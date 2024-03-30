15 chytrých triků Salesforce pro zefektivnění procesů řízení podniku

Salesforce využívá umělou inteligenci a další transformativní technologie k optimalizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity vašich týmů prodeje, marketingu a zákaznických služeb.
Platforma pomáhá marketingovým profesionálům vytvářet kampaně na míru a určovat optimální časy pro zveřejňování příspěvků. Prodeji týmům nabízí funkce pro správu vztahů se zákazníky (CRM), které jim pomáhají sledovat potenciální zákazníky a spravovat jejich prodejní kanály.
Abyste však mohli Salesforce využít na maximum, musíte se ponořit do jeho možností a implementovat některé osvědčené tipy a postupy.
Za tímto účelem vám představíme 15 nejlepších triků pro Salesforce, které posunou vaše podnikání na novou úroveň a odemknou bezprecedentní produktivitu.
Automatizujte a zefektivněte procesy pomocí 15 expertních triků pro Salesforce
Shromáždili jsme 15 odborných triků pro Salesforce, které vám pomohou plně využít potenciál této platformy a stát se skutečným superuživatelem, bez ohledu na velikost a odvětví vašeho podnikání. ✨
1. Tip pro zdroj potenciálních zákazníků
Aby marketingové týmy generovaly potenciální zákazníky a zvýšily viditelnost značky, často využívají marketingové komunikační strategie zahrnující více marketingových kanálů. Je však důležité pochopit schopnosti generování potenciálních zákazníků každého kanálu, abyste mohli optimalizovat své marketingové úsilí a správně alokovat zdroje.
Salesforce poskytuje dokonalé řešení pro sledování a správu potenciálních zákazníků – funkci Lead Source . Ať už prostřednictvím SEO, doporučení na sociálních médiích nebo ústního podání, platforma poskytne podrobné informace o tom, jak a kde potenciální zákazníci objevují vaše produkty nebo služby. 🔍
Určení původu potenciálních zákazníků vám umožní maximalizovat vaše marketingové úsilí tím, že se zaměříte na nejproduktivnější kanály. Můžete také vyvinout strategie remarketingových kampaní určené pro kanály, které generují méně potenciálních zákazníků, než jste očekávali.
2. Tip pro sledování konverze potenciálních zákazníků
Doba konverze potenciálních zákazníků označuje dobu, která je potřebná k přeměně potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky. Tyto informace poskytují každému obchodnímu zástupci přehled o trendech v chování zákazníků, jako jsou špičky nákupní aktivity, které jsou nezbytné pro přesné prognózy prodeje. 🔮
Salesforce je výkonný nástroj pro sledování zákazníků a potenciálních zákazníků. Pomáhá obchodním zástupcům sledovat údaje o konverzi potenciálních zákazníků, což jim umožňuje přesně určit špičky konverze. Díky těmto informacím mohou obchodní týmy efektivně vylepšovat své strategie a přidělovat zdroje tak, aby využily optimální příležitosti ke konverzi.
3. Tip pro dashboard
Pro prodejní a marketingové týmy je pro růst a plnění prodejních cílů zásadní mít přehled o datech týkajících se zákazníků a klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI) prodeje. V minulosti se týmy musely potýkat s tabulkami a historickými zprávami o trendech, aby získaly přehled o prodejních datech, což se ukázalo jako zdlouhavé a mělo to vliv na celkovou efektivitu.
Naštěstí dashboardy Salesforce usnadňují sledování důležitých metrik tím, že poskytují rychlý vizuální přehled výkonnosti pipeline , prodejních trendů a příležitostí k konverzi potenciálních zákazníků prostřednictvím intuitivních tabulek a grafů. 📊
Funkce filtrování platformy dále zvyšuje přehlednost tím, že uživatelům umožňuje zaměřit se na nejrelevantnější data a s jistotou činit informovaná rozhodnutí.
4. Tip pro web-to-lead
Marketingové týmy často využívají sílu online kanálů, jako jsou webové stránky nebo vstupní stránky, k generování potenciálních zákazníků. Jednou z klíčových metod, jak toho dosáhnout, je integrace webových formulářů do vstupních stránek nebo webových stránek. 🕸️
Webové formuláře jsou brány pro generování potenciálních zákazníků, které shromažďují důležité informace od návštěvníků, včetně kontaktních údajů, demografických údajů a preferencí produktů. Tyto údaje často slouží jako základ pro strategie vztahů se zákazníky prodejních a marketingových týmů.
Vytváření a nasazování těchto webových formulářů je snadné. Pouhými několika kliknutími mohou uživatelé Salesforce navrhnout formuláře pro sběr relevantních informací od návštěvníků a vložit je na své webové stránky.
