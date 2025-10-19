11 nejlepších alternativ Product Hunt pro uvedení a propagaci vašeho produktu

Product Hunt je známý tím, že pomáhá lidem uvádět na trh, objevovat a diskutovat o nových produktech, zejména mezi early adopters a technologickými nadšenci.
Ale dostat se na Product Hunt není vždy jednoduché. Platforma je přeplněná, načasování je důležité a i vynikající softwarové produkty mohou zapadnout, pokud nemají správnou síť nebo podporu. Pro nezávislé výrobce, malé startupy nebo niche SaaS produkty může spoléhání se pouze na Product Hunt omezit množství cenné zpětné vazby, kterou získáte od své cílové skupiny.
Proto mnoho zakladatelů a marketérů hledá jiné webové stránky a komunity, aby oslovili beta testery, spojili se se skutečnými uživateli a krok za krokem budovali trakci.
V tomto článku se podíváme na některé z nejlepších alternativ Product Hunt, které vám pomohou oslovit správné publikum, shromáždit zpětnou vazbu a udržitelněji rozvíjet vaše další uvedení na trh.
11 nejlepších alternativ Product Hunt v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativních řešení Product Hunt, které vám pomůže vybrat to správné řešení na základě několika klíčových funkcí, doplňkových funkcí, cen a uživatelských hodnocení.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové vlastnosti
|Ceny*
|BetaList
|Včasná zpětná vazba a zájem před uvedením na trh
|Registrace beta uživatelů, trendy témata, denní přehled, stránky produktů
|Ceny na míru
|Indie Hackers
|Podpora komunity a zpětná vazba od kolegů
|Aktivní fóra, reálné případové studie, Idea Board a rozhovory se zakladateli
|Zdarma
|Specializované komunity a upřímná zpětná vazba od uživatelů
|Zaměřené subreddity, komentáře v reálném čase, viditelnost hlasů, široké publikum
|Zdarma; placené tarify od 5,99 $/měsíc na uživatele
|AlternativeTo
|Porovnání softwaru a úspěšní přecházející uživatelé
|Hodnocení uživatelů, seznamy konkurence, skutečné recenze, hlasování veřejnosti
|Zdarma
|BetaPage
|Prezentace startupů beta testerům
|Seznamy produktů, komunita beta uživatelů, funkce newsletteru, informace o plánu vývoje
|Zdarma
|Další uvedení na trh
|Stálá expozice a včasná trakce
|Denní funkce pro startupy, umístění v newsletteru a dosah v technologické komunitě.
|Zdarma; placené tarify od 99 $ (jednorázově)
|Starter Story
|Učte se z reálných příkladů zakladatelů
|Více než 4 400 případových studií, přístup ke komunitě, podrobné zprávy, kurzy
|Ceny na míru
|Betafy
|Spojení startupů s beta uživateli
|Skupina beta testerů, sběr zpětné vazby, generování potenciálních zákazníků, seznam objevů
|Ceny na míru
|G2
|Budování důvěry a důvěryhodné ověření
|Ověřené recenze, srovnání s konkurencí, signály důvěryhodnosti, velká komunita kupujících
|Zdarma
|Capterra
|Oslovení firemních zákazníků pro B2B software
|Ověřené recenze, podrobné stránky produktů, nabídky PPC, funkce budující důvěru
|Zdarma
|SaaSWorthy
|Nestranný výběr softwaru
|SW skóre, více než 75 000 nástrojů, ověřená hodnocení, kurátorské seznamy, skutečné citace
|Zdarma
Co byste měli hledat v alternativách k Product Hunt?
Při hledání alternativ k Product Hunt je dobré vybrat platformy, které odpovídají vaší cílové skupině a usnadňují představení vašich softwarových produktů správným lidem.
Toto byste měli hledat v ideálním nástroji:
- Aktivní komunity, kde první uživatelé, beta uživatelé a technologičtí nadšenci pravidelně zkoušejí nové nástroje a sdílejí upřímné názory.
- Publikum, které odpovídá vaší specializaci, takže nebudete nabízet technologické produkty nesprávným uživatelům.
