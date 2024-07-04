Jak zvládat výzvy spojené s řízením pracovníků různých generací

Představte si rušnou otevřenou kancelář, kde vedle sebe pracují lidé různých generací. Každá skupina – baby boomers, generace X, mileniálové a generace Z – přináší jedinečné dovednosti, zkušenosti a pohledy.
Zkušený manažer z generace baby boomers dává přednost osobním schůzkám, zatímco technicky zdatní mileniálové preferují rychlé aktualizace prostřednictvím instant messagingu, nejlépe bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Generace X může oceňovat strukturované procesy a podrobné plány, zatímco generace Z a mladší pracovníci prospívají v flexibilním a dynamickém prostředí.
I když se tyto rozdíly mohou jevit jako nevýznamné, mohou vést k nedorozuměním a frustraci.
Například nedorozumění ohledně detailů projektu může vést k neočekávaným zpožděním, nebo nesoulad pracovních a komunikačních stylů může vést ke snížení produktivity. Pokud nejsou tyto zdánlivě drobné problémy správně řešeny, mohou eskalovat do velkých konfliktů na pracovišti a narušit harmonii a výkonnost týmu.
Vedení firem proto musí při řízení rozmanitého a multigeneračního pracovního kolektivu zaujmout diferencovaný přístup. Potřebujete strategii, která nejen podporuje vzájemný respekt, ale také využívá silné stránky každé generace.
Tento blog se zabývá tím, jak mohou vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů a vyšší manažeři řešit výzvy spojené s pracovní silou složenou z více generací a integrovat různé pohledy, aby dosáhli cílů organizace.
Co je to pracovní síla složená z více generací?
Moderní, dynamická pracovní síla je multigenerační, tj. zahrnuje zaměstnance z různých věkových skupin, kteří do pracovního prostředí přinášejí bohatou směsici zkušeností a názorů. Obvykle se jedná o osoby z následujících skupin:
- Tradicionalisté: narozeni před rokem 1946
- Baby boomers: Narozeni mezi lety 1946 a 1964
- Generace X: Narozeni mezi lety 1965 a 1980
- Mileniálové nebo generace Y: narozeni mezi lety 1981 a 1996
- Generace Z: Narozeni po roce 1996
Každá generace má odlišný styl práce a odlišný pohled na osobní a profesní záležitosti.
Například generace X může klást důraz na hierarchii a formálnost, zatímco mileniálové preferují flexibilitu a prostředí podporující spolupráci. Na druhou stranu generace Z dává přednost pracovním prostorům, které podporují práci na dálku nebo hybridní práci.
Organizace mohou tyto rozmanité pohledy využít k podpoře kreativity a inovací tím, že budou podporovat soudržné pracovní prostředí.
10 výzev a řešení v oblasti multigenerační pracovní síly
Vícegenerační pracovní síla přináší do organizace jedinečné pohledy, které podporují inovace a řešení problémů. Řízení takové pracovní síly však s sebou nese některé významné výzvy, jako například:
1. Komunikační bariéry
Různé věkové skupiny mají odlišné komunikační metody, styly a preference, což může vést k nedorozuměním a neefektivitě na pracovišti.
Například starší generace mohou upřednostňovat tradičnější přístup k komunikaci v reálném čase – osobní schůzky, telefonáty, e-maily a poznámky –, zatímco mileniálové a generace Z mohou preferovat digitální komunikační kanály, jako je chat, firemní intranet nebo dokonce chat v aplikaci v rámci svého nástroje pro řízení projektů, aby mohli rychleji komunikovat jak v osobním, tak v profesním životě.
Řešení
Standardizujte komunikační protokoly
Stanovte pokyny a protokoly pro formální a neformální komunikaci v rámci celé organizace.
Využijte kombinaci tradičních a digitálních kanálů, aby byla komunikace přístupnější pro všechny.
Například e-mail lze použít pro formální komunikaci, jako jsou oznámení, zprávy a další korespondence.
