence
|Neomezené nahrávání v bezplatné verzi, zvýraznění klipů, synchronizace s CRM, Ask Fathom Q&A
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 19 $ za uživatele a měsíc
|tl;dv
|Záznamy nejdůležitějších momentů a inteligentní funkce pro více schůzek
|Nahrávky rozdělené do kapitol, zvýrazněné klipy, přehledy napříč schůzkami, více než 30 jazyků
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 29,30 $ za uživatele a měsíc
|Granola
|Zápisy ze schůzek bez botů
|Lokální záznam (bez botů), strukturované poznámky + úkoly, přeformátování/chat pomocí AI
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 14 $ za uživatele a měsíc
|Krisp
|Potlačení šumu a poznámky z jednání s využitím umělé inteligence
|Potlačení šumu a ozvěny, záznam nezávislý na platformě, shrnutí pomocí AI, synchronizace pracovních postupů
|Placené tarify od 16 $ za uživatele a měsíc
|Avoma
|Týmy zabývající se tržbami, které potřebují inteligentní analýzu konverzací
|Rozpoznávání témat, hodnotící karty koučování, automatická synchronizace CRM, klíčové momenty/úryvky hovorů
|Placené tarify od 29 $ za jedno místo pro záznam za měsíc
|Fellow
|Společné agendy a následné kroky
|Spolupráce na programu schůzky, souhrny vázané na program, sledování úkolů, připomenutí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 11 $ za uživatele a měsíc
|Notion AI
|Poznámky ze schůzek v rámci flexibilní znalostní báze
|Bloky poznámek z jednání s AI, vyhledávání v poznámkách pomocí AI, relační databáze, odkazy na kalendář Notion
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 12 $ za uživatele a měsíc
📚 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro malé firmy, které vám usnadní práci
Co je to AI asistent pro schůzky
Asistent schůzek s umělou inteligencí je softwarová aplikace, která využívá umělou inteligenci k připojení se ke schůzkám, jejich nahrávání, přepisu a analýze. Jejím primárním účelem je automatizovat administrativní úkoly – konkrétně pořizování poznámek a sledování úkolů – aby se účastníci mohli soustředit na diskusi, nikoli na dokumentaci.
Má tři základní pilíře:
- Capture: „Naslouchá“ zvukovému záznamu prostřednictvím virtuálního bota nebo pluginu a vytváří doslovný přepis
- Synthesis: Využívá velké jazykové modely (LLM) k zhuštění hodinových rozhovorů do shrnutí ve formě odrážek a klíčových bodů.
- Akce: Identifikuje konkrétní závazky a termíny a automaticky je převádí na „akční položky“ nebo je synchronizuje s nástroji pro řízení projektů
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek se téměř 40 % respondentů účastní 4 až 8 a více schůzek týdně, přičemž každá schůzka trvá až hodinu. To znamená ohromné množství času, které vaše organizace celkově věnuje schůzkám.
Co kdybyste ten čas mohli získat zpět? Integrovaný AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, zatímco ClickUp Brain pomáhá s automatickým vytvářením úkolů a zefektivněním pracovních postupů – a promění tak hodiny strávené na schůzkách v praktické poznatky.
Na co se zaměřit při výběru AI asistentů pro malé firmy
Na rozdíl od podnikových týmů s vlastními IT odděleními potřebují malé firmy nástroje, které fungují ihned po instalaci. Nesprávný software totiž administrativní práci spíše přidává, než aby ji snižoval.
Před výběrem nástroje, který zjednoduší vaše pracovní postupy při schůzkách, zhodnoťte tato konkrétní kritéria:
- Přesnost přepisu a identifikace mluvčích: Dokáže spolehlivě určit, kdo co řekl během rychlých hovorů s více mluvčími?
- Kvalita shrnutí schůzek pomocí AI: Vytváří stručná shrnutí namísto dlouhých textů, které musíte ještě analyzovat?
- Extrakce akčních položek: Rozpoznává závazky a termíny, nebo pouze zvýrazňuje klíčová slova?
- Integrace s vašimi stávajícími nástroji: Integruje se nativně s vašimi nástroji pro řízení projektů a komunikaci?
- Ochrana soukromí a nakládání s daty: Kde se ukládají zvukové záznamy z vašich schůzek a používají se k trénování modelů umělé inteligence?
- Snadné nastavení pro týmy bez technických znalostí: Může váš tým začít nástroj používat ještě dnes bez úvodního školení?
Pro asistenty vedení a administrativní pracovníky, kteří spravují složité rozvrhy a komunikují s mnoha zúčastněnými stranami, může výběr správných nástrojů s umělou inteligencí výrazně zefektivnit pracovní postupy. Podívejte se na tento přehled a zjistěte, jak mohou přední nástroje s umělou inteligencí podporovat asistenty vedení nejen při správě schůzek.
