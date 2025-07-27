Bezplatné šablony pro výzkum uživatelů, které zefektivní vaše poznatky a plánování v oblasti UX

Navrhovat produkt bez konzultace s uživateli je jako psát milostný dopis neznámému člověku a doufat, že se mu zalíbí. Víte, jaká slova použít, ale nikdy to nebude mít požadovaný účinek!
Výzkum uživatelů je klíčovou součástí procesu vývoje produktu. Poskytuje návrhářům UX, produktovým manažerům a výzkumníkům poznatky potřebné k vytváření řešení, která skutečně fungují. Právě proto je pro váš tým UX nezbytná kvalitní šablona pro výzkum uživatelů.
Ať už provádíte rozhovory, plánujete testy použitelnosti nebo analyzujete výsledky výzkumu, šablony vám pomohou zůstat organizovaní, soustředění a sladění napříč týmy.
V tomto průvodci jsme shromáždili nejlepší bezplatné šablony plánů výzkumu UX, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy, abyste mohli trávit méně času tříděním chaosu a více času vytvářením zážitků, které si vaši uživatelé zamilují.
👀 Věděli jste, že... 88 % uživatelů se po špatné zkušenosti na webovou stránku nevrátí. To znamená, že téměř devět z deseti potenciálních návštěvníků může zmizet jen proto, že uživatelská zkušenost nesplnila jejich očekávání.
Co jsou šablony pro výzkum uživatelů?
Šablony pro výzkum uživatelů jsou předem strukturované dokumenty nebo digitální formáty, které pomáhají zefektivnit proces plánování, provádění a analýzy výzkumu uživatelů. Tyto šablony usnadňují plánování studií, shromažďování poznatků a udržování souladu týmů ohledně potřeb a chování uživatelů.
Pomocí šablony pro výzkum uživatelů můžete:
- Jasně definujte cíle a rozsah svého výzkumu.
- Zajistěte konzistentnost napříč různými výzkumnými projekty.
- Využijte opakovaně použitelné formáty pro skripty, otázky pro rozhovory a poznámky a ušetřete čas.
- Zlepšete spolupráci mezi týmy designérů, produktových manažerů a výzkumníků.
- Proměňte surová data v smysluplné poznatky rychleji
Tyto šablony jsou cenné pro UX designéry, produktové manažery, marketéry a designové výzkumníky, kteří potřebují spolehlivý rámec, aby jejich strategie uživatelského výzkumu byla zaměřená a efektivní.
👀 Věděli jste? Investice do uživatelské zkušenosti (UX) přináší značné výnosy. Za každý dolar investovaný do UX mohou společnosti očekávat návratnost až 100 dolarů, což představuje 9 900% návratnost investic. Tato statistika podtrhuje finanční výhody upřednostňování uživatelského výzkumu a designu.
Nejlepší šablony pro výzkum uživatelů
1. Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp
Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp je komplexní nástroj vhodný pro začátečníky, který je navržen tak, aby zefektivnil proces uživatelského výzkumu od začátku do konce.
Tato šablona pro výzkum UX zjednodušuje proces uživatelského výzkumu tím, že vás krok za krokem provede aktivitami souvisejícími s vytvářením osobností. Díky strukturovaným rozvržením a předdefinovaným polím nezačínáte od nuly, ale stavíte na osvědčeném rámci, který zajišťuje přehlednost a konzistentnost.
Tato bezplatná šablona vám pomůže:
- V části „Problémové prohlášení“ definujte problémy uživatelů a podnikání a zdokumentujte podněty k výzkumu, jako je nespokojenost zákazníků nebo klesající metriky.
- Přiřazujte úkoly a sledujte, kdo je zodpovědný za které části plánu uživatelského výzkumu, pomocí zobrazení ClickUp Board View.
- Identifikujte potřeby, motivace a chování své cílové skupiny, abyste mohli informovaně rozhodovat o budoucích produktech. Použijte ClickUp Docs k brainstormingu nápadů a stanovení cíle vašeho uživatelského výzkumu.
🔑 Ideální pro: UX designéry, produktové manažery, výzkumníky a mezioborové týmy, které potřebují strukturovaný přístup k plánování a provádění uživatelského výzkumu.
