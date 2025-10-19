11 nejlepších softwarových nástrojů pro pracovní prostředí pro rok 2025

Každý manažer to zná: odejde člen týmu a najednou zmizí i kontext poloviny vašich projektů.
Proč byl stanoven tento termín? Jaké jsou nejnovější informace o hovoru s dodavatelem? Kde jsou soubory, které slíbili sdílet?
Pokud práce vašeho týmu probíhá spíše v hlavách lidí než ve sdílených prostorech, měli byste vyzkoušet software pro pracovní prostředí. V tomto blogovém příspěvku jsme vybrali 11 nejlepších nástrojů, které vám pomohou obnovit klid po bouřce. ⚒️
Přehled nejlepších softwarových nástrojů pro pracovní prostředí
Zde je malá ukázka všech bezplatných softwarů pro správu projektů. 📊
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Přizpůsobitelný, komplexní pracovní prostor pro týmy Velikost týmu: Ideální pro týmy zabývající se designem, marketingem a agentury spravující více projektů pro klienty
|Úkoly, asistence AI (ClickUp Brain), dokumenty, správa znalostí, řídicí panely
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Google Workspace
|Sjednocená komunikace v rámci ekosystému Office 365Velikost týmu: Ideální pro projektové manažery a středně velké agentury
|Spolupráce v reálném čase v Docs/Sheets, chatboty AI Gems poháněné Gemini
|Cena od 8,40 $/měsíc na uživatele
|Microsoft Teams
|Sjednocená komunikace v rámci ekosystému Office 365Velikost týmu: Ideální pro projektové manažery a středně velké agentury
|Copilot AI pro živé přepisy schůzek, shrnutí a generování úkolů
|Zdarma; od 9,99 $/měsíc na uživatele
|Basecamp
|Jednoduchá koordinace projektů s ohledem na klientaVelikost týmu: Ideální pro malé a střední agentury a konzultační firmy
|Přístup pro klienty, grafy Hill, nástěnky, zprávy, sledování úkolů
|Zdarma; od 15 $/měsíc na uživatele
|Trello
|Intuitivní sledování úkolů ve stylu KanbanVelikost týmu: Ideální pro freelancery a kreativní spolupracovníky
|Kanbanové tabule, obaly karet, Slide Power-Up, zobrazení časové osy
|Zdarma; od 6 $/měsíc na uživatele
|Wrike
|Strukturovaná projektová portfolia s Ganttem a reportovánímVelikost týmu: Ideální pro malé firmy a freelancery
|Ganttovy diagramy se závislostmi, sledování zdrojů a rozpočtu
|Zdarma; od 10 $/měsíc na uživatele
|Zoho Projects
|Cenově dostupný, plně vybavený software pro správu projektůVelikost týmu: Ideální pro malé a střední agentury, které rozšiřují své služby
|Závislosti úkolů, správa zdrojů, portály pro klienty/dodavatele
|Zdarma; od 5 $/měsíc na uživatele
|Airtable
|Vytváření flexibilních aplikací založených na datech s vizuální rozmanitostí Velikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují kontrolu ve stylu databáze
|Relacionální tabulky, návrhář rozhraní, pravidla automatizace
|Zdarma; od 20 $/měsíc na uživatele
|Coda
|Pracovní postup Doc-as-app s interaktivními stavebními bloky Velikost týmu: Ideální pro strategické týmy, týmy zabývající se znalostmi a hybridní týmy
|Interaktivní tabulky, balíčky, automatizace, šablony pro schůzky a produktivitu
|Zdarma; od 12 $/měsíc na uživatele
|ProofHub
|Komplexní kontrola projektů a korektury Velikost týmu: Ideální pro interní komunikaci, školení a týmy zabývající se kreativní revizí
|Nástroje pro kontrolu, integrovaný chat, přístup na základě rolí
|Zdarma; od 50 $/měsíc
|Zoom
|Hybridní týmy, které potřebují bezproblémové video, AI a asynchronní nástroje Velikost týmu: Ideální pro distribuované týmy v podnicích, které pořádají opakující se schůzky
|HD video, breakout rooms, AI Companion, whiteboards
|Zdarma; od 16,99 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v softwaru pro pracovní prostředí?
Zde je několik nezbytných funkcí, díky nimž bude softwarový nástroj pro pracovní prostředí efektivní pro vaši strategii digitální transformace:
- Spolupráce a komunikace v reálném čase: Podporuje okamžitý chat, videokonference, anotace a společnou úpravu v reálném čase.
