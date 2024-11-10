10 různých typů marketingu pro propagaci vaší značky

Věděli jste, že podnikatel z konce 18. století, Josiah Wedgwood, je široce známý jako průkopník moderního marketingu? Pro svou keramickou společnost využíval přímou poštu, bezplatné doručení, nabídky typu „koupíte jeden, dostanete druhý zdarma“ atd.
V posledních několika stoletích se však definice pojmu „moderní“ dramaticky změnila. Věci, které byly v minulém desetiletí jedinečné a inovativní, jsou dnes již passé. To, co bylo včera moderní, bude zítra pravděpodobně tradiční nebo dokonce zastaralé.
Proto je důležité porozumět typům marketingu, které máte k dispozici. Dnes se podíváme na celé spektrum.
Tradiční marketing
Tradiční marketing označuje strategie, postupy a techniky, které organizace dlouhodobě využívají v rámci svých propagačních aktivit. Tradiční marketing se obvykle používá jako protiklad digitálního marketingu, který je považován za moderní.
Mezi nejběžnější tradiční marketingové strategie patří:
- Tisková reklama: Umístění propagačních materiálů a reklam v novinách, časopisech, odborných časopisech atd.
- Televizní reklama: Videoreklamy a vzdělávací programy v televizi
- Venkovní reklama: billboardy, plakáty, bannery atd.
- Akce: Partnerství, sponzorství a zobrazování reklam na odborných akcích
- Přímý marketing: propagační e-maily, katalogy, telefonáty atd.
Digitální marketing
Digitální marketing označuje taktiky, které využívají internetové online kanály, jako jsou vyhledávače, sociální média, mobilní zařízení atd. Digitální marketing otevřel značkám celou řadu příležitostí.
🎯 Dosah: Více než 90 % Američanů vlastní smartphone a 15 % dospělých v USA používá internet výhradně z tohoto zařízení. V běžný den tráví zákazníci 6,5 hodiny online. Pokud značka potřebuje oslovit dostatečný počet lidí, je internet tím správným místem.
🎯 Nízké vstupní bariéry: Digitální marketingovou kampaň může spustit kdokoli již za 100 dolarů. To vyrovnává podmínky pro jednotlivé podnikatele a malé firmy.
🎯 Efektivita: Online marketing generuje velké množství dat, které mohou značky využít k vytváření, monitorování a optimalizaci svých kampaní. Díky tomu je marketing nákladově efektivnější a přináší vyšší návratnost investic.
🎯 Přizpůsobení: Na rozdíl od tisku, televize nebo billboardů lze online reklamy přizpůsobit zájmům diváků.
🎯 Cílení: Díky digitálnímu marketingu můžete segmentovat publikum mnohem podrobněji. Retargeting může být kontextový a včasný, což z něj činí účinnou marketingovou strategii.
🎯 Adaptabilita: Pokud kampaň nefunguje, okamžitě změňte parametry. Ztrácíte peníze; pozastavte ji jedním kliknutím. Událost v reálném světě ji činí irelevantní; zastavte kampaň.
🎯 Složený efekt: Marketingové kampaně na sociálních médiích vytvářejí flywheel efekt, rozšiřují dosah a staví na šíření informací ústním podáním. To vytváří jak důvěryhodnost, tak viditelnost.
Není tedy divu, že od nástupu internetu na počátku 90. let 20. století zaznamenal digitální marketing exponenciální růst. A také se rychle vyvíjí.
Značky nacházejí výjimečně nové způsoby, jak upoutat pozornost potenciálních zákazníků. Momentový marketing, proximity marketing a živé video nakupování jsou jen některé z nových trendů. Podívejme se na ně podrobněji.
Typy digitálního marketingu
V závislosti na kanálu, který používáte, taktice, kterou zkoušíte, a sdělení, které sdílíte, existují desítky typů digitálního marketingu. Pojďme se zde podívat na ty nejúčinnější, nejoblíbenější nebo nejzajímavější.
1. Obsahový marketing
Obsahový marketing se týká tvorby, publikování a distribuce obsahu prostřednictvím vlastních, placených a získaných kanálů. Je základem veškerého digitálního marketingu. Je také měnou v aktivitách inbound marketingu. Musíte tedy zajistit, aby byl co nejúčinnější.