2. Šablona uživatelských studií ClickUp
Chování uživatelů není nikdy statické. Vzhledem k tomu, že se preference, zvyky a očekávání mění, je velmi důležité udržovat kontakt se svým publikem.
Šablona ClickUp User Studies Template vám pomůže tyto změny jasně a rychle zachytit a reagovat na ně. Díky více než 10 přizpůsobitelným polím můžete předefinovat své cílové profily, shromažďovat zpětnou vazbu k konkrétním funkcím produktu a identifikovat oblasti, které vyžadují hlubší prozkoumání.
Tato šablona usnadňuje výzkum po spuštění produktu a umožňuje vám:
- Přiřazujte související úkoly kolegům přímo ze šablony, abyste urychlili jejich provedení a sjednotili rozhodování.
- Shromažďujte smysluplnou zpětnou vazbu pomocí integrovaných formulářů ClickUp a průzkumů zasílaných přímo stávajícím uživatelům.
- Získejte přístup k uživatelským datům a organizujte je ve specializovaných přizpůsobených zobrazeních, jako jsou Insights, Research Process a Needs Action.
🔑 Ideální pro: výzkumníky UX, produktové manažery a designérské týmy, kteří chtějí provádět uživatelské studie a integrovat zpětnou vazbu do vývoje produktů.
💡 Tip pro profesionály: Provádějte výzkum uživatelů již v rané fázi vývojového procesu. Zabráníte tak nákladným přepracováním v pozdější fázi. Identifikace potřeb uživatelů a potenciálních problémů již na začátku zajistí, že produkty budou hned napoprvé správně vytvořeny, což ušetří čas a zdroje.
3. Šablona uživatelské persony ClickUp
Získejte jasnou představu o tom, kdo jsou vaši uživatelé, díky šabloně ClickUp User Persona Template. Pomůže vám vytvořit podrobné, přizpůsobitelné profily zákazníků nebo mapy osobností, které vám poslouží jako vodítko při vývoji produktů, marketingu a výzkumu uživatelů.
Tato šablona uživatelských person je navržena tak, aby se přizpůsobila vašim výzkumným cílům, a umožňuje vám organizovat a kategorizovat persony podle odvětví, pracovní pozice nebo segmentu služeb. V každé kategorii můžete vytvořit více typů person, což usnadňuje analýzu různých skupin uživatelů.
Tato šablona pomáhá vytvářet efektivní uživatelské profily pro cílené oslovení. Umožňuje vám:
- Spusťte předem připravené formuláře uživatelských profilů a získejte relevantní informace, jako je jméno, věk, pohlaví, rodinný stav, plat, povolání a využívání internetu.
- Přizpůsobte každý profil přidáním nebo odebráním polí tak, aby odpovídal výzkumným potřebám vašeho týmu.
- Nahrajte obrázky, abyste každé personě dodali vizuální identitu a odlišili je ve svém pracovním prostoru.
🔑 Ideální pro: Produktové týmy, marketéry a výzkumníky UX, kteří chtějí porozumět svým cílovým uživatelům, vytvořit osobnosti podložené daty a činit informovaná rozhodnutí.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, kde začít s dotazníkem pro výzkum uživatelů? Využijte pomoc AI asistenta ClickUp, ClickUp Brain. Ten vám může navrhnout otázky na míru podle cílů vašeho projektu, cílové skupiny a fáze výzkumu.
4. Šablona uživatelských příběhů ClickUp
Pokud vytváříte produkty, které skutečně slouží vašim uživatelům, je nezbytné porozumět jejich očekáváním. Šablona ClickUp User Story Template vám pomůže strukturovaným a agilním způsobem nastínit potřeby uživatelů a proměnit poznatky o uživatelích v jasné, proveditelné úkoly v rámci celého vývojového cyklu.
Nabízí více než 15 flexibilních zobrazení, včetně zobrazení pracovní zátěže pro plánování kapacity týmu. K dispozici je také kalendářové zobrazení pro časové osy vydání, takže můžete snadno sledovat tok příběhů a zajistit, že vám nic neunikne.
