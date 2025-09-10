Jak automatizovat prodejní proces pomocí umělé inteligence pro rychlejší konverze

Jako profesionální prodejce jste se nepřihlásili k tomu, abyste honili pozvánky v kalendáři, aktualizovali CRM nebo psali pětkrát denně stejný následný e-mail. Ale příliš často vám tyto opakující se úkoly zabírají celý den.
Dobrá zpráva? Umělá inteligence (AI) může převzít rutinní práci, abyste se mohli věnovat tomu, v čem jste dobří: budování vztahů a uzavírání obchodů.
V tomto blogu si ukážeme, jak automatizovat prodejní proces pomocí umělé inteligence s využitím ClickUp. 💁
Vybraná šablona
Šablona prodejního procesu ClickUp usnadňuje správu celého prodejního procesu od začátku do konce. Sledujte potenciální zákazníky v různých fázích, spravujte informace o obchodech v databázi bez nutnosti programování a zajistěte, že vám nic neunikne.
Proč automatizovat prodejní proces?
Mezi sledováním studených kontaktů, psaním prodejních argumentů a přidáváním informací do CRM tráví obchodní zástupci více času správou úkolů než samotným prodejem. Právě zde přichází na řadu software pro automatizaci prodeje, který vám pomůže pracovat rychleji a s menším počtem chyb.
Zde je přehled toho, co můžete získat díky nástrojům pro automatizaci prodeje. 👇
- Snížení manuální práce: Automatizujte zadávání údajů o zákaznících, aktualizace potenciálních zákazníků, následné kroky a připomenutí, abyste každý týden ušetřili několik hodin práce.
- Čistší data CRM: Odstraňte nekonzistentní záznamy pomocí umělé inteligence, která obohacuje, ověřuje a automaticky vyplňuje informace o potenciálních zákaznících.
- Rychlejší reakční doby: Využijte chatboty a návrhy umělé inteligence k okamžitému oslovení potenciálních zákazníků, a to i mimo pracovní dobu.
- Chytřejší prioritizace potenciálních zákazníků: Hodnoťte a tříděte potenciální zákazníky na základě jejich chování, zapojení a pravděpodobnosti konverze.
- Vyšší míra konverze: Využijte příležitosti k upsellu a cross-sellu pomocí poznatků umělé inteligence z minulých nákupů.
- Silnější propojení marketingu a prodeje: Synchronizujte předávání mezi týmy pomocí kvalifikace potenciálních zákazníků založené na umělé inteligenci.
🔍 Věděli jste, že... Prodejní týmy v USA a Kanadě tráví více než třetinu svého času jinými činnostmi než prodejem. Mezi aktualizací CRM a administrativními úkoly ztrácejí obchodní zástupci každý den drahocenný čas, který by mohli věnovat komunikaci se zákazníky.
Klíčové prodejní úkoly, které můžete automatizovat pomocí umělé inteligence
Práce obchodního manažera s sebou nese skryté náklady: čas, pozornost a promarněné příležitosti. Nástroje umělé inteligence tyto ztráty zmírňují automatizací úkolů, které nevyžadují lidský zásah.
Zde jsou prodejní úkoly, které dokáže snadno zvládnout.
- Generování a hodnocení potenciálních zákazníků: Využívá strojové učení k analýze minulých aktivit, demografických údajů a chování, aby identifikovalo a upřednostnilo potenciální zákazníky s nejvyšší pravděpodobností konverze.
- Automatizované prodejní aktivity prostřednictvím více kanálů: Automatizuje e-mailovou, sociální a SMS komunikaci na základě chování potenciálních zákazníků a optimalizuje časy odesílání pro maximální zapojení.
- Přepis hovorů a aktualizace CRM: zaznamenává, přepíše a shrne prodejní hovory a zároveň zaznamenává klíčové podrobnosti přímo do CRM.
- Prognózy prodeje: Analyzuje historické trendy prodeje a nákupní chování, aby předpověděla budoucí výnosy a pomohla při strategickém plánování.