10 nejlepších AI asistentů pro schůzky pro malé podniky
Zabraňme tomu, aby se důležité souhrny schůzek rozptýlily do více nástrojů.
Pojďme na to:
1. ClickUp (nejlepší pro přeměnu poznámek ze schůzek na souhrnné úkoly a pracovní postupy)
Kolik času váš tým ztrácí pouhým přesouváním poznámek z jednoho nástroje do druhého? Pro většinu malých podniků začíná problém hned po schůzce. Nakonec máte poznámky v jedné aplikaci, úkoly v jiné a klíčová rozhodnutí pohřbená v chatovém vlákně, které už nikdy nenajdete.
Tomuto jevu říkáme „rozptýlení práce“ a právě to ClickUp řeší. Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě sjednocuje vaše schůzky, poznámky, dokumenty a úkoly na jednom místě, přičemž AI vše sleduje z nadhledu.
Podívejme se na některé z jeho klíčových funkcí konvergence AI:
Zápisy ze schůzek, které zůstávají propojené s prací
Na úvod je tu ClickUp AI Notetaker. Může se připojit k naplánovaným schůzkám nebo být odeslán na ad hoc odkazy v Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Po skončení hovoru vytvoří soukromý dokument ClickUp Doc, označí vás pomocí @zmínky a zajistí, že poznámky lze snadno znovu otevřít z Planneru nebo Docs Hubu.
A to nejlepší? Výstup není uvězněn v samostatném záznamníku. Po skončení schůzky jsou další kroky přiřazeny správné osobě, což štíhlým týmům poskytuje mnohem přehlednější cestu od rekapitulace k realizaci.
Kontextová AI, která dokáže připravit schůzku ještě před jejím začátkem
Kontextová pracovní AI ClickUp, ClickUp Brain, začíná pracovat ještě dlouho předtím, než hovor vůbec začne. Umí prohledávat události v kalendáři v přirozeném jazyce, kontrolovat dostupnost jedné nebo více osob a vytvářet či aktualizovat události v kalendáři.
Navíc vám umožní generovat programy schůzek na základě předchozích schůzek, stavu projektů a priorit týmu.
Je stejně užitečný i po skončení schůzky. Protože Brain dokáže odpovídat na otázky týkající se úkolů, dokumentů, chatu i poznámek ze schůzek, můžete se zeptat:
- Jaké úkoly vzešly z posledního hovoru s klientem?
- Jaká rozhodnutí byla přijata při předchozí synchronizaci týmu?
- Co se změnilo od poslední aktualizace?
Hotoví agenti integrovaní přímo do vašeho pracovního prostředí
ClickUp Super Agents jsou integrovaní agenti s umělou inteligencí, které můžete přidat do svého pracovního prostoru pro konkrétní úkoly. Jedním z důvodů, proč fungují pro malé podniky tak skvěle, je jejich rozsáhlý katalog agentů.
Zjednodušeně řečeno, místo toho, abyste vše vytvářeli sami, můžete začít s bezpečnými, hotovými agenty a přizpůsobit je svému pracovnímu postupu. Například agent ClickUp Meeting Agenda Builder dokáže sestavit sdílený program schůzky na základě aktuální práce, minulých výsledků a podnětů účastníků.
Ve zkratce:
- Vychází z aktuální práce: Čerpá body programu z vaší aktuální práce
- Zobrazuje přenesené položky: Využívá otevřené úkoly z předchozích schůzek
- Shromažďuje podněty účastníků: Před schůzkou rozesílá výzvu, aby účastníci mohli přidat témata
- Strukturováni programu: Organizuje témata a přidává časové rozvržení na základě délky schůzky a počtu bodů
A zatímco se to děje, ClickUp Meeting Prep Agent vytvoří osobní shrnutí s kontextem, který potřebujete před hovorem. Společně vám pomohou vstoupit do schůzek s tím, že už máte správné podklady přímo před sebou.
Automatizace pro snížení administrativní zátěže
Jakmile AI ClickUp vygeneruje úkol z přepisu schůzky, ClickUp Automations se postará o jeho směrování, aniž byste museli hnout prstem. To znamená, že stačí nastavit základní pravidla pro váš pracovní prostor a Automations se postará o zbytek pracovního postupu.