Instant messaging, sociální média a nástroje pro spolupráci lze využít k neformální komunikaci ohledně aktualizací stavu, okamžitých vysvětlení, připomínek a upozornění.
Podporujte otevřený dialog
Vytvářejte pozitivní pracovní prostředí, kde každý může s respektem vyjádřit své názory a myšlenky. Podporujte otevřený dialog, abyste překlenuli komunikační propast mezi zaměstnanci různých generací.
Pořádejte workshopy nebo semináře.
Proškolte zaměstnance v porozumění generačním rozdílům. Využijte aktivity na budování týmu k podpoře spolupráce, empatie a týmové práce.
Číst více: 10 nejlepších softwarů pro správu zaměstnanců pro rok 2024
2. Přenos znalostí
Starší generace pravděpodobně disponují cennými institucionálními znalostmi, ale mohou postrádat technické dovednosti potřebné k předávání znalostí generaci, která je silně závislá na technologiích.
Mladší generace mohou naopak postrádat kontext pro institucionální znalosti, což může bránit rozhodování a provozní efektivitě.
Řešení
Zaveďte systémy pro správu znalostí.
Tyto systémy mohou zaznamenávat dokumentované informace a ukládat osobní postřehy a zkušenosti prostřednictvím videonávodů, praktických příruček, interních wiki a fór.
Interní znalostní databáze umožňuje zaměstnancům všech věkových kategorií zaznamenávat a získávat přístup k důležitým informacím.
Podporujte vzájemné mentorování
Nejlepší způsob, jak zajistit plynulý přenos znalostí, je spojit zaměstnance z různých generací, aby se navzájem učili. Mentori mohou sdílet své odborné znalosti, zatímco mentees mohou přispět svými jedinečnými pohledy a postřehy.
Využijte programy vzdělávání a rozvoje
Na míru šité programy vzdělávání a rozvoje mohou vyplnit mezery v dovednostech napříč generacemi tím, že vytvoří studijní materiály přizpůsobené různým věkovým skupinám. Workshopy, online kurzy a webináře mohou pomoci všem zůstat v obraze s nejnovějšími trendy v jejich oboru.
Využijte různé výukové softwary pro flexibilní učení.
Zahrnují nástroje pro virtuální učebny, simulační software, mobilní výukové aplikace a adaptivní výukové systémy, které poskytují flexibilní výukové příležitosti pro různé věkové skupiny.
Tip pro profesionály💡: Zvažte použití šablony strategického plánu pro vzdělávání a rozvoj od ClickUp, která vám pomůže strukturovat vaše plány v oblasti vzdělávání a rozvoje. Například stanovte jasné cíle pro zaměstnance, které budou v souladu s cíli organizace. Použijte vlastní stavy k sledování stavu jednotlivých položek a využijte funkce pro řízení projektů, jako je spolupráce na dokumentech a sledování času, k optimalizaci těchto iniciativ.
3. Technologická přizpůsobivost
Digitální gramotnost se liší podle věkových skupin, což představuje jedinečné výzvy při přizpůsobování se novým nástrojům a technologiím.
Mladší generace jsou obvykle technicky zdatnější a rychleji se přizpůsobují, zatímco starší generace mohou být více odolné a vyžadují větší podporu při přizpůsobování se digitálním nástrojům na pracovišti.
Odpor vůči technologiím však může zpomalit efektivitu vaší organizace a strategii digitální transformace.
Řešení
Nabídněte personalizovanou podporu
Nabízejte podporu přizpůsobenou potřebám, preferencím a úrovni dovedností zaměstnanců prostřednictvím online kurzů, tutoriálů a individuálních školení.
Snažte se držet postupných změn.
Místo toho, abyste své zaměstnance zahlcovali, provádějte menší změny, aby se mohli rychle přizpůsobit.
Pokud například zavádíte nový systém CRM, nasazujte jej postupně v jednotlivých odděleních podle jejich konkrétních potřeb. Během každé fáze zavádění poskytujte průběžné školení a podporu.
