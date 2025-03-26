10 nejlepších alternativ Granola AI, které stojí za to vyzkoušet v roce 2025

Granola AI je poznámkový blok založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby zvýšil produktivitu schůzek kombinací poznámek zadaných uživatelem s přepisy generovanými umělou inteligencí. Vytváří přizpůsobené souhrny, poskytuje kontext a zaměřuje se na soukromí tím, že se vyhýbá rušivým botům.
Navzdory svým silným stránkám má Granola AI i svá omezení. Někteří uživatelé hlásí problémy s rozpoznáváním mluvčího, chybějící nahrávání videa a omezenou podporu platforem (v současné době pouze Mac). Jiní považují naučení se nových funkcí za náročné a absence mobilních aplikací omezuje použití na cestách.
Pokud také čelíte podobným problémům a chcete přejít od Granoly, připravili jsme pro vás základ. V tomto průvodci se budeme zabývat 10 nejlepšími alternativami Granola AI, které zvýší produktivitu vašich schůzek.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled 10 nejlepších alternativ Granola AI v roce 2025:
- ClickUp : Nejlepší pro pořizování poznámek a komplexní schůzky
- Fireflies. ai: Nejlepší pro bezpečné přepisování schůzek
- Fathom: Nejlepší pro automatizované informace o schůzkách a integraci CRM
- Otter. ai: Nejlepší pro přepis v reálném čase a analýzu více schůzek
- MeetGeek. ai: Nejlepší pro extrahování akčních položek z poznámek ze schůzek
- Avoma: Nejlepší pro prodejní inteligenci a analýzu konverzací
- tl;dv: Nejlepší pro překlad poznámek z jednání do více jazyků
- Wudpecker: Nejlepší pro neomezenou pomoc při schůzkách v reálném čase
- Chorus. ai: Nejlepší pro analýzu interakcí se zákazníky
- Krisp: Nejlepší pro potlačení šumu pomocí AI a živý přepis
Co byste měli hledat v alternativách Granola AI?
Při hledání alternativ Granola AI je důležité zaměřit se na funkce, které skutečně zvyšují vaši produktivitu a hodí se k vašemu pracovnímu postupu. Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti při výběru aplikace pro pořizování poznámek:
📌 Snadné použití: Hledejte aplikaci, která je intuitivní od samého začátku. Přehledné rozhraní a jednoduchá navigace pro pořizování poznámek mohou být rozhodujícím faktorem.
📌 Spolehlivá synchronizace mezi zařízeními: Vaše poznámky by měly být přístupné kdekoli – v telefonu, notebooku nebo tabletu. Zajistěte, aby se aplikace synchronizovala hladce, bez ztráty dat nebo zpoždění.
📌 Silné vyhledávání a organizace: Dobrá aplikace pro pořizování poznámek s AI by vám měla pomoci rychle najít poznámky. Hledejte inteligentní značkování, pokročilé vyhledávání s filtry a systémy složek, které udržují vše v pořádku.
📌 Soukromí a bezpečnost: Vyberte si aplikaci se silným šifrováním a jasnými zásadami ochrany osobních údajů, aby byla vaše data v bezpečí.
📌 Možnosti přizpůsobení: Každý pracuje jinak a používá jiné nástroje pro spolupráci a komunikaci. Nejlepší alternativa k Granola AI by vám měla umožnit přizpůsobit šablony nebo pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim osobním požadavkům.
10 nejlepších alternativ Granola AI
Není třeba se smířit s omezeními Granola AI Notetaker; zde je několik alternativ Granola AI:
1. ClickUp (nejlepší pro pořizování poznámek a komplexní schůzky)
Používáte různé aplikace pro schůzky, poznámky a úkoly? To vede k neefektivitě, ztrátě produktivity a roztříštěnosti informací.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje pořizování poznámek, správu úkolů a týmovou spolupráci – to vše s podporou AI.
AI Notetaker od ClickUp
AI Notetaker od ClickUp funguje jako váš osobní asistent pro schůzky s podporou AI, který snadno zaznamenává, shrnuje a organizuje diskuse. Zaznamenává zápisy ze schůzek, extrahuje klíčové poznatky a vytváří praktické seznamy úkolů.
Nejlepší na tom je, že se hladce integruje se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams, což z něj dělá vašeho dokonalého společníka na schůzky.
