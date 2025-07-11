Bezplatné šablony kalendáře obsahu LinkedIn pro plánování příspěvků

Zase zíráte na prázdnou frontu na LinkedIn?
Máte nápady, správná slova, jak je vyjádřit, a dokonce i obrázky, které doplňují celkový dojem, ale vaše příspěvky se stále zpožďují. Zapojení klesá a algoritmus není zrovna shovívavý.
Skutečným problémem je, že plánujete izolovaně. Používáte nesouvislé dokumenty, tabulky a vlákna ve Slacku, které nebyly vytvořeny pro spolupráci v reálném čase.
Nyní si představte jediný zdroj pravdy, kde se nachází celá vaše strategie pro LinkedIn – nápady, schválení, vizuální prvky, dokonce i termíny.
Šablona kalendáře obsahu sociálních médií to umožňuje, ať už spravujete účet značky, osobní značku klienta na LinkedIn nebo své vlastní iniciativy v oblasti myšlenkového vedení. Se správnou šablonou můžete proměnit roztříštěné úsilí v oblasti obsahu v konzistentní publikační nástroj s velkým dopadem.
Tento příspěvek vás provede nejlepšími bezplatnými šablonami kalendáře obsahu LinkedIn, které můžete okamžitě použít, včetně speciálně navržených možností od ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Co jsou šablony kalendáře obsahu LinkedIn?
Šablona kalendáře obsahu pro LinkedIn je hotový rámec, který vám pomůže plánovat, organizovat a naplánovat příspěvky speciálně pro LinkedIn. Namísto toho, abyste se každý den snažili rozhodnout, co publikovat, získáte přehled o svém obsahu – co bude zveřejněno, kdy, jak a proč.
Může zahrnovat:
- Vaše strategie pro sociální média, jak se zviditelnit na LinkedIn
- Témata obsahu pro každý týden
- Termíny pro návrhy, recenze a schválení
- Vizuální zástupné symboly nebo odkazy na soubory
- Nápady na texty příspěvků nebo popisky
- Sledování výkonu (lajky, komentáře, CTR atd.)
📝 Rychlá poznámka: Některé šablony jsou jednoduché (například tabulka se sloupci), zatímco jiné jsou dynamické a umožňují spolupráci – například kalendáře, tabule úkolů nebo panely, které se aktualizují v reálném čase.
Co dělá dobrý šablonu kalendáře obsahu LinkedIn?
Dobrá šablona kalendáře obsahu pro LinkedIn zjednodušuje cestu od plánování k publikování. Odstraňuje překážky, jako jsou nevýrazné nápady, nedodržené termíny, nejasné vlastnictví atd. Je také dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila vašemu pracovnímu postupu s obsahem a zároveň vám poskytla přehled, který potřebujete, abyste zůstali na správné cestě.
Hledejte šablony, které obsahují:
- Přizpůsobitelné zobrazení: týdenní, měsíční nebo kampaně specifické časové osy, které odpovídají vašemu harmonogramu publikování
- Sledování stavu: Chcete-li zjistit, co je ve fázi ideace, revize nebo naplánováno
- Funkce pro spolupráci: Vaši autoři, designéři a zainteresované strany tak mohou pracovat na jednom místě.
- Pole metadat obsahu: Například platforma, publikum, formát, hashtagy nebo cíle kampaně pro úplný kontext.
- Pole specifická pro LinkedIn: Počet slov, omezení počtu znaků, značkování a sledování odkazů
Bonusové body získáte, pokud se dá integrovat do vašeho nástroje pro správu projektů, umožňuje přímo připojit kreativní briefy a materiály a/nebo zahrnuje automatizaci termínů a připomenutí. Dobrá šablona pro plánování a psaní obsahu by vám měla v konečném důsledku ušetřit čas, snížit stres a pomoci vám dodávat obsah, který rezonuje s vaší cílovou skupinou.
15 šablon kalendáře obsahu LinkedIn, které inspirují váš marketingový tým
Plánování strategie obsahu a příspěvků na LinkedIn by nemělo být jako každý týden objevovat Ameriku. Tyto osvědčené šablony od ClickUp pomáhají marketingovým týmům, jako je ten váš, publikovat příspěvky s jasným cílem, nikoli v panice.
