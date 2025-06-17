Jak pomocí drip nurturingu získat více potenciálních zákazníků

Většina potenciálních zákazníků se nepřemění hned.
Prohlédnou si vaši vstupní stránku, možná si stáhnou bezplatný zdroj a pak ticho po pěšině. 🦗🦗🦗
Není to tak, že by neměli zájem.
Prostě ještě nejsou připraveni. A právě v tom pomáhají dripové kampaně.
Místo jednorázových e-mailů nebo studených follow-upů vám drip nurturing pomůže zůstat v kontaktu s potenciálními zákazníky včas a smysluplným způsobem.
Pokud chcete zlepšit své konverzní poměry a chytře zvýšit kvalitu svých potenciálních zákazníků, jsme tu, abychom vám pomohli.
Sdílíme vše, co potřebujete vědět o drip nurturingu: proč ho potřebujete, klíčové prvky úspěšné drip nurturingové kampaně a jak vytvořit svou drip nurturingovou kampaň pomocí ClickUp.
Od marketingových e-mailů po e-maily po nákupu, podíváme se na každý kontaktní bod!
Co je to drip nurturing?
Drip nurturing spočívá v tom, že v průběhu času zasíláte sérii předem naplánovaných automatizovaných zpráv – obvykle e-mailů – s cílem provést potenciální zákazníky jejich nákupním procesem.
Na rozdíl od jednorázových kampaní nebo hromadných e-mailů je drip nurturing sekvenční. Reaguje na to, v jaké fázi rozhodovacího procesu se daná osoba nachází, a dodává obsah v logických, časově rozložených intervalech. Cílem je vzdělávat, budovat důvěru a přiblížit je ke konverzi, aniž by je to přetěžovalo.
Drip kampaně jsou často spouštěny na základě chování (například stažení průvodce nebo opuštění košíku) nebo fáze (například nový odběratel vs. vracející se potenciální zákazník). Pokud jsou provedeny správně, působí jako užitečné následné kroky, nikoli jako spam.
🌟 Doporučená šablona
Pokud se snažíte znovu oslovit neaktivní potenciální zákazníky nebo bývalé předplatitele a stávající zákazníky, pomůže vám šablona drip kampaně ClickUp. Můžete snadno spustit drip kampaně, sledovat výkonnost v každé fázi trychtýře a optimalizovat své úsilí.
Tato šablona dokumentu obsahuje:
- Vlastní stavy pro sledování průběhu každé e-mailové zprávy v kampani
- Vlastní pole pro kategorizaci úkolů a vizualizaci všech kroků kampaní na podporu zákazníků
- Komentáře k reakcím, vnořené podúkoly a priority v pracovním postupu řízení projektů
Proč je drip nurturing nezbytný pro konverzi potenciálních zákazníků?
Většina potenciálních zákazníků a vaše cílová skupina nejsou připraveni k nákupu v momentě, kdy vás najdou. Prohlížejí si nabídku. Porovnávají. Možná jen zkoušejí, jaká je situace.
🧠 Věděli jste? 73 % respondentů průzkumu v Demand Gen Report uvedlo, že hlavní výhodou programů pro péči o potenciální zákazníky je generování vřelejších potenciálních zákazníků, kteří jsou více připraveni k nákupu.
Co se stane, když se ozvete jednou a pak už mlčíte? Jednoduše zapomenou, že existujete.
Proto je drip nurturing záchranným lanem pro konverzi. Udržuje vaši značku v doručené poště (a mysli) potenciálních zákazníků, postupně buduje důvěru a positionuje vás jako jasnou volbu, až budou připraveni jednat.
Drip nurturing vám pomůže proměnit zájem v akci tím, že:
- Budování důvěry: Konzistentní a užitečné kontaktní body ukazují, že jste tu, abyste pomáhali, a ne jen prodávali.
- Zůstaňte v povědomí: Pravidelné zprávy udržují vaši značku viditelnou, dokud nejsou potenciální zákazníci připraveni.
