10 nejlepších softwarů pro správu marketingu pro malé podniky v roce 2025

Mnoho marketingových softwarových platforem se zaměřuje na konkrétní aspekty vaší marketingové strategie, jako jsou nástroje pro inbound marketing pro zvýšení návštěvnosti nebo software pro outbound marketing pro přeměnu více potenciálních zákazníků na skutečné prodeje.
Kompletní řešení pro správu marketingu jde ještě dál a poskytuje vám komplexní způsob, jak mít přehled o svých marketingových plánech, spravovat návštěvnost a potenciální zákazníky, sledovat návratnost investic do kampaní a dokonce řídit plánování a realizaci kampaní.
Pokud jste malá firma, která se snaží zvládnout všechny pohyblivé části své celkové marketingové strategie, je na čase integrovat software pro správu marketingu do svých operací. Je však důležité vybrat ten správný nástroj. V tomto článku prozkoumáme nejlepší marketingový software pro malé firmy (a na co se zaměřit při výběru marketingového softwaru).
Co je software pro správu marketingu pro malé podniky?
Software pro správu marketingu vám umožní soustředit se na klíčové oblasti, kde je zapotřebí váš čas a dovednosti, a zároveň zefektivnit všechny monotónní (ale důležité) úkoly, které je třeba provádět v pozadí.
Existují tři typy softwaru pro správu marketingu zaměřené na tři pilíře moderní marketingové strategie:
- Nástroje pro marketingový workflow, jako jsou platformy pro vytváření, vývoj a plánování e-mailových kampaní
- Marketingové informační platformy, jako jsou analytické nástroje, které shromažďují a analyzují data, aby vám poskytly praktické informace o klíčových oblastech, jako jsou trendy v chování spotřebitelů a chování návštěvníků webových stránek.
- Nástroje pro automatizaci marketingu, které zefektivňují a automatizují opakující se marketingové úkoly a spouštěče.
Tento software umožňuje uživatelům dohlížet na marketingové kampaně a maximalizovat zdroje a čas jejich malých podniků. Některé z nejlepších softwarů pro správu marketingu kombinují všechny tři výše uvedené kategorie do komplexní platformy, takže můžete sledovat a spravovat řadu marketingových KPI a aktivit na jednom místě:
- Sběr marketingových dat a analýza dat
- Řízení vztahů se zákazníky (CRM), včetně generování potenciálních zákazníků, hodnocení potenciálních zákazníků a péče o potenciální zákazníky
- Plánování, vytváření a aktivace konkrétních marketingových kampaní, včetně budování značky, tvorby obsahu a získávání souhlasu od zainteresovaných stran.
- Spolupráce týmu, aby marketing nebyl izolovaný, ale byl viditelný a integrovaný do celého podniku.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu marketingu pro malé podniky?
Výběr správného softwaru pro správu marketingu pro vaši malou firmu pomůže vašemu marketingovému týmu pracovat co nejefektivněji, ale každá malá firma má jedinečné potřeby a rozpočet. Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti při posuzování možností:
- Automatizace marketingu: Nástroje pro automatizaci marketingu umožňují automatizaci kampaní na sociálních médiích a e-mailového marketingu.
- Rozsáhlé funkce: Dobrá platforma nabízí kombinaci nástrojů pro digitální marketing a e-mailový marketing a funkcí pro správu sociálních médií.
- Integrace CRM: Dobré CRM vede k vyššímu prodeji. Ujistěte se, že software dobře spolupracuje s nástroji CRM, abyste mohli sledovat celou cestu zákazníka.
- Analytika: Integrace s Google Analytics a dalšími analytickými nástroji přesně měří marketingovou výkonnost a poskytuje užitečné informace.
- Marketing na sociálních médiích: Dobrá správa sociálních médií umožňuje uživatelům plánovat příspěvky na sociálních médiích, spravovat více kanálů sociálních médií a komunikovat s potenciálními zákazníky.
- Bezplatná verze nebo zkušební verze: Mnoho poskytovatelů marketingového softwaru nabízí bezplatný nebo zkušební plán s omezenými funkcemi, abyste mohli nástroj vyzkoušet, než do něj investujete svůj marketingový rozpočet.
