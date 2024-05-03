Jak najít obchodního mentora pro podnikatele

Nikdo není lepší průvodce pro začínajícího podnikatele na jeho cestě k založení firmy než někdo, kdo si tím již prošel.
Proto je obchodní mentorství tak důležité. Pomáhá novým podnikatelům učit se od zkušených podnikatelů a vyhnout se běžným nástrahám.
Ale jak najít obchodního mentora a vybudovat skvělý vztah mezi mentorem a menteem?
Čtěte dál a najdete všechny odpovědi, které hledáte. Tento článek vás provede procesem hledání obchodního mentora a využitím tohoto vztahu na maximum.
Nejprve si ale projdeme základy.
Co dělá obchodní mentor?
Obchodní mentor pomáhá novým podnikatelům a majitelům malých firem zahájit a rozvíjet jejich podnikání.
Obvykle mají zkušenosti v podobném nebo souvisejícím oboru a odborné znalosti, které jim umožňují vést majitele malých podniků v různých aspektech podnikání, jako jsou finance, marketing a strategie.
Kariérní výhody obchodního mentora
Mít obchodního mentora má mnoho přímých i nepřímých výhod. Pojďme si zde představit ty hlavní.
Poskytuje fundované obchodní rady
Obchodní mentor má praktické zkušenosti s rozjezdem úspěšného podnikání a ze svých snah se poučil.
Díky tomu jsou schopni vám poradit v různých obchodních záležitostech, od způsobu získávání finančních prostředků až po způsoby zvyšování provozní efektivity.
Dobrý mentor vám pomůže naplánovat a zahájit podnikání tak, abyste mohli hned od začátku fungovat na plné obrátky. Mentor vás provede celým procesem a poskytne vám odborné rady a osvědčené postupy, které vám pomohou udělat vše správně hned napoprvé.
Pokud si nejste jisti, zda se rozhodnout pro práci ve start-upu nebo v korporaci, pomohou vám s jistotou učinit toto rozhodnutí.
Pomůže vám rozvíjet důležité dovednosti
Role obchodního mentora se neomezuje pouze na poskytování obchodních rad. Pomáhá vám také rozvíjet vedoucí, manažerské a další klíčové dovednosti potřebné k úspěšnému podnikání.
Jako někdo, kdo si tím prošel, jsou jedinečně kvalifikovaní, aby vám řekli, jakých chyb se vyvarovat a jak zdokonalit své dovednosti.
Abyste z mentora vytěžili maximum, měli byste hledat konkrétní rady týkající se vašich slabých stránek. Pokud se například bojíte veřejného vystupování, mentor vám může ukázat, jak překonat svůj strach a mluvit sebevědomě.
Pokud máte potíže s řešením konfliktů, které jsou nezbytnou součástí každého pracoviště, mohou vám nabídnout konkrétní tipy, jak konflikty řešit.
Pokud jste na začátku své kariéry, požádejte o radu ohledně možných kariérních cest. Pomocí šablony ClickUp Career Path Template si s pomocí svého mentora naplánujte svou kariéru.
Jedná se o plně přizpůsobitelnou šablonu s uzly, tvary a spojkami, která vám pomůže vytvořit několik kariérních map.
ClickUp nabízí také mnoho dalších šablon kariérních plánů, které byste si měli prohlédnout, abyste našli tu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.
Otevírá možnosti pro networking
Obchodní mentoři jsou zavedení podnikatelé, kteří obvykle disponují širokou profesní sítí. Pokud máte s mentorem dobrý vztah, může vám otevřít dveře a pomoci vám navázat cenné kontakty v oboru.
Ať už chcete zajistit financování podnikání nebo získat živnostenské oprávnění, váš obchodní mentor pravděpodobně zná někoho, kdo vám může pomoci.
Mohou vám také zajistit pozvánky na prestižní akce a konference v oboru, což dále posílí vaše možnosti networkingu.
Zjednodušuje strategické rozhodování
Jako začínající podnikatel můžete mít potíže s přijímáním důležitých obchodních rozhodnutí, která mění strategický směr vaší společnosti. Důvodem může být jednoduše nedostatek sebevědomí nebo nervozita z dopadu vašeho rozhodnutí.
Zkušený obchodní mentor vám dodá sebevědomí, abyste taková rozhodnutí mohli snadno činit. Místo toho, abyste se rozhodovali sami, můžete to prodiskutovat se svým mentorem a požádat ho o radu.
