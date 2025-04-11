10 bezplatných šablon pro testování použitelnosti, které vám pomohou zlepšit uživatelský zážitek

Ať už navrhujete další velkou aplikaci nebo vylepšujete aktualizaci softwaru, testování použitelnosti pomáhá vytvářet intuitivní a uživatelsky přívětivé produkty.
Vytvoření dokonalého testovacího plánu však může být stejně náročné jako rozluštění tajemných zpráv o chybách. Právě v tom vám pomohou bezplatné šablony pro testování použitelnosti!
Tyto šablony jsou ideální, pokud zkoumáte metody uživatelského výzkumu nebo experimentujete s testováním vlastního produktu (protože kdo by ho mohl otestovat lépe než váš tým?).
Navíc jsou dostatečně univerzální pro všechny typy testování softwaru, pomáhají vám identifikovat slabá místa, zjednodušit design a zajistit, aby se uživatelé vraceli pro další informace.
Jste připraveni usnadnit si testování použitelnosti? Pojďme na to!
Co jsou šablony pro testování použitelnosti?
Šablony pro testování použitelnosti jsou předem navržené rámce, které vás provedou hodnocením uživatelské přívětivosti vašeho produktu. Jsou jako taháky pro každého, kdo se pouští do testování použitelnosti.
Ať už vytváříte skript pro testování použitelnosti za účelem pozorování skutečných uživatelů nebo sestavujete komplexní kontrolní seznam pro zajištění kvality, tyto šablony vám ušetří čas a námahu a zároveň zajistí, že vaše testování bude organizované a efektivní.
Od manuálních testů až po supermoderní automatizované testovací nástroje – šablony pro testování použitelnosti jsou dostatečně flexibilní, aby fungovaly s jakýmkoli přístupem, který si vyberete.
🧠 Zajímavost: Termín „testování použitelnosti“ se datuje do 80. let 20. století, ale samotný koncept existuje již od 40. let! Tehdy se používal k testování kokpitů letadel z hlediska chyb pilotů. Ukázalo se, že i profesionálové na vysokých pozicích potřebují intuitivní rozhraní. Dnes se vše točí kolem aplikací a webových stránek, ale cíl zůstává stejný: udělat věci tak jednoduché, aby je zvládl ovládat i roztržitý člověk, který nemá dostatek kávy!
Co dělá šablonu pro testování použitelnosti dobrou?
Dobrá šablona pro testování použitelnosti je vaším plánem pro získání efektivních poznatků o uživatelích. Měla by zjednodušit proces, zajistit konzistenci a pomoci vám objevit proveditelná vylepšení.
Na co se zaměřit:
- Přehledná struktura: Popisuje každý krok testovacího procesu. Díky tomu vám při psaní testovacích případů nebo organizování zpětné vazby neuniknou žádné důležité detaily.
- Přizpůsobitelná pole: Nabízí přizpůsobitelná pole, díky kterým můžete šablonu přizpůsobit potřebám svého projektu – ať už dokumentujete příklady testování použitelnosti nebo konkrétní zpětnou vazbu od uživatelů.
- Zaměřte se na kvalitativní data: Podporuje sběr kvalitativních dat prostřednictvím otevřených otázek, které pomáhají porozumět chování uživatelů.
- Sekce pro výzkum uživatelů a cíle: Obsahuje prostor pro dokumentaci poznatků z výzkumu, což zajišťuje soulad s cíli projektu.
- Analýza zpětné vazby: Obsahuje sekci pro kategorizaci a analýzu výsledků uživatelského testování, která usnadňuje vyvozování závěrů.
- Integrace s nástroji: Je kompatibilní s digitálními platformami, což zjednodušuje spolupráci a automatizaci vašich pracovních postupů při testování uživatelů.
- Uživatelsky přívětivý jazyk: Nabízí jednoduché a jasné pokyny pro účastníky a moderátory, takže je přístupný i pro začátečníky.
👀 Věděli jste, že... Uživatelé si vytvoří názor na váš web za přibližně 50 milisekund (0,05 sekundy) a rozhodnou se, zda na něm zůstanou, nebo ho opustí.
