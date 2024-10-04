Porozumění testování černé skříňky, bílé skříňky a šedé skříňky

Software může vypadat bezchybně, dokud nenarazí na překážku, a najednou se vše zhroutí.
Pro vývojáře a testery může být výběr správné testovací metody rozdílem mezi hladkým průběhem a noční můrou v podobě žádostí o podporu.
Testování typu black box, white box a grey box nabízí různé způsoby zkoumání softwaru – od toho, jak s ním uživatelé pracují, až po to, co se děje „pod kapotou“.
Je však důležité vědět, který z nich použít a kdy, abyste odhalili problémy dříve, než ony odhalí vás.
Podívejme se, jak každá z těchto metod funguje a jak vybrat tu správnou pro váš projekt. 📝
Porozumění testování černé skříňky
Testování černé skříňky je metoda testování softwaru bez znalosti jeho vnitřního fungování.
Řekněme, že testujete funkci přihlášení v mobilní bankovní aplikaci. Při testování černé skříňky byste se nedívali na kód, který zpracovává přihlášení.
Místo toho byste testovali, zda se aplikace chová podle očekávání, když zadáte různé vstupy, jako jsou správné přihlašovací údaje, nesprávná hesla nebo dokonce prázdná pole.
Soustřeďte se pouze na to, zda se do aplikace můžete přihlásit nebo zda se zobrazí příslušná chybová zpráva, nikoli na to, jak aplikace tyto vstupy zpracovává v pozadí.
Kdy použít techniky testování černé skříňky
Ačkoli funkční testování je nejběžnějším typem testování černé skříňky, tato testovací technika je prospěšná i v několika dalších scénářích.
Funguje dobře pro testování přijatelnosti uživatelem (UAT), kde skuteční uživatelé ověřují, zda software splňuje jejich požadavky, aniž by rozuměli kódu.
Tato metoda je účinná také při integračním testování, kde hodnotí, jak různé komponenty spolupracují, aniž by se zabývala jejich vnitřní strukturou. Například při hodnocení nástrojů pro správu výkonu pomáhá testování černé skříňky zajistit, že všechny funkce spolu hladce spolupracují.
Po jakékoli aktualizaci zajistí regresní testování metodami černé skříňky, že stávající funkce zůstanou neporušené.
Navíc umožňuje testerům hodnotit aplikace třetích stran z pohledu uživatele se zaměřením na výkon, spolehlivost a snadnost použití – také nazývané nefunkční testování.
Výhody
- Ověřuje, zda software splňuje očekávání uživatelů.
- Poskytuje nestranný pohled, protože testeři nepotřebují znalosti interního kódu.
- Odhaluje problémy s použitelností a integrací, které jiné metody mohou přehlédnout.
- Platí pro různé fáze vývoje, včetně testování systému a akceptačního testování.
Omezení
- Opomíjí chyby související s vnitřní logikou nebo strukturou kódu.
- Méně účinné u složitých systémů, kde je klíčové porozumění vnitřnímu fungování.
- Může vést k redundantním testovacím případům, které se zaměřují pouze na vstupy a výstupy.
- Potenciálně neúplné pokrytí testováním kvůli nedostatečnému vhledu do kódu
Příklady testování černé skříňky
Testování černé skříňky se zaměřuje na to, co software dělá, nikoli jak to dělá. Zde je několik běžných příkladů:
- Zpracování plateb: Testeři zkoumají různé platební možnosti, aby zajistili správný průběh transakcí, včetně toho, jak aplikace zpracovává zamítnuté platby.
- Odeslání formuláře: Když uživatelé vyplňují registrační formulář, testeři vyhodnocují, jak systém reaguje na vyplněné údaje, chybějící informace a nesprávné formáty.
- Funkce nákupního košíku: Na e-commerce webu testeři ověřují, zda přidání a odebrání položek správně aktualizuje celkovou cenu.
- Funkce vyhledávání: Testeři černé skříňky zadávají různé vyhledávací termíny, aby zjistili, zda aplikace vrací relevantní výsledky a elegantně zpracovává překlepy nebo prázdná vyhledávání.
