Hitask vs. ClickUp: Který nástroj vyhovuje vašemu týmu?

Výběr nástroje pro řízení projektů se scvrkává na jednu otázku: Potřebujete jednoduchý seznam úkolů, abyste zvládli svůj den, nebo platformu, která sjednotí veškerou vaši práci?
Hitask je správce úkolů určený pro týmy, které potřebují organizovat úkoly a sdílené kalendáře na jedné obrazovce. ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě. To znamená, že integruje vaše úkoly, dokumenty, tabule a automatizace do jednoho přizpůsobitelného pracovního prostoru, poháněného kontextovou umělou inteligencí, která zná vaši práci.
Správná volba mezi Hitask a ClickUp závisí na tom, zda váš tým potřebuje zjednodušený kontrolní seznam nebo škálovatelný systém pro složité operace.
Takto si tyto nástroje stojí v porovnání.
Hitask vs. ClickUp v kostce
|Funkce/kategorie
|ClickUp
|Hitask
|Velikost týmu
|Týmy všech velikostí, od jednotlivců až po podniky, které potřebují centralizované centrum pro úkoly, dokumenty a operace řízené umělou inteligencí
|Malé týmy a jednotlivci, kteří hledají minimalistický seznam úkolů na jedné obrazovce
|AI a automatizace
|ClickUp Brain poskytuje kontextově orientovanou AI napříč úkoly, dokumenty a chatem s automatizovanými pracovními postupy prostřednictvím ClickUp Automations
|Omezeno na základní opakující se úkoly; bez nativní AI nebo pokročilých logických spouštěčů
|Správa úkolů
|Hierarchická struktura s prostory, složkami, seznamy a úkoly plus vlastní pole ClickUp pro zaznamenání podrobností pro jakýkoli pracovní postup
|Ploché seznamy úkolů se základními podúkoly a kategoriemi
|Zobrazení projektů
|Více než 15 zobrazení projektů, včetně seznamu, tabule, Ganttova diagramu, kalendáře, časové osy a tabulky
|Zobrazení kalendáře, zobrazení seznamu a základní Kanbanové tabule
|Sledování času
|Nativní sledování času s timesheety, odhady času, stavem fakturovatelnosti a automatizovanými reporty o kapacitě – v aplikaci, na webu i v rozšíření
|Integrovaný časovač pro spuštění/zastavení úkolů s přehledem stráveného času
|Spolupráce
|Spolupráce v reálném čase v ClickUp Docs, ClickUp Chat, komentářích a @zmínkách
|Komentáře k úkolům, sdílení souborů a týmový kalendář
|Integrace
|Více než 1 000 nativních integrací a veřejné API pro automatizaci toku dat napříč celým vaším technologickým stackem
|Nezbytná synchronizace s Google Kalendářem a Outlookem; chybí veřejné API pro vlastní sestavení
Přehled ClickUp
🔎 Věděli jste, že? 53 % vedoucích pracovníků tvrdí, že je nutné zvýšit produktivitu, ale 80 % pracovníků po celém světě uvádí, že jim na práci chybí čas nebo energie. Je to proto, že jsou unavení z toho, jak je každé 2 minuty vyrušují schůzky, e-maily nebo oznámení.
Tento neustálý proud přerušení nutí váš tým ztrácet každý týden hodiny přeskakováním mezi nesouvislými aplikacemi. Místo toho, abyste nechali tento „Work Sprawl“ zpomalit vás nebo váš tým, můžete všechny úkoly a konverzace sjednotit do jediného pracovního prostoru, jako je ClickUp. Ten slouží jako centrální uzel pro celý váš provoz a sjednocuje vaše data, komunikaci a plánování na jednom místě.
Díky přehledné hierarchii projektů mohou týmy všech velikostí napříč funkcemi organizovat projekty pomocí vyhrazených prostorů, složek, seznamů, úkolů a podúkolů.