- Sjednocená správa úkolů, souborů a pracovních postupů: Kombinuje sledování úkolů, sdílení souborů, komentáře, schvalování a projektové tabule v jednom rozhraní.
- Funkce automatizace a umělé inteligence: Postará se o rutinní úkoly a pomocí umělé inteligence shrne obsah, vygeneruje připomenutí nebo analyzuje data.
- Více vizuálních zobrazení: Nabízí různé způsoby zobrazení vaší práce, jako jsou Kanban tabule, kalendáře, časové osy a Ganttovy diagramy.
- Integrace a rozšiřitelnost: Propojuje se se stávajícími nástroji ve vašem pracovním prostoru a poskytuje API pro vlastní pracovní postupy.
- Zabezpečení a správcovské ovládací prvky: Nabízí robustní uživatelská oprávnění, šifrování, podporu SSO a nástroje pro zajištění souladu s předpisy, které umožňují bezpečně spravovat přístup k datům v rámci distribuovaných týmů.
🔍 Věděli jste? Podle knihy Marka Kozaka-HollandaThe History of Project Management (Historie projektového řízení) se při historických projektech, od starověkých staveb až po iniciativy v měřítku impéria, používalo mnoho stejných principů, které používáme dnes: sponzorství projektů, definované týmy a strukturované procesy.
Nejlepší software pro pracovní prostředí
Zde je náš výběr nejlepších softwarových nástrojů pro pracovní prostředí. 👇
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelný, komplexní pracovní prostor pro týmy)
Dnešní práce nefunguje.
Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesourodé nástroje, které nás zpomalují.
Software pro správu projektů ClickUp tento problém řeší pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Rozdělte si práci pomocí ClickUp Tasks
ClickUp Tasks je místo, kde se plánování mění v realizaci. Tyto stavební kameny fungují jako kroky, které vašim týmům pomáhají vidět, co je třeba udělat, kdy a kým.
Řekněme, že řídíte uvedení produktu na trh. Vytvořte úkol „Spustit vstupní stránku“ a poté jej rozdělte na dílčí úkoly pro copywriting, design, integraci vývoje, testování a spuštění. Každá část má svého vlastní přiděleného pracovníka, termín a závislosti.
Potřebujete přizpůsobit svůj pracovní postup? Přidejte vlastní pole ClickUp, abyste mohli sledovat například typ kanálu, region nebo typ aktiva. Navíc můžete v ClickUp použít vlastní stavy úkolů, které odrážejí způsob práce vašeho týmu, například „V právním přezkumu“ nebo „Blokováno vývojáři“.
Pracujte chytřeji s ClickUp Brain
Teď se vaše pracovní prostředí stane opravdu výkonným.
ClickUp Brain je váš vestavěný asistent s umělou inteligencí, který je integrován do všech částí vašeho pracovního prostoru.
Potřebujete pomoc s psaním popisů úkolů nebo shrnováním aktualizací? Použijte ClickUp Brain k generování dalších kroků, shrnutí pokroku nebo dokonce automatickému blokování kalendáře na základě pracovní zátěže.
Snažíte se dohnat týdenní zpoždění? Stačí se zeptat: Co se změnilo v projektu onboardingu minulý týden? Nebo které úkoly jsou v redesignu webových stránek po termínu?
ClickUp Brain prohledává celý váš pracovní prostor, včetně komentářů, aktualizací, dokumentů, chatů a časových os, aby vám poskytl jasné a praktické odpovědi. Můžete dokonce vkládat úkoly, propojovat související dokumenty a pomocí umělé inteligence automaticky generovat obrazové koncepty nebo kampaně.
💡 Maximalizujte svůj pracovní prostor s ClickUp Brain MAX
Potřebujete pomoc s vypracováním zpráv, shrnutím aktualizací nebo přeměnou hrubých nápadů na proveditelné úkoly – bez nutnosti všeho psát? ClickUp Brain MAX je váš AI kopilot vytvořený pro rychlost, přehlednost a hlubokou integraci do pracovního prostoru.
Ať už máte za sebou jednu schůzku za druhou nebo zpracováváte dlouhé projektové zadání, Brain MAX vám pomůže:
- Diktujte nápady bez použití rukou: Proměňte mluvené myšlenky, zvukové záznamy ze schůzek nebo nahrávky obrazovky na strukturované dokumenty s časovými značkami, shrnutími a akčními položkami.
