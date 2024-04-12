Jak implementovat strategii digitální transformace

Ještě před několika lety byla „digitální transformace“ módním slovem nebo trendem, kterému se věnovaly pouze největší a nejinovativnější organizace. Pandemie COVID-19 to dramaticky změnila.
Podle společnosti McKinsey bylo od roku 2020 celosvětově digitalizováno 55 % produktů a služeb – od nakupování, bankovnictví, her až po objednávání jídla v restauraci. Abyste byli dnes konkurenceschopní, potřebujete digitální transformaci, a to rychle a bezchybně.
V tomto blogovém příspěvku diskutujeme, jak toho můžete dosáhnout pomocí robustní strategie digitální transformace.
Co je strategie digitální transformace?
Strategie digitální transformace je komplexní přístup, který organizace přijímá za účelem zavedení digitálních technologií do svých obchodních procesů. Zahrnuje přehodnocení starých obchodních modelů, procesů a zákaznických zkušeností s cílem získat konkurenční výhodu v digitálním světě.
Zde je stručný přehled toho, co strategie digitální transformace je a co není.
Celopodniková, nikoli dílčí: Strategie bývá spíše celopodnikovou filozofií, plánem nebo přístupem než jedním či dvěma malými projekty. „Automatizace pohledávek“ tedy není strategií.
Dlouhodobý spíše než krátkodobý: Strategie digitální transformace podnikání se rozkládá na několik let a postupně mění celou organizaci, i když jsou jednotlivé kroky realizovány agilním způsobem.
Futuristické spíše než okamžité: Strategie digitální transformace se více zaměřuje na budování podnikání pro budoucnost než na malé okamžité problémy. Například zatímco zavedení automatizace může v krátkodobém horizontu ušetřit náklady, dobrá strategie zahrnující automatizaci zvýší efektivitu a konkurenční výhodu pro budoucnost.
Přijměte změnu, nebránit se jí: Strategie digitální transformace pohání změny v celé organizaci, které se týkají lidí, procesů i technologií. Přináší kulturní i digitální změnu.
Digitální transformace má potenciál zásadně změnit způsob, jakým podnikáte. Může vytvořit nové příležitosti, obchodní modely a zdroje příjmů. Může podpořit inovace a odolnost v rámci organizace.
Zde jsou klíčové komponenty digitální transformace, které umožňují vše výše uvedené a ještě mnohem více.
Klíčové komponenty strategie digitální transformace
Strategie digitální transformace podniku je dokumentací toho, jak se dostanete od ambiciózní vize k praktickým krokům. Jedná se o dokument, který sjednocuje CEO a CTO s vývojáři, stážisty a obchodními zástupci v terénu.
Mezi klíčové komponenty strategie digitální transformace patří následující.
1. Strategické myšlení
Digitální strategie je více než jen plán. Neomezuje se pouze na nastínění toho, kdy co udělat. Poskytuje rámec pro orientaci ve složitosti tohoto úsilí a zajišťuje, že digitální iniciativy jsou v souladu s obchodní strategií.
Organizace krystalizují strategické myšlení prostřednictvím následujících kroků. Pojďme si to vysvětlit na příkladu maloobchodního podnikání.
Vize: Představa o tom, jak by měl vypadat konečný stav.
Příklad: Plynulá integrace digitálních a fyzických nákupních zážitků (tj. omni-kanálové nakupování) pro zákazníky, aby mohli nakupovat, co potřebují, jakýmkoli způsobem, který jim vyhovuje.
Plán: Zvolená cesta a milníky, kterých je třeba dosáhnout.
Příklad:
- Vytvoření internetového obchodu
- Integrace modelů strojového učení pro zlepšení doporučení
- Digitalizace obchodu, aby zákazníci mohli naskenovat a získat další informace o produktech z webových stránek/mobilní aplikace.
- Implementace věrnostních programů napříč všemi kanály
- Vytváření digitálních produktů, jako jsou hry nebo komunity, pro lepší zapojení uživatelů
Kontext: Konkurence a průzkum trhu pro umístění iniciativ digitální transformace.
Příklad: Online maloobchodní hráči, jako je Amazon, vytvářejí monopol na způsob, jakým zákazníci nakupují. Digitální maloobchod je jediný způsob, jak můžeme v tomto prostoru konkurovat a odlišit se od konkurence.