1. Šablona měsíčního kalendáře obsahu ClickUp
Šablona měsíčního kalendáře obsahu ClickUp je určena pro ty, kteří myslí v širších souvislostech. Pomáhá vám vizualizovat vaše plány obsahu na LinkedIn na celý měsíc, takže neplánujete jen na zítra, ale na celou kampaň. Od brainstormingu po publikování, každý krok je soustředěn na jednom centrálním místě.
- Nabízí kalendářové zobrazení s funkcí drag-and-drop pro snadné plánování
- Barevně odlišené vlastní stavy ukazují, co je ve fázi návrhu, kontroly nebo připraveno k zveřejnění.
- Zahrnuje připravená vlastní pole pro označení typu příspěvku, kanálu, vlastníka a priority.
- Propojené úkoly ClickUp usnadňují připojování vizuálních prvků, textů a kreativních briefů.
- Správa verzí zajišťuje, že váš tým pracuje s nejnovější verzí a návrhem.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy, které pracují na více kampaních najednou a potřebují jasný měsíční přehled o tom, co a kdy bude zveřejněno. Je to obzvláště užitečné pro synchronizaci příspěvků na LinkedIn s uvedením produktů na trh nebo sezónním obsahem.
2. Šablona týdenního kalendáře obsahu ClickUp
Stalo se vám někdy, že jste váhali, zda zveřejnit příspěvek, protože jste si nebyli jisti, zda se připojit k aktuálnímu tématu, nebo se držet svého plánu obsahu? Šablona týdenního kalendáře obsahu ClickUp rozdělí vaši strategii pro LinkedIn na praktické týdenní plány. Je ideální pro sledování denních příspěvků, monitorování interakcí a provádění rychlých úprav v závislosti na změnách trendů.
- Podrobný týdenní rozpis pro detailní plánování obsahu
- Prostor pro zaznamenávání nápadů na příspěvky, hashtagů a kreativních prvků s propojenými tabulemi ClickUp Whiteboards
- Sledování stavu, abyste viděli, co je naplánováno, v procesu nebo publikováno
- Spolupráce v reálném čase, aby všichni zůstali synchronizovaní
- Přizpůsobitelné zobrazení – přepínejte mezi formáty seznamu, tabule nebo kalendáře a plánujte lépe
📌 Ideální pro: Správce sociálních médií a tvůrce obsahu, kteří potřebují zůstat agilní, reagovat na trendy a pozorně sledovat každodenní aktivitu na LinkedIn.
💡 Tip pro profesionály: Vyhraďte si každý pátek večer/pondělí ráno 30–60 minut a pomocí AI kalendáře ClickUp naplánujte a označte svůj obsah pomocí jedné z šablon pro redakční práci nebo publikování. Stanoví to tón, poskytne přehled o vašem týdnu a sníží paniku na poslední chvíli.
3. Šablona plánu obsahu ClickUp
Jste připraveni změnit svou strategii na LinkedIn z nesourodé na strategickou? Šablona plánu obsahu ClickUp vám pomůže naplánovat pilíře obsahu, cíle kampaně a sdělení – a to vše ještě předtím, než začnete plánovat příspěvky. Jedná se o plán pro marketéry, kteří chtějí, aby každý příspěvek na LinkedIn sloužil většímu účelu.
- Sekce strategického plánování pro cíle, publikum a sdělení
- Vizuální časové osy pro sladění obsahu s klíčovými obchodními termíny
- Nástroje pro spolupráci při brainstormingu a schvalování
- Snadno aktualizovatelná struktura, která se přizpůsobuje vývoji vaší strategie
- Přímé odkazy na šablony provedení pro hladší předávání
📌 Ideální pro: Marketingové manažery a stratégy, kteří chtějí vybudovat soudržnou a cílenou přítomnost na LinkedIn.
