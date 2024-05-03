Dogfooding produktu: maximalizace kvality softwaru a uživatelského zážitku

Dobrý software se od skvělého softwaru liší nejen svými funkcemi. Uživatelé mají větší zájem o výjimečné zážitky. Dogfooding je vynikající metoda, jak toho dosáhnout. Společnosti přestávají spoléhat na externí uživatele a místo toho se jejich týmy stávají prvními uživateli.
Pojďme se podívat, jak tento trik zasvěcených může proměnit neúspěchy produktu v úspěchy a zvýšit potenciál softwaru.
Co je dogfooding?
Dogfooding označuje praxi, kdy společnost používá své interně vyvinuté softwarové produkty během vývoje i po uvedení na trh.
Tato zkušenost zákazníků z první ruky poskytuje cenné informace o funkčnosti produktu, jeho použitelnosti a potenciálních problémech.
Termín „dogfooding“ pochází z reklamy na psí krmivo Alpo z roku 1976, ve které herec Lorne Greene tvrdil, že tímto produktem krmí svého vlastního psa. V roce 1988 poslal manažer společnosti Microsoft Paul Maritz e-mail s názvem „Eating our own Dogfood“ (Jíme vlastní psí žrádlo) Brianovi Valentinovi, testovacímu manažerovi pro Microsoft LAN Manager. V e-mailu Paul vyzval Valentina, aby zvýšil interní využití produktu.
Termín tedy naznačuje, že byste měli používat své vlastní produkty, abyste se ujistili o jejich kvalitě, než je nabídnete ostatním.
Podívejme se na několik příkladů dogfoodingu z praxe.
Dogfooding: příklady z praxe
Globální giganti jako Amazon a Microsoft jsou předními zastánci testování vlastních produktů. Amazon je známý tím, že testuje mnoho interních nástrojů, včetně své cloudové platformy Amazon Web Services (AWS).
To jim umožňuje identifikovat a řešit problémy se škálovatelností a výkonem ve svém interním softwaru dříve, než se s nimi setkají externí zákazníci.
Podobně i společnost Microsoft nejprve testuje své vlastní produkty, jako je Microsoft 365, v celé své organizaci. Tím zajišťuje, že se sada bez problémů integruje do interních pracovních postupů, a identifikuje problémy s uživatelským zážitkem z pohledu skutečných uživatelů nebo zaměstnanců.
Dogfooding hraje klíčovou roli v celém životním cyklu softwaru:
- Během vývoje pomáhá identifikovat chyby a problémy s použitelností, než se dostanou k externím uživatelům.
- Po vydání produktu umožňuje společnostem sledovat reálné vzorce používání a shromažďovat cennou zpětnou vazbu od interních uživatelů, kteří mají podobné demografické charakteristiky jako externí zákazníci.
Stručně řečeno, dogfooding znamená důsledné používání produktu, který jste vytvořili, abyste zjistili, co funguje a co je třeba vylepšit. Společnostem přináší několik výhod.
Výhody dogfoodingu ve vývoji softwarových produktů
Zde jsou nejvýznamnější výhody dogfoodingu ve vývoji softwarových produktů:
- Hledání příčiny problému: Interní uživatelé, kteří jsou obeznámeni s procesem vývoje produktu, často dokážou určit příčinu problému efektivněji než externí testeři. To šetří drahocenný čas a zdroje během procesu odstraňování chyb.
- Zlepšení kvality produktu odhalením chyb, problémů nebo nedostatků: Dogfooding pomáhá odhalit mnoho problémů, od drobných chyb až po závažné překážky v použitelnosti. Včasným řešením těchto problémů můžete zajistit, že se na trh dostane propracovanější a uživatelsky přívětivější produkt.
Interní používání vašich produktů vede k lepší kontrole kvality a spokojenějším uživatelům. Vaši zaměstnanci fungují jako skuteční testeři.
Setkávají se se stejnými problémy a frustracemi jako externí uživatelé, což vám umožňuje identifikovat a opravit problémy dříve, než ovlivní zákazníky.
Kromě toho vám používání vlastního produktu otevírá dveře k okamžité zpětné vazbě. Zaměstnanci mohou snadno hlásit chyby, navrhovat vylepšení a sdílet své zkušenosti přímo s vývojovým týmem. To vede k rychlejšímu vývoji a produktu více zaměřenému na uživatele.