Například pokud přepis schůzky vygeneruje nový úkol obsahující klíčové slovo „Aktualizace návrhu“, přednastavená automatizace tuto frázi rozpozná a okamžitě upozorní vedoucího designéra, přičemž nově vytvořený úkol přesune do sloupce „Úkoly“ na pracovní tabuli konkrétního pracovního postupu designérského týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vyhledávejte ve všem: Použijte ClickUp Brain MAX k prohledávání ClickUp, propojených aplikací a webu, a poté využijte funkci Talk to Text, když chcete klást otázky nebo zaznamenávat myšlenky rychleji
- Najděte skryté souvislosti: Použijte ClickUp Enterprise Search k vyhledání citovaných odpovědí z úkolů, dokumentů, chatů a schůzek, aby bylo snazší najít minulá rozhodnutí, aktualizace a úkoly před hovorem s klientem nebo synchronizací týmu
- Propojte dokumenty: Vytvářejte poznámky z jednání, briefy a interní wiki v ClickUp Docs a poté je propojte přímo s úkoly a projekty, ke kterým patří
- Sdílejte rychlé aktualizace: Nahrávejte audio-video návody pomocí ClickUp Clips, přičemž ClickUp Brain automaticky pojmenuje, přepíše, shrne a vybere úkoly z nahrávky
- Sledujte výkonnost týmu: Vytvořte si ClickUp Dashboards a sledujte odpracovaný čas, výkonnost projektů a pokrok týmu na jednom místě
- Spravujte vztahy se zákazníky: Používejte ClickUp CRM ke sledování potenciálních zákazníků, obchodů, interakcí se zákazníky a objednávek ve více než 10 zobrazeních
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Poznámky ze schůzek a práce na projektech jsou uloženy na jednom místě, což omezuje nutnost přepínání mezi různými kontexty
- ClickUp Brain čerpá ze všeho ve vašem pracovním prostoru, aby vám poskytl kompletní odpovědi
- Díky automatizaci se administrativní práce po schůzce sníží téměř na nulu
Nevýhody:
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby prozkoumali celou škálu funkcí
- Pokročilé automatizace vyžadují určitý čas na počáteční konfiguraci
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že díky ClickUp mám sledování času a poznámky ze schůzek na jednom místě. AI agenti jsou velmi užiteční a pomáhají mi udržovat pořádek v práci. Je skvělé, že jsem mohl nahradit spoustu nástrojů jediným. Oceňuji, že mohu vidět veškerou práci oddělení na jednom místě, což udržuje přehled o úkolech. Navíc díky snadnému importu proběhlo nastavení hladce.
✅ Náš průvodce AI pro malé firmy popisuje, jak využívat AI ve vaší firmě, aniž byste museli spravovat další aplikace.
🧠 Zajímavost: Thomas Edison si fonograf zpočátku nepředstavoval jako přehrávač hudby. Zpočátku jej prezentoval spíše jako nástroj pro zvýšení produktivity v 19. století, určený pro diktování a obchodní komunikaci, zatímco hudba se na jeho seznamu budoucích využití objevovala až na nižších příčkách. Jinými slovy, jedno z nejikoničtějších zábavních zařízení v historii začínalo jako něco, co se více podobalo zařízení pro hlasové poznámky.
2. Fireflies.ai (Nejlepší pro prohledávatelné přepisy schůzek se synchronizací s CRM)
Fireflies.ai je AI asistent pro schůzky, který zaznamenává, přepisuje a organizuje schůzky napříč konferenčními platformami, jako jsou Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex a další.
Jde také nad rámec pasivního pořizování poznámek. AskFred, integrovaný AI asistent od Fireflies, umí shrnout hovory, generovat následné e-maily, extrahovat úkoly a vytvářet další výstupy související se schůzkami.
Obsahuje také funkci „Topic Tracker“, která během hovorů vyhledává konkrétní klíčová slova, jako například „ceny“ nebo „námitky“. Tyto údaje pak automaticky zaznamenává přímo do vašeho CRM nebo softwaru pro řízení projektů, čímž vašemu týmu ušetří ruční zadávání dat.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Chat AskFred AI: Prohledává celou vaši knihovnu přepisů schůzek, aby zodpověděl otázky týkající se minulých hovorů
- Automatický přepis: Nahrává a přepisuje schůzky s identifikací mluvčího a časovými značkami
- Analýza konverzační inteligence : Sleduje poměry doby hovoru a ukazatele sentimentu napříč vašimi schůzkami
- Integrace s CRM: Nativně se propojuje s prodejními nástroji a automaticky zaznamenává souhrny hovorů do záznamů o obchodních případech
Výhody a nevýhody Fireflies.ai
Výhody:
- Silná bezpečnostní politika s možnostmi soukromého úložiště
- Neomezený přepis již od úrovně Pro
- Podporuje více než 100 jazyků s automatickou detekcí
Nevýhody:
- Během schůzek s častým překřikováním může přesnost klesnout
- AI analyzuje každou schůzku samostatně, bez syntézy napříč schůzkami
- Nahrávací bot se zobrazuje jako viditelný účastník
Ceny Fireflies.ai
- Zdarma
- Pro: 18 $ za uživatele a měsíc
- Business: 29 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 39 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies.ai?
Uživatel G2 říká:
Během schůzky se mohu plně soustředit na konverzaci, protože vím, že Fireflies se postará o poznámky. Funkce AI je skvělá pro rychlý přehled o tom, co se na schůzce odehrálo, a pro rekapitulační e-maily se snadno integruje do prostředí mého týmu. Implementace proběhla tak hladce, že jsem nikdy nemusel využít zákaznickou podporu, ale pokud je produkt tak dobrý, jsem si jistý, že zákaznická podpora je vynikající. Fireflies používám každý den.