Aktivity v oblasti obsahového marketingu
V rámci svých aktivit v oblasti content marketingu byste měli:
- Publikujte obsah na sociálních médiích a budujte povědomí o značce
- Umístěte zdroje na svůj web jako uzavřený obsah, který si lidé mohou stáhnout po zadání své e-mailové adresy (zaznamenané jako potenciální zákazník).
- Pořádejte webináře, abyste své publikum vzdělávali a zapojili je do prodejního trychtýře.
Příklad obsahového marketingu
Každý rok vytváří Spotify Wrapped mimořádný obsah na základě údajů, které má o poslechových zvyklostech zákazníků. Shrnuje nejoblíbenější umělce, alba, písně a podcasty zákazníků, aby jim poskytlo přehled o uplynulém roce. To v nich vyvolává pocit nostalgie a zároveň je natolik zaujme, že se o to chtějí podělit.
Osvědčené postupy v oblasti obsahového marketingu
Zajistěte, aby byl obsah zajímavý: Internet je přeplněn obsahem. Abyste vynikli, musíte svůj obsah udělat zajímavým. Zaměřte se na zájmy svých zákazníků a nabídněte jim něco smysluplného.
Personalizujte: Generický obsah je k dispozici na každém kroku. Přizpůsobte svůj obsah tak, aby vyhovoval potřebám, zájmům a preferencím zákazníků ve správný čas.
Komplexní znalosti: Vzdělávejte zákazníky prostřednictvím různých forem a druhů obsahu týkajícího se vaší odbornosti. Pečlivě používejte opakování a zdůrazňování.
Nabídněte hodnotu: Neprodávejte hned. Nejprve nabídněte hodnotu. Vzdělávejte čtenáře. Dejte jim nástroje atd., než jim začnete nabízet svůj produkt.
2. Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
SEO je praxe vytváření a optimalizace obsahu za účelem dosažení vyššího umístění na stránkách výsledků vyhledávačů (SERP).
SEO aktivity
Typická SEO praxe zahrnuje:
- Výzkum: Porozumění klíčovým slovům, která vaši zákazníci vyhledávají, jejich vzorcům a potřebám.
- Strategie obsahu: Vytvoření kalendáře témat a nápadů, které budou dlouhodobě konzistentně publikovány.
- Optimalizace obsahu: Vytváření obsahu, který splňuje osvědčené postupy SEO v oblasti používání klíčových slov, struktury, interních odkazů atd.
- Budování odkazů: Výměna odkazů s renomovanými webovými stránkami za účelem budování důvěryhodnosti.
- Technické SEO: Nastavení webových stránek tak, aby byly atraktivní a snadno indexovatelné pro vyhledávací roboty.
Příklady SEO
Každá organizace provádí SEO s různou mírou úspěchu. Existuje řada různých příkladů napříč spektrem. Ve světě marketingu je HubSpot známý jako jeden z nejlepších.
V oblasti nakupování vede Amazon většinu žebříčků. V případě většiny vzdělávacích obsahů je na prvním místě Wikipedia. A u všech vyhledávacích termínů souvisejících se značkou předčí všechny ostatní odpovídající webové stránky značky.
Osvědčené postupy SEO
- Proveďte důkladný výzkum klíčových slov a zúžte své pole působnosti na ta, která jsou pro vaši značku nejrelevantnější.
- Vytvářejte obsah pro čtenáře a optimalizujte jej pro vyhledávače, ne naopak.
- Buďte důslední – i vaše nejlépe hodnocené články mohou klesnout v SERP, pokud nebudete důslední.
- Zaměřte se také na strukturu, hierarchii informací, nadpisy, odkazy atd.
3. Marketing ve vyhledávačích (SEM)
Marketing ve vyhledávačích znamená, že platíte za umístění reklam v horní části stránky s výsledky vyhledávání (SERP). Jedná se o klíčovou taktiku outbound marketingu.
SEM aktivity
SEM, známý také jako pay-per-click (PPC), je proces nabízení relevantních klíčových slov, aby značky mohly oslovit zákazníky v okamžiku, kdy něco hledají.
Hlavním důvodem, proč SEM funguje, je to, že značky vytvářejí přímou souvislost mezi marketingovými aktivitami a prodejem.
Například pokud zaplatíte 1 $ za kliknutí a 1 ze 100 se stane platícím zákazníkem, vaše náklady na akvizici budou 100 $. Pokud prodáváte produkt za 1000 $, je to skvělá návratnost investic.