📚 Přečtěte si také: Šablony pro mediální plánování
4. Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp
Pokud spravujete více platforem vedle LinkedIn, šablona ClickUp Modern Social Media Calendar Template je stvořená právě pro vás. Tato bezplatná šablona kalendáře obsahu přináší nový, vizuálně poutavý přístup k tvorbě, plánování a monitorování obsahu. Umožňuje vám přehledně zobrazit všechny vaše platformy sociálních médií – bez zbytečného nepořádku, který znesnadňuje rozhodování.
- Vícekanálový kalendář pro koordinaci LinkedIn s jinými platformami
- Barevně odlišené značky pro kampaně, typy obsahu nebo kanály
- Přesouvání příspěvků pomocí drag-and-drop pro rychlé přeplánování
- Analytické sledování pro měření toho, co funguje, přímo z vašeho kalendáře, prostřednictvím panelů ClickUp Dashboards.
- Design přizpůsobený mobilním zařízením pro plánování na cestách
📌 Ideální pro: Týmy sociálních médií a freelancery, kteří potřebují moderní, vizuálně přehledný způsob publikování a sledování výkonu napříč více kanály.
5. Šablona plánu zveřejňování příspěvků na sociálních médiích ClickUp
Šablona ClickUp pro plánování příspěvků na sociálních médiích je taktický nástroj pro organizaci časování příspěvků na LinkedIn (a dalších sociálních platformách). Je navržena s důrazem na přesnost a pomáhá vám přesně naplánovat, kdy bude každý příspěvek zveřejněn, abyste nikdy nezmeškali klíčový moment nebo nepřekrývali kampaně. Je užitečná, pokud chcete zachovat konzistenci ve svém publikačním plánu... a využít špičkové časy zapojení k maximalizaci dosahu.
👀 Věděli jste, že... Nejvyšší aktivita na LinkedInu je obvykle mezi 7:00 a 16:00 v pracovní dny, s mírným nárůstem kolem 10:00–11:00 v úterý a ve čtvrtek. I když jsou tyto časy nejvýkonnější, aktivita v průběhu celého pracovního dne zůstává poměrně konzistentní, takže se nemusíte příliš soustředit na zveřejňování příspěvků přesně v době největšího zájmu.
- Hodinové plánování pro detailní kontrolu nad načasováním příspěvků
- Automatické připomenutí, aby vaše frekvence zveřejňování příspěvků zůstala na správné úrovni
- Přehled nadcházejících, naplánovaných a publikovaných příspěvků na první pohled
- Podporuje opakující se sloty pro příspěvky s evergreenovým obsahem
- Snadné kopírování plánů pro opakující se kampaně
📌 Ideální pro: Koordinátory sociálních médií a agentury spravující časté příspěvky na LinkedIn nebo kohokoli, kdo chce optimalizovat načasování pro maximální zapojení.
📚 Přečtěte si také: Nástroje umělé inteligence pro sociální média
6. Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp
Šablona plánu obsahu sociálních médií ClickUp je určena pro marketéry, kteří chtějí propojit strategii s realizací. Umožňuje vám nastínit cíle kampaně, zmapovat témata obsahu a přidělit odpovědnosti – to vše v jednom společném pracovním prostoru.
- Speciální sekce pro cíle kampaně, cílovou skupinu a sdělení
- Přiřaditelné úkoly pro každou pozici, aby nic neuniklo pozornosti
- Integrované schvalovací pracovní postupy pro efektivní spolupráci
- Pole pro sledování výkonu k měření výsledků po spuštění
- Integrace s ClickUp Docs pro snadný přístup k pokynům a briefům
📌 Ideální pro: Týmy a konzultanty, kteří potřebují sladit obsah LinkedIn s širšími marketingovými cíli.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
7. Pokročilá šablona ClickUp pro sociální média
Využijte robustní šablonu určenou pro správu velkoobjemových nebo multikanálových aktivit na sociálních médiích, včetně vaší přítomnosti na LinkedIn. Šablona ClickUp Social Media Advanced Template, která je určena jak pro malé týmy, tak pro významné influencery, kombinuje plánování obsahu, publikování a analytiku.