Nabízí jiný úhel pohledu
V podnikání, stejně jako v životě, je nezbytné mít někoho, kdo vás bude motivovat a pomáhat vám růst. Pokud jste jediným rozhodovatelem ve vaší společnosti a nikdo vaše rozhodnutí nezpochybňuje, můžete dělat chyby a ani si to neuvědomit.
Mentor tento problém řeší tím, že vám poskytne někoho, kdo vás bude motivovat a nabídne vám jiný úhel pohledu. To vám otevře mysl novým nápadům a příležitostem, které byste jinak přehlédli.
Typy obchodních mentorů
Obchodní mentoři se vyskytují v různých typech a formách, přičemž každý z nich nabízí jedinečné silné stránky, které posunou vaši podnikatelskou cestu vpřed. Musíte si vybrat obchodního mentora, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům a podpoří vás na vaší cestě. Podívejme se na typy obchodních mentorů, ze kterých si můžete vybrat.
Zkušený podnikatel
Jedná se o osobu, která založila a úspěšně rozvinula několik podniků a je odborníkem ve svém oboru. Může působit v jiném odvětví než vy, ale má silný obchodní cit a může vám poskytnout spolehlivé obchodní rady.
Takoví obchodní mentoři jsou skvělí pro získání rad ohledně různých aspektů podnikání, jako je vytvoření obchodního plánu a zvládání výzev trhu.
Odborník v oboru
Jedná se o osobu s rozsáhlými znalostmi daného odvětví a jeho fungování. Pomůže vám porozumět dynamice trhu, klíčovým hráčům, úrovni konkurence a dalším aspektům.
Tito mentoři vám poskytnou rady specifické pro vaše podnikání a odvětví. Měli byste s nimi úzce spolupracovat, abyste porozuměli trendům a osvědčeným postupům v odvětví, což vám pomůže etablovat se na trhu a získat podíl na trhu.
Expert na financování podnikání a investice
Odborníci na financování podnikání se specializují na zajištění spolehlivých krátkodobých nebo dlouhodobých zdrojů financování pro start-upy a malé podniky. Pomohou vám posoudit vaše finanční potřeby a najít nejlepší zdroje financování pro vaše podnikání.
Takové mentory budete potřebovat příležitostně, ale nemusíte s nimi dlouhodobě úzce spolupracovat.
Profesionální networking
Podnikatelé musí rozvíjet své networkingové dovednosti, aby mohli navazovat vztahy s důležitými osobami ve svém oboru. Dobré networkingové dovednosti jim mohou pomoci dokonce i při hledání mentora.
Profesionál v oblasti networkingu vám může pomoci navázat kontakty a představit vás lidem, kteří se v budoucnu mohou stát vašimi mentory nebo skvělými spojenci. Může vám také pomoci najít potenciální klienty, investory, partnery a další zainteresované strany.
Jak najít obchodního mentora jako podnikatel
Nyní už byste měli vědět, proč potřebujete obchodního mentora a jaké typy mentorů můžete mít. Dalším krokem je naučit se, jak najít mentora pro podnikání, a právě to se dozvíte v této části.
Zde je několik jednoduchých způsobů, jak najít obchodního mentora.
1. Networking a účast na akcích v oboru
Jedním z nejlepších způsobů, jak najít obchodního mentora, je účastnit se oborových akcí a konferencí a budovat si profesionální síť kontaktů. Využijte sociální sítě jako LinkedIn nebo sledujte přední osobnosti oboru, abyste se dozvěděli o oborových akcích a konferencích. Sledujte relevantní společnosti, organizace a skupiny ve svém oboru, protože často zveřejňují nadcházející akce, na které se můžete zaregistrovat.
Chcete-li si poznamenat nadcházející události, použijte chytrý nástroj pro pořizování poznámek, ClickUp Notepad. Přidejte všechny nadcházející události a až se rozhodnete, kterých se chcete zúčastnit, převedete je na sledovatelné úkoly.
Promluvte si s odborníky z oboru a úspěšnými podnikateli, kteří se těchto akcí účastní, a navazujte kontakty. Zůstaňte s nimi v kontaktu i po skončení akce a udržujte otevřenou komunikaci.
Mentory můžete najít ve své síti kontaktů nebo požádat své známé, aby vás spojili s někým, kdo bude vaším ideálním mentorem.
Nezapomeňte využít své osobní a sociální sítě k nalezení obchodního mentora.