- Chytřejší dotazy a vyhledávání: Získejte okamžité odpovědi z celého pracovního prostoru – dokumentů, úkolů, komentářů a souborů – vše v jednom dotazu.
- Automatické generování čistého obsahu: Vytvářejte návrhy pro klienty, aktualizace projektů nebo články do znalostní báze během několika sekund pomocí kontextu úkolů a předchozí dokumentace.
Příklad použití: Řekněme, že váš marketingový tým právě dokončil debriefing k uvedení produktu na trh. Místo ručního psaní zápisu z jednání nahrajte diskusi, nahrajte ji do Brain MAX a získejte dokument připravený ke sdílení se všemi klíčovými body a dalšími kroky.
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte ClickUp Brain MAX s Docs Hub a Recurring Tasks a nastavte automatizované pracovní postupy pro kontrolu, které udrží vaše interní znalosti aktuální a využitelné – bez nutnosti ruční údržby.
Proměňte nápady ve znalosti s ClickUp Docs
Jakmile se úkoly rozběhnou a váš tým se sjednotí, dalším úkolem je zjistit, kam se všechny znalosti ukládají.
ClickUp Docs je místo, kde váš tým vytváří wiki, upravuje SOP a spolupracuje v reálném čase, ať už se jedná o specifikace produktu, kontrolní seznam pro zaškolení nových zaměstnanců nebo plán uvedení produktu na trh.
Řekněme, že váš tým pracuje na úkolu „Landing Page“ z dřívějška. Otevřete dokument přímo v rámci úkolu a napíšete návrh textu. Marketingový tým se zapojí do úprav, produktový tým přidá komentáře a právní tým přidá konečné schválení, vše na jednom místě.
Vytvoření dokumentu je jedna věc. Zajistit, aby byl organizovaný, přístupný a použitelný i za šest měsíců, je věc druhá.
Právě zde přichází na řadu systém ClickUp Knowledge Management. Každý dokument, který váš tým vytvoří, je automaticky indexován v Docs Hub, centrálním místě, kde můžete dokumenty organizovat do složek, označovat je podle témat a řídit přístup pomocí pokročilých oprávnění.
Vizualizujte pokrok pomocí dashboardů ClickUp.
Jakmile váš projekt nabere na obrátkách, ClickUp Dashboards vám poskytne přehled, abyste měli vše pod kontrolou. Tento komplexní software vám umožňuje vytvářet vlastní dashboardy pomocí vizuálních karet pro stav úkolů, rychlost sprintu, sledování času, cíle, burndown grafy a další.
Například plánujete uvedení produktu na trh ve třetím čtvrtletí. Nastavte si dashboard s widgetem pro sledování pracovní zátěže, abyste mohli zkontrolovat, zda není design nebo vývoj přetížen, s burndown grafem pro sledování postupu úkolů, s nástrojem pro sledování cílů spojeným s milníky uvedení produktu na trh a s kartou pro sledování času, abyste měli přehled o fakturovatelných hodinách nebo soustředění.
Nejlepší funkce ClickUp
- Propojte pracovní postupy vizuálně: Vytvářejte pracovní postupy a přidělujte úkoly pomocí propojení úkolů a živé spolupráce v rámci poutavých tabulek ClickUp Whiteboards.
- Pracujte rychleji: Použijte předem připravené šablony ClickUp pro HR, produkty, agilní vývoj a další oblasti, abyste se vyhnuli nastavování a mohli začít škálovat.
- Sledujte to, na čem záleží: Nastavte týmové cíle, OKR a KPI pomocí ClickUp Goals, propojte je s konkrétními úkoly a automaticky sledujte jejich plnění.
- Udržujte kontextové konverzace: Použijte ClickUp Chat k zahájení konverzace, sdílení aktualizací nebo kladení otázek a nechte AI přeměnit klíčové zprávy na úkoly.
- Spolupracujte v reálném čase: Sdílejte zpětnou vazbu prostřednictvím funkcí sociálního intranetu, jako jsou komentáře, chat a korektury, které jsou přímo propojeny s vaším pracovním prostorem.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí a možností přizpůsobení ClickUp může být zpočátku ohromující, zejména pro týmy, které s komplexními nástroji pro správu projektů teprve začínají.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu vystihuje vše:
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postup celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci. Schopnost automatizovat procesy, přepínat mezi několika zobrazeními (jako seznam, tabule a kalendář) a integrovat s jinými nástroji výrazně zvýšila moji denní produktivitu. Jedná se o komplexní platformu, která se perfektně přizpůsobuje našemu pracovnímu toku a výrazně zefektivňuje řízení týmu.