10 nejlepších softwarů pro správu marketingu pro malé podniky
Abychom vám usnadnili výběr, sestavili jsme seznam nejlepších softwarů pro automatizaci marketingu a softwarů pro správu marketingu v roce 2024. Každá z těchto možností je skvělá pro malé podniky, ale většina z těchto produktů se také snadno přizpůsobí růstu vašeho podniku.
1. ClickUp
Na rozdíl od některých softwarů, které se zaměřují pouze na jednu oblast vaší marketingové strategie, ClickUp marketing je komplexní sada nástrojů pro zvýšení produktivity, která zvládne vše.
Potřebuje váš tým brainstormovat marketingové nápady a poté je proměnit v konkrétní úkoly s termíny a přidělenými osobami? Whiteboard od Clickup přesně to umí.
Máte málo času? Široký výběr šablon pro marketing a obchodní operace, včetně šablony ClickUp Marketing Campaign Management Template, vám pomůže rychle přejít od nápadu k realizaci.
Řešíte překážky v naléhavé příchozí kampani? ClickUp vám umožňuje vizualizovat a podniknout kroky v každé fázi projektu pouhými několika kliknutími, ať už dáváte přednost jednoduchému kontrolnímu seznamu nebo složitějšímu Kanban tabuli či Ganttovu diagramu.
Protože ClickUp je více než jen marketingová platforma, ale také komplexní platforma pro správu projektů, udrží i ty nejsložitější marketingové plány na správné cestě a pomůže vám zvládnout každý projekt, člena týmu a výstup, který potřebujete.
Nejlepší funkce ClickUp
- Brainstormujte, plánujte a realizujte marketingové programy s rozsáhlými funkcemi pro správu projektů.
- Efektivně přidělujte a spravujte zdroje pro své marketingové kampaně pomocí funkcí pro správu zdrojů.
- Zrychlete své marketingové kampaně a tvorbu obsahu pomocí nástrojů umělé inteligence (AI) vyvinutých odborníky.
- Sledujte a analyzujte pokrok směrem k vašim marketingovým cílům pomocí vizuálních dashboardů.
- Snadno spolupracujte v reálném čase a udržujte členy týmu na stejné vlně.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují rozhraní za příliš složité kvůli jeho četným funkcím.
- Někteří zákazníci tvrdí, že mobilní aplikace postrádá plnou funkčnost desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. HubSpot
Společnost HubSpot navrhla svůj marketingový software pro firmy všech velikostí. Jak název napovídá, software centralizuje všechny marketingové nástroje a data do jednoho centra, aby překlenul propast mezi marketingovými kanály a týmy.
Platforma pro správu marketingu a automatizaci marketingu obsahuje nástroje pro e-mailový marketing, vstupní stránky, sociální média a správu potenciálních zákazníků. Automatizace opakujících se úkolů usnadňuje práci marketingovým a prodejním týmům. Speciálně pro malé podniky nabízí společnost bezplatnou verzi s nezbytnými nástroji, které potřebujete pro začátek.
Nejlepší funkce HubSpot
- Propojte nástroje a zkušenosti prostřednictvím Marketing Hubu, který sjednocuje týmy na platformě umožňující hlubší vztahy se zákazníky.
- Využijte výkonný online nástroj pro tvorbu formulářů k lepšímu získávání potenciálních zákazníků a komunikaci s nimi.
- Synchronizujte HubSpot a Salesforce obousměrně bez technických požadavků.
- Získejte přístup k knihovně bezplatného vzdělávacího obsahu, včetně článků, online kurzů a certifikací.
Omezení HubSpot
- Mnoho uživatelů považuje HubSpot za drahý, zejména malé podniky a startupy, které chtějí více než omezené funkce nabízené v bezplatném tarifu.
- Někteří zákazníci požadují lepší podporu integrace s nástroji, které používají.
- Uživatelé si stěžují na omezené možnosti reportingu a analytiky, zejména u levnějších tarifů.