- Jednoduché kroky pro podání žádosti a rychlé schvalování, abyste se mohli soustředit na uvedení svých produktů na trh, nikoli na vyplňování nekonečných formulářů.
- Jasné způsoby, jak shromažďovat cennou zpětnou vazbu, komunikovat se svými věrnými zákazníky a budovat skutečné zapojení komunity.
- Možnosti, které vyvažují náklady a přínosy – některé platformy jsou zdarma, zatímco jiné si účtují poplatky za větší viditelnost nebo prémiové umístění.
11 nejlepších alternativ k Product Hunt
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Podniky využívající cloudové platformy SaaS často uvádějí, že díky nim mohou uvádět nové produkty a funkce na trh o 20 % až 40 % rychleji než dříve.
To znamená, že nástroje a technologické produkty s přednostním přístupem mají skutečný potenciál oslovit širší publikum a narušit trh, pokud mají správný plán uvedení na trh.
Pokud chcete porovnat software pro uvádění produktů na trh nebo se zapojit do fantastické komunity mimo Product Hunt, zde jsou nejlepší alternativy, které vám pomohou spojit se s prvními uživateli.
Jste připraveni zvýšit zájem o vaše produkty?
1. BetaList (nejlepší pro včasnou zpětnou vazbu a předběžnou propagaci)
Data společnosti Gallup ukazují, že 80 % zaměstnanců, kteří každý týden dostávají smysluplnou zpětnou vazbu, se cítí plně zapojeni. Stejný princip platí i při vývoji nových produktů.
Bez upřímných názorů prvních uživatelů a beta testerů nezávislí výrobci a malé týmy často přicházejí o příležitosti vylepšit své výtvory. BetaList pomáhá řešit tyto problémy tím, že váš projekt představí lidem, kteří chtějí testovat nové nástroje a poskytnout vám cennou zpětnou vazbu ještě před úplným uvedením na trh.
Tato včasná prezentace vám pomůže přilákat první skutečné uživatele, vybudovat důvěru a vytvořit produkt, který bude od prvního dne vyhovovat vaší cílové skupině.
Nejlepší funkce BetaList
- Spojte se s beta uživateli a technologickými nadšenci, kteří mají zájem testovat SaaS produkty a webové nástroje.
- Vytvořte jednoduché produktové stránky, abyste získali registrace a skutečné názory uživatelů.
- Využijte populární témata, jako jsou aplikace, vývojářské nástroje, nástroje umělé inteligence a projektový management, aby odpovídaly vaší specializaci.
- Oslovte komunitu, která aktivně hledá nové nástroje a vedlejší projekty.
- Získejte větší viditelnost díky dennímu přehledu a newsletteru BetaList.
Omezení BetaList
- Největší návštěvnost se zaznamenává v prvních několika dnech po zveřejnění.
- Ne každý produkt získá stejnou pozornost bez dodatečné propagace.
- Omezenější zapojení komunity ve srovnání s většími platformami pro uvedení produktů na trh
Ceny BetaList
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze BetaList
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o BetaList
Tato recenze na Redditu sdílela:
Během prvních 10 dnů navštívilo webové stránky produktu 209 návštěvníků z BetaList a 53 z nich se zaregistrovalo... Jako první návštěvnost nového produktu se mi tento počet jeví jako poměrně pozitivní.
Během prvních 10 dnů navštívilo webové stránky produktu 209 návštěvníků z BetaList a 53 z nich se zaregistrovalo... Jako první návštěvnost nového produktu se mi tento počet jeví jako poměrně pozitivní.
2. Indie Hackers (nejlepší pro podporu komunity a zpětnou vazbu od kolegů)
Vytváření nového produktu, vedlejšího projektu nebo nástroje SaaS může být osamělá záležitost, zejména pro nezávislé zakladatele, kteří pracují sami. Bez angažované komunity je snadné přijít o nápady, kontakty a cennou zpětnou vazbu, které jsou základem úspěšného uvedení produktu na trh.
Indie Hackers řeší tento problém tím, že zakladatelům poskytuje prostor pro sdílení skutečných příběhů a učení se od ostatních.
