20 nejlepších nástrojů pro automatické testování v roce 2025

Byly doby, kdy bylo normou ruční testování. Byl to zdlouhavý a časově náročný proces, který často vedl k chybám a zpožděním.
Vývoj softwaru a procesy paralelního provádění testů se však v průběhu let neustále vyvíjely.
Jednou z nejvýznamnějších změn, které jsem zažil, byl vzestup nástrojů pro automatické testování. Je fascinující, jak automatizační nástroj dokáže zefektivnit proces testování a zlepšit celkovou kvalitu našich produktů.
V tomto blogu jsme s výzkumným týmem ClickUp sestavili žebříček 20 nejlepších nástrojů pro automatické testování, které jsme vybrali na základě jejich výkonu, uživatelské přívětivosti a rozšířeného používání. 📝
Co byste měli hledat v nástrojích pro automatizované testování?
Při výběru správných nástrojů pro automatizované testování je třeba zohlednit několik klíčových faktorů:
- Snadné použití: Dobré nástroje pro automatizované testování by měly být intuitivní a snadno se naučitelné. Pokud jste v automatizovaném testování nováčkem, nechcete trávit hodiny tím, že budete zjišťovat, jak nástroj používat. Hledejte nástroje s uživatelsky přívětivým rozhraním a srozumitelnou dokumentací.
- Kompatibilita: Nástroje pro automatické testování musí být kompatibilní s vaším vývojovým prostředím a testovacími rámci. Ušetříte tak čas a úsilí při nastavování testovací infrastruktury.
- Bohatá sada funkcí: Různé nástroje pro automatické testování nabízejí různé funkce, proto je důležité vybrat si ten, který splňuje vaše konkrétní testovací potřeby. Pro efektivní testování hledejte funkce, jako je testování v různých prohlížečích, paralelní testování, testování na mobilních zařízeních, testování výkonu, vizuální regresní testování a testování API.
- Škálovatelnost: S růstem vašeho softwaru porostou i vaše potřeby v oblasti testování. Hledejte nástroje pro automatizované testování, které se dokážou přizpůsobit vašemu projektu a zvládnou rozsáhlé testovací sady.
- Integrační schopnosti: Dobré nástroje pro automatizované testování by měly být hladce integrovatelné s dalšími nástroji ve vašem vývojovém ekosystému, jako jsou servery pro kontinuální integraci (CI) a systémy pro sledování chyb.
- Podpora a komunita: Silná komunita poskytující podporu může být neocenitelná, když narazíte na problémy nebo potřebujete pomoc s konkrétními případy použití. Hledejte nástroje pro automatizované testování s aktivními fóry a zákaznickou podporou.
- Cena: Cena je sice důležitým faktorem, ale není jediným, který je třeba zohlednit. Podívejte se na celkovou hodnotu, kterou nástroje pro automatizované testování poskytují, v porovnání s cenou.
📖 Přečtěte si také: ClickUp mění pravidla hry pro týmy zabývající se vývojem softwaru
20 nejlepších nástrojů pro automatické testování
Zjistil jsem, že nástroje pro automatické testování jsou klíčové pro zlepšení kvality softwaru a zrychlení vývoje.
S tak velkým množstvím dostupných nástrojů pro automatické testování může být výběr toho správného velmi obtížný. Pojďme se podívat, co je k dispozici pro vylepšení vašeho testovacího procesu! 👇
1. ClickUp (nejlepší pro automatizované testování projektového řízení a sledování chyb)
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů, který pokrývá vše od plánování produktů až po vývoj softwaru. Software ClickUp Agile Project Management poskytuje strukturu a organizaci pro komplexní vývoj softwaru. Jedná se o špičkový agilní testovací nástroj, který vám umožňuje vytvářet sprinty, přiřazovat úkoly a sledovat jejich průběh v reálném čase. Pojďme si společně prozkoumat jeho funkce.
Zobrazení tabule ClickUp
Zobrazení ClickUp Board View je základem agilních metodik řízení projektů. Umožňuje vizualizovat pracovní postup testování přetahováním úkolů mezi fázemi, jako jsou „K testování“, „Probíhá“ a „Prošlo/Neuspělo“.
Toto nastavení poskytuje jasný přehled o stavu každé úlohy, což usnadňuje identifikaci úzkých míst a efektivní stanovení priorit pracovních úkolů. Funkce drag-and-drop v Board View dále vylepšuje uživatelský komfort, protože umožňuje členům týmu plynule přesouvat úlohy mezi jednotlivými fázemi v závislosti na jejich postupu.
A to nejlepší? Board View umožňuje integraci podrobností úkolů, včetně přidělených osob, termínů a komentářů.
Centralizovaný přístup k řízení úkolů pomáhá týmům udržovat otevřenou komunikaci, díky čemuž jsou všichni informováni o pokroku a případných problémech, které mohou během testování nastat. A to není vše.