ClickUp Docs
A co víc? Získáte kompletní záznam schůzky a přepis, takže si můžete kdykoli znovu přehrát hovor a získat podrobný kontext! Všechny záznamy a poznámky jsou přehledně uloženy v soukromých dokumentech ClickUp Docs, kde je můžete podle potřeby označovat, formátovat a sdílet.
S ClickUp Docs můžete:
- Formátujte poznámky pro lepší čitelnost
- Pomocí obousměrného propojení spojte poznámky s úkoly.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase
ClickUp Brain
Spojte je s ClickUp Brain, AI asistentem, který posouvá pořizování poznámek na novou úroveň. Umí shrnout dlouhé zápisy z jednání do stručných akčních bodů, generovat úkoly a podúkoly z poznámek z jednání, přeformátovat poznámky pro lepší strukturu a přehlednost a dokonce překládat poznámky z jednání.
Tyto pokročilé funkce v kombinaci s AI spoluprací přemění vaše poznámky z jednání na praktické poznatky, které zvýší produktivitu.
Šablony pro schůzky
Dělat si poznámky je jedna věc, efektivně je strukturovat je věc druhá. ClickUp nabízí řadu šablon, včetně šablony ClickUp Meeting Notes, která vám pomůže spravovat programy schůzek, zaznamenávat zápisy ze schůzek a dokumentovat následné kroky.
S ClickUp budou vaše schůzky, poznámky a myšlenky vždy přehledně uspořádané a přístupné, což usnadní přeměnu nápadů v činy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pořádejte schůzky, stanovujte programy, pořizujte poznámky a přidělujte úkoly – to vše s ClickUp Meetings. Už nemusíte přepínat mezi aplikacemi, abyste měli přehled o tom, co bylo projednáno a co je třeba udělat.
- Chatujte, diskutujte o úkolech, sdílejte aktualizace a spolupracujte v reálném čase, aniž byste ztratili přehled o důležitých detailech. Na rozdíl od roztříštěných zpráv v jiných aplikacích, ClickUp Chat udržuje vše spojené s vašimi projekty.
- Proměňte diskuse z jednání v konkrétní úkoly s termíny, přidělenými osobami a prioritami. S ClickUp Tasks je každá akce sledována, takže nic nezapomenete.
- Zaznamenávejte si důležité myšlenky, připomínky a úkoly, aniž byste přerušovali svůj pracovní postup, pomocí ClickUp Notepad.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k široké škále funkcí má strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ na uživatele
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte si jej k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili při schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
2. Fireflies. ai (nejlepší pro bezpečné přepisování schůzek)
Fireflies. ai je oblíbený asistent pro schůzky založený na umělé inteligenci, který vám umožní s vysokou přesností přepisovat, shrnout a analyzovat konverzace. Zachycuje schůzky napříč platformami, jako jsou Zoom, Google Meet a MS Teams, a přeměňuje diskuse na strukturovanou, prohledávatelnou znalostní bázi.
A co víc? Získáte asistenta poháněného ChatGPT, který generuje následné e-maily, úkoly a souhrny na požádání, čímž zvyšuje produktivitu po schůzce. Fireflies také splňuje bezpečnostní standardy podniků díky end-to-end šifrování, certifikaci SOC 2 Type 2 a souladu s HIPAA/GDPR, což zajišťuje bezpečné zacházení s daty. Díky integraci s více než 50 obchodními aplikacemi můžete navíc automatizovat pracovní postupy schůzek bez manuálního úsilí.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Najděte konkrétní momenty v jednáních pomocí vyhledávací funkce, která prohledává přepisy a zvukové záznamy v celé vaší knihovně.
- Přidejte do slovníku AI termíny specifické pro dané odvětví, abyste získali přesnější přepisy a shrnutí.
- Přenášejte poznámky z jednání, úkoly a shrnutí přímo do CRM systémů, jako je Salesforce, a snižte tak manuální zadávání dat.
- Přepisujte schůzky ve více než 100 jazycích s přesností přepisu přes 95 %.
Omezení Fireflies. ai
- Někteří uživatelé uvádějí, že postrádá podrobné informace o AI z více schůzek, což brání komplexní analýze.
- Bezplatný tarif má omezené funkce, neumožňuje nahrávání a ukládání videí a někteří uživatelé považují boty účastnící se schůzek za otravné.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc
- Podnikání: 29 $/měsíc
- Podnik: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai?
