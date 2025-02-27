Bezplatné šablony pro PPC reporty, které zjednoduší analytiku v roce 2025

„Potřebuji tato čísla do konce pracovního dne!“ Naléhavá žádost vašeho šéfa o údaje z kampaně vás nutí prohledávat nekonečné tabulky a nástroje, jako je Google Analytics.
V tomto zběsilém shonu nejste sami – 88 % marketérů tráví více času reportováním než plněním svých úkolů.
Správa kampaní typu pay-per-click (PPC) by neměla znamenat utopení se v datech nebo ztrátu důležitých informací.
K tomu slouží spolehlivá šablona pro PPC reporty – považujte ji za své velitelské centrum pro KPI placeného vyhledávání. Její připravený rámec vám pomůže odhalit trendy, včas zachytit problémy a činit chytrá rozhodnutí ohledně rozpočtu.
Chcete s některou začít? Udělali jsme za vás tu těžkou práci a prozkoumali a otestovali desítky šablon kompatibilních s vaším oblíbeným nástrojem pro správu reklam.
Co jsou šablony pro PPC reporty?
Šablony pro PPC reporty pomáhají marketingovým týmům prezentovat klíčové metriky z placených reklamních kampaní jasným a přehledným způsobem, který je snadno srozumitelný pro klienty i zainteresované strany.
Řekněme, že spravujete současně několik reklamních kampaní na Facebooku a Google Ads. Místo toho, abyste trávili hodiny ručním shromažďováním údajů z různých platforem, šablona PPC automaticky sestaví vše, co potřebujete.
Od míry prokliku po náklady na konverzi – vše je reportováno v jednom standardizovaném formátu.
👀Věděli jste? V průměru generují podniky z různých odvětví 2 dolary příjmů za každý 1 dolar, který investují do Google Ads.
Co dělá šablonu pro PPC reporty dobrou?
Dobře navržená šablona pro PPC reporty poskytuje okamžitý přehled o metrikách marketingových reportů a zároveň zajišťuje, že všichni mají stejné cíle a jsou informováni o pokroku.
Na co byste se tedy měli zaměřit při výběru nebo vytváření šablony pro PPC reporty?
- Přehledná kampaň: Vaše šablona potřebuje přehledný snímek zobrazující názvy kampaní, časové rámce reportů a celkové rozdělení rozpočtu.
- Základní metriky výkonu: Sledujte důležité KPI obsahového marketingu, jako jsou zobrazení, kliknutí, konverze, míra prokliku (CTR), cena za kliknutí (CPC) a cena za akvizici (CPA).
- Analýza výkonu reklam: Zahrňte sekce pro analýzu výkonu jednotlivých reklam, abyste identifikovali reklamní skupiny, které přinášejí výsledky, a ty, které potřebují trochu (nebo hodně) vylepšit.
- Informace o klíčových slovech: Ujistěte se, že vaše šablona obsahuje vyhrazený prostor pro údaje o výkonu klíčových slov.
- Sledování rozpočtu: Mějte přehled o výdajích díky jasnému rozdělení rozpočtu. Zajistíte tak transparentnost a udržíte zdravou míru růstu příjmů.
- Vizuální data: Použijte tabulky a grafy, aby byla data výkonnostního marketingu srozumitelná a poutavá. Čárové grafy se hodí pro časové trendy, zatímco sloupcové grafy pomáhají porovnávat různé metriky.
💡Tip pro profesionály: Jasně definujte každý ukazatel ve své šabloně. Zabráníte tak nejasnostem a zajistíte, že všichni přesně pochopí, co čísla znamenají.
12 bezplatných šablon pro PPC reporty
Nyní již víte, jak jsou šablony pro PPC reporty pro marketéry praktické. Představte si, že tyto šablony máte uvnitř aplikace, kterou používáte pro, no, vlastně pro všechno!
To je to, co vám nabízíme – šablony od ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, aby vám pomohla pracovat rychleji a chytřeji.