S rostoucí konkurencí a nízkými vstupními bariérami však náklady na SEM stoupají. Bez kvalifikovaných specialistů na SEM můžete nakonec zaplatit více peněz, než jste zamýšleli, a získat jen malou odměnu.
Bonus: Šablony PPC reportů!
Příklad SEM
PPC je obzvláště účinné pro e-commerce nebo SaaS nástroje. Pokud například zákazník vyhledá na Googlu „iPad Mini“, najde reklamy od různých prodejců, kteří soutěží o to, aby se zobrazili v horní části stránky.
SEM, uvedený jako „sponzorovaný“ výsledek, umožňuje značkám neorganicky se objevit v horní části SERP. Na druhou stranu, nástroje SaaS využívají SEM ve svůj prospěch tím, že v pravý čas registrují zákazníky k bezplatným zkušebním verzím nebo ukázkám.
Osvědčené postupy SEM
- Kombinujte SEO a SEM pro lepší výkon
- Optimalizujte vstupní stránky, abyste maximalizovali konverze.
- Přidejte vylučující klíčová slova, abyste zabránili plýtvání
- Používejte atraktivní výzvy k akci (CTA)
- Pravidelně optimalizujte, vyřazujte neúspěšné kampaně a zdvojnásobte úsilí u těch úspěšných.
4. Marketing na sociálních médiích
Marketing na sociálních médiích v zásadě zahrnuje všechny aktivity, které značky provádějí na platformách jako Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok atd. Obvykle se jedná o následující činnosti.
Marketingové aktivity na sociálních médiích
- Organický obsah: Pravidelné zveřejňování obsahu na platformě, často s využitím jiných formátů.
- Reklama: Cílení na konkrétní publikum na základě preferencí a návyků používání platformy pomocí dynamických a přizpůsobených reklam.
- Živé akce: Online živé akce, jako jsou uvedení produktů na trh, webináře a akce typu „Zeptejte se mě na cokoliv“ (AMA) s celebritami.
- Kvízy a soutěže: Propagační soutěže, dárky a ceny
- Influencer marketing: Více o tom později
Příklad marketingu na sociálních médiích
V posledních letech se aplikace pro výuku jazyků Duolingo blýskla fantastickými kampaněmi na sociálních médiích. Duolingo se zaměřuje na komunitní a gamifikační aspekty značky a pravidelně zveřejňuje vtipný obsah na sociálních médiích. Vytvořili si online identitu, která je sympatická, zapamatovatelná a účinná.
Osvědčené postupy v oblasti marketingu na sociálních médiích
Odlište se: Sociální média jsou místem, kde lidé často bezmyšlenkovitě scrollují. Vytvářejte obsah, který vyniká a upoutá pozornost uživatelů.
Zkraťte: Vytvořte obsah v krátkých dávkách, aby ho lidé mohli snadno konzumovat a pokračovat dál.
Změňte účel: Když zákazníci poprvé uvidí váš (krátký) obsah, pravděpodobně mu nevěnují přílišnou pozornost. Změňte účel a zopakujte své sdělení, aby mohli včas podniknout příslušné kroky.
Zapojte: Aktivně zapojte své zákazníky. Nepublikujte pouze obsah, který si mohou prohlédnout. Vyzvěte je, aby lajkovali, sdíleli, komentovali atd. a prohloubili tak své zapojení.
5. E-mailový marketing
E-mailový marketing je digitální verzí přímé pošty. Jednoduše řečeno, jedná se o proces využívání e-mailového kanálu jako součásti propagační strategie. Inovativní marketéři však vytvořili dynamickou a vzrušující praxi e-mailového marketingu.
E-mailové marketingové aktivity
Newslettery: Pravidelné vzdělávací obsahy, jejichž cílem je přilákat čtenáře a zaujmout je tématem, které je zajímá. Úspěch této taktiky dokládá libovolný počet Substacků.
E-mailové kampaně: Série e-mailů navržených tak, aby splnily konkrétní cíl. Například organizace zasílají uvítací e-mailové kampaně, když se zákazník zaregistruje k odběru produktu.
Propagační e-maily: E-maily s podrobnostmi o výprodejích, akcích, last minute nabídkách atd., jejichž cílem je přimět zákazníka k okamžité akci.
