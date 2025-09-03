Jak používat AI při videohovorech

Stalo se vám někdy, že jste opustili videohovor a uvědomili si, že si nepamatujete klíčové detaily?
Nebo jste se snažili soustředit, ale hluk v pozadí vám znemožňoval sledovat konverzaci?
Videohovory měly usnadnit život, ale místo toho jsou plné špatného zvuku, trapného ticha a zapomenutých úkolů.
Umělá inteligence (AI) zjednodušuje virtuální schůzky tím, že přepisuje konverzace, eliminuje rušivé vlivy a dokonce shrnuje klíčové body.
V tomto blogovém příspěvku si povíme o tom, jak umělá inteligence může vaše videohovory učinit ostřejšími, jasnějšími a mnohem méně frustrujícími. 📽️
Porozumění AI pro videohovory
Videohovory ušly dlouhou cestu od zrnitého obrazu a technických problémů.
Od rozostření pozadí ve Skypu v roce 2018 po vylepšení umělé inteligence v aplikacích Zoom a Google Meet se technologie neustále vyvíjí a zajišťuje, že virtuální schůzky jsou přirozenější a produktivnější.
Zde je několik příkladů, jak umělá inteligence jako služba pomáhá vylepšit videokonference:
- Chytřejší kvalita zvuku a videa: AI doladí téměř všechny aspekty nastavení videokonferencí, eliminuje rušivé prvky, jako jsou klikání na klávesnici, zatímco počítačové vidění vylepšuje osvětlení, zaostřuje video a umožňuje virtuální pozadí bez zelených pláten.
- Vylepšená komunikace a přístupnost: Rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka (NLP) umožňují živé titulky, překlady v reálném čase a automatické shrnutí schůzek, díky čemuž jsou konverzace jasnější a inkluzivnější.
- Zvýšená efektivita a bezpečnost: AI zefektivňuje schůzky, snižuje technické potíže, automatizuje pořizování poznámek a vylepšuje bezpečnostní funkce, takže se týmy mohou soustředit na rozhodování.
🧠 Zajímavost: Videohovory existují déle, než si myslíte. První ukázka se konala v roce 1927, kdy se americký ministr obchodu Herbert Hoover objevil v jednosměrném videohovoru s novináři, téměř století předtím, než naše životy ovládly jiné nástroje.
Jak používat AI pro videohovory
AI mění způsob, jakým komunikujeme.
Zde je návod, jak je můžete využít při svém příštím hovoru. 📲
Přepis a shrnutí
Nástroje AI mohou automaticky přepisovat konverzace a generovat stručné souhrny, což usnadňuje zachycení klíčových bodů bez ručního psaní poznámek.
Při srovnání generativní AI a prediktivní AI vytváří první z nich přepisy a shrnutí v reálném čase, zatímco druhá analyzuje data z minulých schůzek, aby identifikovala klíčová témata a předvídala akční položky.
Takto vám to pomůže:
- Přepis v reálném čase: Okamžitě převádí mluvené slovo na text a zajišťuje tak přesné záznamy z jednání.
- Automatizované souhrny: Extrahuje klíčové poznatky, akční položky a důležitá rozhodnutí.
- Prohledávatelné přepisy: Pomáhají rychle najít konkrétní diskuse, aniž byste museli přehrávat celé schůzky.
Přesnost těchto funkcí závisí na nástroji AI a kvalitě zvuku, ale při správné implementaci AI zajistí, že vám nic neunikne. Pomáhá také vytvářet lepší dokumentaci schůzek, což usnadňuje následné kroky a zodpovědnost.
🤝 Přátelské připomenutí: Mějte po ruce náhradní mikrofon nebo webovou kameru. Technické potíže se mohou vyskytnout, ale budete připraveni je řešit.