Výhody:
- ClickUp Brain : Získejte odpovědi, vytvářejte obsah a shrnujte informace pomocí vestavěného kontextového AI asistenta, který je integrován do celého vašeho pracovního prostoru
- Automatizace ClickUp : Odstraňte opakující se manuální práci vytvořením vlastních „if-then“ pracovních postupů, které automaticky přiřazují úkoly, aktualizují stavy nebo odesílají oznámení na základě vámi definovaných spouštěčů
- ClickUp Super Agents : Vytvořte si inteligentní, autonomní AI spolupracovníky, kteří za vás automatizují a provádějí složité, vícestupňové pracovní postupy
- ClickUp Docs : Vytvářejte, upravujte a spolupracujte na dokumentech, které jsou přímo propojeny s vašimi úkoly a projekty, takže se nikdy neztratí kontext
- Více zobrazení v ClickUp : Poskytněte každému členovi týmu pohled, který potřebuje, díky možnosti přepínání mezi více než 15 různými zobrazeními, včetně seznamu, tabule, Ganttova diagramu a kalendáře
- Chat ClickUp : Udržujte konverzace přehledné a propojené s příslušnou prací, a už nemusíte hledat rozhodnutí ztracená v externích chatových vláknech
Nevýhody:
- Samotný počet možností přizpůsobení může být pro týmy, které s projektovým softwarem teprve začínají, až ohromující.
- Ačkoli je mobilní aplikace skvělá pro kontrolu oznámení a správu úkolů na cestách, zatím nedisponuje plnou funkčností desktopové verze.
Přehled Hitask
Některé týmy mají pocit, že výkonné platformy pro řízení projektů jsou pro jejich potřeby příliš složité. Ztrácejí se v funkcích, které nikdy nepoužijí, a náročná křivka učení vede k nízké míře přijetí a frustraci. Tyto týmy touží spíše po jednoduchosti než po nástrojích s bohatou nabídkou funkcí.
Hitask je odlehčený správce úkolů pro takové týmy. Jeho hlavní přednost? Přehledné, minimalistické rozhraní. Zaměřuje se na dashboard na jedné obrazovce pro jednoduchou správu úkolů a sledování času. Váš tým může začít s základní koordinací úkolů během několika minut, aniž by potřeboval rozsáhlé zaškolení.
Výhody:
- Přehledné, minimalistické rozhraní: Jeho jednoduchý design se snadno osvojí, což týmům umožňuje začít spravovat úkoly téměř okamžitě
- Integrované sledování času: Zaznamenávejte čas strávený na úkolech přímo pomocí jednoduchého časovače se spouštěním a zastavováním, díky čemuž již nebudete potřebovat samostatný nástroj pro sledování času
- Sdílený týmový kalendář: Zobrazení termínů a dostupnosti členů týmu v centrálním kalendáři pro snadné plánování
- Přílohy k úkolům: Připojte relevantní dokumenty a soubory přímo k úkolům, abyste měli základní informace o projektu přehledně uspořádané
Nevýhody:
- Postrádá jakékoli funkce umělé inteligence nebo pokročilé automatizace, což znamená, že všechny složité pracovní postupy je nutné spravovat ručně
- Vizuální řízení projektů je omezeno na základní seznam, kalendář a Kanbanovou tabuli, bez zobrazení časové osy pro více projektů
- Propojuje se s hlavními nástroji, jako jsou Google Calendar a Outlook, ale pro většinu připojení k SaaS od třetích stran vyžaduje Zapier nebo API
- Potýká se s víceúrovňovými projekty, protože jeho struktura je optimalizována spíše pro jednoduchou správu úkolů než pro složité vnořování podúkolů
📚 Přečtěte si také: Jak používat ClickUp jako kanbanovou tabuli
Porovnání funkcí ClickUp a Hitask
Obě platformy vám sice pomohou spravovat úkoly, ale jsou určeny pro zásadně odlišné typy práce. Hitask nabízí jednoduchý seznam úkolů, zatímco ClickUp poskytuje komplexní a škálovatelnou platformu, která sjednotí veškerou vaši práci na jednom místě.
Podívejme se blíže na to, jak si vedou v porovnání v těch nejdůležitějších funkcích.
AI a automatizace
Každý den tráví zaměstnanci na plný úvazek v průměru 8,7 hodiny neproduktivními činnostmi, jako jsou zbytečné schůzky nebo opakující se úkoly.