ClickUp for Software Teams funguje jako mozek vašeho procesu nepřetržitého testování. Je skvělý pro sledování a správu chyb. Můžete snadno vytvářet podrobné zprávy o chybách, přiřazovat je vývojářům a sledovat jejich průběh v průběhu celého vývojového cyklu.
Navíc díky přizpůsobitelným pracovním postupům můžete proces sledování chyb přizpůsobit konkrétním potřebám svého týmu. ClickUp také nabízí řadu šablon, které lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám v oblasti automatizovaného testování.
Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
Šablona ClickUp Bug & Issue Tracking Template poskytuje hotový rámec pro zvýšení viditelnosti a spolupráce mezi testovacími týmy, který vám pomůže efektivně zvládat složitost řešení chyb. Vlastní vstupní formuláře pro softwarové týmy umožňují plynulé zadávání chyb a zajišťují, že jsou předem zaznamenány všechny potřebné podrobnosti.
Tato šablona zlepšuje mezifunkční spolupráci tím, že sdružuje týmy na centralizované platformě a zajišťuje, že všichni jsou informováni o stavu chyb a problémů. Díky lepší komunikaci mezi týmy se dodávka produktů stává rychlejší a efektivnější, což vede k vyšší celkové kvalitě.
Šablona pro správu testů ClickUp
Šablona ClickUp Test Management Template zajistí hladký a organizovaný průběh testování. Poskytuje vám jednoduchý způsob, jak plánovat, sledovat a vyhodnocovat každou část testovacího procesu, včetně testovacích scénářů, okrajových případů a běhů na jednom místě.
Získáte jasný přehled o pokroku, díky čemuž snadno odhalíte problémy a uvidíte výsledky na první pohled. Vizuální rozvržení vám pomůže mít vše pod kontrolou a v případě potřeby rychle se rozhodovat. Šablona navíc usnadňuje spolupráci vašeho týmu, takže všichni mohou být informováni o chybách, problémech a požadavcích na nové funkce.
Správa plánů testování a sledování výsledků v průběhu času se stává snadnou záležitostí. S touto šablonou budete mít přehled o zpětné vazbě uživatelů a výsledcích testování, což je klíčové pro zlepšení vašich procesů.
Šablona testovací zprávy ClickUp navíc pomáhá vytvářet zprávy, které shrnují výsledky testů, identifikují chyby a poskytují poznatky pro budoucí iterace. Šablona testovacího případu ClickUp dále poskytuje strukturovaný rámec pro nastižení jednotlivých testovacích případů, včetně podrobných kroků, očekávaných výsledků a kritérií pro úspěšnost/neúspěšnost.
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní správa úkolů: Robustní funkce správy úkolů ClickUp vám umožňují organizovat a sledovat všechny aspekty vašich projektů automatizovaného testování, od vytváření testovacích případů až po hlášení chyb.
- Výkonná automatizační pravidla: Automatizujte opakující se úkoly, jako je přiřazování chyb vývojářům nebo aktualizace stavu úkolů, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Hladká integrace: Integrujte ClickUp s oblíbenými testovacími nástroji a CI/CD pipeline, abyste zefektivnili svůj pracovní postup a zajistili konzistenci dat.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Vytvářejte vlastní pracovní postupy a přizpůsobte ClickUp svým konkrétním testovacím procesům a požadavkům týmu.
- Robustní reporting a analytika: Generujte podrobné zprávy o průběhu testování a výkonu týmu, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
- Funkce pro spolupráci: Efektivně spolupracujte s členy svého týmu pomocí funkcí, jako jsou komentáře, zmínky a aktualizace v reálném čase.
Omezení ClickUp
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro ty, kteří nejsou obeznámeni s nástroji pro správu projektů, poněkud nepřehledné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
📖 Přečtěte si také: [Nová integrace] LambdaTest + ClickUp
2. Selenium (nejlepší z hlediska univerzálnosti a široké podpory prohlížečů)
Selenium je jedním z nejlepších moderních nástrojů pro testování kvality. Jedná se o výkonný open-source toolkit, který se stal nezbytným pro automatizaci webových aplikací v různých prohlížečích a platformách.
Díky své univerzálnosti a rozsáhlé podpoře komunity je tento nástroj ideální pro vývojáře a testery po celém světě. Disponuje také rozšířením pro prohlížeč „Selenium IDE“, které umožňuje nahrávání a přehrávání interakcí v prohlížeči.
Nejlepší funkce Selenium
- Zajistěte kompatibilitu mezi prohlížeči pomocí podpory nástroje pro širokou škálu prohlížečů.
- Vyberte si svůj preferovaný programovací jazyk s vazbami dostupnými pro různé jazyky.
- Spouštějte testovací případy paralelně na více počítačích a prohlížečích, abyste zkrátili dobu provádění testů.
- Rozšiřte své testovací možnosti integrací knihoven a frameworků třetích stran pro další funkce.
