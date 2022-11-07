5 neúspěšných produktů, které se nakonec staly úspěšnými

Jak každý začínající vynálezce ví, vývoj skvělého nápadu je pouze prvním krokem k vytvoření úspěšného produktu. Bez technických dovedností potřebných k realizaci vašeho nápadu – nebo bez partnera, který vám pomůže jej uvést do života – váš vynález pravděpodobně zůstane pouze výplodem vaší fantazie.
A to ani nepočítáme vynálezy, které se sice promění v prototypy, ale nikdy se nevyvinou v plnohodnotné spotřebitelské produkty.
Existuje také třetí kategorie produktů: nápady, které se proměnily v životaschopné vynálezy, ale ne takové, jaké zamýšlel jejich tvůrce. Vzpomeňte si na léky na předpis s překvapivými vedlejšími účinky, jako je lék na vysoký krevní tlak, který někteří lékaři předepisují k léčbě nočních můr souvisejících s posttraumatickou stresovou poruchou. Nebo vezměte v úvahu Play-Doh: nekonečně roztažitelná, tvarovatelná hmota, kterou všichni znají a milují, byla původně určena k čištění tapet.
Aby zdůraznila kreativitu a flexibilitu, které jsou nezbytné pro úspěšný vývoj produktů, společnost ClickUp sestavila ze zpráv a odborných zdrojů seznam produktů, které dosáhly úspěchu v jiné oblasti, než pro kterou byly původně určeny.
Čtěte dál a zjistěte, jak se těchto pět známých spotřebitelských produktů vyvinulo daleko za původní představy svých vynálezců.
Zajímá vás, co byste měli hledat v nástroji pro správu produktů? Podrobně se zabýváme 11 nejlepšími nástroji pro správu produktů.
1. Kardiostimulátor
V roce 1956 se vynálezce Wilson Greatbatch pokoušel sestrojit přístroj, který by zaznamenával zvuk lidského srdce, když omylem nainstaloval odpor nesprávné velikosti. Namísto zamýšleného výsledku začal přístroj vydávat vlastní puls.
Ačkoli byl puls zpočátku nepravidelný, Greatbatch pokračoval v práci na zařízení, dokud nevytvořil pravidelný puls s velmi malou spotřebou baterie.
Po dalších testech na psovi měl Greatbatch kardiostimulátor připravený pro použití u lidí. Do roku 1961 používalo nový kardiostimulátor asi 100 pacientů. Odhady naznačují, že dnes používá implantabilní kardiostimulátor až 3 miliony Američanů.
Od plánování požadavků po retrospektivní reporting, ClickUp sestavil 20 šablon pro správu produktů, které pokrývají všechny části procesu správy produktů.
2. Post-it
Příběh dnes všudypřítomných lepících poznámek začal v roce 1968, kdy se chemik z firmy 3M se sídlem v Minnesotě pokoušel vyvinout nové lepidlo. Spencer Silver chtěl vytvořit ještě silnější a odolnější lepidlo, než jaké firma již měla, a přišel s nápadem mikrokuliček. Tyto malé lepkavé kuličky se mohly přichytit k povrchům, ale daly se snadno odstranit. Silver zpočátku nemohl najít jejich využití, ale v roce 1974 měl jeho kolega Art Fry „eureka moment“.
Při zkoušce kostelního sboru, kdy se potýkal s hymnářem, Fry pochopil, že záložky by byly mnohem užitečnější, kdyby se daly přilepit na stránku, aby při otevření knihy nevypadávaly.
Jakmile tým společnosti 3M vyvinul prototyp Post-itu, uvědomili si, že se hodí také k předávání poznámek v kanceláři. V roce 1980 uvedla společnost 3M na trh první produkt Post-it, který sklidil velký úspěch.