Přečtěte si také: Šablony pro softwarové a produktové inženýry
10 bezplatných šablon pro testování použitelnosti
Šablony pro testování použitelnosti vyhovují různým potřebám, od jednoduché analýzy úkolů až po podrobné rámce pro shromažďování a analýzu kvalitativních dat.
Zde najdete šablony od ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Hlavním důvodem, proč se mi ClickUp líbí, je to, že mohu rozdělit veškerou svou práci na projekty a týmy a poté si vše prohlížet v takovém rozsahu a detailu, jakým si přeji. Pro vývoj používáme Jira, ale pro mou práci designéra nebyla dostatečně flexibilní. Mám v plánu ClickUp využívat častěji, jakmile se náš designérský tým rozroste.
Podívejme se na šablony pro testování použitelnosti pro různé případy použití.
1. Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp
Šablona plánu testování použitelnosti ClickUp zjednodušuje proces testování použitelnosti a vede testovací týmy od plánování až po vykazování pomocí strukturovaného a efektivního přístupu.
Testování použitelnosti pomáhá vyhodnotit snadnost používání produktu pozorováním cílových uživatelů při provádění reálných úkolů. Tato šablona vám pomůže naplánovat testování pro váš produkt:
- Plán projektu: Seznam zaměřený na cíle SMART, přehledně seskupený podle iniciativ, aby byla zajištěna srozumitelnost a zaměření.
- Projekt Gantt: Dynamický seznam akčních položek, seskupených podle iniciativy pro snadné sledování.
- Průběh projektu: Automaticky sleduje procentuální dokončení dílčích úkolů a nabízí přehled o postupu úkolů v reálném čase pomocí vlastních polí.
- Fáze projektu: Jasně definuje fázi, do které každý úkol patří, a zajišťuje, že celý tým je na stejné vlně díky použití vlastních polí.
Ideální pro: Vývojáře produktů, kteří chtějí otestovat svůj software v rámci své cílové skupiny.
Přečtěte si také: Porozumění testování černé skříňky, bílé skříňky a šedé skříňky
2. Šablona pro správu testů ClickUp
Aby bylo zajištěno, že softwarové produkty jsou spolehlivé a připravené k uvedení na trh, je pro každý tým vývojářů softwaru nezbytné pečlivé řízení testování. Šablona ClickUp Test Management Template pomáhá týmům testování organizovat jejich pracovní postupy v oblasti zajištění kvality od začátku do konce.
Tato praktická šablona poskytuje strukturovaný systém pro plánování, provádění a monitorování testů – ideální pro týmy pracující na čemkoli od malých e-commerce webových stránek až po komplexní softwarové projekty.
Postupujte takto:
- Filtrování a zobrazení: Použijte 11 vlastních stavů, jako jsou „Přeskočit“, „Probíhá“ a „Připraveno ke kontrole“, abyste mohli sledovat, v jaké fázi se každý test nachází.
- Sledujte pokrok: Přidejte vlastní pole pro zaznamenání důležitých podrobností, jako je ID testovacího případu, úroveň priority a odhadovaný čas dokončení.
- Vizualizujte cíle: Přepínejte mezi různými zobrazeními a spravujte svůj testovací projekt podle svých představ – od tipů pro začátečníky až po vizuální zobrazení Embed.
- Automatizujte práci: Provádějte studie použitelnosti hladce díky integrovaným automatizačním a AI nástrojům, které snižují množství manuální práce.
- Snadné shromažďování dat: Vytvořte vložené formuláře a provádějte průzkumy použitelnosti přímo v ClickUp Forms.
Ideální pro: Týmy zajišťující kvalitu a testery softwaru, kteří chtějí organizovat svůj testovací proces a efektivně sledovat výsledky.
3. Šablona testovacího případu ClickUp
Chcete se ujistit, že vaše softwarová aplikace funguje přesně podle plánu? Šablona testovacího případu ClickUp vám pomůže důkladně otestovat každou funkci a sledovat výsledky testování použitelnosti. Tato šablona vyniká svým inteligentním systémem organizace procesu testování použitelnosti.