Omezení Selenia
- Omezené funkce a nedostatek možností přizpůsobení
- Pro začátečníky je zde strmá křivka učení.
Ceny Selenium
- Zdarma
Hodnocení a recenze Selenium
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Cypress (nejlepší pro rychlý a spolehlivý testovací rámec pro webové aplikace)
Cypress je moderní testovací framework založený na JavaScriptu, který si získal značnou popularitu díky své jednoduchosti, rychlosti a přístupu přátelskému k vývojářům. Na rozdíl od tradičních testovacích frameworků běží Cypress přímo v prohlížeči, což poskytuje intuitivnější a efektivnější testovací prostředí.
Nejlepší funkce Cypress
- Při provádění změn v kódu automaticky znovu načtěte testy a aktualizujte prohlížeč, abyste vytvořili rychlou zpětnou vazbu.
- Odstraňte nutnost explicitního čekání tím, že necháte systém automaticky čekat na dokončení příkazů a tvrzení, čímž snížíte nestabilitu testů.
- Pořizujte snímky obrazovky a videa neúspěšných testů, abyste mohli rychle identifikovat a odladit problémy.
- Kontrolujte síťový provoz a zachycujte požadavky, abyste mohli efektivně testovat API a webové služby.
Omezení nástroje Cypress
- Někteří uživatelé zjistili drobné chyby související s frameworkem.
- Chybí vestavěná podpora pro testování mobilních aplikací.
Ceny Cypress
- Bezplatná zkušební verze na 14 dní
- Tým: 75 $/měsíc
- Podnikání: 300 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cypress
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vydávání softwaru můžete automatizovat pomocí nástrojů pro kontinuální nasazování, které automaticky nasazují změny kódu do produkčního prostředí. Tím se eliminují ruční kroky a snižují se zpoždění, což zajišťuje rychlejší a efektivnější proces vydávání.
4. BrowserStack Automate (nejlepší pro testování napříč prohlížeči a platformami)
BrowserStack Automate je cloudová testovací platforma. Poskytuje přístup k široké škále skutečných zařízení a prohlížečů, což vám umožňuje testovat webové aplikace v různých konfiguracích a prostředích.
Platforma podporuje více testovacích rámců, což usnadňuje integraci do vašeho stávajícího pracovního postupu. Navíc její funkce ladění v reálném čase vám umožňují rychle identifikovat a řešit problémy, čímž se zvyšuje celková kvalita vašich webových aplikací.
Nejlepší funkce BrowserStack Automate
- Testujte na skutečných zařízeních, včetně smartphonů, tabletů a stolních počítačů, abyste zajistili kompatibilitu a výkon na různých platformách.
- Ověřte své webové aplikace v různých prohlížečích, abyste zajistili kompatibilitu napříč prohlížeči.
- Simulujte testy z různých geografických lokalit, abyste ověřili správnou funkčnost a výkon v různých regionech.
- Provádějte testy paralelně na více zařízeních a prohlížečích, abyste výrazně zkrátili dobu provádění testů.
Omezení BrowserStack Automate
- Testy se mohou chovat nepředvídatelně, zaseknout se ve smyčkách nebo být neschopné najít viditelné prvky.
- Rychlost se může lišit, což může způsobit, že testy budou probíhat příliš rychle nebo příliš pomalu, což ovlivňuje spolehlivost.
Ceny BrowserStack Automate
Testování webových stránek
- Desktop: 169 $/paralelní test/měsíc
- Desktop a mobilní zařízení: 249 $/paralelní test/měsíc
- Desktop & Mobile Pro: 299 $/paralelní test/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
App Automate
- Device Cloud: 249 $/paralelní test/měsíc
- Device Cloud Pro: 299 $/paralelní test/měsíc
- Device Cloud Observability Pro: Kontaktujte prodejní oddělení
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze BrowserStack Automate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Agilní řízení projektů: principy, struktura a metody
5. Puppeteer (nejlepší pro testování bez grafického rozhraní a automatizační úkoly)
Puppeteer je knihovna Node.js, která poskytuje API na vysoké úrovni pro ovládání bezhlavého prohlížeče Chrome nebo Chromium. Jedná se o výkonný nástroj pro automatizaci webových úkolů a testování webových aplikací.
Puppeteer navíc vyniká v oblasti web scrapingu, což uživatelům umožňuje efektivně extrahovat data z webových stránek. Díky své schopnosti vykreslovat dynamický obsah může Puppeteer načítat informace z jednostránkových aplikací (SPA), s nimiž mohou mít tradiční metody scrapingu potíže.
Nejlepší funkce Puppeteer
- Spusťte Chrome v režimu bez grafického rozhraní a automatizujte úkoly bez správného rozhraní prohlížeče.
- Pořizujte celostránkové snímky obrazovky webových stránek, včetně prvků mimo zobrazenou oblast, pro komplexní přehlednost.