2. Připojte se k odvětvovým skupinám a online komunitám
Moderní ekvivalent účasti na odborných akcích je členství v online komunitách ve vašem oboru nebo specializaci. Tyto skupiny vám umožňují zapojit se do smysluplných diskusí s odborníky z oboru o relevantních aktuálních tématech.
I zde hraje klíčovou roli networking. Měli byste navazovat kontakty a udržovat spojení s lidmi ve vašem oboru, kteří mají více zkušeností než vy a mohou se stát vašimi potenciálními obchodními poradci.
Reddit a Quora jsou dvě z největších online fór, ale pokud najdete komunity zaměřené na konkrétní odvětví, bude to ještě lepší.
3. Aktivní hledání mentorů na LinkedIn a X
Sociální média jsou ideální platformou pro komunikaci s ostatními ve vašem oboru a hledání obchodního mentora.
LinkedIn a X (dříve Twitter) jsou nejlepšími platformami sociálních médií pro profesionální networking.
LinkedIn je sociální síť určená pro profesionály, kteří chtějí navázat kontakty s lidmi ze svého oboru. Na této platformě najdete mnoho relevantních oborových skupin, ke kterým se můžete připojit.
Na druhé straně je X místem, kde lidé diskutují o aktuálních tématech a vedou názorové debaty o současných událostech a trendech. Je to ideální platforma, kde se můžete zviditelnit a upoutat pozornost důležitých osobností ve vašem oboru.
Klíčem je zůstat aktivní a autentický. Budujte organické vztahy, abyste rozšířili svou profesní síť, místo toho, abyste se soustředili na hledání mentora pro podnikání.
4. Navštivte místní centrum pro rozvoj malého podnikání (SBDC)
Jediným účelem SBDC je poskytovat školení a pomoc malým podnikům po celých Spojených státech. Pokud tedy hledáte bezplatné podnikatelské poradenství, vyplatí se podívat se na místní SBDC.
Tyto programy jsou financovány Small Business Administration (SBA) a poskytují zdroje a mentorství novým podnikatelům a majitelům malých podniků.
5. Hledání mentorů prostřednictvím SCORE
Jedním z nejlepších způsobů, jak najít obchodního mentora v USA, je síť obchodního mentoringu SCORE. Tato síť zahrnuje mnoho obchodních mentorů, kteří dobrovolně pomáhají malým podnikům s rozjezdem a expanzí.
Jelikož se jedná o neziskovou skupinu, nevzniknou vám žádné náklady a najdete odborníky ve svém oboru, kteří se stanou vašimi mentory.
6. Používání aplikací jako Meetup
Meetup je aplikace určená k propojování lidí se stejnými zájmy. Uživatelé organizují online a offline setkání, aby se spojili s ostatními, kteří mají podobné zájmy.
Existuje mnoho setkání zaměřených na konkrétní odvětví a podnikání, kterých se můžete zúčastnit a setkat se s místními podnikateli, jako jste vy. Je to vynikající způsob, jak najít mentora pro podnikání v neformálním prostředí.
Další profesionální networkingovou platformou, kterou byste měli zvážit, je XING.
Jak co nejlépe využít vztah s obchodním mentorem
Najít mentora je jen jedna část rovnice. Musíte s ním také navázat vztah a vytěžit z něj maximum.
Zde je několik tipů, které vám s tím pomohou.
1. Stanovte si cíle a program pro každé setkání
Je skvělé, že jste si našli obchodního mentora, který vám pomůže. Neberte ho ani jeho čas jako samozřejmost. Respektujte jeho čas tím, že pečlivě naplánujete každé setkání a stanovíte program.
To nasměruje schůzku a umožní vám okamžitě se dostat k jádru věci, čímž ušetříte čas na zdvořilostní konverzaci.
Nemusíte začínat od nuly. Použijte šablonu ClickUp Agenda Template k nastavení programu schůzky s mentorem. Obsahuje všechny důležité podrobnosti o schůzce a umožňuje vám snadno nastavit program schůzky.
Alternativně si vyberte z tohoto dlouhého seznamu příkladů a šablon programů schůzek a najděte ten nejvhodnější formát.
Nezapomeňte sdílet program se svým obchodním mentorem, aby se na schůzku mohl připravit.
2. Buďte v častém kontaktu a dodržujte harmonogram
Mentorství je nepřetržitý proces, který vyžaduje častá setkání a rozhovory. Proto vám doporučujeme vytvořit si harmonogram, který vyhovuje vám i vašemu mentorovi, a dodržovat ho.
