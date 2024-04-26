Jak poskytovat personalizované zaměstnanecké výhody a benefity pro spokojenější zaměstnance

Kromě platů a tradičních benefitů (zubní péče, pojištění atd.) mají zaměstnavatelé nevyužitou příležitost odlišit se od konkurence a udržet si špičkové talenty prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů nebo vedlejších výhod.
Pokud to udělají správně, mohou manažeři pomocí strategických pobídek zlepšit výkonnost zaměstnanců.
Použijte tohoto průvodce jako praktickou pomůcku k vytvoření vynikajícího programu zaměstnaneckých benefitů a zvýšení retence zaměstnanců ve vaší organizaci.
Proč nabízet zaměstnanecké benefity a výhody?
Nesprávné nastavení celkové odměny je hlavním důvodem dobrovolného odchodu zaměstnanců. Nedávné údaje dále ukazují, že nejatraktivnějšími faktory u zaměstnavatele jsou:
- Nabídka platu a benefitů (62 %)
- Dobrá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem (58 %)
- Celková spokojenost a jistota v zaměstnání (56 %)
Nabídka zaměstnaneckých benefitů a výhod je krokem správným směrem, pokud chcete zlepšit míru udržení zaměstnanců a přilákat nové talenty. Důvodem je, že benefity a výhody:
- Zvyšte produktivitu a spokojenost svých zaměstnanců – ať už se jedná o personalizované benefity pro pracující matky, nové otce nebo čerstvé absolventy.
- Dejte najevo, že vaše společnost klade zaměstnance a jejich zájmy na první místo, čímž vytváříte pozitivní image značky v myslích zaměstnanců a zvyšujete jejich spokojenost v práci.
- Pomozte zaměstnancům vést vyváženější a šťastnější život, což povede k vyšší retenci.
- Přilákejte a udržte si vysoce kvalitní talenty, protože jsou pokryty priority a zájmy zaměstnanců, jako jsou atraktivní možnosti pojištění.
- Využijte výhody jako členství v Toastmasters, knižní kluby a sportovní akce sponzorované společností, které zvyšují angažovanost zaměstnanců.
- Snižte stres a vyhoření, což povede k vyšší produktivitě a pracovním výkonům.
Při vytváření seznamu nezbytných benefitů pro vaše zaměstnance vytvořte průzkum a požádejte tým o zpětnou vazbu ohledně toho, co je pro ně důležité. Poslechnout si názory vašeho týmu je nejlepší způsob, jak nastavit program zaměstnaneckých benefitů, který přiláká a udrží vysoce výkonné zaměstnance.
Jaký je rozdíl mezi zaměstnaneckými benefity a výhodami?
Na první pohled se zaměstnanecké benefity a výhody zdají být totéž, ale není tomu tak.
Ministerstvo práce Spojených států definuje benefity jako nemzdové odměny poskytované zaměstnancům jejich zaměstnavatelem. Tyto benefity byly rozděleny do pěti kategorií:
|Kategorie
|Výhody
|Kategorie 1
|Placená dovolená (dovolená, svátky, nemocenská)
|Kategorie 2
|Doplňkové platby (příplatky za přesčasy a práci o svátcích a víkendech, příplatky za směnný provoz, bonusy za neprodukční činnosti)
|Kategorie 3
|Odchod do důchodu (plány s definovanými dávkami a příspěvky)
|Kategorie 4
|Pojištění (životní pojištění, zdravotní pojištění, pojištění pro případ krátkodobé pracovní neschopnosti a pojištění pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti)
|Kategorie 5
|Zákonem stanovené benefity (sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, federální a státní daně z pojištění v nezaměstnanosti a odškodnění zaměstnanců)
Naopak, zaměstnanecké benefity jdou nad rámec platů a benefitů nabízených zaměstnavateli.
Abychom tento rozdíl lépe vysvětlili, uvádíme zde srovnání zaměstnaneckých benefitů a výhod:
|Zaměstnanecké benefity
|Benefity pro zaměstnance
|Nařízeno vládou
|Příjemné pobídky, jako jsou bezplatné obědy v kanceláři, členství v józe atd.
|Mělo by to být uvedeno v pracovní smlouvě zaměstnance.
|Obvykle to není zahrnuto v pracovní smlouvě zaměstnance.
|Včetně finančních benefitů, jako je zdravotní a zubní pojištění.
|Výdaje, které zaměstnanec nefinancuje sám
|Není vázáno na výkon
|Užitečné pro prezentaci firemní kultury a hodnot
|Nabízeno zaměstnancům na plný úvazek nebo lze přizpůsobit konkrétním rolím/funkcím.
|Nabízeno zaměstnancům na plný úvazek a v některých případech také dodavatelům.