Co můžete s touto šablonou dělat:
- Zaznamenejte podrobné uživatelské příběhy pomocí jednotného formátu, například: Jako [uživatel] chci [cíl], aby [důvod]
- Upřednostňujte uživatelské příběhy podle naléhavosti, dopadu nebo proveditelnosti.
- Rozdělte příběhy na úkoly a podúkoly a sledujte je v jednotlivých sprintech.
- Pomocí této šablony ClickUp Whiteboard mohou týmy mapovat uživatelské příběhy, organizovat zpětnou vazbu a sladit každou funkci s reálným cílem uživatele.
🔑 Ideální pro: Agilní produktové manažery, UX designéry a softwarové vývojáře, kteří chtějí sladit svůj produktový plán s chováním uživatelů a zajistit, aby každá funkce přinášela měřitelnou hodnotu.
Zde je stručný návod, jak používat ClickUp jako návrhář UX/UI:
5. Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Ať už právě začínáte s výzkumem osobností nebo plánujete svůj další produktový sprint, šablona ClickUp User Story Mapping Template může být vaším hlavním pomocníkem. Jedná se o flexibilní šablonu bílé tabule vhodnou pro začátečníky, která vám pomůže vizualizovat celou zákaznickou zkušenost z pohledu uživatele.
Tato šablona vám umožní vizuálně uspořádat každou interakci do uživatelského toku a vést váš distribuovaný tým pomocí kroků v dokumentu, aby všichni byli v souladu – ideální pro budování společného porozumění potřebám uživatelů.
Umožní vám to:
- Přidávejte nebo odstraňujte poznámkové lístky, kreslete spojení pomocí šipek, vkládejte odkazy na dokumenty nebo webové stránky, vkládejte tvary, obrázky a dokonce i ručně kreslené náčrtky.
- Využijte předem připravené sekce pro uživatelské aktivity, kroky, vydání a persony.
- Získejte odpovědi na výzkumné otázky, jako například: Co uživatele frustruje? Které funkce je třeba aktualizovat, doplnit nebo odstranit? A další.
🔑 Ideální pro: Produktové manažery, UX designéry a marketéry, kteří chtějí vytvářet produkty zaměřené na uživatele tím, že sladí priority vývoje s reálnými zákaznickými cestami a chováním.
6. Šablona uživatelského toku ClickUp
Chcete navrhnout plynulý uživatelský zážitek, který vaše publikum bez námahy provede vaším produktem? Šablona ClickUp User Flow je ideálním nástrojem pro mapování intuitivních uživatelských cest, které odpovídají skutečnému chování zákazníků. Získejte strukturovanou pomoc pro svůj tým, abyste mohli identifikovat body tření a zlepšit použitelnost.
Šablona, vytvořená v rámci nástroje ClickUp Whiteboard, obsahuje flexibilní nástroje pro úpravy a vytváření diagramů. Stačí přetáhnout a propojit tvary od počátečního bodu ke každému rozhodovacímu uzlu a váš diagram uživatelského toku je hotový.
Ať už vylepšujete onboarding, checkout nebo jakoukoli jinou klíčovou interakci, tato šablona empatie mapy vám usnadní:
- Vytvářejte diagramy, které rozkládají každý krok, který uživatel provede k dokončení úkolu.
- Označte úkoly pomocí vlastních stavů, jako jsou „Otevřeno“ a „Dokončeno“, abyste mohli sledovat průběh každého uživatelského toku.
- Vžijte se do svých uživatelů tím, že vizualizujete jejich zkušenosti jasným a strukturovaným způsobem.
- Optimalizujte tok uživatelů tím, že získáte přehled o tom, jak lidé interagují s vaším produktem a značkou.
🔑 Ideální pro: výzkumníky UX a vývojové týmy, které se snaží vytvořit intuitivní a efektivní uživatelské prostředí.
📮 ClickUp Insight: 30 % našich respondentů se při výzkumu a shromažďování informací spoléhá na nástroje umělé inteligence. Existuje ale umělá inteligence, která vám pomůže najít ten jeden ztracený soubor v práci nebo důležitou konverzaci na Slacku, kterou jste zapomněli uložit?