Tato otevřená síť vám pomůže najít první uživatele, získat praktické rady a spojit se s potenciálními zákazníky, přičemž vám pomůže udržet dlouhodobou motivaci.
Nejlepší funkce Indie Hackers
- Aktivní fóra, kde nezávislí výrobci, vývojáři a startupy sdílejí úspěchy, neúspěchy a tipy.
- Přístup k reálným případovým studiím z výnosných vedlejších projektů a technologických produktů.
- Nástěnka nápadů pro okamžité zapojení komunity a zpětnou vazbu k novým nápadům
- Podpora kolegů, kteří vám pomohou testovat, uvádět na trh a propagovat nové nástroje.
- Příběhy a rozhovory, které vás inspirují k dalším krokům a udrží vás v obraze.
Omezení Indie Hackers
- Žádná přímá „startovací stránka“ jako Product Hunt – více diskuze než propagace.
- Získat pozornost může trvat dlouho, pokud nejste aktivní v komunitě.
- Zpětná vazba závisí na tom, jak moc se zapojíte a přispějete.
Ceny Indie Hackers
- Zdarma
Hodnocení a recenze Indie Hackers
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Reddit (nejlepší pro specializované komunity a neupravenou zpětnou vazbu od uživatelů)
Mnoho startupů a nezávislých tvůrců podceňuje Reddit, ale správný příspěvek ve správném subredditu může přinést obrovský provoz, aniž byste utratili jediný cent.
Na rozdíl od přeplněných webů pro uvádění produktů na trh nabízí Reddit výhodu v tom, že vám umožňuje spojit se s vaší cílovou skupinou na místech, která preferují, jako je r/SideProject pro nezávislé nápady, r/Entrepreneur pro zakladatele nebo r/InternetIsBeautiful pro chytré technologické produkty.
Pokud to uděláte správně, Reddit vám pomůže shromáždit neupravenou, nefiltrovanou zpětnou vazbu, přilákat první uživatele a budovat důvěru způsobem, jakého nelze dosáhnout pouze pomocí vyleštěných úvodních stránek.
Nejlepší funkce Redditu
- Spojte se s prvními uživateli v zaměřených subredditech.
- Otestujte své nápady na veřejnosti a získejte rychle upřímnou zpětnou vazbu.
- Oslovte zdarma obrovské publikum zájemců o technologické produkty, pokud váš příspěvek vyvolá ohlas.
- Zůstaňte viditelní díky hlasům a aktivním diskusním vláknům.
- Zjistěte, co vaše cílová skupina skutečně chce, než budete věnovat více času vývoji.
Omezení Redditu
- Snadno porušíte pravidla komunity a vaše příspěvky budou smazány, pokud se budete příliš intenzivně propagovat.
- Vyžaduje výzkum a trpělivost – výsledky závisí na správném způsobu zveřejnění.
- Zapojení zákazníků může být nepředvídatelné a někdy i kruté.
Ceny Reddit
- Zdarma
- Reddit Premium: 5,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze na Redditu
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Redditu
Tato recenze G2 zachytila:
Reddit je vynikající platforma sociálních médií, která umožňuje svým uživatelům připojit se ke komunitě, publikovat obsah a zapojit se do diskusí s ostatními uživateli. Reddit usnadňuje vytváření nebo připojení se ke komunitě a spojení se s lidmi se stejnými zájmy.
Reddit je vynikající platforma sociálních médií, která umožňuje svým uživatelům připojit se ke komunitě, publikovat obsah a zapojit se do diskusí s ostatními uživateli. Reddit usnadňuje vytváření nebo připojení se ke komunitě a spojení se s lidmi se stejnými zájmy.
4. AlternativeTo (nejlepší pro porovnání softwaru a získání nových uživatelů)
Prezentace vašich softwarových produktů lidem, kteří již hledají alternativy, je chytrou zkratkou k zvýšení návštěvnosti a nalezení prvních uživatelů, kteří jsou připraveni vyzkoušet něco nového.