To snižuje produktivitu a otevírá dveře lidským chybám, což vede k opomenutí důležitých kroků. V základním správci úkolů je toto tření konstantní. V Converged AI Workspace je toto řešení integrováno do vašeho pracovního dne.
Váš tým se topí v opakujících se manuálních úkolech. Každý den ztrácíte drahocenný čas aktualizací stavů, přerozdělováním práce a informováním zainteresovaných stran o pokroku. To nejenže snižuje produktivitu, ale také otevírá dveře lidským chybám, kvůli kterým mohou být opomenuty důležité kroky.
👉🏼 V jednoduchém nástroji pro správu úkolů je tato rutinní práce nevyhnutelná. V Converged AI Workspace je automatizovaná.
ClickUp
ClickUp eliminuje manuální práci kombinací automatizovaných akcí s integrovaným AI enginem. Místo toho, abyste každou aktualizaci prováděli sami, můžete nastavit ClickUp Automations, aby se postaraly o if-then workflows. Tímto způsobem můžete vytvořit workflows, které okamžitě jednají vaším jménem – například když vývojář přesune úkol do stavu „In Review“, ClickUp jej může automaticky přiřadit vedoucímu QA a zveřejnit oznámení v projektovém chatu.
Kromě pravidel založených na logice funguje ClickUp Brain jako inteligentní partner, který rozumí celému kontextu vašeho pracovního prostoru. Protože je propojen s vašimi úkoly, dokumenty a zprávami, dokáže provádět složité kognitivní úlohy, které standardní automatizace nezvládne.
Můžete jej použít k:
- Shrnutí postupu projektu: Okamžitě sestavte poznámky z jednání nebo dlouhé vlákna komentářů do souhrnných zpráv
- Generování projektových dat: Automatické vyplňování vlastních polí pomocí analýzy generované umělou inteligencí (priority, přidělení úkolů, souhrny pokroku) nebo skóre sentimentu
- Odpovědi na povrch: Zadejte otázky typu „Jaké jsou aktuální překážky pro spuštění ve 4. čtvrtletí?“ a získejte odpověď na základě projektových dat v reálném čase
- Automatizujte řízení projektů: Využijte AI Super Agents k autonomnímu sledování pokroku, upozorňování na rizika a řízení předávání úkolů, přičemž v případě potřeby budete mít stále přehled o dění.
Hitask
Hitask nemá žádné nativní funkce umělé inteligence ani pokročilé funkce automatizace pracovních postupů. Jeho možnosti automatizace jsou omezeny na opakující se úkoly, které vám umožňují naplánovat úkol tak, aby se opakoval denně, týdně nebo měsíčně. Nedokáže provádět akce na základě změn ve vašem pracovním postupu. Každou aktualizaci stavu, změnu přiřazení a oznámení týmu musí ručně spravovat lidský uživatel.
🏆 Verdikt: Pro týmy, které chtějí omezit manuální práci a využít AI k chytřejší práci, je jasnou volbou ClickUp. Hitask je určen pro týmy, které preferují plně manuální přístup k řízení úkolů.
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu využívá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatek hladké integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována přímo do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to proměňuje ve skutečnost. Rozumí pokynům v běžném jazyce, čímž řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti napříč pracovním prostorem. Najděte odpovědi a postřehy jediným kliknutím!
Správa úkolů
Ploché seznamy úkolů neumožňují vidět, jak se velké iniciativy rozdělují na menší, proveditelné kroky. A jak každá jednotlivá akce přispívá k celkovému obrazu. Bez způsobu, jak tuto složitost strukturovat, se projekty stávají neorganizovanými a není jasné, jak je práce propojena nebo kdo za co odpovídá.
Týmy často potřebují systém, který dokáže odrážet skutečnou složitost vašich projektů.
ClickUp
ClickUp organizuje práci prostřednictvím víceúrovňové hierarchie ClickUp, která je navržena tak, aby udržovala strukturu i v těch největších organizacích. Vaše práce se odehrává v pracovním prostoru (Workspace), který je rozdělen na jednotlivé prostory (Spaces) pro různá oddělení nebo funkce na vyšší úrovni.