Ano! Funkce Connected Search od ClickUp, založená na umělé inteligenci, dokáže okamžitě prohledat veškerý obsah vašeho pracovního prostoru, včetně integrovaných aplikací třetích stran, a vyhledat poznatky, zdroje a odpovědi. Ušetřete až 5 hodin týdně díky pokročilému vyhledávání ClickUp!
7. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
Chcete proměnit nezpracovanou zpětnou vazbu od zákazníků v reálné poznatky? Šablona ClickUp Voice of the Customer je vaším výchozím bodem. Tato šablona usnadňuje shromažďování a organizování zpětné vazby z průzkumů, rozhovorů a sociálních médií.
Ať už pořádáte brainstormingovou výzkumnou schůzku nebo se podrobně zabýváte problémy uživatelů, váš tým pro úspěch zákazníků může snadno spolupracovat, sdílet poznatky a rychle přijímat opatření.
Kromě toho vám různé barvy a velikosti lepících poznámek pomohou kategorizovat zpětnou vazbu, odhalit vzorce a sledovat to, co je v rámci zákaznické cesty skutečně důležité. Nejde jen o shromažďování zpětné vazby – tato šablona vám pomůže ji využít.
S touto šablonou můžete:
- Přizpůsobte svůj pracovní postup stylu a procesům svého týmu.
- Spolupracujte v reálném čase, diskutujte o problémech a domluvte se na dalších krocích.
- Vizualizujte zpětnou vazbu od zákazníků jasným, přehledným a praktickým způsobem.
🔑 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory, výzkumníky UX a marketingové týmy, které chtějí centralizovat zpětnou vazbu, identifikovat opakující se témata a činit rozhodnutí na základě dat s cílem zlepšit uživatelský zážitek a retenci.
Dříve to bylo šílené. Vydali jsme něco a museli jsme to stáhnout, protože ta funkce měla příliš mnoho chyb a nebyla dobře naplánovaná. Nyní jsme zaznamenali výrazný pokles hlášených chyb a ClickUp nám pomáhá vyhnout se mnoha problémům.
8. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Nevíte, kde začít s mapováním zákaznické cesty? Začněte se šablonou ClickUp Customer Journey Map Template. Tato jednoduchá a intuitivní šablona ve stylu bílé tabule pomáhá týmům vizualizovat celý životní cyklus zákazníka od první interakce až po konverzi.
Pomůže vám vizuálně zmapovat každou fázi interakce zákazníků s vaší značkou a zároveň využít výkonné funkce, jako je nahrávání obrazovky, spolupráce v reálném čase, automatizace a umělá inteligence, k optimalizaci každého kroku životního cyklu zákazníka.
Pomůže vám to:
- Získejte přehled o tom, kdy potenciální zákazníci poprvé objeví vaši značku.
- Zvažte, kde uživatelé hodnotí vaše nabídky, porovnávají možnosti a zkoumají funkce.
- Prostudujte si rozhodovací bod, kdy se uživatelé zavazují a stávají se platícími zákazníky.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, produktové manažery, designéry UX a stratégy zákaznické zkušenosti, kteří chtějí identifikovat problémové body, sjednotit sdělení a zlepšit celkovou zákaznickou cestu.
9. Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp
Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp eliminuje dohady z testování použitelnosti tím, že vašemu týmu poskytuje jasnou, strukturovanou cestu od plánování až po finální reporting, a to vše na jednom místě. Testování použitelnosti hodnotí, jak uživatelsky přívětivý je váš produkt, a to pozorováním skutečných uživatelů při provádění typických úkolů.
Tato šablona pro testování použitelnosti vám umožní efektivně plánovat a provádět testy díky funkcím, které:
- Mapujte a spravujte akční položky v čase pomocí vizuální časové osy seskupené podle iniciativ.
- Použijte komplexní zobrazení seznamu seskupené podle iniciativ, abyste udrželi cíle zaměřené, měřitelné a organizované.
- Pomocí vlastních polí identifikujte, v jaké fázi se každá úloha nachází, a zajistěte tak koordinaci a informovanost svého týmu v každém kroku.
🔑 Ideální pro: Vývojáře produktů a softwaru, kteří chtějí otestovat svůj software na skutečných uživatelích z cílové skupiny a získat tak praktické poznatky zaměřené na uživatele.
