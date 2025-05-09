10 nejlepších alternativ aplikace Fellow.app v roce 2025

Právě jste dokončili další produktivní schůzku, ale o dva týdny později většina úkolů leží zapomenutá v poznámkách.
Pokud vám to zní povědomě, možná hledáte efektivnější řešení pro správu schůzek.
Ačkoli aplikace Fellow.app poskytuje dobrý základ pro poznámky z jednání a správu, různé týmy mají jedinečné potřeby založené na svých pracovních postupech, stylech spolupráce a požadavcích na integraci.
Některé týmy upřednostňují přepis a analýzu založené na umělé inteligenci, zatímco jiné potřebují robustní integraci projektového řízení nebo specializované funkce pro interakci s klienty.
Prozkoumejte nejlepší alternativy aplikace Fellow.app, které lépe odpovídají požadavkům vašeho týmu.
📌 Nejlepší alternativy aplikace Fellow.app v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Poznámky z jednání založené na umělé inteligenci, správa úkolů, hladká integrace dokumentů, projektů, chatu a hovorů
|Všechny velikosti týmů
|K dispozici je bezplatný tarif / 30denní bezplatná zkušební verze; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Fathom
|Přepis schůzek a výběr nejdůležitějších momentů pomocí umělé inteligence
|Týmy, které potřebují analýzu pomocí umělé inteligence
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Notion
|Přizpůsobitelná dokumentace schůzek, propojené poznámky, šablony
|Týmy, které potřebují flexibilní pracovní postupy
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Coda
|Dynamické dokumenty s hlasováním a sledováním pokroku
|Společné rozhodování
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Fireflies. ai
|Automatický přepis, prohledávatelné přepisy
|Týmy zaměřené na přesný přepis
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Otter AI
|V reálném čase, rozlišuje mluvčí, prohledávatelné přepisy
|Přepis a poznámky v reálném čase
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Notta
|Vícejazyčné, vysoká přesnost, hromadné zpracování
|Globální týmy, které potřebují přesný přepis
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|SpinachAI
|Akční tikety, integrace se Slackem, Jira
|Agilní schůzky, týmová spolupráce
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Rozsah
|Asynchronní aktualizace, nálada/trendy týmu
|Vzdálené týmy, check-iny
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici možnost přizpůsobení.
|Avoma
|Analýza prodeje, přehledy obchodů, integrace platforem
|Prodejní týmy
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
Proč byste měli zvolit alternativy aplikace Fellow.app?
Nástroje pro poznámky z jednání by měly řešit problémy, ne vytvářet nové. Ačkoli aplikace Fellow.app nabízí funkce softwaru pro správu jednání, týmy často hledají alternativy z několika důvodů:
- Omezená správa úkolů : Aplikace Fellow.app nabízí základní akční položky, ale alternativy často poskytují hlubší integraci projektů, sledování závislostí a sofistikovanější automatizaci pracovních postupů, což vede k menšímu počtu schůzek.
- Základní funkce AI: Aplikace Fellow.app obsahuje některé funkce AI, ale konkurence obvykle nabízí vyšší přesnost přepisu, automatickou detekci akčních položek a podrobnější souhrny generované AI.
- Pevná cenová struktura: Ceny aplikace Fellow.app mohou být s rostoucím počtem členů týmu nákladné, zatímco alternativy často nabízejí flexibilnější modely, které se rozumně přizpůsobují bez penalizace za rozšíření.
- Nedostatečné přizpůsobení: Šablony a pracovní postupy aplikace Fellow.app jsou pro mnoho týmů příliš rigidní, zatímco alternativy nabízejí přizpůsobivější struktury, které se přizpůsobují jedinečným procesům schůzek.
- Omezená vzdálená spolupráce: Aplikace Fellow.app podporuje práci na dálku, ale alternativy často nabízejí lepší asynchronní funkce, společné vytváření agendy a sledování odpovědnosti.
- Omezené integrace: Aplikace Fellow.app se propojuje s běžnými nástroji, ale alternativy často poskytují hlubší integraci s ekosystémy, jako jsou Microsoft Teams nebo Google Workspace, což zefektivňuje spolupráci mezi platformami.
