10 nejlepších aplikací pro malé podniky v roce 2025: Vyzkoušené a ověřené

Nedávná studie magazínu Forbes odhalila, že každá pátá malá firma zkrachuje během prvního roku! Ačkoli existuje mnoho výzev, které je třeba překonat, aby malá firma úspěšně fungovala, nejčastější z nich je řízení.
Jako majitel malého podniku nesete výhradní odpovědnost za dohled nad celým podnikem. To však může být s rostoucí velikostí podniku obtížné – mluvím z vlastní zkušenosti. Správné nástroje a technologie vám to usnadní a pomohou vám dosáhnout vašich cílů.
Ale nebojte se. Jako někdo, kdo strávil značné množství času zkoušením různých technologií a nástrojů, vám představím deset nejlepších aplikací pro malé podniky.
Zjistěte, které aplikace jsou dnes nezbytnou součástí výbavy každého malého podniku.
Co byste měli hledat v nejlepších aplikacích pro malé podniky?
Zde je pět nejdůležitějších faktorů, které byste měli hledat v každé aplikaci pro malé podniky, než se pro ni rozhodnete:
- Snadné použití: Vyberte si aplikace pro malé podniky, které jsou snadno použitelné a efektivní z hlediska funkcí. To poslední, co byste chtěli, je aplikace, která vám úkoly spíše komplikuje, než zjednodušuje.
- Přizpůsobitelnost: Vyberte si aplikace, které se dokážou přizpůsobit jemným nuancím podnikání, zejména pro majitele malých podniků s mnoha jedinečnými potřebami.
- Zabezpečení: Vyberte si aplikaci pro malé podniky, která poskytuje robustní bezpečnostní opatření. To pomůže zajistit, že všechna důležitá data ve vaší interní databázi budou chráněna před neoprávněným přístupem a narušením.
- Integrační schopnosti: Hledejte nástroje, které nabízejí integraci s jinými nástroji a softwarem třetích stran, aby se zefektivnily operace vašeho malého podniku.
- Zákaznická podpora: Vyberte si aplikace pro malé podniky, které nabízejí nepřetržitou a kvalitní zákaznickou podporu. Tím zajistíte rychlé řešení dotazů a plynulý chod vaší firmy.
10 nejlepších aplikací pro malé podniky v roce 2024
Podívejme se, které jsou deset nejlepších aplikací pro malé podniky v roce 2024:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů a spolupráci)
Pokud vaše malá firma hledá inovativní aplikaci pro řízení projektů a nástroj pro spolupráci týmů, vřele doporučuji ClickUp. Tento komplexní software pro správu úkolů je navržen tak, aby zvýšil produktivitu.
Nejdůležitější součástí projektového řízení je týmová práce, kterou ClickUp for Startup Teams zefektivňuje. Mohu jej použít k vytváření produktových plánů, sledování cílů a správě zdrojů – a to vše při synchronizaci s mým týmem. Dashboard nabízí centralizovaný přehled všech těchto prvků.
Řízení malého podniku vyžaduje spoustu dokumentace. Množství dokumentů roztroušených v různých systémech a týmech ztěžuje rychlé vyhledávání důležitých informací. V tom vám pomůže ClickUp Docs.
Pomocí Docs můžete vytvářet pokyny k projektům, přidělovat úkoly členům týmu a připojovat relevantní soubory pro referenci. Tím zajistíte, že všichni budou na stejné vlně, a vytvoříte centrální úložiště pro důležité postupy.
Rád integruji ClickUp Brain s Docs, abych využil sílu umělé inteligence a eliminoval potřebu ruční dokumentace projektů. S Brainem můžete rychle vytvářet e-maily, pokyny k projektům atd., což vám dá více času soustředit se na vaši obchodní strategii.
Je pro vás obtížné řídit všechny úkoly v rámci projektu? Pro mě to také bylo obtížné – dokud jsem nenarazil na ClickUp Tasks. Tato funkce vám umožňuje plánovat, organizovat a spolupracovat s vaším týmem na různých úkolech v rámci projektu. Můžete kontrolovat stav projektu, přidělovat povinnosti a rutinní úkoly a zanechávat komentáře – vše na jednom místě.