AlternativeTo hodnotí nástroje na základě skutečných hlasů a recenzí uživatelů, takže když někdo hledá alternativu k známé aplikaci, váš nový produkt se může zobrazit vedle zavedenějších značek.
Nejlepší funkce AlternativeTo
- Objevte se přímo vedle hlavních konkurentů, když uživatelé hledají lepší možnosti.
- Oslovte velkou a aktivní komunitu, která chce porovnávat software a objevovat nové produkty SaaS.
- Využijte skutečné recenze a hlasy uživatelů k budování důvěry a přilákání potenciálních zákazníků.
- Těšte se ze stabilního organického provozu, protože lidé hledají lepší nástroje.
- Zůstaňte v obraze díky žebříčkům založeným na crowdsourcingu a novým stránkám produktů.
Omezení AlternativeTo
- Pokud váš nástroj zatím nemá mnoho kladných hlasů, bude chvíli trvat, než se prosadí.
- Nejedná se o klasickou platformu pro uvedení produktů na trh, ale spíše o nástroj užitečný pro průběžné objevování než pro velká oznámení.
- Omezené přímé zapojení – spoléháte na to, že návštěvníci kliknou na odkaz na vaši webovou stránku.
Ceny AlternativeTo
- Zdarma
Hodnocení a recenze AlternativeTo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. BetaPage (nejlepší pro prezentaci startupů early adopters a beta testerům)
Před několika lety uvedly společnosti Ray-Ban a Meta na trh chytré brýle s názvem Ray-Ban Stories. Myšlenka zněla futuristicky: brýle, které umožňují pořizovat fotografie a videa pomocí skrytých kamer. Uvedení na trh však nezaujalo skutečné kupující.
Bylo prodáno méně než 10 % zásob a více než 13 % bylo vráceno, což dokazuje, jak může nový produkt bojovat, když mine svou cílovou skupinu a vynechá skutečnou zpětnou vazbu.
BetaPage pomáhá nezávislým výrobcům a startupům vyhnout se této chybě tím, že uvádí vedlejší projekty, produkty SaaS a technologické nástroje, kde první uživatelé skutečně hledají nové nápady. Pomáhá vám přilákat beta uživatele, shromáždit cennou zpětnou vazbu a otestovat vaši prezentaci dlouho před velkým uvedením produktu na trh.
Nejlepší funkce BetaPage
- Uveďte své softwarové produkty nebo aplikace, ať už jsou ve vývoji, v soukromé beta verzi nebo již v provozu.
- Oslovte komunitu milovníků startupů, beta testerů a lovců nápadů.
- Získejte kladná hodnocení a funkce newsletteru, které přivedou první návštěvníky na stránky vašich produktů.
- Změřte skutečný zájem a připravte si prezentaci, než investujete do většího uvedení na trh.
- Shromážděte užitečné informace, které vám pomohou vylepšit váš plán a budovat důvěru u potenciálních zákazníků.
Omezení BetaPage
- Kvalita registrací může být různá, pokud je vaše niche příliš široká.
- Nejlépe funguje v kombinaci s dalšími alternativami Product Hunt, abyste získali dostatečnou trakci.
- Méně užitečné pro plně spuštěný software, který nevyžaduje beta testování.
Ceny BetaPage
- Zdarma
Hodnocení a recenze BetaPage
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Launching Next (nejlepší pro stabilní expozici a rychlý start)
Představení vašeho startupu skutečným uživatelům je často nejtěžší částí uvedení produktu na trh, zejména pokud vytváříte vedlejší projekty nebo specializované produkty SaaS bez velkého marketingového rozpočtu.
Launching Next vám umožňuje každý den zveřejňovat nové startupy a technologické produkty a představit tak svůj nápad tisícům čtenářů, kteří hledají nové nástroje, které by mohli vyzkoušet. Jedná se o jednoduchý způsob, jak získat cennou zpětnou vazbu, spojit se s prvními uživateli a udržet si dynamiku i po dni uvedení produktu na trh.
Spuštění Další nejlepší funkce
- Prezentujte své softwarové produkty, nástroje a nové projekty společně s tisíci populárních startupů.
