Jak může AI jako služba transformovat vaše obchodní operace

64 % podniků věří, že AI jim pomůže zvýšit celkovou produktivitu.
Navíc 72 % podniků začalo používat AI alespoň pro jednu funkci.
Díky potenciálu AI transformovat produktivitu podnikání mnoho společností snadno rozšiřuje své operace pomocí AI jako služby (AIaaS).
Ačkoli to může znít složitě, AIaaS je překvapivě dostupná a mnoho poskytovatelů usnadňuje integraci AI do svých funkcí bez větších finančních investic.
V tomto článku vás provedeme vším, co potřebujete vědět o AIaaS, od nastavení nástrojů AI až po seznámení s předními hráči v tomto odvětví.
Co je AI jako služba?
AI jako služba (AIaaS) je řešení nabízené externími dodavateli, které vám umožňuje nasadit nástroje založené na umělé inteligenci do vašich systémů. Umožňuje vám využívat umělou inteligenci, aniž byste museli vyvíjet vlastní infrastrukturu AI. AIaaS je ideální pro IT manažery, malé a střední podniky a technologické nadšence, kteří chtějí prozkoumat technologie AI bez významných investic nebo rizik.
Výhody AI jako služby
AI jako služba je velmi žádaná pro efektivní řešení obchodních výzev. Mezi hlavní výhody patří:
- Snížené náklady: Platíte pouze za AI, kterou používáte, čímž se vyhnete nákladům na budování infrastruktury a získáte přístup k různým nástrojům AI za přijatelnou cenu.
- Vylepšená zákaznická zkušenost: Nástroje AI, jako jsou virtuální asistenti a chatboty, vylepšují interakce pomocí pokročilých modelů AI. 73 % podniků používá nebo plánuje používat chatboty AI.
- Omezené znalosti programování: Mnoho poskytovatelů AIaaS nabízí předkonfigurované API pro úkoly analýzy obrázků a videí. Tyto funkce umožňují automatizaci pracovních postupů a tvorbu aplikací AI, aniž byste se museli učit programovat.
- Zvýšená produktivita týmu: Nástroje založené na umělé inteligenci, jako je analýza sentimentu pomocí algoritmů strojového učení a zpracování přirozeného jazyka, zvyšují produktivitu a zlepšují rozhodování.
- Vylepšená škálovatelnost: Malé a střední podniky (SME) mohou škálovat nasazením AI k efektivnímu dokončování projektů.
Jak mohou podniky využít AI jako službu
AIaaS je neocenitelným nástrojem pro podniky, které chtějí optimalizovat své operace, zlepšit efektivitu týmů a snížit zátěž opakujících se úkolů, které mohou zabírat čas a zdroje.
Díky efektivnímu využití AIaaS se společnosti mohou více soustředit na strategický růst, inovace a řešení problémů, místo aby se zabývaly rutinními činnostmi. Podívejme se na několik praktických kroků, jak AIaaS co nejlépe využít.
Identifikujte obchodní potřeby
Před nasazením služeb AI zjistěte, kde může mít největší dopad. Může automatizovat rutinní úkoly, snížit počet lidských chyb nebo zlepšit vztahy se zákazníky? Pochopení slabých míst vašeho podnikání vám pomůže sladit AI s vašimi cíli.
🤖 Například nástroje AI, jako jsou chatboty a virtuální asistenti dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, mohou zlepšit zákaznický servis, zatímco prediktivní analytika pomáhá při rozhodování, hodnocení rizik a dosahování cílů v oblasti tržeb.
Nastavte nástroje AI
Dalším krokem je integrace nástrojů AI do vašeho podnikání. ClickUp, komplexní platforma pro zvýšení produktivity, nabízí víceúčelový, přizpůsobitelný nástroj AI s názvem ClickUp Brain, který je navržen tak, aby zjednodušil složité úkoly a zvýšil vaši efektivitu.
ClickUp Brain nabízí firmám AIaaS k automatizaci opakujících se úkolů, zlepšení rozhodování díky analýze dat z pracovního prostředí a zjednodušení pracovních procesů díky užitečným podnětům k optimalizaci pracovních postupů.
Díky integraci s platformou ClickUp má Brain přístup k vašim pracovním datům. Tato integrace eliminuje potřebu přepínat mezi platformami nebo nahrávat data do nástrojů třetích stran, čímž zlepšuje přístupnost a produktivitu a zároveň snižuje riziko porušení ochrany osobních údajů.