Účel: Proč jsou tyto snahy o digitální transformaci nezbytné a proč právě teď?
Příklad: Digitální transformace a z ní vyplývající omni-kanálové nákupní zážitky se přizpůsobují měnícím se potřebám zákazníků. Pokud tak neučiníme nyní, ztratíme naši stávající zákaznickou základnu ve prospěch alternativ nové éry.
Cíle: Obchodní cíle, kterým bude tato strategie digitální transformace sloužit.
Příklad: Následuje dále v této části.
2. Transformace procesů
Vedoucí pracovníci často předpokládají, že digitální transformace spočívá pouze v nákupu a implementaci softwaru pro provádění určitých úkolů. To však téměř nikdy není pravda.
Skutečná digitální transformace je zásadní změnou také ve způsobu vnitřního fungování podniku. Zde přicházejí ke slovu agilní postupy a DevOps.
Agilní vývoj softwaru je nový způsob vytváření softwaru, který se zaměřuje na vytváření a zavádění malých postupných změn v rychlých intervalech. DevOps podporuje tuto rychlost a škálovatelnost automatizací dodávek softwaru a změn infrastruktury, což organizacím umožňuje rychle iterovat a nasazovat nové funkce, aplikace a služby.
Například místo toho, aby strávil dva roky vývojem mobilní nákupní aplikace a jednoho dne ji s velkou slávou spustil, zvolí maloobchodník nejdůležitější funkce pro minimálně životaschopný produkt a rychle jej uvede na trh. V průběhu následujících několika let bude přidávat další funkce v krátkých sprintech trvajících 2–4 týdny.
3. Změna myšlení
Tradiční přístup k vývoji softwaru může často bránit pokroku v moderních iniciativách digitální transformace. Proto se organizace rozhodují pro principy štíhlého softwaru, které se zaměřují na:
- Maximalizace hodnoty pro zákazníka: Vývoj softwaru, který splňuje potřeby zákazníků a trhu, i když se rychle mění.
- Eliminace plýtvání: Identifikace a eliminace činností, které nepřinášejí přidanou hodnotu pro vývojový proces nebo zákazníka.
- Posílení týmů: Vytvoření silných samosprávných týmů s důrazem na informované rozhodování a spolupráci.
- Optimalizace celku: Zohlednění interakcí a souvislostí mezi různými pohyblivými částmi a optimalizace celého procesu.
- Rozšíření učení: Integrace neustálého učení do procesu
4. Inovace a kreativita
Inovace a kreativita jsou jádrem digitální transformace, která organizacím umožňuje orientovat se ve složitosti digitálního věku, využívat nové příležitosti a splňovat měnící se očekávání zákazníků.
V digitální transformaci musí inovace přesahovat rámec toho, co je zřejmé. Tak jako to udělala společnost Amazon, která se z online prodejce knih stala lídrem v oblasti cloud computingu (AWS), umělé inteligence a logistiky.
5. Analytika
Jednou z největších výhod digitálních technologií je jejich schopnost poskytovat dosud nemožné poznatky založené na datech. V rámci strategie digitální transformace může analytika organizacím pomoci:
- Identifikujte nové příležitosti na základě chování zákazníků.
- Sledujte trendy a vytvářejte předpovědi pro budoucnost.
- Seznamte se s opakujícími se chybami a problémy, abyste mohli procesy optimalizovat.
6. Efektivní stanovení cílů
Iniciativy digitální transformace trvají několik let. Často jsou průběžné a v průběhu času neustále vylepšují produkty. Během této doby je možné ztratit ze zřetele důvod, proč jsme s nimi začali.
Aby se tomu zabránilo, je důležité stanovit jasné cíle, které jsou v souladu s širšími obchodními cíli a přinášejí hmatatelné výsledky.
Maloobchodní organizace, o které jsme hovořili výše, by si mohla stanovit například tyto cíle:
- Dosáhněte do roku 2024 50% růstu ročních tržeb díky novému webu.
- Zvyšte dobu strávenou na webových stránkách na 15 minut.
- Zkraťte průměrnou dobu strávenou u pokladny v obchodě na 90 sekund.
- Zvyšte podíl samoobslužných pokladen v obchodech na 80 %.
