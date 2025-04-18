10 nejlepších cenově dostupných databázových softwarů pro malé podniky v roce 2025 (recenze a ceny)

Zákazníci jsou motorem růstu, ale pro udržitelný růst je nutné budovat jejich loajalitu a důvěru. Budování vztahů vyžaduje čas a úsilí, stejně jako získávání přístupu k jejich datům a preferencím.
To platí zejména pro menší, rychle rostoucí podniky. Získávání údajů o zákaznících je základem udržitelných a ziskových vztahů. Čím více informací máte, tím větší je pravděpodobnost, že zákazníky získáte.
Řádky a sloupce čísel a atributů však mají malou hodnotu, pokud nezavedete systém pro využití těchto dat. Jinými slovy, data musí generovat poznatky, které nakonec vedou k rozhodnutím.
Vytváření takových systémů má smysl pouze tehdy, pokud ukládáte, třídíte a analyzujete trendy a vzorce. Nejpohodlnějším způsobem je pořídit si pro vaši firmu databázový software šitý na míru malým podnikům.
Databázový software shromažďuje a ukládá údaje o zákaznících a transformuje tyto informace do praktických poznatků, které podporují růst a zlepšují interakci se zákazníky.
Prozkoumali jsme trh a sestavili seznam nejlepšího databázového softwaru pro malé podniky v roce 2025. Každý z nich má jedinečné funkce, které kombinují funkčnost, uživatelské přívětivost a nákladovou efektivitu.
Projděte si seznam a vyberte ten, který nejlépe odpovídá potřebám vašeho podnikání.
Co byste měli hledat v databázovém softwaru pro malé podniky?
Než se pustíme do podrobného popisu nejlepších databázových softwarů, pojďme si nejprve vysvětlit klíčové funkce, které byste měli zvážit, protože mají vliv na efektivitu vaší strategie správy databází:
- Škálovatelnost: Software by měl zvládat rostoucí objem dat a zatížení uživateli v závislosti na růstu vašeho podnikání, aniž by docházelo ke zpomalení.
- Robustní zabezpečení: Pokročilé bezpečnostní funkce, jako je šifrování dat a bezpečné řízení přístupu, chrání citlivé obchodní a zákaznické informace.
- Intuitivní design: Software by měl mít přehledné a snadno ovladatelné rozhraní, aby se minimalizovala doba potřebná na zaškolení.
- Efektivní zákaznická podpora: Spolehlivá a dostupná zákaznická podpora pro včasné řešení softwarových problémů snižuje prostoje.
- Integrační možnosti: Měl by se integrovat s vašimi stávajícími obchodními nástroji a zajistit plynulý tok dat a efektivitu procesů.
- Podrobné analýzy: Podrobné analýzy vám pomohou činit rozhodnutí založená na datech, která povedou k růstu vašeho podnikání.
- Kompatibilita s tabulkovým softwarem: Tato funkce umožňuje plynulou spolupráci s daty.
10 nejlepších cenově dostupných databázových softwarů pro malé podniky
Zde je 10 nejlepších databázových softwarů pro malé podniky, které jsou dnes k dispozici:
1. ClickUp
ClickUp nabízí dynamická řešení pro vytváření databází přizpůsobená malým podnikům. Vytvářejte databáze pomocí zobrazení seznamu ClickUp – využijte zobrazení tabulky ClickUp pro všestrannost správy dat.
Tabulkový pohled pomáhá vytvářet vizuální databáze pro správu rozpočtů a zásob. Kromě sdílení vaší práce vám umožňuje propojovat úkoly, dokumenty a závislosti bez nutnosti programování.
CRM od ClickUp vám pomáhá sledovat a spravovat vaše účty pomocí různých zobrazení a tabulek. Na jednom místě tak uvidíte všechna relevantní data o svých zákaznících.
Šablony ClickUp zjednodušují vytváření databází a zajišťují efektivitu a přizpůsobení. Začlenění strategického přístupu k vztahům se zákazníky do vašeho databázového systému dále zvýší zapojení zákazníků.
Uživatelé také přidávají šablonu databáze blogu ClickUp do svého pracovního prostoru ClickUp a přizpůsobují ji tak, aby vyhovovala jejich potřebám správy blogu. Podporuje import a export dat, což je ideální pro práci s rozsáhlými datovými sadami.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte rozhraní a funkce ClickUp tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním obchodním potřebám.
- Hromadná úprava dat pomocí tabulek
- Vytvořte systém pro ukládání a analýzu kontaktů a údajů o zákaznících.