- Vytváření nabídek: Vytváří personalizované nabídky založené na datech s využitím předchozích obchodů, preferencí zákazníků a generativní umělé inteligence v prodeji.
- Analýza názorů zákazníků: Sleduje recenze, průzkumy a sociální média, aby vyhodnotila názory a přizpůsobila sdělení.
- Cílení na upselling a cross-selling: Doporučuje doplňkové produkty na základě analýzy historie nákupů a nákupních vzorců.
🧠 Zajímavost: Myšlenka prodejního trychtýře vznikla v roce 1898, kdy reklamní teoretik E. St. Elmo Lewis navrhl model AIDA – pozornost, zájem, touha a akce.
Jak automatizovat prodejní proces pomocí umělé inteligence
Ruční prodejní proces skýtá mnoho příležitostí ke zpožděním – zmeškané následné kroky, zapomenuté úkoly, roztříštěné poznámky a zastaralé tabulky. Umělá inteligence to může napravit, ale pouze pokud je vše na jednom místě.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji. S softwarem ClickUp Sales Project Management Software získáte integrované nástroje pro správu vašich projektů a automatizaci administrativních úkolů v jednotném pracovním prostoru.
Projděme si klíčové kroky pro využití umělé inteligence v prodeji a jak vám může pomoci ClickUp. 💼
Krok č. 1: Zmapujte svůj prodejní pracovní postup
Než přidáte automatizaci nebo AI, nastíňte cestu, kterou vaši potenciální zákazníci absolvují od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Začněte identifikací těchto fází:
- ➡️ Získávání potenciálních zákazníků
- ➡️ Kvalifikace
- ➡️ Objevování
- ➡️ Návrh
- ➡️ Vyjednávání
- ➡️ Uzavření
Pro každou fázi definujte, jaké kroky je třeba podniknout, kdo je za ně zodpovědný a jaké informace je třeba shromáždit, abyste zvýšili produktivitu prodeje.
💡 Tip pro profesionály: Vizualizujte svůj zmapovaný prodejní proces vytvořením stavů úkolů v ClickUp pro každou fázi prodeje, kterou jste dříve identifikovali (např. Nový potenciální zákazník, Objevovací hovor, Odeslaná nabídka), a použijte vlastní pole ClickUp, jako jsou Hodnota obchodu, Zdroj potenciálního zákazníka, Velikost společnosti a Očekávané datum uzavření, k sledování klíčových informací o prodeji.
Krok č. 2: Automatizujte získávání potenciálních zákazníků
Ruční zadávání dat je pro prodejní týmy jednou z největších časových ztrát. Zde je několik způsobů, jak automatizovat získávání potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence:
- Okamžitě zachyťte potenciální zákazníky pomocí inteligentních formulářů a chatbotů, které je přímo zaznamenávají do vašeho CRM.
- Extrahujte klíčové údaje, jako je jméno, společnost a telefonní číslo, pomocí nástrojů pro analýzu e-mailů.
- Přiveďte potenciální zákazníky z kampaní přímo do svého systému pomocí integrace s reklamními platformami.
- Automaticky doplňujte chybějící údaje o společnosti nebo kontaktech pomocí obohacovacích nástrojů založených na umělé inteligenci, jako jsou Clearbit nebo ZoomInfo.
🤩 Bonus: Chcete-li dále standardizovat zadávání potenciálních zákazníků, použijte formuláře ClickUp, které automaticky převádějí odeslané údaje na úkoly CRM. Pomocí vlastních polí můžete jednoduše přetahovat pole jako E-mail, Název společnosti, Rozpočet a Zájem o služby a použít podmíněnou logiku k přizpůsobení otázek na základě odpovědí (např. zobrazit „Velikost týmu“ pouze v případě, že vyberou „Podnik“).
🧠 Zajímavost: Koncept moderních prodejních scénářů lze vysledovat až do 80. let 19. století, kdy společnost National Cash Register Company školila své obchodní zástupce pomocí zapamatovaných prodejních sekvencí.