7. Měřítka a ukazatele výkonnosti
Zatímco cíle se zaměřují na to, čeho musí podnik dosáhnout, klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) vám umožňují sledovat pokrok během digitální transformace, která je důležitou součástí provozní strategie. Podívejme se na několik příkladů.
Rychlost vývoje
Počet funkcí, které tým softwarových inženýrů dodává v každém sprintu. To pomáhá měřit produktivitu, která přispívá k konkurenční výhodě organizace.
Míra chybovosti
Počet chyb na sto řádků kódu. Snížení chybovosti má pozitivní vliv na kvalitu softwaru, což má následný dopad na zákaznickou zkušenost.
Frekvence nasazení
Frekvence, s jakou technické týmy nasazují kód do produkce. Vyšší frekvence umožňuje organizaci rychle reagovat na změny a zotavit se z případných selhání.
Průměrná doba obnovy (MTTR)
Průměrná doba, kterou tým potřebuje k obnovení služby po selhání systému. Nižší MTTR zajišťuje lepší provozuschopnost a dostupnost pro zákazníka.
Pokud vám to všechno připadá složité, pak je to proto, že složité to skutečně je. Účinná strategie digitální transformace je maticí vize, poslání, cílů, plánů, roadmap, pokynů k provedení a dalších prvků. Její implementace s sebou přirozeně nese řadu výzev.
Výzvy spojené s implementací strategie digitální transformace
Výzvy, kterým čelíte při implementaci strategií digitální transformace, mohou být technologické, organizační nebo kulturní. Nejčastěji se setkáváte s následujícími výzvami.
Odpor ke změnám: Zaměstnanci mohou odmítat nové technologie nebo procesy z obavy z neznáma, potenciální ztráty zaměstnání nebo preference stávajících pracovních metod. Například týmy zvyklé vytvářet obsah/dokumentaci pomocí nástrojů, které preferují, mohou odmítat nový software pro práci s obsahem.
Překonejte odpor ke změnám tím, že:
- Zapojení zaměstnanců do transformačního procesu již v rané fázi
- Propagace jejích výhod
- Diskutujte o tom, jak to pomůže jejich osobnímu růstu a efektivitě.
- Podpora kultury neustálého učení a zlepšování
Nedostatek digitálních dovedností: Abyste mohli efektivně implementovat strategii digitální transformace, potřebujete nové dovednosti, které možná nemáte. Tomu se vyhnete tím, že:
- Investice do zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců
- Budování kapacit najímáním nových zaměstnanců nebo zapojováním dodavatelů
- Spolupracujte se startupy a produktovými společnostmi, které mají dovednosti, které potřebujete.
- Zvažte automatizaci/AI pro relevantní úkoly
Siloes: Oddělené oddělení mohou bránit plynulému toku informací a spolupráci potřebné pro úspěšnou digitální transformaci. Vyřešte to tím, že:
- Vytvoření mezifunkčních týmů pro lepší sdílení informací
- Využití kolaborativních digitálních nástrojů
- Podpora sdílení znalostí mezi odděleními
Vývoj trhu: Dnešní trhy se rychle vyvíjejí a agilní konkurenti neustále vytvářejí nová řešení. Abyste zůstali konkurenceschopní, musíte:
- Vybudujte v organizaci agilitu a odolnost.
- Využijte agilní metodiky vývoje pro snazší přizpůsobivost.
- Umožněte obchodním a technickým týmům úzce spolupracovat.
Komunikační mezery: Digitální transformace je jako celoorganizační iniciativa implementována ve velkém měřítku. To může vést ke ztrátě informací mezi jednotlivými kroky. Tomu můžete zabránit následovně:
- Zapojení všech zaměstnanců od raných fází transformace
- Využijte příručky pro řízení změn k hladkému průběhu procesu.
- Budování transparentnosti v organizaci pomocí otevřené komunikace a dokumentace
- Vyzvěte k otázkám a otevřeně na ně odpovídejte.
Ačkoli jsme nabídli několik taktik k překonání těchto výzev, mohou být sporadické. K úspěšné implementaci strategie digitální transformace potřebujete správné nástroje. Zde je jejich seznam a informace o tom, jak je můžete použít.
Jak implementovat strategii digitální transformace
Jak jsme již několikrát zmínili, digitální transformace je dlouhodobá, komplexní a mnohostranná iniciativa. Řízení implementace takové strategie vyžaduje speciální software pro řízení projektů, jako je ClickUp.
