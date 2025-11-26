Více než 15 příkladů reklamních kampaní, které fungovaly

Někdy spustíte „dokonalou“ kampaň, nebo si to alespoň myslíte. Obsahuje humor, chytlavou pointu a správné množství prodejních informací. Získáte několik kliknutí, ale žádné konverze. A jako marketéři víme, že na konci dne záleží hlavně na tom, jak přispíváme k tržbám.
Všichni jsme to zažili a je to frustrující. Dobrý design a chytrý text nestačí, pokud se nepodaří sdělit základní myšlenku.
Abyste mohli vytvořit něco, co zaujme, potřebujete příklady, které si získaly pozornost. Proto v tomto blogovém příspěvku rozebíráme více než 15 příkladů reklamních kampaní. A až se necháte inspirovat, ukážeme vám, jak zahájit svou výjimečnou kampaň s ClickUp. Tak pojďme na to! 💁
Co dělá reklamní kampaň úspěšnou?
Na základě průzkumu odvětví a úspěšných kampaní uvádíme klíčové ingredience, které konzistentně vedou k vynikající reklamě:
- Jasné cíle: Definujte své marketingové cíle, ať už jde o více kliknutí, registrací nebo nákupů, a měřte pokrok pomocí cílených KPI.
- Hluboký vhled do publika: Poznejte motivace, bolavá místa a chování svých zákazníků, abyste mohli přizpůsobit komunikaci tak, aby skutečně rezonovala.
- Kreativní a zapamatovatelné sdělení: Buďte odvážní, originální a emocionálně poutaví, abyste zajistili vysokou kvalitu kreativity a maximální dopad.
- Účelné vizuály a vhodný formát: Přizpůsobte vizuály své platformě (např. Reel, OOH, story), aby váš obsah byl nepřehlédnutelný.
- Silná výzva k akci a nabídka: Použijte jasnou výzvu k akci a naléhavost, jako je „Omezená doba platnosti“, abyste podnítili akci.
- Kontinuální měření a optimalizace: Sledujte výkon v reálném čase, provádějte A/B testy a rychle iterujte v rámci svého softwaru pro marketingové plánování.
🧠 Zajímavost: Slovo „reklama“ se používá nejméně od roku 1426 a má kořeny ve francouzštině (advertissement) i italštině (avvertimento). Původně znamenalo varování nebo upozornění, dlouho předtím, než se stalo synonymem pro honosné billboardy a vyskakovací okna.
Více než 15 příkladů vynikajících reklamních kampaní
Podívejme se na více než 15 vynikajících reklamních kampaní, které vám pomohou vymyslet strategii pro řízení marketingových kampaní.
1. ClickUp | Kampaň „Návrat do práce“
Když B2B značky hrají na jistotu, všechno začíná vypadat podobně: módní slova, formáty blogů a strohé stockové fotografie z kanceláří. ClickUp se rozhodl změnit scénář svou kampaní „Return to Work“ (Návrat do práce), díky níž podnikový software působí lidštěji.
Tato kampaň s více videi, která byla spuštěna v srpnu 2021, nepropagovala vlastnosti produktu. Místo toho vyprávěla vtipné příběhy z pracovního prostředí, se kterými se diváci mohli ztotožnit: trapná setkání, nadužívání žargonu a zmatek po pandemii. Získala miliony zhlédnutí, vyvolala diskuzi a přiměla marketéry přehodnotit, jak by mohl vypadat obsah B2B.
2. Michael Cera a kampaň „Is He CeraVe?“ společnosti CeraVe
prostřednictvím Yellow Chili
Dokážete si představit Michaela Ceru, jak se potuluje po New Yorku a svírá v ruce hydratační krém CeraVe? Ano, byla to zvláštní náhoda, že značka a celebrita měly podobné jméno.
CeraVe se do této zmatené situace vrhla s falešnou luxusní reklamou ve stylu 90. let a mikrowebem „I am CeraVe “. Tento hravý trik předznamenal její první spot v Super Bowlu, který spojoval autoritu dermatologů s šarmem popkultury. Organicky vyvolal rozruch a dodal péči o pleť vtipnost a srozumitelnost pro značku, která je obvykle spíše klinická.