- Základní analytika: Aplikace Fellow.app nabízí omezené informace, zatímco alternativy obvykle poskytují komplexnější metriky týkající se efektivity schůzek, vzorců účasti a následných kroků.
👀 Věděli jste? Podle studie společnosti Microsoft lidé uvádějí „neefektivní schůzky“ jako faktor číslo jedna, který narušuje jejich produktivitu, těsně následovaný přílišným počtem schůzek na třetím místě.
10 nejlepších alternativ aplikace Fellow.app
Moderní pracoviště prošlo dramatickou proměnou, pokud jde o schůzky. Vedoucí pracovníci nyní tráví téměř 57 % svého času schůzkami, e-maily a chatováním. Vzhledem k tomuto značnému množství času věnovanému schůzkám je jejich řízení důležitější než kdy dříve.
Prozkoumejme nejlepší alternativy aplikace Fellow.app a klíčové funkce, které lépe odpovídají specifickým požadavkům vašeho týmu:
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro schůzky, správu úkolů a spolupráci založený na umělé inteligenci)
Rozdíl mezi produktivními schůzkami a dokončenou prací často spočívá v jedné věci: nesourodých nástrojích. Následné kroky se stávají výzvou, když jsou poznámky z projektových schůzek uloženy na jednom místě, úkoly na jiném a projekty na třetím.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro schůzky vytváří ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, plynulé propojení mezi schůzkami a skutečným prováděním práce.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem.
Ale co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
Díky ClickUp Meetings mohou týmy dokumentovat diskuse, sdílet poznámky, spravovat programy a přiřazovat úkoly z jediného rozhraní.
Navíc interní AI asistent platformy, ClickUp Brain, zajišťuje produktivitu díky nástroji ClickUp AI Notetaker. Tento nástroj přepisuje vaše schůzky, generuje komplexní shrnutí, identifikuje klíčové body diskuse a pomáhá transformovat konverzace do seznamů úkolů.
Díky AI Notetaker mohou týmy zaznamenávat obsah schůzek bez ručního psaní poznámek, což umožňuje všem plně se zapojit do diskusí. Tato funkce je kompatibilní s oblíbenými platformami pro videokonference a pomáhá dokumentovat schůzky a uchovávat důležité informace.
Po schůzce AI Notetaker analyzuje obsah diskuse a vyzdvihne důležité rozhodnutí a body k akci. Díky tomu mohou týmy zaznamenávat rozhodnutí, udržovat odpovědnost a sledovat pokrok v průběhu času. Zajišťuje také, že nebudou opomenuty důležité detaily, a podporuje tak hladkou spolupráci.
Týmy mohou také dokumentovat zpětnou vazbu od klientů, vytvářet úkoly, sledovat body diskuse a uchovávat podrobnou historii interakcí v rámci ClickUp Tasks. Tím vzniká prohledávatelná znalostní báze preferencí klientů a vývoje projektů.
Šablona ClickUp Meeting Minutes Template nabízí strukturovaný přístup k dokumentaci a organizaci schůzek. Tato přizpůsobená šablona zjednodušuje organizaci účastníků, programů a akčních bodů, přičemž sleduje a zdůrazňuje klíčové body pro zúčastněné strany a bez námahy přiděluje úkoly členům týmu.
Tato šablona pomáhá týmům lépe řídit schůzky tím, že sleduje úkoly a přímo přiděluje odpovědnosti. Můžete propojit související dokumenty a zdroje pro snadnou referenci a efektivně sledovat výsledky schůzek a následné úkoly.
Pro týmy, které hledají další strukturu, nabízí ClickUp specializované šablony, jako je šablona ClickUp Meeting Notes Template pro podrobnou dokumentaci a šablona ClickUp Team Meetings Template pro opakované synchronizace týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte úkoly z jednání přímo v časových osách projektů.
- Vizualizujte nápady, vytvářejte vývojové diagramy a brainstormujte řešení v reálném čase s ClickUp Whiteboards.