V rámci těchto prostorů můžete vytvářet složky pro konkrétní projekty a seznamy pro jednotlivé úkoly. To poskytuje jasnou cestu od sdílených celofiremních cílů až po individuální denní úkoly.
Pro správu detailních aspektů vašeho pracovního postupu nabízí ClickUp rozsáhlé možnosti přizpůsobení:
- Vlastní pole: Sledujte jakékoli údaje relevantní pro váš pracovní postup, jako jsou rozpočty, kódy klientů nebo fáze prodeje
- Závislosti úkolů v ClickUp : Propojte úkoly, abyste viděli, které z nich blokují ostatní, a zajistili tak, že práce probíhá ve správném pořadí
- Podúkoly v ClickUp : Rozdělte velké úkoly na menší, zvládnutelné části s až sedmi úrovněmi vnořených podúkolů
- ClickUp – více příjemců : Přiřaďte jeden úkol více lidem, abyste vyjasnili sdílenou odpovědnost za úkoly vyžadující spolupráci
- Seznamy úkolů v ClickUp : Vytvářejte v rámci úkolu jednoduché položky s úkoly pro drobné činnosti, které nevyžadují kompletní správu podúkolů
Hitask
Hitask nabízí plochou strukturu pro správu úkolů. Je založen na ovládacím panelu na jedné obrazovce. Ačkoli umožňuje seskupovat úkoly do projektů a používat barevně odlišené kategorie, postrádá možnosti hlubokého vnoření, které jsou nezbytné pro složitou architekturu projektů.
🏆 Verdikt: ClickUp je určen pro týmy s komplexními, víceúrovňovými projekty, které vyžadují hluboké přizpůsobení a jasné závislosti. Hitask je vhodnější pro jednotlivce nebo malé týmy s jednoduchými pracovními postupy, kteří chtějí mít vše na jedné obrazovce, aniž by museli procházet složitou hierarchií.
Zobrazení projektů a šablony
Když nástroj nabízí pouze jeden nebo dva pevně dané pohledy, někdo vždy musí dělat kompromisy – nebo hůře, exportovat data do jiného nástroje jen proto, aby je vizualizoval, pracovat v izolaci a zvládat tak zbytečnou práci navíc. Vaše platforma pro řízení projektů by se měla přizpůsobit vašemu týmu, ne naopak.
🧠 Zajímavost: Výzkum společnosti Gartner ukazuje, že pouze 23 % digitálních pracovníků je se svými pracovními aplikacemi zcela spokojeno, ale ti spokojení se téměř třikrát častěji označují za mnohem produktivnější.
ClickUp
Poskytněte každému členovi týmu dokonalý přehled díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením ClickUp. Protože jsou tato zobrazení integrována do stejného pracovního prostoru, můžete mezi nimi přepínat jediným kliknutím, aniž byste ztratili data nebo kontext.
Takto je můžete využít:
- Zobrazení seznamu v ClickUp: Klasické zobrazení podobné tabulce, které usnadňuje třídění a filtrování úkolů
- Zobrazení tabule v ClickUp : Tabule ve stylu Kanban pro správu pracovních postupů v různých fázích
- Zobrazení kalendáře v ClickUp : Kalendář s funkcí drag-and-drop pro plánování úkolů, vizualizaci závislostí a lepší správu termínů
- Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp : Časová osa pro vizualizaci závislostí projektu, trvání a kritické cesty
- Tabulkový náhled v ClickUp : Výkonný tabulkový náhled pro hromadné úpravy
- Zobrazení pracovní zátěže: Zobrazení pro správu zdrojů, které umožňuje sledovat kapacitu týmu a plánovat přidělování zdrojů
- ClickUp Mind Map : Vizuální plátno pro brainstorming, které umožňuje propojovat a rozvíjet nápady
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li při rozšiřování udržet konzistenci, můžete si jakoukoli strukturu projektu uložit jako šablonu ClickUp. Můžete si vybrat z více než 1000 šablon pro projektové řízení, marketing, prodej, HR, vývoj a další oblasti a standardizovat tak své osvědčené procesy. Od zapojení nových klientů až po uvedení produktů na trh vám šablony pomohou rychle nastavit pracovní postupy a okamžitě je znovu použít.