3. Bublinková fólie
Alfred Fielding a Marc Chavannes vytvořili v roce 1957 bublinkovou fólii jako texturovanou tapetu, o které doufali, že osloví beatnickou generaci. Když prohnali dvě plastové sprchové závěsy strojem na tepelné svařování, výsledkem byl list fólie s vzduchovými bublinkami uvnitř.
Ačkoli Fielding a Chavannes nebyli jisti, jak nejlépe využít svůj vynález, věděli, že vytvořili něco zajímavého, a podali patentovou přihlášku na tento proces. Oba vynálezci vymysleli více než 400 možných využití, než narazili na jedno, které se uchytilo: obalový materiál.
Dnes je Sealed Air, společnost založená Fieldingem a Chavannesem, firmou zařazenou do žebříčku Fortune 500, která v roce 2021 překročila obrat 5,5 miliardy dolarů.
4. Listerine
Znáte pojem halitóza? Možná nevíte, že tento termín vymyslela společnost Listerine, aby prodala ústní vodu. V roce 1879 vyvinul Dr. Joseph Lawrence původní recepturu přípravku Listerine jako chirurgického antiseptika. Svůj výtvor dokonce pojmenoval po Dr. Josephu Listerovi, prvním chirurgovi, který operoval ve sterilizované komoře, a otci antiseptické medicíny.
V roce 1895 Lawrence převedl vlastnictví Listerinu na společnost Lambert Pharmaceutical Co. , která objevila, že tento přípravek také ničí bakterie v ústech, a začala jej prodávat zubním lékařům. Ve 20. letech 20. století začala společnost prodávat Listerin jako lék na „halitózu“ – dříve známou jako zápach z úst – a jeho prodej dramaticky vzrostl.
Ať už jste vytvořili cokoli, uvedení na trh je vždy kritickým momentem. Proto je klíčem k úspěchu kontrolovaný, měřitelný a automatizovaný proces správy uvedení na trh.
5. YouTube
2,5 miliardy aktivních uživatelů YouTube by pravděpodobně nepoznali první verzi této populární video aplikace. V roce 2005 založili Steve Chen, Chad Hurley a Jawed Karim YouTube jako video seznamku, na kterou mohli uživatelé nahrávat videa, ve kterých mluvili o svém vysněném partnerovi.
Po necelém týdnu nikdo nenahrál ani jedno video. Spoluzakladatelé dokonce nabídli ženám 20 dolarů za nahrání videa sebe sama na web.
Když si spoluzakladatelé uvědomili, že jejich původní plán nefunguje, otevřeli platformu pro jakékoli videa – a tak vznikl YouTube, jak ho známe dnes. V roce 2006 Google koupil YouTube za 1,65 miliardy dolarů a ve druhém čtvrtletí roku 2022 YouTube vykázal zisk 7,34 miliardy dolarů.
Nikdy nepodceňujte sílu neúspěchu
Je těžké si představit svět bez těchto vynálezů – některé doslova, jiné obrazně zachránily životy.
Rogaine byl původně zamýšlen jako lék na vysoký krevní tlak.
Wheaties vznikly náhodným rozlitím směsi pšeničných otrub na sporák.
A muž, který stál za vynálezem mikrovlnné trouby, původně pracoval na radarovém zařízení pro druhou světovou válku, když zjistil, že vlny tohoto přístroje roztavily čokoládovou tyčinku v jeho kapse.
Všechny tyto vynálezy však začaly jako neúspěšné experimenty, takže nikdy nepodceňujte sílu neúspěchu.
Jednou z hlavních hodnot ClickUp je každodenní růst o 1 %, který je klíčem k úspěchu, a jak malé úspěchy, tak neúspěchy jsou považovány za příležitosti k učení. Vaše objevy, ať už velké nebo malé, mohou být právě tím, co vás přivede k vynálezu další velké věci, která může navždy změnit naše životy.
Zjistěte více o základních hodnotách ClickUp a o tom, jak ClickUp může produktovým týmům pomoci zjednodušit a uspět v produktovém managementu.
Hostující autor:
Annalise Mantz ze společnosti Stacker