- Zpracování chyb: Zadáním nesprávných údajů testující sledují, jak aplikace zpracovává chyby a komunikuje s uživateli.
Porozumění testování white box
Testování bílé skříňky je technika testování softwaru, při které tester zkoumá zdrojový kód, aby pochopil, jak funguje, a ověřil, zda funguje správně.
Řekněme, že máte jednoduchou funkci, která sčítá dvě čísla.
Při testování pomocí bílé skříňky byste tuto funkci otestovali zadáním vstupů jako „add(2, 3)“ a zkontrolovali výsledek. Podívali byste se také na samotný kód.
Ověřili byste následující:
- Je přídavek proveden správně?
- Existují nějaké zbytečné kroky?
- Zvládá dobře různé typy vstupů, jako jsou záporná čísla nebo velké hodnoty?
Tento typ testování softwaru zajišťuje, že kód v pozadí je čistý, efektivní a funguje podle očekávání.
Kdy použít techniky testování white box
Testování pomocí bílé skříňky je nezbytným nástrojem v agilních testovacích prostředích, kde jsou klíčem k úspěchu rychlá zpětná vazba a neustálé zlepšování. Je výhodné, když potřebujete zajistit, aby vnitřní fungování vašeho kódu bylo naprosto spolehlivé a zároveň drželo krok s rychlým tempem vývoje.
Agilní softwarové projekty kladou důraz na včasné a časté testování, a testování white box se k tomu hodí, protože vám umožňuje rychle odhalit problémy a optimalizovat kód za běhu.
Pokud tedy pracujete v podobném prostředí a chcete zajistit, aby váš kód byl špičkový, je tato metoda testování nezbytná pro hladký chod všeho.
Výhody
- Nabízí důkladný vhled do vnitřního fungování aplikace.
- Identifikuje skryté chyby a bezpečnostní zranitelnosti již v rané fázi vývojového procesu.
- Umožňuje optimalizaci kódových cest a zlepšení výkonu.
- Zajišťuje, že všechny větve a cesty jsou testovány pro komplexní ověření.
Omezení
- Vyžaduje hluboké porozumění kódu, což může být složité a časově náročné.
- Vyžaduje značné úsilí při vytváření a údržbě testovacích případů.
- Zaměřuje se především na vnitřní logiku, což může vést k přehlédnutí problémů souvisejících s uživatelským rozhraním nebo integrací systémů.
- Může přehlédnout chování na vyšší úrovni nebo problémy, které vznikají při reálném používání.
- Může být nákladné z hlediska času a zdrojů, zejména v případě průběžné údržby.
Příklady testování pomocí bílé skříňky
Zde je několik příkladů testování white box, které ilustrují, jak funguje v praxi:
- Testování cesty kódu: Testeři prozkoumají všechny možné cesty kódem, aby zajistili důkladné vyhodnocení různých větví a podmínek.
- Testování smyček: Tato metoda zkoumá smyčky, aby se ověřilo, že se provádějí správný početkrát a zvládají okrajové případy, jako jsou prázdné nebo velké datové sady.
- Testování jednotek: V tomto přístupu testující ověřují jednotlivé funkce nebo metody, aby se ujistili, že vrací očekávané výstupy pro různé vstupy.
- Testování toku řízení: Testeři analyzují tok řízení v kódu, aby zkontrolovali problémy související s rozhodovacími body a způsobem, jakým jsou zpracovávány různé scénáře.
- Analýza pokrytí kódu: Tato technika hodnotí části kódu, aby identifikovala, které části se během testování provádějí, a pomáhá tak zlepšit celkové pokrytí.
Porozumění testování šedé skříňky
Testování šedé skříňky je kombinací přístupů testování bílé skříňky a černé skříňky. Kombinuje znalosti o vnitřním fungování aplikace (jako testování bílé skříňky) s perspektivou externího uživatele (jako testování černé skříňky).
To znamená, že testeři mají částečné znalosti o vnitřním kódu nebo architektuře systému, ale nemají k nim úplný přístup.
Řekněme například, že testujete internetový obchod.