Postupujte takto:
- Nastavte různé vlastní štítky stavu, jako například „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, abyste mohli sledovat úkoly týkající se použitelnosti.
- Pomocí vlastních polí přidejte ke každému testovacímu případu konkrétní podrobnosti. Sledujte ID testovacího případu, očekávané výsledky a skutečné výsledky, což usnadňuje odhalení všech problémů, které je třeba opravit.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu pro rychlý přehled, zobrazením kalendáře pro plánování testů nebo zobrazením Ganttova diagramu pro mapování časového harmonogramu testování.
- Pomocí vnořených podúkolů rozdělte složité testy, přiřaďte více členů týmu ke spolupráci na testech a stanovte priority, abyste nejprve vyřešili nejdůležitější testy.
Ideální pro: Týmy vývojářů softwaru, které potřebují systematický způsob testování funkcí aplikací a sledování výsledků.
Přečtěte si také: Nezbytné šablony testovacích případů pro testování softwaru a produktů
4. Šablona heuristické revize ClickUp
Heuristické recenze jsou klíčovou součástí efektivních pracovních postupů v oblasti produktů a designu. Nabízejí rychlou a efektivní metodu hodnocení uživatelských rozhraní, umožňují rychlé odhalení problémů s použitelností a usnadňují rozhodování o vylepšeních na základě dat.
Šablona ClickUp Heuristic Review Template pomáhá týmům provádět důkladné revize designu tím, že stanoví jasná pravidla pro diskusi. Jedná se o praktickou šablonu pro testování, která zajistí, že všichni budou během testovacích scénářů na stejné vlně.
Jak vám to pomůže:
- Jasná struktura hodnocení: Pomocí heuristického přehledu můžete metodicky projít všechny aspekty rozhraní vašeho produktu.
- Segmentujte a organizujte úkoly: Rozdělte složité prvky designu na stravitelné části pro cílené hodnocení. Sledujte výsledky pomocí dvou jednoduchých možností stavu: Otevřeno a Dokončeno.
- Integrovaný průvodce pro začátečníky: Získejte přístup k podrobným pokynům pro provádění efektivních heuristických hodnocení.
- Sledování pokroku a aktualizace: Označte úkoly jako dokončené, jakmile zkontrolujete svůj kontrolní seznam. Pomocí funkcí pro sledování úkolů udržujte stabilní pokrok a odhalte potenciální překážky.
Ideální pro: UX designéry a produktové týmy, které chtějí provádět strukturované hodnocení použitelnosti svých rozhraní.
5. Šablona testovací zprávy ClickUp
Šablona testovací zprávy ClickUp vám pomůže zdokumentovat výsledky testů webových stránek, softwaru nebo jakéhokoli produktu na jednom přehledném místě.
Tato šablona umožňuje jasné a systematické vykazování testů, protože vám umožňuje:
- Sledujte průběh testování pomocí stavů „Probíhá“, „Připraveno k revizi“, „Prošlo“, „Neuspělo“ a „Blokováno“.
- Pro lepší organizaci a přehlednost přidejte ke každému testu ID testovacího případu, jméno testera, datum testu, výsledek testu a podrobnosti o závažnosti chyby.
- Přepínejte mezi zobrazením souhrnné zprávy o testování, podrobností o testovacích případech, zprávách o chybách a protokolech o provedení testů, abyste získali praktické informace.
- Přidejte členy týmu, aby spolupracovali na vytvoření finálního skriptu a obsahu. Získejte automatická oznámení o průběhu testování a aktualizacích.
Ideální pro: Týmy zajišťující kvalitu a vývojáře produktů, kteří potřebují organizovaný systém pro dokumentaci a sledování výsledků testování.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte si panel ClickUp, který zobrazuje metriky v reálném čase, jako je míra dokončení úkolů a skóre použitelnosti. Usnadní vám to sdílení poznatků se zainteresovanými stranami a stanovení priorit pro vylepšení.
