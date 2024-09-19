Průvodce budováním vaší osobní značky na LinkedIn

LinkedIn je více než jen sociální síť pro hledání zaměstnání – je to mocný nástroj pro budování vaší osobní značky.
Ale jak můžete svůj profil odlišit od milionů dalších profesionálů, kteří se snaží upoutat pozornost? Odpověď spočívá ve strategickém vytvoření značky, která zdůrazní vaše dovednosti a vypráví váš jedinečný příběh.
V tomto článku si vysvětlíme, co je osobní značka a proč je důležitá. Poté vám poskytneme podrobného průvodce vytvořením osobní značky na LinkedIn. Pojďme na to.
Co je osobní branding?
Osobní branding je proces definování a propagace toho, co jako jednotlivec zastupujete. Vaše osobní značka je vyvrcholením zkušeností, dovedností a hodnot, které vás odlišují.
Stejně jako má vaše organizace lákavou strategii řízení značky, aby si vybudovala jedinečnou identitu na přeplněném trhu, je vaše osobní značka důležitá pro vytvoření solidní profesionální reputace v oboru.
Považujte to za svou osobní marketingovou kampaň, ve které sdílíte svůj příběh a poznatky.
Vytvoření identity osobní značky obvykle zahrnuje sdílení vašich názorů a prokázání vaší odbornosti v určité oblasti nebo tématu, abyste se prezentovali jako myšlenkový lídr.
Sdílíte se svým publikem jedinečné postřehy a zkušenosti, abyste na něj udělali trvalý dojem, ovlivnili ho a někdy i iniciovali diskusi o méně probraných tématech.
Podívejme se na příklad.
Mel Robbins je známá motivační řečnice a koučka. Podívejte se pozorně a všimněte si, o čem je její osobní značka na LinkedIn. Na první pohled její banner na LinkedIn naznačuje, že pomáhá lidem dosáhnout jejich cílů (Make it Happen). To dobře ladí s jejím profilem motivační koučky.
Při posouvání dolů uvidíte sekci „O mně“, kde autorka hovoří o tématech, jako je například jak být sebevědomější a jak přestat být v práci plachý.
Příspěvky Robbinse na LinkedIn se také točí kolem stejného tématu – jak věci dotáhnout do konce.
Jak vidíte v tomto příkladu, tento proces sdílení vašich odborných znalostí a budování příběhu se nazývá osobní branding. Znamená to vytvoření online přítomnosti a vytvoření a udržování jedinečného image pro sebe sama.
Proč je budování osobní značky na LinkedIn důležité?
Zde je několik důvodů, proč byste se měli zaměřit na svou přítomnost na LinkedIn:
Posune vaši kariéru o krok dál.
Trh práce je každým dnem náročnější. Vzhledem k velkému počtu kvalifikovaných uchazečů je pravděpodobnost, že zaujmete personalistu s běžným životopisem, minimální.
To však platí pouze v případě, že máte něco, co vás odlišuje od hromady životopisů před personalistou. A tím něčím je vaše osobní značka na LinkedIn.
Dobře zpracovaný profil na LinkedIn funguje jako vaše digitální vizitka, která představuje vaše dovednosti, zkušenosti a úspěchy. Navíc, když personalista uvidí, že zveřejňujete postřehy týkající se vaší oblasti, bude vědět, že máte znalosti a dovednosti potřebné pro danou práci.
Strategie osobní značky na LinkedIn vám také pomůže navázat kontakty s dalšími profesionály ve vašem oboru, včetně myšlenkových vůdců, kolegů a potenciálních mentorů. Tyto kontakty mohou vést ke spolupráci, partnerství a dokonce i k nabídkám práce.
Sdílení svých poznatků na LinkedIn vám nejen pomůže budovat důvěryhodnost, ale také vás positionuje jako zdroj, na který se ostatní obracejí, když potřebují odpovědět na otázky nebo se dozvědět novinky z oboru.
V průběhu času to může vést k přednáškám, konzultačním příležitostem nebo dokonce k pozváním k přispívání do odborných publikací.
Získejte nové potenciální zákazníky pro své podnikání
Představte si, že potenciální klienti oslovují vás, místo abyste je museli oslovovat vy – to je skrytá síla silné osobní značky na LinkedIn.
Když budete pravidelně sdílet cenné informace a komunikovat se svou sítí, stanete se magnetem pro potenciální zákazníky. Lidé vás začnou vnímat jako důvěryhodného odborníka ve svém oboru a místo toho, abyste je museli hledat, přijdou přímo za vámi.