Automatizujte rutinní úkoly
Automatizační nástroje jsou přínosem pro podniky, které se snaží zlepšit provozní efektivitu a uvolnit cenné lidské zdroje. Při výběru správného nástroje pro vytvoření automatizovaného pracovního postupu jsou klíčovými vlastnostmi uživatelská přívětivost, pokročilé funkce umělé inteligence, nákladová efektivita, škálovatelnost a snadná integrace.
Pomocí ClickUp Automations, který obsahuje více než 100 typů automatizovaných pracovních postupů předem zabudovaných do šablon, můžete bez jakýchkoli potíží automatizovat většinu svých úkolů v oblasti řízení projektů.
Například:
- Automaticky přiřazujte úkoly, když je přesunete do konkrétní fáze, například přiřaďte vývojáře, jakmile lístek přejde do stavu „Probíhá“.
- Nastavte opakující se připomenutí nebo oznámení, když se blíží termíny splatnosti, a zajistěte tak, aby váš tým zůstal na správné cestě bez ručního zásahu.
- Automatizujte změny stavu, například označte úkoly jako „Dokončeno“, když dokončíte všechny podúkoly, čímž snížíte potřebu neustálého dohledu.
- Využijte spouštěče, jako je vytvoření úkolu, aktualizace stavu nebo změna priority, k zahájení akcí, jako je informování zainteresovaných stran nebo generování následných úkolů.
Spojením ClickUp Brain s ClickUp Automations můžete vytvářet automatizační sekvence pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
Kromě toho vám ClickUp Brain umožňuje využít AI ke zvýšení produktivity tím, že vytváří rychlé odpovědi na e-maily, brainstormuje nápady na projekty a shrne rozsáhlou dokumentaci. Může také analyzovat vaše úkoly na základě termínů a pracovní zátěže, což vám pomůže stanovit priority správných úkolů pro dosažení vašich cílů.
Tvořte s pomocí AI
Od svého vzniku se generativní AI neboli GenAI používá k doplnění a posunutí hranic lidské kreativity v aplikacích, jako je generování obsahu a hyperpersonalizace v interakcích se zákazníky.
👀 Věděli jste?
Dochází k významnému posunu směrem k vývoji modelů GenAI přizpůsobených konkrétním odvětvím, jako je zdravotnictví, finance a maloobchod.
Podle společnosti Gartner se očekává, že do roku 2027 bude více než 50 % modelů GenAI specifických pro dané odvětví, což představuje nárůst z pouhého 1 % v roce 2023. Tento trend je poháněn potřebou přesných a kontextově citlivých aplikací AI, které splňují jedinečné požadavky různých odvětví.
ClickUp Brain a Docs
ClickUp Brain kombinuje nejužitečnější funkce některých z nejlepších nástrojů pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a zůstává univerzálním nástrojem, který můžete používat napříč funkcemi a odvětvími. Od strategií obsahu, článků a e-mailů až po osnovy obsahu a vstupní stránky vám pomůže vytvořit vše, co potřebujete pro své marketingové kampaně.
Vzhledem k tomu, že ClickUp Brain je součástí celkového rozhraní ClickUp, je úzce integrován s funkcemi, jako je ClickUp Docs. To vám umožňuje vytvářet, upravovat a spravovat úložiště obsahu na jednom místě.
Tento nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci využívá zpracování přirozeného jazyka k vytváření poutavého obsahu podle vašich požadavků.
💡Tip pro profesionály: Pokud jste nováčkem v používání AI pro tvorbu obsahu a nevíte, jak psát příkazy, můžete také použít bezplatné šablony příkazů AI, abyste mohli začít.
Šablony ClickUp
Pokud naopak trpíte tvůrčí krizí, můžete ji překonat pomocí šablony ClickUp Content Writing Template, a to několika kliknutími.
Tato šablona vhodná pro začátečníky má za cíl zjednodušit psaní obsahu tím, že poskytuje strukturovaný rámec pro efektivní plánování, organizaci a realizaci projektů souvisejících s obsahem. Použijte ji k psaní poutavého obsahu pro značku, marketing a prodejní texty. Pomáhá také sledovat a ukládat všechny podrobnosti projektu na jednom místě a zlepšuje spolupráci mezi členy týmu.