- Příprava potenciálních zákazníků: Vzdělávejte a zapojujte potenciální zákazníky, aby byli lépe připraveni k nákupu.
- Zvýšení konverzí: Potenciální zákazníci, o které se staráte, jsou více nakloněni k akci – rezervaci demo verze, registraci nebo nákupu.
- Umožnění personalizace ve velkém měřítku: Segmentujte a automatizujte, abyste mohli poskytovat relevantní obsah.
- Zkrácení prodejních cyklů: Včas řešte námitky a rychleji posouvejte potenciální zákazníky v prodejním trychtýři.
- Prevence odchodů: Automatizované následné kroky snižují riziko ztráty příležitostí.
- Maximalizace návratnosti investic do generování potenciálních zákazníků: Využijte na maximum každého potenciálního zákazníka, kterého jste již získali.
Podle stejného průzkumu generování a akcelerace potenciálních zákazníků od Demand Gen Report patří mezi další výhody programu péče o potenciální zákazníky:
- Lepší odezva na kampaně/nabídky díky cílení/relevanci
- Možnost segmentovat potenciální zákazníky na základě zájmů/chování
- Potenciální zákazníci se rychleji pohybují v prodejním trychtýři
- Vyšší míra přijetí potenciálních zákazníků z prodeje
- Snižte náklady na kvalifikované potenciální zákazníky
Klíčové prvky úspěšné dripové kampaně
Než vytvoříte svou drip sekvenci, musíte si osvojit základní principy. Nejúčinnější drip kampaně jsou postaveny na šesti základních prvcích. Pojďme si je rozebrat.
1. Jasný cíl
Každá kampaň by měla mít jeden konkrétní cíl. Může to být rezervace demo verze, podpora registrace nebo opětovné zapojení neaktivních potenciálních zákazníků. Před zahájením kampaně si definujte konečný cíl, protože pokud nemáte jasno v cíli, nebude ho mít ani vaše publikum.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se jedná o vaši první e-mailovou kampaň, doporučujeme vám začít vyplněním všech potřebných údajů do šablony drip kampaně. Ušetříte tak spoustu času, protože nemusíte vymýšlet vše od nuly. Šablona obsahuje vlastní stavy, vlastní pole a vlastní zobrazení, takže stačí zadat své informace a můžete začít.
2. Segmentované publikum
Každý potenciální zákazník je na jiné cestě; někteří pouze zkoumají, zatímco jiní jsou téměř připraveni k konverzi. Segmentujte své publikum podle zájmů, chování a fáze nákupního procesu, abyste mohli doručovat hyperpersonalizované zprávy, které skutečně rezonují a povzbuzují k opakovaným nákupům.
👀 Věděli jste? Segmentované kampaně mají o 23 % vyšší míru otevření a o 49 % vyšší míru prokliku než nesegmentované kampaně.
3. Hodnotný, cílený obsah
V rámci komplexní e-mailové marketingové strategie vytvářejte obsah, který vzdělává, inspiruje nebo řeší konkrétní problém, s nímž se váš potenciální zákazník potýká. Cílem je budovat důvěru a prokázat odbornost, nikoli pouze propagovat váš produkt. Pokud vaše e-maily pomohou potenciálním zákazníkům učinit lepší rozhodnutí, konverze na sebe nenechá dlouho čekat.
Ne každý drip e-mail musí být tvrdým prodejem. Místo toho se zaměřte na:
- Sdílejte návody, které se zabývají běžnými problémy.
- Nabídněte příběhy zákazníků, které odrážejí výzvy čtenářů.
- Získejte rychlé výhry (např. tipy na zvýšení produktivity, šablony)
- Zveřejněte často kladené otázky, které řeší běžné námitky.
4. Promyšlené načasování a posloupnost
Načasování může vaši kampaň buď podpořit, nebo zničit. V e-mailových drip marketingových kampaních je třeba e-maily rozložit v čase, aby nedošlo k zahlcení publika. Každou zprávu také přizpůsobte tomu, v jaké fázi rozhodovacího procesu se potenciální zákazník nachází. Může to být povědomí, zvažování nebo nákup s cílem zvýšit spokojenost zákazníků.