Nevěřte nám jen na slovo! Zákazníci ClickUp si na schopnosti této platformy nemohou vynachválit.
ClickUp je vhodný pro agentury nebo organizace, které mohou mít klienty, na nichž pracuje více týmů. Například marketingová agentura, která pro stejného klienta provádí SEO, PPC a vývojové projekty. Pomáhá to udržet veškerou práci a pokrok na jednom místě, což výrazně usnadňuje sledování provozní efektivity.
Navíc jsme přidali další šablony z jiných důvěryhodných platforem.
Pojďme se na ně podívat!
1. Šablona reportu PPC kampaně ClickUp
Provozování placených vyhledávacích kampaní na více platformách není snadné. V rámci reportingu napříč kanály je třeba sledovat mnoho věcí – monitorovat rozpočty, sledovat konverze a vytvářet zprávy pro klienty.
Co kdyby bylo možné provádět všechny tyto úkony a ještě více v jednom organizovaném pracovním prostoru? Představujeme: šablonu reportů PPC kampaní ClickUp. Umožní vám sledovat vše od výdajů na reklamu až po míru konverze.
Toto je to, co tuto šablonu odlišuje:
- Sledujte kampaně: Nastavte vlastní stavy, abyste mohli sledovat pokrok od plánování až po dokončení.
- Organizujte úkoly: Vytvářejte úkoly s podrobnými kontrolními seznamy pro různé typy marketingových kampaní.
- Sledujte klíčové metriky: Přidejte vlastní pole pro sledování klíčových metrik, jako jsou CTR, CPC a ROAS.
- Vizualizujte cíle: Použijte více zobrazení (seznam, tabule, kalendář) k vizualizaci údajů o kampani.
- Automatizujte práci: Nastavte automatická oznámení pro milníky a aktualizace kampaní.
🌟Ideální pro: Týmy digitálního marketingu a specialisty na PPC, kteří chtějí zefektivnit reporting a analýzu svých kampaní.
2. Šablona pro sledování kampaní ClickUp
Správa více marketingových kampaní na různých platformách může připomínat žonglování s motorovými pilami při jízdě na jednokolce.
S šablonou ClickUp Campaign Tracking Template už nebudete muset provádět složité úkony. Shromážděte své klíčové ukazatele výkonnosti a data o kampaních, abyste se vyhnuli přeskakování mezi záložkami nebo zdlouhavému vyhledávání dat.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
Proč je to užitečné:
- Sledujte podrobnosti: Vlastní stavy v ClickUp vám pomohou označit pokrok jako Blokováno, Zrušeno, Dokončeno, Hotovo nebo Probíhá.
- Zahrňte důležité metriky: Integrovaná vlastní pole sledují důležité marketingové KPI, jako jsou vynaložený rozpočet, zobrazení, míry konverze a návratnost investic.
- Plánování kampaní: Díky funkci drag-and-drop v kalendářovém zobrazení ClickUp je plánování a úprava marketingových časových os hračkou.
- Sledujte pokrok: Board View seskupuje kampaně podle stavu nebo kanálu, což je ideální pro zjištění nejvýkonnějších reklam.
- Vizualizujte časové osy: Zobrazení časové osy v ClickUp zobrazuje průběh kampaně a nadcházející úkoly v chronologickém pořadí.
🌟Ideální pro: Marketingové manažery a koordinátory kampaní, kteří potřebují sledovat více kampaní na různých platformách a zároveň mít jasný přehled o metrikách výkonu a návratnosti investic.
3. Šablona pro sledování a analýzu kampaní ClickUp
Sledujte všechny své marketingové kampaně a klíčové metriky pomocí šablony ClickUp Campaign Tracking & Analytics Template. Tato šablona nabízí různé možnosti vizualizace úkolů vaší kampaně.
Potřebujete najít všechny úkoly po termínu? Funkce třídění a filtrování v zobrazení seznamu jsou ideální. Rozložení ve stylu Kanban v zobrazení tabule je skvělé pro přehlednost postupu.