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postup celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci. Schopnost automatizovat procesy, přepínat mezi několika zobrazeními (jako seznam, tabule a kalendář) a integrovat s jinými nástroji výrazně zvýšila moji denní produktivitu. Jedná se o komplexní platformu, která se perfektně přizpůsobuje našemu pracovnímu toku a výrazně zefektivňuje řízení týmu.
📮 ClickUp Insight: Přepínání mezi různými úkoly tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přepínání mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
2. Google Workspace (nejlepší pro plynulou spolupráci s integrovanou umělou inteligencí)
prostřednictvím Google Workspace
Google Workspace, dříve známý jako Google Apps a poté G Suite, je cloudová sada nástrojů pro produktivitu a spolupráci vyvinutá společností Google. Kombinuje základní nástroje, včetně Gmailu, Kalendáře, Disku, Dokumentů, Tabulek, Prezentací, Meet a Chatu.
Sada nástrojů poskytuje kolaborativní pracovní prostor s funkcemi, jako jsou vlastní firemní e-mailové adresy, sdílené cloudové úložiště, videokonference, instant messaging a integrovaná asistence AI.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Pořiďte si Gemini AI a pište a shrňujte v Gmailu, generujte poznatky v Tabulkách, navrhujte prezentace a brainstormujte v Docs.
- Nahrajte dokumenty, zprávy nebo přehledy do NotebookLM a získejte syntetizované souhrny nebo audio přehledy.
- Vytvářejte aplikace bez nutnosti programování pomocí AppSheet pro týmové průzkumy, schvalovací pracovní postupy nebo sledování aktiv.
- Pomocí Google Kalendáře můžete klientům a kolegům umožnit automaticky si s vámi domluvit schůzku prostřednictvím vaší osobní rezervační stránky.
Omezení Google Workspace
- Není ideální pro týmy, které potřebují komplexní pracovní postupy nebo podrobnou administrativní kontrolu, což uživatele vede k alternativám Google Workspace.
- Desktopová verze Google Drive může selhat bez jasného řešení.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plus: 42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 43 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace?
Zde je názor jednoho z uživatelů:
Google je prostě lepší než všichni ostatní, pokud jde o navrhování pracovního prostoru, který vám pomůže udělat co nejvíce práce co nejrychleji. Nicméně dochází u něj k častějším selháním než u Microsoft 365.
Google je prostě lepší než všichni ostatní, pokud jde o navrhování pracovního prostoru, který vám pomůže udělat co nejvíce práce co nejrychleji. Nicméně dochází u něj k častějším selháním než u Microsoft 365.
🔍 Věděli jste? Devět oblastí znalostí projektového řízení, definovaných PMBOK®, pokrývá vše, co je potřebné k efektivnímu řízení projektu: integraci, rozsah, čas, náklady, kvalitu, lidské zdroje, komunikaci, rizika a nákup.
3. Microsoft Teams (nejlepší pro sjednocenou komunikaci v rámci ekosystému Office 365)
prostřednictvím Microsoftu
Microsoft Teams je cloudová platforma pro spolupráci, která je součástí sady Microsoft 365 a je určena pro chat, schůzky, volání, sdílení souborů a integraci aplikací. Tento nástroj spojuje skupinové a individuální chaty v reálném čase s vysoce kvalitními videokonferencemi a audiokonferencemi.
Ve srovnání s Google Workspace získáte podrobnější administrativní kontrolu. Umožňuje uživatelům vytvářet specializované „týmy“ nebo kanály kolem projektů, oddělení nebo témat, což umožňuje vláknové konverzace, sdílení bohatých médií a prohledávatelnou historii.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Využijte nástroje založené na umělé inteligenci, jako je Intelligent Recap, v rámci šablon schůzek a komunikačních plánů s firemním logem, aby byly všechny hovory cílenější a praktičtější.
- Nahraďte tradiční stolní telefony aplikací Teams Phone, která podporuje směrování hovorů, hlasovou schránku, automatickou obsluhu a přímé volání.
- Společně upravujte soubory Word, Excel a PowerPoint přímo v Teams s historií verzí a komentáři.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Zmrazení, výpadky hovorů a poruchy sdílení obrazovky jsou během schůzek stále běžné.