Potlačení šumu
Hluk v pozadí může virtuální schůzky znepříjemňovat. Potlačení hluku pomocí umělé inteligence eliminuje rušivé vlivy a zajišťuje čistý a profesionální zvuk. Takto vám to pomůže:
- Odstranění nežádoucích zvuků: Odfiltruje zvuky psaní na klávesnici, štěkání psů, dopravu a další rušivé zvuky.
- Zlepšení srozumitelnosti hlasu: Izoluje a zesiluje hlas mluvčího, takže účastníci mohou snadno sledovat konverzaci.
- Snížení ozvěny a dozvuku: Vytváří přirozenější poslechový zážitek díky pokročilému zpracování zvuku, které minimalizuje ozvěnu a dozvuk, a to i v místnostech se špatnou akustikou.
To je obzvláště užitečné pro hybridní a vzdálené pracovníky. Například vedoucí týmů mohou využít AI potlačení šumu k zajištění profesionálních schůzek bez ohledu na to, kde se členové týmu nacházejí.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené.
ClickUp Brain MAX však všechny tyto potřeby sjednotil do jedné desktopové aplikace! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze vytvářet úkoly a schůzky a přiřazovat je k volným termínům ve vašem kalendáři na základě úrovně priority. A to je jen jedna z mnoha věcí!
Kvalita videa a efekty pozadí vylepšené umělou inteligencí
Všichni jsme už zažili schůzky, které se zdály nekonečné.
Teleportace sice zatím není možná, ale AI vám alespoň může změnit pozadí, takže to bude vypadat, jako byste byli na nějakém zajímavějším místě.
Chcete víc? Tady je přehled toho, co nabízí:
- Automatické úpravy osvětlení: Zesvětluje tmavé prostředí, vyvažuje barvy a koriguje stíny pro profesionální vzhled.
- Rozostření: Skryje neuspořádané nebo neprofesionální pozadí a udržuje pozornost na mluvčím.
- Pozadí: Nahrazuje reálné prostředí virtuálními kancelářskými prostory a značkovými pozadími.
Tato vylepšení však závisí na schopnosti AI rozpoznat rysy obličeje a přesně je oddělit od pozadí.
Asistenti schůzek pohánění umělou inteligencí
Umělá inteligence může automatizovat administrativní úkoly spojené s jednáními, což účastníkům umožní soustředit se na diskusi namísto logistiky.
Chatboty a konverzační AI hrají v tomto procesu různé role. Chatboty se starají o základní plánování a připomínky, zatímco konverzační AI nabízí hlubší zapojení.
Asistenti AI mohou:
- Nahrávejte a shrňujte schůzky pomocí AI video shrnutí, která poskytují klíčové body a úkoly k provedení.
- Sledujte následné kroky a termíny, vytvářejte připomenutí a seznamy úkolů
- Plánujte a optimalizujte schůzky a navrhujte ideální časy na základě dostupnosti týmu.
Asistenti schůzek s umělou inteligencí pomáhají vedoucím pracovníkům zajistit odpovědnost týmů tím, že automaticky dokumentují úkoly k provedení. Například IT odborníci se mohou spolehnout na umělou inteligenci, která zaznamenává klíčové technické diskuse, stanovuje priority oprav chyb a generuje zprávy, čímž eliminuje ruční sledování.
Umělá inteligence pro překlad v reálném čase
Komunikace složitých myšlenek v cizím jazyce může být náročná, ale překladatelské nástroje AI zaměřené na člověka to usnadňují. Tato řešení zajišťují, že globální týmy mohou hladce spolupracovat a překonávat jazykové bariéry bez dalšího úsilí.
Například vedoucí pracovníci se mohou při globálním uvedení produktu na trh spolehnout na tyto nástroje, aby zajistili, že týmy od New Yorku po Berlín budou pracovat v souladu.
Tyto nástroje nabízejí:
- Živé titulky: Pomáhá mezinárodním účastníkům sledovat konverzace díky titulky v reálném čase v několika jazycích.