Příklady e-mailového marketingu
Nejdůležitější e-mail je ten, který odešlete, když se s vámi zákazník rozchází. Tento příklad od Grammarly je emotivní, ale ne vlezlý. Uklidňuje uživatele ohledně jeho přístupu a zároveň ho nenápadně vybízí, aby se znovu přihlásil k odběru.
Osvědčené postupy v e-mailovém marketingu
- Vylepšete předměty svých e-mailů: Buďte inovativní, experimentujte a zaměřte se na předměty e-mailů, abyste zvýšili míru otevření.
- Zahrňte více odkazů: Vytvořte čtenářům příležitost dozvědět se více nebo podniknout akci na základě e-mailu.
- Zajistěte responzivitu: Umožněte lidem číst vaše e-maily na mobilních zařízeních, aniž by museli mhouřit oči.
- Zvolte možnost opt-in: Umístěte odkaz pro odhlášení na viditelné místo – nezajímá vás přece udržet si nezainteresovaného uživatele.
6. Influencer marketing
Důležitou součástí marketingu na sociálních médiích je spolupráce s influencery. Značky si vybírají populární influencery ze svého oboru, aby jim pomohli propagovat jejich produkty.
Influencer marketingové aktivity
- Propagace: Influenceri se stávají ambasadory značky
- Recenze: Influenceri zveřejňují recenze produktů, které od značky obdrželi zdarma.
- Spolupráce: Značky vytvářející produkty na základě poznatků a zpětné vazby od influencerů
- Sponzorství: Značky sponzorující konkrétní druhy videí/obsahu od influencerů
- Ukázky: Kosmetické značky to dělají často – zvou influencery, aby vyzkoušeli produkt a předvedli, jak se používá.
Příklady influencer marketingu
Společnost Dove pravidelně využívá influencer marketing k šíření svého poselství o sebevědomí a inkluzivitě. V rámci různých kampaní zapojuje více než 1 000 influencerů, aby dosáhla trvalého a silného dopadu.
Osvědčené postupy influencer marketingu
Vybírejte pečlivě: Důkladně prozkoumejte všechny influencery, se kterými chcete spolupracovat, aby byly v souladu s hodnotami vaší značky.
Buďte strategičtí: Nezveřejňujte pouze příspěvky influencerů o vašem projektu. Umožněte jim stát se strategickými partnery prostřednictvím pokračující spolupráce.
Aktivujte: Poskytněte influencerům všechny potřebné zdroje, jako jsou obsahové materiály, zprávy, scénáře, vzorky produktů atd.
Měření: Dosah influencer marketingu může být atraktivní. Pečlivě však měřte návratnost vašich investic.
7. Affiliate marketing
Affiliate marketing je, když využijete třetí stranu nebo zprostředkovatele k propagaci svých produktů výměnou za provizi. Například několik influencerů působí zároveň jako affiliate partneři, zejména v případě digitálních produktů a e-commerce webů.
Affiliate marketingové aktivity
- Zaregistrujte si ty správné affiliate partnery s relevantním cílovým publikem.
- Navrhněte mechanismus provizí
- Poskytněte jim potřebné zdroje
- Vytvořte affiliate odkazy, které mohou používat vaši partneři.
- Nastavte automatizaci a procesy pro sledování affiliate aktivit ve velkém měřítku.
Příklady affiliate marketingu
Amazon.com má jeden z největších affiliate programů na světě. Influenceri, jednotlivci, malé podniky i YouTubery získávají od Amazonu provize za doporučování produktů.
Osvědčené postupy v oblasti affiliate marketingu
Budujte vztahy: Affiliate partneři jsou také jakýmisi ambasadory značky. Doporučují vaše produkty publiku, které jim důvěřuje. Budujte vztahy se svými affiliate partnery.
Vytvořte víceúrovňové programy: Affiliate partneři doporučují produkty za provize. Motivujte tedy ty, kteří doporučují více. Nabídněte vyšší provize těm, kteří dosahují lepších výsledků.
Diverzifikujte: I když je dobré se soustředit na svou specializaci, diverzifikujte také své partnerské vztahy. Vybudujte si síť partnerů, kteří pokrývají celou škálu vaší zákaznické základny.
8. Mobilní marketing
Mobilní marketing využívá mobilní telefony jako kanál pro propagační sdělení. Se smartphony jsou možnosti nekonečné.