Možná znáte strukturu databáze a víte, jak má fungovat nákupní košík, ale nemáte plný přístup ke kódu. Test zahrnuje přidání položek do košíku a provedení platby, přičemž se na základě částečných znalostí ověřuje, zda se košík správně aktualizuje a dobře integruje s platebním systémem.
Testování šedé skříňky navíc pomáhá zajistit plynulý a intuitivní uživatelský zážitek. Ověřuje, zda systém funguje dobře z pohledu uživatele, a zároveň zohledňuje detaily v pozadí.
💡 Tip pro profesionály: Zahrnutí testování použitelnosti dále vylepšuje proces testování tím, že se zaměřuje na to, jak uživatelé s aplikací pracují.
Kdy použít techniky testování šedé skříňky
Testování šedé skříňky je skvělé, pokud chcete kombinovat interní znalosti s přístupem zaměřeným na uživatele.
Je obzvláště užitečný pro scénáře, kdy máte částečný přehled o tom, jak systém funguje, ale potřebujete otestovat jeho celkovou funkčnost.
Tato metoda je určena také pro komplexní systémy s více vzájemně interagujícími komponenty, kde částečné znalosti mohou pomoci zajistit hladkou integraci. V kombinaci se softwarem pro sledování chyb pomáhá odhalit problémy, které by jiné metody mohly přehlédnout.
Výhody
- Poskytuje ucelený pohled díky spojení interních znalostí s poznatky zaměřenými na uživatele.
- Ideální pro testování interakce mezi různými komponenty systému.
- Usnadňuje rychlejší identifikaci problémů díky lepšímu pochopení interakce systému.
- Umožňuje efektivnější návrh testovacích případů, které řeší jak funkčnost, tak interní procesy.
Omezení
- Vyžaduje určité znalosti systému, které nemusí být dostačující pro všechny problémy.
- Nemusí odhalit hlubší chyby na úrovni kódu tak efektivně jako testování white box.
- Testeři mohou stále přehlédnout kritické problémy týkající se uživatelské zkušenosti, pokud se příliš soustředí na vnitřní fungování.
- Může vést k zaujatosti, pokud testeři upřednostňují interní znalosti před skutečnými interakcemi uživatelů.
Příklady testování šedé skříňky
Zde je několik příkladů testování šedé skříňky, které ilustrují jeho použití:
- Integrační testování: Zahrnuje vyhodnocení toho, jak různé komponenty aplikace spolupracují, s využitím znalostí jak uživatelského rozhraní, tak základního kódu.
- Testování databáze: V tomto scénáři testují testující šedé boxy integritu dat a vztahy, přičemž mají přístup ke schématu databáze a dotazům. To pomáhá zajistit správný tok dat mezi aplikací a databází.
- Testování zabezpečení: Zahrnuje provádění hodnocení zranitelnosti při simulaci chování uživatelů. Testeři využívají poznatky o vnitřní struktuře kódu k identifikaci potenciálních bezpečnostních nedostatků.
- Testování uživatelského rozhraní: Zaměřuje se na testování prvků uživatelského rozhraní s porozuměním backendových procesů, aby frontend přesně odrážel základní funkčnost.
- Testování API: Zde testeři zkoumají, jak API interagují s aplikací. Zahrnuje to využití znalostí jak dokumentace API, tak kódu aplikace k ověření odpovědí a zpracování chyb.
Srovnávací analýza: Testování černé skříňky vs. bílé skříňky vs. šedé skříňky
Zde je stručný přehled hlavních rozdílů mezi testováním typu white box, black box a grey box:
|Funkce
|Černá skříňka
|White box
|Šedá skříň
|Také nazývané
|Testování uzavřenou skříňkou; neprůhledné testování
|Testování skleněné schránky; testování průhledné schránky
|Testování průsvitné skříňky
|Znalost kódu
|Žádné znalosti vnitřního kódu
|Úplná znalost interního kódu
|Částečná znalost interního kódu
|Zaměření
|Testuje funkčnost na základě uživatelských vstupů.
|Testuje vnitřní logiku a cesty kódu
|Testuje jak funkčnost, tak interní interakce.