Podívejme se, jak můžete implementovat strategii digitální transformace pomocí ClickUp.
1. Definujte svou vizi a cíle
Dobrá strategie digitální transformace rozděluje velkou vizi na menší části. Vaší vizí je například „využít umělou inteligenci k poskytování diferencovaných zákaznických zkušeností“.
Vaší nejmenší jednotkou může být „implementace velkých jazykových modelů (LLM), které zákazníkům pomohou nakupovat na webových stránkách“. Cesta od vize k úkolům vyžaduje dobrou organizaci.
Úkoly ClickUp vám umožňují rozdělit vaši strategii digitální transformace na pracovní prostory, složky, seznamy, úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy. Využijte je k vytvoření hierarchie vaší práce.
Poté použijte ClickUp Goals pro své ukazatele výkonnosti. Stanovte cíle jako čísla, procenta nebo ano/ne. Získejte komplexní přehled o všech cílech na jednom místě a snadno sledujte pokrok.
2. Posuďte současné možnosti a vypracujte svůj plán
Než začnete s transformací, ujasněte si, co již máte. Proveďte důkladné posouzení současných digitálních schopností, procesů a technologické infrastruktury. Identifikujte rozdíly mezi současným stavem a požadovaným budoucím stavem.
Toto je první krok v rámci reorganizace vašich obchodních procesů. Na základě toho vypracujte strategický plán, který nastíní klíčové iniciativy, projekty a technologie potřebné k dosažení cílů digitální transformace.
Pokud jste v této oblasti nováčkem, zde je užitečný rámec. Šablona strategie a plánu digitální transformace ClickUp nabízí vše, co potřebujete k řízení celého procesu, od definování cílů až po sledování pokroku.
3. Sestavte tým a spusťte pilotní projekt
Sestavte mezifunkční tým odborníků, který bude řídit digitální transformaci. Zapojte zástupce z obchodních jednotek, softwarového inženýrství, ITOps a dalších relevantních oddělení.
- Spusťte pilotní projekt, který demonstruje potenciál digitální transformace.
- Zapojte šampiony, kteří věří v digitální transformaci a budou ji propagovat.
- Pravidelně informujte všechny zúčastněné strany, abyste získali jejich podporu.
- Vytvořte si znalostní bázi získaných zkušeností a vizualizujte je pomocí nástrojů pro mapování procesů, které později můžete využít k optimalizaci.
4. Implementace a škálování
Po úspěšných pilotních projektech začněte s širším zaváděním digitálních iniciativ, průběžně sledujte pokrok a podle potřeby upravujte strategie. Nástroje ClickUp jsou navrženy tak, aby vás podporovaly na každém kroku.
Organizujte: Vytvářejte úkoly, pište podrobné popisy, přiřazujte uživatele, sledujte závislosti, stanovujte termíny a monitorujte pokrok pomocí úkolů ClickUp.
Spolupracujte: Svolejte tým, aby zanechával komentáře, odpovídal na dotazy, diskutoval o zpětné vazbě a převáděl nápady do konkrétních úkolů pomocí zobrazení ClickUp Chat. Můžete také udělit omezený přístup konzultantům nebo přístup pouze pro čtení obchodním partnerům, aby mohli sledovat pokrok.
Zefektivněte: Vytvořte přizpůsobitelné pracovní postupy a vlastní pole, abyste mohli spravovat své projekty podle svých představ. Pomocí funkce ClickUp pro sledování času můžete přesně monitorovat ukazatele produktivity a efektivity.
Automatizujte: Využijte některou ze 100+ automatizací ClickUp k urychlení náročných úkolů v rámci projektového řízení. Nebo se inspirujte některými z těchto příkladů automatizace obchodních procesů. Zaměřte se na to, na čem záleží.
Plán: Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp můžete sledovat plán projektu z dlouhodobého i detailního hlediska. Zobrazte si všechny milníky v čase a podle potřeby je upravujte.
Přidělte zdroje: Zjistěte, kdo je k dispozici, kdo na čem pracuje atd., a to vše na jednom místě, a vyberte správný zdroj pro správný úkol pomocí zobrazení ClickUp Workload.
