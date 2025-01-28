10 nejlepších softwarů pro marketingové operace pro týmy v roce 2025

Software pro marketingové operace může zvýšit efektivitu vašeho marketingového týmu a pomoci vám činit lepší rozhodnutí o tom, jak utratit každý dolar z vašeho marketingového rozpočtu. Nejlepší software pro marketingové operace se stane centralizovaným centrem vašich marketingových aktivit a poskytne vám všechny informace a nástroje, které potřebujete k vytvoření úspěšných marketingových kampaní.
Výběr softwaru pro marketingové operace bude záviset na konkrétních potřebách a rozpočtu vašeho týmu. Četli jste o marketingových strategiích a chcete pro svůj marketingový tým lepší možnosti? Zjistěte, na co se zaměřit, a podívejte se na deset možností, které byste měli v roce 2024 vyzkoušet.
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro marketingové operace?
Při nákupu softwaru pro marketingové operace je třeba zohlednit konkrétní potřeby a problémy vašeho marketingového týmu.
Máte potíže s organizací svých digitálních aktiv? Potřebujete lepší sledování dat pro marketing produktů? Nebo hledáte způsoby, jak zefektivnit svůj marketingový pracovní postup?
Marketingové operace mají široký záběr a pro různé lidi mohou znamenat různé věci. Jde o to definovat vaše cíle a najít správný nástroj, který vám pomůže těchto cílů dosáhnout.
Pokud víte, co potřebujete, bude hledání správného softwaru pro marketingové operace mnohem snazší. Obecně budete hledat software pro marketingové operace, který nabízí některé z těchto základních funkcí:
- Správa kampaní: Nejlepší software pro marketingové operace vám pomůže plánovat, realizovat a sledovat kampaně na různých platformách.
- Robustní analytika: Marketing stojí a padá s daty, proto hledejte software pro marketingové operace, který nabízí výkonné funkce pro analýzu dat a reporting.
- Integrace a automatizace: Váš software pro marketingové operace by měl být integrován s ostatními technologiemi, abyste mohli automatizovat opakující se úkoly a upřednostnit celkovou standardizaci procesů.
- Správa obsahu: Pokud můžete spravovat svůj obsah v rámci platformy, zefektivníte svůj pracovní postup, včetně procesu tvorby a schvalování, plnění úkolů na seznamu úkolů a publikování podle termínů ve vašem marketingovém kalendáři.
- Nástroje pro spolupráci: Sdílené pracovní prostory a komunikační kanály jsou skvělým způsobem, jak spolupracovat s členy týmu, bez ohledu na to, kde pracují.
A samozřejmě budete chtít mít jistotu, že software pro marketingové operace má intuitivní a snadno použitelné rozhraní, abyste mohli co nejdříve začít využívat jeho nástroje a funkce. Software, který si vyberete, by měl také odpovídat vašemu rozpočtu. Zkontrolujte celkové provozní náklady softwaru a pokud je to možné, využijte bezplatné zkušební verze, abyste mohli funkce otestovat, než se zavážete.
10 nejlepších softwarů pro marketingové operace
1. ClickUp
Software ClickUp pro správu marketingových projektů může zvýšit efektivitu vašeho marketingového týmu a účinnost vašich kampaní. Používání ClickUp jako softwaru pro správu marketingových operací vám umožní vytvořit centralizované centrum s přizpůsobenými pracovními prostory pro každý projekt, funkci a tým.
Na jedné intuitivní platformě můžete přidělovat zdroje, plánovat nákup médií, spolupracovat na tvorbě obsahu nebo brainstormovat další velkou kampaň.
ClickUp nabízí šablony, které vám pomohou nastartovat marketingové aktivity, vytvořit pracovní prostory nebo vám poskytnou nápady, jak vytvořit lepší. Začněte se šablonou Strategický marketingový plán, která vám pomůže identifikovat příležitosti na vašem trhu a vytvořit akční marketingový plán, jak je využít.
Chcete stihnout ještě více za méně času? ClickUp AI vám pomůže napsat marketingový plán, připravit návrhy e-mailů pro kampaně a shrnout poznámky ze strategických plánovacích schůzek během několika sekund. Je to vynikající nástroj pro marketingové týmy, které chtějí pracovat chytřeji, nikoli tvrději, aby dosáhly svých marketingových cílů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Umožňuje vám vytvořit jednu centrální platformu pro všechny vaše marketingové potřeby, takže nemusíte používat několik aplikací, abyste svou práci zvládli.