6. Šablona pro A/B testování ClickUp
Chcete činit rozhodnutí o funkcích svého produktu na základě dat? Šablona ClickUp A/B Testing Template vám pomůže ověřit vaše nápady předtím, než je zavedete do finálního produktu.
Tato šablona organizuje celý váš testovací program v jednom centrálním místě. Získáte následující:
- Organizace a sledování testů: Pomocí vlastních polí zaznamenávejte názvy testů, kontrolní skupiny, experimentální skupiny a metriky konverze.
- Více zobrazení pro lepší správu:
- Zobrazení seznamu: Prohlédněte si všechny své testy na jednom místě s přizpůsobenými poli a aktualizacemi stavu.
- Zobrazení tabule: Přesouvejte testy mezi různými fázemi na tabuli Kanban.
- Zobrazení kalendáře: Naplánujte datum zahájení a ukončení testování pomocí jednoduchého přetažení myší.
- Zobrazení časové osy: Spravujte délku testů na nastavitelné časové ose.
Ideální pro: Vývojáře produktů, kteří potřebují organizovaný systém pro sledování různých výsledků testování.
7. Šablona pro testování sledovatelnosti ClickUp
Komplexní sledovatelnost je nezbytná pro dosažení cílů každého projektu. Vytváří jasné a ověřitelné souvislosti mezi různými složkami projektu, jako jsou požadavky a volby designu, čímž zaručuje důkladnost a zabraňuje kritickým opomenutím.
Šablona pro testování sledovatelnosti ClickUp Traceability Matrix pomáhá testovacím týmům sledovat technické požadavky a analyzovat pokrytí testů pro produkty a systémy.
Postupujte takto:
- Zobrazení seznamu: Využijte flexibilní zobrazení u každého prostoru, složky a seznamu. Třídit, filtrovat a seskupovat úkoly tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu při testování.
- Zobrazení tabule: Seskupte úkoly podle stavu, přidělené osoby, priority, značky nebo termínu splnění – ideální pro vytvoření skriptu pro testování použitelnosti a sledování pokroku.
- Vlastní pole: Používejte více vlastních polí, například:
- Lidé: Označte členy týmu a přiřaďte jim odpovědnosti za jednotlivé testovací případy.
- Textová oblast: Zaznamenejte podrobné testovací scénáře a očekávané výsledky.
- Číslo: Sledujte ID testovacích případů a čísla verzí.
- Vzorec: Automaticky vypočítá metriky pokrytí testů
- Text: Přidejte rychlé štítky a identifikátory
Ideální pro: týmy QA a testovací manažery, kteří potřebují udržovat organizované pokrytí testů a sledovatelnost mezi požadavky a testovacími případy.
8. Šablona kontrolního seznamu pro testování přijatelnosti uživatelem ClickUp
Šablona ClickUp User Acceptance Testing Template vám pomůže zorganizovat a provést důkladné testování použitelnosti s vašimi skutečnými uživateli před uvedením produktu na trh.
Toto je to, co činí tuto šablonu pro testování použitelnosti výjimečnou:
- Vytvořte formáty testování: Vytvořte vlastní skript pro testování použitelnosti a kritéria testování pomocí vestavěného formátu kontrolního seznamu.
- Sledujte průběh testování: Využijte čtyři možnosti stavu: Dokončeno, Probíhá, Pozastaveno a K provedení.
- Ganttův diagram UAT: Naplánujte si časový harmonogram testování a sledujte závislosti mezi jednotlivými fázemi testování.
- Zobrazení fází a kroků UAT: Rozdělte proces testování na zvládnutelné části a sledujte jejich dokončení.
- Průvodce pro začátečníky: Postupujte podle podrobného kontrolního seznamu, abyste mohli efektivně nastavit a spustit své relace UAT.
Ideální pro: Produktoví manažeři a týmy zajišťující kontrolu kvality potřebují před uvedením produktu na trh organizovat strukturované testovací sezení s uživateli a sledovat jejich zpětnou vazbu.