Ale tím to nekončí. Když se rozhodnete pro aktivní oslovování, vaše zavedená osobní značka vám poskytne významnou výhodu. Nejste jen dalším hlasem v jejich schránce; jste někdo, koho již znají a komu důvěřují.
Díky tomu budou vaše snahy o oslovení potenciálních zákazníků mnohem efektivnější, protože lidé jsou více nakloněni spolupráci s někým, kdo má prokázané odborné znalosti.
Udělá z vás známou osobnost ve vašem oboru.
Stát se známou osobností ve svém oboru je jedním z nejvýznamnějších výsledků budování osobní značky na LinkedIn.
Když mluvíte o své oblasti odbornosti, okamžitě vytvoříte v mysli čtenáře asociace. Stanete se osobou, na kterou se ve vaší síti obrací ostatní, když potřebují informace a znalosti ve vašem oboru.
Například Ben Meer hovoří o budování systémů, které podporují růst ve vašem životě. Nyní je známý jako „The Systems Guy“ (Chlapík se systémy). Pouhým hovořením o systémech vybudoval komunitu více než 2 milionů lidí se podobnými zájmy.
Lidé si vás zapamatují díky hodnotě, kterou přinášíte, a vaše jméno se stane synonymem pro téma, o kterém diskutujete. Tato silná asociace otevírá dveře k příležitostem ke spolupráci.
Ať už jde o partnerství, přednášky nebo společné podniky, ostatní ve vašem oboru chtějí spolupracovat s někým, kdo je uznávaný a respektovaný.
Přátelské připomenutí: Je důležité budovat značku, která je autentická a odpovídá vaší specializaci. Pouhé kopírování někoho, koho obdivujete, nebude odpovídat vaší historii a vaše publikum to pozná. Čím jste upřímnější a čím více se řídíte hodnotami, tím snazší pro vás bude prosadit se na LinkedIn.
Kroky k vybudování vaší osobní značky
Zde jsou kroky, které můžete následovat, abyste si vybudovali osobní značku na LinkedIn:
Krok č. 1: Vytvořte si profil
Prvním krokem je nastavení vašeho profilu na LinkedIn.
Dvě nejdůležitější věci pro tento účel jsou vaše profilová fotka a jasný nadpis. Tyto dvě věci jsou to, na co se každý návštěvník vašeho profilu podívá jako první.
Pokud váš profil na LinkedIn nemá profilovou fotku a nadpis neříká mnoho o tom, kdo jste a co děláte, přicházíte o příležitost navázat smysluplné kontakty. Bez profilové fotky váš profil na LinkedIn pro ostatní uživatele LinkedIn nemá téměř žádnou hodnotu a oni mohou být skeptičtí, pokud jde o navázání kontaktu nebo interakci s vámi.
Nezapomeňte si tedy vytvořit správný profil s profesionální fotografií a nadpisem.
Při přidávání profilové fotografie mějte na paměti následující věci:
- Vyberte si jasný obrázek ve vysoké kvalitě, na kterém je vidět vaše tvář a který je dobře osvětlený.
- Oblékněte se profesionálně tak, aby to odráželo vaše odvětví.
- Použijte jednoduché pozadí, které neodvádí pozornost od vaší tváře.
- Usmívejte se nebo mějte přátelský výraz, abyste působili přístupně a sebevědomě.
- Vytvořte si vlastní URL adresu na LinkedIn
Stejně tak se ujistěte, že váš nadpis je podrobný. Musí obsahovat dostatek informací, aby měl někdo chuť scrollovat dolů.
Profil psychologa Adama Granta je skvělým příkladem toho, jak si nastavit profil na LinkedIn.
Tady je důvod, proč jeho profil vyniká:
- Profilový obrázek splňuje všechny výše uvedené body.
- Nadpis je výstižný, ale obsahuje přesvědčivé informace.
Kromě profilové fotografie a nadpisu existuje ještě jeden důležitý prvek při nastavování profilu, a tím je záhlaví – obrázek za vaší profilovou fotografií.
Všimněte si, že profil Granta obsahuje výraznou hlavičku, která propaguje jeho knihy. Pokud jste majitelem firmy, můžete si vytvořit hlavičku propagující vaši firmu.
Na druhou stranu, pokud pracujete pro společnost, vaše záhlaví by mohlo propagovat vaši společnost.
Stejně jako to dělá Katie Berg:
Záhlaví na LinkedIn můžete udělat zábavné, originální a barevné. Nemělo by to být prázdné místo. Barvy by měly být převážně neutrální nebo sladěné s barevným tématem vašeho profilu.