- Vytvářejte dokumenty PDF z webových stránek s přizpůsobitelnými možnostmi formátování a obsahu.
- Zachyťte a upravte síťové požadavky, abyste mohli efektivně testovat API nebo simulovat různé síťové podmínky.
Omezení Puppeteer
- Jako knihovna Node.js vyžaduje Puppeteer znalost JavaScriptu pro skriptování automatizačních úkolů.
- Puppeteer je úzce propojen s prohlížečem Chrome, což může omezovat jeho kompatibilitu s jinými prohlížeči.
Ceny Puppeteer
Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Puppeteer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. BugBug (nejlepší pro specializované sledování chyb)
BugBug je univerzální software pro sledování chyb, který byl navržen tak, aby zefektivnil proces správy defektů pro agilní týmy. Díky intuitivnímu rozhraní a přizpůsobitelným funkcím pomáhá BugBug týmům efektivně sledovat, prioritizovat a řešit problémy v průběhu celého životního cyklu vývoje softwaru.
Nejlepší funkce BugBug
- Vytvořte vlastní pracovní postupy, abyste přizpůsobili proces sledování chyb konkrétním potřebám svého týmu, včetně stavů, priorit a úrovní závažnosti.
- Připojte k chybám relevantní soubory a dokumenty a přidejte komentáře, které usnadní diskusi a spolupráci.
- Vytvářejte podrobné zprávy o trendech v oblasti chyb, době jejich řešení a výkonu týmu, abyste mohli identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Dostávejte oznámení, když jsou chyby přiřazeny, aktualizovány nebo vyřešeny, abyste byli informováni během celého procesu.
Omezení BugBug
- Někteří uživatelé shledali možnosti nahrávání a integrace jako omezené.
- Provádění testů v cloudu může ve srovnání s lokálním prováděním způsobit zpoždění, které může ovlivnit rychlost zpětné vazby během vývojových cyklů.
Ceny BugBug
- Navždy zdarma
- Výhoda: 119 $/měsíc
- Parallel: Individuální ceny
Hodnocení a recenze BugBug
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Bonus: Prozkoumejte bezplatné šablony hlášení chyb, které zjednodušují dokumentaci problémů a zlepšují komunikaci.
7. Robot (nejlepší pro automatizaci testování založenou na frameworku Python)
Robot Framework je automatizační framework založený na jazyce Python a řízený klíčovými slovy, který se široce používá pro akceptační testování, vývoj řízený akceptačními testy (ATDD) a robotickou automatizaci procesů (RPA). Díky své jednoduché syntaxi a rozšiřitelnosti je přístupný jak technickým, tak netechnickým členům týmu.
Nejlepší funkce robotů
- Použijte přístup založený na klíčových slovech k definování testovacích případů s opakovaně použitelnými klíčovými slovy, což zjednodušuje vytváření a údržbu testů.
- Proveďte stejné testovací případy s různými datovými sadami, abyste ověřili různé scénáře a zajistili komplexní pokrytí.
- Vytvářejte vlastní knihovny a klíčová slova, abyste mohli řešit konkrétní požadavky na testování a rozšířit funkčnost.
- Hladká integrace s nástroji a frameworky, jako jsou Selenium pro testování webových aplikací, Appium pro testování mobilních aplikací a Jenkins pro CI/CD pipeline.
Omezení robotů
- Nemusí poskytovat stejnou úroveň programovací flexibility jako některé jiné automatizační frameworky.
Ceny robotů
- Zdarma
Hodnocení a recenze robotů
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Playwright (nejlepší pro jednotné API pro automatizaci webových, mobilních a desktopových aplikací)
Playwright je moderní testovací framework, který podporuje automatizaci webových, mobilních a desktopových aplikací a poskytuje jednotné API pro testování napříč platformami.
Je navržen tak, aby byl rychlý, spolehlivý a snadno použitelný. Navíc díky jednotnému přístupu k automatizaci a komplexní sadě funkcí je nepostradatelným nástrojem pro vývojové pracovní postupy.
Nejlepší funkce Playwright
- Automatizujte webové aplikace v prohlížečích Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari a mobilních prohlížečích pro iOS a Android.
- Efektivně zpracovávejte souběžné operace a vyhněte se blokování pomocí asynchronních API.
- Emulujte různá zařízení a velikosti obrazovky, abyste mohli testovat své webové aplikace na různých platformách.
- Spouštějte každý test v izolovaném prohlížeči, abyste minimalizovali interference mezi testy a umožnili paralelní provádění.
Omezení Playwright
- Playwright vyžaduje instalaci binárních souborů prohlížeče, což může zvýšit složitost procesu nastavení.
- Omezení v podpoře starších nebo méně běžných prohlížečů
Ceny Playwright
- Zdarma
Hodnocení a recenze Playwright
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Ačkoli je automatizace velmi účinná, ne každý testovací případ by měl být automatizován. Zaměřte se na opakující se, časově náročné a vysoce účinné testy a explorativní testování a testy, které vyžadují lidský úsudek, ponechte manuálnímu testování.