Krok č. 3: Automatické přiřazování a prioritizace potenciálních zákazníků
Máte nové potenciální zákazníky? Je čas automatizovat tyto úkoly, aby se o ně mohl rychle postarat ten správný obchodní zástupce. Zde je několik tipů, co můžete udělat:
- Automaticky přiřazujte obchodní zástupce pomocí pravidel pro směrování potenciálních zákazníků na základě území, velikosti obchodu nebo produktové řady.
- Hodnoťte potenciální zákazníky pomocí modelů AI/ML, které vyhodnocují jejich zájem, vhodnost nebo záměr.
- Identifikujte účty s nejvyšší pravděpodobností konverze pomocí prediktivních informací.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte automatizace ClickUp, které okamžitě přiřazují úkoly na základě kritérií (např. hodnota obchodu, zdroj). Můžete dokonce nastavit pravidla automatického určování priorit, aby byly potenciální zákazníci na podnikové úrovni označeni jako vysoce prioritní.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití umělé inteligence k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří umělou inteligenci používají, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž.
Tento rozdíl může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje, jak transformativní může být AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času. 🔥
ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje hladkou integrací umělé inteligence do vašeho pracovního postupu. Naše umělá inteligence zvládne vše od shrnutí vláken a návrhu obsahu až po rozdělení složitých projektů a generování dílčích úkolů. Není třeba přepínat mezi nástroji ani začínat od nuly.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
Krok č. 4: Spouštějte připomenutí a následné kroky
Vhodné načasování následných kroků často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu obchodu. Umělá inteligence zajistí, že žádný potenciální zákazník nezůstane bez odezvy, a to následujícími způsoby:
- Vytváření automatických upomínek po hovoru nebo schůzce
- Odesílání drip e-mailů na základě aktivity nebo neaktivity potenciálních zákazníků
- Označování pozastavených obchodů, které se v daném časovém rámci neposunuly do další fáze
Mnoho nástrojů, od doplňků Gmailu po specializované CRM systémy, nyní nabízí AI nudges nebo chytrá připomenutí, která doporučují, kdy a jak znovu navázat kontakt.
📍 Příklad automatizace:
- Pokud se stav změní na Objev → Vytvořte podúkol: Za tři dny odešlete následný e-mail.
- Pokud se stav nezmění do pěti dnů → Zveřejněte komentář: „Hej, zkontrolujte tohoto potenciálního zákazníka!“
- Pokud je termín splnění dnes → Přesuňte úkol do kategorie „Naléhavé“ a informujte pověřenou osobu.
Krok č. 5: Používejte umělou inteligenci k psaní e-mailů, shrnování hovorů a kvalifikaci potenciálních zákazníků
Nemusíte trávit hodiny denně psaním zpráv a zaznamenáváním poznámek. Umělá inteligence může okamžitě zvýšit produktivitu a ušetřit čas.
Nevíte, kde začít? Vyzkoušejte tyto nápady:
- Automatizujte psaní e-mailů: Použijte nástroje umělé inteligence (např. Copy. ai, Lavender, ClickUp Brain) k personalizaci studené korespondence, následných e-mailů a oslovování potenciálních zákazníků a poté proveďte A/B testování verzí z hlediska výkonu.
- Automatické shrnování hovorů: Nahrávejte a přepisujte schůzky pomocí nástrojů jako ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus nebo Otter; extrahujte signály o zájmu o koupi, námitky a další kroky.
- Rychlejší kvalifikace potenciálních zákazníků: Použijte skórovací modely založené na umělé inteligenci k hodnocení potenciálních zákazníků podle záměru, vhodnosti nebo zapojení.
- Zefektivněte práci po hovoru: Automatizujte aktualizace CRM, vytvářejte úkoly a spouštějte následné kroky pomocí nástrojů jako Hints AI nebo Zapier workflows, nebo tyto pracovní postupy jednoduše automatizujte pomocí ClickUp Brain.
- Koučujte s pomocí poznatků umělé inteligence: Prohlédněte si analytické údaje z prodejních rozhovorů, abyste identifikovali úspěšné chování a vylepšili komunikaci.