Ceny HubSpot
- Navždy zdarma
- Začátečník: 50 $/měsíc
- Profesionální: 800 $/měsíc
- Podnik: 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
3. Asana
Asana slouží jako software pro správu marketingu, který zlepšuje spolupráci a zvyšuje účinnost kampaní. Cílem společnosti je pomáhat marketingovým týmům stanovit jasné cíle a rychle je dosáhnout. Asana poskytuje nástroje pro sledování údajů o kampaních, pracovním vytížení a předávání úkolů na jedné platformě. Software je integrován s více než 270 aplikacemi, což umožňuje hladkou spolupráci marketingových nástrojů.
Nejlepší funkce Asany
- Posilte spolupráci a zrychlete tvorbu kampaní, aby týmy mohly lépe spolupracovat.
- Propojte marketingové kampaně s celkovými obchodními cíli a zajistěte, aby se týmy soustředily na práci, která generuje příjmy.
- Spojte marketingové pracovníky kolem společných cílů a sledujte pokrok napříč iniciativami v centrálním hubu.
- Integrace s více než 270 aplikacemi umožňuje marketérům plynulý přístup k informacím napříč několika produkty.
Omezení Asany
- Uživatelé považují funkčnost mobilní aplikace za omezenou, zejména na menších obrazovkách.
- Někteří zákazníci považují za frustrující, že k úkolu nelze přiřadit více uživatelů.
- Funkce pro sledování času nejsou k dispozici ve všech cenových úrovních.
Ceny Asany
- Navždy zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
4. Monday. com
Ačkoli se Monday.com prezentuje jako platforma pro „řízení práce“, nabízí jedinečné nástroje pro marketingové a kreativní týmy, které pomáhají zvládat všechny kroky marketingového procesu. Software poskytuje funkce pro správu aktiv, sledování kampaní, kalendář obsahu a strategické plánování.
Můžete jej dokonce použít k nastavení a sledování cílů a měření dopadu marketingových aktivit vašeho týmu. Software je také integrován s nástroji jako Supermetrics, Google Ads a HubSpot, což zajišťuje komplexní marketingové řešení.
Monday.com – nejlepší funkce
- Zefektivněte a optimalizujte marketingové pracovní procesy od nápadu po realizaci pro maximální efektivitu.
- Efektivně spravujte obsah a požadavky na design prostřednictvím centralizovaného systému.
- Organizujte a spravujte marketingové akce bez problémů
- Vizuálně plánujte a sledujte kampaně pomocí Ganttových diagramů.
Omezení Monday.com
- Někteří uživatelé uvádějí, že se platforma může načítat pomalu.
- Řada uživatelů má pocit, že je naučit se je používat příliš náročné.
- Někteří zákazníci nebyli schopni najít integrace, které potřebovali.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 8 $/měsíc za čtyři licence
- Standard: 10 $/měsíc za tři licence
- Výhoda: 16 $/měsíc za tři licence
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
5. Microsoft Dynamics 365
Společnost Microsoft navrhla platformu Microsoft Dynamics 365 s cílem zvýšit efektivitu podnikání a snížit náklady. Platforma nabízí propojené prostředí spojující lidi, data a úkoly a poskytuje řešení na míru se zaměřením na integraci prodeje a marketingu.
Microsoft Dynamics 365 pomáhá uživatelům porozumět potřebám zákazníků, urychluje konverze potenciálních zákazníků a slaďuje marketingové strategie s úkoly týmu. Platforma také poskytuje umělou inteligenci pro zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Přejděte s důvěrou na cloud a zvyšte produktivitu díky rychlému zavedení umělé inteligence.
- Spolupracujte propojením celého svého podniku prostřednictvím aplikací Dynamics 365.
- Zvyšte přehled o potřebách zákazníků, abyste je mohli rychleji dovést k nákupu.
- Analyzujte a optimalizujte výkon kampaní pomocí integrací, jako jsou Supermetrics a Google Ads.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Některé oblasti uživatelského rozhraní nejsou dostatečně intuitivní.
- Software má někdy potíže s výkonem při práci s velkými datovými soubory.