- Přizpůsobte si pracovní postupy schůzek pomocí automatizace bez nutnosti programování.
- Pořizujte poznámky, upravujte je a přeměňujte je na úkoly pomocí ClickUp Notepad.
- Převádějte poznámky do dokumentů a propojte je přímo se svými pracovními postupy a úkoly pomocí ClickUp Docs.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé hlásí, že se kvůli rozsáhlým funkcím musí nejprve naučit, jak aplikaci používat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Mám dvakrát týdně schůzky se svým nadřízeným a pro náš program používáme ClickUp. Cítím se více v obraze, protože všechny moje žádosti o události a prezentace jsou zde, spolu s aktuálním indikátorem stavu, který si může zkontrolovat.
2. Fathom (nejlepší pro analýzu schůzek a zapojení pomocí umělé inteligence)
Na většině schůzek musí někdo vyvažovat aktivní účast s pořizováním poznámek. Tato rozdělená pozornost často znamená, že uniknou důležité detaily nebo se omezí zapojení do diskuse.
Fathom vám tuto zátěž odlehčí jako inteligentní účastník schůzky, který automaticky zaznamenává a organizuje vše. Jeho umělá inteligence přesahuje základní transkripční nástroje a soustředí se na kontext a nuance, zatímco vy se můžete soustředit na konverzaci.
Objevte nejlepší funkce
- Vytvářejte poznámky ze schůzek z jakékoli části konverzace pomocí funkce Magic Wand.
- Vytvářejte okamžité sestřihy klíčových momentů z jednání
- Prohledávejte přepisy schůzek pomocí přirozeného jazyka.
- Sdílejte poznámky a úryvky ze schůzek s časovým razítkem jedním kliknutím.
Pochopte omezení
- Omezené možnosti integrace ve srovnání s konkurencí
Porozumějte cenám
- Základní: zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Prostudujte si hodnocení a recenze
- G2: 5/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom
Fathom je jednou z nejdůležitějších věcí v mé každodenní práci, o které jsem nevěděl, že ji potřebuji. Můj zaměstnavatel ji nainstaloval asi před měsícem a od té doby ji používám každý den. Tento produkt mi ušetřil obrovské množství času, pomohl mi vylepšit moje poznámky a dal mi možnost sdílet je s mými klienty.
3. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelnou dokumentaci schůzek)
Zápisy z jednání jsou často izolované dokumenty, které nemají žádnou souvislost s příslušnými projekty a diskusemi. Tato roztříštěnost ztěžuje navazování na minulá rozhodnutí nebo zachování kontextu.
Notion transformuje dokumentaci ze schůzek do propojeného znalostního systému. Platforma umožňuje týmům vytvářet přizpůsobené schůzkové prostory, kde se každá poznámka dynamicky propojuje s projekty, úkoly a zdroji týmu.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte vnořené poznámky ze schůzek s obousměrnými odkazy
- Prohlížejte si poznámky ze schůzek jako tradiční dokumenty díky databázovému přístupu.
- Filtrujte a třídějte poznámky ze schůzek podle libovolného parametru.
- Navrhujte opakovaně použitelné šablony schůzek s automatizovanými vlastnostmi.
Omezení aplikace Notion
- Vyžaduje počáteční nastavení pro vytvoření optimálních systémů pro schůzky.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Notion AI: Přidejte si ji do svého pracovního prostoru za 10 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
4. Coda (nejlepší pro dynamické dokumenty z jednání a rozhodování)
Skupinová rozhodnutí se často zpožďují, když se shromažďují podněty od více zainteresovaných stran a zároveň se snaží všichni sjednotit na výsledku. Tradiční zápisy z jednání nedokážou tento dynamický proces efektivně zachytit ani správně shromáždit zpětnou vazbu.
Coda přistupuje k týmovým schůzkám jako k interaktivním pracovním prostorům, kde se rozhodnutí vyvíjejí přirozeně. Transformuje statické, kolaborativní programy schůzek a poznámky do živých prostředí pro rozhodování tím, že kombinuje kolaborativní dokumenty s dynamickými prvky, jako jsou nástroje pro hlasování a sledování pokroku.