Typy zaměstnaneckých benefitů
Nyní se podívejme na různé zaměstnanecké benefity, které můžete nabídnout.
Benefity, které svým zaměstnancům nabízíte, budou záviset na jejich individuálních potřebách a preferencích. Než tedy svým zaměstnancům poskytnete jakékoli benefity, prostudujte si údaje a charakteristiky svých zaměstnanců, abyste jim mohli nabídnout přesně to, co chtějí:
- Porozumějte jejich okamžitým fyzickým, duševním a emocionálním potřebám.
- Ponořte se do faktorů, které ovlivňují jejich život a práci.
- Zjistěte více o jejich zájmech, zvycích, demografických údajích a aspiracích.
Například článek v časopise Forbes uvádí, že starší generace upřednostňují flexibilní výdajové účty, zatímco mladší generace dávají přednost zdravotním spořicím účtům. Snažte se tedy pochopit, co je pro vaše zaměstnance nejdůležitější.
Jakmile budete mít k dispozici data, můžete si vybrat z různých základních benefitů. Zde je několik možností, které mají cenu zlata:
- Zdravotní pojištění: Jedna z nejžádanějších zaměstnaneckých výhod, zdravotní pojištění pomáhá pokrýt lékařské výdaje, včetně návštěv lékaře, předpisů, pobytů v nemocnici, zubního pojištění, pojištění zraku a wellness programů. Přibližně 90 % respondentů označilo zdravotní péči za významnou výhodu. Považujte ji za druh odměny, která vaší organizaci poskytuje výhodu, protože zdravější zaměstnanci znamenají méně nemocenských dnů.
- Související s wellness: Kromě benefitů v podobě zdravotního pojištění se musíte také zaměřit na podporu pohody svých zaměstnanců prostřednictvím programů pro zdraví a wellness, jako jsou: Povinné přestávky (vytvoření místností pro odpočinek, čajových/kávových koutků atd.) Zdravé automaty v jídelně Proplácení členství v posilovnách Organizování wellness aktivit, jako je meditace, jóga atd. Stojací stoly s ergonomickými židlemi, klávesnicemi atd. Bezplatné zdravotní trackery, jako je Fitbit Pravidelné očkování proti chřipce na pracovišti Běh maratonů Workshopy o výživě s certifikovaným výživovým poradcem
- Povinné přestávky (vytvoření místností pro odpočinek, čajových/kávových koutků atd.)
- Zdravé automaty v jídelně
- Proplácení členství v posilovně
- Provádění wellness aktivit, jako je meditace, jóga atd.
- Stojací stoly s ergonomickými židlemi, klávesnice atd.
- Bezplatné zdravotní trackery jako Fitbit
- Pravidelné očkování proti chřipce na pracovišti
- Běh maratonů
- Workshopy o výživě s certifikovaným výživovým poradcem
- Povinné přestávky (vytvoření místností pro odpočinek, čajových/kávových koutků atd.)
- Zdravé automaty v jídelně
- Proplácení členství v posilovně
- Provádění wellness aktivit, jako je meditace, jóga atd.
- Stojací stoly s ergonomickými židlemi, klávesnice atd.
- Bezplatné zdravotní trackery jako Fitbit
- Pravidelné očkování proti chřipce na pracovišti
- Běh maratonů
- Workshopy o výživě s certifikovaným výživovým poradcem
- Flexibilní výdajové účty (FSA): FSA umožňují zaměstnancům odkládat si část příjmů před zdaněním na úhradu způsobilých zdravotních výdajů vzniklých během plánovaného roku. Tento malý, ale významný krok pomáhá zaměstnancům ušetřit peníze na zdravotních výdajích a snížit jejich zdanitelný příjem.
- Zipcar: Poskytnutí přístupu k Zipcar může být pro zaměstnance zásadní změnou, zejména v městských oblastech, kde je vlastnictví automobilu nepraktické. Tato výhoda nabízí pohodlí a flexibilitu a umožňuje zaměstnancům dojíždět do práce bez starostí spojených s vlastnictvím automobilu.