Dobré řešení pro plánování a správu schůzek, jako je ClickUp Meetings, vám pomůže naplánovat schůzky podle vašeho rozvrhu. Umožní vám také vytvořit seznamy věcí, které chcete projednat, a které můžete postupně odškrtávat v průběhu schůzky.
Ačkoli je důležité mít plán, nenechte se jím omezovat. Pokud potřebujete okamžitou pomoc, kontaktujte svého mentora a spojte se s ním co nejčastěji.
3. Pořizujte si podrobné poznámky z každého setkání
Když během schůzky volně proudí nápady, často nemáte čas si vše okamžitě zapsat. Později si však možná nebudete pamatovat vše, co bylo projednáno.
Proto je důležité zaznamenávat vaše schůzky a pořizovat si podrobné poznámky z každé schůzky, i když si poznámky děláte až později. K automatizaci procesu pořizování poznámek můžete také použít nástroje umělé inteligence.
ClickUp Brain například nabízí asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který dokáže automaticky vytvářet poznámky a shrnutí ze schůzek.
Pokud plánujete po schůzce pořizovat podrobnější poznámky, ClickUp Docs je ideálním řešením. Umožňuje vám vytvářet poznámky, přidávat odkazy, vkládat média a formátovat dokument poutavým a snadno použitelným způsobem.
Vytvořte si vlastní šablonu poznámek nebo použijte předem připravené šablony poznámek ze schůzek, abyste měli podrobné záznamy o schůzkách s mentorem.
4. Uplatněte to, co se naučíte
Mentorství je užitečné pouze tehdy, pokud rady svého mentora uplatníte v praxi a posunete tak svou kariéru nebo rozvíjíte své podnikání. Uplatněte návrhy svého mentora v reálných obchodních situacích a pokud budou fungovat, dejte mu vědět, jak jste mu vděční.
Pokud jste majitelem startupu nebo firmy, budete potřebovat ty nejlepší nástroje pro startupy, abyste mohli provozovat a rozvíjet své nové podnikání.
Pro správu různých aspektů vašeho startupu, od vytváření produktových plánů po optimalizaci procesů a využití zdrojů, doporučujeme ClickUp Startup.
ClickUp je univerzální nástroj, který se přizpůsobí vašemu podnikání a hladce zvládne více klientů a složitější projekty.
5. Vyhledávejte upřímnou zpětnou vazbu
Váš mentor je tou nejlepší osobou, která vám může poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu, která vám pomůže dosáhnout vašich profesních cílů.
Vzhledem k tomu, že se svým mentorem úzce spolupracujete a on sledoval váš růst, pravděpodobně rozumí vašim silným a slabým stránkám lépe než kdokoli jiný.
Využijte to ve svůj prospěch a pravidelně si vyžádejte upřímnou zpětnou vazbu. Pomůže vám to identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a dále rozvíjet své dovednosti. Zpětnou vazbu můžete také využít ke zlepšení svých pracovních návyků a manažerských dovedností.
6. Vybudujte si upřímný dlouhodobý vztah
Dobrý obchodní mentor vám může pomoci stát se úspěšným podnikatelem a změnit váš život v mnoha ohledech. Pokud jste tedy našli dobrého mentora pro podnikání, nenechte si ho ujít.
Vybudujte si s ním autentický, dlouhodobý vztah, který přesahuje rámec schůzek zaměřených na pracovní agendu a obchodního poradenství.
I když jste natolik úspěšní, že nepotřebujete pravidelné rady, měli byste zůstat v kontaktu se svými mentory. Nikdy nevíte, kdy je budete znovu potřebovat.
Ještě důležitější je vybudovat vzájemný vztah, ve kterém budete pro ně stejně tak k dispozici, jako oni pro vás. Oplácejte jim jakýmkoli možným způsobem, třeba jen tím, že budete k dispozici, když vás budou potřebovat.
Závěr
S pomocí mentora je snazší překonávat obchodní výzvy a růst jako lídr. Použijte tohoto průvodce jako referenci pro nalezení obchodního mentora, který vás provede na vaší podnikatelské cestě.
Nezapomeňte to, co se naučíte, aplikovat ve svém každodenním podnikání. Využijte kombinaci marketingových nástrojů, nástrojů pro zvýšení produktivity a dalších nástrojů k zefektivnění podnikání a provozování ziskového podniku.
ClickUp nabízí startupům komplexní sadu nástrojů, které jim pomáhají škálovat a růst. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a vyzkoušejte jeho různé funkce a další možnosti.