Jako majitel malého podniku musíte také důsledně formulovat strategie pro budoucí růst a rozvoj. K tomuto účelu se osvědčila šablona strategického obchodního plánu ClickUp. Tato šablona je snadno použitelná a přizpůsobitelná a poskytuje vám přehled o vašich širších obchodních strategiích. To vám může pomoci:
- Plánujte úkoly a přidělujte povinnosti efektivněji
- Získejte jasnou představu o svých měsíčních cílech
- Sledujte pokrok a provádějte úpravy v reálném čase
Kromě toho vám mnoho šablon ClickUp usnadňuje provoz malého podniku. Od rozpočtování po správu zásob – k dispozici je předem připravený rámec, který vám pomůže okamžitě začít.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte průběh každého projektu, termíny a milníky pro včasné provedení pomocí funkce sledování času ClickUp.
- Udržujte informace o svých zákaznících přehledné a aktuální díky ClickUp CRM
- Seskupte všechny úkoly projektu podle kategorií a uspořádejte je do samostatné databáze pro efektivní řízení.
- Vytvářejte vlákna komentářů a sdílejte nahrávky obrazovky s ClickUp Clips pro každý úkol, abyste mohli bez problémů spolupracovat se svým týmem.
- Využijte automatizace ClickUp a eliminujte potřebu lidského zásahu v mnoha opakujících se úkolech pomocí více než 100 šablon automatizace.
- Vytvořte si menší, měřitelné cíle, které přispívají k dosažení většího cíle, pomocí ClickUp Goals.
- Využijte integraci ClickUp k synchronizaci svého pracovního postupu s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, GitHub, HubSpot, Google Drive, Dropbox a Zoom.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci ClickUp nejsou k dispozici všechny funkce.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Startovací balíček: 7 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci)
Nespočet vedoucích týmů po celém světě (včetně mě) nedá dopustit na Slack pro zefektivnění spolupráce a komunikace, a jeho bohatá nabídka funkcí vysvětluje proč.
Slack vám umožňuje vytvořit samostatné „kanály“ pro různé projekty a organizovat tak zasílané zprávy. Díky funkci „Huddles“ můžete několika kliknutími pořádat audio a video schůzky týmu.
Funkce „Slack Connect“ je pro mě však zásadní změnou. Umožňuje vám komunikovat s dodavateli, odběrateli a zákazníky v rámci stejné aplikace Slack. Díky tomu je to komplexní komunikační nástroj vhodný pro interní i externí použití. Je to nezbytná pomůcka pro každého majitele malého podniku.
Nejlepší funkce Slacku
- Komunikujte s celým týmem na jednom místě prostřednictvím skupinových zpráv, přímých zpráv, videohovorů a audio hovorů.
- Automatizujte opakující se úkoly a zefektivněte svůj pracovní postup, aniž byste něco zmeškali.
- Sdílejte důležité soubory a dokumenty se svým týmem, abyste zlepšili řízení projektů a spolupráci.
- Integrujte více než 2 000 nástrojů, jako jsou DocuSign, Google Sheets, Zoom a ClickUp, a dosáhněte maximální provozní efektivity.
Omezení Slacku
- Bezplatná verze má omezené funkce, které nemusí být dostatečné pro rostoucí týmy.
- Vytvoření příliš mnoha různých kanálů může zmást členy týmu a snížit jejich produktivitu.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Výhoda: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (32 764 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23 244 recenzí)
3. Gusto (nejlepší pro správu mezd a lidských zdrojů)
Gusto zjednodušuje správu mezd i lidských zdrojů. Tento nástroj je díky svému snadno ovladatelnému a intuitivnímu uživatelskému rozhraní jednou z nejlepších aplikací pro správu zaměstnanců pro malé podniky. Jeho robustní sada funkcí je také obrovskou výhodou.
Můžete synchronizovat své mzdy s Gusto, abyste mohli sledovat pracovní dobu zaměstnanců a průběh projektů a spravovat pracovní zátěž bez ručního zásahu. Gusto zjednodušuje nábor, přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. Můžete snadno vytvářet pracovní nabídky, zasílat nabídkové dopisy, vytvářet seznamy úkolů pro zaškolení nových zaměstnanců atd. Kromě toho můžete Gusto také používat ke sdílení, podepisování a ukládání důležitých dokumentů.
Nejlepší funkce Gusto
- Sledujte pracovní dobu, pracovní zátěž a výkonnost svých zaměstnanců, abyste mohli provést úpravy pro lepší produktivitu.