To však neznamená, že byste měli své potenciální zákazníky zahrnovat e-maily. Dejte jim trochu času na rozmyšlenou.
Naplánujte si dripovou a nurturingovou kampaň podle cesty kupujícího:
- E-mail 1 odeslaný 1. den: Vzbuďte zájem (bolestivý bod)
- E-mail 2 odeslaný 3. den: Budujte důvěryhodnost (sociální důkaz nebo příběh o úspěchu)
- E-mail 3 odeslaný 6. den: Nabídněte hodnotu (šablona, kontrolní seznam atd.)
- E-mail 4+ odeslaný 12. den: Představte požadavek (demo, hovor, registrace)
Bonus: Pokud má váš tým potíže se správou sekvencí, načasováním nebo následnými kroky v rámci více kampaní, vyzkoušejte tyto softwarové nástroje pro správu e-mailů, které vám pomohou zefektivnit vše v drip marketingu, od plánování po segmentaci.
5. Automatizace + personalizace
🌻 Fakt: Personalizace je dnes samozřejmostí, nikoli volitelnou možností. Podle zprávy společnosti McKinsey 71 % spotřebitelů očekává, že společnosti budou poskytovat personalizované interakce.
Jinými slovy, drip kampaně, které postrádají personalizaci, působí jako šum. Když potenciální zákazníci dostávají obecný obsah, mentálně se odpojí.
Personalizace v drip nurturingu – jako je použití behaviorálních spouštěčů, přizpůsobení obsahu záměru uživatele nebo odkazování na předchozí interakce – splňuje tuto novou základní úroveň očekávání. Je to rozdíl mezi ignorovanou sekvencí a otevřenou, angažovanou sekvencí.
Jak tedy vytvořit drip kampaně, které působí osobně, a ne roboticky? Začněte zde👇:
- Začněte s předem připravenými sekvencemi, které odpovídají běžným cestám potenciálních zákazníků (např. žádost o demo, stažení obsahu nebo prohlížení produktu).
- Poté přidejte personalizaci, jako je vložení křestního jména potenciálního zákazníka, názvu společnosti nebo odvětví, aby zpráva působila záměrně a ne jako hromadně zaslaná.
- Sledujte chování, jako je stahování zdrojů, návštěvy webových stránek nebo čas strávený na stránkách s cenami, a využijte tato data k zasílání následných zpráv.
- Využijte nástroje pro oslovování e-mailem k automatizaci těchto sekvencí.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci.
Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci. ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
6. Zpětná vazba a optimalizace
Nejúspěšnější drip-nurture kampaně jsou ty, které naslouchají a přizpůsobují se. Vaše první verze není ta nejlepší. Berte ji jako výchozí bod.
Zpětná vazba a optimalizace jsou nedílnou součástí řízení marketingových kampaní. Věnujte pozornost tomu, zda potenciální zákazníci projevují zájem.
Pro začátek, KPI e-mailového marketingu, jako jsou míra otevření, míra prokliku, míra odpovědí a odhlášení, vypovídají pouze o jedné části příběhu.
Stejně tak ale i kvalitativní signály: Odpovídají potenciální zákazníci námitkami? Převádějí se příliš pozdě? Nebo vůbec?
Optimalizujte svou drip nurture kampaň pomocí těchto nástrojů:
- Testujte pomocí A/B testů předměty e-mailů a výzvy k akci, abyste zjistili, co upoutá pozornost.
- Sledujte body odchodu, abyste identifikovali slabá místa ve vaší sekvenci.
- Upravte načasování e-mailů, pokud po určitém kroku klesne míra otevření.
- Zapojte poznatky z prodeje nebo podpory – často slyší, co v e-mailové komunikaci chybí.
Jak vytvořit workflow pro postupné budování vztahu s potenciálními zákazníky
Zde je kompletní návod, jak vytvořit drip-nurturing workflow, které přináší výsledky.