Využijte prediktivní analýzu
Prediktivní analýza se může zdát obtížná. ClickUp Dashboards vám pomůže rychle identifikovat trendy, upravit strategie a činit rozhodnutí na základě dat.
Vizuálně zobrazují klíčové metriky z vašeho pracovního prostoru, jako jsou míra dokončení úkolů, časové osy projektů a rozložení pracovní zátěže. To umožňuje týmům sledovat pokrok v reálném čase a proaktivně upravovat své projekty a zdroje, čímž optimalizují svůj výkon.
Zlepšete spolupráci týmu
ClickUp Chat a ClickUp Brain lze kombinovat, aby byl váš tým vždy propojený a informovaný.
Týmy mohou pomocí chatu diskutovat o konkrétních úkolech, projektech nebo nápadech přímo v ClickUp, což eliminuje potřebu přepínat mezi více nástroji. ClickUp Brain analyzuje probíhající konverzace a relevantní data projektu, aby v reálném čase poskytoval důležité informace nebo navrhoval zdroje.
Předpokládejme například, že váš tým diskutuje v chatu o termínu úkolu. V takovém případě může Brain převést zprávu na úkol ClickUp a poskytnout přehled souvisejících milníků nebo upozornit na potenciální rizika na základě aktuálního pokroku.
Díky inteligentním informacím ClickUp Brain zabudovaným do chatu mohou členové týmu během diskusí činit rozhodnutí podložená daty, aniž by museli hledat aktualizace nebo zprávy jinde.
Integrujte AI do stávajících systémů
ClickUp podporuje hladkou integraci s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Workspace, Clockify, Dropbox, GitLab, Zoom a další, což zajišťuje, že ClickUp Brain přirozeně zapadá do stávajících pracovních postupů.
🧠 Zajímavost
K dispozici je více než 1000 integrací ClickUp, což z něj činí komplexní řešení pro všechny vaše obchodní potřeby.
Tuto funkci považuje mnoho uživatelů ClickUp za nejužitečnější při migraci svých procesů z více nástrojů na platformu ClickUp.
Clickup snižuje potřebu mít více softwarů pro správu projektu tím, že poskytuje funkce, jako jsou komentáře a automatické doručování oznámení, když jsou uživatelé označeni. Dále se integruje s nástroji, jako jsou Miro a GDrive, což eliminuje potřebu replikovat úkoly/obsah v těchto systémech.
Clickup snižuje potřebu mít více softwarů pro správu projektu tím, že poskytuje funkce jako komentáře a automatické doručování oznámení, když jsou uživatelé označeni. Dále se integruje s nástroji jako Miro a GDrive, což eliminuje potřebu replikovat úkoly/obsah v těchto systémech.
Školte a zvyšujte kvalifikaci zaměstnanců
Pro maximální využití potenciálu AI je důležité proškolit svůj tým. Využijte služby strojového učení, které vám pomohou porozumět AI nástrojům a efektivně je používat.
K strukturování vzdělávacích programů můžete také použít šablonu plánu zavádění školení ClickUp.
Tato šablona vám může pomoci:
- Zlepšete postupy školení
- Zajistěte hladké zavedení procesů
- Zlepšete rozvoj dovedností v celé organizaci
Příklady použití AI jako služby s ClickUp
Ať už spravujete projekty, zlepšujete zákaznický servis nebo posilujete spolupráci v týmu, AIaaS vám může přinést významnou hodnotu.
Podívejme se na několik konkrétních případů použití AI a na to, jak ClickUp Brain usnadňuje implementaci AI v různých obchodních funkcích.
Řízení projektů
Projektové řízení je nekonečná smyčka termínů, úkolů, postupů, zdrojů a komunikace. Pomocí AI jako služby můžete předvídat výzvy, optimalizovat pracovní postupy a dodržovat harmonogram projektů.
Projektoví manažeři používají AI k:
- Předvídejte rizika projektů: Analýzou historických údajů o projektech může AI včas identifikovat potenciální rizika, což týmům umožňuje přijmout preventivní opatření dříve, než se problémy vyhrotí.
- Optimalizujte pracovní postupy: Automatizace založená na umělé inteligenci upravuje pracovní postupy na základě závislostí a pokroku úkolů, čímž minimalizuje manuální sledování a zajišťuje plynulý průběh projektu.