3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab
prostřednictvím e.l.f. Cosmetics
Společnost Liquid Death (výrobce balené vody) spojila síly se společností e. l. f. Cosmetics a vytvořila extravagantní řadu líčidel ve stylu corpse paint, která do kosmetických produktů vnáší gotický metalový vizuální styl.
Neobvyklé spojení heavy metalu a péče o pleť vygenerovalo přes 250 milionů sociálních impresí a nespočet reakčních videí, díky čemuž se obě značky staly virálními. Vyniká tím, že narušilo normy dané kategorie a posílilo odvážnost značky bez tradičních výdajů na reklamu.
🔍 Věděli jste? Princip sociálního důkazu, jako je zobrazování recenzí nebo statistik popularity, může zvýšit důvěru spotřebitelů a konverzní poměr, zejména na konkurenčních trzích.
4. Chili's Big Smasher BurgerTime Game
via X
Chili's vyvolalo silnou nostalgii svou kampaní „Big Smasher BurgerTime“, hravou variantou klasické arkádové hry BurgerTime z 80. let. V této značkové verzi se hráči stali Joe Chili Head a bojovali proti drzým maskotům fast foodů, zatímco stavěli obří hamburgery Big Smasher v šesti akčních úrovních.
Ale nejednalo se jen o zábavu a hry. Kampaň chytře zdůraznila nabídku Chili's „3 For Me“ za 10,99 dolarů jako cenově dostupnou odpověď na rostoucí ceny fast foodů. S více než 8 000 hodinami hraní zaznamenanými za pouhých 20 dní splnila všechny požadavky marketingové kampaně a fast food proměnila v plnohodnotný zážitek z herny.
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace jim může ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že jim může uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S pomocí AI agentů ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních dalších kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který je snazší spravovat a škálovat.
5. Grab Philippines | Letní kampaň „No Sweat“
prostřednictvím Grab
Vzhledem k horkému počasí na Filipínách spustila společnost Grab kampaň „No Sweat Summer“ (Léto bez potu). V kampani se objevila postava potící se v horku, kterou zachránily klimatizované jízdy a dodávky GrabCar.
Hravé sdělení mělo velký ohlas, což vedlo k téměř 30% nárůstu transakcí GrabCar Saver v klíčových oblastech. Ukázalo se, jak relevance, humor a znalost místních poměrů mohou přinést ocenění a skutečný růst.
🔍 Věděli jste? Stádový instinkt je jedním z nejmocnějších hnacích motorů v reklamě. Lidé se spíše zapojí, když vidí, že ostatní dělají totéž.
6. Channel 4 | Co zvažovat?
prostřednictvím Channel 4 na YouTube
Kampaň Channel 4 „Considering What?“ pro paralympijské hry v Paříži v roce 2024 změnila pohled diváků na paralympijské sportovce. Propagovala je jako elitní závodníky, kteří čelí stejným výzvám jako všichni ostatní sportovci.
Kritizuje povýšenecké pochvaly jako „Je rychlá... na to, jak je“. Sportovci Aaron Phipps, Dame Sarah Storey a Emmanuel Oyinbo-Coker pomáhají prostřednictvím svých výkonů bořit takové předsudky. Díky uvedení na více platformách si kampaň vysloužila široké uznání a zaznamenala výrazný nárůst sledovanosti.
7. LEGO | Epický příběh napsaný dětmi
prostřednictvím BricksFanz
Společnost LEGO vyzvala děti, aby napsaly příběhy odehrávající se v LEGO City. Nejlepší příběhy byly převedeny do animovaných videí, která představila dětskou fantazii jako nástroj pro vyprávění příběhů značky.
Rodiče povzbuzovali své děti, aby upřednostňovaly kreativitu, a kampaň prohloubila zapojení uživatelů tím, že z obsahu vytvořeného uživateli vytvořila propracovaný marketing.
