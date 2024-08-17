Jak vytvořit a implementovat kontrolní seznam QA

Váš tým se chystá spustit nový e-commerce web, který slibuje plynulý nákupní zážitek s inovativními funkcemi a uživatelsky přívětivým, responzivním designem. Bez spolehlivého kontrolního seznamu QA však riskujete problémy, jako jsou nefunkční odkazy, pomalé načítání stránek nebo selhání platební brány – problémy, které mohou uživatele frustrovat a odradit.
Dobře strukturovaný kontrolní seznam pro zajištění kvality vám pomůže vyhnout se těmto úskalím tím, že ověří, zda všechny funkce webových stránek fungují podle očekávání na různých zařízeních a prohlížečích, a otestuje dobu načítání stránek a jejich odezvu, aby zajistil plynulý uživatelský zážitek. Pomáhá také zkontrolovat, zda všechny interaktivní prvky, jako jsou formuláře a tlačítka, fungují správně.
Bez něj riskujete chaos při řešení problémů po spuštění, což může být nákladné a poškodit důvěryhodnost vaší společnosti. Tento článek vám ukáže, jak vytvořit komplexní kontrolní seznam QA, který ochrání váš projekt před těmito riziky a připraví půdu pro úspěšné a hladké spuštění.
Kompletní kontrolní seznam QA pro webové stránky
Podrobný kontrolní seznam pro zajištění kvality (QA) webových stránek je vaším průvodcem pro odhalení a opravu problémů dříve, než ovlivní vaše uživatele. V této části rozebíráme jednotlivé kroky komplexního kontrolního seznamu pro zajištění kvality webových stránek a poskytujeme jasné pokyny, které vám pomohou pokrýt všechny kritické oblasti testování kvality webových stránek.
Zde je přehled kontrolního seznamu:
TL;DR kontrolní seznam pro proces testování webových stránek
Fáze 1: Příprava
- Analyzujte požadavky na srozumitelnost a úplnost
- Vytvořte testovací data odrážející reálné scénáře, včetně okrajových případů.
Fáze 2: Školení a role
- Posuďte dovednosti testerů a poskytněte jim cílené školení.
- Vytvořte jasnou matici RACI pro role týmu.
Fáze 3: Plán QA
- Začleňte posouzení rizik do plánu QA.
- Definujte KPI pro účinnost testování
Fáze 4: Nastavení testovacího prostředí
- Zaveďte kontrolu verzí pro testovací prostředí.
- Zabezpečte citlivá data v souladu s předpisy
Fáze 5: Provedení testů
- Upřednostněte testovací případy podle rizika a dopadu
- Automatizujte opakující se testovací případy, kde je to možné.
Fáze 6: Funkční testování
- Testujte v různých prohlížečích a na různých zařízeních, abyste zajistili konzistentní uživatelský zážitek.
- Zahrňte testování přístupnosti s uživateli se zdravotním postižením.
Fáze 7: Testování výkonu
- Simulujte reálné zatížení uživateli a najděte úzká místa.
- Otestujte limity systému z hlediska škálovatelnosti
Fáze 8: Testování použitelnosti
- Vyhodnoťte intuitivnost a estetiku uživatelského rozhraní.
- Testujte UX z pohledu cílové skupiny
Fáze 9: Testování zabezpečení
- Zkontrolujte infrastrukturu, aplikace a síť, zda neobsahují slabá místa.
- Proveďte simulované útoky a zajistěte soulad s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
Fáze 10: Kontrola obsahu a SEO
- Zkontrolujte úplnost a správnost veškerého obsahu.
- Zajistěte, aby byly postaráno o všechny prvky SEO na stránce.
Fáze 11: Údržba
- Po provedení změn spusťte regresní testy.
- Provádějte průběžné shromažďování zpětné vazby ohledně použitelnosti
Fáze 12: Řešení chyb
- Používejte systém sledování vad pro správu životního cyklu chyb.