- Podávejte daňová přiznání automaticky a přesně pro systematické řízení vašich požadavků na dodržování předpisů
- Nastavte nástroje a systémy pro nové členy týmu pomocí Software Provisioning
- Vyhodnoťte výkonnost svých zaměstnanců, abyste jim mohli nabídnout relevantní příležitosti k rozvoji.
- Získejte přesné analýzy a informace o zaměstnancích, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat
- Integrace s dalšími nástroji, jako jsou Expensify, DocuSign, Freshbooks a ClickUp
Omezení Gusto
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif
- Uživatelé hlásili, že zákaznický servis je někdy extrémně pomalý.
Ceny Gusto
- Jednoduché: 40 $/měsíc + 6 $/měsíc na osobu
- Plus: 80 $/měsíc + 12 $/měsíc na osobu
- Prémium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (2 059 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (3 894 recenzí)
4. QuickBooks (nejlepší pro účetnictví a vedení účetnictví)
QuickBooks je díky svým odborným nástrojům a funkcím známá aplikace pro finanční řízení. QuickBooks je primárně účetní software, ale funguje také jako nástroj pro vedení účetnictví, správu mezd, sledování času, bankovnictví a další podobné úkoly.
Používal jsem jej pro činnosti související s fakturací, jako je vytváření účtenek a centralizace různých typů účtenek. Můžete jej také použít k výpočtu daní a dokonce ke správě zásob. Nejzajímavějším aspektem tohoto nástroje je jeho funkce virtuálního účetnictví. Díky ní můžete využít odborné poradenství a pomoc pro přesné vedení účtů a správu cash flow.
Nejlepší funkce QuickBooks
- Automatizujte účetní úkoly, jako je kategorizace transakcí, bankovní rekonciliace a sledování výdajů.
- Vytvářejte podrobné zprávy o finančním zdraví, včetně výkazů zisků a ztrát, rozvah a výkazů peněžních toků.
- Sledujte stav svých zásob a nastavte si upozornění na nízké zásoby
- Integrujte více než 750 aplikací podle svého výběru, jako jsou PayPal, Shopify a Gusto.
Omezení QuickBooks
- Uživatelské rozhraní může být pro začátečníky poněkud složité.
- Možnosti přizpůsobení jsou velmi omezené
- Pro malé podniky to může být nákladné
Ceny QuickBooks
- Jednoduchý start: 18 $/měsíc
- Základní informace: 27 $/měsíc
- Plus: 38 $/měsíc
- Pokročilý: 76 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks
- G2: 4,0/5 (3 304 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (7 252 recenzí)
5. Mailchimp (nejlepší pro e-mailový marketing)
Díky své působivé komplexnosti je Mailchimp mým komplexním řešením pro vše, co se týká správy e-mailového marketingu. Ve skutečnosti je to v tomto ohledu jedna z nejlepších aplikací pro malé podniky.
Tento nástroj automatizuje téměř všechny e-mailové marketingové aktivity, které si dokážete představit. Použijte jej k odesílání personalizovaných e-mailů, vytváření přizpůsobených kampaní a propagaci relevantních produktů bez manuální práce. Mailchimp také nabízí sadu e-mailových šablon, které jsou krásně navržené a připravené k přizpůsobení. Pokud máte tento nástroj ve své sbírce, nemusíte sestavovat specializovaný tým, který by podporoval vaše e-mailové marketingové iniciativy.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Naplánujte automatické odesílání e-mailů, abyste v pravý čas předali správnou zprávu
- Vytvářejte hypercílené e-mailové marketingové kampaně. Segmentujte své publikum na základě demografických údajů, chování uživatelů atd.
- Využijte nástroj pro tvorbu stránek metodou drag-and-drop a snadno si přizpůsobte šablony e-mailů podle svých potřeb.
- Získejte podrobné zprávy a analýzy o výkonu vaší kampaně
- Integrujte více než 300 dalších nástrojů svého pracovního postupu, jako jsou Wix, Stripe a Canva.
Omezení Mailchimp
- S rozšiřováním podnikání se náklady mohou zvyšovat
- Kvalita zákaznické podpory je průměrná
Ceny Mailchimp
- Zdarma: 0 $/měsíc pro 500 kontaktů
- Základní informace: 13 $/měsíc za 500 kontaktů
- Standard: 20 $/měsíc za 500 kontaktů
- Prémium: 350 $/měsíc za 500 kontaktů
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,3/5 (12 448 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (17 148 recenzí)
6. Hootsuite (nejlepší pro správu sociálních médií)
Úspěch na sociálních sítích a v digitálním marketingu je cílem každého majitele malého podniku. Hootsuite je nástroj, který to usnadňuje.