👀 Chcete vidět další alternativy k Fireflies? Máme pro vás seznam 👇.
3. Otter.ai (nejlepší pro živý přepis a shrnutí schůzek)
Pokud potřebujete sledovat průběh schůzky v reálném čase, Otter.ai vám na obrazovce zobrazuje živý přepis toho, co účastníci říkají. To je neuvěřitelně užitečné pro týmy, které potřebují podporu v oblasti přístupnosti, mají členy, pro které není daný jazyk mateřským, nebo prostě dávají přednost čtení textu, aby se mohli lépe soustředit.
Jeho klíčovým mechanismem je zpracování v reálném čase. Namísto čekání na zpracování nahrávky po skončení hovoru vytváří Otter aktivní, interaktivní dokument přímo během schůzky.
Otter nabízí specializované AI agenty pro prodejní a náborové procesy. Tito agenti automaticky extrahují informace relevantní pro obchodní jednání a odesílají je do vašich propojených nástrojů.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Přepis v reálném čase: Přepisuje schůzky živě s textem synchronizovaným s přehráváním zvuku
- Automatické zachycení snímků: Vkládá sdílené snímky prezentace do přepisu se správným časovým razítkem
- AI agenti pro konkrétní role: Přizpůsobují extrakci dat konkrétním pracovním funkcím, jako je prodej a vzdělávání
- Ovládací prvky pro týmovou spolupráci: Vrstvy v týmovém slovníku, označování mluvčích a pokročilé vyhledávání a export
Výhody a nevýhody Otter.ai
Výhody:
- Živé zobrazení udržuje účastníky v obraze, aniž by rušilo řečníka
- Zachycení snímků přidává vizuální kontext, který nástrojům zaměřeným pouze na zvuk chybí
- Silná pozice na trhu s rozsáhlou uživatelskou základnou
Nevýhody:
- Jazyková podpora je omezena na angličtinu, francouzštinu a španělštinu.
- Bezplatný tarif omezuje délku nahrávek na 30 minut na jednu schůzku.
- Hluk v pozadí může snížit přesnost přepisu
Ceny Otter.ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel/měsíc
- Business: 30 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter.ai?
Uživatel G2 říká:
Kdykoli zahájíme schůzku, automaticky se k ní připojí nebo alespoň požádá o připojení k relaci. Pořizuje poznámky a po skončení schůzky také zasílá e-mail. Shrnutí jsou kvalitní a výstižná.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Otter.ai
🧠 Zajímavost: Existuje spousta formálních postupů pro jednání, protože jednání bývala chaotická. Oficiální historie Robertových pravidel uvádí, že Henry M. Robert narazil na to, co nazval praktickým nepořádkem – různí lidé přinášeli různé představy o postupu – a v roce 1876 vydal první vydání Robertových pravidel pořádku, aby do toho vnesl pořádek.
4. Fathom (nejlepší pro jednoduché a obsáhlé souhrny s využitím umělé inteligence)
Pokud jste samostatný zakladatel nebo malý tým s omezeným rozpočtem, je Fathom dobrou volbou.
Nabízí neomezené nahrávání, přepis a shrnutí zcela zdarma. To je skvělé pro lidi, kteří mají mnoho schůzek, ale nemohou si dovolit další měsíční předplatné softwaru.
Jeho základním mechanismem je uživatelsky spouštěné ořezávání. Namísto toho, aby vám na konci hovoru poskytl jen obrovskou hromadu textu, umožňuje vám označovat důležité momenty již během schůzky. To pomáhá softwaru přesně vědět, co pro vás později vyčlenit.
Nejlepší funkce Fathom
- Neomezené nahrávky: Nabízí neomezené úložiště pro schůzky
- AI pro otázky a odpovědi: Ask Fathom nabízí uživatelům rozhraní podobné ChatGPT, které umožňuje vyhledávat v zápisech z jednání odpovědi, postřehy a úkoly
- Snadné ovládání sdílení: Automaticky sdílejte souhrny a nahrávky interně a sdílené odkazy lze omezit podle domény nebo výslovným přístupem
- Přímá synchronizace s CRM: Přenáší souhrny hovorů a úkoly přímo do vašeho prodejního procesu
Zvažte klady a zápory
Výhody:
- Nabízí neomezené nahrávání a přepisování
- Vytvořte sdílený videoklip z libovolného konkrétního úseku
- Speciálně navržen pro prodejní procesy s cílem udržovat pořádek v CRM
Nevýhody:
- Chybí pokročilé funkce konverzační inteligence
- Nahrávací bot je viditelným účastníkem hovorů
- Tato služba je zaměřena především na stolní počítače a nemá robustní mobilní aplikaci.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium (Individuální): 19 $/uživatel/měsíc
- Team: 19 $/uživatel/měsíc (2 a více uživatelů)
- Business: 34 $/uživatel/měsíc (2 a více uživatelů)
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5,0/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 5,0/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Uživatel G2 říká:
Je velmi přesný a pomáhá mi shrnout dlouhé schůzky, aniž bych musel přemýšlet, zda Fathom nevynechává něco důležitého. Nevynechává. Synchronizuje se také s mým kalendářem, takže ho nemusím přidávat ručně. Miluji ho! Používám ho na Macu; je k dispozici snadný downloader, takže v tom není žádný problém. Podpora se ozve, aby zkontrolovala, zda vám může s něčím pomoci. Používám ho téměř každý den při všech svých schůzkách v Google Meet.
