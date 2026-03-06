Nejlepší nástroje AI pro týmy dbající na ochranu soukromí

88 % organizací nyní uvádí pravidelné používání AI alespoň v jedné obchodní funkci, což je nárůst oproti 78 % před pouhým rokem.
S rostoucí popularitou AI se její využití již neomezuje pouze na experimenty nebo okrajové případy. AI se nyní dotýká každodenní práce, jako jsou dokumenty, analýzy, schůzky, údaje o zákaznících a interní komunikace.
Toto rychlé přijetí také vyvolává kritickou otázku pro týmy, které se zajímají o ochranu dat: kam se vaše informace dostanou, když používáte AI? Mnoho nástrojů AI je optimalizováno pro rychlost a pohodlí, ale opomíjí soukromí a dlouhodobou kontrolu nad daty.
Pro týmy, které pracují s citlivými nebo regulovanými informacemi, představují tyto mezery riziko ve velkém měřítku.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na nástroje AI určené pro týmy dbající na ochranu soukromí a zaměříme se na to, jak tyto nástroje prosazují kontrolu přístupu a podporují odpovědné používání AI.
Přehled nejlepších nástrojů AI pro týmy dbající na ochranu soukromí
Abychom vám pomohli rychle porovnat jednotlivé možnosti, přinášíme vám přehled nejlepších nástrojů pro ochranu osobních údajů a jejich srovnání.
|ClickUp
|Kontextová AI s ClickUp Brain, desktopovým doplňkem Brain MAX, superagenty s kontrolou oprávnění, úkoly a dokumenty poháněné AI, kontrolou přístupu na základě rolí, správou AI v souladu s normou ISO 42001 a zárukami nulového trénování nebo uchovávání dat.
|Týmy dbající na ochranu soukromí, které potřebují bezpečný, komplexní pracovní prostor s kontextovou AI integrovanou přímo do každodenní práce.
|Navždy zdarma; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení
|Lumo (od společnosti Proton AG)
|Žádné zaznamenávání konverzací, žádné výchozí školení modelů, šifrování uložených chatů s nulovým přístupem, plně otevřený zdrojový kód, soulad s GDPR a HIPAA, certifikace ISO 27001 a SOC 2.
|Týmy, které chtějí AI asistenta zaměřeného na ochranu soukromí pro psaní, shrnování a výzkum bez rizik spojených se sběrem dat.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12,99 $ za uživatele a měsíc.
|Duck. ai
|Není třeba zakládat účet, žádné okamžité ukládání ani trénování modelů, lokální ukládání chatů s kontrolou mazání, šifrovaná 15minutová mezipaměť, volitelné sdílení polohy na úrovni města.
|Jednotlivci a týmy, kteří chtějí bezplatného anonymního chatbota s umělou inteligencí a silnými výchozími nastaveními ochrany soukromí.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
|Quill
|Plně lokální přepis schůzek, souhrny v reálném čase, strukturované poznámky s následnými kroky, snímání obrazovky během sdílení obrazovky, žádné směrování zvuku do cloudu
|Týmy dbající na ochranu soukromí, které potřebují bezpečné přepisy schůzek bez odesílání dat na externí servery
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc.
|Standardní poznámky
|Kompletně šifrované poznámky, šifrovaná synchronizace na straně zařízení, dlouhodobá historie revizí, šifrované zálohy e-mailů, dvoufaktorové ověřování a biometrický zámek.
|Týmy a jednotlivci, kteří potřebují bezpečné dlouhodobé ukládání poznámek a šifrované řízení znalostí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 63 USD/rok.
|Tutanota (Tuta)
|Kompletně šifrovaný e-mail a kalendář, architektura s nulovou znalostí, postkvantová kryptografie, šifrované vyhledávání, anonymní registrace, 2FA
|Týmy, které potřebují zabezpečený firemní e-mail a kalendář s pevným šifrováním jako výchozím nastavením
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3,60 € za měsíc.
|Skiff
|Kompletně šifrované e-maily a dokumenty, šifrované předměty zpráv, spolupráce v reálném čase ve Skiff Pages, blokování trackerů, vlastní domény a aliasy.
|Týmy, které hledají bezpečnou, šifrovanou alternativu k tradičním e-mailům a pracovním prostorům pro dokumenty
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4 $/měsíc.
|Obsidian
|Lokální úložiště Markdown, interaktivní zobrazení grafů, offline přístup, podrobné ovládání synchronizace, Canvas pro vizuální plánování
|Jednotlivci a týmy, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad správou znalostí bez cloudového úložiště ovládaného dodavatelem.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 USD/uživatel za měsíc (Sync).
|SimpleLogin
|Open-source aliasy e-mailů, podpora šifrování PGP, vlastní domény, směrování více poštovních schránek, 2FA s TOTP a WebAuthn
|Týmy a jednotlivci, kteří chtějí omezit sledování e-mailů a chránit identitu své primární e-mailové schránky.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4 USD/uživatel za měsíc.
|Protecto
|Automatická detekce, maskování a tokenizace osobních údajů (PII), zdravotních údajů (PHI) a platebních údajů (PCI), redigování s zachováním formátu, kontextové řízení přístupu (CBAC), podpora dodržování předpisů (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP)
|Podniky, které potřebují vrstvu ochrany dat mezi interními systémy a modely AI
|Ceny na míru
Proč zvolit nástroje AI, které kladou důraz na ochranu soukromí?
Zavádění AI se rychle zastaví, pokud týmy nevědí, kam jejich data směřují nebo jak mohou být použita. Pro organizace, které ukládají informace o klientech nebo regulovaná citlivá data , je AI zaměřená na ochranu soukromí nezbytná pro bezpečné a škálovatelné použití.