Líbí se mi, že Fireflies mi dává volnost být aktivním posluchačem a účastníkem schůzek, které nahrává a přepisuje. Už nejsem vázán na pero a zápisník. Také se mi líbí, že pokud zmeškám schůzku, mohu si přečíst shrnutí a přepis a zjistit, co se skutečně stalo. Implementace a integrace do našich schůzek proběhla hladce a všichni v naší kanceláři jej nakonec používají několikrát týdně. ’
💡Tip pro profesionály: Nastavte si v AI poznámkovém bloku vlastní klíčová slova a spouštěče, abyste mohli označit důležité body. Pokud například často sledujete termíny, nakonfigurujte AI tak, aby zvýrazňovala fráze jako „termín“, „deadline“ nebo „datum odevzdání“.
3. Fathom (nejlepší pro automatizované informace o schůzkách a integraci CRM)
Fathom zaznamenává a přepisuje všechny týmové schůzky a objevné hovory na jednom místě. To umožňuje prodejním týmům analyzovat hovory a identifikovat nejlepší prodejní sdělení nebo zjistit, kteří členové týmu potřebují další školení.
Můžete jej integrovat přímo do CRM a dokumentačních platforem, jako jsou Google Docs, Notion a Asana, a zajistit tak nepřerušovanou automatizaci pracovního postupu. Díky funkcím, jako je živý přepis, podpora více jazyků a okamžité stahování záznamů z jednání, Fathom eliminuje potřebu ručního psaní poznámek, čímž zrychluje a zpřesňuje analýzu po jednání.
Objevte nejlepší funkce
- Získejte okamžitý přístup k přesným a strukturovaným přepisem během hovorů.
- Identifikujte a kategorizujte klíčové poznatky, rozhodnutí a úkoly, čímž snížíte potřebu ručního sledování.
- Snadné sdílení souhrnu hovoru od prodejního týmu k týmu zákaznické podpory
Pochopte omezení
- Generované souhrny schůzek jsou někdy nepřesné nebo neúplné, což může vést k možným nedorozuměním.
- Fathom je k dispozici pouze se Zoomem.
Ceny Fathom
- Standard: 29 $/měsíc
- Pro: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Fathom:
- G2: 5/5 (více než 4500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Úkoly po schůzce jsou k nezaplacení. Funkce „Ask Fathom“ je také úžasná. Klást otázky jako „Jaké byly tři hlavní důvody, proč Michael nechtěl pokračovat s mým řešením?“ je fantastické.
🧠 Věděli jste, že... Trh s AI poznámkovými aplikacemi raketově roste! V roce 2023 měl hodnotu 450 milionů dolarů a do roku 2033 by měl překročit 2,3 miliardy dolarů, s působivým ročním tempem růstu 18,7 %.
4. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase a analýzu více schůzek)
Otter. ai, výkonná platforma pro přepis založená na umělé inteligenci, převádí řeč na text v reálném čase. Zpracovává zvuk z virtuálních schůzek, používá zpracování přirozeného jazyka (NLP) ke strukturování přepisů a umožňuje živou spolupráci s označením důležitých částí, komentáři a časovými značkami.
Otter. ai můžete integrovat s kalendáři, automatizovat shrnutí schůzek a vyhledávat minulé přepisy pomocí jeho AI chatbota. Díky podpoře analýzy více schůzek, přizpůsobeného slovníku a souběžných nahrávek je Otter. ai výkonným nástrojem pro týmy, které zpracovávají složité uživatelské vstupy.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Zachyťte mluvený obsah okamžitě pomocí živého přepisovacího modulu Otter. ai.
- Získejte přehled o několika schůzkách současně. Prohledávejte přepisy pomocí dotazů založených na umělé inteligenci a identifikujte klíčové vzorce a diskuse.
- Naučte Otter. ai rozpoznávat odborné výrazy, zkratky a terminologii společnosti.
- Požádejte chatbota AI Ask Otter o okamžité shrnutí, rozhodnutí nebo úkoly z minulých schůzek.
Omezení Otter. ai
- Vyžaduje minimálně 10 licencí pro integraci CRM, což jej činí méně vhodným pro menší týmy.
- Zachytává pouze zvuk, nahrávání videa je k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
- Podporuje přepis v reálném čase především v angličtině, s omezenou podporou dalších jazyků.
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace mohou být plynulejší, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis.
5. MeetGeek. ai (nejlepší pro extrahování akčních položek z poznámek ze schůzek)
MeetGeek. ai se autonomně připojuje k naplánovaným schůzkám, zaznamenává diskuse s vysokou přesností rozpoznávání řeči a generuje strukturované souhrny. Je vybaven detekcí akčních položek v reálném čase a prohledávatelnými přepisy pro rychlé vyhledání klíčových informací.