Mobilní marketingové aktivity
- SMS: Nejzákladnější a nejoblíbenější forma mobilního marketingu – tak stará, že se téměř považuje za tradiční.
- Oznámení v aplikacích: Moderní marketingoví profesionálové využívají oznámení v aplikacích kreativním způsobem, aby přilákali a zaujaly uživatele.
- Mobilní reklama: Placená textová nebo obrazová reklama na mobilních zařízeních, v obchodech s aplikacemi atd.
- Proximity marketing: Zprávy, když uživatel projde určitým místem, například nákupním centrem nebo obchodem.
Příklady mobilního marketingu
Headspace zasílá velmi promyšlená a aktuální oznámení. Jsou navržena tak, aby integrovala mindfulness do každodenních činností.
Osvědčené postupy v mobilním marketingu
- Zprávy zasílejte pouze zákazníkům, kteří se aktivně přihlásili k odběru.
- Ovládejte počet odeslaných zpráv – nechcete přece být otravní.
- Zprávy by měly být krátké, výstižné a atraktivní.
- Poskytujte hodnotu; buďte informativní, vzdělávací, vtipní nebo jen připomínající.
- Usnadněte odhlášení odběru
9. Momentový marketing
Jak název napovídá, moment marketing je přístup k marketingu založený na principu carpe diem. Značky po celém světě využívají svátky, události nebo dokonce incidenty na sociálních médiích k vytvoření marketingového sdělení.
Design svátečních kelímků Starbucks je jedním z nejoblíbenějších příkladů momentového marketingu. Několik značek pořádá kampaně k 4. červenci, Dni díkůvzdání, Vánocům atd. Momentový marketing je však mnohem spontánnější.
V roce 2013, kdy došlo k výpadku proudu během Super Bowlu, americká značka sušenek Oreo tuto situaci využila. Příspěvek na sociálních médiích se stal virálním a vyvolal miliony úsměvů po celém světě.
Bonusové čtení: Zde je ústní historie toho, jak vznikl příspěvek Oreo.
Osvědčené postupy momentového marketingu
- Vyberte si správný okamžik (nesnažte se využít každou příležitost)
- Udržujte sdělení v souladu se značkou (odolejte pokušení být vtipný, aniž byste zohlednili hlas značky).
- Buďte pozitivní (nekritizujte jiné značky)
- Zvýrazněte vizuální stránku pro větší dopad (umístěte výstižnou pointu na hezké pozadí).
10. Guerillový marketing
Guerilla marketing, který popularizoval Jay Conrad Levinson ve své stejnojmenné knize z roku 1984, využívá nekonvenční metody k propagaci značky. Dobrý guerilla marketing je šokující, rušivý a agresivní.
Společnost Samsung pravidelně pořádá kampaně proti společnosti Apple a jejím produktům. Tentokrát se rozhodla pro netradiční přístup. Samsung rozdala obyvatelům nizozemského města Appel zdarma telefony Galaxy a prohlásila, že komunita Appel přešla na Samsung.
Tato kampaň přinejmenším přiměla lidi se otočit a všimnout si jí, čímž vyvolala rozruch mezi věrnými fanoušky Apple i Samsungu.
Osvědčené postupy guerillového marketingu
- Buďte originální: Guerillový marketing, který je repetitivní a neoriginální, může být pro spotřebitele otravný a mít kontraproduktivní účinky.
- Buďte kritičtí: Sdílejte své guerillové marketingové nápady s co nejvíce různorodými skupinami lidí a získejte zpětnou vazbu.
- Buďte omnichannel: Zveřejňujte své guerillové marketingové aktivity online, abyste zvýšili svůj dosah.
Výše uvedené jsou sice deset nejběžnějších typů marketingu, ale nejsou jedinými. Zde je několik typů marketingu, které lze zařadit do kterékoli z výše uvedených kategorií nebo které vynikají samy o sobě.
Video marketing: Používání videa jako primárního formátu a publikování na YouTube, Vimeo, Instagram Reels atd. za účelem propagace produktů.
Konverzační marketing: Nastavení živého chatu nebo chatbotů jako místa interakce s uživatelem za účelem doporučení vhodných produktů, podávání návrhů, odpovídání na otázky atd.
Event marketing: Účast na oborových akcích nebo pořádání vlastních konferencí za účelem oslovení potenciálních zákazníků. Jedná se o oblíbenou metodu v odvětví B2B.