- Automatický překlad: Převádí řeč a zprávy v týmovém chatu do různých jazyků, což členům týmu umožňuje snadnou komunikaci.
- Vícejazyčný přepis: Vytváří poznámky ze schůzek v jazycích preferovaných účastníky, což usnadňuje kontrolu diskusí a akčních položek.
Umělá inteligence pro školení a vzdálenou spolupráci
Vzdálené školení může často působit jako jednosměrná komunikace, při které není jasné, zda se informace dostávají k posluchačům.
Umělá inteligence to mění a činí zapracování a zvyšování kvalifikace interaktivnějšími a efektivnějšími. Zpětná vazba v reálném čase, personalizované vzdělávací plány a automatizované kontroly znalostí zajišťují, že školení zůstávají poutavá, dynamická a zaměřená na zapamatování.
Pomáhá to:
- Vytvářejte školicí materiály: Vytvářejte interaktivní výukový obsah na základě diskuzí pro personalizované zdroje po školení.
- Vylepšete spolupráci: Umělá inteligence v tabulkách a myšlenkových mapách umožňuje členům týmu brainstormovat a plánovat společně v reálném čase, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
- Sledujte zapojení: Sleduje zapojení účastníků a identifikuje, kdo se aktivně účastní a kdo možná ztrácí pozornost.
🔍 Věděli jste? V 30. letech 20. století fungovaly v Německu videotelefony s uzavřeným okruhem. Představte si FaceTime... ale pouze pokud jste byli součástí exkluzivní sítě provozované vládou.
Používání softwaru AI pro videohovory
Většina schůzek působí „rušně“, ale není produktivní.
Po hodině rozhovoru vám zůstane stejný seznam úkolů, se kterým jste začali.
AI tuto rovnici mění. Místo toho, aby hovory vyčerpávaly energii, stávají se multiplikátory produktivity – zachycují klíčové poznatky, zdůrazňují priority a mění konverzaci v pokrok. 👀
Podívejme se, jak pomáhá překlenout propast mezi virtuálními schůzkami a praktickými výsledky.
Zjednodušte si plánování
Najít čas na schůzku je často těžší než samotná schůzka.
Nekonečné výměny zpráv, žonglování s kalendářem a ruční zasílání pozvánek zpomalují týmy ještě předtím, než konverzace vůbec začne. Kontextová AI odstraňuje tyto překážky tím, že rozumí prioritám, dostupnosti a pracovnímu vytížení, takže plánování přestává být úkolem samo o sobě.
Místo prohledávání kalendářů nebo hádání nejlepšího času může AI okamžitě najít termíny, které vyhovují všem a jsou v souladu s časovým harmonogramem projektu. Schůzky se stanou záměrnými, nikoli rušivými.
S ClickUp Brain a ClickUp Calendar je tato funkce již integrována.
Brain prohledává plány, úkoly a termíny a navrhuje nejlepší čas pro spojení, zatímco Calendar umožňuje hladké potvrzení a sdílení. Výsledek: méně času stráveného plánováním schůzek, více času na to, aby byly skutečně produktivní.
Nahrávejte a přepisujte své videohovory
Přepis je to, co zachraňuje videohovory. To víme.
Díky integrovaným nástrojům AI již k tomu nemusíte přidávat nebo integrovat více nástrojů. AI může učinit přepis plynulou součástí procesu.
V ClickUp vytváří SyncUps vyhrazený prostor pro video a audio kontroly, což týmům pomáhá sledovat pokrok, řešit problémy a vylepšovat plány bez zbytečných zpoždění.
Řekněme, že IT tým zavádí novou aktualizaci softwaru.
Místo toho, abyste sledovali stavové zprávy napříč několika kanály, můžete přímo spustit SyncUp v ClickUp Chat. Členové týmu se připojí okamžitě a pomocí vestavěné hlasové a video funkce mohou diskutovat v reálném čase. Aplikace zaznamenává všechny klíčové body, zatímco ClickUp Brain je přepisuje, což usnadňuje sledování rozhodnutí a následné kroky.