Zde je několik důvodů, proč byste měli upřednostnit správné řešení ochrany osobních údajů:
- Jasné vlastnictví a izolace dat: Zajišťuje, že vaše výzvy, soubory a výstupy zůstanou omezeny na váš pracovní prostor a nikdy se nemísí s veřejnými datovými zdroji nebo prostředími jiných zákazníků.
- Explicitní kontrola nad trénováním modelů: Umožňuje vám ve výchozím nastavení zakázat používání dat pro trénování a vyžadovat záměrné přihlášení, když je trénování povoleno.
- Vynucené kontroly přístupu a auditovatelnost: Používá oprávnění založená na rolích, protokoly aktivit a viditelnost použití, aby přístup AI odpovídal vašim zásadám správy dat a interním bezpečnostním zásadám.
- Připravenost na regulační požadavky již od návrhu: Podporuje požadavky na dodržování předpisů v rámci projektů, jako jsou normy GDPR, HIPAA, SOC 2 nebo ISO, aby byla opatření pro zabezpečení dat přímo začleněna do každodenních pracovních postupů.
- Konzistentní ochrana soukromí napříč modely a funkcemi: Používá stejná pravidla zabezpečení a správy dat, i když se pod kapotou používá více modelů nebo funkcí AI.
- Provozní kontinuita a připravenost na budoucnost: Chrání vaše pracovní postupy v době zpřísňování průmyslových předpisů a zvyšování kontroly umělé inteligence, čímž se vyhnete pozdějším přepracováním nebo spěšným migracím.
Nejlepší nástroje AI pro týmy dbající na ochranu soukromí
Podívejme se na nejlepší nástroje pro ochranu osobních údajů a porovnejme jejich výhody, nevýhody, funkce a ceny.
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu založenou na AI s podnikovou úrovní zabezpečení a dodržování předpisů)
Zavedení AI často přináší skrytá rizika. Výstupy generujete v nesouvislých nástrojích, čímž ztrácíte přehled o tom, kdo může citlivé informace používat nebo k nim mít přístup. Pro týmy dbající na ochranu soukromí tato fragmentace ztěžuje prosazování správy AI a dodržování předpisů.
ClickUp to mění tím, že funguje jako konvergovaný pracovní prostor AI založený na kontextové AI. AI je přímo integrována do platformy, na které již pracujete, což snižuje riziko sdílení citlivých informací s neznámými nástroji. Nabízí také silné bezpečnostní funkce, včetně přísných kontrol přístupu a strukturovaných oprávnění k ochraně vašich dat.
Podívejme se blíže na to, jak ClickUp upřednostňuje bezpečnost a podporuje ji funkcemi na podnikové úrovni, které vám pomohou vyhnout se problémům při zavádění AI.
Získejte podnikovou úroveň ochrany soukromí a zabezpečení jako standard.
ClickUp přistupuje k ochraně soukromí a bezpečnosti jako k základu každé funkce, na kterou se v platformě spoléháte. Vaše data běží na infrastruktuře podnikové úrovně hostované na Amazon Web Services (AWS) s integrovaným nepřetržitým monitorováním a omezenými kontrolami přístupu.
ClickUp také splňuje požadavky norem GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 a ISO 27018, které nezávisle ověřují jeho bezpečnostní postupy. Data jsou šifrována jak při přenosu, tak v klidu, což zajišťuje, že informace, které ukládáte v ClickUp, zůstávají chráněny před neoprávněným přístupem.
🎖️ Strategická výhoda: ClickUp neustále sleduje bezpečnost. Platforma monitoruje bezpečnost a výkon 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a nepřetržitě provádí automatizovaná hodnocení rizik. Spolupracuje také s nezávislými třetími stranami, které provádějí pravidelné penetrační testy.
Generujte výstupy AI bez exportu citlivých dat
ClickUp Brain není samostatný chatbot ani plug-in. Jedná se o integrovaného asistenta AI, který chápe vaše úkoly, dokumenty, chaty a projektová data jako práci, kterou již vlastníte a ovládáte.
Místo exportování dat do externích nástrojů AI a duplikování citlivých informací používá ClickUp Brain ke generování výstupů skutečnou strukturu a obsah vašeho pracovního prostoru.
ClickUp Brain můžete také použít následujícími způsoby:
- Vytvářejte strukturované zprávy, rychlé zprávy, e-maily a dokonce i blogové příspěvky s jasným tónem a formátováním.
- Vytvářejte popisy úkolů, podúkoly a shrnutí schůzek z jednoduchých textových pokynů.
- Kládejte otázky v přirozeném jazyce a získejte přesné pracovní informace z různých úkolů, dokumentů a minulých konverzací.
Výstupy AI můžete převést přímo do úkolů ClickUp, přiřadit jim vlastníky, termíny a závislosti a proměnit poznatky získané pomocí AI v odpovědnou práci. Dále můžete pomocí vlastních polí zaznamenat podrobnosti, jako je stav, úroveň rizika nebo informace o klientovi, a nastavit priority, aby bylo jasné, čemu je třeba věnovat pozornost jako prvnímu.
V případě delších obsahů ukládejte výstupy AI do ClickUp Docs, kde je můžete prohledávat, nebo je propojte přímo s prací, kterou podporují.
💡 Tip pro profesionály: Při sdílení dokumentů ClickUp Docs můžete přesně určit, kdo je může zobrazit a upravovat. Dokument můžete ponechat soukromý a sdílet jej pouze s konkrétními osobami nebo týmy, zpřístupnit jej všem ve svém pracovním prostoru nebo pozvat externí spolupracovníky e-mailem nebo odkazy.