- Podpora rozhodnutí založených na datech: Poznatky umělé inteligence získané z analýzy dat mohou týmům pomoci činit informovaná rozhodnutí a podle potřeby upravovat strategie projektů.
- Sledování termínů: Sledování a upozornění založené na umělé inteligenci pomáhá zajistit, aby úkoly byly plněny podle plánu, a to díky aktualizacím a připomenutím v reálném čase.
S pomocí softwaru AI, jako je ClickUp Brain, mohou projektoví manažeři automatizovat úkoly, vytvářet projektové briefy a získávat poznatky založené na datech. To pomáhá řídit rizika a zajišťuje, že projekty budou dokončeny včas a v rámci rozpočtu. Tímto způsobem se AI jako služba stává neocenitelným přínosem pro splnění cílů projektu.
Zákaznický servis
AIaaS je revoluční změnou v oblasti zákaznických služeb, která týmům poskytuje nástroje k automatizaci opakujících se úkolů a zlepšení komunikace se zákazníky. Funguje to takto:
- Virtuální asistenti: Asistenti využívající umělou inteligenci zpracovávají rutinní dotazy a poskytují okamžité odpovědi, čímž uvolňují lidské agenty pro řešení složitějších problémů.
Například asistent Sephora Virtual Artist, který využívá umělou inteligenci, pomáhá zákazníkům s doporučeními produktů a běžnými dotazy, což umožňuje lidským agentům soustředit se na složitější potřeby.
- Automatizované řešení ticketů: AI automaticky klasifikuje a směruje zákaznické tickety podle priority, čímž zkracuje dobu odezvy a zlepšuje kvalitu služeb.
- Proaktivní zákaznická podpora: AI analyzuje chování zákazníků a na základě toho spouští proaktivní akce, jako je zasílání užitečných informací nebo navrhování upgradů ještě předtím, než o to zákazník požádá.
ClickUp Brain může podporovat týmy zákaznických služeb generováním šablon odpovědí na často kladené otázky a automatizací správy ticketů. Tímto způsobem můžete zajistit, že vaši zákazníci obdrží okamžitou pomoc.
Marketing
Díky použití AIaaS pro kampaně prostřednictvím marketingových nástrojů AI mohou marketéři lépe reagovat na potřeby zákazníků. Zde je několik způsobů, jak AI umožňuje marketérům navázat autentičtější kontakt se svým publikem:
- Personalizace obsahu: AI analyzuje uživatelská data a vytváří personalizované zprávy, čímž zlepšuje zákaznickou zkušenost.
- Provádějte průzkum trhu: AI zpracovává velké datové soubory za účelem průzkumu trhu a identifikace trendů a spotřebitelských návyků, aby poskytla podklady pro chytřejší strategie.
- Optimalizujte kampaně: AI nabízí zpětnou vazbu v reálném čase, což umožňuje provádět úpravy za běhu a zlepšovat výsledky.
ClickUp Brain pomáhá marketingovým týmům pracovat rychleji a chytřeji – ať už jde o plánování kampaní, automatizaci opakujících se úkolů nebo získávání praktických poznatků z dat. S ClickUp Brain se marketing stává méně o zaneprázdněnosti a více o kreativních sázkách s solidními výnosy.
Řízení týmu
Řízení týmu může být náročné, ale AIaaS zjednodušuje podporu a vedení prostřednictvím:
- Inteligentní přidělování úkolů: AI vyhodnocuje dovednosti, pracovní vytížení a dostupnost, aby efektivně přidělovala úkoly a zajistila optimální výkon.
- Sledování výkonu: AI sleduje individuální a týmové metriky a poskytuje manažerům informace, které jim pomáhají podporovat a motivovat jejich týmy.
- Lepší komunikace: Nástroje AI zlepšují komunikaci tím, že shrnují diskuse, překládají zprávy a zajišťují, aby všichni byli na stejné vlně.
Díky poznatkům založeným na umělé inteligenci se řízení týmu stává méně o hádání a více o strategii. ClickUp Brain usnadňuje efektivní delegování úkolů, sledování postupu práce a udržování všech zaměstnanců na stejné vlně.
Klíčoví hráči v oblasti AI jako služby
Výběr nejlepšího dodavatele AIaaS je důležitý pro nasazení nástrojů AI, které budou správně odpovídat potřebám vašeho podnikání a budou v rámci vašeho rozpočtu. Zde je seznam některých klíčových hráčů v oblasti AI jako služby a některých řešení, která nabízejí.