- Oslovte publikum technologických nadšenců, zakladatelů a potenciálních beta uživatelů.
- Využijte denní návštěvníky, kteří hledají vedlejší projekty a nové nástroje k vyzkoušení.
- Možnost zařazení do denního zpravodaje pro větší zapojení komunity.
- Snadný proces podání s jasnou cestou k získání pozornosti
Spuštění Další omezení
- Základní nabídky mohou mít bez dodatečné propagace menší viditelnost.
- Návštěvnost závisí na vašem segmentu trhu a na tom, jak dobře vaše produktové stránky vynikají.
- Funguje nejlépe v kombinaci s dalšími alternativami Product Hunt.
Uvedení na trh Další ceny
- Zdarma
- Upgrade: 99 $ (jednorázově)
Spuštění Další hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
- Centralizované vyhledávání: Okamžitě najděte plány uvedení na trh, marketingové materiály, zpětnou vazbu a průzkumy konkurence v ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a na webu – už nemusíte prohledávat nekonečné složky nebo záložky.
- Produktivita ovládaná hlasem: Použijte funkci Talk to Text k rychlému zaznamenání nápadů, přiřazení úkolů souvisejících s uvedením produktu na trh nebo informování svého týmu – bez použití rukou, i když jste na cestách.
- Hladká spolupráce: Vytvářejte dokumenty, brainstormujte zprávy a přidělujte úkoly členům týmu v reálném čase, vše na jedné platformě.
- Informace založené na umělé inteligenci: Získejte kontextové odpovědi na otázky související s uvedením produktu na trh, vytvářejte tiskové zprávy, blogové příspěvky nebo často kladené otázky a okamžitě shrňujte zpětnou vazbu nebo poznámky z jednání.
- Odstraňte přetížení nástroji: Nahraďte několik nesouvislých nástrojů AI jediným řešením připraveným pro podnikové použití a získejte bezplatný přístup k ChatGPT< Claude, Gemini a dalším nástrojům pro kontextovou práci AI, které rozumí vašemu produktu, vašemu týmu a vašim cílům.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX — kontextovou super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
7. Starter Story (nejlepší pro učení se z reálných příruček zakladatelů)
Věděli jste, že Google musel v polovině roku 2024 ukončit provoz své specializované aplikace pro podcasty pro uživatele v USA, protože se mu nepodařilo získat dostatečné množství posluchačů?
I přes podporu globální značky se Google Podcasts podařilo stát se první volbou pouze pro asi 4 % týdenních posluchačů v USA, zatímco YouTube přilákal přes 23 %. Slabé uvedení na trh a nejasný trh mohou zabránit úspěchu i těm nejinovativnějším produktům nebo společnostem.
Starter Story existuje právě z tohoto důvodu – pomáhá zakladatelům vyhnout se těmto slepým místům tím, že jim poskytuje tisíce skutečných, podrobných příkladů strategií pro uvedení produktů na trh a radí, jak mohou zakladatelé zajistit, aby jejich další podnikání bylo úspěšné.
Nejlepší funkce Starter Story
- Poučte se z více než 4 400 případových studií zakladatelů z různých odvětví a s různými obchodními modely.
- Získejte přístup k podrobným zprávám a výzkumům, abyste mohli odhalit trendy a ziskové mezery na trhu.
- Připojte se k aktivní komunitě zakladatelů a získejte zpětnou vazbu od kolegů a praktické rady.
- Využijte šablony a nástroje, abyste se rychleji dostali od nápadu k uvedení na trh.
- Získejte specializované kurzy o Lean SEO, e-mailovém marketingu a systémech pro samostatné podnikatele.
Omezení Starter Story
- Vysoké počáteční náklady na členství mohou být pro začínající zakladatele obtížné.
- Údaje o tržbách jsou uváděny samotnými společnostmi a nejsou vždy nezávisle ověřovány.
- Některé příběhy mohou být inspirativnější než podrobné návody.
- Hloubka komunity a zkušenosti s podporou se liší podle tématu a uživatele.