Můžete také kombinovat konkrétní oprávnění s přepínačem Protect Doc, abyste zabránili náhodným nebo neoprávněným úpravám, a pomohli tak udržet firemní zásady a standardní operační postupy v bezpečí a beze změn.
Zabraňte nekontrolovanému šíření AI pomocí ClickUp BrainGPT.
ClickUp Brain MAX rozšiřuje kontextové možnosti AI ClickUp na výkonného pomocníka pro stolní počítače, který omezuje rozptýlení AI a centralizuje inteligentní práci. Namísto přeskakování mezi nesouvislými nástroji AI můžete vyhledávat a generovat obsah z jednoho kontrolovaného prostředí ukotveného ve vašem pracovním prostoru ClickUp.
Získáte také:
- Vyhledávání pomocí AI pro podniky: Vyhledávejte v ClickUp, na webu a v připojených aplikacích, jako jsou Google Drive, Figma, GitHub a SharePoint, z jednoho místa a okamžitě najděte úkoly, dokumenty, soubory a důležité podrobnosti.
- Akce založené na AI: Používejte dotazy v přirozeném jazyce k sumarizaci dokumentů, vytváření úkolů, plánování schůzek, generování obsahu nebo zveřejňování aktualizací přímo v ClickUp.
- Talk to Text : Diktujte úkoly, zprávy a vyhledávací dotazy bez použití rukou, zatímco BrainMAX je v reálném čase přepisuje a provádí.
- Více modelů AI: Získejte přístup a vybírejte z více modelů LLM, jako jsou ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek a Gemini, podle konkrétního použití.
ClickUp podporuje své AI funkce jasnou správou dat a vynutitelnými ochrannými opatřeními. Platforma je certifikována podle normy ISO 42001, globálního standardu pro odpovědné a bezpečné řízení AI. Navíc ClickUp AI není trénován na datech z vašeho pracovního prostoru a licenční smlouvy s AI partnery výslovně zakazují používání zákaznických dat pro trénování modelů.
Automatizujte práci pomocí Super Agents, aniž byste ztratili kontrolu.
ClickUp AI Super Agents jsou týmoví kolegové pohánění umělou inteligencí, kteří pracují přímo ve vašem pracovním prostoru a využívají reálný kontext projektu, aby vám pomohli posunout práci vpřed.
Se Super Agents můžete komunikovat stejně jako s kolegou z týmu. Přiřazujte jim úkoly, @označujte je v konverzacích nebo je požádejte, aby automaticky sestavovali dokumenty a sledovali práci.
Super agenti fungují pod přímou kontrolou člověka s jasně definovanými hranicemi. Když jednoho vytvoříte, můžete přesně nakonfigurovat, jak může interagovat s vaším pracovním prostorem (včetně toho, které nástroje může používat).
Kdokoli, kdo má oprávnění spravovat přístup, může tuto konfiguraci kdykoli aktualizovat a zajistit tak nepřetržitý dohled. Zatímco super agenti automaticky dostávají data z veřejného pracovního prostoru, aby byli vždy v obraze, přístup ke konkrétním nebo citlivým oblastem musí být výslovně udělen.
💡 Tip pro profesionály: Zkontrolujte přístup Super Agent prostřednictvím svých stávajících rolí v pracovním prostoru, abyste měli pevnou a předvídatelnou kontrolu.
- Pečlivě spravujte přístup na úrovni členů: Členové, administrátoři a vlastníci mohou ve výchozím nastavení vytvářet, spouštět a spravovat veřejné superagenty, proto pravidelně kontrolujte, kdo tyto role zastává.
- Automatická ochrana soukromých údajů: Spolehněte se na oprávnění založená na rolích a skryjte všechny informace z profilu Super Agent, které uživatelé nemají oprávnění zobrazit.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadné zaznamenávání schůzek: Použijte ClickUp AI Notetaker k vytváření souhrnů a akčních položek, které zůstávají propojené s úkoly a dokumenty ve vašem pracovním prostoru.
- Spolupracujte vizuálně s ochrannými opatřeními: Brainstormujte a plánujte v ClickUp Whiteboards, které zdědí oprávnění pracovního prostoru a zůstanou propojeny s prací.
- Udržujte konverzace v kontextu: Komunikujte v ClickUp Chat ve svém pracovním prostoru namísto toho, abyste se spoléhali na samostatné chatovací nástroje, které fragmentují kontext a mohou ohrozit bezpečnost.
- Bezpečné sledování práce: Vizualizujte informace v reálném čase pomocí panelů ClickUp Dashboards a zároveň vynucujte přístup k citlivým údajům na základě rolí.
Omezení ClickUp
- Nové uživatele může chvíli trvat, než se seznámí s širokou škálou funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 080 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 540 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Velmi oceňuji neustálé inovace ClickUp a to, jak se silně opírá o AI. AI Super Agent je výkonný a umožňuje velmi rychle konfigurovat rutinní úkoly. Šablony mi také přijdou užitečné během procesu nastavení, i když správné nastavení vyžaduje hodně času a úsilí.
Velmi oceňuji neustálé inovace ClickUp a to, jak se silně opírá o AI. AI Super Agent je výkonný a umožňuje velmi rychle konfigurovat rutinní úkoly. Šablony mi také přijdou užitečné během procesu nastavení, i když správné nastavení vyžaduje hodně času a úsilí.
👀 Věděli jste, že... Podle zprávy společnosti Acuvity o stavu bezpečnosti AI 70 % organizací stále nemá optimalizovanou správu AI. Stejná zpráva zjistila, že 38 % organizací uvádí bezpečnost AI v reálném čase jako největší výzvu v oblasti bezpečnosti AI v podniku.