🧠 Zajímavost: Testování s pouhými pěti uživateli může odhalit přibližně 85 % problémů s použitelností. Expert na použitelnost Jakob Nielsen prosazuje tento princip a zdůrazňuje účinnost testování v malém měřítku při identifikaci významných problémů.
10. Šablona výzkumné tabule ClickUp
Výzkum uživatelů nemusí být nudný. S šablonou ClickUp User Research Plan Whiteboard Template můžete své poznatky proměnit v interaktivní vizuální zážitek. Ať už sbíráte zpětnou vazbu prostřednictvím rozhovorů, průzkumů nebo živých sezení, tato šablona vám pomůže vše uspořádat na jednom společném místě.
Rychle přidávejte digitální poznámky, mapujte myšlenky uživatelů a zapojte zainteresované strany pouhým sdílením odkazu. Je to také ideální pro interní výzkum UX, protože se každý může zapojit, komentovat a přispívat v reálném čase.
Tato šablona plánu výzkumu UX vám umožní:
- Sledujte průběh každého výzkumného úkolu pomocí přizpůsobených stavů, které zajišťují přehlednost fází dokončení úkolů.
- Zjistěte trendy a vzorce ve svých výzkumných datech, které vám pomohou dospět k podnětným závěrům.
- Využijte funkce, jako je nahrávání obrazovky, společná editace, automatizace a umělá inteligence, k zefektivnění svých plánů výzkumu UX.
🔑 Ideální pro: Akademické výzkumníky, týmy vývoje produktů a analytiky trhu, kteří chtějí efektivně organizovat a spravovat výzkumné projekty.
ClickUp používám příležitostně ke správě více projektů UX najednou. Hlavním důvodem, proč se mi ClickUp líbí, je to, že mohu rozdělit veškerou svou práci do projektů a týmů a poté si vše prohlížet na tak vysoké nebo podrobné úrovni, jakou si přeji.
11. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Jste unaveni z toho, že vám unikají zprávy od zákazníků nebo že musíte prohledávat e-mailové konverzace, abyste našli ten jeden požadavek? Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp může být vaší tajnou zbraní. Umožňuje týmům efektivně shromažďovat, organizovat a reagovat na zpětnou vazbu, dotazy nebo problémy zákazníků, a to vše v centralizovaném pracovním prostoru.
Tato šablona činí interakci se zákazníky strukturovanějším a týmově orientovaným procesem. Zde je návod, jak na to:
- Využijte vlastní pole k shromažďování kvalitativních údajů a důležitých informací o zákaznících, jako jsou jméno, e-mail, telefonní číslo, název společnosti a povaha jejich dotazu.
- Implementujte vlastní stavy, jako jsou „Nová žádost“, „Ve fázi přezkoumání“, „Blokováno“ a „Dokončeno“, abyste mohli sledovat pokrok každého zákazníka a zajistit včasné následné kroky a řešení.
- Udržujte databázi interakcí se zákazníky, která usnadňuje analýzu trendů, zpětnou vazbu a informované rozhodování o vylepšení produktů nebo služeb.
🔑 Ideální pro: týmy zákaznické podpory, marketingové profesionály a majitele firem, kteří chtějí shromažďovat a spravovat dotazy, zpětnou vazbu a kontaktní informace zákazníků.
12. Šablona pro správu testů ClickUp
Abyste se ujistili, že váš software je spolehlivý a skutečně připravený k uvedení na trh, potřebujete víc než jen pár rychlých testů. Potřebujete spolehlivý systém pro komplexní správu testů, a přesně to vám nabízí šablona ClickUp Test Management Template.
Tato šablona pomáhá týmům QA strukturovat celý pracovní postup testování, ať už se jedná o ladění malého webu nebo ověřování rozsáhlé aplikace. Je přehledná, škálovatelná a vytvořená tak, aby sjednotila váš tým od plánování testů až po vykazování výsledků.
Šablona pro výzkum umožňuje chytřejší testování, protože vám umožňuje:
- Sledujte každý krok testu pomocí 11 podrobných stavů, jako jsou „Přeskočit“, „Probíhá“ a „Připraveno k revizi“.