Hitask
Hitask nabízí tři základní zobrazení: seznam pro organizaci úkolů, sdílený týmový kalendář pro plánování a jednoduchou tabuli ve stylu Kanban. Můžete jej použít k prohlížení svých úkolů, týmových plánů a postupu projektu, aniž byste museli procházet několika vrstvami aplikace.
To, co mu chybí v pokročilých vizualizačních nástrojích, jako jsou Ganttovy diagramy nebo teplotní mapy pracovní zátěže, vynahrazuje základními šablonami projektů a nástroji pro reporting. Můžete snadno duplikovat úspěšné struktury projektů a sledovat produktivitu v čase.
🏆 Verdikt: Pro týmy, které potřebují více způsobů vizualizace práce a reportování mezioborového pokroku, jsou rozsáhlé pohledy a dashboardy ClickUp nezbytné. Hitask je vhodnější pro týmy, které upřednostňují jednotný přehled, kde jsou všechny úkoly a plány na jedné stránce.
Sledování času
🔎 Věděli jste, že? Američtí profesionálové ztrácejí každý pracovní den přibližně 59 milionů hodin kvůli nezaznamenaným úkolům, jako jsou e-maily, schůzky a ruční záznamy založené na paměti. Pro firmu poskytující profesionální služby s 15 zaměstnanci může tato ztráta znamenat roční výpadek tržeb ve výši 1,6 milionu dolarů.
Softwarové nástroje pro sledování času jsou skvělým způsobem, jak omezit zbytečné úsilí. Když zaznamenáváte každou minutu přímo ve svém pracovním prostoru, získáte data potřebná k odhalení „skrytých překážek“.
Například schůzky, které se neustále protahují, nebo konkrétní fáze projektů, které pravidelně překračují svůj rozsah. To vám umožní vylepšit vaše procesy a zabránit budoucím časovým ztrátám, než ovlivní vaše výsledky.
ClickUp
ClickUp považuje čas za klíčovou metriku projektu, nikoli za sekundární záznam. Díky funkci ClickUp Time Tracking můžete vy a váš tým spouštět a zastavovat časomíru přímo z úkolu, přidávat čas ručně nebo dokonce sledovat čas, který není spojen s konkrétním úkolem. Každá fakturovatelná minuta je zaznamenána v reálném čase, což přímo řeší opakující se nebo nedůležité úkoly.
Jelikož se pracovní prostor synchronizuje v reálném čase, všechna vaše časová data proudí přímo do ClickUp Timesheets a ClickUp Dashboards. Poskytuje přehled v reálném čase o tom, kde trávíte nejvíce času – a zda se jedná o nákladovou nebo výnosovou položku. Tato data můžete seskupovat a filtrovat podle osoby, projektu nebo libovolného vlastního pole, abyste získali informace potřebné pro zvýšení produktivity pracovníků a přesné fakturace.
Hitask
Hitask obsahuje vestavěný časový tracker pro každý úkol. Můžete spustit a zastavit časovač, abyste zaznamenali odpracované hodiny a vygenerovali základní přehledy, které ukazují čas strávený na úkolu nebo na uživateli. Pokud máte malý tým nebo jako freelancer potřebujete bezproblémový způsob, jak zdůvodnit fakturované hodiny, Hitask vám to umožní bez zátěže spojené se složitým reportovacím systémem.
🏆 Verdikt: Oba nástroje nabízejí nativní sledování času, což je plus. ClickUp však dokáže propojit údaje o čase s fakturačními sazbami, dashboardy a přehledy o pracovní zátěži, čímž poskytuje mnohem hlubší vhled pro týmy, které potřebují alokovat zdroje a sledovat ziskovost.