Plánování harmonogramů a řešení konfliktů je díky zobrazení časové osy velmi jednoduché, zatímco zobrazení kalendáře nabízí praktický měsíční přehled všech aktivit.
Tato šablona vyniká také vlastními poli pro klíčové metriky:
- Progress auto: Automatické aktualizace míry dokončení
- Rozbalovací nabídka: Kategorizujte kampaně podle typu, kanálu nebo stavu.
- Webová stránka: Ukládejte vstupní stránky a URL adresy zdrojů
- Peníze: Sledujte výdaje na kampaně ve své preferované měně.
- Číslo: Sledujte kliknutí, konverze a zobrazení
- Vzorec: Snadno vypočítejte návratnost investic, CTR, CPA a další KPI.
🌟Ideální pro: PPC specialisty, kteří hledají informace o výkonu a návratnosti investic v reálném čase.
💡Tip pro profesionály: Marketéři využívají umělou inteligenci k automatizaci reportingu a analytiky – a šetří tak čas! Více se dozvíte v tomto videu o 3 nejlepších tipech pro marketing s využitím umělé inteligence.
4. Šablona plánu kampaně ClickUp
Dobře strukturovaný plán kampaně má přímý vliv na míru prokliku. Pomůže vám vyniknout ve vyhledávačích a zastavit scrollování na sociálních médiích.
Šablona plánu kampaně ClickUp shromažďuje vše, co potřebujete k provozování efektivních kampaní, na jednom místě.
Tato šablona obsahuje řadu funkcí, které vám pomohou úspěšně realizovat šablony marketingových plánů:
- Sledujte metriky: Vlastní možnosti stavu, jako jsou „Probíhá“, „Dokončeno“ a „K provedení“, vám poskytují okamžitý přehled o stavu jednotlivých úkolů kampaně.
- Vizualizujte data kampaně: Sedm integrovaných vlastních polí, jako je plánovaný pokrok, přidělený rozpočet, zbývající rozpočet, vedoucí kampaně a typ kampaně, zajišťuje přehlednost dat.
- Spravujte projekty s úplným přehledem: Nástroje jako komentáře, značky a varování o závislostech zajišťují, že všichni budou informováni o cílech kampaně a termínech.
🌟Ideální pro: Marketingové týmy, které chtějí vytvářet, spravovat a realizovat integrované kampaně s koordinovanými sděleními a obsahovým marketingem.
Bonus: Naučte se, jak vytvořit svůj marketingový plán v ClickUp, s tímto krátkým vysvětlujícím videem!
5. Šablona briefu kampaně ClickUp
Šablona ClickUp Campaign Brief Template shromažďuje všechny nástroje pro plánování kampaní na jednom místě a pomáhá vám vytvářet marketingové kampaně, které dosahují svých cílů.
Tato šablona vám poskytne pevný základ pro jakoukoli kampaň, od blitzů na sociálních médiích až po rozsáhlé uvedení produktů na trh.
S touto šablonou můžete:
- Stanovte si jasné cíle kampaně: Sledujte výkonnost svých kreativních materiálů pomocí ClickUp Goals.
- Zmapujte si cílovou skupinu: Vytvořte profily a vyberte správné kanály, abyste je oslovili. Pokud se například zaměřujete na majitele malých podniků, můžete se soustředit na LinkedIn a webové stránky zaměřené na dané odvětví.
- Vytvořte si návrh kampaně: Zobrazte si klíčová slova s nejvyšší konverzí, témata obsahu a kreativní prvky, které budete potřebovat.
- Vytvořte si PPC dashboard: Měřte výkonnost sledováním výdajů, konverzí a návratnosti investic v reálném čase.
🌟Ideální pro: Marketingové týmy, které chtějí efektivně plánovat, realizovat a sledovat kampaně a zároveň zajistit soulad všech zúčastněných stran.