Data z webových formulářů se budou přímo ukládat do Salesforce CRM, což usnadní kvalifikaci potenciálních zákazníků Salesforce a jejich rychlé předání obchodním zástupcům k dalšímu zpracování.
5. Trik pro automatizaci
Díky automatizaci opakujících se a nudných úkolů, jako je vytváření úkolů a odesílání oznámení, mohou podniky ušetřit cenný čas pro strategičtější činnosti, jako je vyhledávání potenciálních zákazníků nebo budování vztahů se zákazníky. 🐣
Salesforce slouží jako robustní nástroj pro automatizaci prodeje a marketingu. Zejména nástroj Process Builder od Salesforce vám umožňuje nakonfigurovat spouštěče na platformě tak, aby automaticky:
- Aktualizujte záznamy
- Odesílejte oznámení, když potenciální zákazník projeví zájem
- Vytvářejte následné úkoly pro prodejní tým na základě konkrétních akcí provedených zákazníky nebo potenciálními zákazníky.
6. Tipy pro integraci LinkedIn Sales Navigator
Skvělým způsobem, jak vylepšit schopnosti Salesforce v oblasti vyhledávání potenciálních zákazníků, je jeho integrace s LinkedIn Sales Navigator.
Sales Navigator je platforma, která nabízí pokročilé vyhledávací filtry a algoritmy pro vyhledání potenciálních zákazníků mezi vašimi cílovými kontakty, identifikaci jejich preferencí a zájmů a doporučení potenciálních zákazníků.
Propojením Salesforce s LinkedIn Sales Navigator získáte přístup k informacím o svých potenciálních zákaznících na LinkedIn, aniž byste museli opustit Salesforce. Díky přehledu o profilech potenciálních zákazníků můžete vytvářet personalizované strategie oslovování založené na jejich zájmech.
Můžete také využít platformu pro zasílání zpráv LinkedIn InMail k oslovení potenciálních zákazníků v rámci Salesforce.
7. Tip pro inline úpravy
Týmy marketingu, prodeje a zákaznických služeb se při vytváření dokumentů, jako jsou zprávy o prodeji nebo obchodních výdajích, občas setkávají s nesrovnalostmi v údajích o účtech nebo kontaktech.
Jakýkoli pokus o opravu takových chyb vyžadoval otevření samostatné stránky pro úpravy a ruční vyhledání části s nesrovnalostí. Tento proces byl zdlouhavý a časově náročný, protože členové týmu často museli přecházet mezi několika stránkami, aby provedli jen několik drobných oprav.
Salesforce tento problém vyřešil zavedením funkce zvané inline editing. Po její aktivaci mohou uživatelé jednoduše kliknout na pole v záznamu Salesforce, které je třeba aktualizovat, provést potřebné úpravy a uložit změny – to vše bez opuštění zobrazení záznamu.
8. Tip pro rozšíření Chrome
Integrace Salesforce s Google Chrome poskytuje přehled o nejlépe konvertujících potenciálních zákaznících, účtech a příležitostech v reálném čase, a to vše z pohodlí vašeho prohlížeče.
Například rozšíření Salesforce Inspector umožňuje podrobnou analýzu a úpravy záznamů. Funkce Salesforce Navigator for Lightning zase nabízí výkonný vyhledávací panel, který vám umožní vyhledávat záznamy a soubory uložené ve vašich účtech Salesforce přímo z prohlížeče Chrome.
9. Tip pro vytváření reportů
Týmy prodeje, marketingu a zákaznických služeb pravidelně sestavují zprávy o klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI), které podrobně popisují základní metriky, jako jsou tržby z prodeje, účinnost kampaní a skóre spokojenosti zákazníků.
Tyto zprávy o trendech jsou důležitým měřítkem, které poskytuje přehled o pokroku týmu v oblasti konverze potenciálních zákazníků a plnění prodejních cílů. Identifikují také příležitosti k růstu tím, že zdůrazňují oblasti, ve kterých je možné zlepšit kampaně a prodejní procesy.
Uživatelsky přívětivý nástroj pro tvorbu reportů Salesforce zjednodušuje proces generování reportů. Díky CRM, které poskytuje přístup k informacím o potenciálních zákaznících a zákaznících v reálném čase, můžete snadno použít filtry a vybrat relevantní metriky, které chcete zahrnout.
Kromě toho vizualizační možnosti platformy – grafy, diagramy a tabulky – usnadňují interpretaci dat, což umožňuje prodejnímu týmu rozpoznat výkonnost potenciálních zákazníků a vzorce chování zákazníků. 📈
Po vygenerování historických trendových zpráv s příslušnými tabulkami a grafy mohou vedoucí týmů využít kolaborativní centrum Salesforce, Salesforce Chatter, ke sdílení dokumentů se členy svého týmu.