2. Lumo (nejlepší pro AI zaměřenou na ochranu soukromí bez zaznamenávání dat nebo trénování modelů)
Lumo, vyvinutý týmem stojícím za Proton Mail a Proton Drive, je AI asistent, který zpracovává úkoly jako psaní, shrnování a analýza.
Společnost Proton vyvinula tento nástroj tak, aby fungoval bez shromažďování vašich dat. Nezaznamenává vaše konverzace ani nepoužívá interakce k personalizaci. Platforma také nevidí, na co se ptáte nebo co vám asistent odpovídá, a nikdy nepoužívá vaše data k vytváření profilů nebo trénování modelů umělé inteligence.
Konverzace jsou ukládány s šifrováním bez přístupu, takže je může dešifrovat pouze vaše zařízení. Protože je tento nástroj zcela otevřený, můžete vy nebo váš bezpečnostní tým nezávisle zkontrolovat kód, což posiluje důvěru v to, že ochrana soukromí je zabudována přímo do systému.
Nejlepší funkce Lumo
- Začněte chatovat okamžitě, bez přihlášení nebo vytváření účtu, takže přístup zůstává rychlý a bezproblémový.
- Splňte regulační požadavky, jako jsou GDPR a HIPAA, podpořené certifikacemi ISO 27001 a SOC 2 společnosti Proton.
- Zajistěte úplnou ochranu dat tím, že zabráníte sdílení konverzací s třetími stranami nebo externími poskytovateli AI.
Omezení Lumo
- Může produkovat nekonzistentní výsledky při přesných výpočtech, přičemž opakované dotazy vrací různé odpovědi pro stejný vstup.
Ceny Lumo
- Zdarma
- Plus: 12,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Lumo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lumu?
Uživatel Redditu říká:
Použil jsem Lumo AI pro výzkum. Pro tento účel je to velmi schopná AI. Používám ji však v kombinaci s Mistralem. Po podrobném zadání jsem ji požádal, aby podrobně popsala témata, o kterých jsem se chtěl dozvědět více, a zjistil jsem, že je přímá a věcná.
Použil jsem Lumo AI pro výzkum. Pro tento účel je to velmi schopná AI. Používám ji však v kombinaci s Mistralem. Po podrobném zadání jsem ji požádal, aby podrobně popsala témata, o kterých jsem se chtěl dozvědět více, a zjistil jsem, že je přímá a věcná.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony firemních zásad a postupů, které pomáhají zaměstnancům efektivně se orientovat na pracovišti
3. Duck. ai (nejlepší pro anonymní konverzace s AI a rychlé shrnutí bez účtů nebo sledování)
Duck. ai je bezplatný chatbot AI zaměřený na ochranu soukromí, který v roce 2025 spustila společnost DuckDuckGo. Umožňuje vám komunikovat s několika velkými jazykovými modely, jako jsou GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku a Llama 4, a zároveň zajišťuje, že vaše zadání nebudou uložena ani použita pro trénování modelů.
Tento nástroj můžete použít k generování odpovědí a shrnování textů, aniž byste museli vytvářet účet nebo propojovat jakékoli osobní údaje. Na rozdíl od tradičních nástrojů, které ukládají konverzace na vzdálených serverech, Duck.ai uchovává nedávné chaty lokálně ve vašem zařízení, takže je můžete kdykoli smazat.
Duck. ai také zahrnuje promyšlené ovládací prvky pro ochranu soukromí v kontextu. Volitelná možnost „Použít přibližnou polohu“ vám umožňuje sdílet s poskytovateli modelů pouze údaje o poloze na úrovni města. Vaše přesná poloha a IP adresa zůstanou skryté a nastavení je ve výchozím stavu vypnuto, abyste měli plnou kontrolu nad správou dat.
Nejlepší funkce Duck.ai
- Připněte si důležité konverzace tak, že až pět chatů ponecháte v horní části seznamu posledních chatů, abyste k nim měli rychlý přístup a chránili je před smazáním pomocí tlačítka Fire Button.
- Upřesněte kontext odpovědi sdílením omezených podrobností, aby odpovědi odpovídaly správným jednotkám, datům a časovému pásmu.
- Dočasně ukládejte data relace do šifrované mezipaměti po dobu až 15 minut, abyste mohli vyřešit problémy s připojením, a poté je trvale smažte.
Omezení Duck.ai
- Nástroj může poskytovat méně personalizované a relevantní odpovědi, což vyžaduje další vstupy, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.
Ceny Duck. ai
- Zdarma
- Předplatné: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Duck. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 53 % organizací nemá žádnou správu AI nebo má pouze neformální pokyny.
A když lidé nevědí, kam jejich data směřují – nebo zda nástroj může představovat riziko z hlediska dodržování předpisů – váhají.
Pokud se nástroj AI nachází mimo důvěryhodné systémy nebo má nejasné postupy nakládání s daty, obava „Co když to není bezpečné?“ stačí k tomu, aby se jeho zavedení zastavilo.
To však neplatí pro plně regulované a bezpečné prostředí ClickUp. ClickUp AI je v souladu s GDPR, HIPAA a SOC 2 a má certifikaci ISO 42001, která zaručuje, že vaše data jsou soukromá, chráněná a zodpovědně spravovaná.
Externím poskytovatelům AI je zakázáno školit se na datech zákazníků ClickUp nebo je uchovávat a podpora více modelů funguje na základě jednotných oprávnění, kontrol ochrany soukromí a přísných bezpečnostních standardů. Správa AI se zde stává součástí samotného pracovního prostoru, takže týmy mohou AI používat s důvěrou a bez dalších rizik.