- Péče o děti: Pomáhá zmírnit zátěž pracujících rodičů – ať už se jedná o péči o děti přímo v práci, příspěvky na externí péči nebo flexibilní pracovní dobu, která umožňuje skloubit pracovní povinnosti s rodičovskými povinnostmi. Tato výhoda ukazuje, že vaše společnost klade důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a podporuje zaměstnance v jejich rodinných závazcích.
- Tricare: Program zdravotní péče pro vojáky, důchodce a jejich rodiny; podporuje zaměstnance, kteří sloužili nebo v současné době slouží v armádě, a zajišťuje jim přístup ke kvalitní zdravotní péči pro ně i jejich rodiny.
- Benefity související s prostředím: Prostředí a atmosféra v kanceláři jsou klíčové pro vytvoření správné firemní kultury, proto svým zaměstnancům nabídněte například tyto benefity: Neformální dress code Herní místnost Pravidelné firemní akce Den, kdy si můžete vzít do kanceláře svého domácího mazlíčka Neomezená dovolená Happy hours a obědy v kanceláři Parkovací místo pro zaměstnance měsíce
- Neformální dress code
- Herna
- Pravidelné firemní teambuildingy
- Přiveďte si svého domácího mazlíčka do kanceláře
- Neomezená dovolená
- Happy hours a obědy v kanceláři
- Parkovací místo pro zaměstnance měsíce
- Životní pojištění: Nabídka životního pojištění dává zaměstnancům klid, protože vědí, že po jejich úmrtí bude o jejich rodiny finančně postaráno. Jako odpovědný zaměstnavatel musíte: Poskytovat různé úrovně pojistného krytí podle potřeb vašich zaměstnanců Nabízet možnost přidat další pojistné krytí pro manžele/manželky a závislé osoby
- Poskytujte různé úrovně krytí podle potřeb vašich zaměstnanců.
- Nabídněte možnost přidat další pojištění pro manžele a závislé osoby.
- Neformální dress code
- Herna
- Pravidelné firemní teambuildingy
- Přiveďte si svého domácího mazlíčka do kanceláře
- Neomezená dovolená
- Happy hours a obědy v kanceláři
- Parkovací místo pro zaměstnance měsíce
- Poskytujte různé úrovně krytí podle potřeb vašich zaměstnanců.
- Nabídněte možnost přidat další pojištění pro manžele/manželky a závislé osoby.
Zaměstnanci vnímají životní pojištění jako finanční záchrannou síť, která pokrývá klíčové výdaje, jako jsou náklady na pohřeb, nesplacené dluhy atd., a zároveň poskytuje náhradu příjmu pro závislé osoby.
- Benefity v podobě platu: Provádějte pravidelné revize platů, abyste zajistili, že vaše odměny zůstanou na trhu konkurenceschopné. Musíte také přemýšlet o bonusech založených na výkonu, abyste odměnili zaměstnance za jejich tvrdou práci – což je dnes pro mileniály základní požadavek.
- Programy pomoci zaměstnancům (EAP): Programy EAP poskytují zaměstnancům přístup k důvěrným poradenským a podpůrným službám v osobních a pracovních záležitostech. Cílem je pomoci zaměstnancům překonat problémy, jako je stres, úzkost, vztahové problémy a zneužívání návykových látek, aniž by to narušilo jejich práci.
- Benefity zaměřené na rodinu: Organizace musí nabízet řadu benefitů zaměřených na rodinu, jako například: Placená otcovská dovolená Vyhrazená místnost pro kojící matky Placená mateřská dovolená delší než osm týdnů Flexibilní pracovní doba a možnost práce na dálku Pojištění domácích mazlíčků Možnost využití firemní školky Firemní piknik se zaměstnanci a jejich rodinami Program sponzorování studia na vysoké škole
- Placená otcovská dovolená
- Vyhrazená místnost pro kojící matky
- Placená mateřská dovolená delší než osm týdnů
- Flexibilní pracovní doba a možnost práce na dálku
- Pojištění domácích mazlíčků
- Možnosti péče o děti přímo v areálu firmy
- Firemní piknik se zaměstnanci a jejich rodinami
- Program sponzorství vysokých škol
- Benefity zaměřené na komunitu: Zaměstnanci chtějí být spojeni s organizacemi, které se aktivně zapojují do charitativní činnosti. Chcete-li demonstrovat ochotu vaší organizace podporovat sociální projekty, přijměte následující opatření: Poskytněte zaměstnancům placené volno na dobrovolnickou činnost. Organizujte programy pro charitativní dary.