Krok č. 2: Pochopte svou značku
Vaše značka bude tím, o čem chcete na LinkedIn mluvit. Například Ben Meers mluví o systémech, zatímco Mel Robbins mluví o sebevědomí a osobním růstu.
Udělejte si tedy krok zpět a zamyslete se nad tím, co vás činí jedinečným. Jaké jsou vaše hlavní silné stránky? Identifikace těchto silných stránek vám pomůže definovat, co vás odlišuje od ostatních ve vašem oboru.
Dále zvažte své zájmy. Jaká témata nebo činnosti vás naplňují energií? Pokud vás například zajímá udržitelnost, mohla by se stát klíčovým tématem vaší značky.
Dalším přístupem, který můžete zvolit, je mluvit o svém oboru. Například spisovatel by mohl hovořit o tématech, jako jsou tipy, jak lépe psát, sdílet své potíže s psaním nebo poskytovat zdroje pro zlepšení psaní.
Pokud jste vývojář, můžete začít sdílet tipy a triky pro programování se svou sítí na LinkedIn. Tímto způsobem se postupně stanete osobou známou pro sdílení jedinečných triků pro vývojáře.
Šablona pro budování značky ClickUp
Chcete-li se pustit do budování své osobní značky, můžete využít šablonu ClickUp Branding Template. Pomůže vám vybudovat profesionální a důvěryhodnou osobní identitu na LinkedIn.
S touto šablonou můžete:
- Definujte styl své osobní značky a vizuální prvky
- Udržujte konzistentnost značky napříč více kanály
- Vytvořte knihovnu značkových aktiv
Krok č. 3: Optimalizujte svůj profil na LinkedIn
LinkedIn má přes 1 miliardu členů. Nestačí tedy jen vytvořit profil a nechat ho být. Je nutné profil pravidelně optimalizovat. Může to vypadat například tak, že aktualizujete své nově získané dovednosti a nedávné úspěchy, což pomáhá zlepšit viditelnost ve výsledcích vyhledávání. LinkedIn k tomu nabízí spoustu sekcí.
Zde jsou sekce, které byste měli aktualizovat ve svém profilu na LinkedIn:
- O: Uveďte stručný profesní přehled, včetně vaší jedinečné hodnoty a úspěchů.
- Zkušenosti a dovednosti: Zdůrazněte své minulé a současné role a své dovednosti.
- Vzdělání a certifikace: Přidejte své tituly, název vzdělávací instituce a certifikace v oboru.
- Doporučení: Požádejte své mentory, klienty nebo spolupracovníky, aby vám dali doporučení na LinkedIn.
- Další úspěchy: Uveďte všechny profesní ceny, ocenění nebo vyznamenání, která jste obdrželi.
Do každé z těchto sekcí budete muset přidat relevantní informace. Je užitečné, aby každá informace zdůrazňovala vaše silné stránky a dovednosti a vytvářela souvislý příběh. To zlepší celkový vzhled a důvěryhodnost vašeho profilu.
💡Tip pro profesionály: K optimalizaci svého profilu na LinkedIn můžete také použít pokyny ChatGPT pro LinkedIn.
Využívejte sekci „O mně“ s rozvahou
Sekce „O mně“ na LinkedIn je místem, kde můžete vyniknout.
Na 2600 znacích můžete zdůraznit, co děláte, jak to děláte, proč je to důležité a jak můžete pomáhat ostatním. Začněte silným, poutavým úvodem, který odráží vaši vášeň nebo klíčový úspěch.
Zaměřte se na dopad, který jste měli, místo pouhého výčtu úkolů. Například můžete říci: „Vedu vysoce výkonný prodejní tým, který díky inovativním strategiím neustále překračuje cíle“, místo „Řídím prodejní tým“.
Oslovte přímo svou cílovou skupinu – ať už hledáte nové příležitosti nebo nabízíte služby jako podnikatel, dejte jasně najevo, proč by se s vámi někdo měl spojit nebo vás zvážit pro danou příležitost.
Přátelská poznámka: Sekci „O mně“ můžete také ozvláštnit přidáním kreativního elevator pitch. Můžete použít příklady z dětství, které ukazují vlastnosti, na kterých vám dnes nejvíce záleží. Nezapomeňte, že je důležité mít něco, co zaujme vaše publikum a přiměje ho, aby se o vás dozvědělo více.
Krok č. 4: Vytvořte vysoce kvalitní a autoritativní obsah
Vytváření vysoce kvalitního a autoritativního obsahu je pro budování vaší osobní značky na LinkedIn zásadní.