4. Quill Meetings (nejlepší pro přepis soukromých schůzek, který probíhá výhradně na vašem zařízení)
Pokud hledáte AI pro schůzky, která neodesílá vaše konverzace do externích systémů, Quill nabízí řešení zaměřené na ochranu soukromí.
Přepisuje diskuse v reálném čase a převádí je do strukturovaných shrnutí a následných úkolů, což vašemu týmu pomáhá zaznamenávat rozhodnutí, aniž by se musel spoléhat na ruční psaní poznámek.
Místo toho, aby se Quill připojoval k schůzkám jako bot nebo směroval zvuk přes multi-cloudová prostředí, běží zcela na vašem Macu nebo PC. Navíc zvuk nikdy neopouští vaše zařízení, takže konverzace zůstávají soukromé a nástroj je flexibilní pro osobní schůzky nebo dokonce i pro individuální brainstorming.
Tento nástroj také automaticky zachycuje vizuální kontext. Když někdo během schůzky sdílí svou obrazovku, pořídí snímky obrazovky a přidá tyto informace přímo do vašich poznámek.
Nejlepší funkce Quill
- Vyhledávejte a zobrazujte klíčové informace pomocí jednoduchého rozhraní, které vám pomůže rychle najít a zvýraznit důležité informace.
- Dostávejte týdenní souhrny a návrhy na zlepšení spolu s přehledným seznamem projektů, které vyžadují další kroky.
- Extrahujte metriky z konverzací do přehledných tabulek a generujte obsah pro podcasty, prezentace nebo přednášky.
Omezení Quill
- Jelikož Quill běží na vašem zařízení, jeho výkon závisí na vašem hardwaru a na starších počítačích může být pomalejší.
Ceny Quill
- Zdarma
- Lite: 7,99 $/měsíc
- Neomezený: 19,99 $/měsíc
- Týmy: 15 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Quill
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Quillu?
Uživatel G2 říká:
Jako konzultant, který vyřizuje mnoho hovorů s zakladateli, vedoucími pracovníky a rozhovorů v rámci průzkumu zákazníků, je pro mě Quill Meetings velkým přínosem při správě všech následných kroků a dalších opatření. Skutečnost, že vše je vyřizováno lokálně, zajišťuje soukromí mých klientů, což je při jednání o citlivých strategiích růstu a uvedení na trh zásadní.
Jako konzultant, který vyřizuje mnoho hovorů s zakladateli, vedoucími pracovníky a rozhovorů v rámci průzkumu zákazníků, je pro mě Quill Meetings velkým přínosem při správě všech následných kroků a dalších opatření. Skutečnost, že vše je vyřizováno lokálně, zajišťuje soukromí mých klientů, což je při jednání o citlivých strategiích růstu a uvedení na trh zásadní.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu dat, které zjednoduší váš pracovní postup a pomohou vám získat kontrolu nad vašimi daty
5. Standard Notes (nejlepší pro bezpečné, šifrované pořizování poznámek a dlouhodobé ukládání znalostí)
Standard Notes je aplikace pro pořizování poznámek s end-to-end šifrováním, která byla vytvořena pro bezpečné a dlouhodobé ukládání znalostí. Můžete začít s prostým textem pro psaní bez rušivých vlivů a rozšířit jej o formátovaný text, tabulky, úkoly, seznam úkolů, markdown, hesla a tokeny.
Všechny poznámky jsou před synchronizací zašifrovány ve vašem zařízení, takže k nim máte přístup pouze vy a výslovně oprávnění spolupracovníci. Dlouhodobá historie revizí doplňuje a slouží jako nekonečné vrácení zpět, což vám umožňuje znovu otevřít a obnovit jakoukoli verzi poznámky od jejího prvního návrhu.
Pro posílení správy dat nabízí tento nástroj šifrované noční zálohy všech poznámek ve vaší doručené poště. Podporuje také dvoufaktorové ověřování pomocí časových tokenů, které zabraňuje úniku dat a chrání citlivé informace.
Nejlepší funkce Standard Notes
- Efektivně organizujte poznámky tím, že důležité poznámky připnete nebo přesunete do koše s možností obnovení nebo trvalého smazání.
- Zamkněte jednotlivé poznámky pomocí dodatečného hesla a přidejte tak další vrstvu ochrany citlivého obsahu.
- Zabezpečte přístup k aplikacím pomocí speciálního přístupového kódu nebo biometrické autentizace, jako je Face ID nebo rozpoznávání otisků prstů, abyste zabránili neoprávněnému prohlížení.
Omezení standardních poznámek
- Synchronizace a dešifrování poznámek v mobilním zařízení může být někdy pomalé a může občas způsobit selhání aplikace.
Ceny Standard Notes
- Standard: Zdarma
- Produktivita: 63 $/rok
- Profesionální: 84 $/rok
Hodnocení a recenze Standard Notes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Standard Notes?
Uživatel G2 říká:
Líbí se mi, že upřednostňují soukromí před vším ostatním díky vysoce zabezpečenému šifrovanému kanálu pro synchronizaci dat a poznámek v rámci jednoho zařízení. A také se mi líbí, že mají nástroje pro vývojáře. Stejný nástroj pro vývojáře se nachází v prohlížečích a je přítomen i v tomto softwaru. To znamená, že mohu zkontrolovat, zda v kódu nejsou nějaké nesrovnalosti a zda moje poznámky mají správný styl.