Nejlepší funkce Coda
- Vytvářejte interaktivní rámce pro rozhodování v dokumentech
- Navrhněte automatizované nástroje pro sledování pokroku při dosahování výsledků schůzek.
- Využijte úpravy v reálném čase, zmiňujte a označujte ostatní uživatele a přidělujte úkoly členům týmu.
Omezení aplikace Coda
- Náročnější osvojování pokročilých funkcí
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 36 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
5. Fireflies. ai (nejlepší pro automatický přepis schůzek)
Technické diskuse a globální týmové schůzky často obsahují klíčové body a cenné postřehy, které se při překladu ztrácejí kvůli složité terminologii nebo různým stylům vyjadřování.
Fireflies.ai se specializuje na porozumění a organizaci konverzací v různých kontextech. Jeho AI engine s přezdívkou „Fred“ vyniká v zachycování technických diskusí, odborného žargonu a konverzací s různými přízvuky a styly mluvy.
Nejlepší funkce Fireflies. ai
- Prohledávejte přepisy schůzek pomocí dotazů v přirozeném jazyce.
- Organizujte schůzky podle vlastních témat a kanálů
- Vytvářejte automatické souhrny schůzek s klíčovými body
Omezení Fireflies. ai
- Funkce překladu vyžadují u některých jazyků vylepšení.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma: Základní přepis
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Business: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies. ai
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies. ai
Je to jako mít virtuálního asistenta, nemohu to dost doporučit, snadné spuštění, snadné použití.
6. Otter AI (nejlepší pro přepisování schůzek a poznámky v reálném čase)
Pořizování podrobných poznámek z jednání při aktivní účasti na diskusích vytváří neustálé napětí. Toto rozdělení pozornosti často vede buď k neúplným poznámkám, nebo ke snížení zapojení.
Otter AI řeší tento konflikt tím, že poskytuje sofistikované funkce přepisování a organizace v reálném čase. Pokročilá umělá inteligence této platformy dokáže automaticky rozlišit mezi více mluvčími, a to i v případě překrývajících se konverzací, a vytvořit bohatý, prohledávatelný přepis s označením mluvčích.
Nejlepší funkce Otter AI
- Vytvářejte strukturované souhrny zdůrazňující klíčová témata, rozhodnutí a akční položky pomocí automatické funkce osnovy.
- Vytvářejte živé společné poznámky během schůzek pomocí funkce živých poznámek.
- Získejte přístup k automatizovaným analýzám a přehledům o schůzkách.
- Přidejte obrázky a snímky obrazovky do přepisu
Omezení Otter AI
- Má omezené funkce pro správu projektů.
Ceny Otter AI
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter AI
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
7. Notta (nejlepší pro přesnost přepisu pomocí umělé inteligence a podporu více jazyků)
Tradiční přepisovací služby často zápasí se specializovanou slovní zásobou, více mluvčími a jinými jazyky než angličtinou, což globálním týmům brání v přesném zaznamenávání schůzek.
Notta tyto překážky překonává díky pokročilému transkripčnímu modulu s umělou inteligencí, který vyniká v práci s technickým žargonem, více mluvčími a podporuje více než 104 jazyků. Platforma nabízí funkce transkripce v reálném čase, které týmům umožňují sledovat písemný text v průběhu schůzky.
Nejlepší funkce Notta
- Dosáhněte přesnosti přepisu i v hlučném prostředí
- Automatická identifikace mluvčího pomocí přizpůsobeného rozpoznávání hlasu
- Převádějte audio/video soubory na text pomocí hromadného zpracování
- Naplánujte automatické nahrávání opakujících se schůzek
- Organizujte přepisy pomocí vlastních značek a složek
Žádná omezení
- Omezená integrace projektového řízení ve srovnání s ostatními nástroji v seznamu
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Business: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta
Přetáhněte odkaz na video nebo soubor a během několika sekund získáte kompletní shrnutí videa. Můžu přetáhnout i více souborů najednou, což se mi moc líbí. Potom je převedu do formátu shrnutí pro YouTube. Používám to pro videa z kurzů a je to nezbytná věc!