Umí překládat přepisy do více než 30 jazyků a integruje se s platformami jako Zoom, Microsoft Teams a Google Meet. Může také pomoci projektovým manažerům automatizovat pracovní postupy integrací informací z jednání do CRM a systémů pro správu úkolů.
MeetGeek. ai nejlepší funkce
- Převádějte řeč na přesné přepisy s časovými značkami, aniž byste museli stisknout tlačítko „Nahrávat“.
- Zpracování založené na umělé inteligenci zajišťuje vysokou kvalitu přepisu ve více než 30 podporovaných jazycích.
- Přejděte na libovolnou část diskuse, aniž byste museli ručně procházet video soubory.
MeetGeek. ai omezení
- Záznamy a přepisy schůzek nelze exportovat jako soubory PDF, což omezuje flexibilitu formátu.
- Žádná organizace složek (seznam skladeb) znamená, že uživatelé nemohou kategorizovat nebo seskupovat schůzky, což ztěžuje správu obsahu.
Ceny MeetGeek. ai
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Podnikání: 39 $/měsíc
- Podnik: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek. ai?
Miluji to, že nemusím dělat žádné poznámky, zapisovat si a ani se snažit přijít na to, co mi uniklo, protože i když nejsem přítomen na schůzce, MeekGeek tam bude za mě a shrne vše do nejmenších detailů! Ještě lepší je, když můžete přesně určit, kde v nahrávce najdete konkrétní téma. Je to tak skvělé! Udržuje vás to organizované a vždy o krok napřed!
💡Tip pro profesionály: Některé nástroje AI vám umožňují vést si poznámky pomocí vlastních pokynů. Zkuste nastavit připomenutí termínů, označovat rozhodnutí nebo žádat o shrnutí podle témat, abyste získali více zaměřené informace.
6. Avoma (nejlepší pro prodejní inteligenci a analýzu konverzací)
Avoma je zkratka pro „A Very Organized Meeting Assistant“ (velmi organizovaný asistent pro schůzky), který dokáže efektivně zpracovávat a analyzovat vaše obchodní rozhovory. Jedná se o platformu pro analýzu výnosů založenou na umělé inteligenci, která je určena pro prognózy v reálném čase a správu obchodů. Díky využití strojového učení Avoma přiřazuje obchodům skóre zdraví, sleduje změny v pipeline a automatizuje aktualizace CRM.
Avoma také sleduje prodejní metodiky a předpovídá výnosy na základě údajů z konverzací. Díky AI-poháněnému kopilotovi mohou vaše prodejní týmy eliminovat dohady, zmírnit rizika obchodů a zpřesnit předpovědi bez ručního zásahu.
Nejlepší funkce Avoma
- Detekujte vzorce v prodejních hovorech, e-mailech a schůzkách, abyste mohli posoudit stav obchodu.
- Zaznamenávejte a protokolujte každou prodejní interakci v reálném čase
- Aktualizuje záznamy CRM o poznámkách z jednání, klíčových rozhodnutích a akčních položkách, čímž zajišťuje, že týmy pracují s nejnovějšími údaji.
Omezení Avoma
- Proces přístupu ke konkrétním úryvkům hovorů je zdlouhavý a vyžaduje ruční prohledávání seznamů skladeb bez možnosti přímého stažení.
- AI poznámkový blok občas zpožďuje připojení k schůzkám a může nesprávně identifikovat mluvčí, což ovlivňuje přesnost přepisů.
Ceny Avoma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Je velmi snadné jej používat. Nastavení s Zoomem a dalšími systémy pro videohovory je velmi snadné. Nejenže nahrává konverzaci, ale také ji rekapituluje a umožňuje vám přečíst si přepis. Používám jej alespoň 3krát týdně. Je to záchrana!
7. tl;dv (nejlepší pro překlad poznámek z jednání do více jazyků)
tl;dv je AI-poháněný záznamník vytvořený pro týmy, které potřebují více než jen přepisy. Nahrává, přepisuje a extrahuje klíčové poznatky z jednání a hladce se integruje s CRM, ticketingovými systémy a více než 5 000 nástroji.
tl;dv podporuje nahrávání schůzek v Google Meet, Zoom a Microsoft Teams. Navíc automaticky aktualizuje pole CRM a odesílá akční položky do nástrojů jako Jira a Slack. tl;dv je ideální pro prodejní týmy malých a středních podniků, ale také slouží týmům produktového, technického a zákaznického úspěchu díky vícejazyčné podpoře, bezpečnostním funkcím a nástrojům pro koučování.
tl;dv nejlepší funkce
- Automaticky detekujte mluvčí, shrňte diskuse a kategorizujte poznatky pro rychlou referenci.