9. Appium (nejlepší pro automatizaci nativních, hybridních a webových mobilních aplikací)
Appium je univerzální rámec pro automatizaci mobilních aplikací, který vám umožňuje automatizovat nativní, hybridní a webové mobilní aplikace na zařízeních iOS a Android. Můžete vytvářet robustní testovací sady, které zaručí kvalitu a funkčnost vašich mobilních aplikací.
Nejlepší funkce Appium
- Automatizujte testování na zařízeních iOS i Android, abyste zajistili funkčnost napříč platformami.
- Nakonfigurujte požadované funkce a zadejte podrobnosti o zařízení, platformě a aplikaci pro vaše testovací relace.
- Pište automatizační skripty v jazycích Java, Python, Ruby nebo JavaScript pro interakci s prvky mobilních aplikací.
- Využijte různé lokátory prvků, jako jsou ID, XPath, název a ID přístupnosti, k identifikaci prvků v mobilní aplikaci a interakci s nimi.
- Integrujte je do CI/CD pipeline, abyste automatizované testování začlenili do svého vývojového procesu.
Omezení Appium
- K provedení testů jsou zapotřebí skutečná nebo emulovaná mobilní zařízení, což může zvýšit složitost procesu nastavení.
- Někteří uživatelé shledali protokoly serveru nedostatečně podrobnými pro pochopení poruch.
Ceny Appium
Bezplatné použití
Hodnocení a recenze Appium
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Espresso (nejlepší pro automatizované testování aplikací pro Android)
Espresso je výkonný a spolehlivý testovací framework speciálně navržený pro aplikace pro Android. Poskytuje jednoduché a intuitivní API pro vytváření robustních testů uživatelského rozhraní, které zajišťují kvalitu a funkčnost vašich aplikací pro Android.
Tento nástroj se hladce integruje s testovacími nástroji pro Android, jako jsou AndroidJUnitRunner a Gradle, což usnadňuje jeho začlenění do stávajících vývojových pracovních postupů. Díky vestavěné podpoře pro tvrzení a porovnávače mohou vývojáři efektivně ověřovat stavy a přechody uživatelského rozhraní.
Nejlepší funkce Espressa
- Využijte systém porovnávání zobrazení k přesnému vyhledávání a interakci s prvky ve vaší aplikaci pro Android.
- Provádějte různé akce na prvcích uživatelského rozhraní, včetně klikání, psaní, posouvání a dlouhého stisknutí.
- Ověřte stav své aplikace pomocí tvrzení, která slouží ke kontrole vlastností prvků, textového obsahu a dalších podmínek.
- Zaznamenávejte své interakce s aplikací a rychle generujte testovací případy pro budoucí použití.
- Hladká integrace s Android Studio pro zefektivnění vývojového procesu
Omezení Espressa
- Navrženo výhradně pro aplikace pro Android, nelze použít k testování aplikací pro iOS.
- Potíže s testováním zobrazení, která nesplňují standardní pokyny pro uživatelské rozhraní Androidu
Ceny Espresso
- Zdarma
Hodnocení a recenze Espresso
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. XCUITest (nejlepší pro testování aplikací pro iOS)
XCUITest je výkonný a spolehlivý testovací framework speciálně navržený pro aplikace iOS. Jako nativní testovací framework poskytovaný společností Apple nabízí XCUITest hlubokou integraci s iOS SDK, což zajišťuje, že vaše testy přesně odrážejí chování vaší aplikace na reálných zařízeních.
Nejlepší funkce XCUITest
- Integrujte s Xcode a iOS SDK a získejte přístup ke stejným API a frameworkům, které používá vaše aplikace.
- Použijte navigátor Xcode UI Testing k prohlížení a identifikaci prvků uživatelského rozhraní ve vaší aplikaci pro iOS.
- Prohledávejte hierarchii prvků uživatelského rozhraní a vyhledávejte konkrétní prvky na základě jejich vlastností a vztahů.
- Otestujte přístupnost své aplikace pro iOS, abyste zajistili její použitelnost pro uživatele se zdravotním postižením.
Omezení XCUITest
- XCUITest je navržen výhradně pro aplikace iOS a nelze jej použít k testování aplikací pro Android.
Ceny XCUITest
- Zdarma
Hodnocení a recenze XCUITest
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. SoapUI (nejlepší pro testování API)
SoapUI je výkonný a univerzální nástroj pro testování API. Usnadňuje vytváření, provádění a správu testovacích případů pro RESTful a SOAP API, aby byla zajištěna kvalita, spolehlivost a bezpečnost. SoapUI podporuje různé typy testování, včetně funkčního, výkonnostního a bezpečnostního testování. Tato univerzálnost zajišťuje, že týmy mohou komplexně vyhodnotit své API za různých podmínek.