Tím, že „pijí vlastní šampaňské“, získávají vývojáři a produktové týmy hlubší pochopení uživatelského zážitku. To podporuje pocit sounáležitosti a odhodlání vytvořit produkt, který řeší problémy.
Tip pro profesionály: Využijte šablony pro správu produktů k organizaci vývoje, marketingu a uživatelského zážitku!
Proces dogfoodingu ve vývoji
Dogfooding můžete implementovat různými způsoby v průběhu celého vývojového procesu. Postupujte takto:Krok 1: Identifikujte interní testery
Prvním zásadním krokem je výběr skupiny zaměstnanců z různých oddělení, kteří se budou dogfoodingu účastnit. Může se jednat o softwarové vývojáře, produktové manažery, obchodní zástupce a pracovníky zákaznické podpory.
Cílem je shromáždit různé pohledy z beta testování v rámci společnosti a zajistit, aby produkt vyhovoval široké škále potřeb uživatelů.
Krok 2: Definujte fáze testování
Začleňte dogfooding do různých fází SDLC (Software Development Lifecycle, životní cyklus vývoje softwaru). To může zahrnovat použití prototypů pro počáteční testování použitelnosti, využití interních sestavení pro detekci chyb a provádění pilotních programů se skutečnými uživateli v konkrétních odděleních za účelem posouzení funkčnosti produktu v reálných scénářích.
Podporujte interní používání v různých odděleních vaší společnosti, abyste identifikovali případy použití, které možná nebyly zpočátku zohledněny.
Krok 3: Shromažďujte zpětnou vazbu
Vytvořte jasné kanály pro interní testery, aby mohli poskytovat zpětnou vazbu. Může se jednat o online průzkumy, interní fóra nebo speciální sezení věnovaná zpětné vazbě. Mechanismy zpětné vazby by měly být uživatelsky přívětivé a měly by testery povzbuzovat k otevřenému a upřímnému sdílení svých zkušeností.
Krok 4: Analyzujte a jednejte
Jakmile jsou zpětné vazby shromážděny, je třeba je pečlivě analyzovat. Identifikujte opakující se témata a upřednostněte opravy chyb a vylepšení na základě závažnosti problémů a jejich potenciálního dopadu na uživatelský zážitek.
Jakmile tyto kroky dokončíte, je důležité efektivně implementovat dogfooding do vašich obchodních procesů.
Implementace dogfoodingu ve vaší firmě
Pro využití všech výhod je nezbytné vybudovat silnou firemní kulturu, která podporuje testování produktů vaší společnosti. Zde je několik tipů pro úspěšnou implementaci:
- Podpora vedení: Zajistěte si podporu vedení vaší společnosti. Jejich podpora povzbudí zaměstnance k účasti, zvýší interní využití a zajistí, že dogfooding bude vnímán jako cenná praxe, nikoli jako další zátěž.
- Motivujte k účasti: Zvažte nabídku pobídek, které zaměstnance motivují k aktivní účasti na dogfoodingu. Může se jednat o prvky gamifikace, programy uznání nebo dokonce malé odměny za podrobnou a podnětnou zpětnou vazbu.
- Školení a zdroje: Poskytněte svým zaměstnancům potřebné školení a zdroje, aby se mohli efektivně účastnit dogfoodingu. Může se jednat o workshopy o tom, jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, a přístup k interním nástrojům pro beta testování.
Způsoby, jak zlepšit interní testování produktů
Pro efektivní dogfooding je zásadní zlepšit interní testování produktů. Zvažte použití nástrojů pro řízení projektů, jako je ClickUp, které vám pomohou tento proces zefektivnit.
ClickUp Form View vám pomůže vytvořit uživatelsky přívětivé formuláře pro shromažďování interní zpětné vazby uživatelů k vašim vlastním produktům. Tuto zpětnou vazbu lze poté propojit nebo převést na sledovatelné úkoly a přiřadit členům týmu k dalšímu prošetření, sledování a řešení.
Formuláře ClickUp jsou univerzální a nejsou omezeny pouze na sběr zpětné vazby. Zde je návod, jak tuto funkci co nejlépe využít:
- Zjednodušte hlášení chyb: Vytvořte formulář s konkrétními poli, do kterých mohou testeři hlásit chyby, a zajistěte tak, aby všechny důležité informace (popis, kroky k reprodukci, screenshoty) byly zaznamenány v jednotném formátu. Tím se eliminuje nejednoznačnost a umožní se rychlejší řešení problémů. Formulář také může zabránit tomu, aby testeři hlásili stejnou chybu vícekrát.