🀏 Jak marketingová agentura Hit Your Mark sjednotila několik nástrojů do jednoho
Společnost Hit Your Mark měla svou práci roztříštěnou mezi Slack pro komunikaci, Loom/Vidyard pro videoklipy, Miro pro společné plánování, Toggl pro sledování času a reporting a Tango pro dokumentaci. Rozhodli se vše sjednotit v ClickUp.
⚡ Výsledky se dostavily okamžitě:
- Více než 5 nástrojů nahrazeno v oblasti komunikace, plánování a reportingu
- Úspora 3 000 $ ročně díky odstranění Slacku po přechodu na ClickUp
- Dashboardy v reálném čase sledující body sprintů, pracovní zátěž a výkon
- Rychlejší výplaty bonusů díky jasným a měřitelným údajům o produktivitě
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Fathom AI pro pořizování poznámek pomocí AI
5. tl;dv (Nejlepší pro zaznamenávání nejdůležitějších momentů ze schůzek a analýzu více schůzek)
Pokud chce společnost omezit povinnou účast na schůzkách, tl;dv ji v tom podporuje. Zaměřuje se více na videozáznam než pouze na textový přepis. Je to skvělé pro zaměstnance v různých časových pásmech, kteří si tak mohou podle svého vlastního harmonogramu dohnat to, co zmeškali.
Platforma zachází se zaznamenanou schůzkou spíše jako s videem na YouTube. Analyzuje mluvenou konverzaci a automaticky rozdělí časovou osu na samostatné, označené kapitoly.
To znamená, že člen týmu může kliknout na časový údaj s názvem „Marketingový rozpočet pro 3. čtvrtletí“ a přejít přímo k této konkrétní aktualizaci, aniž by musel sledovat zbytek hodinového záznamu.
tl;dv nejlepší funkce
- Výběr nejdůležitějších momentů: Označuje klíčové momenty pro vytvoření krátkých videoklipů, které lze sdílet
- Inteligence pro více schůzek: Odhaluje vzorce a opakující se témata v celé vaší knihovně schůzek
- Úložiště v EU: Zajišťuje suverenitu dat a soulad s GDPR pro týmy, kterým záleží na ochraně soukromí
- Vícejazyčná podpora: Podporuje přepis a shrnutí ve více než 30 jazycích
tl;dv klady a zápory
Výhody:
- Analýza napříč schůzkami odhaluje poznatky, které nástroje pro jednotlivé hovory přehlížejí
- Vysoká přesnost přepisu v mnoha jazycích
- Snadné počáteční vyhodnocení bez jakýchkoli závazků
Nevýhody:
- Vyžaduje viditelného cloudového bota pro nahrávání
- Nepodporuje vlastní slovní zásobu pro odbornou terminologii daného odvětví
- Uživatelé jsou na mobilních zařízeních omezeni na webové rozhraní
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29,30 $ za uživatele a měsíc
- Business 37,10 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
tl;dv hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv?
Uživatel G2 říká:
Používám tl;dv k nahrávání a pořizování poznámek během svých obchodních hovorů, což mi umožňuje věnovat těmto interakcím větší pozornost. Používání mi přijde velmi snadné, stejně jako přihlášení do jakéhokoli jiného softwaru. Umělá inteligence v tl;dv mi umožňuje klást jakékoli otázky a nabízí několik předem připravených podnětů, které jsou velmi užitečné, jako například návrh následného e-mailu s podrobnými dalšími kroky. Uchovává průběžný záznam všech mých schůzek, takže mám pocit, jako by mi sekretářka vedla zápis. Navíc integrace s mým e-mailem a CRM systémem funguje skvěle.
📚 Přečtěte si více: Jak vytvořit profesionální zápis z jednání (+šablona)
6. Granola (nejlepší pro poznámky ze schůzek bez botů)
Boti pro schůzky vyvolávají u klientů nepříjemné otázky a způsobují třenice ohledně souhlasu. Granola je desktopová aplikace, která nativně zaznamenává zvuk ze schůzky na vašem zařízení, aniž by do hovoru vysílala viditelného bota. Nikdo na druhé straně neví, že aplikace běží.