- Poskytněte zaměstnancům placené volno na dobrovolnickou činnost
- Realizujte programy pro charitativní dary
- Benefity související s rozvojem zaměstnanců: Zaměřte se na poskytování benefitů, které pomáhají rozvíjet profesní kariéru vašich zaměstnanců, například: Mentorské programy Proplacení školného Placená studijní volna Neomezený přístup do kancelářské knihovny Stipendia na interní certifikace nebo externí kurzy rozvoje zaměstnanců Placená členství v renomovaných organizacích Sponzorované cesty na odborné konference za účelem networkingu
- Mentorské programy
- Proplacení školného
- Placené studijní volno
- Neomezený přístup do kancelářské knihovny
- Příspěvky na interní certifikace nebo externí kurzy rozvoje zaměstnanců
- Placené členství v renomovaných organizacích
- Sponzorované cesty na odborné konference za účelem navazování kontaktů
- Placená otcovská dovolená
- Vyhrazená místnost pro kojící matky
- Placená mateřská dovolená delší než osm týdnů
- Flexibilní pracovní doba a možnost práce na dálku
- Pojištění domácích mazlíčků
- Možnosti péče o děti přímo v areálu firmy
- Firemní piknik se zaměstnanci a jejich rodinami
- Program sponzorství vysokých škol
- Poskytněte zaměstnancům placené volno na dobrovolnickou činnost
- Realizujte programy pro charitativní dary
- Mentorské programy
- Proplacení školného
- Placené studijní volno
- Neomezený přístup do kancelářské knihovny
- Příspěvky na interní certifikace nebo externí kurzy rozvoje zaměstnanců
- Placené členství v renomovaných organizacích
- Sponzorované cesty na odborné konference za účelem navazování kontaktů
Podrobnější pohled na zaměstnanecké benefity a výhody
Podívejme se na několik dalších nezbytných zaměstnaneckých benefitů, které by vaše organizace měla nabízet:
Zákon o rodinné a zdravotní dovolené (FMLA) z roku 1993
Zákon FMLA umožňuje oprávněným zaměstnancům čerpat až 12 týdnů neplacené dovolené s ochranou pracovního místa z rodinných nebo zdravotních důvodů. Tento zákon se vztahuje na veřejné instituce, veřejné a soukromé školy a společnosti s 50 a více zaměstnanci v okruhu 75 mil.
Aby měli zaměstnanci nárok na tuto výhodu, musí být u svého zaměstnavatele zaměstnáni po dobu nejméně 12 měsíců a během 12 měsíců před čerpáním dovolené odpracovat nejméně 1 250 hodin.
Zákon FMLA umožňuje zaměstnancům čerpat dovolenou z různých důvodů, například:
- Během narození nebo adopce dítěte
- Při péči o manžela, dítě nebo rodiče s vážným zdravotním stavem
- Když je jejich zdravotní stav vážný
Během dovolené FMLA musí zaměstnavatelé zachovat zdravotní výhody zaměstnanců a po jejich návratu je obnovit do stejné pozice.
Plány spoření na důchod
Plány spoření na důchod zahrnují plány sponzorované zaměstnavatelem, v rámci kterých mohou zaměstnanci přispívat částí svého platu na spoření na důchod. Mezi běžné možnosti patří:
- Plány 401(k): Umožňují zaměstnancům spořit a investovat část své výplaty před odečtením daní. Zaměstnavatelé se také mohou rozhodnout dorovnat procentní podíl příspěvků zaměstnanců až do určitého limitu.
- 403(b): Nabízeno zaměstnancům určitých organizací osvobozených od daně, jako jsou veřejné školy, nemocnice a církve. Tyto plány umožňují zaměstnancům přispívat částí svého platu na důchodové spoření s odkladem daně.
- 457: K dispozici pro zaměstnance státních a místních úřadů, jakož i některých neziskových organizací. Stejně jako u plánů 401(k) a 403(b) jsou příspěvky do plánu 457 odváděny před zdaněním a výběry jsou zdaněny jako běžný příjem.
- Penzijní plány: Poskytují důchodcům pevný měsíční příjem po celý život, který se vypočítává na základě vzorce zohledňujícího faktory jako výška platu a délka zaměstnání.
Zaměstnavatelé často tyto příspěvky dorovnávají až do určitého procenta. Mezi další možnosti patří individuální penzijní účty (IRA), které nabízejí daňové výhody pro spoření na důchod.
Je velmi důležité nabízet různé možnosti odchodu do důchodu, které budou v souladu s finančními cíli a tolerancí rizika vašich zaměstnanců.