Líbí se mi, že upřednostňují soukromí před vším ostatním díky vysoce zabezpečenému šifrovanému kanálu pro synchronizaci dat a poznámek v rámci jednoho zařízení. A také se mi líbí, že mají nástroje pro vývojáře. Stejný nástroj pro vývojáře se nachází v prohlížečích a je přítomen i v tomto softwaru. To znamená, že mohu zkontrolovat, zda v kódu nejsou nějaké nesrovnalosti a zda moje poznámky mají správný styl.
👀 Zajímavost: Podle zprávy The State of AI in the Cloud od společnosti Wiz získává self-hosted AI na popularitě, přičemž mezi předními typy modelů vzrostlo meziročně využití BERT z 49 % na 74 %.
6. Tutanota (nejlepší pro end-to-end šifrované e-maily a kalendáře pro týmy zaměřené na ochranu soukromí)
Tuta je šifrovaná platforma pro e-maily a kalendáře vytvořená pro týmy a jednotlivce, kteří potřebují vysokou úroveň zabezpečení, aniž by museli obětovat použitelnost.
Při odesílání e-mailů ostatním uživatelům Tuta se automaticky použije šifrování typu end-to-end pomocí asymetrického šifrování. U zpráv odesílaných mimo platformu lze e-maily stále zabezpečit jednorázovým sdíleným heslem pomocí symetrického šifrování, které příjemce použije k dešifrování zprávy.
Na architektonické úrovni nástroj využívá model nulové znalosti a postkvantovou kryptografii. Tento přístup chrání vaše data i v případě napadení serverů a pomáhá zajistit budoucnost komunikace proti novým kybernetickým hrozbám.
Nejlepší funkce Tutanoty
- Podporujte více e-mailových aliasů a vlastních domén, abyste mohli spravovat identity a udržovat profesionální image.
- Zabezpečte svůj účet pomocí dvoufaktorového ověřování a anonymní registrace bez telefonních čísel nebo zaznamenávání IP adres.
- Chraňte svá data před phishingem a zajistěte dodržování zásad AI vaší společnosti pomocí integrovaných filtrů a blokování sledování v Tuta Mail.
Omezení Tutanoty
- Nepodporuje podsložky pro organizaci e-mailů, což může vést k méně strukturované doručené poště.
Ceny Tutanota
Hodnocení a recenze Tutanota
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Tutanotě?
Uživatel Capterra říká:
Používáme ji k důvěrné komunikaci s našimi pacienty (šifrování typu end-to-end). Zřídili jsme sdílenou poštovní schránku, která umožňuje více zaměstnancům přístup k celé historii komunikace s našimi pacienty. To nám velmi usnadňuje každodenní práci.
Používáme ji k důvěrné komunikaci s našimi pacienty (šifrování typu end-to-end). Zřídili jsme sdílenou poštovní schránku, která umožňuje více zaměstnancům přístup k celé historii komunikace s našimi pacienty. To nám velmi usnadňuje každodenní práci.
7. Skiff (nejlepší pro šifrovanou e-mailovou a dokumentovou spolupráci s vysokou úrovní ochrany identity)
Sdílení citlivých e-mailů a dokumentů prostřednictvím nástrojů, které skenují obsah nebo sledují aktivitu, vytváří zbytečná rizika. Skiff tento problém řeší nabídkou bezpečného pracovního prostoru založeného na šifrování a kontrole uživatelů.
Ve výchozím nastavení používá šifrování typu end-to-end, díky čemuž jsou vaše e-maily a předměty viditelné pouze pro zamýšlené příjemce. Skiff Pages rozšiřuje stejnou ochranu i na dokumenty, což vám umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet obsah v reálném čase, přičemž vše zůstává plně šifrované.
Díky funkcím, jako jsou vlastní domény, e-mailové aliasy, blokování sledovacích nástrojů a organizace doručené pošty podle složek, můžete profesionálně spolupracovat a zároveň mít plnou kontrolu nad způsoby shromažďování dat a identitou.
Nejlepší funkce Skiffu
- Automaticky synchronizujte události v kalendáři přidáním pozvánek, odpovědí a aktualizací přímo ze své doručené pošty Skiff.
- Sdílejte soubory bezpečně pomocí šifrovaných odkazů, které chrání přístup při externí spolupráci.
- Ověřujte se soukromě pomocí přihlašovacích možností založených na kryptoměnové peněžence pro spolupráci a sdílení.
Omezení Skiffu
- Skiff v současné době nabízí omezenou podporu pro integraci s e-mailovými platformami třetích stran.
Ceny Skiff
- Zdarma
- Základní: 4 $/měsíc
- Pro: 10 $/měsíc
- Podnikání: 15 USD/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Skiff
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Skiffu?
Uživatel G2 říká:
Komplexní šifrování, absolutní bezpečnost a vynikající uživatelské rozhraní jsou největšími přednostmi služby Skiff Mail. Od přidávání aliasů a blokování sledovacích nástrojů až po přidávání filtrů nebo vlastních domén – Skiff Mail usnadňuje správu e-mailů pro týmy.
Komplexní šifrování, absolutní bezpečnost a vynikající uživatelské rozhraní jsou největšími přednostmi služby Skiff Mail. Od přidávání aliasů a blokování sledovacích nástrojů až po přidávání filtrů nebo vlastních domén – Skiff Mail usnadňuje správu e-mailů pro týmy.
👀 Věděli jste, že téměř 50 % organizací očekává narušení dat způsobené nástroji AI? Dalších 49 % považuje stínovou AI za druhou největší bezpečnostní hrozbu, což podtrhuje rizika spojená s neřízeným používáním AI.
8. Obsidian (nejlepší pro správu znalostí s prioritou lokálních dat a osobní znalostní báze)
Obsidian je platforma pro správu znalostí, která je určena pro lidi, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad svými informacemi. Všechny poznámky jsou uloženy jako prosté soubory Markdown na vašem zařízení, nikoli v cloudu kontrolovaném dodavatelem, což vám dává přímou kontrolu nad správou dat.
Můžete propojit poznámky týkající se pojmů, osob, míst, knih a myšlenek a vytvořit si tak osobní znalostní systém, který se v průběhu času organicky rozrůstá. Interaktivní grafické zobrazení vizuálně mapuje tyto souvislosti a pomáhá vám odhalit vzorce, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty.
Týmům tento nástroj nabízí detailní kontrolu nad synchronizací a spoluprací. Vyberte si přesně, které soubory a předvolby se budou synchronizovat mezi zařízeními, zatímco ostatní obsah zůstane soukromý. Sdílené soubory umožňují spolupráci, aniž by bylo nutné přesouvat všechna data do centrálního systému, čímž se zachovávají jasné hranice kolem citlivého obsahu.
Nejlepší funkce Obsidianu
- Sledujte změny v čase pomocí integrované historie verzí, která vám umožňuje prohlížet a obnovovat revize každé poznámky (až jeden rok historie).
- Pracujte offline a synchronizujte později – upravujte své poznámky bez připojení k internetu a poté automaticky sloučte změny, jakmile se znovu připojíte online.
- Organizujte své nápady vizuálně pomocí nástroje Canvas pro brainstorming a plánování s integrovanými poznámkami, médii a webovým obsahem.
Omezení obsidiánu
- Bezplatný tarif neumožňuje spolupráci v reálném čase a jeho efektivní využití vyžaduje znalost Markdownu.
Ceny Obsidian
- Zdarma
- Synchronizace: 5 $/uživatel za měsíc
- Publikovat: 10 $/web za měsíc
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Uživatel Capterra říká:
Model lokálního úložiště eliminuje latence a obavy z úniku dat, ale díky Obsidian Sync mohu na jakémkoli zařízení pokračovat přesně tam, kde jsem přestal. Architektura zaměřená na lokální úložiště uchovává všechny poznámky na mém zařízení, takže je bleskově rychlá a mnohem méně vystavená bezpečnostním hrozbám.
Model lokálního úložiště eliminuje latence a obavy z úniku dat, ale díky Obsidian Sync mohu na jakémkoli zařízení pokračovat přesně tam, kde jsem přestal. Architektura zaměřená na lokální úložiště uchovává všechny poznámky na mém zařízení, takže je bleskově rychlá a mnohem méně vystavená bezpečnostním hrozbám.
📕 Další informace: Jak vypracovat účinnou firemní politiku [s příklady]
9. SimpleLogin (nejlepší pro ochranu e-mailové identity a omezení sledování pomocí bezpečných aliasů)
Pokud chcete omezit sledování e-mailů a vystavení dat, SimpleLogin je open-source nástroj pro aliasing e-mailů, který pomáhá chránit vaši primární schránku.
Funguje tak, že generuje e-mailové aliasy, které přeposílají zprávy na vaši skutečnou e-mailovou adresu. To vám umožňuje registrovat se do nástrojů a služeb, aniž byste kdykoli odhalili svou skutečnou identitu.
Každou aliasovou adresu lze okamžitě pozastavit, smazat nebo znovu aktivovat, což je užitečné zejména v případě, že alias začne dostávat spam nebo se objeví v datovém úniku. Můžete také odpovídat na e-maily přímo z aliasu, abyste zabránili spamu a phishingu a zároveň zachovali plný komunikační tok.
S povolenou podporou PGP nástroj šifruje příchozí e-maily pomocí vašeho vlastního klíče PGP před jejich přesměrováním do vaší poštovní schránky. Tím je zajištěno, že pouze vy můžete zprávy dešifrovat a číst.
Nejlepší funkce SimpleLogin
- Přesměrujte aliasy do více poštovních schránek přidáním existujících doručených poštovních schránek a výběrem místa, kam má každý alias přeposílat e-maily.
- Zvyšte bezpečnost účtu povolením dvoufaktorového ověřování pomocí TOTP a/nebo WebAuthn (FIDO), které chrání před neoprávněným přístupem.
- Přidejte své vlastní domény a vytvořte si značkové aliasy, jako například contact@vaše-doména.com nebo hi@vaše-doména.com, a zároveň skryjte svou primární schránku.
Omezení SimpleLogin
- Vlastní domény nelze sdílet s jinými uživateli, což omezuje správu aliasů mezi členy rodiny nebo týmy.
Ceny SimpleLogin
- Open source
- Zdarma
- Premium: 4 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze SimpleLogin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o SimpleLogin?
Uživatel Redditu říká:
Používám je už několik měsíců pro všechno a nikdy jsem neměl žádné problémy. Používám také několik vlastních doménových jmen jako aliasy. Je to vynikající.
Používám je už několik měsíců pro všechno a nikdy jsem neměl žádné problémy. Používám také několik vlastních doménových jmen jako aliasy. Je to vynikající.
10. Protecto (nejlepší pro ochranu a správu podnikových dat při používání modelů AI)
Protecto AI je vrstva ochrany dat na podnikové úrovni, která se nachází mezi vašimi operačními systémy a modely AI, které používáte.
Automaticky identifikuje osobní identifikační údaje, zdravotní údaje, platební údaje a další důvěrné obchodní informace ve vašich dokumentech a datových souborech. Na základě vámi definovaných zásad může podle potřeby maskovat, redigovat, tokenizovat nebo blokovat citlivé prvky.
Tuto úroveň kontroly umožňuje kontextová kontrola přístupu (CBAC). Nástroj vyhodnocuje, kdo zadává požadavek AI a v jakém kontextu jsou data používána, což vám umožňuje důsledně prosazovat detailní pravidla v komplexních prostředích.
Díky deterministické tokenizaci a maskování s zachováním formátu zůstává struktura vašich dat neporušená, takže modely AI mohou i nadále generovat přesné a smysluplné výstupy, aniž by měly přístup k reálným hodnotám.
Nejlepší funkce Protecto
- Splňte předpisy na ochranu soukromí, jako jsou HIPAA, GDPR, DPDP a CPRA, maskováním osobních údajů a kontrolou přístupu k citlivým údajům.
- Analyzujte a modelujte data bezpečně pomocí maskovaných datových sad, aniž byste odhalili citlivé informace.
- Nahraďte osobní identifikační údaje (PII) a zdravotní údaje (PHI) bezpečnými tokeny, které podporují analytiku, vývoj AI, sdílení a reporting se sníženým rizikem.
Omezení Protecto
- Zpracování specifických nebo proprietárních dat může vyžadovat vlastní schémata a ladění.
Ceny Protecto
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Protecto
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📚 Přečtěte si také: Kontrolní seznam pro dodržování GDPR: kroky a nástroje k zajištění ochrany osobních údajů
Sjednoťte provádění umělé inteligence zaměřené na ochranu soukromí do jednoho bezpečného systému s ClickUp.
AI funguje nejlépe, když se přirozeně začlení do vašeho způsobu práce a zůstane pod kontrolou od začátku do konce. Pro týmy dbající na ochranu soukromí představují roztříštěné nástroje AI bezpečnostní rizika a neřízený růst AI.
ClickUp však nabízí kontextovou AI, která funguje přímo ve vašem pracovním prostoru, kde již existují oprávnění a správa dat. Od generování výstupů pomocí ClickUp Brain až po jejich zpracování prostřednictvím BrainMAX a Super Agents zůstává každá interakce AI obsažena v bezpečném systému záznamů.
Vaše data nejsou používána pro trénování modelů a podléhají jasným kontrolám přístupu a dodržování předpisů GDPR, SOC 2 a ISO 42001.
Jste připraveni používat AI, aniž byste ztratili kontrolu nad svými daty? Začněte používat ClickUp ještě dnes zdarma a spojte svou práci a AI do jednoho bezpečného pracovního prostoru.
Často kladené otázky
Žádný LLM nenabízí soukromí jako výchozí nastavení. Soukromí závisí na tom, jak je model nasazen, spravován a omezen. Nejbezpečnějším přístupem je používání LLM prostřednictvím kontrolované platformy, jako je ClickUp. Nepoužívá vaše data pro školení, neuchovává je po zpracování a vynucuje přístup prostřednictvím silných oprávnění pro pracovní prostor a standardů pro dodržování předpisů.
Nástroj AI, který respektuje soukromí, má jasnou správu dat, takže přesně víte, jaké informace se shromažďují a jak se používají. Vaše data se nepoužívají pro trénování modelů, pokud to výslovně nepovolíte. Má silné bezpečnostní kontroly, včetně šifrování, řízení přístupu na základě rolí, auditních protokolů a dodržování uznávaných regulačních standardů. Nástroj také dodržuje postupy minimalizace dat tím, že shromažďuje pouze to, co je nezbytné, a dává vám plnou kontrolu nad mazáním vašich dat, když je to potřeba.
Ano, některé nástroje AI se mohou učit na datech vaší společnosti, ale zda tak skutečně činí, závisí zcela na datové politice nástroje a vašem nastavení. Nástroje pro správu soukromí ve výchozím nastavení nepoužívají vaše data k učení a vyžadují výslovný souhlas. Pokud se nástroj učí na datech zákazníků automaticky nebo to skrývá za vágními podmínkami, není vhodný pro týmy zaměřené na ochranu soukromí.
Není to pravidlem, ale podnikové nástroje AI obvykle nabízejí silnější bezpečnostní kontroly než nástroje pro spotřebitele. Tyto nástroje pro správu modelů často zahrnují šifrování, kontrolu přístupu na základě rolí, auditní protokoly, SSO a soulad s předpisy na ochranu soukromí, jako jsou SOC 2 nebo GDPR. Poskytují také lepší správu a izolaci dat. Nicméně fakt, že se jedná o „podnikové“ nástroje, automaticky nezaručuje ochranu soukromí. Před použitím nástroje s daty vaší společnosti byste měli zkontrolovat jeho zásady ochrany dat a postupy školení.
V některých případech ano. Pokud pracujete v regulovaném odvětví, jako je zdravotnictví, finance nebo právní služby, mohou veřejné nástroje AI představovat rizika v oblasti dodržování předpisů a vystavení dat. Důvodem je, že mnoho nástrojů určených pro spotřebitele může používat data ke zlepšení modelů nebo nemá přísné kontroly přístupu. Regulované týmy by měly používat nástroje pro správu AI, které nabízejí jasné zásady pro nakládání s daty, žádné výchozí školení modelů, silná bezpečnostní opatření a podporu dodržování předpisů v souladu s požadavky jejich odvětví.
Nejbezpečnějším způsobem, jak používat AI v práci, je zacházet s ní jako s jakýmkoli systémem, který zpracovává citlivá obchodní data. Vyberte si dodavatele s transparentními zásadami pro nakládání s daty, jasnými podmínkami uchovávání a bez trénování modelů na vašich datech bez výslovného souhlasu. Zaveďte řízení přístupu na základě rolí, dodržujte zásadu minimálních oprávnění a sdílejte pouze nezbytné minimum informací. A co je nejdůležitější, vytvořte interní pokyny pro používání AI, aby všichni chápali, co je povoleno a co ne.