Nejlepší funkce SoapUI
- Vytvářejte a odesílejte HTTP požadavky na API, přičemž specifikujte metodu, URL, hlavičky a tělo požadavku.
- Ověřte odpovědi API podle očekávaných hodnot a schémat, abyste zajistili správnost.
- Organizujte testy do sad a případů pro lepší správu a organizaci.
- Implementujte testování založené na datech, abyste mohli provádět stejný testovací případ s různými datovými sadami a simulovat tak různé scénáře.
- Proveďte bezpečnostní testování, včetně skenování zranitelností a penetračního testování, abyste identifikovali potenciální bezpečnostní rizika.
Omezení SoapUI
- Pomalý výkon během provádění testů
- Vyžaduje značné programátorské úsilí pro efektivní vytvoření zátěžového testu.
- Obecně vhodné pouze pro malé projekty.
Ceny SoapUI
- Zdarma
Hodnocení a recenze SoapUI
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 165 recenzí)
13. Cucumber (nejlepší pro vývoj řízený chováním (BDD))
Stejně jako SoapUI je i Cucumber součástí Smartbear. Jedná se o framework BDD, který pomáhá překlenout propast mezi technickými a netechnickými zúčastněnými stranami. K definování požadovaného chování aplikace používá popis testovacích případů v jednoduchém jazyce, psaný v syntaxi Gherkin.
Nejlepší funkce Cucumber
- Využijte Gherkin, jazyk čitelný pro člověka, k popisu testovacích scénářů v přirozeném jazykovém formátu.
- Napište definice kroků ve svém oblíbeném programovacím jazyce a implementujte akce popsané ve funkcích Gherkin.
- Využijte datové tabulky k poskytnutí různých vstupních dat pro stejný testovací scénář, což umožní testování založené na datech.
- Integrujte s frameworky pro automatizaci testování a automatizujte provádění testovacích případů.
Omezení Cucumberu
- Pro ty, kteří s BDD začínají, může být naučení se syntaxe Cucumber a Gherkin náročnější.
Ceny Cucumber
- Zdarma
Hodnocení a recenze Cucumber
- G2: 4,1/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
14. Postman (nejlepší pro vývoj a testování API)
Postman je univerzální nástroj, který vám umožní efektivně vyvíjet, testovat a spravovat API. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a komplexním funkcím Postman zjednodušuje proces vytváření HTTP požadavků, kontroly odpovědí a automatizace testování API.
Nejlepší funkce Postman
- Vytvářejte a odesílejte HTTP požadavky s uvedením metody, URL, hlaviček a těla požadavku.
- Zkontrolujte odpovědi API, včetně hlaviček, těla a stavových kódů.
- Uspořádejte své požadavky API do sbírek pro lepší správu a opětovné použití.
- Spravujte různá prostředí (např. vývojové, testovací, produkční) a snadno mezi nimi přepínejte.
- Vytvořte falešné servery, abyste simulovali chování API a testovali aplikace, aniž byste se museli spoléhat na skutečná API.
Omezení Postmanu
- Učební křivka pro ty, kteří jsou nováčky v oblasti vývoje a testování API
- Někteří uživatelé zaznamenali pokles výkonu při práci s rozsáhlými sbírkami API nebo složitými požadavky.
Ceny Postman
- Zdarma
- Základní: 19 $/uživatel/měsíc
- Profesionální: 39 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Postman
- G2: 4,6/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 480 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit proces vývoje produktu (s příklady)
15. TestCafe (nejlepší pro komplexní testování webových aplikací založených na JavaScriptu)
TestCafe je výkonný a efektivní testovací framework založený na JavaScriptu, který je navržen pro automatizaci webových aplikací v široké škále prohlížečů. Díky jednoduché syntaxi, kompatibilitě s různými prohlížeči a robustním funkcím poskytuje TestCafe spolehlivý a efektivní způsob provádění automatizovaných testů, které zajišťují kvalitu a funkčnost vašich webových aplikací.
Nejlepší funkce TestCafe
- Funguje bez nutnosti WebDriveru nebo závislostí na třetích stranách, což zjednodušuje nastavení.
- Testujte ve všech hlavních prohlížečích, včetně Chrome, Firefox, Safari, Edge a Internet Explorer.
- Pište testy rychle a efektivně pomocí intuitivní syntaxe a využijte řetězení příkazů k vytvoření stručných testovacích skriptů, které minimalizují počet řádků kódu.
- Využijte vestavěný režim ladění k identifikaci problémů během provádění testů, což umožňuje efektivní lokalizaci chyb a řešení problémů.
Omezení TestCafe
- Méně přístupný pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s JavaScriptem.