- Někteří uživatelé by upřednostnili vylepšené možnosti přizpůsobení.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Essentials: 70 $/měsíc na uživatele
- Premium: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 3,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
6. Mailchimp
Mailchimp je přední softwarový nástroj pro e-mailový marketing, který proměňuje e-maily v příjmy. Společnost se rozrostla v velkou značku v oblasti e-mailového marketingu a automatizace a využívají ji jak malé podniky, tak velké společnosti. Software nabízí pokročilou automatizaci e-mailů a SMS zpráv na základě behaviorálních dat, aby bylo možné snadno oslovit a převést zákazníky, a generativní nástroje AI umožňují uživatelům rychle vytvářet obsah v souladu se značkou.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Získejte nové zákazníky pomocí personalizovaných e-mailů a automatizace, díky kterým dosáhnete více otevření, kliknutí a prodejů.
- Zvyšte počet objednávek a celkovou hodnotu zákazníka personalizací e-mailů a SMS zpráv na základě údajů o chování zákazníků.
- Vytvářejte obsah v souladu se značkou pomocí generativních nástrojů AI a vybírejte z profesionálně navržených šablon.
- Analyzujte výkonnost pomocí přizpůsobených přehledů, vizualizace trychtýře a dalších analytických dat.
Omezení Mailchimpu
- Někteří uživatelé považují funkce za omezené ve srovnání s jinými platformami pro e-mailový marketing.
- Software může být složitý pro začátečníky, kteří s e-mailovým marketingem teprve začínají.
- Někteří uživatelé považují automatizační funkce nižších tarifů za příliš omezující.
Ceny Mailchimp
- Navždy zdarma
- Essentials: 13 $/měsíc
- Standard: 20 $/měsíc
- Prémiová verze: 350 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 000 recenzí)
7. Brevo
Brevo je komplexní platforma, která automatizuje marketingové kampaně napříč kanály, jako jsou e-mail, SMS, WhatsApp a chat. Brevo je marketingová platforma s bohatými funkcemi, která uživatelům umožňuje vytvářet chytré kampaně, sledovat potenciální zákazníky a pomáhá uzavírat prodeje. Transakční e-mailová služba zase vede k rychlejšímu doručování e-mailů.
Nejlepší funkce Brevo
- Využijte inteligentní kampaně k budování vztahů a automatizaci marketingových kampaní prostřednictvím kanálů, jako jsou e-mail, SMS, WhatsApp a chat.
- Komunikujte se zákazníky okamžitě pomocí funkce chatu v reálném čase.
- Integrujte více než 150 předních nástrojů digitálního marketingu, včetně CRM, systémů pro správu obsahu a e-commerce.
Omezení Brevo
- Někteří uživatelé považují výkon za pomalý, zejména při vytváření kampaní.
- Někteří zákazníci považují řešení problémů s protokolem SMTP za obtížné.
Ceny Brevo
- Navždy zdarma
- Začátečník: 25 $/měsíc
- Podnikání: 65 $/měsíc
- Brevo Plus: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
8. BuzzSumo
BuzzSumo je marketingový nástroj, který uživatelům poskytuje přehled o zmínkách v médiích a nápadech na obsah a umožňuje jim spojit se s více než 700 000 novináři. Díky funkcím, jako je vyhledávání obsahu, výzkum a monitorování, jsou prezentace relevantní a aktuální. Tento nástroj umožňuje uživatelům rychle identifikovat obsah, který funguje dobře v konkrétních oblastech, a zaměřuje se výhradně na projekty obsahového marketingu.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Indexujte miliardy článků a příspěvků, což umožňuje hloubkovou analýzu obsahu a digitální marketingové strategie.
- Najděte ty správné influencery pro vaši značku, zvyšte počet potenciálních zákazníků a zapojení na sociálních sítích.
- Získejte rychlý přehled a přístup k datům přímo z vašeho prohlížeče prostřednictvím rozšíření pro Chrome.
- Využijte vlastní integraci k vylepšení funkcí automatizace marketingu prostřednictvím výkonného aplikačního programovacího rozhraní platformy.
Omezení BuzzSumo
- Někteří uživatelé považují bezplatnou verzi za příliš omezenou.