Spolupráce v týmu
Jsou konverzace vašeho týmu roztříštěné mezi e-maily, Slackem a poznámkami z jednání? To v podstatě znamená, že když se objeví otázka související s projektem, musíte prohledávat různé aplikace, abyste našli odpověď. Je to časově náročné a náchylné k chybám.
Tato roztříštěnost komunikace prakticky znemožňuje udržovat jediný zdroj pravdivých informací pro vaše projekty.
Rozhodnutí a diskuse by měly souviset s prací, které se týkají.
🔎 Věděli jste, že? Nejste v tom sami – průměrný zaměstnanec ztrácí 2,5 hodiny denně hledáním informací v roztříštěných systémech.
Který nástroj tedy vyhovuje vašim potřebám?
ClickUp
ClickUp funguje jako skutečné centrum spolupráce, které sjednocuje všechny formy týmové komunikace do jediného pracovního prostoru. Místo přeskakování mezi aplikacemi můžete spravovat celý životní cyklus projektu – od brainstormingu až po finální schválení – na jedné záložce.
Například takto to funguje:
- Chat ClickUp : Udržujte konverzace propojené s konkrétními projekty díky integrovaným chatovým kanálům a přímým zprávám, díky čemuž se rozhodnutí nikdy neztratí v externích vláknech
- ClickUp Docs : Spolupracujte na zadáních projektů, zápisech z jednání a wiki stránkách v reálném čase díky vnořeným stránkám a zabudovaným úkolům, které promění vaši dokumentaci v praktickou práci
- Vláknové komentáře : Udržujte přehledné diskuze u každého úkolu pomocí @zmínek, abyste zapojili zúčastněné strany, a přiřazených komentářů, abyste zajistili, že budou viditelné úkoly k provedení
- Tabule ClickUp : Vizuálně brainstormujte nápady na volném plátně a převádějte tvary nebo poznámkové lístky přímo na sledovatelné úkoly ClickUp
- ClickUp Clips : Snižte potřebu schůzek nahráváním a sdílením krátkých záznamů obrazovky, abyste vysvětlili složité procesy nebo poskytli zpětnou vazbu
Hitask
Týmová spolupráce v Hitasku se soustředí na komentáře k úkolům a přílohy souborů. Ačkoli nenabízí nativní editor dokumentů ani vizuální tabuli, poskytuje integrovaný týmový chat, který vám umožní vyměňovat si zprávy, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Získáte také sdílený týmový kalendář, který poskytuje synchronizovaný přehled úkolů všech členů, což malým týmům pomáhá dodržovat termíny bez zátěže spojené s komplexními nástroji pro týmovou komunikaci.
🏆 Verdikt: ClickUp je určen pro týmy, které chtějí eliminovat přepínání mezi různými aplikacemi tím, že sjednotí dokumenty, chat a vizuální brainstorming na jedné platformě. Hitask zvládá základní koordinaci na úrovni úkolů a zasílání zpráv v reálném čase, ale pro podrobnější společné psaní a vizuální plánování budete pravděpodobně potřebovat externí nástroje, jako jsou Google Docs nebo Zoom.
Integrace
Vaše platforma pro řízení projektů by neměla fungovat izolovaně. Pokud se váš software nesynchronizuje s vaším CRM, úložištěm kódu nebo systémem pro ukládání souborů, je váš tým nucen zadávat data ručně. To vede k roztříštěnému pracovnímu toku, kdy jsou informace často zastaralé, což způsobuje administrativní zpoždění a vznik datových sil, které zpomalují realizaci projektů.
Chcete-li omezit nadměrné používání nástrojů, musí vaše roztříštěné systémy umožňovat automatizovaný tok informací napříč celým vaším technickým stackem.
ClickUp
ClickUp funguje jako centralizované centrum pro vaše operace a nabízí více než 1 000 nativních integrací ClickUp, které sjednotí váš stávající software do jednoho pracovního prostoru. Propojením vašich hlavních nástrojů eliminujete nutnost neustálého přepínání mezi záložkami a ručních aktualizací.