🚀 Výhoda ClickUp: Máte obavy z přepínání mezi příliš mnoha nástroji a narušenými pracovními postupy? ClickUp Brain přináší sílu umělé inteligence přímo do vašeho prodejního pracovního prostoru, kde pracuje napříč úkoly, dokumenty a konverzacemi, aby eliminoval izolovanou práci a pomohl vašemu týmu uzavřít obchody rychleji.
V rámci jakékoli úlohy můžete pomocí AI Writer okamžitě generovat:
- Studené kontaktní zprávy
- Následné e-maily
- Skripty pro řešení námitek
🚀 Vyzkoušejte například tyto pokyny:
- Napište studený e-mail, ve kterém představíte náš nový cenový model startupům SaaS v USA.
- Shrňte tento objevný hovor a zdůrazněte signály o zájmu o koupi, obavy a další kroky.
- Seznamte si úkoly z tohoto obchodního hovoru a přiřaďte jim podúkoly podle naléhavosti.
Krok č. 6: Zefektivněte správu nabídek a smluv
Vytváření nabídek a smluv může být repetitivní a náchylné k chybám, ale můžete to změnit tím, že:
- Automatické generování návrhů smluv se schválenými klauzulemi a podmínkami
- Identifikace chybějících údajů před odesláním nabídky
- Označování rizikových formulací, které vyžadují právní přezkoumání
- Sledování historie verzí pro zajištění souladu s předpisy
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k ukládání nabídek, smluv a obsahu pro podporu prodeje, abyste měli snadný přístup a standardizaci v rámci celého týmu.
Můžete:
- Pomocí vnořených stránek můžete organizovat podle typu klienta, řady služeb nebo fáze obchodu.
- Spolupracujte v reálném čase tím, že označíte členy týmu, zanecháte komentáře pro právní nebo finanční oddělení a přiřadíte úkoly přímo v dokumentu.
- Pomocí příkazů se lomítkem můžete přidávat tabulky, tlačítka, bannery a dokonce i vložené soubory, takže každá nabídka bude bohatá, strukturovaná a v souladu s image značky.
Chcete-li ušetřit čas, můžete také vyzkoušet přizpůsobitelné šablony ClickUp.
Šablona prodejního procesu ClickUp dokáže vše spojit do jednoho přehledného a kolaborativního pracovního postupu, který může následovat celý váš tým. Tato šablona prodejního plánu připravená k okamžitému použití vám pomůže:
- Ukládejte klíčové informace o obchodech a kontaktech pomocí bezkódové kolaborativní databáze.
- Vizualizujte aktivity obchodních zástupců, časové osy a pohyb v prodejním procesu pomocí grafů, kalendářů a dashboardů.
- Usnadněte zaškolování nových obchodních zástupců tím, že jim poskytnete jasný a opakovatelný postup, který mohou následovat.
Krok č. 7: Předpovídejte prodej a výkonnost
Přesné prognózy vám pomohou plánovat dopředu, stanovit realistické cíle a udržet se na správné cestě. Je však obtížné předvídat prodejní výkonnost, když jsou vaše data roztříštěná.
Využijte dashboardy založené na umělé inteligenci k dosažení svých prodejních cílů:
- Sledujte konverzní poměry a rychlost uzavírání obchodů.
- Identifikujte rizikové účty nebo signály odchodu zákazníků.
- Modelujte nejlepší, nejhorší a nejpravděpodobnější výnosy.
Mnoho CRM systémů nyní integruje funkce prediktivního prognózování založené na strojovém učení, které vedoucím prodeje poskytují lepší přehled.
🚀 Výhoda ClickUp: Dashboardy ClickUp založené na umělé inteligenci nabízejí reportování v reálném čase, které umožňuje sledovat každou fázi vašeho prodejního procesu. Sledujte průběh obchodů, aktivitu obchodních zástupců a míru konverze – vše na jednom místě – a předpovídejte tržby pomocí svého prodejního dashboardu.