- Přiřazujte úkoly členům týmu pomocí ClickUp, abyste posílili odpovědnost a zefektivnili správu.
- Integrujte ClickUp s více než 4 000 aplikacemi a zjednodušte tak pracovní postupy.
- Používejte ClickUp pro efektivní správu projektů, včetně generování reportů a komunikace v týmu.
Omezení ClickUp
- Vysoká flexibilita při přizpůsobování je pro začátečníky často náročná.
- Stávající nástroje pro sledování času vyžadují další vývoj, aby se zvýšila jejich účinnost.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Databáze Oracle
Databáze Oracle Database připravená pro podnikové použití může sloužit také jako databázový software pro malé podniky. Její významnou vlastností pro menší podniky je pokročilá bezpečnost, která zajišťuje ochranu dat.
Oracle navíc nabízí škálovatelnost a spolehlivost, což malým podnikům umožňuje efektivně spravovat data v průběhu jejich růstu.
Oracle nabízí možnosti ukládání dat, zpracování strukturovaných dat a získávání cenných informací. To pomáhá při strategickém rozhodování malých podniků, které chtějí rozšířit své činnosti a efektivně využívat svá data.
Nejlepší funkce databáze Oracle
- Zvládněte rostoucí nároky na data a podpořte tak expanzi svého podnikání.
- Zefektivněte úkoly správy dat a zvyšte provozní efektivitu.
- Zabezpečte své citlivé obchodní informace pomocí pokročilých ochranných opatření.
- Zjednodušte interakce s databází pomocí široce známého jazyka SQL, který usnadní práci vašemu týmu.
Omezení databáze Oracle
- Drahé pro malé podniky
- Pro optimální výkon jsou nutné specializované znalosti a zdroje.
Ceny databáze Oracle
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze databáze Oracle
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
3. SQL Connector pro JIRA
SQL Connector for Jira od Alpha Serve rozšiřuje možnosti uživatelů Jira díky přímé integraci s databázemi SQL, jako jsou MySQL a Oracle.
Tento nástroj zjednodušuje proces propojení a exportu dat, čímž eliminuje potřebu zprostředkujících nástrojů. To je obzvláště výhodné pro podniky, které se spoléhají na efektivní zpracování dat.
SQL Connector for Jira je známý svou schopností přímé integrace. Umožňuje plynulý tok dat mezi Jira a různými databázemi SQL, čímž zefektivňuje procesy správy dat.
Díky tomu je tento nástroj nezbytný pro vývoj softwaru nebo pro firmy, které chtějí optimalizovat správu projektů a analýzu dat v rámci ekosystému Jira.
Nejlepší funkce SQL Connector pro JIRA
- Připojte se přímo k databázím jako MySQL a Oracle z Jira, obejděte složitosti SSL nebo SSH a vylepšete integraci dat a efektivitu pracovních postupů.
- Automatizujte export dat z Jira, zjednodušte procesy přenosu dat a ušetřete značné množství času.
- Přizpůsobte oprávnění pro přístup k datům v rámci Jira a zajistěte tak bezpečné a kontrolované nakládání s daty.
Omezení SQL Connector pro JIRA
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a správu.
- Specifické pro Jira, ale není univerzální pro jiné systémy.
Ceny SQL Connector pro JIRA
- Zdarma: Pro až 10 uživatelů
Hodnocení a recenze SQL Connector for JIRA
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
4. PostgreSQL
PostgreSQL je open-source objektově-relační databázový systém, který vyniká svou spolehlivostí a výkonem. Je ideální pro podniky vyžadující pokročilou správu dat a podporuje komplexní datové typy a optimalizaci.
Jeho rozšiřitelnost umožňuje přizpůsobení funkcí a typů, díky čemuž se přizpůsobí různým obchodním potřebám. Je robustní při zpracování velkých a složitých datových sad a zajišťuje integritu a rychlost dat.
Díky své přizpůsobivosti různým prostředím a komplexní sadě funkcí je PostgreSQL ideální volbou pro firmy, které hledají spolehlivé a škálovatelné databázové řešení.
Nejlepší funkce PostgreSQL
- Využijte jeho open-source povahu pro nákladově efektivní správu dat.
- Využijte pokročilé datové typy a funkce pro optimalizaci výkonu.
- Přizpůsobte jej konkrétním požadavkům svého podnikání.
- Zabezpečte citlivá obchodní data efektivně pomocí robustních bezpečnostních funkcí.