Marketing založený na účtech: Jedná se o další techniku B2B marketingu, která zahrnuje identifikaci jednotlivých potenciálních zákazníků a zaměření aktivit na ně. Pokud například nová fintechová společnost identifikuje Citibank jako svůj cíl, bude provádět kampaně s cílem přilákat různé zainteresované strany z banky.
Stealth marketing: Produktové umístění a další nenápadné marketingové techniky.
Jak vidíte, svět je vám otevřený. Existují desítky marketingových technik, které můžete použít k propagaci své značky online. Účinné marketingové strategie však kombinují tyto techniky, aby dosáhly většího dopadu. Zde je návod, jak na to.
Kombinace marketingových strategií
Moderní obchodní prostředí je komplexní. Dnešní zákazníci preferují samoobslužný přístup. Provádějí vlastní průzkum trhu a sledují značky na různých kanálech, než naváží kontakt.
Zákazníci generace Z jsou rodilí uživatelé internetu. Jsou silně ovlivněni digitálními nástroji. Snaží se vytvořit si vlastní identitu. Berou své zájmy vážně a očekávají, že značky budou mít svědomí.
K přilákání, zaujetí a prodeji těmto zákazníkům je zapotřebí více než jeden typ marketingu. Řešení: Integrovaný marketingový plán.
Co je integrovaný marketingový plán?
Integrovaný marketingový plán kombinuje to nejlepší z různých marketingových kanálů, technik a sdělení, aby maximalizoval dosažení cílů.
Jak vytvořit integrovaný marketingový plán?
Pokud chcete vytvořit integrovaný marketingový plán, zde je rámec založený na komplexním nástroji pro řízení projektů.
1. Definujte své cíle
Mějte jasno v tom, čeho chcete integrovaným marketingem dosáhnout. Je to povědomí, generování potenciálních zákazníků, prodej nebo něco jiného? Nastavte si marketingové OKR tak, aby byly viditelné a sledovatelné na místě, jako je ClickUp Goals.
Stanovte si číselné, finanční, pravdivé/nepravdivé a úkolové cíle. Uspořádejte je do složek, abyste mohli sledovat průběh jejich plnění. Sdílejte je s týmem bezpečně díky správné kontrole přístupu. Rozdělte marketingové cíle na úkoly, které každý člen týmu splní v průběhu roku.
2. Vyberte si své kanály
Existuje několik platforem sociálních médií a každých pár týdnů přibývají nové. Ne všechny jsou pro vás vhodné.
Pokud prodáváte produkt B2B, možná najdete větší zájem na LinkedIn než na TikToku. Pokud se jedná o kosmetický produkt, mohou být relevantnější kanály jako Instagram nebo YouTube. Vyberte si tedy správnou kombinaci kanálů, která bude vyhovovat potřebám vašeho podnikání.
Poté rozdělte své obchodní cíle na cíle specifické pro jednotlivé kanály. Můžete například využít influencer marketing k vytvoření povědomí o značce v souvislosti s uvedením nového produktu na trh a zároveň zveřejňovat reklamy na sociálních médiích, abyste podpořili prodej.
3. Naplánujte si své aktivity
Jakmile si stanovíte, čeho chcete dosáhnout, je čas naplánovat, jak toho dosáhnout. K tomu je nezbytný nástroj pro řízení projektů. Pokud jste v této oblasti nováčky, prostudujte si předem několik příkladů marketingových plánů, abyste načerpali inspiraci.
Nastavte hierarchii projektů: Organizujte svou práci pomocí ClickUp Tasks do projektů, úkolů, podúkolů, kontrolních seznamů atd.
Brainstorming nápadů: Svolejte svůj tým a společně vymýšlejte nápady na integrované marketingové kampaně. Například vaše týmy pro sociální média, influencer marketing a video marketing mohou spolupracovat na navrhování kampaní, které sdílejí/využívají obsah.
Pomocí tabulek ClickUp Whiteboards můžete mapovat své nápady, propojovat je a získávat schválení. Po schválení můžete přímo z tabule vytvořit úkoly a začít pracovat.
Naplánujte si práci: Přiřaďte všem úkolům datum zahájení a ukončení a vytvořte si marketingový plán. Zajistěte, aby vaše integrované kampaně fungovaly paralelně a maximalizovaly tak svůj dopad. Pokud například provádíte guerillový marketing v terénu, ujistěte se, že o tom ví i váš online tým.