Po schůzce AI vygeneruje strukturované poznámky s akčními položkami a shrnutími. Můžete s AI chatovat, abyste získali konkrétní podrobnosti nebo upravili formát poznámek pro různé cílové skupiny. Je to založeno na myšlence, že lidský úsudek stále hraje důležitou roli při vytváření kvalitních poznámek.
Během konverzace si zapisujete vlastní zkratky nebo stručné poznámky a software na základě zvukového záznamu doplní konkrétní detaily, které vám unikly.
Nejlepší funkce Granoly
- Záznam bez botů: Nahrává zvuk přímo z vašeho počítače, aniž byste se museli připojit jako účastník
- Rozhraní AI chatu: Umožňuje klást doplňující otázky a upravovat formát poznámek
- Nativní integrace: Připojuje se přímo k znalostním databázím a CRM systémům pro základní pracovní postupy
- Ad-hoc výzvy k hovoru: Detekuje neplánované hovory, když je váš mikrofon v provozu, a vyzve vás, abyste začali psát poznámky
Výhody a nevýhody Granoly
Výhody:
- Odstraňuje nepříjemné pocity klientů tím, že skryje viditelného nahrávacího robota
- Dostupné pro malé týmy, které potřebují neomezenou historii
- Opatření na ochranu soukromí na podnikové úrovni umožňují odhlášení z trénování modelů
Nevýhody:
- Omezený počet recenzí od třetích stran ztěžuje posouzení dlouhodobé spolehlivosti
- Mobilní aplikace pro Android zatím není k dispozici
- Vyžaduje automatizační nástroje třetích stran pro přesměrování výstupů do komplexních pracovních prostorů
Ceny Granola
- Základní: Zdarma
- Business: 14 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 35 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Granola
- G2: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Granola?
Uživatel G2 říká:
Jeden z nejlepších nástrojů, které mám a používám. Používám ho každý den při všech svých hovorech. Pomáhá mi porozumět lidem s obtížným přízvukem a vést jasné a upřímné rozhovory. Také jsem nastavil AI výzvu k ověření mých potenciálních zákazníků, což mi velmi pomáhá a šetří spoustu času!
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Granola AI, které stojí za vyzkoušení
7. Krisp (nejlepší pro potlačení šumu a poznámky z jednání s využitím AI)
Ne každá obchodní konverzace probíhá přes naplánovaný odkaz na Zoom. Krisp funguje jinak – připojuje se přímo k zvukovému systému vašeho počítače, místo aby se integroval do konkrétního kalendáře nebo softwaru pro schůzky. To znamená, že funguje s jakoukoli hlasovou aplikací, od improvizované schůzky na Slacku až po specializovaný VoIP telefonní systém běžící na vašem počítači.
Jeho základ spočívá spíše v čistotě zvuku než jen v pořizování poznámek pomocí AI. Než software přepíše jediné slovo, odfiltruje šum na pozadí jak z vašeho mikrofonu, tak z přicházejícího zvuku lidí, kteří s vámi mluví.
Protože vše zpracovává na této základní zvukové úrovni, generuje přepisy a shrnutí, aniž by kdy posílal virtuálního asistenta do zasedací místnosti.
Nejlepší funkce Krisp
- Potlačení šumu pomocí AI: Odstraňuje šum na pozadí a ozvěnu z příchozího i odchozího zvuku
- Přepis nezávislý na platformě: Zachycuje zvuk z jakékoli aplikace na vašem zařízení
- Shrnutí schůzek s využitím umělé inteligence: Vytváří strukturované poznámky uspořádané podle témat a řečníků
- Synchronizace pracovních postupů: Core zahrnuje integraci a podporu webhooků pro nástroje jako Slack, HubSpot, Affinity a Pipedrive
Výhody a nevýhody Krisp
Výhody:
- Sloučí potlačení šumu a poznámky ze schůzek do jednoho předplatného
- Funguje konzistentně na jakékoli konferenční platformě nebo při telefonním hovoru
- Běží tiše na pozadí, aniž by se jako bot připojoval k hovorům
Nevýhody:
- Funkce přepisu jsou novější a nemusí mít takovou hloubku jako specializované aplikace pro pořizování poznámek
- Méně nativních propojení s CRM a nástroji pro řízení projektů
- Pro uživatele s velkým objemem dat mohou být přepisové zápisy nedostatečné
Ceny služby Krisp
- Bezplatná zkušební verze
- Core: 16 $/uživatel/měsíc
- Advanced: 30 $/uživatel/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Krispu?
Uživatel G2 říká:
Nejlepší na Krispu je to, jak zpracovává souhrny schůzek. Funkce automatického nahrávání je záchranou při po sobě jdoucích hovorech. Také se mi líbí flexibilita nástroje pro přepis; není určený jen pro živé hovory, protože můžete nahrát a přepsat jakýkoli zvukový soubor přímo na platformu.