1. Stanovte jasný cíl kampaně a zmapujte cestu kupujícího.
Začněte s jedním cílem. Má tato kampaň za cíl přilákat nové uživatele, znovu oslovit neaktivní potenciální zákazníky nebo přimět uživatele zkušební verze k aktivaci?
Dále zmapujte svůj cíl ve vztahu k cestě kupujícího ve své drip kampani. Zeptejte se sami sebe:
- Jakou změnu myšlení se snažím vyvolat?
- Přesouvá to někoho ze zvědavosti k zájmu? Nebo ze zájmu k připravenosti k nákupu?
Slaďte každou zprávu ve vašem dripovém prodejním trychtýři s konkrétním záměrem dané fáze.
Zde je praktická tabulka, která vám pomůže sladit záměr kampaně se správnou fází nákupního procesu a typem aktiv ve vaší drip-nurture kampani:
|Cíl
|Fáze nákupu
|Typ obsahu drip
|Vítejte nové potenciální zákazníky
|Povědomí
|Představení značky, e-mail s nabídkou hodnoty, krátké video
|Znovu oslovte studené potenciální zákazníky
|Povědomí/zájem
|Souhrn blogů, aktualizace produktů, měkké CTA
|Pěstujte MQL, aby byli připraveni k prodeji
|Zvážení
|Případová studie, kalkulačka návratnosti investic, prohlídka produktu
|Přeměňte uživatele zkušební verze
|Rozhodnutí
|Tipy pro začátek, příběhy úspěchu, průvodce funkcemi
|Podporujte upsell nebo cross-sell
|Po nákupu
|Pokročilý případ použití, upgrade CTA
|Zlepšete retenci
|Po nákupu
|Návody, aktualizace produktů, pozvánky do komunity
|Získejte doporučení/reference
|Propagace
|Průzkum NPS, výzva k doporučení, odměna za poděkování
Jak ClickUp pomáhá:
Pomocí ClickUp Goals nastavte hlavní cíl své kampaně. Cíl (např. konverze 15 % uživatelů zkušební verze) můžete rozdělit na měřitelné cíle, jako je otevření e-mailu, registrace k demo verzi nebo CTR.
Přiřaďte tyto cíle marketingovému týmu, aby byl pokrok vždy viditelný. Můžete dokonce vizualizovat fáze cesty kupujícího a cíle kampaně centrálně a ve svém marketingovém kalendáři ještě před zahájením realizace.
📌 Příklad:
Řekněme, že váš tým digitálního marketingu spouští e-mailové drip kampaně pro uživatele bezplatné zkušební verze, kteří se zaregistrovali, ale ještě nedokončili onboarding.
Váš hlavní cíl: Přeměnit 20 % neaktivních uživatelů bezplatné zkušební verze na aktivní uživatele do 30 dnů. V ClickUp můžete toto nastavit pomocí cíle s názvem „Kampaň na aktivaci uživatelů zkušební verze – Q3” s měřitelnými cíli, jako jsou:
✅ Pošlete 5 e-mailů s úvodní sekvencí 100 % neaktivním uživatelům zkušební verze.
✅ Dosáhněte průměrné míry otevření 35 % v celé sekvenci.
✅ Zvyšte počet přihlášení neaktivních uživatelů o 25 %.
✅ Přeměňte 20 % uživatelů zkušební verze na placené plány do konce kampaně.
V této fázi zvažte použití šablony pro správu marketingových kampaní ClickUp, abyste získali ucelenější přehled o marketingových aktivitách. Nabízí specializované pohledy na uvedení produktu na trh, fázi marketingu na sociálních médiích, reference a sledování rozpočtu, které zjednodušují organizaci aktivit a jejich realizaci.
2. Segmentujte své publikum na základě záměru a kontextu
Účinná péče vyžaduje přesnost. Segmentace zajišťuje, že vaše sdělení osloví potenciálního zákazníka přesně v té fázi, ve které se právě nachází.