Přátelská rada: Můžete použít ClickUp Brain jako svůj osobní nástroj pro tvorbu reklamních textů s umělou inteligencí a okamžitě generovat různé varianty reklamních nadpisů, sloganů nebo popisů produktů. Stačí zadat cíl kampaně jako podnět, například „Napište poutavé nadpisy pro ekologické čisticí prostředky“, a sledovat, jak se nápady hrnou.
8. Old Spice | Muž, jako který by mohl vonět váš muž
prostřednictvím LinkedIn
Kampaň Old Spice „The Man Your Man Could Smell Like“ změnila image Old Spice z zastaralé drogerie na odvážnou, vtipnou a sociálně zdatnou značku. V reklamách, v nichž Isaiah Mustafa ztvárnil roli hladce mluvícího „Old Spice Mana“ oblečeného v ručníku, se chytře zaměřili na ženy, které často kupují pánské kosmetické produkty.
Jeho rychlé monology, absurdní humor a surrealistické přechody natočené na jeden záběr prolomily tradiční formu reklamy zaměřené na muže. Skutečným vrcholem však bylo, že Mustafa v reálném čase odpovídal na otázky fanoušků prostřednictvím personalizovaných videí na YouTube. To oživilo image značky nezapomenutelnou hláškou: Podívej se na svého muže, teď se podívej na mě.
9. Uber Eats | Získejte téměř cokoli
prostřednictvím Uber Eats na YouTube
Uber Eats vsadil na humor a transparentnost ve své kampani „Get Almost, Almost Anything“ (Získejte téměř cokoli), která ukazuje, co by se stalo, kdyby opravdu doručovali „všechno“. V jejich videích na YouTube herečka Nicola Coughlan omylem přivolá nápadníka z 19. století. Herec Tom Felton si zase objedná „kouzlo“. To zdůrazňuje, proč „téměř“ často stačí. Reklamy chytře prezentovaly rostoucí nabídku Uber Eats (potraviny, maloobchodní zboží, alkohol a další) a zároveň si dělaly legraci z chaosu, který by přineslo doručování čehokoli.
🔍 Věděli jste? Kreativita v reklamě se často hodnotí podle pěti klíčových kritérií: symbolika, jednoduchost, přesnost, jedinečnost a umělecká hodnota. Tyto kritéria pomáhají určit, jak efektivní a originální je kreativní nápad.
10. British Airways | Billboardy Windows
prostřednictvím LBB
British Airways spustila outdoorovou kampaň s názvem „Windows“, která obsahovala detailní fotografie cestujících dívajících se z oken letadla. Nebylo na nich žádné logo, slogan ani výzva k akci. Reklamy obrátily obvyklý příběh o cestování a zaměřily se spíše na emoce uvnitř letadla než na scenérii venku. A protože BA je považována za ikonickou značku, lidé ji okamžitě poznali.
👀 Věděli jste, že: Podle společnosti Forrester Research dosáhly organizace používající ClickUp za tříleté období odhadovanou návratnost investic (ROI) ve výši 384 %. Tyto organizace generovaly přibližně 3,9 milionu USD v přírůstkových výnosech díky projektům umožněným nebo vylepšeným pomocí ClickUp.
11. Telstra | Lepší na lepší síti
prostřednictvím Telstra na YouTube
Kampaň „Better on a Better Network“ společnosti Telstra představuje nejrozsáhlejší mobilní síť v Austrálii v sérii 26 originálních stop-motion filmů. Každá videoreklama se zaměřuje na jinou oblast a její podivné obyvatele. Od tasmánských čertů přes gotické kakadu až po mužné akácie – kampaň zachycuje charakteristické rysy různých koutů země. Každý 15sekundový spot přináší krátký příběh, který posiluje pokrytí Telstra a positionuje ji jako spojovací článek mezi Australany.
🧠 Zajímavost: Emocionálně nabité reklamy aktivují více oblastí mozku, což vede k silnějšímu zakódování do paměti a vyšší zapamatovatelnosti reklamy.