6. Šablona kalendáře kampaní ClickUp
Chcete, aby vaše marketingové aktivity fungovaly jako hodinky?
Šablona kalendáře kampaní ClickUp vám pomůže naplánovat časový harmonogram kampaně, sledovat pokrok a dosáhnout vašich cílů.
Tato šablona PPC reportu je vynikající pro koordinaci obsahu napříč sociálními médii a sladění vašich reklamních aktivit. Zde je návod:
- Sledování stavu na míru: Označte úkoly kampaně jako „Otevřené“ nebo „Dokončené“ a sledujte tak průběh v reálném čase. Informujte všechny o aktuálním stavu.
- Chytrá vlastní pole: Přidejte klíčové podrobnosti kampaně pomocí pěti vlastních atributů: Trvání, Cíle, Fáze kampaně, Trh a Rozpočet kampaně.
- Kalendář událostí: Vytvořte si vizuální přehled časové osy své kampaně v kalendářovém zobrazení.
- Časová osa: Podívejte se, jak jsou úkoly propojeny a jak probíhají v zobrazení časové osy.
- Seznam kampaní: Sledujte všechny úkoly na jednom místě v seznamu.
- Proces kampaně: Sledujte jednotlivé fáze kampaně krok za krokem v zobrazení Kanban tabule.
🌟Ideální pro: Marketéry, kteří chtějí bez potíží plánovat, realizovat a sledovat multikanálové kampaně.
🧠Zajímavost: V únoru 1998 společnost GoTo. com (později známá jako Overture) představila první vyhledávač s platbou za proklik, který inzerentům umožňoval dražit umístění reklam na konkrétní klíčová slova.
7. Šablona tabule pro brainstorming při spuštění kampaně ClickUp
Správná strategie PPC vyžaduje víc než jen házení nápadů na zeď.
Šablona ClickUp Campaign Launch Brainstorm pomáhá marketingovým týmům organizovat nápady na kampaně a ty nejlepší z nich proměnit v realitu.
Toto je důvod, proč jsou tyto reklamní šablony tak užitečné pro plánování kampaní:
- Třídění nápadů na kampaně: Rychle identifikujte koncepty, které stojí za to realizovat, pomocí kategorií Ano, Ne nebo Možná.
- Sledujte průběh úkolů: Rozdělte úkoly podle stavu „Otevřeno“ a „Dokončeno“, aby měl váš tým jasný přehled o tom, co je hotové a co vyžaduje pozornost.
- Přidejte zpětnou vazbu od zainteresovaných stran: Integrujte zpětnou vazbu přímo do úkolů a vylepšujte koncepty bez nekonečných e-mailových řetězců.
- Nastavte si vlastní oznámení: Informujte všechny o důležitých milnících a změnách.
🌟Ideální pro: Týmy digitálního marketingu, které chtějí zefektivnit proces plánování kampaní.
8. Šablona PPC reportů pro marketingové týmy a agentury od Porter
Šablona PPC reportů pro marketingové týmy a agentury od společnosti Porter sleduje a analyzuje výkonnost kampaní typu pay-per-click pomocí různých integrovaných nástrojů. Zaměřuje se na metriky, které jsou nejdůležitější při optimalizaci PPC aktivit a prokazování návratnosti investic klientům.
Toto je to, co činí tuto šablonu obzvláště cennou:
- Přehledné sledování metrik: Sledujte návštěvnost webových stránek z PPC kampaní, abyste mohli identifikovat trendy a růst. Sledujte míru konverze v různých kampaních, abyste mohli měřit, co funguje.
- Inteligentní segmentace dat: Rozdělte výkon podle umístění a přizpůsobte kampaně konkrétním regionům. Podívejte se, jak různá zařízení (mobilní telefony, stolní počítače, tablety) ovlivňují výsledky kampaní.