Plány pro případ nemoci
Plány nemocenské dovolené jsou důležitou součástí zaměstnaneckých benefitů, protože umožňují zaměstnancům čerpat placené volno, když jsou nemocní nebo potřebují navštívit lékaře. Vzhledem k tomu, že v roce 2023 opustí organizaci 39 % zaměstnanců kvůli lepší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, je klíčové zdůrazňovat robustní politiku nemocenské dovolené a předcházet vyhoření zaměstnanců.
Konkrétní podmínky plánů pro pracovní neschopnost budou záviset na pravidlech vaší organizace. Někteří zaměstnavatelé nabízejí oddělenou pracovní neschopnost a dovolenou, zatímco jiní je kombinují do jedné politiky placeného volna (PTO).
Anuity ve Spojených státech a pravidla pro rodičovskou dovolenou
Anuity jsou v USA oblíbenou formou spoření na důchod. Umožňují investorům převést úspory na sérii pravidelných důchodových plateb.
Existují různé typy anuit, včetně:
- Fixní: Poskytuje garantovanou úrokovou sazbu po určitou dobu a nabízí předvídatelný příjem.
- Variabilní: Příjem je vázán na výkonnost podkladových investic, jako jsou například podílový fondy. To nabízí potenciál vyšších výnosů, ale také s sebou nese vyšší riziko.
- Indexované: Poskytují výnosy na základě výkonnosti konkrétního indexu, například S&P 500. Nabízejí potenciál vyšších výnosů než fixní anuity s určitou ochranou proti poklesům na trhu.
Přidejte prvek „zaměstnanec na prvním místě“ tím, že pochopíte nuance, umožníte zaměstnancům činit informovaná rozhodnutí o jejich strategii spoření na důchod a zlepšíte image značky organizace.
Daň z příjmu ve Spojených státech a pojištění
Daň z příjmu ve Spojených státech je složitý systém, který vyžaduje, aby zaměstnanci hlásili a platili daň z příjmu federální vládě a v některých případech také státním a místním vládám.
Daňový systém je progresivní, což znamená, že zaměstnanci s vyššími příjmy platí vyšší procento ze svých příjmů na daních. Mezi běžné typy daní patří:
- Federální daň z příjmu: Daň placená z příjmu získaného na federální úrovni. Daňové sazby se liší v závislosti na výši příjmu jednotlivce, přičemž osoby s vyššími příjmy platí vyšší procento ze svého příjmu na daních.
- Státní daň z příjmu: Některé státy také ukládají obyvatelům daň z příjmu. Sazby a pravidla pro státní daň z příjmu se liší podle jednotlivých států.
- Daně na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění: Financují programy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Zaměstnanci a zaměstnavatelé přispívají na tyto programy procentem z příjmu zaměstnance.
- Daň z kapitálových výnosů: Daň placená ze zisků z prodeje aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti. Sazba daně závisí na tom, jak dlouho bylo aktivum drženo před prodejem.
Pokud jde o nabídku pojistných plánů, máte na výběr z několika možností:
- Pojištění invalidity: Poskytuje náhradu příjmu, pokud se pojistník stane neschopným práce z důvodu invalidity, a pomáhá chránit před ztrátou příjmu.
- Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu: Chrání před ztrátou nebo poškozením majetku, jako je dům nebo auto.
Komplexní analýza správných zaměstnaneckých benefitů nabízených konkurencí
Pojďme se podívat, jak společnosti vylepšují své zaměstnanecké benefity:
Případová studie 1: Benefity nabízené společnostmi T-Mobile US a PerkSpot
Společnost T-Mobile nabízí komplexní balíček benefitů založený na hodnotách společnosti. Vytvořila průvodce, který poskytuje informace o tom, jak zachází se svými zaměstnanci. Její benefitní programy pokrývají klíčové aspekty, jako je zdravotní péče, benefity pro budování rodiny, životní pojištění, LiveMagenta atd., a platí pro zaměstnance na částečný i plný úvazek:
Pomocí šablony příručky pro zaměstnance ClickUp vytvořte komplexní příručku, která na jednom místě podrobně popisuje informace týkající se zaměstnanců vaší společnosti:
Můžete také investovat do programu zaměstnaneckých benefitů od společnosti PerkSpot, která spolupracuje se zaměstnavateli a poskytuje jejich zaměstnancům slevy a výhodné nabídky na různé produkty a služby:
Mezi tyto benefity patří cestování, zábava, elektronika, oblečení a další slevy. Cílem programu je zvýšit spokojenost a angažovanost zaměstnanců poskytováním hodnotných benefitů nad rámec platu a tradičních benefitů, jako je zdravotní pojištění.