- Upřednostněte a znovu otestujte opravené chyby
Fáze 13: Vytvoření testovací zprávy
- Vytvářejte podrobné testovací zprávy s výsledky provedení a pokrytím.
- Analyzujte výsledky z hlediska trendů a oblastí, které je třeba zlepšit.
Fáze 1: Příprava
Než začnete s procesem QA, nezapomeňte definovat rozsah testování a identifikovat cílová zařízení a prohlížeče. Budete muset nastavit testovací prostředí a zajistit, aby všechny funkce byly kompletní a připravené k testování. Nakonec před testováním vytvořte zálohu aktuálního stavu, abyste předešli ztrátě cenných dat.
- Kromě pochopení funkcí, cílové skupiny a očekávaného výkonu analyzujte požadavky z hlediska potenciálních nejasností, konfliktů nebo chybějících informací. Tento proaktivní přístup zabrání nedorozuměním v pozdější fázi cyklu.
- Při vytváření testovacích dat zohledněte reálné datové vzorce a okrajové případy. Například u registračního formuláře uživatele zahrňte platná, neplatná a hraniční data (např. maximální počet znaků, speciální znaky atd.).
- Zapojte zainteresované strany do vytváření testovacích dat, abyste zajistili, že budou odpovídat reálným scénářům, včetně testování pozitivních, negativních a hraničních hodnot.
Fáze 2: Školení a role
Věděli jste, že jasně definované role mohou výrazně snížit množství oprav a zlepšit celkovou efektivitu projektu? Přibližně 80 % projektových manažerů se domnívá, že správa projektového portfolia, která zahrnuje definování rolí, je klíčovým faktorem ovlivňujícím obchodní úspěch.
- Proveďte důkladné posouzení dovedností testerů, abyste zjistili, co je třeba ještě naučit. Přizpůsobte školení konkrétním požadavkům projektu a zaměřte se na nástroje, metodiky a znalosti v dané oblasti.
- Vytvořte jasnou RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) matici, abyste předešli zmatkům a zajistili odpovědnost. Pravidelná komunikace a spolupráce mezi týmy jsou nezbytné.
Fáze 3: Plán QA
- Začleňte posouzení rizik do plánu zajištění kvality, abyste identifikovali potenciální výzvy a strategie jejich zmírnění. To pomůže stanovit priority testovací fáze a efektivně alokovat zdroje pro komplexní testování.
- Definujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro měření účinnosti testování, jako je hustota defektů, pokrytí testovacích případů a efektivita provádění testů.
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně kontrolujte a aktualizujte plán QA v průběhu vývoje projektu, aby byl v souladu s cíli projektu.
Fáze 4: Nastavení testovacího prostředí
- Zaveďte systém správy verzí pro testovací prostředí, abyste mohli sledovat změny a v případě potřeby usnadnit vrácení zpět.
- Zajistěte bezpečné zacházení s citlivými údaji v testovacím prostředí, aby byly dodrženy předpisy na ochranu údajů.
- Zvažte použití virtualizace nebo cloudových prostředí pro rychlejší nastavení a škálovatelnost.
Fáze 5: Provedení testů
- Upřednostněte testovací případy na základě rizika, kritičnosti a dopadu na podnikání. To pomáhá soustředit úsilí při testování výkonu na oblasti s vysokou hodnotou.
- Identifikujte příležitosti k automatizaci opakujících se testovacích případů za účelem zvýšení efektivity a pokrytí testů.
- Kromě skriptovaných testovacích případů použijte také explorativní testování, abyste odhalili neočekávané problémy.
Fáze 6: Testování funkčnosti a kompatibility
Součástí funkčního testování je kontrola všech odkazů (interních, externích a kotevních) a identifikace a oprava nefunkčních odkazů. Měli byste také otestovat vstupní formuláře z hlediska validace a odesílání dat.