|Přístup k testování
|Hodnotí software z pohledu uživatele.
|Hodnotí software na základě struktury kódu
|Kombinuje pohled uživatele s některými interními poznatky.
|Rozsah
|Zaměřuje se na to, co software dělá.
|Zaměřuje se na to, jak software funguje uvnitř.
|Zaměřuje se na to, jak software funguje a integruje se.
|Typy testování
|Funkční testování, akceptační testování, systémové testování
|Testování jednotek, strukturální testování, integrační testování, analýza pokrytí kódu
|Testování systému, testování zabezpečení, testování integrace
|Výhody
|Neovlivněno vnitřním fungováním, zaměřeno na uživatele
|Poskytuje hluboké poznatky, detekuje interní chyby
|Vyvažuje interní znalosti s uživatelskou zkušeností
|Omezení
|Může přehlédnout interní problémy, omezeno rozsahem černé skříňky
|Nemusí řešit problémy s uživatelským rozhraním nebo použitelností.
|Nemusí odhalit všechny hluboké problémy na úrovni kódu.
|Nejvhodnější pro
|Testování funkčnosti, akceptační testování
|Optimalizace kódu, testování zabezpečení
|Testování složitých systémů s částečným přístupem ke kódu
Integrace ClickUp do vašeho testovacího pracovního postupu
Integrace správných nástrojů do vašeho testovacího workflow může mít zásadní vliv na efektivitu a týmovou spolupráci.
Software ClickUp Software Team Project Management Software je výkonné řešení pro správu testovacích úkolů, které zajišťuje soulad celého týmu.
Podívejme se, jak vám může pomoci ClickUp.
Používání ClickUp pro správu testů
ClickUp může zjednodušit váš pracovní postup při testování, usnadnit správu testovacích případů, sledování pokroku a dodržování harmonogramu.
Řekněme, že pracujete na nové funkci pro svou aplikaci.
S ClickUp Tasks můžete vytvořit úkoly pro každý testovací případ, kde podrobně popíšete, co je třeba otestovat, očekávané výsledky a kroky k provedení testu.
Vytvořte úkol v ClickUp, abyste otestovali funkci přihlášení.
Zahrňte vlastní pole ClickUp, abyste pokryli důležité detaily, jako je ověřování vstupů, bezpečnostní kontroly a uživatelská zkušenost. To podporuje lepší správu dat a efektivnější pracovní postupy ve všech vašich projektech.
ClickUp vám také umožňuje nastavit termíny a přiřadit úkoly konkrétním členům týmu, aby vše proběhlo podle plánu.
Kromě toho vám ClickUp Dashboards poskytne přehled o pokroku a upozorní vás na oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost.
Shromažďují klíčové metriky a datové body, což vám umožňuje posoudit, jak postupují úkoly a cíle. Pomocí přizpůsobitelných widgetů můžete zobrazit informace, které jsou pro váš tým nejdůležitější, jako jsou míra dokončení, termíny a pracovní zátěž.
Velkou pomocí mohou být také šablony navržené společností ClickUp.
Šablona pro správu testů ClickUp
Abyste mohli hned začít, využijte šablonu ClickUp Test Management Template. Je navržena tak, aby vám usnadnila organizaci a správu testovacích případů.
S touto šablonou můžete:
- Organizujte fáze testování: Jakmile nastíníte své testovací scénáře, můžete snadno aktualizovat a sledovat stav každé fáze – například „Probíhá“, „Probíhá kontrola“ nebo „Dokončeno“ – v reálném čase.
- Stanovte jasná očekávání: Určete očekávané výsledky pro každý testovací případ a zajistěte, aby všichni věděli, jak vypadá úspěch.
- Vizuální přehlednost: Použijte barevně odlišené stavy a pruhy znázorňující postup, abyste pochopili, jaká je aktuální situace.
Šablona pro sledování chyb a problémů ClickUp
Pokud je sledování chyb pro váš tým velkou výzvou, šablona ClickUp Bug & Issue Tracking Template vám může tento proces zjednodušit.
Ať už se potýkáte s nefunkčními odkazy, problémy s přístupem nebo chybami při odesílání formulářů, tato šablona vám pomůže udržet vše přehledné a snadno spravovatelné.