- Hostitelé nemají detailní kontrolu a role v rámci schůzky mohou být omylem přiřazeny prvním účastníkům.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams: zdarma
- Microsoft 364 Personal: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Family: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Teams Essential: 4,80 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 16 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 200 recenzí)
🧠 Zajímavost: Rok 1954 byl pro moderní management významným rokem. Tehdy americký generál letectva Bernard Schriever poprvé použil termín „projektové řízení“ a Peter Drucker ve své knize The Practice of Management představil koncept řízení podle cílů.
4. Basecamp (nejlepší pro jednoduchou koordinaci projektů s ohledem na potřeby klientů)
prostřednictvím Basecamp
Basecamp je efektivní platforma pro správu projektů a spolupráci týmů založená na prohlížeči, kterou navrhla společnost 37signals (nyní opět pod původním názvem). Pomáhá vám vytvářet pracovní prostory, kde každý projekt zahrnuje seznamy úkolů, nástěnky, úložiště souborů, skupinový chat v reálném čase (Campfire) a integrované plány.
Platforma také nabízí automatické kontrolní otázky, které vybízejí členy týmu k odpovědi na opakující se dotazy, jako například „Na čem jste dnes pracovali?“.
Nejlepší funkce Basecampu
- Zjistěte, kde práce probíhá hladce a kde se zasekává, pomocí Hillových grafů.
- Sledujte pracovní vytížení, odhalte konflikty v plánování a slaďte časové osy napříč více projekty pomocí nástrojů Lineup a Mission Control.
- Zjednodušte komunikaci pomocí pingů a nabídky Hey! pro přímé zprávy a oznámení.
Omezení Basecampu
- Chybí podrobné přehledy a informace o výkonu
- Bez inteligentního filtrování nebo stanovení priorit se mohou hromadit upozornění.
Ceny Basecamp
- Zdarma
- Basecamp Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Přímo z recenze G2:
Slouží ke sledování úkolů v rámci projektu a uživatelé jej mohou poměrně rychle nastavit a spustit. Uživatelské rozhraní však není příliš dobré a je poněkud omezené/přeplněné... Uživatelské rozhraní není příliš dobré a je poněkud omezené/přeplněné. Když se otevře příliš mnoho bodů, je obtížnější je sledovat, takže pro úkoly, které je třeba splnit, stále potřebujeme používat jiné přehlednější nástroje. Omezená integrace.
Slouží ke sledování úkolů v rámci projektu a uživatelé jej mohou poměrně rychle nastavit a spustit. Uživatelské rozhraní však není příliš dobré a je poněkud omezené/přeplněné... Uživatelské rozhraní není příliš dobré a je poněkud omezené/přeplněné. Když se otevře příliš mnoho bodů, je obtížnější je sledovat, takže pro úkoly, které je třeba splnit, stále potřebujeme používat jiné přehlednější nástroje. Omezená integrace.
5. Trello (nejlepší pro intuitivní sledování úkolů ve stylu Kanban)
prostřednictvím Trello
Trello je určeno pro týmy, které myslí v pohybu. Jeho vizuální tabule pomáhají proměnit roztříštěné nápady a úkoly v organizované pracovní postupy, které se snadno spravují a ještě snadněji realizují.
Můžete rozdělit jakýkoli pracovní postup na jednotlivé kroky, přiřadit úkoly, nastavit termíny, přidat kontrolní seznamy a dokonce automatizovat akce pomocí vestavěného asistenta AI, Butler. Navíc můžete použít PowerUps k vylepšení funkčnosti Trello, přidání kalendářů, sledování času, analytiky a hlubší integrace do vašeho ekosystému.
Nejlepší funkce Trello
- Zachyťte vše pomocí Trello Inbox a okamžitě ukládejte úkoly, nápady a akce z e-mailů, Slacku nebo Teams.
- Organizujte svou práci vizuálně pomocí Trello Boards, které odrážejí způsob práce vašeho týmu, pomocí sloupců, karet, kontrolních seznamů a termínů.
- Zrcadlete úkoly napříč tabulemi pomocí funkce Card Mirroring a sledujte stejné úkoly na více místech.
Omezení Trella
- Chybí hluboké analýzy a nativní nástroje pro reporting.
- Uživatelé musí karty archivovat, než je mohou smazat, což vyžaduje zbytečné klikání.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 600 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Studie prokázala, že lidé reagují rychleji a rozhodněji na kratší termíny, a to nejen kvůli naléhavosti, ale také proto, že tyto termíny lépe odpovídají cílům zaměřeným na konkrétní akce. Samotné termíny však nestačí. Nejúčinnější jsou, když odpovídají aktuálnímu myšlení dané osoby.