Zde je několik účinných segmentačních proměnných, které můžete použít ve svém kontrolním seznamu pro e-mailový marketing:
- Zdroj potenciálního zákazníka (např. stažení e-knihy vs. návštěva stránky s cenami)
- Behaviorální data (navštívené stránky, doba strávená na webu, předchozí e-mailová komunikace)
- Demografické nebo firmografické údaje (odvětví, velikost společnosti, pracovní pozice)
- Fáze životního cyklu (studený potenciální zákazník, MQL, SQL)
Například potenciální zákazníci, kteří si stáhli průvodce pro začátečníky, mohou dostávat vzdělávací obsah, zatímco potenciální zákazníci, kteří si vyžádali demo produktu, mohou dostávat srovnávací tabulky a případové studie.
Jak ClickUp pomáhá:
ClickUp umožňuje škálovatelnou segmentaci publika napříč týmy. S ClickUp Tasks můžete vytvářet úkoly pro kampaňový proud každého segmentu. Například „E-mail 1 – potenciální zákazníci v horní části trychtýře“ nebo „E-mail 3 – diváci demo“.
Použijte vlastní pole ClickUp, jako jsou zdroj potenciálního zákazníka, fáze nákupu nebo persona, k označení a seskupení těchto úkolů.
Díky tomu budou segmentované e-mailové toky organizované, schvalování hladké a nic vám neunikne. ClickUp Views vám umožňuje vizualizovat segmentační plán v zobrazení Seznam, Kalendář nebo Tabule, abyste získali přehled o průběhu kampaně v reálném čase podle typu publika.
💡 Tip pro profesionály: Ruční segmentace je místo, kde drip kampaně selhávají. Použijte nástroje pro segmentaci zákazníků k automatickému označování potenciálních zákazníků na základě chování, zdroje nebo vlastností CRM a podle toho spouštějte pracovní postupy.
Pomohou vám jít nad rámec „e-mailového seznamu A vs. B“. Můžete dynamicky seskupovat potenciální zákazníky podle akcí v reálném čase, například podle toho, kdo si prohlédl demo, kdo odešel z cenové stránky nebo kdo se nezapojil za posledních 14 dní.
3. Naplánujte si postup a napište obsah, který vytvoří dynamiku
Nyní je čas naplánovat vaše kontaktní body. Jaký příběh budou vaše e-maily/zprávy vyprávět a v jakém pořadí?
Základní sekvence pro péči o potenciální zákazníky ve vašem systému pro správu e-mailových kampaní bude vypadat takto:
- E-mail 1: Uvítání nebo potvrzení akce (např. „Děkujeme za stažení…“)
- E-mail 2: Vzdělávejte pomocí cenných zdrojů
- E-mail 3: Řešte problémové body pomocí případové studie
- E-mail 4: Nabídněte časově omezenou pobídku nebo pozvánku na demo
Každý e-mail ve vašich e-mailových kampaní by měl potenciálního zákazníka posunout o krok blíže k důvěře a akci. Neprodávejte jen. Sdílejte poznatky, vyvracejte mýty, nabízejte sociální důkazy a přinášejte malé úspěchy.
Jak ClickUp pomáhá:
Pomocí ClickUp Docs naplánujte a připravte si sekvenci e-mailů. Každý e-mail lze rozdělit na bloky s obsahem, předmětem, cílovou osobou a stavem (např. „v recenzi“ nebo „schváleno“).
Díky funkci Assign Comments může každý tým zapojený do e-mailové drip kampaně přidávat své návrhy přímo do dokumentu.
ClickUp Brain je nedílnou součástí vaší e-mailové drip kampaně. Pokud již používáte ClickUp jako CRM pro e-mailový marketing, Brain vám pomůže následujícími způsoby:
- Generování úkolů pomocí AI: Pomocí ClickUp Brain generujte úkoly pro každý krok vaší drip kampaně, včetně kampaní po nákupu.
- Příprava obsahu e-mailů: Automatizujte tvorbu obsahu pro personalizované e-maily na základě typu potenciálního zákazníka, fáze životního cyklu nebo předchozích interakcí.
