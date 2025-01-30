7 bezplatných šablon pro hodnocení softwaru, které můžete vyzkoušet v roce 2025

Hodnocení softwaru je zdlouhavý, ale velmi důležitý proces. Je třeba definovat kritéria hodnocení, vytvořit plán hodnocení, provést průzkum trhu, nechat software posoudit interními odborníky nebo skutečnými uživateli, shromáždit jejich názory a koordinovat více zainteresovaných stran.
Představte si, že byste každou akci sledovali a spravovali ručně. Pravděpodobně byste vynechali některé kroky a měli byste nekonzistentní data. To by způsobilo zpoždění při uvedení vašeho produktu na trh.
Šablony pro hodnocení softwaru vám pomohou lépe strukturovat procesy hodnocení. Poskytují standardní rámec pro zajištění kvality, měření spokojenosti uživatelů a testování bezpečnostních zranitelností.
Objevte základní stavební kameny efektivní šablony pro hodnocení softwaru a získejte přístup k sedmi bezplatným šablonám, které vám pomohou zefektivnit proces zavádění nebo implementace softwaru!
Co jsou šablony pro hodnocení softwaru?
Šablony pro hodnocení softwaru jsou strukturované dokumenty nebo rámce pro posuzování výkonu, kvality a použitelnosti softwarových řešení. Poskytují systematický přístup pro projektové manažery, vývojáře softwaru, týmy zajišťující kvalitu a obchodní analytiky k hodnocení softwarových aplikací a zajištění toho, že splňují požadavky uživatelů.
Řekněme, že vyvíjíte software pro automatizaci pracovních postupů. Šablona pro hodnocení softwaru vám poskytne podrobný kontrolní seznam, který zajistí, že software bude v souladu s obchodními cíli.
- Nabízí software všechny požadované funkce?
- Jak uživatelsky přívětivé je rozhraní?
- Je software dobře integrovatelný do stávajících systémů?
- Zvládne rostoucí potřeby podniku a větší datové soubory?
- Jaké jsou bezpečnostní funkce tohoto řešení?
- Je software cenově výhodný?
- Jakou úroveň zákaznické podpory poskytuje dodavatel softwaru?
Co dělá šablonu pro hodnocení softwaru dobrou?
Průzkum technologických trendů pro rok 2024 provedený společností Capterra odhalil, že 58 % amerických podniků lituje nákupu softwaru v posledních 12–18 měsících.
Chcete-li vytvořit softwarový produkt, který skutečně splňuje potřeby vašich zákazníků, potřebujete šablonu pro hodnocení softwaru, která vám pomůže posoudit technické funkce a zajistit, aby odpovídaly potřebám uživatelů.
Pro produktové manažery nebo vývojáře softwaru to znamená, že se během testovací fáze mohou lépe soustředit na uživatelský zážitek. Zde jsou klíčové funkce, které byste měli zohlednit v šabloně pro hodnocení softwaru:
- Přizpůsobitelnost: Musí být snadno přizpůsobitelný, aby bylo možné hodnotit různé typy softwaru.
- Struktura a srozumitelnost: Šablona musí obsahovat jasné sekce pokrývající relevantní aspekty hodnocení softwaru. Měla by být snadno srozumitelná, i pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
- Bodovací systém: Šablona pro hodnocení softwaru by měla mít konzistentní bodovací systém, který umožňuje hodnotit softwarová řešení na základě různých faktorů, jako je uživatelské rozhraní, integrace a kompatibilita.
- Podrobná kritéria: Pro každý hodnotící faktor by měly být stanoveny konkrétní sekce/otázky, aby bylo zajištěno důkladné posouzení.
- Kontrolní body shody: Šablona musí obsahovat část pro ověření shody softwaru s příslušnými předpisy.
- Perspektivy zainteresovaných stran: Zkontrolujte, zda šablona podporuje spolupráci a získávání podnětů od různých zainteresovaných stran, jako jsou IT manažeři, vývojáři softwaru a koncoví uživatelé.
- Kontrola verzí: Šablona pro hodnocení softwaru by měla obsahovat protokol změn s podrobnostmi o členovi týmu, který změny provedl. To pomáhá sledovat nové funkce a opravy chyb.
10 bezplatných šablon pro hodnocení softwaru
Zde je sedm bezplatných šablon pro hodnocení softwaru, které usnadňují porovnání softwarových řešení. ⬇️
1. Šablona heuristického hodnocení ClickUp
Složitý software může narušit pracovní postupy, což vede k chybám, nízké produktivitě a vysokým nákladům na školení. První věcí, kterou byste měli před vydáním softwaru otestovat, je tedy: Je uživatelsky přívětivý a snadno přizpůsobitelný? K posouzení kvality rozhraní můžete provést heuristické hodnocení, což je proces, při kterém odborníci aplikují zavedené pokyny k identifikaci nedostatků v použitelnosti, které mohou mít vliv na spokojenost uživatelů.