Zdůrazněte výhody
Ukažte svým zaměstnancům, jaké výhody jim může přinést přizpůsobení se novým technologiím. Automatizace opakujících se úkolů může zvýšit jejich produktivitu, takže se budou moci soustředit na činnosti, které přinášejí přidanou hodnotu.
4. Odlišná pracovní etika
Starší generace mohou upřednostňovat loajalitu, stabilitu, jistotu zaměstnání a hierarchii, zatímco mladší generace mohou inklinovat k flexibilnímu pracovnímu prostředí a autonomii.
Mohou mít také odlišné možnosti profesního rozvoje.
Klíčovou výzvou pro vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů je sladění úsilí zaměstnanců a udržení konzistentní produktivity při respektování těchto odlišných hodnot a generačních rozdílů.
Řešení
Stanovte jasná očekávání
Komunikujte se svými zaměstnanci důsledně o tom, co od nich očekáváte. Vysvětlete jim cíle organizace a zajistěte, aby všichni upřednostňovali úkoly, které jsou s nimi v souladu.
To podporuje odpovědnost a pocit sounáležitosti mezi zaměstnanci, což vede k konzistentnějším výkonům a větší spokojenosti v práci.
Najděte rovnováhu mezi flexibilitou a strukturou
Vytvořte zásady, které vašim zaměstnancům nabídnou flexibilní pracovní kulturu. Patří sem možnost práce na dálku, flexibilní zásady pro čerpání dovolené a flexibilní začátky a konce pracovní doby.
Přizpůsobte styl vedení
Klíčem k úspěšnému řízení multigenerační pracovní síly je uznání, že univerzální přístup nefunguje.
Poznejte své zaměstnance a jejich pracovní styl a přizpůsobte svůj styl vedení tak, aby vyhovoval jejich potřebám a preferencím.
5. Různé styly řízení
Starší generace jsou více zvyklé na hierarchické pracoviště s jasným rozlišením mezi vrcholovým managementem a vedoucími pracovníky.
Tento přístup však nemusí dobře fungovat u mladší generace, zejména u mileniálů a generace Z, kteří preferují spolupracující, inkluzivní a participativní pracoviště, které podporuje jejich růst.
Řešení
Spojte výhody obou přístupů
Jak top-down přístup, tak plochá hierarchie mají své výhody. Top-down přístup vyžaduje efektivnější rozhodování,
Plochá hierarchie podporuje aktivní účast zaměstnanců na všech úrovních. Spojením těchto dvou přístupů můžete přijímat rychlá rozhodnutí a zároveň zohlednit různé pohledy, což vede k lepším výsledkům.
Využijte HR řešení k porozumění svým zaměstnancům.
HR software, jako jsou systémy pro správu lidského kapitálu, vám pomůže porozumět demografii, dovednostem a výkonu vašich zaměstnanců. Poskytuje podrobné informace o trendech na pracovišti, které můžete využít k efektivnímu řízení rozmanitého pracovního kolektivu.
Posilte své zaměstnance
Pravidelně školte své zaměstnance a provádějte pravidelné hodnocení výkonu, abyste jim pomohli stát se zodpovědnějšími. Vybavte je dovednostmi, které potřebují k samostatné práci bez nutnosti mikromanagementu.
6. Kariérní postup
Způsoby řízení se mohou lišit, ale další významnou výzvou je sladění kariérních ambicí různých věkových skupin.
Pro organizace může být náročné sladit individuální ambice s dostupnými příležitostmi. Pokud má jedna generace pocit, že její příležitosti jsou přehlíženy, může to vést k vnímání zaujatosti.
Řešení
Stanovte transparentní kritéria
Stanovte objektivní kritéria pro hodnocení výkonu, bonusy a povýšení. Uveďte standardy a měřítka, která je třeba dodržovat, a pravidelně je aktualizujte, abyste všem zaměstnancům nabídli spravedlivé a nestranné příležitosti.