6. Wrike (nejlepší pro strukturovaná projektová portfolia s Ganttovým diagramem a reportováním)
prostřednictvím Wrike
Wrike je cloudová platforma pro správu práce na podnikové úrovni, která týmům pomáhá efektivně plánovat, sledovat a realizovat jednoduché i složité projekty. Vyznačuje se přizpůsobitelností při škálování projektů. Můžete si vytvořit vlastní dashboardy, abyste měli přehled o tom, co je důležité: pracovní vytížení týmu, stav projektu, úkoly po termínu nebo kampaně s vysokou prioritou.
Kreativním týmům navíc Wrike Proof přináší integrované nástroje pro značkování a správu verzí. Můžete prohlížet soubory PDF, obrázky a videa, přidávat komentáře s časovým razítkem, porovnávat verze souborů a předávat soubory ke schválení.
Nejlepší funkce Wrike
- Standardizujte způsob, jakým se práce dostává do vašeho systému řízení projektů, pomocí formulářů žádostí.
- Vizualizujte spolupráci týmu pomocí sdílených tabulek od společnosti Klaxoon, které umožňují vytváření nápadů, brainstorming a plánování v reálném čase.
- Automatizujte opakovatelné pracovní postupy pomocí Work Intelligence, abyste automaticky eskalovali překážky a spouštěli předávání úkolů.
- Předvídejte problémy a potenciální zpoždění projektů včas díky AI Risk Prediction.
Omezení Wrike
- Synchronizace Wrike s vaší stávající technologií není vždy bezproblémová.
- Někteří uživatelé se potýkají s neúplnými nebo rigidními možnostmi filtrování, zejména při správě velkých projektů.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 800 recenzí)
Co o Wrike říkají skuteční uživatelé?
Zde je názor skutečného uživatele:
Oceňuji, jak snadno mohu zadávat své požadavky a sledovat, v jaké fázi se vše nachází. Bylo by fajn, kdybych mohl zadat zadání přímo v aplikaci, místo toho, abych ho musel psát jinde a pak ho nahrávat.
Oceňuji, jak snadno mohu zadávat své požadavky a sledovat, v jaké fázi se vše nachází. Bylo by fajn, kdybych mohl zadat zadání přímo v aplikaci, místo toho, abych ho musel psát jinde a pak ho nahrávat.
7. Zoho Projects (nejlepší pro cenově dostupnou a plně vybavenou správu projektů)
Zoho Projects udržuje vaši práci organizovanou pomocí seznamů úkolů, milníků a Ganttových diagramů, které se aktualizují podle změn vašich plánů. Je zde zabudováno sledování času: můžete zaznamenávat hodiny pomocí časovačů a časových rozpisů, aniž byste museli opustit platformu.
Kromě toho platforma nabízí pracovní postupy, SLA, webhooky a naplánovaná obchodní pravidla, která pomáhají omezit opakující se práci. Zoho Projects se také integruje s dalšími aplikacemi Zoho a externími nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams, a zahrnuje funkci pro mobilní zařízení, která umožňuje aktualizace na cestách.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Automatizujte práci pomocí Blueprints, které standardizují složité pracovní postupy a vedou k lepšímu řízení týmu.
- Zefektivněte řešení chyb pomocí nástroje Issue Tracking, který kategorizuje problémy, automatizuje aktualizace stavu a integruje se s GitHubem a Bitbucketem.
- Shrňte data projektu, automaticky upravujte tón v aktualizacích a překládejte obsah pomocí Zia AI.
- Pomocí nástrojů drag-and-drop navrhujte vlastní pracovní postupy a definujte fáze úkolů pomocí Blueprint Editor.
Omezení Zoho Projects
- Tento software pro pracovní prostředí vyžaduje značné investice do zaškolení a školení.
- Jakmile překročíte počet 10 projektů, může se konfigurace, navigace a nastavení šablon stát zdlouhavým procesem.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
🔍 Věděli jste? Pravidlo 80/20, na kterém jsou založeny Paretovy grafy, znamená, že 80 % vašich zmeškaných termínů může pocházet pouze z 20 % vašich typů úkolů. S pomocí jednoho grafu můžete tyto problémové úkoly rychle odhalit, což z něj činí nezbytný nástroj pro zjednodušení retrospektiv a postmortem analýz.