⭐️ Bonus: Jak vést efektivní ad hoc schůzku
8. Avoma (nejlepší pro týmy zaměřené na tržby, které potřebují analýzu konverzací)
Zatímco mnoho nástrojů pouze zaznamenává, co bylo řečeno, Avoma vyhodnocuje jak to bylo řečeno. Funguje jako platforma pro analýzu konverzací, která je speciálně navržena k měření kvality hovorů. Díky tomu je velmi praktická pro manažery, kteří se snaží zjistit, zda obchodní zástupce příliš mluví, nebo skutečně naslouchá potřebám klienta.
Software sleduje metriky konverzace během celé schůzky, včetně poměru mluvení a poslouchání, používání výplňových slov a celkového sentimentu mluvčích. Analýza těchto konkrétních datových bodů poskytuje konkrétní podklady pro koučování namísto pouhého základního přepisu.
Nejlepší funkce Avomy
- Rozpoznávání témat: Rozděluje konverzaci na témata, jako jsou ceny a námitky
- Automatická synchronizace s CRM: Přenáší strukturované souhrny hovorů a klíčové momenty do prodejních pipeline
- Hodnotící karty koučování: Umožňují manažerům hodnotit hovory podle vlastních kritérií a sledovat výkonnost
- Sdílené momenty z hovorů: Vytvářejte úryvky z přepisů nebo přehrávaných záznamů, automaticky generujte úryvky a sdílejte celé schůzky, poznámky nebo klipy interně i externě
Výhody a nevýhody Avomy
Výhody:
- Vytvořeno speciálně pro prodejní a zákaznický cyklus
- Strukturovaná data CRM zvyšují přesnost reportingu o prodejním procesu
- Nástroje pro koučování poskytují rámec pro zaškolování nových zástupců
Nevýhody:
- Pro týmy, které potřebují pouze základní shrnutí, může být naučení se práce s těmito nástroji náročné.
- Uživatelské rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími konkurenty
- Menší týmy možná nevyužijí dostatek funkcí, aby se investice vyplatila
Ceny Avoma
- Startup: 29 $/licence/měsíc
- Organizace: 39 $/licence na záznam/měsíc
- Enterprise: 39 $/licence na záznam/měsíc
- Conversation intelligence: 35 $ za uživatele měsíčně
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Uživatel G2 říká:
Používám ho hlavně při demo hovorech a hovorech se zákazníky, abych snadno získal klíčové poznatky a zjistil hlavní problémy potenciálních zákazníků a stávajících klientů. Kromě samotných přepisů se mi na Avomě líbilo sledování klíčových slov, analýza řečových vzorců, hodnocení hovorů a dokonce i živá pomoc kopilota.
9. Fellow (nejlepší pro společné programy schůzek a následné kroky)
Když manažer potřebuje zajistit, aby diskuse skutečně vedla k dokončení práce, Fellow se zaměřuje na celý životní cyklus schůzky, nikoli pouze na přepis. Je navržen tak, aby přesně objasnil, kdo je za co zodpovědný, a to propojením původního programu schůzky přímo s konečnými akčními body.
Tento software funguje jako centrální nástroj pro sledování odpovědnosti. Sleduje závazky přijaté během hovoru a přenáší je přímo do softwaru pro řízení projektů vašeho týmu. To pomáhá zabránit tomu, aby se na rozhodnutí zapomnělo poté, co se všichni odhlásí.
Nejlepší funkce Fellow
- Společné programy schůzek: Udržují schůzky zaměřené na daná témata díky jejich nastínění ještě před zahájením hovoru
- Shrnutí vázaná na program: Přiřazuje poznámky a úkoly ke konkrétním tématům diskuse
- Sledování úkolů: Přiřazuje úkoly konkrétním členům týmu s termíny splnění a připomenutími
- Podpora nahraných schůzek: Vytváří shrnutí z nahraných zvukových nebo video souborů, včetně automatické detekce mluvčích
Výhody a nevýhody
Výhody:
- Pokrývá celý životní cyklus schůzky od plánování až po vyúčtování
- Silný integrační ekosystém se snadno začlení do stávajících pracovních postupů
- Díky přehlednému rozhraní jej mohou týmy začít používat okamžitě
Nevýhody:
- Funkce přepisu nemusí dosahovat stejné přesnosti jako specializované zařízení pro pořizování poznámek.
- Analýza schůzek je ve srovnání s nástroji pro analýzu konverzací omezená
- Menší týmy nejvíce ocení základní sadu funkcí
Ceny Fellow
- Zdarma
- Team: 11 $/uživatel/měsíc
- Business: 23 $/uživatel/měsíc
- Pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fellow?