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je použít zobrazení kalendáře nebo Ganttova diagramu v ClickUp k vizualizaci překrývajících se aktivit. Pokud sdílíte kreativní zdroje, jako jsou copywriter nebo designér, označte je jako závislosti. Propojte různé úkoly, abyste byli informováni, když dojde k nějaké změně.
⚡️Archiv šablon: K zahájení práce můžete také použít kteroukoli z těchto šablon marketingového kalendáře.
Automatizujte pracovní postupy: Integrovaná marketingová funkce je ze své podstaty složitá. Uveďme jednoduchý příklad. Na velmi základní úrovni, pokud zveřejňujete dvě aktualizace denně na třech sociálních médiích, potřebujete 42 verzí textu, 42 obrázků (alespoň v upravené velikosti), desítky odkazů v závislosti na tom, kolik z nich opakovaně používáte, a schválení.
Nemluvě o neomezeném množství následných činností, které musí manažer sociálních médií provádět v souvislosti s každou z těchto aktivit. Odstraňte tyto neefektivnosti pomocí účinné automatizace.
- Nastavte formuláře ClickUp, které zachycují kreativní zadání a automaticky na jejich základě vytvářejí úkoly.
- Jakmile je návrh hotový, automaticky přiřaďte úkol zpět správci sociálních médií.
- Vytvořte si úložiště odkazů, popisů produktů, šablon zápatí atd. pro snadný přístup.
- Integrujte populární aplikace jako HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics atd. a spravujte aktiva a výkon přímo z ClickUp.
Aby byl tento proces plynulejší, vyzkoušejte šablonu pro správu marketingových kampaní od ClickUp. Použijte ji ke konsolidaci všech svých obsahových aktiv, správě publikování a sledování výkonu.
A co víc? Brainstormujte nápady, pište rychleji, provádějte kontrolu pravopisu, vytvářejte šablony a mnoho dalšího s ClickUp Brain. Můžete také klást ClickUp Brain otázky týkající se vašich integrovaných marketingových projektů a okamžitě získat odpovědi.
Pokud jste v plánování projektů nováčky, vyzkoušejte šablonu strategického marketingového plánu. Tato šablona vhodná pro začátečníky vám poskytne vše, co potřebujete, od sledování cílů až po správu úkolů, a to v jednom přehledném zobrazení.
4. Měření a zlepšování
Chcete-li doplnit své integrované marketingové aktivity, nastavte monitorování a sledování výkonu.
Vytvářejte zprávy založené na KPI pomocí dashboardů ClickUp. Jděte nad rámec pouhých metrik projektového řízení. Integrujte různé nástroje pro řízení marketingu a vytvářejte konsolidované zprávy o všech svých aktivitách. Od výkonu vašich příspěvků na sociálních médiích a KPI obsahového marketingu až po míru konverze prodejů – získejte kompletní kontext přímo v ClickUp.
Na základě těchto metrik provádějte pravidelné retrospektivy se svými týmy. Proveďte úpravy a optimalizujte kampaně podle potřeby. Přidejte nebo odeberte kanály/taktiky podle potřeby a maximalizujte výsledky.
Zní to snadno? My si to nemyslíme.
Překonávání marketingových výzev
Nikdo nikdy neřekl, že marketing je snadný. Ve skutečnosti je moderní marketing ještě obtížnější, vzhledem k jeho nesčetným proměnlivým faktorům. Pokud se cítíte zaseknutí, zde je několik běžných výzev a způsobů, jak je překonat.
Složitost
Největší výzvou v oblasti marketingu je dnes jeho složitost. Nedávná studie zjistila, že marketéři používají až deset kanálů k propagaci svých produktů. Mezi textem, obrázky, videem, krátkými videi, podcasty, e-maily a příspěvky na sociálních médiích se potýkají také s různými formáty obsahu.
Řízení takové komplexnosti ve velkém měřítku vyžaduje nejlepší software pro řízení marketingových projektů. Vyberte si takový, který je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval vašim potřebám. Například vlastní pole pomáhají týmům sledovat jakékoli metriky, které potřebují.

Tato flexibilita pomáhá promyšleně a udržitelně zvládat složitost.
Tato flexibilita pomáhá promyšleně a udržitelně zvládat složitost.