8. Airtable (nejlepší pro vytváření flexibilních aplikací založených na datech s vizuální rozmanitostí)
prostřednictvím Airtable
Airtable je cloudový software pro pracovní prostředí, který kombinuje známé prostředí tabulkového procesoru s výkonem relační databáze. Vytváříte základny, které jsou jako mini aplikace, složené z tabulek, kde definujete pole (např. text, přílohy, rozevírací seznamy) a propojujete záznamy napříč tabulkami, abyste modelovali vztahy.
Začněte nastavením tabulek a jejich propojením, například propojením klientů s projekty nebo zásobami s objednávkami. Poté přepínejte mezi zobrazeními: mřížka (jako tabulka), Kanban, kalendář, galerie nebo časová osa/Gantt, aby vyhovovaly různým potřebám pracovního postupu.
Nejlepší funkce Airtable
- Vytvářejte aplikace okamžitě pomocí AI App Builder a proměňte surová data v plnohodnotné obchodní nástroje.
- Nasazujte inteligentní pracovní postupy s pomocí AI agentů, kteří provádějí akce ve vašich aplikacích na základě kontextových spouštěčů a úkolů.
- Propojte velké datové sady s HyperDB, abyste mohli importovat miliony záznamů ze zdrojů jako Snowflake a Databricks, a poté na nich vytvářet aplikace.
Omezení Airtable
- Velké a komplexní pracovní prostory mohou být pomalé.
- Export dat není intuitivní a uživatelé hlásí frustraci při pokusech o sloučení polí.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 45 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Krátký výňatek od skutečného uživatele:
Airtable je vynikající úložiště dat, které kombinuje jednoduchost tabulkového procesoru s funkcemi podobnými aplikacím, díky čemuž je velmi flexibilní pro různé případy použití. Airtable však nemusí být nejvhodnější pro projekty zahrnující velké datové soubory, protože omezení počtu záznamů může být v závislosti na vašich potřebách překážkou.
Airtable je vynikající úložiště dat, které kombinuje jednoduchost tabulkového procesoru s funkcemi podobnými aplikacím, díky čemuž je velmi flexibilní pro různé případy použití. Airtable však nemusí být nejvhodnější pro projekty zahrnující velké datové soubory, protože omezení počtu záznamů může být v závislosti na vašich potřebách překážkou.
9. Coda (nejlepší pro pracovní postupy typu „dokument jako aplikace“ s interaktivními stavebními bloky)
prostřednictvím Coda
Coda je výsledkem toho, když dokument dospěje do podoby, ve které řídí celý váš pracovní prostor. Ať už dokumentujete rozhodnutí, vytváříte interní nástroje nebo spouštíte vlastní aplikace, tento software pro digitální pracovní prostor vám to usnadní stejně jako psaní dokumentu (ale je mnohem užitečnější).
Platforma kombinuje bohatou úpravu textu s tabulkami, které se mohou vzájemně odkazovat, podporují vzorce kdekoli a fungují jako mini databáze. Navíc můžete vytvářet vlastní aplikace pomocí vzorců a tlačítek , takže kdokoli, bez ohledu na schopnosti kódování, může nahradit specializované nástroje nebo automatizovat rutinní práce.
Nejlepší funkce Coda
- Proměňte statické dokumenty v dynamické nástroje pomocí inteligentních tabulek, které synchronizují úpravy, personalizují zobrazení a aktualizují data.
- Generujte odpovědi a automatizujte akce pomocí Coda Brain, podnikového asistenta s umělou inteligencí.
- Vytvářejte inteligentní dashboardy a reporty pomocí Live Queries, poháněného Coda + Snowflake, pro získání datových insightů v reálném čase.
- Integrujte aplikace jako Slack, Jira a Salesforce přímo do svých dokumentů pomocí Coda Packs.
Omezení Coda
- Pouze uživatelé s placenou rolí „Doc Maker“ mohou vytvářet nebo upravovat základní interní znalostní báze.
- Mnoho funkcí vyžaduje školení specifické pro Coda nebo technicky zdatného správce.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 36 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vždy jednou týdně zkontrolujte oprávnění založená na rolích a přístupové protokoly svého softwaru pro pracovní prostředí. Opatření pro zabezpečení dat začínají tím, že víte, kdo může co a kdy vidět.
10. ProofHub (nejlepší pro komplexní řízení projektů a kontrolu)
prostřednictvím ProofHub
Software pro pracovní prostředí ProofHub nabízí týmům plánování projektů, spolupráci v reálném čase a funkce pro kontrolu. Můžete vytvářet projekty, přidělovat jim úkoly a sledovat jejich průběh na Kanbanových tabulkách, Ganttových diagramech, tabulkách nebo kalendářích.