8. SpinachAI (nejlepší pro zvýšení produktivity schůzek pomocí umělé inteligence)
Online software pro schůzky SpinachAI se zaměřuje na agilní schůzky, jako jsou denní standupy, týdenní synchronizace a uživatelské výzkumné sezení.
Platforma přepisuje konverzace, identifikuje úkoly a navrhuje vytvoření ticketů v nástrojích pro správu projektů. Podporuje více než 100 jazyků pro globální spolupráci týmů.
Nejlepší funkce SpinachAI
- Automaticky převádějte body diskuse na akční tikety.
- Zkontrolujte a přizpůsobte si souhrny schůzek před jejich distribucí.
- Integrujte s existujícími nástroji, jako jsou Slack, Jira a kalendářové aplikace.
Omezení SpinachAI
- Funguje nejlépe se strukturovanými formáty schůzek
Ceny SpinachAI
- Zdarma
- Pro: 2,90 $/hodina
- Business: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze SpinachAI
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o SpinachAI
Hypercontext je velmi snadno použitelný a poutavý pro obě strany 1:1 interakce. Používám ho pro všechny 1:1. Integrace s Google Kalendářem je skvělá.
9. Range (nejlepší pro asynchronní kontroly týmu)
Vzdálené týmy potřebují pravidelnou komunikaci a lepší schůzky, ale neustálé schůzky mohou narušovat soustředění a produktivitu. Je proto zásadní najít správnou rovnováhu.
Range revolucionalizuje týmovou komunikaci tím, že se zaměřuje na asynchronní kontroly a aktualizace stavu, aby se snížil počet schůzek. Jeho jedinečný přístup kombinuje software pro správu schůzek se sledováním nálady týmu a monitorováním cílů.
Nejlepší funkce
- Sledujte morálku týmu a trendy v zapojení v průběhu času.
- Propojte aktualizace s organizačními cíli
- Vytvářejte zprávy o stavu týmu a přehledy
Omezení rozsahu
- Méně vhodné pro formální správu schůzek
Rozsah cen
- Zdarma
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
10. Avoma (nejlepší pro informace o obchodních schůzkách)
Avoma se odlišuje jako jedna z preferovaných alternativ aplikace Fellow.app díky svým schopnostem analýzy obchodních schůzek založeným na umělé inteligenci.
Platforma zaznamenává a analyzuje interakce se zákazníky, poskytuje přehled o prodejních rozhovorech a automaticky identifikuje příležitosti pro koučování.
Nejlepší funkce Avoma
- Generujte automatizované informace o obchodech z přepisu schůzek
- Sledujte dodržování prodejní metodiky při hovorech se zákazníky
- Integrujte s platformami jako Salesforce, HubSpot, Zoom a Microsoft Teams.
Omezení Avoma
- Zaměřeno především na použití v oblasti prodeje
Ceny Avoma
- Základní: zdarma
- AI Meeting Assistant: 29 $/měsíc na uživatele
- Conversation Intelligence: 69 $/měsíc na uživatele
- Revenue Intelligence: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Seznamte se s novými standardy správy schůzek s ClickUp
Správný nástroj pro schůzky dokáže víc než jen zaznamenávat konverzace – mění způsob, jakým týmy spolupracují a pracují.
Ačkoli aplikace Fellow.app nabízí slušné funkce pro správu schůzek a spolupráci, tyto alternativy aplikace Fellow.app poskytují jedinečné možnosti, které lépe vyhovují úkolům vašeho týmu.
ClickUp vyniká jako komplexní řešení kombinující software pro správu schůzek založený na umělé inteligenci s robustními funkcemi pro správu projektů, přizpůsobitelnými programy schůzek a šablonami programů. Díky tomu je vynikající volbou pro týmy, které chtějí zefektivnit celý životní cyklus schůzek.
Jste připraveni změnit celý proces schůzek? Zaregistrujte se na ClickUp a zjistěte, jak mohou schůzky založené na umělé inteligenci revolučně změnit spolupráci vašeho týmu.