- Synchronizujte informace o hovorech přímo do polí CRM, jako jsou Salesforce a HubSpot, čímž eliminujete ruční zadávání dat a udržujete záznamy aktuální.
- Označte klíčové momenty v jednáních časovými značkami a označte členy týmu, kteří budou okamžitě informováni e-mailem s přímými odkazy na přehrávání.
- Shromažďujte poznatky z více schůzek najednou pomocí plánovaných zpráv doručovaných přímo do vaší e-mailové schránky.
Omezení tl;dv
- Mobilní aplikace je méně intuitivní než desktopová verze, což ztěžuje její používání na cestách.
- Přepis v reálném čase není k dispozici, což omezuje okamžitý přístup k obsahu schůzky.
tl;dv ceny
- Zdarma
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: 98 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
tl;dv hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 330 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o tl;dv?
tl;dv je nejlepší nástroj, který jsem použil pro nahrávání francouzských konverzací. Vyniká i při rychlé řeči a špatné kvalitě zvuku, protože přesně zachycuje diskusi. Je úžasný pro kontrolu klíčových bodů pomocí souhrnů s časovými značkami, nabízí přizpůsobitelné šablony pro sdílení relevantních poznatků a má snadno použitelné rozhraní s užitečnými návody. Navíc možnost organizovat nahrávky podle projektů udržuje vše efektivní.
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek se téměř 40 % respondentů účastní 4 až 8 a více schůzek týdně, přičemž každá schůzka trvá až hodinu. To znamená ohromné množství času, které vaše organizace věnuje schůzkám.
Co kdybyste mohli ten čas získat zpět? Integrovaný AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, zatímco ClickUp Brain pomáhá s automatizovaným vytvářením úkolů a zefektivněním pracovních postupů, čímž promění hodiny schůzek v praktické poznatky.
8. Wudpecker (nejlepší pro neomezenou pomoc při schůzkách v reálném čase)
Wudpecker je AI asistent pro schůzky, který využívá pokročilé zpracování přirozeného jazyka a technologii GPT-3 k extrakci poznatků ze schůzek a akčních položek a k návrhu následných e-mailů.
Jednou z vynikajících funkcí je dotazovací systém založený na umělé inteligenci, který vám umožňuje klást otázky uprostřed schůzky a získávat odpovědi v reálném čase s ohledem na kontext. Navíc Wudpecker nabízí nahrávání napříč platformami, které funguje jak pro virtuální, tak pro osobní diskuse, aniž by bylo nutné spoléhat se na boty.
Nejlepší funkce Wudpecker
- Získejte klíčové poznatky, úkoly a rozhodnutí z jednání bez ručního přezkoumávání.
- Ptejte se v reálném čase během schůzek a získejte okamžité odpovědi s ohledem na kontext.
- Nahrávejte neomezený počet schůzek bez omezení úložiště nebo času na všech zařízeních.
- Integrujte je se Slackem, Notion, HubSpotem a dalšími aplikacemi, abyste měli poznámky tam, kde je potřebujete.
Omezení Wudpeckeru
- Přepisy často obsahují překlepy, nesprávné přiřazení a chyby, které je třeba před sdílením ručně zkontrolovat.
- Neexistuje možnost vyloučit zapisovatele z konkrétních opakujících se schůzek, což vyžaduje pokaždé ruční zásah.
Ceny Wudpecker
- Zdarma
- Plus: 19 $/měsíc
- Pro: 32 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wudpecker
- Nedostatek recenzí
9. Chorus. ai (nejlepší pro analýzu interakcí se zákazníky)
Chorus. ai od ZoomInfo je platforma pro analýzu konverzací, která pomáhá firmám zlepšit prodejní výkonnost analýzou interakcí se zákazníky. Nahrává, přepisuje a studuje konverzace v reálném čase. Výsledek? Zvýšení počtu potenciálních zákazníků a tržeb.