- Snadné možnosti reportování: Vytvářejte propracované PDF reporty pro schůzky s klienty. Posílejte přizpůsobené e-mailové reporty, aby byli všichni zainteresovaní v obraze. Sdílejte odkazy na živé dashboardy, aby se týmy mohly samy seznámit s nejnovějšími daty.
- Informace zaměřené na akci: Porovnejte výkonnost kanálů (Google Ads, Facebook, LinkedIn) a využijte je při rozhodování o rozpočtu. Využijte data o segmentech publika k přesnější segmentaci. Získejte přístup v reálném čase a rychle upravujte kampaně.
🌟Ideální pro: Marketingové agentury spravující kampaně více klientů a interní marketingové týmy, které potřebují jasné a využitelné informace o výkonu PPC.
9. Šablona pro reportování výkonu multikanálového marketingu od společnosti Porter
Šablona zprávy o výkonu multikanálového marketingu od společnosti Porter pomáhá marketingovým týmům sledovat a analyzovat výsledky kampaní napříč různými kanály v jednom přehledném dashboardu.
Tato šablona kombinuje data ze sociálních médií, e-mailů, placených reklam a dalších zdrojů, což vám umožní efektivněji rozpoznávat trendy a vylepšovat svou marketingovou strategii.
Zde je podrobný přehled toho, co tato šablona nabízí:
- Funkce sledování konverzí: Sledujte CTR, abyste zjistili, kolik lidí reaguje na vaše reklamy po jejich zobrazení. Vypočítejte návratnost investic porovnáním nákladů na kampaň s generovanými příjmy.
- Nástroje pro měření zapojení: Získejte přehled o zapojení na sociálních médiích prostřednictvím lajků, komentářů a sdílení v jednom zobrazení. Porovnejte míru zapojení na různých platformách a u různých typů obsahu.
- Funkce analýzy viditelnosti: Sledujte celkový počet zobrazení reklam, abyste pochopili dosah kampaně. Změřte podíl na trhu ve srovnání s konkurencí.
- Funkce analýzy kampaní: Rozdělte výkon podle kanálů a identifikujte nejvýkonnější platformy. Studujte vzorce zapojení zákazníků v různých typech kampaní.
- Časové reporty: Prohlížejte si metriky podle hodiny, dne, týdne, měsíce, čtvrtletí nebo roku. Zjistěte trendy výkonu v různých obdobích.
🌟Ideální pro: Marketingové manažery a analytiky, kteří potřebují sledovat výkonnost napříč více kanály a chtějí získat jasné a využitelné informace z dat svých kampaní.
10. Šablona kontrolního seznamu pro reklamu na Facebooku od Hubspot
Chcete provozovat chytřejší reklamní kampaně zaměřené na Facebook a získat lepší návratnost svých reklamních výdajů? Šablona kontrolního seznamu pro reklamu na Facebooku od HubSpot je snadný způsob, jak zařídit vše potřebné v zákulisí.
Tato praktická šablona vás provede nastavením a správou reklam na Facebooku a zajistí, že nevynecháte žádný důležitý krok.
- Definujte cíle své kampaně: Vyberte si správné cíle kampaně na základě svých potřeb – od povědomí o značce až po zvýšení prodeje.
- Efektivně spravujte svůj rozpočet: Nastavte správné kontroly rozpočtu, abyste se vyhnuli nadměrným výdajům.
- Využijte cílené publikum: Vytvořte cílené vlastní publikum pomocí údajů o návštěvnících webových stránek a seznamů CRM.
- Vytvářejte poutavý obsah reklam: Vytvářejte poutavý obsah reklam na Facebooku pomocí osvědčených tipů od odborníků na placený marketing společnosti HubSpot.
- Měřte to, na čem záleží: Sledujte metriky výkonu, které jsou důležité pro vaše obchodní cíle.
🌟Ideální pro: Marketingové týmy a agentury, které chtějí standardizovat své procesy reklam na Facebooku a zlepšit výkonnost kampaní.