Ověřte, zda se chybové zprávy zobrazují správně a zda funkce vyhledávání vrací správné nebo očekávané výsledky. Nejdůležitější je ověřit, zda funguje ověřování uživatelů (přihlášení/odhlášení).
Testujte na různých prohlížečích a mobilních zařízeních, abyste zajistili konzistentní uživatelský zážitek. Zvažte použití nástrojů pro testování kompatibility prohlížečů, abyste proces urychlili.
Zapojte uživatele se zdravotním postižením do procesu testování, abyste získali cennou zpětnou vazbu a zajistili soulad s normami přístupnosti.
💡 Tip pro profesionály: Proveďte testování použitelnosti společně s funkčním testováním, abyste včas odhalili potenciální problémy s použitelností.
Fáze 7: Testování výkonu
Věděli jste, že až 74 % návštěvníků může opustit váš web, pokud se načítá déle než pět sekund?
V rámci testování výkonu by tým měl pečlivě kontrolovat dobu načítání každé stránky. Optimalizujte obrázky a multimediální obsah, abyste zajistili rychlejší načítání.
Simulujte reálné zatížení uživateli a provádějte zátěžové testy, abyste identifikovali úzká místa výkonu a optimalizovali systémové zdroje. Posuňte systém za jeho limity, abyste posoudili jeho mezní bod a odhalili potenciální problémy se škálovatelností.
Pomocí nástrojů pro monitorování výkonu sledujte klíčové ukazatele výkonu a identifikujte poklesy výkonu.
Fáze 8: Testování použitelnosti
Vyhodnoťte uživatelské rozhraní softwaru z hlediska intuitivnosti, uživatelské přívětivosti a vizuální estetiky. Ujistěte se, že prvky uživatelského rozhraní jsou dobře organizované, konzistentní a esteticky příjemné:
- Zajistěte konzistentnost fontů, barev a rozvržení.
- Zkontrolujte čitelnost textu a zarovnání obsahu.
- Ověřte stavy při najetí myší a klikatelné prvky
- Prohlédněte si modely, vyskakovací okna a oznámení.
Posuďte uživatelský zážitek z pohledu cílové skupiny. Identifikujte všechny problémy s použitelností, které by mohly uživatelům bránit v dosažení jejich cílů na webových stránkách.
💡 Tip pro profesionály: Proveďte testování použitelnosti s různorodou skupinou účastníků, abyste získali širší perspektivu. Nezapomeňte zahrnout testování přístupnosti pro uživatele se speciálními potřebami, včetně souladu s pokyny pro přístupnost webového obsahu (WCAG).
Fáze 9: Testování zabezpečení
Začněte se základy. Zkontrolujte platnost certifikátu SSL. Otestujte zranitelnost vůči SQL injekcím.
Ověřte bezpečný přenos dat (HTTPS) a proveďte kontroly zabezpečení hesel.
Poté přejděte k pokročilému testování, které zahrnuje:
- Identifikace potenciálních slabých míst v infrastruktuře, aplikacích a síti s cílem zabránit neoprávněnému přístupu a narušení dat
- Simulace reálných útoků za účelem odhalení zranitelností a posouzení odolnosti proti škodlivým hrozbám
- Zajištění souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů (např. GDPR, CCPA) za účelem ochrany uživatelských údajů
- Ověřte, zda váš kód splňuje standardy bezpečného kódování, abyste minimalizovali zranitelnost.
- Testování účinnosti mechanismů ověřování a autorizace uživatelů za účelem zabránění neoprávněnému přístupu
Fáze 10: Kontrola obsahu a optimalizace pro vyhledávače (SEO)
Do tohoto kroku zapojte své odborníky na obsah a SEO, abyste:
- Zkontrolujte text z hlediska pravopisných a gramatických chyb.
- Ověřte, zda se všechny obrázky a videa načítá správně.
- Zkontrolujte, zda neobsahuje náhradní obsah, který je třeba nahradit.