12. Volkswagen | Think Small (1959)
prostřednictvím Volkswagen
Kampaň „Think Small“ z roku 1959 představila model VW Beetle americkému trhu, který byl posedlý velkými, okázalými automobily. Místo toho, aby se velikost modelu Beetle maskovala, reklamy zobrazovaly malé auto obklopené bílým prostorem a zdůrazňovaly jeho nízkou spotřebu paliva, dostupnost a spolehlivost.
Kreativní vedoucí Helmut Krone a Julian Koenig se zaměřili na vnímané slabiny vozu (velikost a tvar) a proměnili je v prodejní argumenty. Použili praktické slogany jako „Lemon“ (Citron) nebo „Je ošklivý, ale doveze vás tam, kam potřebujete“.
🔍 Věděli jste, že... Podniky generují v průměru 8 dolarů zisku za každý 1 dolar utracený za Google Ads. To dokazuje nákladovou efektivitu digitální reklamy.
13. Skici skutečné krásy od Dove
via Dove
Emotivní kampaň Dove „Real Beauty Sketches“ byla spuštěna v roce 2013 jako krátký film. Vystupoval v ní forenzní kreslíř, který kreslil ženy nejprve podle jejich vlastního popisu a poté podle popisu poskytnutého cizími lidmi. Výsledky odhalily, že ženy mají tendenci hodnotit samy sebe přísněji než ostatní.
Tento kontrast poskytl silné vizuální ztvárnění hlavního poselství kampaně: krása je často definována vnímáním sebe sama, nikoli realitou. Video získalo cenu Cannes Lions Grand Prix, což vedlo k 6% nárůstu prodeje produktů Dove.
🧠 Zajímavost: Ve starověku a středověku existovala reklama jako ústní tradice. Prvním krokem k moderní reklamě byl rozvoj knihtisku v 15. a 16. století.
14. Heineken | Nudný telefon / Nudný režim
prostřednictvím Creativepool
Kampaň společnosti Heineken povzbuzovala lidi, aby se odpojili od svých smartphonů a znovu se spojili se skutečným životem, zejména na živých hudebních akcích. V rámci výjimečné aktivace značka chytře využila infračervenou technologii k doručování skrytých zpráv, které byly viditelné pouze prostřednictvím fotoaparátů telefonů.
Když návštěvníci koncertu zvedli své telefony, aby nahrávali, objevily se na jejich obrazovkách tyto pro oko neviditelné zprávy. Jako součást širší platformy Boring Phone, která zahrnuje výměnu telefonů, samolepky na fotoaparáty a offline honby za pokladem, podporuje digitální detoxikaci.
🧠 Zajímavost: Jeden z nejslavnějších reklamních plakátů z první světové války zobrazuje polního maršála lorda Kitchenera, který vyzývá lidi, aby se přidali k britské armádě. Plakát nesl nápis „BRITOVÉ: Lord Kitchener vás potřebuje“ a pocházel z reklamní kampaně v časopise. Jeho vizuální přitažlivost si všimli i další umělci v USA, kteří nahradili Kitchenerův obraz strýčkem Samem!
15. Starburst | Pokaždé jiné
prostřednictvím Muse by Clios
Po 12 letech mlčení se Starburst vrátil s kampaní „Different Every Time“ (Pokaždé jiné). Jednalo se o živou, technologicky podpořenou kampaň, která oslavovala nekonečné možnosti této cukrovinky. S více než 479 miliony kombinací příchutí v balení po 12 kusech značka tuto rozmanitost využila ve svůj prospěch.
Kampaň využívá generativní AI k vytváření neustále se měnících reklam. Od AR čoček Snapchat až po playlisty Spotify „chews-your-own-adventure“ jsou fanoušci zváni, aby si Starburst vyzkoušeli prostřednictvím personalizovaných cest.
16. Coca-Cola | Share a Coke
prostřednictvím Coca-Cola
Kampaň „Share a Coke“ společnosti Coca-Cola je jednou z nejznámějších marketingových akcí v nedávné historii. Vše začalo odvážným nápadem: nahradit klasické logo Coca-Cola křestními jmény lidí. Od Austrálie po zbytek světa se na lahvích a plechovkách objevila jména a přezdívky. Lidé milovali vzrušení z toho, že našli své jméno na regálech, nebo si koupili láhev pro někoho, na kom jim záleželo.