10. Tip pro integraci
Kromě LinkedIn Sales Navigator a Google Chrome se Salesforce propojuje s mnoha dalšími aplikacemi, které centralizují a zefektivňují vaši práci. Jednou z integraci, která stojí za zmínku, je ClickUp, komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která je známá svými funkcemi pro správu projektů a úkolů, stanovení cílů a spolupráci.
Integrace Salesforce s ClickUp zahrnuje použití integračního servisního partnera (ISP), jako je Zapier. Po propojení tato integrace vylepšuje schopnosti obou platforem a zároveň zachovává jejich odlišné funkce.
Můžete hladce synchronizovat data mezi ClickUp a Salesforce, abyste eliminovali informační sila a přepínání kontextu. Kdykoli Salesforce identifikuje příležitosti vyžadující následné kroky, ClickUp automaticky vygeneruje odpovídající úkoly. ✅
Tyto úkoly lze barevně označit podle priority a přiřadit různým členům týmu s příslušnými termíny. Poté lze v ClickUp sledovat průběh každého úkolu až do jeho dokončení.
11. Tip pro globální vyhledávání
Organizace někdy potřebují vyhledat konkrétní záznamy nebo podrobnosti o účtu, aby mohly reagovat na dotazy zákazníků nebo sledovat potenciální zákazníky. Před zavedením softwarových řešení, jako je Salesforce, to byl náročný proces, který vyžadoval ruční prohledávání mnoha záznamů, aby se našel jeden jediný účet.
Salesforce řeší tento problém pomocí výkonné funkce globálního vyhledávání. Po zadání vyhledávacích dotazů, například požadavku na podrobnosti účtu Salesforce pro potenciální zákazníky v konkrétním regionu, vám funkce globálního vyhledávání pomůže sledovat data z vašeho systému CRM.
Tento inteligentní nástroj okamžitě načítá důležité údaje, včetně účtů, potenciálních zákazníků a příležitostí, a zajišťuje tak, že uživatelé mají potřebné informace vždy po ruce. 🌐
12. Hack pro e-maily založený na umělé inteligenci
Kromě využití webových formulářů na vstupních stránkách využívají marketingové týmy k generování potenciálních zákazníků také e-mailové marketingové kampaně. Na druhé straně se prodejní týmy spoléhají na e-mailové kampaně, aby mohli sledovat kvalifikované potenciální zákazníky a uzavírat obchody, zatímco zákaznický servis používá e-maily k řešení běžných problémů zákazníků.
Salesforce představil Einstein AI, průlomovou funkci, která revolučním způsobem mění správu komunikace se zákazníky.
Einstein AI pomáhá týmům při vytváření šablon e-mailů, předmětů a záhlaví a optimalizuje obsah tak, aby oslovil příjemce. Personalizuje také časy odeslání, aby příjemci dostávali e-mailová upozornění v době, kdy je největší pravděpodobnost, že se jimi budou zabývat. ⏲️
13. Tip pro mobilní aplikaci
Aplikace Salesforce vám umožňuje zůstat informovaní a proaktivní díky oznámením v reálném čase o potenciálních zákaznících a aktualizacích doručovaných přímo do vašeho mobilního zařízení. 📲
Navíc offline funkce aplikace umožňuje uživatelům pokračovat v práci s CRM i bez připojení k internetu. Změny provedené offline se automaticky synchronizují a ukládají, jakmile je obnoveno připojení k internetu, což zajišťuje přesnost dat a kontinuitu práce.
14. Trik pro segmentaci potenciálních zákazníků založený na umělé inteligenci
Úspěch marketingových kampaní často závisí na zacílení na potenciální zákazníky, kteří mají největší pravděpodobnost, že se zapojí a provedou konverzi. Identifikace takových potenciálních zákazníků však může připomínat hledání jehly v kupce sena. 🪡
Marketingový cloud Salesforce nabízí řešení s funkcemi segmentace potenciálních zákazníků založenými na umělé inteligenci. Tento nástroj analyzuje chování, interakce a demografické údaje, aby potenciální zákazníky rozdělil do různých segmentů na základě společných charakteristik. To pomáhá marketérům přizpůsobit své kampaně tak, aby rezonovaly s každým segmentem, a zvyšuje tak možnost konverze potenciálních zákazníků.
15. Tip pro deduplikaci dat
Duplicitní záznamy představují významnou výzvu pro integritu dat, protože zkreslují důležité metriky, jako jsou konverzní poměry, produktivita prodeje a výkonnost potenciálních zákazníků. Mohou vést k nepřesným informacím, nesprávným strategiím a frustraci obchodních zástupců i zákazníků.