Integrace: Propojené projekty vyžadují data z různých nástrojů. Využijte více než 1000 integrací ClickUp, abyste svůj projektový management dokonale přizpůsobili vaší organizační struktuře.
Sledujte a optimalizujte: Sledujte průběh v reálném čase podle stanovených KPI pomocí panelů ClickUp. Vyberte metriky, které chcete sledovat, a vytvořte pro ně widgety na svém panelu. Použijte některou z těchto šablon pro zlepšení procesů a optimalizujte své pracovní postupy.
5. Řízení kulturních změn
Dobré strategie digitální transformace musí zahrnovat také změnu kultury a myšlení. Použijte ClickUp k podpoře plynulého přechodu k digitální kultuře.
Vyprávějte příběh digitální transformace celé organizaci. Buďte transparentní ohledně úspěchů i neúspěchů. K napsání a sdílení příběhu použijte ClickUp Docs. Pro ty, kteří neradi příliš čtou, použijte ClickUp Brain k okamžitému vygenerování shrnutí.
Požádejte zaměstnance o zpětnou vazbu. Uveďte produkty/služby na trh pro malé skupiny beta uživatelů a sbírejte zpětnou vazbu. Formuláře ClickUp jsou navrženy tak, aby tyto informace zachytily. Pokud je zavádíte pro interní uživatele, můžete k tomuto účelu použít také komentáře k úkolům.
Proškolte uživatele. Vytvořte školicí materiály a dokumentaci, které umožní samostudium. Naplánujte také školení a úvodní sezení s uživateli, pokud to potřebují.
Přihlaste se jako šampioni transformace, kteří budou školit a podporovat uživatele ve svých týmech/odděleních.
Nyní, když máte rámec pro implementaci digitální transformace, zde je několik příkladů, jak funguje v konkrétních odvětvích.
Strategie digitální transformace v konkrétních odvětvích
Potřeba transformace se objevila téměř ve všech odvětvích. Cesta k ní se však může v jednotlivých odvětvích mírně lišit. Podívejme se na některé z odvětví a jejich transformační strategie.
Zdravotnictví
Digitální produkty v oblasti zdravotnictví pomáhají poskytovatelům a pacientům zvládat nemoci, snižovat rizika a podporovat celkové zdraví. Od výzkumu rakoviny po testování léků – organizace využívají digitální produkty v různých procesech ve zdravotnictví.
Mezi běžně implementované strategie digitální transformace ve zdravotnictví patří:
- Diagnostika založená na umělé inteligenci zlepšuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče
- Strategie veřejného zdraví založená na datech pro preventivní a primární péči
- Personalizované lékařské poradenství na základě dlouhodobých zdravotních údajů
- Nositelná zařízení pro monitorování a reakci na mimořádné události
- Telemedicína pro vzdálené lékařské konzultace
Finance
Startupy v oblasti fintech a banky zaměřené na digitální technologie přinesly na trh rychlou digitální transformaci. Mezi nejčastější příklady použití patří:
- Omnichannel banking: Plynulý a konzistentní bankovní zážitek napříč online, mobilními, pobočkovými a třetími platformami.
- Analytika: Informace pro personalizaci zákaznických zkušeností, odhalování podvodů a předpovídání tržních trendů
- Blockchain: Bezpečné, transparentní transakce a chytré smlouvy pro snížení nákladů na mezinárodní převody peněz
Výroba
Odvětví výroby a dodavatelského řetězce prochází vzhledem k makroekonomickým otřesům po celém světě změnami. Iniciativy digitální transformace, které přinášejí hodnotu ve výrobě, jsou:
- Digitální dvojče: Digitální simulace fyzické montážní linky/dodavatelského řetězce pro lepší monitorování a snižování rizik.
- IoT: Propojená zařízení pro plynulé zachycování a tok informací mezi různými systémy
- Analytika: Detailní sběr dat v rámci celého výrobního a dodavatelského řetězce za účelem identifikace příležitostí k optimalizaci.
Organizace realizují takové inovativní projekty napříč odvětvími v rámci své digitální transformace. Ale jak to skutečně pomáhá podnikání?
Měření návratnosti investic do strategie digitální transformace
Implementace strategie digitální transformace vyžaduje značné zdroje, včetně času, peněz a úsilí. Jak víte, že to stálo za to?
Existují tři druhy metrik, které mohou pomoci měřit návratnost investic do strategie digitální transformace.