Nabídněte personalizované plány rozvoje
Pravidelnými diskusemi a schůzkami zjistěte, co zaměstnanci očekávají od své kariéry. Připravte personalizované plány zvyšování kvalifikace a rozvoje přizpůsobené individuálním cílům.
Řízení talentů
Využijte řešení pro řízení talentů k podpoře rozvoje zaměstnanců prostřednictvím stanovení cílů, sledování výkonu a analýzy nedostatků v dovednostech.
7. Rozmanité motivace
Mladší věková skupina má málo povinností. V práci je motivují nové zkušenosti a příležitosti k osobnímu rozvoji.
Na druhé straně starší pracovníci ve věku 30 a 40 let mají děti a hypotéky a potřebují peníze a kariérní postup.
Naopak pracovníci na konci své kariéry nemají zájem o školení; místo toho chtějí vykonávat zajímavou práci a udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Vedoucí pracovníci řídící různorodé týmy musí rozumět tomu, co motivuje jednotlivé generace, a vědět, jak každou z nich motivovat.
Řešení
Personalizujte motivační programy
Vytvořte motivační plány, které odrážejí životní situaci zaměstnanců. Například zaměstnanci generace Y mohou chtít, aby jim zaměstnavatelé financovali kurzy LinkedIn, zatímco generace X může mít zájem o penzijní plány 401(k).
Jak vaše firma roste a prochází různými fázemi, mění se i složení vašich zaměstnanců. Vaše vedení a personální oddělení musí tyto změny zvládat a zkoušet nové způsoby, jak motivovat a odměňovat zaměstnance.
Zeptejte se jich, co očekávají od svého profesního života.
Místo toho, abyste předpokládali, že víte, jak motivovat starší a mladší zaměstnance, zeptejte se jich, co chtějí. Provádějte pravidelné průzkumy v oblasti lidských zdrojů, abyste sledovali demografické údaje a potřeby svých zaměstnanců.
Tip pro profesionály💡: Aby bylo snadné shromažďovat cennou zpětnou vazbu z vašeho multigeneračního pracoviště a zefektivnit proces sběru zpětné vazby, pomůže vám šablona ClickUp pro zpětnou vazbu zaměstnanců a průzkumy. Tato šablona nabízí ClickUp Dashboards pro přizpůsobení výsledků průzkumu a zobrazení analýz ve vizuálně přitažlivém formátu, aby vaši stakeholdeři mohli identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
8. Plánování odchodu do důchodu
Každá generace má jiné potřeby a plány ohledně odchodu do důchodu, což vyžaduje přidělení zdrojů a pozornost. Jakmile zaměstnanec dosáhne důchodového věku, má odchod do důchodu přímý dopad na udržení talentů a následné najímání nových zaměstnanců, což z něj činí nedílnou součást zaměstnaneckých benefitů.
Řešení
Mezi běžné spořicí plány na důchod patří:
401(k)
V tomto případě jsou příspěvky zaměstnanců před zdaněním – snižují zdanitelný příjem –, ale výběry v důchodu jsou zdaněny. Zaměstnavatelé mohou příspěvky zaměstnanců dorovnat až do určitého procenta.
403 (b)
Daňově zvýhodněný penzijní plán 403 (b) je penzijní plán nabízený veřejnými školami a neziskovými organizacemi. Příspěvky do plánu 403 (b) se provádějí prostřednictvím srážek ze mzdy.
457
Penzijní plán 457, který je nabízen státním úředníkům, policistům a zaměstnancům vládních agentur, umožňuje účastníkům odkládat určité procento ze svého platu na penzijní účet. Zaměstnanci si mohou vybrat, zda budou investovat do podílových fondů nebo do anuit.
9. Náklady na zdravotní péči
Je přirozené, že pracovní síla složená z více generací má různé potřeby v oblasti zdravotní péče. Mladší zaměstnanci mohou potřebovat preventivní péči, zatímco starší zaměstnanci mohou potřebovat krytí chronických zdravotních problémů.