- Přidejte ID testovacích případů, úrovně priority a odhadované doby dokončení, abyste měli všechny podrobnosti na jednom místě.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule a vloženého obsahu podle toho, jak váš tým preferuje vizualizaci pokroku a poznatků.
🔑 Ideální pro: Týmy zajišťující kvalitu, testery softwaru a projektové manažery, kteří hledají strukturovaný a efektivní přístup k plánování, provádění a sledování testů softwaru.
13. Šablona pro testování přijatelnosti uživatelů ClickUp
Testování přijatelnosti uživateli (UAT) je jednou z nejdůležitějších fází před uvedením produktu na trh. Sledování kontrolních seznamů, připomínek zainteresovaných stran a schvalování však může být velmi chaotické.
Použití šablony ClickUp User Acceptance Testing Template může celý proces UAT výrazně zjednodušit.
Tato šablona, která byla navržena jako náhrada roztříštěných tabulek a fragmentárních zpětných vazeb, vnáší jasnost a strukturu do každé fáze procesu UAT. Tento strukturovaný rámec vám pomůže efektivně plánovat, provádět a sledovat výzkumné aktivity.
S touto šablonou UAT můžete:
- Sledujte každý krok pomocí čtyř jasných možností stavu – „K provedení“, „Probíhá“, „Pozastaveno“ a „Dokončeno“.
- Začněte s jistotou díky speciálnímu průvodci pro začátečníky, který vás provede každou fází vašeho UAT.
- Náhled fází a kroků UAT vám pomůže rozdělit proces na menší, proveditelné části.
🔑 Ideální pro: Produktové manažery a týmy QA, kteří potřebují strukturovaný způsob provádění uživatelských testů a získávání praktických zpětných vazeb před uvedením produktu na trh.
Co dělá šablonu pro výzkum uživatelů dobrou?
Dobře zpracovaná šablona pro výzkum uživatelů přesahuje rámec základní organizace. Tyto klíčové funkce jsou navrženy tak, aby vás provázely celým procesem výzkumu s jasností a konzistentností:
- Jasné cíle výzkumu: Nastíňte, co se snažíte zjistit, abyste sjednotili tým a udrželi studii zaměřenou na daný cíl.
- Sekce profil účastníků: Identifikujte segmenty uživatelů a ideální účastníky pro shromažďování relevantních poznatků.
- Sledování metodiky: Dokumentujte metody výzkumu uživatelů (např. průzkumy, rozhovory, testování použitelnosti) a způsob jejich provedení.
- Nástroj pro tvorbu otázek a skriptů: Poskytuje prostor pro seznam klíčových otázek nebo podnětů pro konzistentní a nestrannou zpětnou vazbu.
- Pole pro sběr dat: Standardizujte způsob zaznamenávání poznámek, citátů a pozorování, abyste zjednodušili analýzu.
- Dokumentace poznatků: Shrňte klíčová zjištění, témata a potenciální další kroky.
- Flexibilní struktura: Šablonu lze přizpůsobit různým výzkumným potřebám bez složitého nebo rigidního formátování.
- Nástroje pro spolupráci: Umožněte zúčastněným stranám přispívat, kontrolovat a reagovat na výzkum ve sdíleném prostoru.
Získejte lepší poznatky prostřednictvím výzkumu uživatelů s ClickUp
Vynikající výzkum UX nevyžaduje přetváření procesu. Potřebujete pouze správnou strukturu, abyste mohli klást chytré otázky, odhalovat smysluplné poznatky a udržovat svůj tým v souladu.
Bezplatné šablony pro výzkum UX od ClickUp vám v tom pomohou.
Ať už plánujete rozhovory s uživateli, provádíte testy použitelnosti nebo mapujete empatii, tyto šablony jsou navrženy tak, aby vašemu pracovnímu postupu dodaly jasnost a konzistenci. Nejsou zde žádné složité nastavení ani více nástrojů – pouze praktické, škálovatelné zdroje vytvořené pro moderní týmy UX.
Díky tomu, že máte vše na jednom místě – od cílů výzkumu po poznatky – strávíte méně času hledáním roztroušených poznámek a více času navrhováním produktů, které vaši uživatelé skutečně potřebují.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vylepšete svůj výzkum UX pomocí šablon, které jsou stejně chytré jako vy.