Uživatel G2 říká:
Je to skvělý nástroj pro nahrávání schůzek a funkce pořizování poznámek pomocí AI je také velmi užitečná. Přepisuje všechny schůzky a vytváří z nich poznámky, které lze použít jako referenci, aniž byste ztráceli čas. Šetří to spoustu času a zbytečné námahy. Je snadno použitelný a automaticky nahrává všechny schůzky.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k aplikaci Fellow.app
10. Notion AI (nejlepší pro poznámky ze schůzek v rámci flexibilní znalostní báze)
Pokud váš tým již používá Notion jako hlavní pracovní prostor pro správu projektů a dokumentů, je nejúčinnější volbou vestavěná funkce Notion AI Meeting Notes. Eliminuje nutnost platit za samostatný nástroj pro přepis a zabraňuje nepříjemnému neustálému kopírování a vkládání shrnutí z jedné aplikace do druhé.
Jeho klíčovým mechanismem je integrace do pracovního prostoru. Zadáte jednoduchý příkaz (/meet) na jakékoli stránce Notion a nástroj vloží blok pro nahrávání přímo do dokumentu, na kterém právě pracujete.
Navíc vám funkce AI Search umožňuje prohledávat všechny vaše poznámky ze schůzek a obsah pracovního prostoru najednou.
Nejlepší funkce Notion AI
- AI Meeting Notes: Vytváří strukturované souhrny, které se ukládají přímo jako stránky pracovního prostoru
- Vyhledávání s AI: Odpovídá na otázky v přirozeném jazyce pomocí dat z celé vaší znalostní báze
- Relační databáze: Propojuje poznámky ze schůzek s konkrétními projekty, klienty nebo členy týmu
- Poznámky propojené s kalendářem: AI Meeting Notes lze propojit s kalendářem Notion
Výhody a nevýhody Notion AI
Výhody:
- Pokud již platformu používáte, odpadá nutnost mít samostatnou aplikaci pro pořizování poznámek.
- Blokový editor umožňuje extrémně flexibilní přizpůsobení šablon poznámek
- Rozsáhlá komunita nabízí tisíce předem připravených šablon
Nevýhody:
- Funkce AI jsou k dispozici jako volitelný doplněk
- Funkce přepisu nejsou tak vyspělé jako u specializovaných audio nástrojů
- Výkon databáze se může zpomalit při velkém objemu záznamů ze schůzek
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/uživatel/měsíc
- Business: 24 $/uživatel/měsíc
- Pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Uživatel G2 říká:
Moc se mi líbí rozhraní Notionu, které je velmi srozumitelné. Umělá inteligence Notionu je velmi nápaditá a ukazuje mi, kam mám kliknout, což usnadňuje analýzu nebo vytváření nových dokumentů. Snadné používání tohoto nástroje mi v každodenním životě velmi pomáhá. Umělá inteligence Notionu optimalizuje můj čas a pomáhá mi lépe se organizovat. Příkladem jsou schůzky, kde mohu nahrávat a poté získat shrnutí s hlavními tématy. Toto rozhraní mi usnadňuje každodenní život, optimalizuje můj čas, vyplňuje pole a přináší nové nápady spolu s tvorbou.
📚 Přečtěte si také: ClickUp vs. Notion: Který nástroj je lepší?
Proměňte schůzky v impuls k růstu s ClickUp
AI asistenti pro schůzky jsou užiteční pouze tehdy, když se jejich výstup promění v konkrétní kroky. Poznámky by neměly být uloženy v samostatné aplikaci, kterou nikdo nekontroluje. Úkoly by se neměly ztratit v chatu. Rozhodnutí by neměla zmizet po skončení hovoru.
ClickUp pomáhá malým firmám, jako je ta vaše, udržovat vše v jednom kruhu. Díky AI Notetakeru se vaše shrnutí schůzek, rozhodnutí a úkoly dostanou přímo tam, kde se pracuje. Přidejte AI agenty, aby se následné kroky posunuly kupředu, a propojte vše s úkoly, dokumenty a projekty, na kterých váš tým již pracuje.
Pokud chcete, aby schůzky přinášely pokrok, a ne další práci s vyřizováním, organizujte je v ClickUp.
Často kladené otázky
AI asistent pro schůzky je software, který automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje vaše video nebo audio hovory. Extrahuje úkoly a klíčové momenty, takže si nemusíte dělat poznámky ručně. Většina nástrojů se připojí k vašim hovorům jako účastník nebo běží tiše na vaší pracovní ploše, aby vám během několika minut poskytla strukturované shrnutí.
Výběr nejlepšího AI nástroje pro pořizování poznámek závisí na tom, zda potřebujete, aby se poznámky přenesly do CRM, staly se úkoly v nástroji pro řízení projektů nebo zůstaly uspořádané v znalostní bázi. Nástroje jako ClickUp vynikají tím, že výstupy ze schůzek se přímo propojují s úkoly a pracovními postupy.