Společnost využila této příležitosti a nabídla interaktivní zážitky. QR kódy na obalech a digitální nástroje umožnily lidem přizpůsobit si své láhve, vytvářet videa a memy a dokonce sdílet vzpomínky na téma Coca-Cola online.
Běžné typy kampaní (a kde je použít)
Typy kampaní se liší v závislosti na cíli, publiku a platformě. Každá z nich slouží jedinečnému účelu a pomáhá vám efektivně oslovit vaše publikum.
Zde jsou některé z nejběžnějších typů marketingových kampaní a oblasti, kde jsou nejúčinnější. 👇
- Kampaně na zvýšení povědomí o značce: Cílem je představit nebo posílit identitu značky. Jsou ideální pro platformy s širokým dosahem, jako je televize, YouTube a billboardy.
📌 Příklad: Kampaň Apple Shot on iPhone předvádí kvalitu fotoaparátu a zároveň nenápadně posiluje prestiž značky prostřednictvím obsahu vytvořeného uživateli.
- Kampaně k uvedení produktu na trh: Představte nový produkt nebo službu prostřednictvím integrovaných médií a rychle vyvoláte zájem.
📌 Příklad: Společnost Nike při uvedení bot se samozavazovacími tkaničkami na trh využila upoutávky na sociálních médiích, partnerství s influencery a PR akce, aby vyvolala zájem.
- Výkonnostní marketingové kampaně: Podporují konkrétní akce, jako jsou kliknutí, registrace nebo nákupy, a daří se jim na digitálních platformách, jako jsou Google Ads, Meta nebo e-mail.
📌 Příklad: Kampaň Chili's Big Smasher BurgerTime propagovala své menu za 10,99 $. S více než 8 000 hodinami hraní za pouhých 20 dní kampaň proměnila zábavu v návštěvnost, podpořila reálné nákupy a zároveň si zachovala hravý charakter.
- Kampaně na zvýšení sociálního povědomí: Zvyšují povědomí o sociálních nebo environmentálních otázkách, často jsou realizovány prostřednictvím PR, sociálních médií a partnerství s neziskovými organizacemi.
📌 Příklad: ALS Ice Bucket Challenge, která se stala celosvětovým fenoménem a díky sociálním médiím a účasti celebrit zvýšila povědomí o ALS a získala finanční prostředky na boj proti této nemoci.
- Zážitkové kampaně: Poskytují poutavé interakce v reálném světě, které jsou často umocněny sdílením na sociálních sítích.
📌 Příklad: Kampaň Pride in the Park společnosti Lululemon , v rámci které vytvořili působivou uměleckou instalaci v Hudson River Park a pořádali komunitní lekce jógy, přičemž povzbuzovali lidi, aby se o své zážitky podělili na Instagramu pomocí hashtagu #ProudAndPresent.
Jak plánovat a sledovat úspěšné reklamní kampaně
Nejlepší reklamní kampaně vypadají nenuceně – vtipné texty, ohromující vizuály, perfektní načasování. Ale za každou zapamatovatelnou reklamou stojí tým, který žongluje s briefy, revizemi, schváleními, mediálními plány a změnami na poslední chvíli.
Nejenže tak ztrácíte efektivitu, ale riskujete také zpoždění spuštění a nedorozumění, která mohou potopit i ten nejsilnější koncept.
ClickUp propojuje jednotlivé body jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě. Slouží jako váš centralizovaný pracovní prostor pro plánování, přiřazování, psaní, kontrolu a sledování každého detailu vaší strategie reklamní kampaně, to vše s podporou AI.
Software ClickUp pro správu marketingových projektů také eliminuje roztříštěnost práce tím, že sjednocuje kompletní realizaci kampaně do jednoho pracovního prostoru. Váš tým má přehled o 100 % kontextu v každé fázi – od počátečního briefingu až po finální reporting a sledování. Kreativní týmy mohou spolupracovat na materiálech, zatímco account manažeři sledují schvalování a mediální týmy plánují umístění.