Jak týmy vylepšují plány, mohou diskuse přímo propojit s úkoly ClickUp, ať už se jedná o přidělování nových povinností nebo aktualizaci časových harmonogramů projektů. Tím se eliminují informační silosy a práce zůstává organizovaná v rámci jedné platformy.
Zachyťte klíčové poznatky pomocí AI Notetaker
Sledovat každý detail v rychlých schůzkách v pondělí ráno není snem nikoho. To vysvětluje explozivní růst popularity AI poznámkových bloků v posledních letech.
Předpokládejme například, že výkonný tým hodnotí čtvrtletní výsledky.
Místo toho, aby někdo zapisoval klíčové body, používají AI pro poznámky ze schůzek, aby zachytili každý bod diskuse. Chytré shrnutí zhušťuje dlouhé schůzky do jasných rekapitulací, zatímco prohledávatelné přepisy pomáhají během několika sekund najít konkrétní diskuse.
Jediný problém? Většina lidí používá externí poznámkové bloky, což znamená více integrací, o které se musí starat. S ClickUpem to však neplatí! Poznámkový blok ClickUp AI zajišťuje, že nedojde ke ztrátě žádných důležitých informací, a přeměňuje konverzace na strukturované souhrny a proveditelné úkoly bez nutnosti ručního psaní poznámek.
Zajistěte plynulejší asynchronní komunikaci
Když týmy pracují v různých časových pásmech nebo mají nabitý program, skutečnou výzvou není vedení rozhovorů.
Vaším nejtěžším úkolem je zajistit, aby se tyto konverzace rychle dostaly k lidem, kteří nebyli v místnosti. Umělá inteligence toto předávání usnadňuje tím, že živé diskuse přemění na prohledávatelné a sdílené poznatky, které lze kdykoli využít.
Místo opakování detailů nebo přetřásání rozhodnutí může AI okamžitě zachytit, co bylo řečeno, zdůraznit klíčové body a navrhnout další kroky. To znamená, že aktualizace se pohybují rychlostí práce, nikoli rychlostí kalendářů.
S ClickUp Clips se to vše děje automaticky. Stačí jednou nahrát a AI provede přepis, shrne obsah a dokonce může vytvořit úkoly, které můžete přímo vložit do dokumentů, úkolů nebo chatu. Navíc můžete klipy vkládat přímo do ClickUp Docs a Chat, aby diskuse zůstaly v kontextu.
Dejte své práci smysl
Není to nedostatek informací, co zpomaluje týmy.
Většina z nás se potýká s tím, že je to rozptýlené všude.
Poznámky z jednání jsou uloženy na jednom místě, aktualizace postupu jsou skryty v panelech a důležitá rozhodnutí jsou pohřbena ve vláknech Slacku.
Skutečná výhoda AI? Spojuje tyto fragmenty dohromady, aby byl celkový obraz jasný.
Místo plýtvání energií na hledání kontextu může AI vytáhnout signál ze všeho šumu – označit úkol z hovoru z minulého týdne, propojit ho s dnešní aktualizací dashboardu a propojit následné kroky v chatu. Najednou se nic nezdá izolované nebo ztracené.
ClickUp Brain dělá přesně to. Jako kontextová AI propojuje úkoly, dokumenty, dashboardy a konverzace do jediného smysluplného vlákna – takže práce není jen zdokumentována, ale také pochopena.
📖 Přečtěte si také: Jak integrovat AI do webových stránek
Bonus: Dohánějte nekonečné chatové vlákna
Chatování nikdy nekončí – Slack, e-maily, soukromé zprávy – vše se hromadí rychleji, než kdokoli stihne scrollovat. Skutečným problémem není zmeškání zprávy, ale ztráta přehledu o tom, co je skutečně důležité. Umělá inteligence to řeší tím, že odfiltruje rušivé prvky a poskytne vám podstatu bez zbytečných detailů.