- Zajistěte optimalizaci meta titulků a popisů
- Zkontrolujte správné použití záhlaví (H1, H2 atd.).
- Ověřte soubory sitemap.xml a robots.txt.
- Otestujte URL adresy stránek z hlediska správné struktury a čitelnosti.
Fáze 11: Údržba
- Proveďte podskupinu testovacích případů , abyste se ujistili, že nové změny nebo opravy chyb nezpůsobily nechtěné vedlejší účinky.
- Proveďte rychlou kontrolu správnosti, abyste ověřili základní funkce webových stránek po každém sestavení nebo nasazení.
- Provádějte průběžné testování použitelnosti, abyste získali zpětnou vazbu ohledně uživatelské zkušenosti s webovými stránkami a identifikovali oblasti, které je třeba vylepšit.
💡 Tip pro profesionály: Zaveďte rámec pro průběžné testování, abyste automatizovali regresní a kouřové testy a získali tak rychlejší zpětnou vazbu.
Fáze 12: Řešení chyb
- Používejte robustní systém sledování chyb k dokumentování a sledování nahlášených chyb během celého jejich životního cyklu.
- Upřednostněte chyby podle jejich závažnosti a dopadu na funkčnost webových stránek a uživatelský zážitek.
- Znovu otestujte opravené chyby, abyste se ujistili, že byly správně vyřešeny a nezpůsobily nové problémy.
💡 Tip pro profesionály: Používejte jasný a konzistentní formát hlášení vad, abyste usnadnili efektivní komunikaci, ověřování dat a sledování.
Fáze 13: Vytvoření testovací zprávy
- Vytvářejte podrobné testovací zprávy shrnující výsledky provedených testů, podrobnosti o vadách a celkové pokrytí testů.
- Důkladně analyzujte výsledky testů , abyste identifikovali trendy, vzorce a oblasti, které je třeba v testovacím procesu vylepšit.
- Sdílejte testovací zprávy se zainteresovanými stranami , abyste zvýšili transparentnost a budovali důvěru v produkt.
Zde je vzorový kontrolní seznam pro zajištění kvality, který vám pomůže začít:
|Oblast testování
|Položky kontrolního seznamu
|Požadavky
|Kompletní a jednoznačný?
|Testovací data
|Zahrnuje kladné, záporné a mezní hodnoty?
|Testovací případy
|V souladu s požadavky?
|Testovací prostředí
|Odpovídá to produkčnímu prostředí?
|Funkční testování
|Byly otestovány všechny základní funkce?
|Testování výkonu
|Splňuje požadavky na výkon?
|Testování použitelnosti
|Uživatelsky přívětivé rozhraní?
|Testování bezpečnosti
|Byly identifikovány a odstraněny zranitelnosti?
|Sledování chyb
|Byly zaznamenány, sledovány a vyřešeny všechny chyby?
|Zkušební zprávy
|Komplexní a informativní?
Vytvoření kontrolního seznamu QA a správa celkového procesu QA pomocí ClickUp
Připadá vám výše uvedený kontrolní seznam příliš složitý, i když máte k dispozici více než kompetentní vývojový a testovací tým? To je zcela přirozené – koneckonců je třeba promyslet a naplánovat spoustu věcí.
Ale nemusíte to dělat sami. Správné nástroje mohou tento proces zjednodušit do takové míry, že se bude zdát téměř zcela automatizovaný.
Ptáte se, jaké nástroje?
Odpovědí je ClickUp, univerzální nástroj pro správu projektů, který vám pomůže udržet přehled o kontrolních seznamech QA a zefektivnit celý proces QA (a další mezifunkční pracovní postupy) na jednom místě.
Seznamy úkolů ClickUp
Kontrolní seznamy úkolů ClickUp jsou výkonné nástroje pro vytváření a správu kontrolních seznamů QA, které poskytují strukturovaný a efektivní způsob zajištění kvality v projektech.