Díky těmto intuitivním dashboardům máte možnost přidat karty, jako jsou:
- Počet úkolů podle stavu (pro zobrazení toku pipeline)
- Součet hodnoty obchodů (pro celkové tržby z pipeline)
- Úkoly podle přidělené osoby (pro sledování pracovní zátěže zástupců)
- Trendy v plnění úkolů (pro sledování pokroku)
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro automatizaci prodeje
Zde je několik nejlepších nástrojů umělé inteligence pro prodejní týmy:
- Gong využívá konverzační inteligenci k analýze prodejních hovorů a získávání poznatků pro koučování. Pomáhá obchodním zástupcům pochopit, co v konverzacích funguje (a co ne).
- Lavender je prodejní asistent s umělou inteligencí, který pomáhá obchodním zástupcům psát e-maily s vysokou konverzí. Poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase, úpravy tónu a tipy pro personalizaci, aby se zvýšila míra odpovědí.
- Clari se zaměřuje na analýzu výnosů a pomocí umělé inteligence přesně předpovídá výsledky obchodů a stav pipeline. Poskytuje vedoucím pracovníkům v oblasti prodeje přehled, který potřebují k řízení rizik a přijímání chytřejších rozhodnutí.
🧠 Zajímavost: Společnosti, které používají nástroje založené na umělé inteligenci, již zaznamenávají znatelný nárůst návratnosti investic, přičemž některé hlásí zisky mezi 10 a 20 %.
Proč si vybrat ClickUp?
Zatímco všechny nástroje pro automatizaci prodeje řeší konkrétní části prodejního puzzle, ClickUp je místo, kde se vše spojuje dohromady.
Zde je několik důvodů, proč ClickUp vyniká a proč si ho váš tým zamiluje. 😍
- ClickUp Connected Search umožňuje vašemu týmu okamžitě vyhledat jakýkoli dokument, úkol nebo kontakt v pracovním prostoru, ať už je skrytý v prodejním manuálu, zapomenuté poznámce k obchodu nebo v záznamech o hovorech s klienty z minulého čtvrtletí.
- ClickUp Chat udržuje komunikaci v kontextu, takže obchodní zástupci mohou spolupracovat, aniž by museli přecházet mezi různými nástroji – mohou diskutovat o strategii obchodu přímo vedle svých úkolů.
- Funkce Column Calculations automaticky sčítá hodnoty obchodů, počítá úspěšnost nebo zobrazuje průměrnou délku prodejního cyklu – ideální pro rychlé sledování výkonu.
- Díky úkolům a kontrolním seznamům ClickUp mají obchodní zástupci přehled o dalších krocích a manažeři mohou standardizovat stávající prodejní pracovní postupy v rámci celého týmu.
- Zobrazení seznamu vám poskytuje přehled o všech potenciálních zákaznících, obchodech, účtech a kontaktech podle stavu a pomocí vztahů v seznamech můžete propojit různé úkoly.
🔍 Věděli jste, že... V roce 1911 zavedl Frederick Winslow Taylor do průmyslového prodeje principy vědeckého řízení. Jeho metody kladly důraz na sledování dat a standardizaci procesů, čímž položily základy strukturovaných prodejních procesů, které se používají dodnes.
Udržujte obchody v pohybu s ClickUp
Prodej se nezpomaluje, tak proč by se měl zpomalovat váš proces?
Jistě, existuje spousta nástrojů umělé inteligence, které zvládají různé části prodejního cyklu. Ale jak dlouho můžete přepínat mezi záložkami a spojovat pracovní postupy dohromady? Rozšíření umělé inteligence je realitou a má negativní dopad na týmy!
ClickUp konsoliduje funkce několika nástrojů umělé inteligence na jednom místě a s plným kontextem vaší práce. S ClickUp můžete pomocí vestavěné umělé inteligence a automatizace zefektivnit každou fázi procesu.
Automatizujte opakující se úkoly, sledování potenciálních zákazníků a aktualizace pipeline pomocí ClickUp Automations. Použijte ClickUp Brain k okamžitému vytvoření návrhu pro interakci se zákazníky, shrnutí poznámek o klientech nebo generování dalších kroků. Navíc můžete mít přehled o výkonu obchodních zástupců, postupu obchodů a pracovní zátěži týmu díky přizpůsobitelným dashboardům.