- Usnadňuje správu zdrojů, umožňuje přiřazovat úkoly a využívat nástroje pro spolupráci v týmu, abyste na nich mohli pracovat společně.
- Rychlejší tvorba obsahu díky kreativní spolupráci a zjednodušenému schvalovacímu procesu.
- Nástroje umělé inteligence vám pomohou vykonat úkoly během několika sekund namísto hodin, včetně shrnutí poznámek z jednání, sepsání e-mailů a vypracování strategií kampaní.
- Integruje se s více než tisíci dalšími aplikacemi ve vašem technologickém stacku, díky čemuž je automatizace marketingu hračkou.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé možná zjistí, že si na rozhraní zvyknou až po určité době a že pochopení všech možností, které platforma nabízí, jim zabere nějaký čas.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás pro informace o cenách
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Happeo
Happeo je intranetová platforma vytvořená pro Google Workspaces, která sjednocuje vaše technologické prostředky do jednoho centralizovaného zobrazení. S Happeo můžete vytvořit jediný zdroj informací pro váš marketingový tým. Udržujte všechny na stejné vlně díky vynikajícímu sdílení dokumentů, správě značkových aktiv a místu pro zákaznická data.
Cílem společnosti Happeo je odstranit datové silo, aby se vytvořily lepší příležitosti pro spolupráci a týmy byly efektivnější a méně závislé na e-mailové komunikaci.
Nejlepší funkce Happeo
- Univerzální vyhledávací funkce vám umožní najít cokoli, od dokumentů kampaně po marketingové materiály, bez ohledu na to, kde jsou uloženy.
- Stává se marketingovou znalostní bází, kde je vše uloženo a každý má přístup k tomu, co potřebuje.
- Propojuje se se všemi vašimi stávajícími marketingovými nástroji, včetně CRM systému a analytických platforem, a poskytuje tak komplexní přehled o vašich marketingových datech.
Omezení Happeo
- Vytvořeno exkluzivně pro Google Workspaces, takže uživatelé jiných služeb než Google o tuto možnost přijdou.
Ceny Happeo
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Happeo
- G2: 4,5/5 (více než 145 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (35+ recenzí)
3. Semrush
Semrush je populární software pro správu marketingových operací, který začínal jako oblíbený nástroj pro výzkum klíčových slov.
Semrush je komplexní softwarové řešení pro marketingové operace, které na jedné platformě nabízí SEO, správu PPC kampaní, správu sociálních médií a analýzu konkurence. Vyniká svými analytickými nástroji, které marketingovým týmům poskytují informace potřebné k přijímání rozhodnutí založených na datech.
Nejlepší funkce Semrush
- Vynikající analytické funkce vám poskytnou přehled o tom, jak si vedou vaše kampaně a v čem je vaše konkurence lepší.
- Najděte vysoce hodnotná klíčová slova a využijte je při tvorbě obsahu, SEO a dalších marketingových strategiích.
- Snadno plánujte příspěvky na sociálních médiích a další aktivity díky rychlé analýze kampaní, abyste mohli rychleji reagovat na trendy.
Omezení Semrush
- Jedná se o jeden z dražších softwarových balíčků pro marketingové operace na tomto seznamu, což může znamenat, že pro malé podniky bude nedostupný.
Ceny Semrush
- Pro: 129,95 $ měsíčně
- Guru: 249,95 $ měsíčně
- Podnikání: 499,95 $ měsíčně
- Slevy dostupné při ročním vyúčtování
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
4. Drift
Pokud chcete, aby váš marketing byl osobnější a automatizoval zákaznickou zkušenost, podívejte se na Drift. Drift je platforma pro konverzační marketing a zapojení zákazníků, která využívá technologii AI k navázání kontaktu s návštěvníky webových stránek a potenciálními zákazníky.
Drift dokáže oslovit zákazníky jménem, doručit cílené zprávy, poskytnout personalizovanou podporu a zlepšit interakci se zákazníky. Nabízí také podrobné analýzy chování zákazníků, takže můžete na základě této zpětné vazby optimalizovat své marketingové strategie.
Nejlepší funkce Drift
- Chatboty využívající umělou inteligenci poskytují návštěvníkům webových stránek personalizovanější pomoc, od zodpovídání otázek až po řešení problémů, aniž by zvyšovaly tlak na váš interní tým zákaznické podpory.
- Lepší generování potenciálních zákazníků pomocí cílených zpráv založených na chování a zájmech návštěvníků, spolu s možností rychle domluvit schůzky s prodejním týmem.
- Integruje se s vaším softwarem pro správu vztahů se zákazníky, platformou pro automatizaci marketingu a dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku, aby automatizoval pracovní postupy, sběr dat a reporting.