Zde je návod, jak můžete tuto budoucnost využít pro maximální užitek:
- Vytvořte podrobné kontrolní seznamy s podúkoly a vnořenými kontrolními seznamy, abyste rozdělili procesy kontroly kvality na zvládnutelné kroky. Pro kontrolu kvality můžete vytvořit hlavní položku kontrolního seznamu, například „Testování funkčnosti“, a přidat podúkoly, jako jsou „Testování jednotek“ a „Testování přijatelnosti uživatelem“.
- Přiřaďte konkrétní položky kontrolního seznamu členům týmu a nastavte termíny, abyste zajistili odpovědnost a včasné dokončení. Můžete například přiřadit vývojáři položku „Zkontrolovat kód“ s termínem, abyste zajistili, že kód bude zkontrolován před termínem vydání.
- Nastavte závislosti mezi položkami kontrolního seznamu , abyste zajistili, že úkoly budou dokončeny ve správném pořadí. Nastavte závislost „Nasazení do testovacího prostředí“ na dokončení „Integračního testování“, abyste zajistili, že testování bude provedeno před nasazením.
- Přidejte vlastní pole k položkám kontrolního seznamu, abyste zachytili další informace, jako je priorita, stav nebo typ testu QA. Pomocí vlastního pole označte prioritu každého úkolu QA, což týmu pomůže soustředit se nejprve na položky s vysokou prioritou.
- Přidejte komentáře a přiložte soubory k položkám kontrolního seznamu, abyste získali podrobné pokyny a dokumentaci. Přiložte svůj testovací skript a přidejte komentáře s konkrétními pokyny pro testování k položce kontrolního seznamu „Funkční testování“.
- Sledujte průběh vyplňování kontrolního seznamu v reálném čase. Sledujte celkový průběh procesu kontroly kvality prostřednictvím procenta vyplnění kontrolního seznamu.
Zde je příklad scénáře. Řekněme, že spravujete proces zajištění kvality pro vydání softwaru.
Váš kontrolní seznam úkolů ClickUp může vypadat například takto:
Vytvořte plán QA
- Definujte rozsah a cíle
- Přiřaďte role a odpovědnosti v oblasti QA
Kontrolní seznam před testováním
- Zkontrolujte požadavky
- Nastavte testovací prostředí
- Připravte testovací data
Kontrolní seznam pro testování
- Testování jednotek Přiřadit vývojáři Připojit testovací skripty
- Přiřadit vývojáři
- Připojte testovací skripty
- Integrační testování Nastavení závislostí Přidání vlastního pole pro prioritu
- Nastavte závislosti
- Přidejte vlastní pole pro prioritu
- Testování přijatelnosti uživateli Pozvěte zainteresované strany Shromážděte zpětnou vazbu
- Pozvěte zainteresované strany
- Shromažďujte zpětnou vazbu
- Přiřadit vývojáři
- Připojte testovací skripty
- Nastavte závislosti
- Přidejte vlastní pole pro prioritu
- Pozvěte zainteresované strany
- Shromažďujte zpětnou vazbu
Kontrolní seznam po testování
- Zaznamenejte výsledky testů
- Hlaste chyby a problémy
- Znovu otestujte vyřešené problémy
ClickUp Brain
Můžete dokonce využít AI funkce ClickUp Brain k brainstormingu možných úkolů a podúkolů ve vašem kontrolním seznamu. Stačí zadat příkaz v přirozeném jazyce (jak je znázorněno na obrázku níže) a poté upravený kontrolní seznam přizpůsobit vašemu pracovnímu postupu.
Platforma ClickUp pro řízení softwarových týmových projektů
A co víc?
Platforma ClickUp pro řízení softwarových týmových projektů zjednodušuje celý vývojový cyklus tím, že spojuje mezifunkční týmovou práci, nástroje a znalosti do jednoho centra.