11. Šablona marketingové zprávy o PPC kampani od Template.net
Šablona marketingové zprávy o PPC kampani od Template.net poskytuje marketingovým týmům pevný základ pro to, aby mohli klientům přesně ukázat, jak si vedou jejich placené reklamní kampaně.
Tento nástroj vyniká v prezentaci komplexních PPC dat jasným a přehledným způsobem, který snadno pochopí jak agentury, tak klienti.
Toto je to, co činí tuto šablonu obzvláště užitečnou:
- Strukturované sledování výkonu: Šablona obsahuje speciální sekce pro všechny důležité metriky PPC, jako jsou konverze, CPA, zobrazení, CTR a podíl zobrazení.
- Vizuální prezentace dat: Proměňte složité údaje o kampani na srozumitelné tabulky a grafy. Šablona podporuje různé možnosti vizualizace, které pomáhají vysvětlit trendy výkonu zainteresovaným stranám.
- Přizpůsobitelné sekce: Přidávejte nebo odstraňujte sekce podle toho, co je pro vaše klienty nejdůležitější. Šablona se přizpůsobí různým potřebám reportingu, od základních metrik až po podrobnou analýzu kampaní.
- Prostor pro shrnutí: Do speciální části shrnutí uveďte nejdůležitější údaje o výkonu a klíčové závěry.
🌟Ideální pro: Agentury digitálního marketingu a manažery PPC, kteří potřebují profesionální a komplexní způsob, jak klientům reportovat výsledky kampaní.
👀Věděli jste? V konkurenčním odvětví pojišťovnictví může průměrná cena za proklik dosáhnout až 18,57 USD, což odráží vysokou hodnotu a konkurenci u určitých klíčových slov.
12. Šablona reportů PPC pro Google Looker Studio od Search Foresight
Šablona PPC reportů Google Looker Studio od Search Foresight poskytuje jednostránkový přehled klíčových metrik placeného vyhledávání, který vám pomůže sledovat a analyzovat výkonnost vašich reklamních kampaní v reálném čase.
Tato šablona je skvělým nástrojem pro:
- Integrované sledování kampaní: Sledujte výkonnost v rámci dashboardu Google Ads a LinkedIn Ads díky hladké integraci platforem.
- Zobrazení komplexních přehledů: Sledujte analýzu klíčových slov, výkonnost podle lokality, demografické údaje o publiku a přehledy o konkurenci z centrálního řídicího panelu.
- Sledování výkonu v čase: Získejte jasný přehled o výkonu reklamní kampaně v čase na stránce Timeline Monitor.
- Pokročilé filtrování dat: Filtrujte a analyzujte data pomocí rozevíracích ovládacích prvků na každé stránce a získejte hlubší vhled do účtů a typů kampaní.
🌟Ideální pro: Marketingové týmy a agentury, které chtějí sledovat, analyzovat a optimalizovat výkonnost svých PPC kampaní na více platformách.
Zjednodušte a zefektivněte PPC reportování s ClickUp
Úspěšné PPC kampaně nejsou jen o vytváření skvělých reklam. Vyžadují také organizované reporty založené na datech, které pomáhají odhalit trendy, včas zachytit problémy a rychle přijímat správná rozhodnutí.
Bezplatné šablony pro PPC reporty, které jsme představili, představují skvělý výchozí bod a strukturu pro vaše reporty.
Ale přiznejme si to: šablony samy o sobě nestačí. Potřebujete centrální místo, kde může váš tým spolupracovat na PPC reportingu, sledovat pokrok a proměňovat poznatky v konkrétní akce.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Kombinací těchto bezplatných šablon PPC s výkonnou platformou ClickUp můžete plynule transformovat zjištění do sledovatelných úkolů.
Nyní máte přístup ke všem důležitým informacím o kampani. ClickUp navíc zjednodušuje komunikaci se zainteresovanými stranami, takže jsou všichni informováni a sladěni.
Jste připraveni zjednodušit analýzu a reportování PPC?