Omezení Driftu
- Drift je skvělým doplňkem vašich marketingových nástrojů, ale nemá všechny funkce komplexní platformy pro správu marketingových operací.
Ceny Drift
- Premium: od 2 500 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Plány Advanced a Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
5. Planable
Planable je aktualizací vašeho zastaralého marketingového kalendáře. Tento vizuální software pro správu pracovních postupů zefektivňuje proces tvorby a schvalování obsahu, což usnadňuje jeho rychlé zveřejnění.
Marketingové týmy mohou brainstormovat, vytvářet, upravovat a plánovat písemný obsah napříč několika kanály, od příspěvků na sociálních médiích až po e-mailové marketingové kampaně.
Nejlepší funkce Planable
- Získejte komplexní přehled o svém obsahu a zajistěte, že vám nic neunikne, díky vizuálnímu kalendáři obsahu, který usnadňuje plánování obsahu pro všechny vaše marketingové kanály na jedné časové ose.
- Vynikající nástroje pro tvorbu návrhů usnadňují plánování, vytváření a úpravy obsahu přímo na platformě s možností spolupráce v reálném čase.
- Snadno publikujte obsah na všech svých kanálech přímo z Planable, automatizujte více svých marketingových operací a ušetřete čas.
Omezení Planable
- Budete muset využít jiné platformy ke sledování svých marketingových aktivit, dokud nebudou vyvinuty funkce pro reporting a analytiku.
Ceny Planable
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Základní: 13 $ za uživatele
- Pro: 26 $ za uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Slevy dostupné při ročním vyúčtování
Hodnocení a recenze Planable
- G2: 4,6/5 (více než 590 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
6. Unbounce
Unbounce využívá sílu umělé inteligence, aby vám pomohl vytvořit lepší vstupní stránky tím, že vám poskytne personalizovaná doporučení ohledně optimalizace vašeho provozu a zvýšení konverzí. Má rozhraní typu drag-and-drop, pomocí kterého můžete během několika minut vytvořit profesionálně vypadající vstupní stránky bez nutnosti programování.
Nejlepší funkce Unbounce
- Nástroj pro tvorbu stránek typu drag-and-drop je snadný a zábavný a spolu s mnoha šablonami webu můžete během několika minut vytvořit jedinečné vstupní stránky.
- Vynikající funkce A/B testování vám pomohou otestovat vstupní stránky a zajistit, že směrujete provoz webových stránek na vstupní stránky, které generují nejvíce konverzí.
- Spousta analytických nástrojů, které pomáhají marketingovým manažerům a týmům analyzovat vaše data a pochopit, jak je využít k vytvoření lepších vstupních stránek.
Omezení Unbounce
- Zákaznická podpora může být někdy obtížně dostupná.
Ceny Unbounce
- Spuštění: 99 $ měsíčně
- Optimize: 145 $ měsíčně
- Accelerate: 240 $ měsíčně
- Concierge: od 625 USD za měsíc
- Slevy dostupné při ročním vyúčtování
Hodnocení a recenze Unbounce
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
7. Influitive
Influitive vám pomůže proměnit spokojené a loajální zákazníky v nadšené ambasadory vaší značky. Tato platforma vám umožní identifikovat vaše nejvěrnější příznivce a poté je zaujmout exkluzivním obsahem a zdroji. Gamifikuje jejich dosah a motivuje je k dalšímu sdílení informací o vaší značce pomocí pobídek a odměn.
S Influitive můžete propagovat autentičtější doporučení z úst k úst a podpořit tak růst.
Nejlepší funkce Influitive
- Pomáhá vám identifikovat vaše nejvěrnější zákazníky na základě historie nákupů, vlivu na sociálních médiích a dalších klíčových marketingových KPI.
- Zábavnou formou podporuje propagaci značky pomocí bodů, odznaků a žebříčků, které motivují k doporučování značky dál.
- Vytvořte program doporučení a referencí, který vaši zákazníci skutečně chtějí využívat a který pomáhá rozšířit povědomí o vaší značce.
Omezení Influitive
- Reporting je poměrně omezený, takže může být obtížné získat metriky potřebné k měření návratnosti investic.
Ceny Influitive
- Customer Advocacy: od 1 999 USD měsíčně
- Digitální komunita: od 3 499 USD za měsíc
Hodnocení a recenze Influitive
- G2: 4,5/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 240 recenzí)
8. Trello
Trello usnadňuje správu marketingových operací. Tato platforma vám umožňuje vytvářet karty, seznamy a neomezený počet tabulek pro plánování vašich marketingových iniciativ.