- Souhrnné informace: Shrňte poznámky k potenciálním zákazníkům, minulé interakce nebo výkonnost kampaní, abyste ušetřili čas před následnými kroky v rámci kampaní na podporu prodeje.
- Chytrá připomenutí: Nastavte kontextová připomenutí na základě akcí, jako je například následná komunikace poté, co potenciální zákazník navštíví vaši stránku s cenami.
- Interpretace dat: Pokládejte otázky v přirozeném jazyce, abyste analyzovali statistiky kampaní nebo porozuměli trendům v chování potenciálních zákazníků.
⚒️ Rychlý tip: Zde je několik podnětů od ClickUp Brain, které vám pomohou s vašimi e-mailovými drip kampaněmi: Tip 1: Vytvořte seznam úkolů pro 5krokovou sekvenci e-mailů zaměřenou na nové potenciální zákazníky. Tip 2: Napište následný e-mail pro potenciální zákazníky, kteří si stáhli naši e-knihu, ale ještě si nenaplánovali demo. Tip 3: Shrňte poslední tři interakce s potenciálním zákazníkem X, abyste se připravili na následný e-mail. Tip 4: Nastavte si připomenutí, abyste se ozvali potenciálnímu zákazníkovi Y tři dny poté, co si otevře naši stránku s cenami.
E-mailové řízení projektů ClickUp poskytuje komplexní řešení pro správu dripových kampaní přímo ve vašem CRM. Zde jsou klíčové funkce, které vám pomohou vylepšit vaše kampaně:
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v ClickUp: Můžete propojit své e-mailové účty (například Gmail nebo Outlook) a odesílat/přijímat e-maily přímo z úkolů. Centralizujte zde veškerou komunikaci týkající se kampaní a omezte nutnost přepínání mezi nástroji.
- Automatizujte následné kroky: Nastavte automatizaci v ClickUp tak, aby spouštěla úkoly nebo připomenutí na základě e-mailových odpovědí nebo milníků kampaně, a zajistěte tak včasné následné kroky v rámci vaší drip-nurture kampaně.
- Sledujte e-mailovou komunikaci: Připojte e-mailové konverzace ke konkrétním úkolům nebo potenciálním zákazníkům, aby váš tým mohl vidět celou historii a kontext cesty každého kontaktu nebo nákupního procesu.
- Sledujte zapojení: Sledujte, které e-maily byly odeslány, otevřeny a zodpovězeny, což vám pomůže optimalizovat strategii drip kampaně.
- Propojte e-maily s úkoly kampaně: Každý krok vaší drip e-mailové kampaně může být úkolem nebo podúkolem, přičemž e-maily se odesílají přímo z těchto úkolů, aby vše bylo organizované a podle plánu.
4. Organizujte prostředky kampaně a přidělte odpovědnosti
Dalším krokem je rozdělení drip kampaně na menší, proveditelné úkoly. To zahrnuje:
- Psaní a úpravy e-mailů
- Návrh grafiky nebo vizuálů
- Kódování šablon e-mailů v Gmailu nebo u vašeho poskytovatele e-mailových služeb
- Vytváření odkazů UTM a vstupních stránek
- Nastavení automatizace ve vaší e-mailové platformě
- Definování vlastnictví: Kdo píše? Kdo kontroluje? Kdo nahrává a testuje?
Jak ClickUp pomáhá:
Vytvořte svou kampaň pomocí hierarchií úkolů v ClickUp:
- Seznam může být vaší kampaní (např. „Jarní onboardingová sekvence 2025“).
- Každý úkol v e-mailové marketingové kampani může představovat e-mail nebo aktivum.
- Podúkoly řeší závislosti, jako je copywriting, design, revize a schvalování.
- Pomocí vlastních stavů ClickUp (např. „Vyžaduje návrh“, „V procesu kontroly“, „Naplánováno“) můžete sledovat průběh svých dripových a nurture kampaní. Přiřazujte úkoly vlastníkům, připojujte soubory a označujte zúčastněné strany pro kontrolu.