Obsahuje automatizované pracovní postupy, které pomáhají efektivně organizovat úkoly, takže se týmy mohou soustředit na řešení problémů, místo aby se zabývaly administrativními detaily. Navíc díky přizpůsobeným vstupním formulářům je snadné nahlásit chyby a problémy, což zajišťuje, že jsou od začátku shromážděny všechny potřebné informace.
Automatizace a integrace umělé inteligence s ClickUp
ClickUp Automations vám pomůže soustředit se na důležitější testovací činnosti tím, že vás zbaví opakujících se úkolů.
Řekněme, že každý týden provádíte stejnou sadu softwarových testů, například regresní testování nové funkce.
Místo toho, abyste tyto testy pokaždé ručně přidělovali členům týmu, můžete nastavit automatizaci, která tento proces zjednoduší.
S více než 100 předem připravenými automatizacemi na dosah ruky můžete nastavit rutinu, která při změně stavu přiřadí úkoly týmu.
Můžete také vytvořit vlastní automatizaci, která bude lépe vyhovovat potřebám vašeho týmu.
ClickUp Brain také vylepšuje proces testování softwaru hned několika způsoby.
Například při plánování fází testování, jako jsou jednotkové testy, integrační testy nebo testy přijatelnosti pro uživatele, vám může pomoci vytvořit strukturovaný časový plán.
Stačí zadat požadavek „Pomozte mi navrhnout plán testování naší nové funkce“ a systém vytvoří přizpůsobený plán s milníky a termíny, které odpovídají vašemu projektu.
Pokud jde o analýzu výsledků testování, ClickUp Brain může také prohledávat vaše data a zvýrazňovat trendy.
Pokud zaznamenáte nárůst počtu neúspěšných testů, můžete se zeptat: „Jaké jsou běžné problémy z posledního sprintu?“ a získáte přehled nejčastějších chyb. To vám umožní identifikovat, co vyžaduje okamžitou pozornost.
A pokud máte potíže s vytvářením komplexních testovacích případů, můžete jednoduše požádat: „Můžete vytvořit šablony testovacích případů pro naši přihlašovací funkci?“
Najdete v něm strukturované šablony, které obsahují nezbytné kroky, očekávané výsledky a dokonce i okrajové případy, které je třeba zvážit.
Spolupráce v rámci ClickUp
ClickUp díky svým funkcím pro spolupráci udržuje všechny zúčastněné strany v průběhu celého testovacího procesu na stejné vlně.
ClickUp Chat usnadňuje přímou komunikaci mezi testery a vývojáři tím, že spojuje chat a správu úkolů na jedné platformě.
Kontextová komunikace umožňuje uživatelům připojit úkoly přímo k chatovým zprávám, čímž se diskuse soustředí na dané téma a zajistí se, že nebudou opomenuty důležité detaily. Členové týmu mohou sdílet důležité aktualizace prostřednictvím příspěvků, čímž se zajistí, že všichni budou informováni.
Komentáře v chatech lze také převést na úkoly, což zlepšuje odpovědnost a správu úkolů.
Přečtěte si také: Agilní testovací nástroje
Konec chaosu při testování softwaru – ClickUp vše zjednodušuje
Testování typu black box, white box a grey box je nezbytné pro zlepšení kvality softwaru. Každá z těchto metod nabízí jedinečné poznatky, které mohou týmům pomoci dodávat spolehlivější a uživatelsky přívětivější aplikace.
Zefektivnění procesů testování softwaru pomocí nástrojů, jako je ClickUp, zajistí, že váš tým bude pracovat synchronizovaně, a promění tak dřívější žonglování s úkoly v hladký proces.
Díky intuitivním funkcím, které udržují vše organizované, a automatizacím, které se starají o opakující se úkoly, můžete získat zpět svůj čas a energii. To vám umožní soustředit se na to, na čem opravdu záleží: dodávání kvalitního softwaru.
Proč se tedy spokojit s chaosem? Zaregistrujte se do ClickUp a naprogramujte si lepší budoucnost!