Má jednoduché a intuitivní rozhraní, díky kterému lze snadno přizpůsobit každý aspekt vašim konkrétním potřebám pracovního postupu. Trello usnadňuje spolupráci s vašimi týmy, takže se můžete soustředit na marketingové úkoly a dosáhnout lepších výsledků.
Nejlepší funkce Trello
- Díky snadno použitelnému rozhraní je platforma snadno ovladatelná i pro členy týmu s omezenými technickými znalostmi.
- Tabule, seznamy a karty vám pomohou udržet vše přehledně uspořádané, od marketingových požadavků po poznámky z jednání a další.
- Díky vynikajícím možnostem integrace můžete Trello propojit se svými oblíbenými aplikacemi a programy a dosáhnout tak větší automatizace pracovních postupů.
Omezení Trella
- Klíčové funkce nemusí být vhodné pro ty, kteří používají agilní metodiku.
Ceny Trello
- K dispozici je bezplatný tarif
- Standard: 6 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 10 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: 17,50 $ za uživatele a měsíc
- Slevy dostupné při ročním vyúčtování
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
9. Salesforce
Salesforce je špičkový software pro správu vztahů se zákazníky (CRM), který uchovává vaše zákaznická data. Tato data jsou nezbytná pro výkon marketingových kampaní.
Salesforce se připojuje k většině nástrojů pro marketingové operace a poskytuje vám ucelený přehled o informacích o zákaznících, abyste lépe pochopili, jak přistupovat k marketingovým kampaním. Je to také praktický způsob, jak zmapovat cestu zákazníka, abyste znali jeho slabá místa a věděli, kde hrozí riziko odchodu. Pokud potřebujete do své marketingové výbavy spolehlivý CRM systém, Salesforce je dobrá volba.
Nejlepší funkce Salesforce
- Salesforce nabízí Marketing Cloud, sadu nástrojů, které spolupracují se softwarem Salesforce a automatizují vaše marketingové operace.
- Integrovaná analytika AI vám pomůže porozumět vašim zákazníkům a naučí vás, jak s nimi efektivněji komunikovat.
- Rozsáhlé možnosti integrace spolu s AppExchange, místem, kde najdete aplikace třetích stran a integraci, abyste mohli rozšířit funkčnost svého softwaru Salesforce.
Omezení Salesforce
- Salesforce může být drahý, takže menší firmy možná budou muset hledat jinde komplexní CRM řešení pro své marketingové operace.
Ceny Salesforce
- Kontaktujte nás pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 18 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 100 recenzí)
10. Zapier
Zapier není software pro marketingové operace. Je to však nástroj, který budete pravděpodobně chtít používat společně s ostatními nástroji.
Zapier je platforma pro automatizaci pracovních postupů, která vám pomůže propojit vaše oblíbené aplikace a služby. Vytvořte si Zap a automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas na jiné činnosti.
Nejlepší funkce Zapier
- Usnadňuje propojení všech aplikací ve vaší marketingové sadě nástrojů, jako jsou CRM, platforma pro e-mailový marketing, nástroje pro správu sociálních médií a další.
- Předem připravené Zaps vám umožňují rychle vytvářet automatizované úkoly, od získávání potenciálních zákazníků až po plánování příspěvků na sociálních médiích.
- Eliminuje datové silo a pomáhá vašim marketingovým týmům zbavit se opakujících se administrativních úkolů, aby se mohly soustředit na celkový obraz.
Omezení Zapieru
- Pokud narazíte na problémy při vytváření Zapu, může být obtížné zjistit, v čem spočívá problém.
Ceny Zapier
- K dispozici jsou bezplatné cenové plány.
- Starter: 29,99 $ měsíčně, fakturováno měsíčně
- Profesionální: 73,50 $ měsíčně, fakturováno měsíčně
- Tým: 103,50 $ měsíčně, fakturováno měsíčně
- Společnost: Kontaktujte nás pro informace o cenách
- Slevy dostupné při ročním vyúčtování
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
Zefektivněte svůj marketingový workflow s ClickUp
Nejlepší software pro marketingové operace je více než jen sada marketingových nástrojů – je to systém, který pomáhá zefektivnit váš pracovní postup, umožňuje vašemu týmu být kreativnější a efektivnější a pomáhá vám dosáhnout vašich marketingových cílů.
Nalezení správného řešení pro potřeby a rozpočet vašeho týmu může výrazně zvýšit vaši efektivitu a pomoci vám dosáhnout všech důležitých KPI.