Šablona heuristického hodnocení ClickUp usnadňuje tento proces tím, že vašemu týmu poskytuje podrobný kontrolní seznam pro hodnocení softwaru, který slouží k posouzení rozhraní aplikace a její kvality na základě zásad použitelnosti, průmyslových standardů a požadavků klientů.
Tuto šablonu použijte k identifikaci uživatelských třenic, problémů s navigací a dalších nesrovnalostí v softwaru, které mohou ovlivnit uživatelský zážitek před uvedením produktu na trh. Organizuje všechny informace o hodnocení na jednom místě a automaticky vytváří testovací úkoly pro přidání nových funkcí nebo vylepšení.
Pomáhá řešit výzvy spojené s vývojem softwaru tím, že hodnotí nejdůležitější aspekty použitelnosti, jako například:
- Přístupnost: Je rozhraní přístupné pro technicky zdatné i technicky neznalé uživatele, včetně osob se zdravotním postižením?
- Efektivita: Jak rychle mohou uživatelé dokončit své úkoly?
- Přehlednost: Je rozhraní přehledné a srozumitelné?
- Zpětná vazba: Poskytuje prostor pro zpětnou vazbu od zákazníků?
- Náročnost osvojení: Je rozhraní vhodné pro začátečníky?
- Navigace: Je navigace jednoduchá?
- Prevence chyb: Existují opatření, která zabraňují uživatelům v provádění chyb?
- Flexibilita: Je pro uživatele snadné přepínat mezi funkcemi?
2. Šablona pro vývoj softwaru od ClickUp
Pokud hledáte jediný nástroj pro zefektivnění vývoje produktů, procesu návrhu a testování, vyzkoušejte šablonu pro vývoj softwaru od ClickUp. Pomáhá týmům pro vývoj produktů, návrh a hodnocení kvality (QA) spolupracovat, vytvářet produkty, hodnotit projekty a sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) vývoje softwaru.
Šablony pro vývoj softwaru, jako je tato, vám umožňují vytvořit vyhrazený prostor pro vývoj produktů. Tuto šablonu můžete použít k navrhování produktových plánů, správě sprintů, řešení požadavků na funkce a sledování vydávání produktů pomocí metodik Agile, Scrum nebo Kanban.
Šablona vám pomůže následujícím způsobem:
- Produktový plán a seznam nevyřízených úkolů: Prohlížejte si softwarové výstupy a jejich aktuální stav, vytvářejte plány, přijímejte požadavky na nové funkce a hlášení o chybách, spravujte seznam nevyřízených úkolů, vizualizujte závislosti a sledujte časové osy, abyste informovali všechny zúčastněné strany.
- Složka Design: Spolupracujte s designéry v kolaborativním prostoru, kde mohou přidávat a spravovat úkoly, propojovat nástroje jako Figma, implementovat cykly revizí, vytvářet funkční a vizuální aspekty produktu a dokumentovat správné poznámky pro každý krok.
- Squad 1 (Scrum sprints): Použijte předem připravené seznamy k plánování, sledování, správě a opakování sprintů. Spolehněte se na týmové dokumenty, abyste standardizovali požadavky na produkt a zdokumentovali role a odpovědnosti.
- Squad 2 (Kanban): Uspořádejte položky backlogu a aktualizujte pokrok pomocí karet s funkcí drag-and-drop. Provádějte denní standupy s předem připraveným zobrazením tabule a dokumentujte procesy a požadavky projektu.
- Testovací scénáře a případy: Vytvořte seznamy úkolů pro váš tým QA, aby mohl sestavit a zkontrolovat testovací případy a scénáře a sledovat vaše testovací běhy a protokoly.
- Technická složka: Použijte předem připravené formuláře pro hlášení chyb k dokumentaci potenciálních problémů a omezení a seznamu řešení, abyste standardizovali procesy hlášení chyb.
3. Šablona pro integraci softwaru od ClickUp
Šablona pro integraci softwaru ClickUp je užitečným nástrojem pro týmy, které plánují integraci různých softwarů. Zjednodušuje proces integrace tím, že vám pomáhá vizualizovat propojení mezi různými aplikacemi.
Šablona pro integraci softwaru obsahuje všechny potřebné integrační kódy, což usnadňuje údržbu a aktualizaci všech aplikací na jednom místě. Můžete ji použít k vytvoření úkolů souvisejících s integrací a jejich přiřazení členům týmu.
Šablona vám také pomůže spolupracovat s partnery a dodavateli, čímž se zlepší celkové náklady a kvalita projektu. Zde je návod, jak tuto šablonu co nejlépe využít:
- Přidejte šablonu do svého pracovního prostoru
- Vytvořte projekty pro každý integrační cíl
- Přiřazujte a organizujte úkoly pomocí 15 stavů
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami a brainstormujte
- Nastavte si oznámení, abyste byli vždy informováni
- Sledujte úkoly, abyste zajistili maximální efektivitu a produktivitu
4. Šablona protokolu změn softwaru od ClickUp
V rámci testování použitelnosti možná budete muset do softwaru přidat nebo upravit některé funkce. Zaznamenávání těchto změn je nezbytné pro porozumění tomu, jak se software během testování použitelnosti vyvíjel.