Je to bezpochyby jeden z nejlepších nástrojů pro optimalizaci všech aspektů vašeho kalendáře sociálních médií.
- Pokročilé analytické panely pro přehledy výkonu v reálném čase
- Vlastní automatizace ClickUp pro zefektivnění opakujících se úkolů
- Víceúrovňová oprávnění pro bezpečnou spolupráci týmu
- Podrobné sledování formátů příspěvků, kanálů a návratnosti investic do kampaní
- Flexibilní zobrazení – přepínejte mezi rozvržením Gantt, kalendářem a tabulkou
📌 Ideální pro: Marketingové týmy a agentury zaměřené na data, které chtějí získat podrobný přehled o výkonu obsahu na LinkedIn a potřebují robustní nástroje pro škálování operací na sociálních médiích.
💡 Tip pro profesionály: Použijte Embed View v šabloně, abyste měli přístup ke svému živému feedu na sociálních médiích a získali inspiraci pro marketing v reálném čase, aniž byste museli opustit ClickUp.
8. Šablona kampaně na sociálních médiích ClickUp
Pokud je vaše aktivita na LinkedIn součástí větší kampaně, šablona kampaně na sociálních médiích ClickUp vám poskytne strukturu a přehled od zahájení až po výsledky. Získáte přehledné rozdělení úkolů, chytrou spolupráci a sledování výkonu.
- Pět zobrazení (Začínáme, Plán, Příspěvky, Role DACI, Kampaně) vás provede každou fází projektu.
- Vlastní stavy, jako například „Vyžaduje schválení“, „Probíhá“ a „Zrušeno“, zajišťují přehlednost pracovního postupu.
- Vlastní pole a panely sledují data, role, rozpočty a výkonnostní metriky vaší kampaně.
- Vestavěná retrospektiva kampaně zajišťuje, že každý projekt uzavřete s praktickými poznatky.
📌 Ideální pro: Agentury, týmy a marketingové manažery, kteří organizují strukturované kampaně na LinkedIn integrované s webináři, událostmi nebo uvedením produktů na trh.
📚 Přečtěte si také: Šablony strategií obsahového marketingu
9. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
Šablona redakčního kalendáře ClickUp je vaším redakčním velínem pro LinkedIn. Je navržena tak, aby vám pomohla plánovat, rozvrhovat a spravovat každý kus obsahu – ať už se jedná o příspěvek o myšlenkovém vedení, aktuality o společnosti nebo oznámení o kampani. S touto šablonou můžete udržovat celý svůj obsahový kanál organizovaný a transparentní.
- Díky integrovanému formuláři pro žádosti o obsah mohou zainteresované strany snadno předkládat své nápady.
- Vlastní pole vám umožňují na první pohled rozpoznat typ nabídky, kanál, CTA a přiděleného editora.
- Šest vlastních stavů sleduje pokrok od výzkumu až po zveřejnění a zajišťuje konzistentní pohyb v rámci procesu.
- Snadné přeskupování pomocí drag-and-drop umožňuje přizpůsobit se měnícím se prioritám
- Nástroje pro spolupráci, jako jsou přiřazené komentáře a chat ClickUp, zefektivňují zpětnou vazbu a schvalování.
📌 Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, editory a agentury, které spravují více přispěvatelů a pravidelný tok příspěvků na LinkedIn a potřebují jasný a strukturovaný redakční proces.
👀 Věděli jste to? Karusely na LinkedInu válí. Studie Metricool, která zahrnovala více než 577 000 příspěvků, zjistila, že příspěvky typu karusel (tj. dokumenty s více obrázky) generují míru zapojení 45,85 %, což je nejvyšší míra ze všech typů příspěvků na této platformě!
10. Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp
Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp spojuje marketingovou strategii a redakční plánování. Je ideální pro plánování kampaní na LinkedIn, sledování termínů a sjednocení týmu kolem společných cílů – vše na jednom místě.