Díky funkcím, jako jsou nástroje založené na umělé inteligenci pro rychlé sledování plánů, flexibilní a agilní pracovní postupy, přehledné vizuální plány a zjednodušené sledování chyb, pomáhá ClickUp softwarovým týmům plánovat, vytvářet a dodávat produkty rychleji a efektivněji – to vše na jedné platformě.
Přečtěte si také: ClickUp mění pravidla hry pro týmy zabývající se vývojem softwaru
Můžete také použít šablonu kontrolního seznamu projektu ClickUp a přizpůsobit ji tak, aby splňovala vaše požadavky na kontrolní seznam QA, místo abyste kontrolní seznam psali od začátku.
Šablona poskytuje strukturovaný přístup k organizaci úkolů QA a zajišťuje, že nic nebude opomenuto. Kontrolní seznam můžete přizpůsobit konkrétním potřebám vašeho procesu QA, včetně různých fází a kritérií.
Každou položku v kontrolním seznamu lze považovat za úkol, což umožňuje podrobné sledování a správu. Týmy mohou hladce spolupracovat, přičemž každý člen může aktualizovat kontrolní seznam a sledovat pokrok.
Jak používat tuto šablonu:
- Pomocí vlastních polí rozlišujte mezi kritickými a nekritickými úkoly QA, což umožňuje stanovení priorit.
- Vytvořte závislosti, abyste se vyhnuli zahájení úkolu QA před dokončením jeho předpokládaných úkolů.
- Připojte testovací případy, hlášení o chybách nebo referenční dokumenty k úkolům QA pro snadný přístup.
- Využijte data o sledování času k optimalizaci přidělování zdrojů a zlepšení budoucích procesů kontroly kvality.
Použití ClickUp jako nástroje pro sledování chyb a projektů při zefektivňování kontrolních seznamů QA
Přizpůsobitelná platforma ClickUp, funkce pro spolupráci a reportování v reálném čase zefektivňují sledování chyb a správu problémů:
- Přizpůsobené pracovní postupy: Vytvářejte vlastní procesy s flexibilními funkcemi, jako jsou vlastní pole, stavy úkolů a ClickApps.
- Vylepšená týmová práce: Efektivně spolupracujte pomocí digitálních tabulek, dokumentů, komentářů a chatu v reálném čase.
- Přehledné přehledy: Vytvořte si vlastní dashboardy, abyste získali celkový přehled o svém procesu QA.
- Agilní: Použijte zobrazení tabule ClickUp pro odstraňování chyb, správu úkolů a plánování sprintů.
- Efektivní příjem chyb: Zefektivněte hlášení chyb pomocí přizpůsobených formulářů pro softwarové týmy.
- Šablony kontrolních seznamů připravené k použití : Využijte předem připravené šablony pro sledování chyb a řešení problémů.
Například šablona ClickUp Bug and Issue Tracking Template poskytuje komplexní řešení pro správu, hlášení a sledování úkolů pro softwarové týmy. Tato šablona pomáhá projektovým týmům řídit pokrok, snižovat rizika a optimalizovat zdroje.
Jedná se o centralizované centrum pro řešení chyb a problémů, které podporuje spolupráci mezi odděleními s cílem zajistit konzistentní komunikaci, včasné řešení a lepší přehlednost projektů. Tuto šablonu můžete použít ke zjednodušení vytváření front chyb, zpráv, poznámek ke sprintům a produktových přehledů.
Podobně šablona testovacích případů ClickUp poskytuje strukturovaný a organizovaný způsob správy a sledování testovacích případů.
Takto pomůže vašemu týmu zajišťujícímu kvalitu:
- Umožňuje týmům QA systematicky organizovat testovací případy a zajišťuje, že každý testovací případ je dobře zdokumentován a snadno přístupný.
- Umožněte týmům QA zefektivnit vytváření, přiřazování a sledování testovacích případů. Tím se sníží čas strávený administrativními úkoly a umožní se větší zaměření na skutečné testovací činnosti.