Platforma se připojuje k online schůzkám, i k těm neplánovaným, a zaznamenává jak zvuk, tak sdílenou obrazovku. Pomocí umělé inteligence identifikuje klíčové body diskuse, jako jsou ceny nebo námitky, a hladce se integruje s nástroji jako Salesforce a Zoom, aby poskytovala prodejním týmům praktické informace.
Nejlepší funkce Chorus. ai
- Získejte přesné přepisy hovorů ihned po schůzkách, což usnadňuje aktualizaci CRM nebo odesílání následných e-mailů.
- Během konverzací zdůrazněte rizika, příležitosti a kritická témata, jako jsou další kroky nebo námitky.
- Sledujte interakce se zákazníky, pozitivní zpětnou vazbu a fráze vyjadřující závazek, abyste pomohli týmům uzavřít obchody rychleji a sladit akce s prodejními cíli.
Omezení Chorus. ai
- Nahrání záznamu může trvat několik hodin/dnů.
- Zápisy z jednání mohou postrádat klíčové detaily
Ceny Chorus. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chorus. ai
- G2: 4,5/5 (více než 2 960 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chorus. ai?
Chorus mi umožňuje pořizovat výňatky z důležitých částí schůzek s klienty a posílat je přímo mým klientům. Také mi velmi pomáhá při organizování detailů schůzek do přehledného formátu a je neocenitelným pomocníkem při pořizování poznámek.
10. Krisp (nejlepší pro potlačení šumu pomocí AI s živým přepisováním)
Pokud je vaším největším problémem hluk v pozadí během schůzek, Krisp je tím pravým řešením. Krisp je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který byl navržen pro zlepšení kvality zvuku a automatizaci pořizování poznámek. Na rozdíl od standardních nástrojů pro přepis nabízí odstranění šumu v reálném čase pomocí umělé inteligence, lokalizaci přízvuku a živý překlad pomocí umělé inteligence.
AI poznámkový blok Krisp bez botů umožňuje uživatelům vytvářet souhrny a akční položky, aniž by museli přidávat dalšího účastníka do svých hovorů.
Nejlepší funkce Krisp
- Odstraňte v reálném čase rušivé zvuky na pozadí, jako jsou klikání klávesnice nebo hovory v kavárně, a zajistěte tak křišťálově čistý zvuk.
- Překládejte mluvené konverzace na cestách do více než 20 jazyků, čímž eliminujete potřebu lidských tlumočníků.
- Převádějte přízvuky do šesti hlasů generovaných umělou inteligencí a zlepšete tak komunikaci v globálních týmech a interakce se zákazníky.
- Získejte přístup k přepisu v reálném čase s automatickým redigováním osobních údajů, což zajišťuje bezpečnost a kompatibilitu s platformami UCaaS a CCaaS.
Omezení Krisp
- Jednotliví uživatelé zjistili, že funkce odstranění šumu na pozadí není kompatibilní s Bluetooth zařízeními a jinými sluchátky.
- Počítače s méně výkonnými procesory si stěžovaly na zpomalení systému.
Ceny Krisp
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc
- Podnikání: 15 $/měsíc
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (560 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Krisp?
Líbí se mi, jak snadno se dá integrovat do jakékoli platformy pro videokonference. Je snadno použitelný a má také skvělou zákaznickou podporu. Tento software opravdu doporučuji pro každodenní použití na pracovišti. Pokud nemáte dobrý procesor, může trochu zpomalit váš systém.
🙂 Zajímavost: NASA vede seznam klientů Krisp spolu s dalšími velkými jmény, jako jsou Sony a Atlassian.
Zvyšte produktivitu schůzek pomocí AI Notetaker od ClickUp
Psát si poznámky a zároveň se soustředit na jednání je obtížné a vynechání důležitých detailů vás může zpomalit. Pokud vám Avoma nevyhovuje, existuje spousta alternativ. Pokud však hledáte komplexní nástroj pro nahrávání jednání, správu úkolů a spolupráci týmu založený na umělé inteligenci, vyzkoušejte ClickUp.
AI Notetaker od ClickUp se automaticky připojí k vašim schůzkám, poslouchá a zaznamenává důležité body, takže to nemusíte dělat vy. Už nemusíte prohledávat neuspořádané poznámky nebo ztrácet přehled o akčních položkách. Místo toho získáte jasné, strukturované souhrny, díky kterým budete mít vše pod kontrolou.
S ClickUp se můžete soustředit na konverzaci, zatímco AI za vás udělá těžkou práci. Zaregistrujte se na ClickUp a změňte způsob, jakým si děláte poznámky na schůzkách.