- Stejně jako u jiných nástrojů pro SEO a výzkum obsahu může být u Buzzsumo pro nové uživatele frustrující naučit se s ním pracovat.
- Někteří uživatelé považují tento software za drahý pro jednotlivce a malé podniky.
Ceny BuzzSumo
- Tvorba obsahu: 199 $/měsíc pro 1 uživatele
- PR a komunikace: 299 $/měsíc pro pět uživatelů
- Balíček: 499 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Enterprise: 999 $/měsíc pro 30 uživatelů
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Jira
Jira od společnosti Atlassian je přední software pro sledování projektů, který je určen pro různé obchodní jednotky, včetně marketingu a vývoje softwaru. Tento software nabízí funkce pro správu práce, reporting a automatizaci. Jira se integruje s více než 3 000 nástroji v ekosystému Atlassian a poskytuje nekonečné možnosti rozšíření funkcí.
Nejlepší funkce Jira
- Rozdělte velké nápady na zvládnutelné části napříč týmy pomocí uživatelských příběhů, problémů a úkolů.
- Začněte s hotovými šablonami, jako jsou Scrum, Kanban, sledování chyb a DevOps.
- Přizpůsobte svůj pracovní postup potřebám svého týmu, abyste mohli začít jednoduše a podle potřeby postupně přidávat složitější úkoly.
- Využijte škálovatelnost Jira od malých podniků po velké společnosti a zajistěte, aby rostoucí týmy mohly bez problémů škálovat.
Omezení Jira
- Někteří uživatelé považují software za obtížně ovladatelný nebo konfigurovatelný podle svých potřeb.
- Uživatelé mohou považovat četné funkce a možnosti přizpůsobení za příliš složité.
- Někteří zákazníci si stěžují na pomalý výkon při velkých projektech nebo instancích.
Ceny Jira
- Projekty: Od 10 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Vývoj: Ceny začínají na 20 USD/měsíc pro 10 uživatelů
- Service Desk: 20 $/měsíc pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
10. Creatio
Marketing Creatio je omnichannelové řešení pro prodej a marketing, které zlepšuje zákaznickou zkušenost a umožňuje marketérům lépe komunikovat se zákazníky. Software má různé funkce, které zlepšují pracovní postupy při generování potenciálních zákazníků a efektivitu digitálních reklam. Díky správě potenciálních zákazníků, kampaní a událostí nabízí Marketing Creatio komplexní řešení pro marketingové týmy.
Nejlepší funkce Creatio
- Automatizujte marketingové pracovní postupy a vytvářejte aplikace bez programování pomocí platformy Creatio, která nevyžaduje programování.
- Vytvářejte marketingové kampaně a spravujte potenciální zákazníky pomocí integrovaných automatizačních funkcí Creatio.
- Využívejte automatizované prodejní procesy k lepšímu získávání potenciálních zákazníků a vylepšeným marketingovým strategiím.
- Automatizujte pracovní postupy zákaznického servisu pro malé a velké podniky napříč více kanály.
Omezení Creatio
- Uživatelé mohou považovat Creatio za příliš drahé.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s přizpůsobením procesů a pracovních postupů.
- Uživatelé, kteří požadují pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýz, mají pocit, že produkt má v této oblasti nedostatky.
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (19 recenzí)
Zlepšete své marketingové aktivity ještě dnes
Jak vidíte, některé softwarové platformy pro správu marketingu se zaměřují na jednu konkrétní oblast vaší marketingové strategie, například na nástroje pro automatizaci e-mailů. A pak existují komplexnější řešení, která zvládnou vše. V mnoha případech není mezi nimi žádný rozdíl v ceně.
Nejlepší volba pro vás závisí na tom, zda vám nevadí používat různé nástroje a učit se různé platformy pro každou samostatnou oblast vašeho marketingu.
Pokud hledáte komplexní platformu pro správu marketingu, která se dá propojit i s jinými nástroji, které chcete dál používat, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes! Nejde jen o správu marketingu, ale taky o spolupráci, komunikaci a plnění cílů vaší malé firmy v celé organizaci.