V průběhu času se tato důsledná snaha znásobí a tak se buduje vaše značka – pravidelným zveřejňováním cenných postřehů, které vás etablují jako lídra ve vašem oboru.
Publikování vysoce kvalitního obsahu je nezbytné. Pokud se pokusíte ušetřit čas publikováním průměrných příspěvků, budete mít potíže s dosažením požadovaného účinku. Vaše publikum hledá hodnotný obsah, který informuje, inspiruje nebo řeší problém, proto je důležité vynaložit úsilí na vytvoření příspěvků, které skutečně rezonují.
Lara Costa, konzultantka pro osobní branding na LinkedIn, doporučuje vytvářet poutavé příspěvky na LinkedIn následujícím způsobem:
K vytváření obsahu pro LinkedIn můžete použít ClickUp Docs.
ClickUp Docs vám pomůže organizovat nápady, připravovat návrhy příspěvků a spolupracovat s ostatními na vylepšení obsahu před jeho zveřejněním. Je to skvělý způsob, jak vytvořit působivý obsah.
Šablona ClickUp pro sociální média
Kromě toho můžete zefektivnit proces tvorby obsahu pomocí šablony ClickUp Social Media Template. Tato šablona vám pomůže plánovat a rozvrhovat vaše příspěvky, což usnadní udržování konzistentní vysoké kvality obsahu.
S touto šablonou můžete:
- Organizace nápadů a plánů obsahu
- Vytvoření jednotného plánu pro všechny vaše sociální kanály
- Zajistěte jednotné sdělení na všech svých sociálních platformách, abyste si vybudovali jedinečnou osobnost.
Můžete začít tím, že přidáte všechny nápady na příspěvky do sekce Úkoly. Jakmile se úkoly budou vyvíjet, můžete je přesouvat po tabuli. Ke každému úkolu můžete přiřadit datum, odhadovaný čas, štítky, priority a dokonce i sledovat čas.
💡 Bonus: Vytvářejte poutavé a působivé příspěvky na LinkedIn pomocí generátoru příspěvků ClickUp pro LinkedIn.
Krok č. 5: Zapojte se do své sítě
Komunikace s vaší profesní sítí na LinkedIn je stejně důležitá jako vytváření relevantního obsahu.
Nestačí jen něco zveřejnit a pak zmizet – musíte se aktivně účastnit konverzací, komentovat příspěvky ostatních a reagovat na komentáře k vašemu obsahu.
Těmito drobnými kroky vám správa značky pomůže budovat vztahy, ukáže, že jste přístupní, a udrží vás v popředí zájmu ve vašem oboru.
Pravidelnou aktivitou také získáte větší viditelnost, protože algoritmus LinkedIn upřednostňuje profily, které jsou aktivní a interaktivní. Čím více se zapojujete, tím více se vaše síť rozrůstá a tím více příležitostí se vám naskytne.
Kromě toho se můžete také připojit k relevantním skupinám na LinkedIn a stát se součástí komunity lidí se stejným smýšlením.
Krok č. 6: Buďte důslední
Klíčem k vybudování silné osobní značky na LinkedIn je konzistence. Příležitostné zveřejňování kvalitního obsahu nebude mít stejný dopad jako pravidelné příspěvky. Pokud budete konzistentní – ať už zveřejňujete příspěvky každý týden, komunikujete každý den nebo kombinujete obojí – vytvoříte si dynamiku.
Vaše publikum začne očekávat váš obsah a v průběhu času vám vaše konzistentní přítomnost pomůže upevnit reputaci spolehlivého zdroje informací a poznatků.
Konzistentnost také signalizuje potenciálním zaměstnavatelům, klientům a spolupracovníkům, že jste odhodlaní a spolehliví, což jsou vlastnosti, které jsou v jakémkoli profesionálním prostředí velmi ceněné.
Vytvořte si svou osobní značku pomocí ClickUp
Při budování osobní značky na LinkedIn nebo jiných sociálních médiích je klíčové zůstat organizovaný, konzistentní a strategický – a právě v tom vám pomůže ClickUp.
Díky svým spolehlivým funkcím vám ClickUp pomůže zefektivnit všechny aspekty budování vaší osobní značky, od tvorby obsahu až po správu úkolů.
Ať už připravujete příspěvky v ClickUp Docs, plánujete obsahový kalendář nebo sledujete své aktivity, ClickUp vám poskytne nástroje, které potřebujete, abyste zůstali na špičce.
Díky ClickUp můžete zajistit, že každý obsah, který vytvoříte, a každá interakce, kterou provedete, bude záměrná a v souladu s cíli vaší značky. Nečekejte déle a začněte budovat svou značku.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a začněte.