Vedoucí pracovníci mohou mít potíže s navrhováním a zaváděním plánů zdravotní péče, které poskytují konkurenceschopné výhody, aniž by překročily rozpočet.
Řešení
Vyhodnoťte možnosti benefitů
Projděte si různé možnosti zdravotních benefitů pro zaměstnavatele, včetně zdravotních plánů s vysokou spoluúčastí, telemedicínských služeb a zdravotních spořicích účtů.
Jednejte s dodavateli
Při nákupu zdravotních pojištění vyjednejte s poskytovateli zdravotní péče výhodné podmínky, které budou přínosem pro zaměstnavatele i zaměstnance.
10. Kulturní nedorozumění
Kulturní nedorozumění jsou běžným problémem v multigeneračním pracovním kolektivu s různorodými věkovými skupinami.
Rozdílné styly komunikace a pohledy na věc mohou vést k nedorozuměním a nesprávnému výkladu sdělení. Rozdíly mezi generacemi ve způsobu řešení konfliktů mohou také prohlubovat kulturní nedorozumění.
Řešení
Poskytněte školení v oblasti kulturní citlivosti.
Pomozte zaměstnancům pochopit význam generačních perspektiv a to, jak ovlivňují chování na pracovišti. Diskutujte o sdílených hodnotách a zdůrazněte, jak mohou zaměstnanci harmonicky spolupracovat, aby dosáhli vzájemně výhodných výsledků.
Využijte řešení pro řízení lidí
Řízení vztahů mezi zaměstnanci a vytváření inkluzivního pracoviště je nezbytné pro vytvoření pozitivního a respektujícího pracovního prostředí. Řešení pro řízení lidských zdrojů mohou pomoci šířit kulturní povědomí prostřednictvím průzkumů, vícejazyčných komunikačních nástrojů a hodnocení zapojení.
Tip pro profesionály💡: Mnoho řešení pro zapracování nových zaměstnanců nabízí personalizované vzdělávací plány a interaktivní moduly pro učení a rozvoj. Využijte tyto funkce k poskytnutí podrobného školení v oblasti kulturní citlivosti novým zaměstnancům během jejich zapracování.
Tyto řešení můžete posunout ještě o krok dál přidáním určitých nástrojů a řešení, které vám pomohou efektivně zvládat výzvy spojené s věkovou rozmanitostí v multigeneračních týmech na vašem pracovišti.
Nástroje pro řešení výzev spojených s pracovní silou složenou z více generací
ClickUp – komplexní platforma pro zvýšení produktivity nabízí komplexní funkce, které zefektivní proces řízení zaměstnanců a pomohou vám vytvořit úspěšný multigenerační pracovní tým.
Zde je stručný přehled toho, jak vám ClickUp pomůže tohoto cíle dosáhnout.
1. Přizpůsobitelné zobrazení
V týmu s různým věkem mají všichni odlišný pohled na přidělené úkoly. Někteří zaměstnanci preferují podrobný rozpis svých úkolů, zatímco jiní chtějí jen rychlý přehled.
ClickUp Views nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, která vám pomohou vizualizovat vaši práci tak, jak chcete. Například zobrazení časové osy vám umožňuje zobrazit veškerou vaši práci na flexibilní časové ose, zatímco zobrazení Ganttova diagramu vám umožňuje zobrazit více projektů vedle sebe s flexibilním tříděním.
2. Snadná komunikace
ClickUp nabízí členům týmu různé způsoby komunikace, včetně asynchronní práce a synchronních kanálů podle jejich preferencí.
ClickUp Chat View je užitečná funkce pro spolupráci, která umožňuje členům týmu komunikovat v reálném čase. Řekněme, že chcete znát názor své kolegyně Tiny na konkrétní projekt. Stačí Tinu @zmínit v chatu a ona dostane okamžitě oznámení a může na vaši zprávu odpovědět.