Místo čtení stovek odpovědí získáte přehledné shrnutí – a v ClickUp Chat můžete jít ještě o krok dál. Proměňte jakoukoli konverzaci v úkol, zachovejte kontext a nechte Autopilot Agents třídit otázky nebo odesílat aktualizace, zatímco vy se soustředíte na samotnou práci.
Dohánění restů už nebude připomínat domácí úkoly. Získáte rozhodnutí, požadavky a další kroky, aniž byste se museli prohrabovat zbytečnými řečmi.
Běžné výzvy při videohovorech a jak je AI řeší
Asynchronní videokomunikace má své výzvy – špatný zvuk, pomalé připojení a ztracené detaily.
Naštěstí má AI řešení pro tyto běžné problémy, díky čemuž budou vaše virtuální schůzky probíhat hladčeji a efektivněji.
Podívejme se na některé běžné problémy, s nimiž se můžete setkat, a řešení, která vám pomohou. ⚒️
➡️ Problémy se srozumitelností zvuku: Špatná kvalita zvuku způsobená hlukem v pozadí nebo ozvěnou může konverzace znepříjemnit. Umělá inteligence pomocí potlačení šumu odfiltruje rušivé zvuky, jako je klapání klávesnice, dopravní ruch nebo štěkání psů, a zajistí, že hlas každého účastníka bude srozumitelný a snadno pochopitelný.
➡️ Problémy s kvalitou videa a osvětlením: Nízké rozlišení, nedostatečné osvětlení nebo neuspořádané pozadí mohou odvádět pozornost od sdělení. Nástroje AI automaticky upravují jas, vylepšují rozlišení a aplikují rozostření pozadí nebo virtuální pozadí, čímž zajišťují uhlazený a profesionální vzhled bez ohledu na vaše fyzické prostředí.
➡️ Nedorozumění a přetížení informacemi: Sledovat klíčové body a rozhodnutí je při dlouhých hovorech náročné. Nástroje AI pro přepis schůzek převádějí inteligentní kapitoly do textu v reálném čase, zatímco funkce shrnutí zdůrazňují důležité body, což usnadňuje následné kroky a přidělování úkolů.
➡️ Úbytek pozornosti a zapojení: Může být obtížné posoudit, zda jsou účastníci vzdálených schůzek zapojeni. Analýza umělé inteligence vám může pomoci provést analýzu sentimentu a úrovně interakce.
➡️ Jazykové bariéry: Globální týmy často čelí komunikačním překážkám kvůli rozmanitosti jazyků. Nástroje AI pro překlad nabízejí živé titulky a automatické překlady, díky čemuž všichni rozumí diskusi bez ohledu na svůj rodný jazyk.
➡️ Kolísání připojení a šířky pásma: Nestabilní připojení může vést k zpoždění, ukládání do vyrovnávací paměti nebo přerušení hovoru. Algoritmy umělé inteligence dynamicky upravují kvalitu videa na základě výkonu sítě a zajišťují tak plynulý a nepřerušovaný průběh schůzky pro všechny účastníky.
Proveďte správný (video) hovor s ClickUp
Umělá inteligence zlepšuje vaše zkušenosti ve většině oblastí. Totéž platí pro videohovory, kde zajišťuje produktivní a organizované schůzky.
Zatímco software pro videokonference, jako je Microsoft Teams a Zoom, nabízí přepis, potlačení šumu a správu schůzek, ClickUp vše zjednodušuje na jednom místě pomocí pokročilých funkcí.
SyncUps zjednodušuje plánování a správu bodů jednání, zatímco Clips umožňuje týmům nahrávat a sdílet klíčové konverzace. ClickUp Brain jde ještě o krok dál a přepisuje nahrávky schůzek, shrnuje video záznamy a přeměňuje body jednání na proveditelné úkoly.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