Ceny TestCafe
- Zdarma
Hodnocení a recenze TestCafe
- G2: 4,2/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
16. Ranorex Studio (nejlepší pro podporu webových, desktopových a mobilních aplikací)
Ranorex Studio je univerzální nástroj pro automatické testování, který týmům umožňuje efektivně testovat webové, desktopové a mobilní aplikace na různých platformách. Díky svým funkcím, uživatelsky přívětivému rozhraní a podpoře dalších testovacích frameworků představuje Ranorex Studio skvělé řešení pro zajištění kvality a spolehlivosti vašeho softwaru.
Nejlepší funkce Ranorex Studio
- Automatizujte napříč různými platformami, včetně Windows, macOS, Linux, iOS a Android, a zajistěte si tak širokou kompatibilitu pro vaše testovací potřeby.
- Spravujte a znovu používejte úložiště objektů, abyste mohli efektivně identifikovat prvky uživatelského rozhraní a pracovat s nimi, čímž zefektivníte proces testování.
- Vytvořte opakovaně použitelné klíčové slovo, které zjednoduší vývoj a údržbu testovacích skriptů.
- Získejte podrobné zprávy, abyste mohli sledovat výsledky testů a měřit pokrytí testů za účelem zlepšení.
Omezení Ranorex Studio
- Ranorex Studio je komerční nástroj a k jeho použití je nutná licence.
- Omezené testování v cloudu
Ceny Ranorex Studio
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ranorex Studio
- G2: 4,2/5 (více než 245 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Typy testování v softwarovém inženýrství
17. NightwatchJS (nejlepší pro komplexní testování webových aplikací založených na Node.js)
NightwatchJS je testovací framework typu end-to-end založený na Node.js, který je speciálně navržen pro webové aplikace. Mezi ostatními nástroji pro automatické testování nabízí NightwatchJS jednoduchý a efektivní způsob, jak automatizovat interakce prohlížeče a testovat funkčnost vašich webových aplikací.
Rámec navíc nabízí integrované funkce pro vytváření podrobných zpráv s výsledky testů, což usnadňuje identifikaci problémů a sledování průběhu testování v čase.
Nejlepší funkce NightwatchJS
- Využijte Selenium WebDriver k interakci s webovými prohlížeči a zajistěte si tak podporu široké škály prohlížečů pro komplexní testování.
- Využijte komplexní knihovnu tvrzení k ověření stavu webových aplikací, včetně kontroly vlastností prvků a textového obsahu.
- Organizujte testovací kód pomocí modelu objektů stránky, čímž zlepšíte udržovatelnost a opětovnou použitelnost svého testovacího rámce.
- Pomocí testovacích háčků můžete spouštět kód před a po testech, což umožňuje efektivní nastavení a demontáž testovacích prostředí.
Omezení NightwatchJS
- NightwatchJS vyžaduje instalaci Node.js ve vašem systému, což zvyšuje složitost nastavení.
Ceny NightwatchJS
- Zdarma
Hodnocení a recenze NightwatchJS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. LambdaTest (nejlepší pro testování napříč prohlížeči a zařízeními)
LambdaTest je výkonná cloudová platforma, která poskytuje komplexní řešení pro testování napříč prohlížeči a platformami. Umožňuje vám snadno testovat vaše webové aplikace na široké škále reálných zařízení a prohlížečů, čímž zajišťuje kompatibilitu a výkon napříč různými operačními systémy, konfiguracemi a prostředími.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním funkcím umožňuje LambdaTest organizacím dodávat vysoce kvalitní webové aplikace, které fungují bezchybně na různých platformách. To v konečném důsledku zvyšuje spokojenost uživatelů a podporuje obchodní úspěch.
Nejlepší funkce LambdaTest
- Testujte webové stránky a aplikace na více než 2000 kombinacích prohlížečů a operačních systémů, abyste zajistili kompatibilitu a výkon na různých platformách.
- Identifikujte vizuální rozdíly mezi verzemi webových stránek nebo aplikací, abyste se ujistili, že aktualizace nemají negativní dopad na uživatelské rozhraní.
- Automaticky zaznamenávejte testovací relace a vytvářejte vizuální protokoly, které pomáhají při efektivním odstraňování problémů.
- Zaznamenávejte chyby přímo z testovacího rozhraní do nástrojů pro správu projektů, jako je ClickUp, a zefektivněte tak proces řešení problémů.
- Analyzujte podrobné informace o testovacích bězích, statistikách používání prohlížečů a metrikách výkonu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o testovacích strategiích na základě dat.
Omezení LambdaTest
- Někteří uživatelé mají pocit, že výkon je poněkud pomalejší.
- Náklady mohou být vyšší u malých týmů nebo projektů s omezeným rozpočtem.
Ceny LambdaTest
- Zdarma
- Automatizované testování desktopů – Linux: 39 $/paralelní test/měsíc
- Webová automatizace: 99 $/paralelní test/měsíc
- Automatizace webových a mobilních prohlížečů: 119 $/paralelní test/měsíc
- Webový a mobilní prohlížeč na reálném zařízení: 158 $/paralelní test/měsíc
Hodnocení a recenze LambdaTest
- G2: 4,5/5 (více než 1390 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 270 recenzí)
19. TestComplete (nejlepší pro integraci s oblíbenými nástroji)
TestComplete je univerzální nástroj pro automatizaci testování, který týmům umožňuje efektivně testovat webové, desktopové a mobilní aplikace na různých platformách. Poskytuje robustní řešení pro zajištění kvality a spolehlivosti vašeho softwaru.