Omezení PostgreSQL
- Pro začátečníky nebo malé týmy bez specializovaných správců databází může být příliš složitý.
- Nedosahuje výkonu některých komerčních databází při vysokém zatížení.
- Profesionální podpora závisí na externích poskytovatelích, na rozdíl od komerčních databází s vyhrazenou podporou.
Ceny PostgreSQL
- Zdarma
Hodnocení a recenze PostgreSQL
- G2: 4,4/5 (611+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
5. Quickbase
QuickBase je cloudová platforma, která umožňuje majitelům malých podniků snadno vytvářet vlastní aplikace, webové aplikace a pracovní postupy, a to vše bez nutnosti rozsáhlých programátorských znalostí.
Má uživatelsky přívětivé rozhraní a rychle vyvíjí a nasazuje aplikace. Díky tomu je ideální pro podniky, které potřebují rychlá řešení složitých problémů v oblasti správy procesů.
Díky své dostupnosti a snadnému použití je QuickBase oblíbenou volbou malých podniků, které se snaží zvýšit svou provozní efektivitu.
Nejlepší funkce Quickbase
- Urychlete vývoj vlastních aplikací pomocí nástrojů pro rychlý vývoj, které šetří čas a zdroje.
- Zlepšete spolupráci a efektivitu týmu pomocí nástrojů pro správu pracovních postupů a automatizaci.
- Hladká integrace dat s jinými zdroji a aplikacemi
Omezení Quickbase
- Některé složité funkce vyžadují hluboké znalosti nebo technickou odbornost.
- Zvýšení celkových nákladů, protože některé pokročilé funkce vyžadují dodatečnou podporu od odborníka na platformu.
Ceny Quickbase
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní
- Tým: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 55 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Quickbase
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
6. Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server je komplexní systém pro správu databází, který nabízí vysoký výkon, robustní zabezpečení a škálovatelnost.
Efektivně zpracovává ukládání, zpracování a analýzu dat ve velkém měřítku. Je známý svými pokročilými analytickými schopnostmi, které vám pomáhají analyzovat data a odhalovat hluboké poznatky. Ukládejte data, hostujte velké množství nestrukturovaných dat v datových skladech, provádějte analýzu dat a vytvářejte vizualizaci dat – vše na jedné platformě.
Díky kombinaci výkonu, škálovatelnosti a analytických funkcí se jedná o robustní řešení, které podnikům umožňuje efektivně využívat jejich datové zdroje.
Nejlepší funkce Microsoft SQL Serveru
- Dosáhněte vysokého výkonu s Microsoft SQL Serverem, který efektivně zpracovává složité dotazy.
- Zajistěte bezpečnost dat pomocí pokročilých bezpečnostních funkcí.
- Snadno škálujte svou databázi pomocí SQL Serveru a zpracovávejte velké databáze a složité transakce v závislosti na růstu vašeho podnikání.
Omezení Microsoft SQL Serveru
- Pro začátečníky poměrně složité
- Plně vybavené verze jsou pro malé podniky drahé.
Ceny produktu Microsoft SQL Server
- Express: zdarma
- Vývojář: Zdarma
- Podnik: 15 123 USD
- Standard – za jádro: 3 945 USD
- Standard – server: 989 USD
- Standard – CAL: 230 USD
- Web: Individuální ceny
Platba podle skutečného využití
- Standardní cena za jádro: 73 $
- Cena za jádro pro podniky: 274 $
Hodnocení a recenze Microsoft SQL Server
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
7. Kintone
Kintone je cloudová platforma, která malým podnikům umožňuje vyvíjet a přizpůsobovat aplikace bez rozsáhlých znalostí programování.
Podporuje týmovou práci a spolupráci tím, že uživatelům umožňuje vytvářet, sdílet a automatizovat vlastní obchodní aplikace a pracovní postupy.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní Kintone mohou aplikace vytvářet i uživatelé bez technických znalostí. To zvyšuje produktivitu a spolupráci týmů v malých podnicích.
Nejlepší funkce Kintone
- Snadno vytvářejte aplikace pomocí rozhraní Kintone bez nutnosti programování a s funkcí drag-and-drop.
- Zlepšete spolupráci týmu pomocí nástrojů pro víceuživatelovou spolupráci.
- Efektivně zpracovávejte a vizualizujte data pro rozhodování založené na datech.
Omezení Kintone
- Omezené možnosti integrace s jinými systémy
- Pokročilé přizpůsobení vyžaduje dlouhé zaučení.