Ceny Starter Story
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Starter Story
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Betafy (nejlepší pro propojení startupů s beta uživateli)
Když uvedete na trh něco nového, nic nebolí víc než ticho. Bez skupiny zapojených prvních testerů je snadné přehlédnout chyby, ztratit dynamiku nebo vytvořit něco, co nikdo opravdu nechce.
Betafy řeší tento problém tím, že přímo propojuje startupy se skutečnými beta uživateli, kteří jsou ochotni produkty testovat a sdílet zpětnou vazbu. Jedná se o jednoduchý způsob, jak odhalit problémy, shromáždit poznatky a budovat loajalitu ještě před spuštěním produktu.
Nejlepší funkce Betafy
- Spojte se s komunitou beta testerů a prvních uživatelů.
- Získejte zpětnou vazbu, která vám pomůže vyřešit problémy ještě před širším uvedením na trh.
- Využijte platformu k nalezení testerů pro aplikace, SaaS a nové digitální produkty.
- Představte svůj startup ve speciálním prostoru pro objevování nových produktů.
- Spojte výzkum uživatelů a generování potenciálních zákazníků na jednom místě.
Omezení Betafy
- Kvalita zpětné vazby závisí na tom, jak aktivní jsou vaši beta testeři.
- Menší komunita ve srovnání s většími platformami pro uvedení produktů na trh
- Omezené vestavěné možnosti propagace nad rámec beta testování
Ceny Betafy
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Betafy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. G2 (nejlepší pro budování důvěry a ověřování důvěryhodnosti uživatelů)
I ty nejchytřejší uvedení produktů na trh mohou selhat, pokud noví kupující nedůvěřují tomu, co jste vytvořili. Jedna věc je propagovat vaše SaaS nebo technologické produkty na Product Hunt, ale druhá věc je poskytnout konkrétní důkazy od skutečných zákazníků.
G2 tuto mezeru vyplňuje tím, že vašemu softwaru poskytuje viditelný a důvěryhodný prostor pro ověřené recenze. Díky tomu je snazší získat první uživatele, porovnat se s velkými konkurenty a proměnit cennou zpětnou vazbu v důvěryhodnost, která vydrží dlouho po dni uvedení na trh.
Nejlepší funkce G2
- Shromažďujte autentické recenze od skutečných zákazníků a budujte si důvěru u své cílové skupiny.
- Prezentujte svůj produkt vedle konkurence, aby kupující mohli přímo porovnat software.
- Využijte odznaky a signály důvěryhodnosti G2 na svém webu a zvyšte tak konverze.
- Využijte rozsáhlou komunitu profesionálů, kteří sdílejí, co funguje a co ne.
- Přilákejte stabilní organický provoz od kupujících, kteří hledají nové nástroje a produkty SaaS.
Omezení G2
- Shromáždění dostatečného množství kvalitních recenzí může vyžadovat čas a úsilí.
- Konkurenční nabídky mohou mít vyšší hodnocení, pokud mají více recenzí nebo větší marketingový rozpočet.
- Recenze jsou veřejné, takže negativní zpětná vazba může ovlivnit vaše skóre, pokud s ní nebudete správně zacházet.
Ceny G2
- Zdarma
Hodnocení a recenze G2
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o G2
Tato recenze G2 sdílela:
G2. com se stal mou oblíbenou platformou, kdykoli potřebuji vyhodnotit nový software nebo porovnat nástroje. Používám ji často, někdy i několikrát týdně, protože je neuvěřitelně snadno ovladatelná a šetří mi čas při rozhodování.
G2. com se stal mou oblíbenou platformou, kdykoli potřebuji vyhodnotit nový software nebo porovnat nástroje. Používám ji často, někdy i několikrát týdně, protože je neuvěřitelně snadno ovladatelná a šetří mi čas při rozhodování.
10. Capterra (nejlepší pro oslovení firemních zákazníků a prezentaci B2B softwaru)
Technologie Amazonu „Just Walk Out“ pro placení u pokladny vypadala při svém uvedení na trh futuristicky, ale opomíjela to, na čem zákazníkům opravdu záleželo: vidět úspory, sledovat účtenky a vyhledávat produkty v reálném čase.