K úkolům můžete také přímo přidávat komentáře, abyste získali zpětnou vazbu, poskytli schválení nebo odpověděli na otázky.
Odstraňte nekonečné výměny dlouhých e-mailových řetězců a kopírování.
3. Automatizace úkolů
V multigeneračním pracovním kolektivu mají zaměstnanci různou úroveň odborných znalostí a někteří mohou mít potíže s jednoduchými činnostmi, jako je přidělování úkolů nebo aktualizace stavů.
Práce na redundantních úkolech a jejich aktualizace mohou omezovat kapacitu vašich zaměstnanců.
ClickUp Automations nabízí více než 100 automatizací pro konzistentní, opakující se a pravidelné projektové úkoly. Pomocí několika kliknutí můžete zefektivnit pracovní postupy a automatizovat předávání projektů, uzavírání projektů a další rutinní úkoly.
4. Řízení úkolů
ClickUp Tasks vám pomůže snadno plánovat a organizovat různé úkoly související s projektem. Můžete vytvořit více úkolů pro jeden projekt a přiřadit každý úkol různým členům týmu.
Stanovte termíny a připomenutí, aby všichni věděli, na čem pracují a kdy je třeba jednotlivé úkoly dokončit.
5. Školicí zdroje
Pro účely průběžného školení vytvořte úložiště zdrojů a důležitých informací, ke kterým budou mít zaměstnanci kdykoli snadný přístup. To pomůže zaměstnancům, kteří nejsou nutně technicky zdatní, rychle se seznámit s důležitými informacemi.
ClickUp Docs nabízí ideální prostor pro shromažďování potřebné dokumentace týkající se firemních procesů, technologií a standardních operačních postupů. Můžete ji sdílet se svým týmem, aby měli informace vždy po ruce a bez potíží.
Pokud máte málo času a vytvoření procesního dokumentu od nuly se vám jeví jako nemožné, ClickUp nabízí předem připravené šablony SOP pro všechny případy použití, včetně náborových procesů, zaškolování nových zaměstnanců, marketingových plánů a dalších.
6. Integrační schopnosti
Různé generace mohou preferovat různé nástroje pro vykonávání své práce.
ClickUp Integrations se připojuje k více než 1000 nástrojům pro ukládání souborů, spolupráci, design a komunikaci, aby se přizpůsobilo vašemu technologickému vybavení a nabídlo zaměstnancům soudržnější pracovní prostředí.
7. Sledování cílů
Stanovení a sledování cílů je v ClickUp velmi jednoduché. Pomocí ClickUp Goals můžete pro své projekty vytvářet různé cíle.
Propojte všechny související úkoly s cílem a pomocí procentuálního vyjádření pokroku sledujte, jak blízko je cíl k dokončení, aby vaše multigenerační pracovní síla byla v souladu se svými cíli a průběžně měřila pokrok.
Využijte generační rozmanitost k vybudování prosperujícího multigeneračního pracovního kolektivu.
Představte si pracoviště, kde věková rozmanitost znamená společné řešení problémů, inovace a produktivitu.
Investice do strategií, které využívají jedinečné pohledy a dovednosti pracovníků různých generací, je prvním krokem ke zlepšení zapojení a udržení zaměstnanců.
Díky odborným znalostem rozmanitého pracovního týmu získá vaše organizace konkurenční výhodu a bude připravena k prosperitě.
Výše uvedené strategie vám mohou pomoci začít s řízením rozmanitého pracovního kolektivu, pokud jsou vaše zásady vstřícné a flexibilní.
K zefektivnění řízení pracovní síly použijte nástroj jako ClickUp. Nabízí centralizovanou platformu, na které mohou vaši zaměstnanci spravovat svou práci podle svých představ, bez ohledu na věk. Snadno použitelné funkce ClickUp pro spolupráci umožňují týmům pracovat společně.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a zjistěte, jak vám intuitivní rozhraní a robustní funkce této platformy mohou pomoci řídit multigenerační tým.