ClickUp
ClickUp vyniká jako klíčový hráč v oblasti AI jako služby díky své integrované funkci AI, ClickUp Brain, která může nahradit většinu AI asistentů, které používáte.
ClickUp Brain a jeho integrace s ostatními částmi platformy ClickUp usnadňuje propojení projektového řízení s kreativními úkoly bez nutnosti investovat do externích aplikací.
Můžete jej použít k podpoře všech obchodních funkcí na jednom místě, od spouštění kódu a přípravy dokumentace k produktům až po sledování marketingových cílů, vytváření finančních strategií a zlepšování zákaznických služeb.
Zde je několik služeb, které ClickUp nabízí v oblasti AIaaS:
- AI Knowledge Manager: Dny prohledávání dokumentů za účelem nalezení důležitých informací jsou pryč. S ClickUp Brain můžete během několika sekund rychle najít a shrnout informace z dokumentů, zpráv, wiki a dalších zdrojů.
- AI Writer for Work: ClickUp Brain dokáže během několika minut překládat, upravovat, brainstormovat a generovat nápady na obsah.
- Projektový manažer AI: ClickUp Brain vám pomůže spravovat projekty optimalizací pracovních postupů, automatizací úkolů a aktualizací pokroku, koordinací s členy týmu a řešením kritických problémů.
Amazon Web Services (AWS) AI
Amazon je více než jen platforma pro elektronický obchod – nabízí cloudové služby prostřednictvím Amazon Web Services (AWS). AWS zahrnuje nástroje umělé inteligence a strojového učení. Jeho nabídka AIaaS zahrnuje:
- Amazon Rekognition: Analyzuje obrázky a videa za účelem detekce objektů, tváří a vizuálních prvků.
- Amazon Lex: Poskytuje nástroje pro vytváření chatbotů a hlasových asistentů, kteří rozumějí přirozenému jazyku.
- Amazon SageMaker: Pomáhá vývojářům a datovým týmům snadno vytvářet, trénovat a nasazovat modely strojového učení.
Google Cloud AI
Žádný seznam řešení AI není úplný bez Google Cloud AI. Poskytuje různé služby strojového učení a řešení AI, včetně:
- Google Cloud Vision AI: Analyzuje obrázky a videa za účelem detekce objektů, rozpoznávání tváří a přidávání štítků.
- Google Cloud AI: Nabízí nástroje strojového učení pro vývojáře a podporuje TensorFlow a scikit-learn.
- Google Cloud Natural Language API: Analyzuje text za účelem určení sentimentu a kategorizace obsahu.
- Google Dialogflow: Platforma pro vytváření chatbotů a virtuálních asistentů, kteří rozumějí přirozenému jazyku a reagují na něj.
Microsoft Azure AI
Microsoft Azure AI nabízí řadu nástrojů a služeb, které pomáhají firmám integrovat umělou inteligenci do jejich provozu. Schopnosti tohoto nástroje sahají od strojového učení až po zpracování přirozeného jazyka. Mezi jeho funkce patří:
- Kognitivní vyhledávání: Přidává vyhledávací funkce založené na AI do mobilních a webových aplikací.
- Služby botů: Nabízí škálovatelné řešení chatbotů bez serverů, které se přizpůsobuje podle poptávky.
- Kognitivní služby Azure: Poskytují API pro moderování obsahu a detekci anomálií.
- Azure Machine Learning (AML): Pomáhá vytvářet, trénovat a nasazovat modely ML v cloudu a na okrajových zařízeních.
IBM Watson
IBM Watson nabízí podnikům nástroje založené na umělé inteligenci pro vytváření virtuálních asistentů a analýzu textu. Může také nasazovat vlastní modely strojového učení bez předchozích znalostí v oblasti datové vědy. Jeho cloudová platforma dále podporuje vytváření a trénování vlastních modelů. Zde jsou některé z jejích funkcí:
- Watson Assistant: Pomáhá vytvářet virtuální asistenty pro interakci se zákazníky.
- Watson Natural Language Understanding: Analyzuje složitý text z hlediska sentimentu, kategorií a klíčových poznatků.
- IBM Watson Studio: Umožňuje vývojářům vytvářet, trénovat a nasazovat modely ML napříč několika cloudovými platformami.