Tento testovací nástroj umožňuje uživatelům generovat podrobné zprávy o výsledcích testů, metrikách pokrytí a trendech v čase. Tyto zprávy lze také snadno sdílet se zainteresovanými stranami a produktovými manažery.
Nejlepší funkce TestComplete
- Spravujte a znovu používejte úložiště objektů, abyste mohli efektivně identifikovat prvky uživatelského rozhraní a pracovat s nimi.
- Implementujte testování založené na datech, abyste mohli provádět stejné testovací případy s různými datovými sadami, což vám umožní simulovat více scénářů pro komplexní pokrytí.
- Pište skripty ve svém oblíbeném programovacím jazyce, včetně JavaScriptu, Pythonu, VBScriptu, C# a DelphiScriptu.
- Využijte hybridní engine pro rozpoznávání objektů, který kombinuje rozpoznávání na základě vlastností s vizuálním rozpoznáváním založeným na umělé inteligenci, aby přesně identifikoval dynamické prvky uživatelského rozhraní napříč různými technologiemi a platformami.
Omezení TestComplete
- Někteří uživatelé zaznamenali nižší stabilitu a pomalejší provádění.
Ceny TestComplete
Základní licence TestComplete
- Opraveno: 1 940 $
- Plovoucí: 3 875 $
Licence TestComplete Pro
- Opraveno: 3 015 USD
- Plovoucí: 6 029 $
TestComplete Advanced License: Cena na míru
Hodnocení a recenze TestComplete
- G2: 4,2/5 (95+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Přátelské připomenutí: Je důležité držet krok s nejnovějšími trendy a osvědčenými postupy v automatizovaném testování. Povzbuzujte svůj tým k účasti na školeních, webinářích a komunitních fórech, aby si rozšiřoval své dovednosti a sdílel znalosti.
20. Katalon (nejlepší pro týmy všech velikostí, od začátečníků po zkušené testery)
Katalon je komerční nástroj pro automatizaci testování, který podporuje testování webových aplikací, API a mobilních aplikací. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a komplexní sadu funkcí, díky čemuž je vhodný pro týmy všech velikostí.
Tento nástroj také podporuje spolupráci mezi členy týmu díky podpoře systémů pro správu verzí, jako je Git. To týmům umožňuje sledovat změny, sdílet testovací skripty a pracovat na testovacích projektech současně, což zvyšuje celkovou produktivitu.
Nejlepší funkce Katalonu
- Provádějte automatizované testování ve všech hlavních prohlížečích, včetně Chrome, Firefox, Safari a Internet Explorer.
- Zaznamenávejte své akce a generujte testovací skripty bez nutnosti rozsáhlých znalostí programování.
- Testujte aplikace pro iOS i Android, podporující nativní, hybridní a mobilní webové aplikace, abyste zajistili konzistentní zážitek napříč platformami.
- Využijte nástroj Object Spy od Katalonu k zachycení objektů během testování a podrobnému zobrazení jejich vlastností, abyste mohli vytvořit přesnější testovací skripty díky lepšímu porozumění prvkům uživatelského rozhraní.
Omezení Katalonu
- Někteří uživatelé zaznamenali při používání této platformy na svém notebooku zpoždění.
- Základní funkce, jako je paralelní provádění, nejsou k dispozici.
Ceny Katalonu
- Zdarma
- Premium: 218 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Katalonu
- G2: 4,5/5 (více než 105 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (705+ recenzí)
📖 Přečtěte si také: Agilní testování: klíč k vývoji vysoce kvalitního softwaru
Optimalizujte software a agilní řízení projektů pomocí ClickUp
Prozkoumali jsme 20 nejlepších nástrojů pro automatizované testování, z nichž každý nabízí jedinečné funkce a schopnosti, které vyhovují různým testovacím potřebám. Od všestrannosti Seleniumu přes moderní přístup Cypressu až po testovací schopnosti BrowserStack Automate – určitě najdete nástroj, který vyhovuje vašim konkrétním požadavkům.
Pokud však jde o nalezení komplexního řešení, které vyniká nad ostatními, ClickUp se jeví jako nejlepší volba pro týmy, které hledají jak testovací, tak projektové řízení.
ClickUp se hladce integruje s oblíbenými nástroji pro automatické testování a vylepšuje váš pracovní postup pomocí správy úkolů, Kanban tabulek a předem připravených šablon. To vám umožňuje efektivně spravovat testovací procesy a zároveň udržovat celý vývojový cyklus organizovaný.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zažijte budoucnost testování softwaru.