Díky své široké škále funkcí je to jedna z nejlepších aplikací pro marketing malých podniků. Umožňuje vám vytvářet poutavý obsah pro sociální média od nuly a automatizovat jeho plánování a publikování. Obzvláště se mi líbí výkonná funkce monitorování značky Hootsuite, která vám umožňuje sledovat online konverzace o vaší značce. Bonus? Všechny funkce jsou také vysoce přizpůsobitelné.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Automatizujte zveřejňování obsahu na všech hlavních platformách, jako jsou Instagram, Facebook, LinkedIn a Twitter.
- Vytvářejte snadno srozumitelné vizuální kalendáře pro optimalizaci plánování a rozvrhování obsahu
- Spolupracujte se svým týmem. Přidělujte úkoly, spravujte schvalování a formulujte nové strategie.
- Sledujte klíčová slova a hashtagy, abyste byli informováni o nejnovějších trendech v sociálních médiích ve vašem oboru.
- Plug-in s více než 100 analytickými a CRM nástroji, jako jsou Google Analytics a Salesforce
Omezení Hootsuite
- Rozhraní může být pro nové uživatele mírně nepřehledné.
- Integrace s určitými aplikacemi a platformami je placená
Ceny Hootsuite
- Profesionální: 149 $/měsíc pro jednoho uživatele, deset sociálních účtů
- Tým: 399 $/měsíc pro tři uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (4 233 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (3 693 recenzí)
7. Sortly (nejlepší pro správu zásob)
Hledáte aplikaci pro správu zásob, která vyhovuje specifickým potřebám malého podniku? Sortly je tou správnou odpovědí. Je snadno použitelná, intuitivní a má ty správné funkce.
Abyste mohli začít tuto službu využívat, stačí nahrát svůj stávající seznam zásob na platformu. Sortly jej automaticky uspořádá. Pomůže vám také sledovat vaše zásoby a upozorní vás, když se zásoby začnou tenčit. Nejvíce mě však zaujala vestavěná funkce generátoru čárových kódů. Umožňuje vám během několika minut vytvořit jedinečné čárové kódy produktů, které přesně zobrazují množství, umístění, cenu, SKU a další podrobnosti.
Nejlepší funkce Sortly
- Přizpůsobte si jedinečné informace o zásobách a spravujte svou databázi pomocí vlastních polí
- Generujte a skenujte QR kódy a snadno spravujte své zásoby na smartphonu
- Přístup k softwaru na svém mobilním zařízení pomocí snadno použitelné mobilní aplikace
- Integrace s aplikacemi jako Slack a Microsoft Teams
Omezení Sortly
- Mobilní aplikace je chybová
- Funkce skenování čárových kódů není zcela spolehlivá.
- Integruje se pouze s několika aplikacemi
Ceny Sortly
- Navždy zdarma
- Pokročilá verze: 49 $/měsíc
- Ultra: 149 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sortly
- G2: 4,4/5 (25 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (481 recenzí)
8. Figma (nejlepší pro design a prototypování)
Figma je spolehlivý nástroj pro návrh produktů. Od snadného používání a navigace až po bohatou nabídku funkcí splňuje všechna moje kritéria pro dobrou aplikaci pro malé podniky.
Nejlepší na Figma je, že se jedná o platformu pro návrh bez nutnosti programování. Nezáleží tedy na tom, zda máte tým zkušených vývojářů. I tak ji můžete použít k vytvoření realistických prototypů produktů přizpůsobených vaší značce. Platforma se pyšní poutavým uživatelským rozhraním a je také velmi vhodná pro spolupráci. A to není vše – Figma také nabízí řadu šablon, které vám pomohou s prototypováním.
Nejlepší funkce Figma
- Spolupracujte se svým týmem na projektu návrhu produktu v reálném čase
- Využijte sílu umělé inteligence k vytváření prototypů produktů pro testování a iterace
- Použijte pokročilé vektorové nástroje k úpravě tvarů a návrhů podle svého výběru.
- Komunikujte se členy svého týmu prostřednictvím audia nebo chatu a zajistěte si tak nerušenou spolupráci.
- Integrujte s řadou oblíbených aplikací, jako jsou GitLab a Google Workspace.
Omezení Figma
- Může být nákladné pro rostoucí týmy
- Omezené offline možnosti
- Pro nejlepší výkon je nutné silné připojení k internetu.