Výzvy a úvahy spojené s umělou inteligencí jako službou
Umělá inteligence je sice přítelem, kterého všichni potřebujeme, ale přináší s sebou i určité výzvy. Podívejme se na některé výzvy AIaaS a jejich řešení.
Ochrana osobních údajů
Zpracování citlivých údajů pomocí nástrojů AI s sebou nese rizika, včetně nedostatečné transparentnosti, podvodů generativní AI a deepfakes. Podniky musí zajistit, aby jejich citlivé údaje byly u jejich poskytovatele AIaaS v bezpečí. ClickUp klade důraz na vaši bezpečnost tím, že dodržuje předpisy na ochranu údajů, jako je GDPR, a implementuje přísné šifrovací protokoly, aby ochránil vaše údaje a udržel důvěru.
Složitost integrace
Integrace AI do stávajících pracovních postupů může být složitá. Integrace mezi ClickUp a ClickUp Brain vás zbaví rizik a nákladů spojených s používáním více nesouvislých platforem a zároveň zajistí bezpečnost dat.
Křivka učení
Naučit se ovládat nové platformy může být náročné, zejména při školení členů týmu. ClickUp poskytuje rozsáhlé zdroje, včetně tutoriálů, šablon, webinářů a centra nápovědy, aby vám zajistil plynulou práci s novými technologiemi bez přerušení.
Budoucnost AI jako služby
AI jako služba má slibnou budoucnost a otevírá nové příležitosti pro zavedené podniky, malé a střední firmy i startupy. Z AIaaS mohou těžit odvětví jako zdravotnictví, finance, vzdělávání, maloobchod, marketing, zemědělství a bezpečnost.
Trh AIaaS zaznamenává pozoruhodný růst. Odhady předpokládají, že jeho hodnota vzroste z 24,947 miliard dolarů v roce 2024 na 168,449 miliard dolarů v roce 2029, což představuje složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 46,5 %.
Analytici očekávají, že Severní Amerika bude na trhu dominovat díky silnému technologickému ekosystému, robustní cloudové infrastruktuře a přítomnosti významných hráčů, jako jsou AWS, Microsoft a Google. Očekávají také rychlý růst v oblasti Asie a Tichomoří, kde se AI využívá pro inteligentní ekosystémy ve výrobě a zemědělství.
Hrací pole se chystá stát mnohem konkurenceschopnějším a podniky, které nevyužívají AI a data k podpoře inovací ve všech svých činnostech, budou v nevýhodě.
Hrací pole se chystá stát mnohem konkurenceschopnějším a podniky, které nevyužívají AI a data k podpoře inovací ve všech svých činnostech, budou v nevýhodě.
Tento nárůst je poháněn pokroky v technologiích AI, jako je strojové učení (ML), zpracování přirozeného jazyka (NLP) a počítačové vidění, stejně jako rostoucí poptávkou podniků po škálovatelných a nákladově efektivních řešeních AI.
Ačkoli nabízí výhody, jako je lepší automatizace, snížení nákladů a vyšší spokojenost zákazníků, má také potenciální nevýhody, jako jsou lidské předsudky, ztráta pracovních míst a obavy z klimatických změn.
Pracujte chytřeji s ClickUp Brain
Služby AI mění různé aspekty našeho života, od zlepšování produktivity podniků a jednotlivců až po analýzu důležitých dat a předpovídání počasí.
Dlouho jsem věřil, že AI nejen zlepší náš způsob života, ale také ho zásadně změní. … AI dává do rukou každého nástroje s bezprecedentní silou, flexibilitou a dokonce i personalizací, které k ovládání vyžadují jen přirozený jazyk. Pomohou nám v mnoha oblastech našeho života a převezmou roli super výkonných spolupracovníků.
Dlouho jsem věřil, že AI nejen zlepší náš způsob života, ale také ho zásadně změní. … AI dává do rukou každého nástroje s bezprecedentní silou, flexibilitou a dokonce i personalizací, které k ovládání vyžadují jen přirozený jazyk. Pomohou nám v mnoha oblastech našeho života a převezmou roli super výkonných spolupracovníků.
Chcete-li se prosadit ve světě řízeném umělou inteligencí, můžete buď začít od nuly a vyškolit se na příštího inženýra umělé inteligence, nebo se dostat do čela pomocí řešení AIaaS, jako je ClickUp Brain.
Proč čekat, až zůstanete pozadu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma.