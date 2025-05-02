10 nejlepších softwarů pro analýzu konverzací v roce 2025

Každý prodejní hovor, interakce s podporou nebo týmová schůzka jsou plné cenných informací. Problém? Většina z nich se ztratí v pozadí.
Právě zde přichází na řadu software pro analýzu konverzací. Pomáhá vám rychle zachytit, analyzovat a reagovat na kritické momenty.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 10 nejlepších softwarů pro analýzu konverzací, které vám pomohou zefektivnit prodejní proces, zlepšit koučování a sledovat klíčové momenty při uzavírání obchodů. 👀
Přehled nejlepších softwarů pro analýzu konverzací
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Analýza konverzací založená na umělé inteligenci
|AI Notetaker, ClickUp Brain insights, CRM, Docs, Chat, automatické vytváření úkolů
|Zdarma; 7–12 $/uživatel/měsíc; Brain +7 $; Enterprise: na míru
|Gong
|Pokročilá analýza prodeje
|Prognózy tržeb, nahrávání hovorů, skóre pravděpodobnosti uzavření obchodu, automatizace toků
|Ceny na míru
|Chorus
|Informace o prodeji a realizaci obchodů
|Přepis, sledování obchodů, nejdůležitější body hovorů, hodnotící karty koučů
|Ceny na míru
|Avoma
|Analýza hovorů založená na umělé inteligenci
|Přepis v reálném čase, shrnutí schůzek, seznamy konverzací
|Ceny na míru
|Jiminny
|Automatické hodnocení hovorů
|Hodnocení AI, přehledy obchodů, poznatky z koučování
|Ceny na míru
|Salesloft
|Sjednocené prodejní procesy
|Plánování kadence, vícekanálová komunikace, sledování výkonu, koučování během hovoru
|Ceny na míru
|Otter. ai
|Přepis v reálném čase
|Shrnutí schůzek, identifikace mluvčího, živá editace, integrace Zoom
|Zdarma; Pro: 16,99 $/uživatel/měsíc; Business: 30 $; Enterprise: na míru
|ExecVision
|Koučování výkonu
|Inteligentní upozornění, coachingové panely, knihovny konverzací
|Ceny na míru
|Fireflies. ai
|Poznámky z jednání založené na umělé inteligenci
|Přepis v více než 69 jazycích, prohledávatelné zvukové ukázky, nástroje pro spolupráci
|Zdarma; Pro: 10 $/uživatel/měsíc
|Salesforce Sales Cloud
|Integrované informace z CRM
|Sledování příležitostí, prognózy pomocí umělé inteligence, mobilní CRM, hodnocení potenciálních zákazníků
|25–500 USD/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
Co je software pro analýzu konverzací?
Software pro analýzu konverzací je technologie, která využívá umělou inteligenci (AI), strojové učení a zpracování přirozeného jazyka (NLP) k zaznamenávání, analýze a interpretaci interakcí se zákazníky napříč různými komunikačními kanály.
Poskytuje informace o vzorcích konverzace, náladě zákazníků a jejich záměrech. To umožňuje firmám zvýšit zapojení zákazníků, zlepšit prodejní výkonnost, získat informace o tržbách a optimalizovat provoz zákaznických služeb.
Co byste měli hledat v softwaru pro konverzační inteligenci?
Při výběru softwaru pro analýzu konverzací se zaměřte na tyto klíčové funkce:
- Analýza sentimentu: Využívá umělou inteligenci pro zákaznický servis, aby porozuměla emocím volajícího během interakce a identifikovala jeho spokojenost nebo frustraci.
- Převod řeči na text: Automaticky přepisuje konverzace pro snadnou analýzu a referenci.
- Detekce klíčových slov a frází: Identifikuje klíčové termíny, aby odhalil obavy a zájmy zákazníků.
- Zpětná vazba v reálném čase: Poskytuje agentům okamžité návrhy ke zlepšení jejich výkonu.
- Integrace CRM: Synchronizuje data z konverzací s vaším systémem pro správu vztahů se zákazníky (CRM), aby zlepšil profily zákazníků a pracovní postupy.
- Nahrávání a analýza hovorů: Nahrává hovory pro účely dodržování předpisů, zajištění kvality a školení.
🧠 Zajímavost: Uživatelé často přisuzují konverzačním agentům lidské vlastnosti, což je jev známý jako „Eliza efekt“. Tato tendence může vést k tomu, že uživatelé přeceňují schopnosti CIS, což zdůrazňuje důležitost odpovědného navrhování těchto systémů, aby bylo možné řídit očekávání uživatelů.
Nejlepší software pro analýzu konverzací
Den obchodního manažera je často vyplněn sledováním rizik obchodů, koučováním obchodních zástupců a analýzou trendů zákazníků. Správný software pro analýzu konverzací přemění každodenní obchodní konverzace na strategické poznatky, které vám pomohou uzavřít více obchodů a zdokonalit koučování.
Zde je nejlepší software pro analýzu konverzací, který vám to umožní:
1. ClickUp (nejlepší pro analýzu konverzací pomocí umělé inteligence)
Některé konverzace podnítí nové nápady. Jiné vedou k uzavření obchodu. Ale tyto vzácné okamžiky mohou uniknout, když se topíte v hovorech a zprávách.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je udržuje v popředí a proměňuje každodenní interakce v poznatky, které posouvají věci kupředu.
Zde je popsáno, jak tento software podporuje zákaznickou cestu od prvního kontaktu až po podepsání smlouvy.
ClickUp CRM
Nejprve potřebujete místo, kde budete spravovat své obchodní příležitosti a interakce se zákazníky. ClickUp CRM organizuje všechny potenciální zákazníky, abyste mohli sledovat důležité obchodní konverzace a spravovat vztahy se zákazníky na jednom místě.
Jakmile jsou vaši potenciální zákazníci v systému, je klíčové sledovat průběh prodeje.
Software pro řízení prodejních projektů ClickUp pomáhá sledovat prodejní kanály, předpovídat tržby a sledovat prodejní výkonnost pomocí informací v reálném čase. Ať už řídíte dlouhý prodejní cyklus nebo uzavíráte rychlé obchody, poskytuje vám přehled o každé příležitosti.
ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker automaticky přepisuje vaše obchodní schůzky s označením mluvčích, zaznamenává úkoly a vše organizuje do přehledných souhrnů.
Potřebujete si vybavit konkurenta, o kterém se zmínil klient minulý týden? Nebo hledáte trendy v námitkách napříč vaším prodejním procesem? Využijte umělou inteligenci v prodeji, abyste okamžitě propojili souvislosti a analyzovali hovory pro účely prodejního koučování, automatizovaných souhrnů obchodů a získávání informací v reálném čase, které podpoří chytřejší rozhodování.
ClickUp Brain
Ale pouhé přepisy nestačí – potřebujete informace, které vedou k akci. ClickUp Brain extrahuje klíčová rozhodnutí, navrhuje následné kroky a dokonce identifikuje potenciální rizika obchodů na základě vašich schůzek. Představte si ho jako svého asistenta prodeje poháněného umělou inteligencí, který vám pomáhá činit chytřejší kroky na základě vašich konverzací.
Potřebujete aktualizovat svůj tým? Umělá inteligence může automaticky zveřejňovat souhrny a akční položky v kanálech ClickUp Chat, takže všichni budou mít stejné informace.
Nyní, když víte, co je třeba udělat, je čas přejít k činu. Můžete vytvořit úkoly ClickUp a přiřadit jim následné kroky, návrhy nebo další kroky s jasnými termíny a odpovědnými osobami.
ClickUp Docs
ClickUp Docs navíc spojuje strategie, poznámky k obchodům a zpětnou vazbu od zákazníků do jednoho společného prostoru. Je snadné vytvářet živé dokumenty pro prodejní příručky, strategie úspěchu zákazníků a poznámky z jednání – vše propojené s úkoly a pracovními postupy.
Můžete také označovat zúčastněné strany, nastavovat termíny a vkládat sledovače obchodů do softwaru pro správu komunikace se zákazníky, aby schvalování a následné kroky probíhaly hladce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si dashboardy: Pomocí dashboardů ClickUp můžete sledovat klíčové metriky, jako jsou prodejní výkonnost, míra konverze potenciálních zákazníků a skóre spokojenosti zákazníků.
- Sledujte milníky: Nastavujte, sledujte a dosahujte prodejních cílů tím, že sladíte úsilí týmu s cíli organizace pomocí ClickUp Goals.
- Automatizujte procesy: Automaticky přiřazujte úkoly, když se obchod posune do další fáze, spouštějte připomenutí pro následné kroky nebo nastavujte upozornění pomocí ClickUp Automations.
- Centralizujte prodejní procesy: Spravujte generování potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence, sledujte interakce se zákazníky a dohlížejte na prodejní procesy na jedné platformě.
Omezení ClickUp
- Uživatelé mohou kvůli jeho rozsáhlým funkcím a možnostem přizpůsobení čelit strmé křivce učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 označuje ClickUp za revoluční nástroj:
Tým měl potíže se sledováním poznámek, termínů dokončení, úkolů, reklamních taktik a kategorizace celého našeho procesu. Používání kalendářů Google, úkolů, tabulek Excel (kontingenčních tabulek) a prezentací PowerPoint bylo neefektivní…Click-Up nám umožňuje sledovat důležité změny obsahu, reklamní kalendář, poznámky a výsledky schůzek, marketingová a reklamní data, stejně jako prodejní cíle a plány!
Tým měl potíže se sledováním poznámek, termínů dokončení, úkolů, reklamních taktik a kategorizace celého procesu. Používání kalendářů Google, úkolů, tabulek Excel (kontingenčních tabulek) a prezentací PowerPoint bylo neefektivní…Click-Up nám umožňuje sledovat důležité změny obsahu, reklamní kalendář, poznámky a výsledky schůzek, marketingová a reklamní data i prodejní cíle a záměry!
📮 ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale ClickUp přišel na to, jak to udělat! Díky našim funkcím pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího. Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
2. Gong (nejlepší pro pokročilou analýzu prodeje)
Gong přeměňuje konverzace se zákazníky na praktické poznatky. Funguje jako virtuální účastník schůzky, nahrává a přepisuje prodejní telefonní hovory, e-maily a videokonference pomocí automatického rozpoznávání řeči (ASR) a zpracování přirozeného jazyka (NLP).
Ale to není vše – Gong také analyzuje tyto interakce, aby odhalil signály vedoucí k uzavření obchodu, od námitek a zmínek o konkurenci až po záměr kupujícího. Jeho hladká integrace s CRM systémy a kalendářovými aplikacemi pomáhá prodejním týmům zdokonalit jejich přístup, předpovídat tržby a uzavírat více obchodů.
Nejlepší funkce Gongu
- Nahrávejte prodejní hovory a schůzky, abyste mohli analyzovat interakce se zákazníky a vylepšovat prodejní strategie.
- Přesně předpovídejte tržby pomocí umělé inteligence, která předpovídá výsledky prodeje.
- Upřednostněte obchodní příležitosti s vysokým dopadem pomocí hodnocení pravděpodobnosti uzavření obchodu.
- Automatizujte oslovování potenciálních zákazníků ve velkém měřítku pomocí funkce Flows .
Omezení Gongu
- Funkce vyhledávání může být při hledání konkrétních klíčových slov nebo účtů nespolehlivá.
- Nahrávání záznamů není snadné a jejich funkce automatického převodu na text nebývá příliš přesná.
Ceny Gongu
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,8/5 (více než 6000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Co o Gongu říkají skuteční uživatelé?
Hlavní body recenze G2:
Myslím, že jednou z nejlepších funkcí Gongu jsou přehledy hovorů, které se zobrazují po skončení schůzek s klienty.
Novým aspektem, který mi příliš nevyhovuje, je množství připomínkových e-mailů, které jsou odesílány v den mých schůzek. Viděl jsem až 4 připomínky odeslané každému klientovi. […]
Myslím, že jednou z nejlepších funkcí Gongu jsou přehledy hovorů, které se zobrazují po skončení schůzek s klienty.
Novým aspektem, který mi příliš nevyhovuje, je množství připomínkových e-mailů, které jsou odesílány v den mých schůzek. Viděl jsem až 4 připomínky odeslané každému klientovi. […]
🧠 Zajímavost: Obchodní hovory se datují do konce 19. století a jejich průkopníkem byl John H. Patterson ze společnosti NCR. Zavedl strukturované prodejní procesy, předem připravené prezentace a organizovaná území, čímž formoval moderní prodejní techniky.
3. Chorus (nejlepší pro koučování prodeje a informace o realizaci obchodů)
Chorus pomáhá prodejním týmům automaticky nahrávat a přepisovat prodejní hovory a schůzky a zdůrazňovat klíčové momenty, aby bylo možné vylepšit obsah podporující prodej.
Kromě sledování konverzací poskytuje Chorus také analytické nástroje pro identifikaci trendů, příležitostí pro koučování a rizik. Manažeři mohou sdílet úryvky hovorů, používat scorecards pro hodnocení výkonu a identifikovat škálovatelné osvědčené postupy. Jeho nástroje pro realizaci obchodů sledují fráze vyjadřující závazek a další kroky, čímž zajišťují, že následné kroky jsou vždy na místě.
Nejlepší funkce Chorus
- Získejte přístup k údajům o převodech peněz a získejte tak obchodní informace a analytické údaje, které vám pomohou vytvářet a směrovat úkoly.
- Objevte informace o trhu prostřednictvím analýzy zákaznických názorů, abyste lépe porozuměli trendům v obchodování a konkurenčním informacím.
- S jistotou předpovídejte obchody díky automatickému zaznamenávání a synchronizaci kontaktů a komunikace s vaším CRM.
Omezení Chorus
- Neexistuje možnost hromadného zasílání textových zpráv týmu.
- Nepodporuje definování vlastních polí ani automatický import dat.
Ceny Chorus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chorus
- G2: 4,5/5 (více než 2900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Použijte rámec „TALK“ a začleňte do svých konverzací témata, dotazy, lehkost a laskavost, abyste podpořili lepší vztahy a porozumění.
Začněte sdílenými tématy, abyste navázali kontakt, projevte upřímný zájem kladením promyšlených otázek, přidejte lehkost nebo humor, aby atmosféra zůstala přátelská, a při komunikaci buďte soucitní a uctiví.
4. Avoma (nejlepší pro analýzu hovorů pomocí umělé inteligence)
Avoma využívá umělou inteligenci k analýze hovorů prostřednictvím poslechu, přepisu a zvýraznění klíčových momentů v konverzacích. Hladce se integruje s nástroji jako Aircall, aby zachytila informace o konverzacích v reálném čase – kdo mluví, o čem se diskutuje a které úkoly vyžadují následné kroky.
Avoma se postupem času stává chytřejší a zdokonaluje svá doporučení, aby pomohla prodejním a marketingovým týmům snadno škálovat komunikaci. Software pro spolupráci v oblasti prodeje pomáhá týmům odhalit trendy napříč několika hovory, díky čemuž se prodejní a podpůrné aktivity stávají strategičtějšími.
Nejlepší funkce Avoma
- Automatizujte pořizování poznámek pomocí AI Meeting Assistant, který nahrává, přepisuje a shrnuje schůzky.
- Využijte přepis v reálném čase ve více než 40 jazycích a sledujte konverzace živě.
- Detekujte témata jako „další kroky“ nebo „problémové body“, abyste se mohli snadněji orientovat v dlouhých konverzacích.
- Vytvářejte seznamy klíčových momentů z jednání pro školicí účely.
Omezení Avoma
- Software někdy zaostává při pokusu o připojení k schůzce.
- Přesnost přepisu se může lišit, pokud není kvalita zvuku optimální.
Ceny Avoma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Recenze G2 říká:
Jelikož je Avoma novější platforma, dochází k jejím častým aktualizacím, což znamená, že se občas vyskytnou drobné chyby nebo je třeba požádat o nové funkce. Dosud jsme však nezaznamenali žádné závažné problémy a jejich tým velmi rychle reaguje na zpětnou vazbu a pravidelně vydává aktualizace, které navrhujeme.
Jelikož je Avoma novější platforma, dochází k jejím častým aktualizacím, což znamená, že se občas vyskytnou drobné chyby nebo je třeba požádat o nové funkce. Dosud jsme však nezaznamenali žádné závažné problémy a jejich tým velmi rychle reaguje na zpětnou vazbu a pravidelně vydává aktualizace, které navrhujeme.
💡 Tip pro profesionály: Než odpovíte na otázku nebo námitku potenciálního zákazníka, počkejte pět sekund. Dodržení tohoto „pravidla pěti sekund“ prokáže, že jste se nad odpovědí dobře zamysleli, a zajistí, že vaše odpověď bude uvážená a relevantní.
5. Jiminny (nejlepší pro automatické hodnocení hovorů)
Automatické hodnocení hovorů (ACS) od společnosti Jiminny eliminuje dohady při hodnocení hovorů. Namísto ručního přezkoumávání každé konverzace automaticky hodnotí hovory na základě kritérií úspěchu vašeho týmu. To znamená, že coachingové úsilí směřuje tam, kde je nejvíce potřeba, což zvyšuje účinnost a efektivitu školení.
Zároveň identifikuje nedostatky ve výkonu, což manažerům umožňuje soustředit se na oblasti, které vyžadují pozornost. Tento datově orientovaný přístup zvyšuje efektivitu prodeje, zajišťuje lepší interakci se zákazníky a šetří hodiny ručního přezkoumávání.
Nejlepší funkce Jiminny
- Analyzujte interakce se zákazníky pomocí Call Capture, který analyzuje video i audio hovory a získává z nich cenné informace.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci s Ask Jiminny k automatizaci administrativních úkolů, získávání informací po hovorech a přijímání zpětné vazby od koučů.
- Získejte přístup k údajům o obchodech pomocí přehledného a praktického dashboardu s přehledem rizik, aktivit a oprav, které vám pomohou zlepšit prodejní výkonnost.
Omezení Jiminny
- Občas dochází k nesynchronizaci s jinými systémy, což způsobuje narušení provozu.
- Problémy s přesností u všech přízvuků a jazyků
Ceny Jiminny
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jiminny
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... 83 % prodejních týmů využívajících AI zaznamenalo nárůst tržeb, zatímco u týmů bez AI to bylo pouze 66 %. Navíc 80 % obchodních zástupců tvrdí, že AI jim pomáhá získat přístup k informacím o zákaznících, zatímco pouze 54 % souhlasí s tím, že těchto informací lze dosáhnout i bez AI.
6. Salesloft (nejlepší pro sjednocené prodejní procesy)
Salesloft zefektivňuje prodejní procesy, takže obchodní zástupci tráví méně času administrativními úkoly a více času uzavíráním obchodů. Integruje poznatky založené na umělé inteligenci do jediného pracovního postupu, automaticky aktualizuje pole CRM, spravuje aktivity související s vyhledáváním potenciálních zákazníků a snižuje počet lidských chyb.
Výsledek? Rychlejší zlepšení prodejního procesu.
Tato platforma pro analýzu konverzací zajišťuje, že prodejní týmy maximalizují zapojení, organizují každodenní úkoly a snadno vytvářejí inteligentní pracovní postupy. Díky funkcím, jako jsou doporučení dalších kroků, sledování příležitostí a nástroje pro koučování, obchodní zástupci vždy vědí, jaký bude jejich další krok.
Nejlepší funkce Salesloft
- Spravujte vícekanálovou komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu a sociálních médií z jedné platformy.
- Analyzujte výkon pomocí analytických a reportovacích nástrojů, které sledují klíčové metriky, jako je zapojení e-mailů a produktivita týmu.
- Vytvářejte strukturované plány oslovování zákazníků pomocí Cadence Scheduling napříč různými kanály.
- Zlepšete interakci se zákazníky díky koučování v reálném čase a oznámením během hovorů a schůzek.
Omezení Salesloft
- Textové zprávy nejsou bezproblémové a při oslovování potenciálních zákazníků vyžadují manuální úsilí.
- Hlasové zprávy mají zpoždění, což někdy způsobuje ztrátu části obchodních zpráv.
Ceny Salesloft
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesloft
- G2: 4,5/5 (více než 4100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesloftu?
Recenze na Capterra obsahuje smíšené ohlasy:
Na Salesloftu se mi nejvíc líbí, že je opravdu snadno použitelný a že mi pomáhá oslovit a sledovat více zákazníků díky automatizovaným e-mailům s personalizovaným přístupem. Nelíbí se mi však volič. Považuji ho za velmi základní, ale neovlivňuje to můj výkon.
Na Salesloftu se mi nejvíc líbí, že je opravdu snadno použitelný a pomáhá mi oslovit a sledovat více zákazníků díky automatizovaným e-mailům s personalizovaným přístupem. Nelíbí se mi však volič. Považuji ho za velmi základní, ale neovlivňuje to můj výkon.
📖 Přečtěte si také: Šablony seznamů kontaktů zdarma v Excelu a ClickUp
7. Otter. ai (nejlepší pro přepis v reálném čase)
Otter. ai usnadňuje přepisování a převádí mluvené slovo na text v reálném čase. Dokonce se integruje se Zoomem a automaticky ukládá přepisy pro snadné vyhledávání.
Tento software umožňuje vyhledávání, sdílení a přehledné uspořádání konverzací. Přestože přesnost může být ovlivněna okolním hlukem nebo silným přízvukem, jeho technologie umělé inteligence se neustále zlepšuje, což z něj činí jeden z nejspolehlivějších nástrojů pro analýzu konverzací na trhu.
Nejlepší funkce Otter.ai
- Přizpůsobte slovní zásobu přidáním jmen, zkratek a jedinečných pravopisů, abyste zlepšili přesnost přepisu.
- Vytvářejte souhrny a přehledy schůzek, které poskytují stručný přehled klíčových bodů a akčních položek.
- Upravujte a opatřujte poznámkami přepisy v reálném čase, což umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a objasnění.
- Automaticky identifikujte mluvčí a jasně přiřazujte, kdo co řekl během schůzek.
Omezení Otter. ai
- Má potíže s výraznými přízvuky, hlukem v pozadí nebo nepravidelnými řečovými vzory.
- Omezená podpora více jazyků
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter
- G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Po položení důležité otázky nebo předložení návrhu záměrně udělejte pauzu. Toto ticho povzbudí potenciálního zákazníka, aby sdělil více informací nebo učinil rozhodnutí, což vám poskytne hlubší a praktičtější vhled do jeho myšlenek a preferencí.
8. ExecVision (nejlepší pro koučování výkonu)
ExecVision pomáhá vašemu prodejnímu týmu zdokonalovat jeho dovednosti pomocí cílené zpětné vazby, analýzy konverzací a identifikace oblastí, které je třeba zlepšit. Obchodní manažeři mohou dokonce používat přizpůsobitelné scorecards k sledování pokroku a zvýraznění klíčových momentů v konverzacích.
Díky podrobným výkonnostním přehledům poskytuje ExecVision jasný obraz o účinnosti koučování. Týmy mohou vidět, v čem vynikají a kde je třeba zapracovat, což zajišťuje, že školení zůstávají účinná.
Nejlepší funkce ExecVision
- Využijte inteligentní upozornění pro oznámení v reálném čase nebo o trendech týkající se konverzační aktivity, klíčových slov, frází nebo akcí souvisejících s účty a příležitostmi.
- Analyzujte dopad pomocí výkonnostních dashboardů, které kvantifikují dopad prodejního koučování.
- Vytvořte knihovnu konverzací*, abyste mohli ukládat konverzace pro účely školení, zaškolování, zvyšování kvalifikace a informování o směřování produktu.
Omezení ExecVision
- Funkce filtrování hovorů není intuitivní.
- Vyhledávací nástroj je příliš složitý, což způsobuje frustraci mezi uživateli.
Ceny ExecVision
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ExecVision
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ExecVision?
Uživatel Capterra sdílí:
Když jsem se začal učit od ostatních, bylo pro mě velmi přínosné poslouchat, jak prezentují náš produkt, jak reagují na námitky a jak plánují další kroky. Řekl bych, že tento produkt je „dobrý začátek“. Plní svůj účel, ale existuje mnoho jiných společností, které nabízejí robustnější řešení v oblasti přepisu, analýzy a funkčnosti.
Když jsem se začal učit od ostatních, bylo pro mě velmi přínosné poslouchat, jak prezentují náš produkt, jak reagují na námitky a jak plánují další kroky. Řekl bych, že tento produkt je „dobrý začátek“. Plní svůj účel, ale existuje mnoho jiných společností, které nabízejí robustnější řešení v oblasti přepisování, analýzy a funkčnosti.
9. Fireflies. ai (nejlepší pro poznámky z jednání založené na umělé inteligenci)
Fireflies. ai je vaše paměť schůzek na autopilotu. Zachycuje, přepisuje a organizuje konverzace, takže vám nikdy neuniknou klíčové body. Díky hladké integraci se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams zajišťuje, že jsou všechny poznatky ze schůzek uloženy a lze je vyhledávat.
Fireflies nejenže pořizuje poznámky, ale také zdůrazňuje úkoly k provedení a sleduje klíčová témata napříč několika schůzkami. Ať už spolupracujete s týmem nebo jen potřebujete osobního asistenta pro následné kroky, tento nástroj založený na umělé inteligenci zvýší produktivitu schůzek bez nutnosti manuální práce.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Přepisujte schůzky v více než 69 jazycích s automatickou detekcí jazyka.
- Rychle prohledávejte přepisy pomocí robustní vyhledávací funkce, včetně časových značek a zvýraznění mluvčích.
- Spolupracujte sdílením poznámek z jednání a vytvářením zvukových ukázek, které zdůrazní důležité momenty.
Omezení Fireflies. ai
- Není možné přizpůsobit pozadí Zoomu
- Denní shrnutí schůzek nejsou k dispozici.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony prodejního procesu pro uzavření více obchodů
🔍 Věděli jste, že... Více než polovina nových technologií v oblasti zákaznických služeb se nachází ve fázi „propadnutí iluzí“, kdy se jejich zavádění zpomaluje, protože podniky se potýkají s problémy při jejich efektivní implementaci navzdory jejich potenciálnímu dopadu. To zdůrazňuje potřebu strategického plánování, neustálých inovací a jasných případů použití, aby se překlenula propast mezi mediálním humbukem a reálným použitím.
10. Salesforce Sales Cloud (nejlepší pro integrované CRM informace)
Salesforce Sales Cloud usnadňuje správu vztahů se zákazníky tím, že zaznamenává každou interakci na jednom místě. Jeho analytické funkce založené na umělé inteligenci, jako je hodnocení potenciálních zákazníků a prognózy prodejního procesu, pomáhají týmům činit chytřejší obchodní rozhodnutí. Navíc jeho hluboká integrace s dalšími nástroji Salesforce zajišťuje, že vše funguje bez problémů.
Pomocí Sales Cloud mohou obchodní zástupci sledovat obchody, analyzovat příležitosti a získávat informace o výkonu v reálném čase. Doporučení založená na umělé inteligenci eliminují dohady z prodeje a pomáhají vedoucím prodeje a týmům soustředit se na činnosti s vysokým dopadem.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Zefektivněte sledování obchodů pomocí správy příležitostí, abyste nezmeškali žádné potenciální zákazníky.
- Získejte přístup k důležitým datům i na cestách díky mobilní dostupnosti.
- Optimalizujte svůj prodejní proces pomocí správy kontaktů a potenciálních zákazníků, abyste mohli sledovat a organizovat informace o zákaznících.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Uživatelské rozhraní může být obtížné ovládat.
- Podporuje nástroje s nízkými požadavky na kódování, ale ty někdy nedokážou plně pokrýt všechny obchodní potřeby bez pokročilejšího kódování.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Startovací balíček: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Pro suite: 100 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 sales: 500 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,2/5 (více než 23 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Sales Cloud?
Uživatel G2 říká:
S SF Sales Cloud jsem nikdy neměl žádný problém, funguje opravdu dobře a nikdy jsem nezažil žádné zpoždění ani nic jiného... Někdy, když zavádíme nové nástroje, je opravdu těžké je synchronizovat se SF, ale nakonec to vždy funguje bez problémů.
S SF Sales Cloud jsem nikdy neměl žádný problém, funguje opravdu dobře a nikdy jsem nezažil žádné zpoždění ani nic jiného... Někdy, když zavádíme nové nástroje, je opravdu těžké je synchronizovat s SF, ale nakonec to vždy funguje bez problémů.
💡 Tip pro profesionály: Použijte metodu „Teach-Don't-Sell“ (učte, neprodávejte) a prezentujte se jako poradce, který potenciální zákazníky informuje o trendech v oboru nebo o možných výzvách, kterým mohou čelit. Tím si vybudujete důvěryhodnost a přesunete pozornost od prodeje k poskytování hodnoty.
Učiňte inteligentní rozhodnutí – vyberte ClickUp
Některé platformy pro analýzu konverzací se zaměřují na přepisování hovorů, jiné analyzují náladu a mnoho z nich nabízí funkce pro koučování prodejních týmů.
Správná volba závisí na tom, co je pro váš tým nejdůležitější – získávání poznatků, zlepšování interakcí se zákazníky nebo zefektivnění následných aktivit. Výběr z různých možností může být náročný, ale nejlepší nástroje kombinují více funkcí, aby přinesly skutečnou hodnotu.
Proč se ale spokojit se shromažďováním poznatků, když je můžete využít k dosažení skutečných výsledků?
ClickUp zefektivňuje komunikaci, sleduje konverzace a udržuje týmy v souladu.
S pomocí ClickUp AI Notetaker mohou týmy automaticky shrnovat schůzky a zaznamenávat klíčové poznatky. ClickUp Docs umožňuje plynulou spolupráci, zatímco nástroje pro správu úkolů proměňují poznatky v konkrétní akce – to vše na jedné platformě.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