Projděme si kroky plánování marketingové kampaně.
Krok č. 1: Brainstorming nápadů na kampaně s AI
Každá úspěšná reklamní kampaň začíná jiskrou: nápadem, poselstvím nebo vizuálním konceptem. A právě zde přicházejí na řadu tyto nástroje pro správu kampaní.
Pomocí tabulek ClickUp si naplánujte základní kameny svého marketingového plánu:
- Vytvořte novou tabuli z postranní lišty → Klikněte na + Nová tabule
- Pomocí lepících poznámek, šipek a tvarů nastíňte cíle kampaně, problémy cílové skupiny, formáty specifické pro danou platformu (např. Instagram Reels vs. YouTube Shorts) a reklamní háčky.
- Spolupracujte v reálném čase a nechte celý svůj tým zapojit se, přidávat komentáře nebo přesouvat prvky.
🚀 Užitečný tip: V rámci Whiteboards může ClickUp Brain generovat nápady na témata kampaní na základě jednoduchého zadání (např. Dejte mi pět nápadů na letní kampaň zaměřenou na péči o pleť) nebo dokonce navrhnout vizuální koncepty či hlavní obrázky, které mohou posloužit jako vodítko pro váš designový tým.
Pište a spolupracujte pomocí univerzálních dokumentů
Jakmile budete mít jasnou představu o směru kampaně, přejděte na ClickUp Docs + ClickUp Brain a proměňte nápady v reálný obsah a plány:
- Vytvořte kreativní briefy, napište reklamní scénáře, načrtněte storyboard videa nebo sepište klíčové výstupy.
- Označte členy týmu, aby přispěli svými nápady, nebo přiřaďte sekce, jako jsou CTA nebo brandové sdělení.
- Přidejte komentáře s připomínkami nebo vysvětleními, aby vše zůstalo na jednom místě.
Pokud máte v dokumentu úkol k provedení, stačí danou část zvýraznit a přiřadit ji svému copywriterovi nebo designérovi pomocí funkce ClickUp Assign Comments.
Řekněme, že váš tým dokončil strategické jednání o Whiteboards pro vaši další sezónní kampaň. Otevřete dokument a začněte v něm vytvářet kreativní brief. Vedoucí značky přidá tón a positioning, copywriter navrhne nadpisy a skripty a designér uvede klíčové výstupy.
ClickUp Brain můžete také použít v aplikaci Docs k:
- Vytvořte několik variant nadpisů, předmětů e-mailů nebo popisků na sociálních sítích přizpůsobených vašemu stylu.
- Shrňte dlouhé briefy kampaní do bodů pro kontrolu vedením.
- Vylepšete své sdělení tím, že požádáte ClickUp Brain, aby vaše texty byly přesvědčivější, stručnější nebo lépe odpovídaly konkrétní osobnosti.
- Využijte v Brain několik modelů LLM, včetně ChatGPT, Gemini, Claude a dalších, a použijte je pro výzkum, úpravy a další účely.
Krok č. 2: Naplánujte si časový harmonogram kampaně
Kampaň bez časového harmonogramu je jen seznamem přání. Pomocí zobrazení ClickUp Gantt View můžete vizuálně zmapovat závislosti. To pomáhá předcházet překážkám a udržuje vaše termíny realistické.
Pokud například dokončujete časový plán promo akce „Zpátky do školy“, můžete pomocí Ganttova diagramu naplánovat úkoly, nastavit závislosti a vizualizovat kritickou cestu.
A pokud dáváte přednost seznamům, můžete použít zobrazení seznamu ClickUp k řízení úkolů kampaně s jasnými prioritami, přiřazenými osobami a termíny, což je ideální pro kalendáře obsahu, varianty reklam nebo úkoly specifické pro daný kanál.
ClickUp Brain funguje jako váš strategický asistent
Zde je návod, jak využít AI v reklamě při plánování časových os:
- Seznamte se s výstupy pro uvedení nového produktu na trh nebo sezónní kampaň (např. Co bychom měli vytvořit pro kampaň Black Friday?).