Integrace ClickUp můžete využít pro:
- Vývoj a správa verzí: Propojte GitHub, GitLab nebo Bitbucket a sledujte commity a pull requesty přímo v rámci úkolů, čímž týmu poskytnete přehled o změnách v kódu, aniž byste museli opustit zobrazení projektu
- Propojení CRM a prodeje: Integrujte Salesforce nebo HubSpot a synchronizujte údaje o zákaznících a fáze obchodů, čímž zajistíte, že realizace projektů po prodeji bude v souladu s prodejním procesem
- Komunikace a zasílání zpráv: Propojte Slack nebo Microsoft Teams, abyste mohli převádět zprávy na úkoly a dostávat automatická oznámení o projektech přímo do svých chatových kanálů
- Úložiště v cloudu a správa souborů: Připojujte a prohledávejte soubory z Google Drive, Dropboxu nebo OneDrive přímo v úkolech ClickUp, aby měl tým vždy přístup k nejaktuálnější verzi dokumentu
💡Tip pro profesionály: Vytvořte si vlastní propojení mezi ClickUpem a vašimi stávajícími technologiemi pomocí API ClickUp. Můžete také udržovat jednotný zdroj informací díky obousměrné synchronizaci kalendáře a vkládání obsahu z jiných aplikací přímo do svých úkolů a dokumentů ClickUp Docs.
Hitask
Hitask se zaměřuje na menší, pečlivě vybraný výběr integrací určených pro základní obchodní funkce. Propojuje se především s nástroji pro plánování a e-maily, jako je Google Calendar pro synchronizaci termínů a Outlook pro přeměnu e-mailů na úkoly k provedení.
Ačkoli obsahuje integraci se Slackem pro oznámení o aktivitách, postrádá veřejné API a nativní propojení se specializovaným CRM nebo vývojovým softwarem. Díky tomu je to vhodná volba pro týmy s omezeným softwarovým zázemím, ale větší organizace se složitými technologickými stacky mohou potřebovat manuální řešení, aby udržely synchronizaci různých datových zdrojů.
🏆 Verdikt: Díky rozsáhlé knihovně integrací a otevřenému API je ClickUp centrálním uzlem, který se dokáže propojit prakticky s jakýmkoli nástrojem ve vašem portfoliu. Hitask pokrývá základní funkce, ale u týmů s více specializovaným softwarem může vyžadovat ruční řešení.
Měli byste pro svůj tým zvolit ClickUp nebo Hitask?
Správný nástroj závisí na tom, co odpovídá vašim aktuálním potřebám. Hitask je jednoduchý správce úkolů, zatímco ClickUp slouží jako komplexní platforma pro produktivitu firmy.
Vyberte si ClickUp, pokud váš tým řeší více složitých projektů, potřebuje AI k automatizaci práce a získávání přehledů nebo chce sjednotit dokumenty, chat a správu projektů na jednom místě. Je navržen tak, aby eliminoval rozptýlení práce a škáloval se s vaším týmem, jak roste.
Zvolte Hitask, pokud má váš tým jednoduché seznamy úkolů, upřednostňuje především minimalistické rozhraní a neplánuje zavádět pokročilé pracovní postupy ani automatizaci.
Nakonec se rozhodujete mezi nástrojem, z kterého možná vyroste, a platformou, která roste s vámi.
Nakonec se rozhodujete mezi nástrojem, z kterého možná vyroste, a platformou, která roste s vámi.
Často kladené otázky (FAQ)
Ano, svou práci z Hitasku můžete snadno importovat do ClickUp. Stačí exportovat úkoly z Hitasku jako soubor CSV a poté pomocí importního nástroje ClickUp přiřadit data do příslušných polí.
ClickUp nabízí širokou škálu pokročilých funkcí, které v Hitasku nenajdete, včetně kontextově orientovaného AI asistenta, přizpůsobitelné automatizace, různých zobrazení projektů, jako je Ganttův diagram a časová osa, a nativní spolupráce na dokumentech.
ClickUp je navržen tak, aby se přizpůsobil týmům všech velikostí. Malé týmy a startupy mají okamžitý přístup k robustním funkcím, zatímco velké podniky mohou využívat pokročilá oprávnění, SSO a výkonné funkce umělé inteligence k řízení složitých pracovních postupů v celé společnosti.