Komunikace probíhá prostřednictvím skupinových a individuálních chatů, diskusních vláken, oznámení a nástrojů pro inline korektury, které vám umožňují označovat soubory a spravovat historii verzí.
Nejlepší funkce ProofHub
- Zahajte zaměřené diskuze, abyste mohli spolupracovat v kontextu a sdílet nápady, soubory a zpětnou vazbu pomocí Diskusí.
- Zrychlete zaškolování nových zaměstnanců pomocí šablon, které umožňují opakovaně využívat osvědčené pracovní postupy a nastavení projektů pro opakující se úkoly.
- Zůstaňte v obraze díky oznámením týmu a zobrazení kalendáře, aby všichni věděli o milnících, úspěších a blížících se termínech.
Omezení ProofHub
- ProofHub postrádá vestavěnou automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence pro opakující se úkoly.
- Nenabízí nativní doplňky pro oblíbené nástroje, jako jsou Slack nebo Google Calendar.
Ceny ProofHub
- Zdarma
- Essential: 50 $/měsíc
- Ultimate Control: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProofHub?
Podle jednoho recenzenta:
Líbí se mi, jak je ProofHub snadno použitelný pro všechny uživatele v našem týmu. Mám pocit, že uživatelské rozhraní pro vývoj závislostí může být trochu náročné.
Líbí se mi, jak je ProofHub snadno použitelný pro všechny uživatele v našem týmu. Mám pocit, že uživatelské rozhraní pro vývoj závislostí může být trochu náročné.
11. Zoom (nejlepší pro hybridní týmy, které potřebují bezproblémové video, AI a asynchronní nástroje)
prostřednictvím Zoom
Zoom začal v roce 2011 jako jednoduchý, vysoce kvalitní nástroj pro videokonference a od té doby se vyvinul v platformu pro práci na dálku, často označovanou jako Zoom Workplace. Zůstává oblíbeným nástrojem díky snadno použitelným HD videokonferencím, sdílení obrazovky, nahrávání, breakout roomům, virtuálním pozadím a bezpečnostním funkcím, jako jsou čekárny a šifrování end-to-end.
Je to více než jen aplikace pro týmovou komunikaci, nabízí modul, který týmům umožňuje společně vytvářet dokumenty, plánovat úkoly a budovat wiki.
Nejlepší funkce Zoom
- Upřednostňujte a sledujte úkoly pomocí AI Companion, který zaznamenává poznámky z jednání, navrhuje e-maily a zobrazuje úkoly.
- Sjednoťte komunikaci pomocí Team Chat a Scheduler, abyste udrželi celý svůj pracovní tok pod kontrolou.
- Udržujte hybridní práci organizovanou pomocí rezervace pracovního prostoru a digitálního značení, aby týmy přesně věděly, kde se setkat, pracovat a spolupracovat v různých kancelářích.
Omezení aplikace Zoom
- Nemůžete předem přiřadit role spolumoderátorů osobám mimo vaši organizaci.
- Některé designové prvky mírně ztěžují hostitelům a spoluhostitelům správu schůzek.
Ceny Zoom
- Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc (1–99 uživatelů)
- Podnikání: 21,99 $/měsíc (1–250 uživatelů)
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 54 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 300 recenzí)
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek se téměř 40 % respondentů účastní 4 až 8 a více schůzek týdně, přičemž každá schůzka trvá až hodinu. To znamená, že celková doba věnovaná schůzkám v celé vaší organizaci je ohromující.
Co kdybyste mohli tento čas získat zpět? Integrovaný AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, zatímco ClickUp Brain pomáhá s automatizovaným vytvářením úkolů a zefektivněním pracovních postupů, čímž promění hodiny schůzek v praktické poznatky.
Vaše pracovní prostředí potřebuje ClickUp
Zatímco všechny softwarové nástroje pro pracovní prostředí v tomto seznamu nabízejí jedinečné přednosti, ClickUp vyniká jako aplikace, která spojuje úkoly, dokumenty, komunikaci a umělou inteligenci na jednom místě.
Zahrnuje vše, včetně složitých projektů, kritických kampaní a interních znalostních center, a to vše na jedné platformě. Dynamické dokumenty ClickUp, robustní správa úkolů a ClickUp Brain vám poskytují kontrolu a přehlednost, abyste mohli postupovat rychleji.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