- Pomáhá udržovat přehlednou matici sledovatelnosti, propojuje testovací případy s příslušnými požadavky a zajišťuje, že testovací případy pokrývají všechny požadavky. To je zásadní pro zajištění úplnosti testování.
Rychlé tipy
- Začněte nastavením šablony testovacího případu ClickUp ve svém pracovním prostoru ClickUp. Přizpůsobte šablonu tak, aby vyhovovala vašim konkrétním testovacím potřebám, přidáním vlastních polí, kontrolních seznamů a závislostí úkolů.
- Pomocí šablony vytvořte a zdokumentujte každý testovací případ, včetně všech relevantních podrobností, jako jsou testovací kroky, očekávané výsledky a skutečné výsledky. Zajistěte, aby každý testovací případ byl propojen s odpovídajícím požadavkem.
- Po dokončení testování zkontrolujte výsledky a analyzujte data pomocí funkcí pro vytváření zpráv a dashboardů. Identifikujte případné problémy nebo mezery v testování a podle potřeby přijměte nápravná opatření.
Šablona testovací zprávy ClickUp je dalším skvělým nástrojem, který vám pomůže zefektivnit procesy testování.
Tento šablona přináší týmům QA následující výhody:
- Poskytuje jediné místo pro ukládání všech testovacích zpráv, což členům týmu usnadňuje přístup k testovacím datům, jejich kontrolu a aktualizaci.
- Usnadňuje lepší komunikaci mezi týmy QA a dalšími zúčastněnými stranami tím, že poskytuje jasné a podrobné testovací zprávy, které lze snadno sdílet.
- Hladce se integruje s funkcemi správy úkolů a sledování chyb ClickUp, což zajišťuje, že chyby nalezené během testování jsou sledovány a efektivně řešeny.
- Zajišťuje komplexní pokrytí testů poskytnutím strukturovaného formátu pro dokumentaci testovacích případů, výsledků a pozorování.
Rychlé tipy
- Přizpůsobte pole tak, aby odpovídala konkrétním potřebám vašeho projektu. Zahrňte pole jako ID testovacího případu, popis, očekávaný výsledek, skutečný výsledek, stav a závažnost.
- Pomocí šablony zdokumentujte každý testovací případ, včetně podrobných kroků, očekávaných výsledků a všech nezbytných postupů pro nastavení nebo demontáž.
- Během provádění testů aktualizujte testovací případy o skutečné výsledky, poznámky a všechny nalezené chyby. Pro snadné sledování propojte chyby s příslušnými testovacími případy.
- Použijte různé pohledy ke sledování průběhu testování. Například pomocí pohledu Tabule můžete přesouvat testovací případy mezi různými fázemi (např. Úkoly, Probíhá, Dokončeno).
- Povzbuzujte členy týmu, aby používali komentáře a zmínkys k diskusi o testovacích případech a vadách, aby všichni byli informováni a problémy byly rychle vyřešeny.
A konečně, šablona ClickUp Test Management Template je nezbytná pro týmy vývojářů softwaru, aby zajistily spolehlivost a připravenost svých produktů k vydání.
Tato šablona zjednodušuje správu testů tím, že vám umožňuje sledovat pokrok, spravovat plány testování, monitorovat výsledky a spolupracovat na opravách chyb a požadavcích na nové funkce.
Zajištění kvality softwaru a spokojenosti uživatelů
Díky komplexnímu, dobře strukturovanému kontrolnímu seznamu QA a použití správných nástrojů mohou týmy QA zvýšit efektivitu, zlepšit spolupráci a dodávat vysoce kvalitní produkty. Takový kontrolní seznam je živým dokumentem, který by měl být průběžně revidován a aktualizován, aby se přizpůsoboval měnícím se požadavkům projektu.
Díky všestranným funkcím ClickUp a předem připraveným šablonám kontrolních seznamů je tento proces snazší a efektivnější.
Vyzkoušejte ClickUp a provádějte testování kvality bez problémů!