Bonusové čtení: Jak marketingový tým využívá nástroje pro řízení projektů
Zmrazení mozku
Marketing je každodenní dřina. Zejména pokud se věnujete marketingu na sociálních sítích, musíte každý den vytvářet obsah, který musí být zároveň jedinečný, kreativní a poutavý.
Nesnažte se o to sami. Využijte marketingový nástroj s umělou inteligencí, který vám pomůže prolomit ledy. Požádejte ho, aby vám nabídl nápady, provedl průzkum nebo s vámi jen prodiskutoval problémy.
Spolupráce
Průměrný marketingový tým se skládá z copywriterů, designérů, webových vývojářů, specialistů na SEO, odborníků na PPC, kameramanů, editorů, analytiků, marketingových pracovníků atd. Často se na každé činnosti podílí tři nebo více lidí.
Nastavte komplexní nástroj pro spolupráci, aby mohli spolupracovat. Ještě lepší je, pokud můžete spolupráci začlenit do svého pracovního prostoru pro správu projektů, jako to dělá ClickUp Chat.
Organizujte konverzace podle projektů. Označujte osoby, úkoly, dokumenty a chaty, abyste měli vše v kontextu. Vytvářejte úkoly přímo z chatové zprávy a pusťte se do práce. Zjednodušte spolupráci pomocí ClickUp Chat.
Reporting
Každý marketingový tým používá řadu analytických nástrojů. Minimálně byste měli mít k dispozici nástroje pro analýzu webových stránek, sociálních médií, e-mailů, influencer marketingu a řízení kampaní. Problémem je, že všechny tyto nástroje jsou nesourodé a roztříštěné.
Spojte je propojením všech svých integrovaných nástrojů pro správu marketingu. Vytvořte si přizpůsobitelné panely, abyste mohli v reálném čase sledovat čísla, která jsou pro vás důležitá. Nastavte si analytické šablony pro opakovatelnost a efektivitu.
Ztráta pozice
Ve světě marketingu se každý den děje něco nového. Vzestup generativní umělé inteligence zásadním způsobem změnil marketing. Blížící se zánik cookies by mohl znamenat konec retargetingu.
Nano influenceri (ti, kteří mají méně než 100 000 sledujících) otevírají dosud nevyužité trhy. Live video shopping zažívá v Asii dramatický růst a proniká i na západní trhy. Imersivní zážitky a virtuální realita by mohly být další velkou novinkou.
Sledovat všechny tyto aspekty může být pro marketéry náročné. Dobrou zprávou je, že nemusíte reagovat na vše okamžitě.
💡Buďte informováni: Čtěte si o tom, co se v této oblasti děje. Přihlaste se k odběru novinek nebo časopisů z oboru.
💡Buďte opatrní: První na trhu nemusí mít vždy výhodu. Počkejte a sledujte vývoj. Představte si, že byste strávili týdny vytvářením strategie pro Mastodon v době, kdy byl na vrcholu popularity!
💡Buďte kreativní: Pokud se chcete pustit do nové platformy nebo trendu, buďte kreativní. Spusťte malou pilotní kampaň. Přidělte jí svůj rozpočet na inovace. Plnou silou se do toho pusťte až tehdy, když si budete jisti výsledky.
Vybudujte si pevný základ pro integrovaný marketing s ClickUp
Marketing je vysoce hodnotná a objemná činnost. Marketing patří mezi pět nejvyšších výdajů většiny dnešních organizací. Dobrá kampaň může zvýšit prodej, jako například vyprodání Stanley Cupu po virálním šíření na TikToku.
Špatná kampaň může vyvolat bouřlivou reakci. Příkladem nevhodné marketingové iniciativy je tweet společnosti Burger King z roku 2021 s názvem „Ženy patří do kuchyně“. Ačkoli se jednalo o provokativní kampaň k Mezinárodnímu dni žen s progresivními tweety, nebyla přijata dobře. Značka musela vlákno smazat a omluvit se.
Aby mohly značky konzistentně odvádět svou práci, potřebují robustní software pro marketingové operace. ClickUp je navržen přesně k tomuto účelu.
Díky funkcím pro správu úkolů, plánování, kreativitu, správu aktiv, automatizaci, reporting a integraci můžete najít flexibilní integrované nástroje pro správu marketingu.

Provádějte marketing efektivně.
Provádějte marketing efektivně. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.