Šablona ClickUp pro záznamy o změnách softwaru tento proces zjednodušuje tím, že nabízí vyhrazený prostor pro dokumentaci všech aktivit souvisejících se softwarem. Tato šablona může sloužit jako centralizovaný záznam aktualizací, oprav chyb a úprav vašeho testovacího projektu.
Tato šablona obsahuje centralizovanou databázi, organizovanou historii a vizuální časovou osu, které pomáhají spravovat celý životní cyklus testování použitelnosti.
Využijte je k:
- Sledujte změny softwaru krok za krokem vytvářením vlastních stavů úkolů.
- Organizujte a kategorizujte změny softwaru pomocí štítků a atributů, abyste zlepšili přehlednost pro tým a zainteresované strany.
- Vylepšete sledování změn softwaru pomocí komentářů, automatizujte vytváření testovacích úkolů a mnoho dalšího.
5. Šablona pro testování použitelnosti od ClickUp
Je váš produkt připraven na beta verzi? S šablonou pro testování použitelnosti od ClickUp to bude snazší. Tato šablona na bílé tabuli vám pomůže shromažďovat a organizovat zpětnou vazbu k produktu a poznatky z testování uživatelů. Můžete ji také použít ke sledování výsledků testů použitelnosti a plánování iterací nebo vylepšení podle potřeby.
Tento vzor pomáhá hodnotit uživatelský zážitek následujícím způsobem:
- Rychleji identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit
- Zlepšete uživatelský komfort tím, že vyřešíte zjištěné problémy pomocí konkrétních úkolů v ClickUp.
- Shromažďujte zpětnou vazbu o tom, jak uživatelé interagují s vaším produktem.
- Získejte podrobné informace o celkovém úspěchu vašeho produktového designu.
6. Šablona plánu testování použitelnosti od ClickUp
Pokud právě pracujete na prototypu a chcete vědět, jak s ním uživatelé pracují před finálním vydáním, je čas vypracovat plán testování použitelnosti. Pomůže vám včas identifikovat potřeby uživatelů, potenciální slabá místa a očekávání, což vám umožní vytvořit produkt zaměřený na uživatele.
S šablonou plánu testování použitelnosti ClickUp můžete plánovat a organizovat komplexní uživatelské testy. Šablona nabízí vlastní pole, jako je název a popis projektu, tým, testovací metoda, vedoucí testování a průběh testování, které slouží k třídění dat a zaměření se na priority.
Tuto šablonu můžete použít k nastínění cílů testování, přípravě zdrojů, nastavení testovacích prostředí, analýze dat a vytváření zpráv o zpětné vazbě od zákazníků.
7. Šablona pro hodnocení softwaru v Excelu od pdfFiller
Šablona pro hodnocení softwaru Excel od pdfFiller pomáhá posoudit vlastnosti, výkon a funkce softwaru.
Řekněme, že testujete nástroj pro kontrolu kódu s uživatelskou testovací skupinou. Tuto šablonu můžete použít jako kontrolní seznam, který uživatelům pomůže při hodnocení řešení. Takto zjistíte, jak software splňuje potřeby zákazníků.
Šablona také umožňuje uživatelům přidávat obrázky, zvýrazňovat text a zanechávat komentáře. Jakmile obdržíte zpětnou vazbu od uživatelů, sdílejte šablonu se zainteresovanými stranami, abyste zdůraznili jejich připomínky. Zde je návod, jak tuto šablonu používat:
- Stanovte si účel hodnocení
- Shromážděte potřebné informace o benchmarkingu v oboru
- Stanovte klíčová hodnotící kritéria
- Otestujte každé kritérium s uživateli
- Shrňte zjištění a nabídněte doporučení k produktům
Zefektivněte proces hodnocení softwaru pomocí ClickUp
Řešení problémů uživatelů a zkrácení doby uvedení produktu na trh jsou dvě klíčové priority každého softwarového projektu.
Abyste mohli tyto priority splnit, potřebujete efektivní systém hodnocení softwaru, který vám pomůže spravovat měnící se požadavky uživatelů a potřeby zainteresovaných stran, hodnotit uživatelské zkušenosti a identifikovat potenciální rizika.
I když to zní složitě, celý tento proces můžete optimalizovat pomocí šablon pro hodnocení softwaru od ClickUp. Od zefektivnění vývoje a testování uživatelů až po podrobné kontrolní seznamy pro informované rozhodování – tyto šablony pro hodnocení softwaru vám pomohou se všemi aspekty hodnocení softwaru.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp, abyste mohli systematicky hodnotit software a zvýšit spokojenost uživatelů.