- Kombinuje plánování kampaní s redakčním plánováním
- Vizuální časové osy pro sladění příspěvků s uvedením produktů na trh a propagačními akcemi
- Přiřaditelné úkoly a automatické připomenutí pro zajištění odpovědnosti
- Sledování výkonu pro měření dopadu kampaně
- Integruje se s ClickUp Brain pro tvorbu a vytváření obsahu pomocí umělé inteligence.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery a stratégy, kteří chtějí propojit obsah LinkedIn s širšími marketingovými iniciativami.
💡 Tip pro profesionály: Nemáte nápady na potenciální obsah pro LinkedIn? Zeptejte se ClickUp Brain: „Jakých 5 zajímavých úhlů pohledu na LinkedIn by bylo vhodných pro oznámení nové funkcí
Líbí se vám některý z nápadů? Napište nám: „Vytvořte oznámení o nové funkci našeho nejnovějšího modulu
11. Šablona propagačního kalendáře ClickUp
Už jste někdy spustili promo akci na LinkedIn, abyste pak zjistili, že landing page nebyla funkční nebo že designový tým použil kreativu z minulého čtvrtletí? Pomůžeme vám tomu nadobro zabránit!
Šablona propagačního kalendáře ClickUp je určena pro marketéry, kteří často pořádají propagační akce na LinkedIn, uvádějí na trh nové produkty nebo organizují speciální kampaně. Pomáhá vám vizualizovat každou propagační akci, koordinovat zdroje a zajistit, aby byl váš tým dokonale sladěn, co se týče načasování a sdělení, a zajistit tak úspěšné spuštění.
- Speciální sekce pro každou propagaci nebo kampaň na LinkedIn
- Zobrazení časové osy, aby se zabránilo překrývání propagačních akcí a maximalizoval se jejich dopad
- Správa aktiv pro kreativní soubory, kopie a odkazy
- Automatická oznámení o klíčových termínech spuštění
- Snadné kopírování pro opakující se nebo sezónní kampaně
📌 Ideální pro: Marketingové týmy, produktové manažery a koordinátory akcí, kteří potřebují koordinovat propagaci na LinkedIn s přesností a přehledností.
12. Šablona kalendáře pro zveřejňování příspěvků ClickUp
Potřebujete jednoduché a přehledné řešení pro plánování a sledování všech příspěvků na LinkedIn? Šablona kalendáře příspěvků ClickUp je ideální pro týmy, které chtějí jednoduchý a vizuální způsob, jak zjistit, co a kdy bude zveřejněno. Tato šablona se zaměřuje výhradně na frekvenci publikování a zajišťuje, že vaše příspěvky na LinkedIn budou konzistentní a v souladu s image vaší značky.
- Používejte vlastní stavy, jako je Schválení, Psaní, Návrh, Dokončeno atd., které vám pomohou strukturovat váš pracovní postup.
- Rozdělte svůj plán publikování podle formátu, souladu se značkou nebo načasování pomocí několika zobrazení ClickUp.
- Informujte všechny o novinkách pomocí přizpůsobitelných oznámení ClickUp.
📌 Ideální pro: Malé týmy, freelancery nebo kohokoli, kdo chce mít jasný vizuální přehled o svém harmonogramu publikování příspěvků na LinkedIn.
13. Šablona kalendáře kampaně ClickUp
Šablona kalendáře kampaní ClickUp je speciálně navržená pro koordinaci kampaní na LinkedIn od začátku do konce. Poskytuje vám přehled o všech kontaktních bodech kampaně a pomáhá vám koordinovat zprávy, zdroje a termíny v rámci celého týmu, aniž byste něco přehlédli.
- Rozvržení zaměřené na kampaň pro plánování vícefázových iniciativ na LinkedIn
- Časová osa a kalendář pro vizualizaci průběhu kampaně
- Přiřazení úkolů a závislosti, aby všichni nesli odpovědnost a vaše příspěvky na LinkedIn byly v souladu s ostatními prvky kampaně, jako jsou e-mailové zprávy a spuštění blogů.