- Zefektivněte pracovní postup: Nastavte šablonu formuláře pro zpětnou vazbu tak, aby automaticky odesílala hlášení o chybách a zpětnou vazbu určeným členům týmu (vývojářům a testerům) v rámci ClickUp. Tím zajistíte, že se problémy budou řešit rychle a správnými lidmi. Centralizace veškeré zpětné vazby z testování v rámci ClickUp podporuje lepší komunikaci a spolupráci mezi testery a vývojáři, protože všichni mají přístup k nahlášeným problémům na jednom místě a mohou je tam diskutovat.
Další funkce ClickUp pro vylepšené dogfooding
Šablona pro sledování problémů ClickUp
Pomocí šablony ClickUp Issue Tracker vytvořte jediný zdroj informací o všech chybách a problémech zjištěných během dogfoodingu. Tím se eliminuje zmatek a zajistí se, že všechny problémy budou včas sledovány a řešeny.
Šablona také umožňuje týmům prioritizovat chyby podle závažnosti a dopadu, což zajišťuje, že kritické problémy budou vyřešeny jako první. Pomáhá udržovat definovaný pracovní postup pro hlášení, vyšetřování a řešení chyb, což vede k rychlejšímu řešení.
Šablona průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp
Můžete také použít šablonu průzkumu zpětné vazby k produktu ClickUp, abyste zachovali jednotný formát pro shromažďování zpětné vazby od interních testerů a zajistili tak strukturované zaznamenávání cenných dat.
Tato šablona pro testování produktů, připravená k okamžitému použití, pomáhá analyzovat zpětnou vazbu a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a na základě zkušeností s dogfoodingem nasměrovat budoucí vývoj produktů.
Šablona také poskytuje způsob, jak měřit spokojenost uživatelů a sledovat pokrok v průběhu času, čímž se hodnota dogfoodingu stává hmatatelnější.
Software pro správu produktů ClickUp
Software ClickUp Product Management vám pomůže vizualizovat plán vývoje produktů celé vaší společnosti, což testerům umožní pochopit kontext funkcí, které testujete.
Platforma jasně definuje požadavky na produkt a zajišťuje, že dogfooding testuje zamýšlené funkce. Můžete také vytvářet uživatelské příběhy, které odrážejí reálné scénáře použití, což vede k komplexnějším dogfoodingovým testům.
|Tip pro profesionály: Používejte nejlepší nástroje pro mapování obchodních procesů, abyste během testů dogfoodingu zajistili plynulý pracovní postup!
A to není vše! Využijte platformu ClickUp pro správu softwarových týmových projektů, abyste získali jasný přehled o celkovém projektu dogfoodingu, což týmům umožní plánovat agilní testovací fáze, přidělovat zdroje a efektivně sledovat pokrok.
Platforma pomáhá identifikovat a spravovat závislosti mezi funkcemi dogfoodingu, čímž zajišťuje hladký průběh testování a předchází překážkám.
Dále:
- Umožňuje sledovat změny provedené během procesu dogfoodingu, což usnadňuje jejich případné vrácení zpět a identifikaci příčiny problémů.
- Optimalizuje přidělování zdrojů pro vývoj a testování pro dogfoodingové aktivity a zajišťuje efektivní využití času týmu.
- Poskytuje nástroje pro generování zpráv o výsledcích dogfoodingu, které pomáhají týmům měřit účinnost testování a identifikovat oblasti pro zlepšení v budoucích iteracích.
Role dogfoodingu ve vývoji ClickUp
„K vývoji ClickUp rozhodně používáme ClickUp. Věříme v dogfooding stejně jako jakákoli jiná společnost. Jedna z věcí, které na dogfoodingu milujeme, je to, že můžeme skutečně pochopit, co naši zákazníci denně prožívají. Pokud je tedy ClickUp pomalejší než obvykle, víme, že je pomalejší než obvykle. Pokud zjistíme, že chybí nějaká funkce, víme, že chybí z nějakého důvodu.“
Interní řízení projektů
Interní týmy ClickUp se při správě úkolů, spolupráci a komunikaci spoléhají na platformu ClickUp. Toto reálné využití pomáhá identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit, a zajišťuje, že platforma vyhovuje potřebám svých vlastních uživatelů.