- Můžete také automatizovat kroky kontroly pomocí ClickUp Automations nebo Autopilot Agents (např. „Když se stav změní na ‚Vyžaduje kontrolu‘, upozornit vedoucího obsahu“).
💡 Tip pro profesionály: Pojmenujte úkoly kampaně například „E-mail 2 – Nezúčastnění se demo“ nebo „Následná akce – TOFU potenciální zákazníci“. Pomůže to celému týmu pochopit, komu je zpráva určena a co má dělat.
5. Naplánujte si kampaň a spravujte časové osy vizuálně
Naplánujte si svou e-mailovou drip kampaň s ohledem na důležité události, jako jsou uvedení produktů na trh nebo akce.
Vaše plánování by mělo zahrnovat:
- Kdy budou jednotlivé e-maily odeslány
- Vyhraďte si čas na kontrolu a zajištění kvality
- Závislosti mezi e-maily nebo aktivy
Jak ClickUp pomáhá:
V této fázi použijte zobrazení kalendáře nebo časové osy ClickUp k naplánování celé kampaně. Úkoly můžete přetahovat myší a upravovat tak načasování, identifikovat překrývání a zobrazit závislosti.
Přidejte milníky pro klíčová data, jako je spuštění, kontrola kvality nebo významné odeslání. Tato vizuální přehlednost vám pomůže vyhnout se překážkám a koordinovat činnosti napříč týmy.
🧠 Zajímavost: Po první světové válce téměř prošel návrh na 13měsíční kalendář s rovnoměrnými 28denními měsíci a „světovým svátkem“. Náboženská opozice jej však potopila.
6. Spolupracujte napříč týmy v reálném čase
Marketingové kampaně jsou málokdy sólové mise. Budete potřebovat spolupráci mezi autory obsahu, designéry, právními revizory a manažery kampaní. Čím hladší bude tato spolupráce, tím rychleji budete moci dodávat vysoce kvalitní práci.
Jak ClickUp pomáhá:
ClickUp umožňuje spolupráci v reálném čase prostřednictvím komentářů k úkolům, @zmínek a ClickUp Chatu. Potřebujete zpětnou vazbu od právního oddělení? Označte je v dohodě.
Čekáte na úpravy designu? Zahajte diskuzi přímo v rámci úkolu.
Můžete dokonce připnout důležité poznámky a vyřešit komentáře, jakmile jsou provedeny změny. Vzhledem k tomu, že vše je uloženo v samotném úkolu nebo dokumentu, nikdo nemusí hledat informace.
7. Automatizujte, spouštějte a monitorujte na jednom místě
Spusťte svou kampaň pomocí své oblíbené e-mailové platformy, ale pokračujte ve sledování a optimalizaci z ClickUp.
Měli byste:
- Sledujte KPI e-mailového marketingu
- Shromažďujte kvalitativní zpětnou vazbu od prodejců
- Identifikujte odklony nebo nejvýkonnější e-maily v prodejním trychtýři.
- Naplánujte následné A/B testy
Jak ClickUp pomáhá:
Pomocí dashboardů ClickUp můžete sledovat výkonnost kampaní v reálném čase. Vizualizujte klíčové metriky, jako jsou míra otevření, prokliky nebo konverze, pomocí přizpůsobitelných widgetů.
Integrace ClickUp vám pomůže propojit úkoly kampaně s CRM daty z jiných nástrojů, jako jsou HubSpot nebo Mailchimp, a aplikacemi digitálního marketingu ve vašem technologickém stacku. Díky tomu zůstanou aktivity potenciálních zákazníků, jejich kontaktní body a statusy synchronizované.