- Integrované sledování analytických údajů o výkonu kampaně
- Snadná integrace s dokumenty ClickUp a automatizačními funkcemi
- Společné komentáře a přílohy, které udržují aktiva a zpětnou vazbu pohromadě
📌 Ideální pro: Marketingové vedoucí a týmy, které realizují komplexní, vícestupňové kampaně na LinkedIn a potřebují zajistit dokonalou součinnost strategie, realizace a reportingu.
📚 Přečtěte si také: Jak provést audit sociálních médií (včetně šablon)
14. Šablona kalendáře obsahu LinkedIn od HubSpot
Šablona LinkedIn Content Calendar od HubSpot je navržena tak, aby vám pomohla plánovat, rozvrhovat a sledovat příspěvky na LinkedIn v známém formátu tabulky. Stejně jako šablony ClickUp v tomto seznamu je ke stažení zdarma a obsahuje tipy a osvědčené postupy pro plánování obsahu na LinkedIn.
- Pole Datum, Téma, Obsahový pilíř a CTA pro strukturované plánování příspěvků na LinkedIn
- Speciální sloupce pro metadata specifická pro LinkedIn, jako je počet znaků, odkazy na obrázky a časy zveřejnění
- Barevně odlišené značky stavu pro koncepty, naplánovaný a zveřejněný obsah
- Snadno importovatelný formát CSV, připravený pro vytváření reportů nebo nahrávání do plánovačů sociálních médií
📌 Ideální pro: Freelancery, samostatné podnikatele a malé týmy, které chtějí plánovač zaměřený na LinkedIn, aniž by musely opustit pohodlí svých tabulek.
🧠 Zajímavost: Od roku 2020 vzrostl počet uživatelů LinkedIn, kteří žádají o více možností, jak vyjádřit humor, o 160 % – což vedlo LinkedIn k přidání emodži „smích“! 😆
15. Šablona kalendáře LinkedIn pro Excel/Google Sheets od Coefficient
Tato šablona pro sociální média od společnosti Coefficient je určena pro týmy zabývající se datovým obsahem, které rády pracují v Excelu nebo Google Sheets, ale chtějí plug-and-play nástroj pro plánování na LinkedIn s některými automatizacemi pipeline.
Proč se vám to bude líbit
- Intuitivní rozložení listu se sloupci pro datum, kopii, média, tagy a ukazatele výkonu
- Vestavěné vzorce, které sledují frekvenci zveřejňování příspěvků a upozorňují na mezery v plánování
- Barevně odlišené řádky pro vizuální oddělení typů obsahu a týdenního toku
- Snadný import/export mezi Sheets, Excelem a ClickUpem nebo publikačními nástroji
- Lehký a rychlý, ideální pro malé týmy nebo příznivce tabulek
📌 Ideální pro: Distribuované marketingové týmy, agentury nebo nadšence do tabulek, kteří hledají řešení pro spolupráci a automatizaci plánování obsahu na LinkedIn.
Přejděte plynule od plánování k publikování pomocí šablon kalendáře obsahu LinkedIn od ClickUp.
„ClickUp je bezpochyby mou (ne tak úplně) tajnou zbraní, která mi pomáhá zefektivnit proces tvorby veškerého obsahu,“ říká konzultantka pro sociální média Harriet Evans, která nyní dokáže spravovat vše od nápadu až po zveřejnění na jedné platformě.
To je přesně ta výhoda, kterou získáte, když se zbavíte roztříštěných nástrojů – dokumenty tady, tabulky tam, vlákna Slacku všude – a přejdete na jednotné pracovní prostředí ClickUp.
Díky bezplatným šablonám pro plánování obsahu a výkonné umělé inteligenci ClickUp máte vždy po ruce sledování úkolů, kreativní spolupráci, analytiku a publikování. Současně nativní chat, komentáře, dokumenty, přílohy a nástroje pro kontrolu zajišťují, že nápady a jejich realizace zůstávají na jednom místě.
Jste připraveni přestat přepínat mezi nástroji a vybudovat si strategickou, konzistentní a škálovatelnou přítomnost na LinkedIn? Vyberte si jednu z těchto šablon, vložte do ní svůj týdenní plán a nechte ClickUp být životní silou, která roztočí váš marketingový motor.