- Vytvořte si vzorové časové osy, abyste měli náskok při plánování projektů.
- Rozložte složité nápady na malé úkoly
Chelsea Bennett, manažerka pro zapojení značky ve společnosti Lulu Press, se podělila o své zkušenosti:
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Platforma pro správu projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme doslova každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Krok č. 3: Opakovaně používejte pracovní postupy kampaní pomocí šablon
Provádíte podobné kampaně pro e-mail, sociální sítě nebo placená média? Ušetřete čas pomocí šablony ClickUp pro správu marketingových kampaní. Obsahuje sedm přizpůsobitelných stavů, včetně Blokováno, Zrušeno, Dokončeno, Hotovo a Probíhá, které týmům pomáhají sledovat přesnou fázi každého úkolu kampaně.
Tato šablona marketingového plánu také obsahuje 11 vlastních polí, jako jsou Konečný obsah, Návrh, Reference, Schválení a Přiřazený tým. Ty vám umožňují zachytit důležité informace o každém úkolu a jasně vizualizovat průběh kampaně v jednotlivých fázích kontroly.
⚡ Archiv šablon: Šablona ClickUp Advertisement je ideálním nástrojem pro brainstorming nápadů a strategií, stanovení priorit úkolů a sledování výkonnostních metrik. Šablona pro reklamu urychluje plánování a zajišťuje, že se včas dostanete ke své cílové skupině.
Krok č. 5: Automatizujte svůj pracovní postup
Pokud vás unavuje neustále se ptát lidí na novinky, nastavte si ClickUp Automations + AI Agents, které se postarají o připomenutí, automatické přiřazování úkolů při změně stavu a upozorňování zúčastněných stran, když je potřeba jejich schválení.
Zde je návod, jak nastavit vlastní automatizaci v ClickUp:
- Klikněte na tlačítko ⚙️ Automatizovat (vpravo nahoře).
- Vyberte nebo nastavte automatizaci: Když je stav Potřeba kontroly, přiřaďte úkol kreativnímu řediteli. Když je úkol po termínu, pošlete připomenutí osobě, které byl úkol přiřazen. Když je úkol označen jako Dokončeno, přesuňte jej do další fáze.
- Pokud je stav Vyžaduje kontrolu, přiřaďte úkol kreativnímu řediteli.
- Pokud je úkol po termínu, pošlete připomenutí osobě, které byl úkol přidělen.
- Když je úkol označen jako Dokončeno, přesuňte jej do další fáze.
- Pokud je stav Vyžaduje kontrolu, přiřaďte úkol kreativnímu řediteli.
- Pokud je úkol po termínu, pošlete připomenutí osobě, které byl úkol přidělen.
- Když je úkol označen jako Dokončeno, přesuňte jej do další fáze.
Kromě tradičních automatizací založených na pravidlech přinášejí agenti ClickUp AI do vašeho pracovního postupu adaptivnější a inteligentnější vrstvu.
Místo čekání na jednoduché spouštěče AI agenti interpretují kontext úkolů, rozumějí záměrům a na základě svých zjištění podnikají proaktivní kroky – ať už jde o označení chybějících podrobností v briefingu, generování kontrolních seznamů, přepisování popisů úkolů podle vašich interních standardů nebo automatickou koordinaci vícestupňových pracovních postupů.
Mohou sledovat vzorce, předvídat zpoždění, přerozdělovat práci, upravovat časové plány a komunikovat v přirozeném jazyce pomocí shrnutí nebo aktualizací, které zprostředkovávají lidský přístup. Stručně řečeno, zatímco automatizace zvládají předvídatelné úkoly, agenti AI se starají o nejednoznačné situace, čímž povyšují váš pracovní prostor z reaktivních spouštěčů na skutečně inteligentní správu pracovních postupů.
Krok č. 6: Sledujte výsledky kampaně pomocí dashboardů
Přehled o výkonu kampaně pomáhá týmům zůstat v souladu a rychleji reagovat na to, co je nejdůležitější.