Příklady sekvencí drip nurturingu
Účinné drip nurturing spočívá v doručení správné zprávy ve správný okamžik v rámci nákupního procesu. Zde jsou čtyři běžné sekvence, které používají vysoce výkonné týmy:
1. Uvítací sekvence
Spouštěč: Nový potenciální zákazník nebo registrace
Cíl: Budujte důvěru a stanovte očekávání
Příklad postupu:
- E-mail 1: Srdečné přivítání + představení značky
- E-mail 2: Klíčové funkce nebo hodnotová nabídka
- E-mail 3: Sociální důkaz (reference nebo případové studie)
2. Sekvence propagačních nabídek
Spouštěč: Potenciální zákazník projeví zájem o konkrétní produkt nebo vstupní stránku.
Cíl: Podpořte konverze pomocí naléhavosti
Příklad postupu:
- E-mail 1: Časově omezená nabídka
- E-mail 2: Připomenutí + shrnutí výhod
- E-mail 3: Poslední šance CTA s bonusem nebo omezenou nabídkou
3. Sekvence obnovení nebo opětovného zapojení
Spouštěč: Vypršení platnosti předplatného nebo neaktivní uživatel
Cíl: Reaktivovat nebo udržet uživatele
Příklad postupu:
- E-mail 1: Připomenutí blížícího se obnovení nebo neaktivity
- E-mail 2: Nabídněte aktualizace hodnot nebo nové funkce
- E-mail 3: Exkluzivní sleva na obnovení nebo žádost o zpětnou vazbu
4. Sekvence odhlášení nebo zpětného získání
Spouštěč: Uživatel se odhlásí nebo se stane neaktivním
Cíl: Obnovit zájem nebo snížit odchod zákazníků
Příklad postupu:
- E-mail 1: Potvrďte preference nebo snižte frekvenci e-mailů
- E-mail 2: Zdůrazněte alternativní kanály pro zapojení (např. sociální média).
- E-mail 3: Konečné získání zpět pomocí speciální nabídky nebo průzkumu
Tyto sekvence lze přizpůsobit podle typu produktu, prodejního trychtýře nebo chování zákazníků. ClickUp vám pomůže naplánovat, přiřadit a automatizovat každou fázi, aby byl váš tým sladěný a vaše sdělení přesná.
👀 Věděli jste? Termín „drip marketing“ je převzat z drip irrigation, zemědělské techniky, která postupně dodává rostlinám malé množství vody.
Tento koncept byl shledán ideálním pro postupné, strategické a udržitelné poskytování informací vašim potenciálním zákazníkům.
Nástroje, které podporují drip nurturing
Drip nurturing je nejúčinnější, když jsou vaše nástroje synchronizované, od automatizace přes analytiku až po řízení projektů. Zde je několik nástrojů, které podporují každou fázi vašeho workflow drip kampaně:
- Platformy pro e-mailový marketing (např. Mailchimp, ActiveCampaign, HubSpot Marketing Hub): Tyto platformy poskytují základní funkce pro vytváření e-mailových sekvencí, segmentaci seznamů a automatizaci odesílání.
- Platformy pro automatizaci marketingu (např. Pardot, Marketo): Komplexnější řešení, která nabízejí pokročilé funkce, jako je bodování potenciálních zákazníků, sofistikovaná automatizace pracovních postupů a hlubší analytika.
- CRM systémy (např. Salesforce, Zoho CRM): Mnoho CRM systémů má vestavěné funkce pro e-mailový marketing nebo se snadno integruje s specializovanými platformami, aby zajistily soulad vašich prodejních a marketingových aktivit.
Provádějte chytřejší drip kampaně s ClickUp
Drip nurturing funguje nejlépe, když vše v pozadí běží hladce, včetně vašich zpráv, načasování, koordinace týmu a sledování výkonu. Ale pokud vše spravujete pomocí tabulek nebo nesourodých nástrojů, pravděpodobně uděláte chyby.
ClickUp vše spojuje do jedné platformy. Díky přizpůsobitelným šablonám, integrované správě e-mailů, automatizaci a dashboardům v reálném čase ClickUp usnadňuje plánování, spouštění a optimalizaci každého kroku vaší kampaně.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a zjednodušte si způsob, jakým pečujete o potenciální zákazníky.