Je to připomínka toho, že i ty nejmodernější produkty mohou selhat, pokud neodpovídají skutečným potřebám uživatelů.
Capterra vám pomůže vyhnout se této pasti tím, že propojí váš software s kupujícími, kteří před nákupem důvěřují recenzím ostatních uživatelů a porovnávají jednotlivé produkty. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak představit váš nástroj firmám, které aktivně hledají řešení, jako je to vaše.
Nejlepší funkce Capterra
- Pomozte firemním zákazníkům porovnat nástroje s ověřenými recenzemi uživatelů.
- Prezentujte podrobné stránky produktů, které budují důvěru a transparentnost.
- Přihazujte na kategorie, které se zobrazí před rozhodujícími osobami ve vašem oboru.
- Shromažďujte a zdůrazňujte autentickou zpětnou vazbu od uživatelů, abyste prokázali svou důvěryhodnost.
- Vynikněte mezi konkurenty, které si kupující již prohlédli.
Omezení Capterra
- Zveřejňování recenzí může být u některých prodejců pomalé nebo nejednotné.
- Kvalita podpory při sporech ohledně recenzí se může lišit.
- Abychom zůstali na špičce žebříčku, často potřebujeme další rozpočet na reklamy typu pay-per-click.
Ceny Capterra
- Zdarma
Hodnocení a recenze Capterra
- G2: 3,8/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Capterra
Tato recenze G2 sdílela:
Capterra je obrovská platforma obsahující mnoho podrobných recenzí softwaru. Capterra má velmi uživatelsky přívětivé rozhraní. Capterra ráda používám, protože pracuji ve finanční společnosti a pro hladký chod organizace potřebujeme různé softwarové sady, jako je analýza dat, videokonference atd.
Capterra je obrovská platforma obsahující mnoho podrobných recenzí softwaru. Capterra má velmi uživatelsky přívětivé rozhraní. Capterra ráda používám, protože pracuji ve finanční společnosti a pro hladký chod organizace potřebujeme různé softwarové sady, jako je analýza dat, videokonference atd.
11. SaaSWorthy (nejlepší pro nestranné výběry softwaru)
Špatná volba softwaru může znamenat plýtvání rozpočtem, ztrátu času a zastavení růstu ještě předtím, než váš tým vůbec začne.
S tisíci dostupnými možnostmi v každé kategorii vede spoléhání se pouze na intuici často k nepříznivým výsledkům. SaaSWorthy řeší tento problém sledováním více než 75 000 softwarových produktů a jejich hodnocením pomocí jasných SW skóre, takže můžete vytvořit chytřejší užší výběr a porovnat to, na čem opravdu záleží.
Nejlepší funkce SaaSWorthy
- Sledujte více než 75 000 nástrojů v více než 600 softwarových kategoriích.
- Pomocí skóre SW můžete porovnávat produkty podle popularity, spokojenosti a dynamiky.
- Prohlédněte si ověřená hodnocení uživatelů a podrobné informace o cenách vedle sebe.
- Získejte kurátorské seznamy, jako jsou nejlepší nástroje pro správu dodavatelů nebo školení zaměstnanců.
- Získejte přístup k reálným citátům uživatelů, které vysvětlují klady, zápory a příklady použití v praxi.
Omezení SaaSWorthy
- Některé kategorie jsou podrobnější než jiné.
- Bezplatné poradenství není tak personalizované jako placené konzultace.
- Seznamy mohou být pro specializovaná odvětví nepřehledné.
Ceny SaaSWorthy
- Zdarma
Hodnocení a recenze SaaSWorthy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další užitečné nástroje
Pokud hledáte další způsoby, jak představit svůj produkt prvotním uživatelům a komunitám mimo Product Hunt, zde jsou tři skvělé alternativy, které stojí za zvážení.
📖 Přečtěte si také: Šablony Ganttových diagramů zdarma v Excelu a ClickUp
🎥 Podívejte se: Posuňte své podnikání na vyšší úroveň s ClickUp, stejně jako Vela Bikes