Případová studie 2: Benefity na Univerzitě v Alabamě (Birmingham)
Univerzita v Alabamě (Birmingham) zavedla program UAB Employee Perks Program, který nabízí řadu slevových dohod s mnoha maloobchodníky a podniky. Tento program umožňuje všem zaměstnancům UAB ušetřit peníze pouze díky tomu, že jsou zaměstnanci UAB!
Osvědčené postupy pro nabízení zaměstnaneckých benefitů a výhod
Personální oddělení, která chtějí poskytovat zaměstnanecké benefity a výhody, musí vylepšit své postupy pomocí správné kombinace nástrojů a strategií, jako jsou například:
Získejte robustní šablonu benefitů
Manažeři mají k dispozici stovky bezplatných šablon pro personální oddělení, které jim pomohou sledovat mateřskou dovolenou zaměstnankyň, hodnotit výkonnost týmů, najímat produktivní zaměstnance a mnoho dalšího.
Šablona Bonus Matrix od ClickUp je jednou z takových šablon; pomůže vám:
- Sledujte výkonnost, odměny a pobídky svého týmu pomocí výkonných analytických nástrojů a vytvářejte bonusové plány založené na výkonnosti.
- Přizpůsobte strukturu bonusů podle individuálních nebo týmových úspěchů a zajistěte spravedlivé rozdělení benefitů.
- Stanovte jasné cíle a očekávání pro všechny zúčastněné strany.
Využijte HR software k zefektivnění programu benefitů
Investice do nástroje ClickUp pro řízení lidských zdrojů pomáhá manažerům:
- Spravujte všechny aktivity zaměstnanců, včetně sledování a zajištění toho, aby byly výhody a benefity, na které má každý zaměstnanec nárok, poskytovány objektivně.
- Využijte přizpůsobená zobrazení ClickUp a slaďte informace o výkonu zaměstnanců s benefity a výhodami.
Najděte správné řešení
Manažeři musí také zvážit použití správných nástrojů, zejména pokud chtějí, aby jejich vzdálené týmy zůstaly zapojené a produktivní.
Nástroje, jako je software pro zapojení zaměstnanců a jejich uznání, zdůrazňují, kdo na čem pracuje, jak je tým zapojený a zda vedení odměňuje zaměstnance za jejich tvrdou práci. Na základě shromážděných údajů mohou manažeři vybrat vhodné kandidáty a nastavit program zaměstnaneckých benefitů založený na hodnotách.
Nakonec sdělte podrobnosti svého programu, aby jej zaměstnanci mohli co nejlépe využít a maximálně využít výhody.
Vedejte tým spokojených zaměstnanců díky dobře sladěným firemním benefitům
Můžete si přečíst všechny citáty o týmové práci, ale skutečná týmová práce nastává tehdy, když jsou vaši zaměstnanci motivovaní k práci a jsou rádi, že jsou součástí vaší organizace. Nejlepší způsob, jak toho rychle dosáhnout, je nabídnout smysluplné firemní benefity, které zaměstnance motivují k jejich využívání.
Místo toho, abyste se spokojili s univerzálním programem benefitů, zjistěte, co vaše zaměstnance inspiruje, a prozkoumejte jejich zájmy, abyste mohli vytvořit personalizovaný a flexibilní program firemních benefitů. Udělejte další krok s jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů, které jsou dnes k dispozici: ClickUp.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma!
Časté dotazy
1. Co znamenají zaměstnanecké benefity?
Zaměstnanecké benefity jsou dodatečné výhody, které společnosti nabízejí zaměstnancům nad rámec jejich běžného platu. Tyto benefity zlepšují zkušenosti zaměstnanců, zvyšují morálku a přitahují a udržují talenty.
2. Co je to zaměstnanecký benefit?
Benefity na pracovišti jsou výhody, které zaměstnanci dostávají od svého zaměstnavatele navíc k platu. Mezi tyto benefity patří zdravotní pojištění, flexibilní výdajové účty a pomoc s péčí o děti.
3. Jaký je příklad benefitu?
Mezi zaměstnanecké benefity patří například proplacení školného, možnost stravování v kantýně, proplacení členství v posilovně, wellness aktivity, placená otcovská dovolená, pojištění domácích mazlíčků, flexibilní pracovní doba atd.