Ceny Kintone
- 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kintone
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
8. Zoho Creator
Zoho Creator je cloudová platforma, která malým podnikům pomáhá snadno vyvíjet vlastní aplikace. Vyznačuje se uživatelsky přívětivým rozhraním a flexibilitou, díky čemuž je přístupná i pro ty, kteří mají minimální znalosti programování.
Zoho Creator nabízí vývojové prostředí s minimem kódování a pomáhá rychle vytvářet a přizpůsobovat aplikace.
Díky tomu je ideálním řešením pro malé podniky, které chtějí zefektivnit procesy a zvýšit produktivitu, aniž by musely investovat velké prostředky do technických zdrojů.
Nejlepší funkce Zoho Creator
- Vytvářejte a přizpůsobujte aplikace pomocí intuitivní platformy.
- Automatizujte různé obchodní procesy, abyste zvýšili efektivitu a snížili manuální úsilí.
- Integrujte jej s dalšími produkty Zoho a různými službami třetích stran pro zefektivnění provozu.
- Získejte cenné informace díky analýze dat v reálném čase.
Omezení Zoho Creator
- Někteří uživatelé považují za omezení jeho schopnost přizpůsobit funkce velmi specifickým obchodním potřebám.
- Zpracování velmi velkých datových sad nebo složitých dotazů má vliv na výkon.
- Integrace s externími systémy někdy vyžaduje technickou pomoc.
Ceny Zoho Creator
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele
- Flex: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoho Creator
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
9. MySQL
MySQL je open-source systém pro správu relačních databází, který je známý svou spolehlivostí, výkonem a uživatelsky přívětivým rozhraním. MySQL je široce využíván v projektech různého rozsahu a vyniká svou univerzálností při správě relačních databází.
Nabízí rovnováhu mezi snadným používáním a výkonnými funkcemi pro správu databází. Díky tomu je vhodný pro malé podniky, které hledají spolehlivé databázové řešení, které je efektivní a snadno spravovatelné bez rozsáhlých znalostí v oblasti správy databází.
Nejlepší funkce MySQL
- Využijte výhody jeho otevřeného zdrojového kódu, který je podporován velkou komunitou.
- Rychlé načítání dat s vysokým výkonem a rychlostí
- Využijte flexibilitu MySQL, který podporuje více programovacích jazyků pro vývoj různých aplikací.
Omezení MySQL
- Čelí výzvám v extrémně rozsáhlých aplikacích
- V porovnání s jinými systémy pro správu databází méně vhodný pro komplexní transakční systémy.
Ceny MySQL
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MySQL
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
10. Caspio
Caspio nabízí řešení bez nutnosti programování pro malé podniky, které chtějí vytvářet online databázové aplikace. Je snadno použitelné, univerzální a vhodné pro CRM, řízení projektů a vlastní databáze.
Výjimečnou vlastností Caspio je jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a vývoj aplikací bez nutnosti programování, což demokratizuje proces vytváření komplexních databázových aplikací.
Díky tomu je přístupný i firmám bez technických znalostí a umožňuje jim vytvářet a přizpůsobovat aplikace.
Nejlepší funkce Caspio
- Vytvářejte aplikace bez námahy pomocí platformy bez nutnosti programování.
- Přizpůsobte aplikace konkrétním potřebám
- Integrujte Caspio hladce s různými softwary a službami.
Omezení Caspio
- Náročné na orientaci a efektivní používání
Ceny Caspio
- Starter: 50 $/měsíc
- Profesionální: 600 $/měsíc
- Podnik: 2 250 $/měsíc
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Klíčový krok k úspěchu malých podniků
Výběr správného databázového softwaru je pro malé podniky zásadním rozhodnutím. Každý software nabízí jedinečné funkce. Některé jsou škálovatelné a uživatelsky přívětivé, jiné disponují robustními bezpečnostními opatřeními a podrobnými analytickými funkcemi.
Vyberte si databázové řešení, které odpovídá vašim aktuálním potřebám a je v souladu s budoucím růstem a cíli vaší firmy. Správný databázový software, ať už se jedná o CRM marketingový software nebo software pro správu zákaznické databáze, zefektivní vaše operace a poskytne vám cenné informace.
ClickUp nabízí řešení na míru pro efektivní správu dat, růst a bezkonkurenční přizpůsobení. ClickUp vyniká jako klíč k posunu vašeho podnikání vpřed, pokud jde o databázová řešení.
Zaregistrujte se na ClickUp a přesvědčte se sami! ?