Finanční ukazatele
Růst tržeb
Nárůst tržeb díky digitálním iniciativám, jako jsou nové digitální produkty, prodej prostřednictvím elektronického obchodu nebo digitálně vylepšené služby.
Výstižným příkladem růstu tržeb jako návratnosti investic do digitální transformace je společnost Walmart, která investovala miliardy do svých e-commerce kapacit a optimalizace digitálního dodavatelského řetězce. Získala společnost Jet.com, vyvinula Walmart+ a zavedla pokročilé analytické nástroje pro optimalizaci skladových zásob a dodávek.
Tyto iniciativy zlepšily růst elektronického obchodování společnosti Walmart, zefektivnily provoz a zlepšily zákaznickou zkušenost díky rychlejším dodacím lhůtám a větší dostupnosti produktů. V fiskálním roce 2021 vzrostly tržby elektronického obchodování společnosti Walmart v USA o 79 %.
Úspora nákladů
Snížení nákladů v důsledku provozní efektivity, snížení manuální práce, nižší chybovosti nebo celkových nákladů na vlastnictví (včetně počáteční investice, implementace, školení, údržby a aktualizací).
Doba návratnosti
Čas potřebný k tomu, aby projekt získal zpět počáteční investici prostřednictvím realizovaných čistých přínosů.
Metriky zákazníků
Zákaznická zkušenost: Zlepšení spokojenosti zákazníků (CSAT) a čistého promotérského skóre (NPS) v důsledku digitálních iniciativ.
Náklady na získání zákazníka (CAC): Náklady na získání nových zákazníků.
Celková hodnota zákazníka: Celková částka, kterou zákazník pravděpodobně utratí během celého trvání svého vztahu s danou společností.
Aby Nike vytvořila lepší vztahy se zákazníky a zvýšila jejich celoživotní hodnotu, zaměřila se na přímý prodej spotřebitelům. V rámci této strategie Nike přepracovala svůj web, mobilní aplikaci a členský program.
Tato strategie digitální transformace dramaticky zvýšila online prodeje, zlepšila zapojení zákazníků a posílila loajalitu ke značce. Během fiskálního roku 2021 vzrostly digitální prodeje společnosti Nike o 41 %.
Důraz na digitální prodejní kanály pomohl společnosti Nike překonat výzvy v maloobchodu během pandemie COVID-19 a zajistil jí pozici pro udržitelný růst v digitální ekonomice.
Provozní metriky
Provozní efektivita: Zlepšení v oblasti metrik, jako jsou cykly, produktivita zaměstnanců nebo obrat zásob.
Kvalita: Snížení počtu vad, zlepšení míry dodržování předpisů nebo zrychlení poskytování služeb
Urychlete své iniciativy v oblasti digitální transformace s ClickUp
Světové ekonomické fórum předpovídá, že hodnota digitální transformace pro společnost a průmysl dosáhne do roku 2025 100 bilionů dolarů. Digitální technologie se využívají v široké škále účelů.
Ačkoli potenciální obchodní výsledky mohou být významné, není snadné jich dosáhnout. Společnost Deloitte zjistila, že 70 % transformačních snah selže.
Jedním z klíčových způsobů, jak se vyhnout neúspěchu, je mít robustní systém řízení projektů, který umožňuje plánovat, organizovat, rozvrhovat, sledovat, monitorovat a optimalizovat vaše iniciativy.
ClickUp je navržen právě k tomuto účelu. Ať už provozujete malý pilotní projekt nebo program digitální transformace v rámci celé organizace s tisíci uživateli, ClickUp to zvládne.
Podívejte se na ClickUp v akci. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaký je strategický model digitální transformace?
Strategický model digitální transformace provází organizace na jejich cestě a poskytuje rámec pro integraci digitálních technologií do podnikání. Pomáhá navrhovat iniciativy k dosažení cílů, jako je zlepšení zákaznické zkušenosti, provozní efektivity, nákladové efektivity, zapojení zaměstnanců atd.
2. Jakých je šest základních prvků digitální transformace?
Mezi šest základních komponent digitální transformace obvykle patří:
- Vedení a vize
- Zákaznická zkušenost
- Operační agilita
- Podpora zaměstnanců
- Integrace digitálních technologií
- Data a analytika