Steve Gough, viceprezident pro akvizice ve společnosti ClickUp, souhlasí.
„Jednou z nejpozoruhodnějších věcí na práci pro ClickUp je úroveň dogfoodingu, která zde panuje. Nechápal jsem, jak mocný a transformativní tento produkt může být, dokud jsem na vlastní oči neviděl, jak doslova všechny významné projekty žijí v této platformě nebo jí procházejí. Aha moment pro mě přišel během prvního týdne, kdy mi došlo, že interní e-maily prostě neexistují. Nejenže neexistují, ale jejich používání je považováno za nevhodné. To však byl jen vrchol ledovce.“
Kuba Jaranowski, ředitel softwarového inženýrství ve společnosti ClickUp, se k jeho myšlenkám připojuje.
„Také se mi velmi líbí způsob, jakým pracujeme v duchu „dogfoodingu“ – tedy každodenního používání našeho vlastního produktu. Každý tým v ClickUp používá náš produkt ke spolupráci, řízení projektů a vykonávání své práce. To je pro softwarové týmy svatý grál, který se vyskytuje jen zřídka, takže je to úžasné.“
Vylepšení funkcí softwaru ClickUp
Dogfooding umožňuje týmu ClickUp testovat nové funkce interně před jejich zveřejněním. Tím je zajištěno, že funkce jsou dobře integrované, bez chyb a nabízejí plynulý uživatelský zážitek.
„Žádáme o názory a zpětnou vazbu od jiných týmů v rámci ClickUp, abychom pochopili, jaké různé funkce by mohly zlepšit jejich práci.“
Pro odhalení nejčastějších problémů uživatelů a jejich řešení pomocí inovativních funkcí je nezbytný mezioborový přístup.
Ace Product Testing s dogfoodingem
Dogfooding není jen módní záležitost, ale klíčový faktor pro dodávání vysoce kvalitních softwarových produktů.
Tím, že společnosti umožní svým zaměstnancům stát se prvními uživateli svých výtvorů, mohou získat neocenitelné informace o uživatelích, včas identifikovat a řešit potenciální problémy a nakonec vytvořit software, který si uživatelé zamilují.
Vzhledem k neustálému vývoji softwarového průmyslu bude dogfooding pravděpodobně hrát stále významnější roli při zajišťování úspěchu nových produktů a funkcí.
ClickUp může být vaším jediným místem pro zefektivnění interního testování produktů a softwarového dogfoodingu tím, že konsoliduje vaše testovací úsilí do jedné platformy.
Vytvářejte testovací plány, přidělujte úkoly testerům a sledujte pokrok v reálném čase. ClickUp poskytuje vašemu týmu jasný přehled o tom, co se testuje a kdo testování provádí.
Snadno zaznamenávejte chyby v ClickUp s podrobnými popisy, screenshoty a úkoly. Tato praxe podporuje transparentnost a zajišťuje efektivní opravu chyb.
Podobně jsou diskusní fóra ClickUp vynikajícím způsobem, jak sdílet nápady, spolupracovat a centralizovat komunikaci v reálném čase.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaký je příklad dogfoodingu?
Příkladem dogfoodingu může být tým softwarových vývojářů, který interně používá předběžnou verzi své vlastní aplikace pro zvýšení produktivity, aby identifikoval a opravil chyby před jejím uvedením na trh.
2. Co je dogfooding v produktovém managementu?
V produktovém managementu se dogfoodingem rozumí praxe, kdy produktoví manažeři a další interní zainteresované strany používají vlastní produkt společnosti během celého vývojového procesu. To jim pomáhá získat přímé zkušenosti a identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit, ještě předtím, než je produkt uveden na trh pro externí uživatele.
3. Proč se tomu říká testování dogfooding?
Termín „own dog food testing“ (testování vlastního produktu) pravděpodobně vznikl, když vývojáři společnosti Microsoft používali MS-DOS na svých osobních počítačích a prakticky „jedli vlastní produkt“, protože testovali produkt, který vytvářeli. Tato lehká analogie se stala široce uznávaným termínem pro interní testování nástrojů a podporu tohoto chování před vydáním nové funkce nebo spuštěním softwaru.