Ceny Figma
- Starter Team: Zdarma
- Profesionální tým: 15 $/plné místo/měsíc
- Organizace: 45 $/plné místo/měsíc
- Podnik: 75 $/plné místo/měsíc
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (1 113 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (738 recenzí)
9. Square (nejlepší pro zpracování plateb a POS systémy)
Pokud jste nová malá firma, Square vám pomůže nastavit slušný POS systém, který usnadní hotovostní i bezhotovostní transakce.
Na Square se mi nejvíce líbí jeho důkladnost. Tento nástroj umožňuje vašemu podniku přijímat online platby, včetně bezkontaktních. V POS systému můžete také spravovat vyzvednutí a doručení všech svých objednávek.
Ale to ještě není to nejlepší. Square také prodává špičková hardwarová řešení pro POS, jako jsou čtečky a pokladny. Je to tedy něco jako one-stop shop pro vytvoření kompletního POS systému pro podnik.
Nejlepší funkce Square
- Přijímejte více platebních metod, včetně hotovosti, kreditních karet, debetních karet a mobilních plateb.
- Posílejte neomezený počet faktur bez dalších poplatků
- Získejte pomoc s dodržováním standardu PCI a zpětnými platbami
- Získejte podrobné zprávy a přehledy o prodeji a skladových zásobách
Omezení Square
- Někteří uživatelé si stěžovali na náhlé uzavření účtů
- Transakční poplatek je vyšší než u jiných platforem
- Zákaznická podpora je obtížně dostupná
Ceny Square
- Navždy zdarma
- Plus: 29 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Prémium: 79 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Square
- G2: 4,7/5 (789 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (610 recenzí)
10. Shopify (nejlepší pro správu e-commerce platforem)
Shopify je nezbytná aplikace pro každý malý podnik, který se chce prosadit na internetu. Obsahuje všechny nástroje a technologie, které potřebujete k vytvoření svého digitálního obchodu.
Pro mě je jedinečnou vlastností Shopify jeho uživatelská přívětivost. Ačkoli založení online podniku může být náročné, tento nástroj ho do značné míry zjednodušuje. K dispozici je řada přizpůsobitelných šablon, uživatelsky přívětivé rozhraní, dlouhý seznam integrací aplikací třetích stran pro maximalizaci efektivity obchodu a vestavěný POS systém pro plynulý prodej.
Kromě toho vám Shopify také umožňuje rozvíjet vaše podnikání pomocí organického SEO, sociálních médií a nástrojů pro obsahový marketing. Jen díky této funkci se řadí mezi nejlepší aplikace pro malé podniky.
Nejlepší funkce Shopify
- Vyberte si z řady přizpůsobitelných šablon a motivů a vytvořte si svůj vlastní internetový obchod.
- Přijímejte platby z více zdrojů prostřednictvím Shopify Payments
- Využijte integrované marketingové funkce k zvýšení návštěvnosti a prodeje
- Spravujte svůj obchod na cestách pomocí mobilní aplikace Shopify
- Integrujte robustní nástroje třetích stran, jako jsou HubSpot a Mailchimp
Omezení Shopify
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif
- Možnosti hlubokého přizpůsobení jsou omezené, zejména pokud jde o proces platby a další klíčové stránky.
Ceny Shopify
- Základní: 39 $/měsíc
- Shopify: 105 $/měsíc
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc
- Plus: 2 300 $/měsíc
Hodnocení a recenze Shopify
- G2: 4,4/5 (4 539 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (6 359 recenzí)
Posilte svůj malý podnik pomocí ClickUp
Řízení malého podniku není nikdy snadné. Omezené zdroje a malý tým však také znamenají, že váš přínos bude mít velký dopad.
Se správnou sadou nejlepších aplikací pro malé podniky nezáleží na tom, jak malý je váš tým nebo jak omezené jsou vaše zdroje. Vždy můžete maximálně využít to, co máte k dispozici.
Komplexní řešení pro správu projektů, jako je ClickUp, usnadňuje řízení malého podniku tím, že zefektivňuje úkoly, centralizuje komunikaci a zvyšuje efektivitu řízení vztahů se zákazníky a týmu. Jeho komplexní sada funkcí zajišťuje, že váš podnik využívá nejlepší technologie k růstu a úspěchu.
Takže nečekejte déle – zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vyzkoušejte ho!