Přečtěte si také: Šablony pro hodnocení softwaru zdarma
9. Šablona ClickUp pro správu a testování obsahu A/B
Provádění split testů bez řádného sledování může znamenat ztrátu drahocenného času a zdrojů. Šablona ClickUp A/B Content Management & Testing Template vám pomůže centralizovat všechna data z testování použitelnosti do jednoho přehledného centra.
Tato šablona vám pomůže následujícím způsobem:
- Třídit, filtrovat a seskupovat své testy podle potřeby
- Přidejte vlastní stavy, abyste mohli sledovat pokrok, přiřazovat členy týmu a nastavovat termíny.
- Přesouvejte testy v různých fázích na Kanban tabuli – od plánování přes provedení až po analýzu.
- Naplánujte si harmonogram testování, abyste předešli konfliktům a zajistili včasné provedení.
- Plánujte a spravujte termíny testování pomocí jednoduchého drag-and-drop.
Ideální pro: Produktové týmy, výzkumníky v oblasti uživatelské zkušenosti a marketéry, kteří potřebují systematicky organizovat a analyzovat výsledky A/B testů.
10. Šablona heuristického hodnocení ClickUp
Chcete odhalit problémy s použitelností svých digitálních produktů dříve, než začnou frustrovat uživatele? Šablona heuristického hodnocení ClickUp pomáhá softwarovým týmům provádět důkladná hodnocení použitelnosti na základě osvědčených principů designu.
Tato šablona promění hodnocení použitelnosti ve strukturovaný proces řízený týmem. Zde je návod, jak na to:
- Sledujte každý krok: Vytvořte vlastní pole pro každý princip použitelnosti, který chcete zkontrolovat, aby vaše hodnocení bylo důkladné a přehledné.
- Vyhodnoťte pokrok: Sledujte pokrok a zjištění hodnotitelů pomocí úkolů ClickUp s jasnými prioritami a termíny.
- Vizualizujte metriky: Vytvořte souhrnné přehledy, které promění roztříštěné výsledky testů v jasné akční položky.
- Spolupracujte a brainstormujte: Použijte kolaborativní dokumenty k shromáždění poznatků týmu o cílech a problémech uživatelů.
- Shromažďujte data: Vytvořte formuláře pro nábor odborných hodnotitelů a shromažďujte jejich podrobnou zpětnou vazbu.
- Kontextualizujte: Přidejte svůj finální skript a testovací otázky k popisu úkolů, abyste je měli po ruce.
Ideální pro: Návrháře uživatelského prostředí, produktové manažery a vývojové týmy, kteří chtějí včas odhalit problémy s použitelností a systematicky vylepšovat své digitální produkty.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Proměňte zpětnou vazbu uživatelů v úspěch produktu s ClickUp
Skvělé testování uživatelů nespočívá v dodržování striktního scénáře moderátora, ale v používání správných nástrojů k získání upřímné zpětné vazby, která pomáhá vytvářet lepší produkty.
Těchto 10 šablon a kontrolních seznamů vám pomůže odhalit důležité problémy. Ať už testujete nový proces platby nebo shromažďujete data o problémech uživatelů v rámci vzdáleného testování použitelnosti, každá šablona vám poskytne osvědčený rámec pro shromažďování smysluplných poznatků.
A to nejlepší? K provádění efektivních uživatelských testů nebo vytváření prototypů šablon pro testování použitelnosti nepotřebujete obrovský rozpočet. Tyto bezplatné šablony umožňují vzdálené testování přístupnosti a pomáhají týmům jakékoli velikosti včas odhalit problémy s použitelností, ověřit volby designu, vytvořit kritéria úspěchu a vyvinout produkty, které uživatelé chtějí používat.
ClickUp pomáhá softwarovým týmům proměnit výsledky uživatelských testů v konkrétní kroky. Můžete organizovat zpětnou vazbu, sledovat změny rozhraní a udržovat celý tým v synchronizaci při vylepšování funkcí produktu.
Jste připraveni provádět chytřejší uživatelské testy a vytvářet lepší produkty?
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!