Vytvořte si pro svou reklamní kampaň dashboard ClickUp, který zobrazuje klíčové KPI, včetně impresí, konverzí, stavu kreativy, marketingového rozpočtu a dalších. Přidejte karty, jako jsou pruhy postupu pro tvorbu aktiv, sledování cílů pro výstupy týmu a grafy pro výkonnost konkrétní platformy.
Vytvoření vlastního panelu kampaně:
- Z postranní lišty → klikněte na Dashboards (Dashboardy) → + New Dashboard (Nový dashboard)
- Přidejte tyto karty: Tabulka dokončených úkolů: Sledujte pokrok aktiv Sledování cílů: Sledujte kreativní milníky Koláčové nebo sloupcové grafy: Porovnávejte výkonnost reklam a marketingové KPI
- Graf dokončených úkolů: Sledujte pokrok aktiv
- Sledování cílů: Sledujte kreativní milníky
- Koláčové nebo sloupcové grafy: Porovnejte výkonnost reklam a marketingové KPI
- Propojte relevantní seznamy nebo složky a získejte data v reálném čase.
- Graf dokončených úkolů: Sledujte pokrok aktiv
- Sledování cílů: Sledujte kreativní milníky
- Koláčové nebo sloupcové grafy: Porovnejte výkonnost reklam a marketingové KPI.
🚀 Rychlý tip: Provozování kampaně znamená žonglovat s prostředky, zpětnou vazbou, výzkumem a kreativními nápady najednou. ClickUp Brain MAX vám to vše usnadní.
Postupujte takto:
- Okamžitě prohledávejte přehledy kampaní, kreativní materiály, mediální plány a zpětnou vazbu od klientů v ClickUp, Google Drive, Dropboxu a všech připojených aplikacích – už nemusíte prohledávat složky, když klient požádá o „verzi 3“ reklamního textu.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete aktualizovat stav kampaní, přidělovat kreativní úkoly nebo vymýšlet slogany hlasem – bez použití rukou, zatímco prohlížíte návrhy nebo se připravujete na hovory s klienty.
- Nahrazuje desítky nesouvislých nástrojů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, jediným kontextovým řešením, které skutečně rozumí kontextu vaší kampaně – nejde jen o obecné marketingové rady.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – umělou inteligenci, která zná vaše brandové pokyny, minulé kampaně a pracovní postupy týmu. Zbavte se dnes roztříštěnosti nástrojů umělé inteligence.
Poučení z nejlepších příkladů marketingových kampaní
Chcete, aby vaše příští reklamní kampaň byla úspěšná? Zde je několik poučení z některých skvělých propagačních strategií:
- Sázejte na překvapení: Nečekané spolupráce (například corpse paint + péče o pleť) rychle upoutají pozornost.
- Vyprávějte příběh: Ať už jde o děti LEGO nebo chlápka s ručníkem z reklamy Old Spice, příběhy zůstávají v paměti.
- Zajistěte interaktivitu: Od her po živé odpovědi, nechte své publikum hrát s vámi.
- Využijte kulturu: Využijte trendy, nostalgii nebo místní humor pro okamžitou srozumitelnost.
- Zachovejte lidský rozměr: Humor, emoce a reálné zvláštnosti vždy porazí specifikace produktu.
- Obraťte scénář: Obraťte obvyklé sdělení nebo zdůrazněte nový úhel pohledu, abyste vynikli.
- Nepřehánějte to: Někdy stačí jen jemný náznak (jako billboardy BA v oknech).
- Nechte uživatele vést: Obsah vytvářený uživateli = autentické zapojení a loajalita ke značce
Realizujte odvážné nápady s ClickUp
Za každou nezapomenutelnou kampaní se skrývá spousta plánování, koordinace a kreativního chaosu.
S ClickUp máte vše na jednom místě: návrhy konceptů v Docs, plánování časových os pomocí Ganttových diagramů, organizování aktiv a automatizace opakujících se úkolů.
A s ClickUp Brain budou nápady vašeho týmu ještě chytřejší a rychlejší.
Nečekejte, až vás napadne ten nejlepší nápad, buďte kreativní a realizujte ho s ClickUp.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