Salesforce řeší problém duplicitních dat pomocí funkce duplicitních pravidel a komponenty potenciálních duplicit.
Funkce duplicitních pravidel zabraňuje redundanci dat tím, že uživatelům od začátku brání v zadávání duplicitních dat. Pokud zjistí podobnosti mezi novými záznamy a existujícími daty, automaticky upozorní uživatele a vyzve ho, aby před pokračováním zkontroloval záznamy.
Komponenta Potential Duplicates (Potenciální duplikáty) identifikuje duplicitní záznamy a umožňuje uživatelům automaticky sloučit tyto položky v rámci systému CRM.
Omezení Salesforce
Ačkoli je Salesforce výkonným nástrojem pro podporu prodeje a předním CRM řešením s jedinečnými funkcemi, má i svá omezení. Ačkoli výše uvedené triky zlepší vaše zkušenosti se Salesforce, je důležité si uvědomit výzvy, kterým můžete při používání této platformy čelit.
Zde je několik opakujících se problémů, na které uživatelé Salesforce v průběhu let upozorňovali:
1. Křivka učení
Rozsáhlé funkce Salesforce mohou být dvojsečným mečem. Noví uživatelé, zejména ti s omezenými zkušenostmi s používáním CRM systémů, mají často potíže s orientací v rozhraní platformy.
2. Cenová struktura
Častou stížností uživatelů Salesforce jsou vysoké náklady na licenční poplatky a další výdaje spojené s přístupem k pokročilým funkcím. Tyto poplatky představují významnou překážku pro startupy a malé podniky, což je může odradit od používání této platformy. 💰
3. Doba načítání
Někteří uživatelé uvádějí jako významné omezení tendenci platformy k pomalému chodu, což může výrazně narušit efektivitu a produktivitu pracovního postupu.
ClickUp: Alternativní nástroj pro CRM a řízení prodejních projektů
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a podnikání, který je ideální pro marketingové agentury a prodejní týmy všech velikostí. Díky funkcím pro správu úkolů, spolupráci v reálném čase a automatizaci je dokonalou alternativou k Salesforce.
V této části podrobně prozkoumáme nástroje a funkce ClickUp a ukážeme vám, jak využít tuto platformu k zefektivnění vašich marketingových, prodejních a CRM operací.
1. ClickUp CRM
Pokud hledáte řešení, které vám pomůže dokonale implementovat vaše strategie vztahů se zákazníky, ClickUp CRM splní všechna vaše očekávání!
Platforma slouží jako centrální úložiště všech informací o potenciálních zákaznících a zákaznících a umožňuje vám je spravovat pomocí více než 10 přizpůsobených zobrazení, jako jsou seznam, tabulka a tabule.
Funkce CRM ClickUp jsou ideální pro podniky poskytující služby a prodávající produkty. Vezměme si například funkci Vlastní formuláře , která uživatelům umožňuje vytvářet webové formuláře, které lze použít ke shromažďování důležitých údajů o potenciálních zákaznících a zákaznících a snadno je integrovat do CRM společnosti.
Kromě toho ClickUp Dashboards slouží jako řídicí centrum pro všechny vaše prodejní a CRM operace. Umožňují vám vizualizovat a analyzovat vaše prodejní a zákaznická data pomocí více než 50 koláčových, čárových a sloupcových grafů a přizpůsobených reportů.
2. Automatizace ClickUp
ClickUp Automations zvyšuje produktivitu a zefektivňuje pracovní postupy tím, že vám umožňuje automatizovat rutinní, opakující se a manuální úkoly!
Chcete-li tuto funkci využít, určete spouštěč a zadejte akci, kterou má ClickUp provést, když dojde ke spuštění. Spouštěčem může být například interakce potenciálního zákazníka s webovým formulářem na vaší vstupní stránce, zatímco akcí může být automatické odeslání e-mailu ClickUpem, ve kterém mu představíte svůj produkt.
Pokud máte omezené zkušenosti s automatizací úkolů, ClickUp vám pomůže! Nabízí více než 100 předem připravených automatizací pro automatické přiřazování úkolů, zasílání připomínek termínů a aktualizaci stavů úkolů na základě priority.
3. Šablony ClickUp
ClickUp nabízí více než 1 000 předem připravených šablon pro prodej, marketing, finance, řízení projektů a prakticky jakékoli jiné obchodní použití!
Pokud se chcete vyhnout budování CRM systému od základů, doporučujeme vám šablonu ClickUp CRM. Šablona vám poskytne všechny nástroje, které potřebujete ke správě prodejního procesu, kvalifikaci potenciálních zákazníků a budování trvalých vztahů se zákazníky. Pomocí vlastních polí můžete vizualizovat a organizovat data zákazníků a pomocí vlastních stavů můžete sledovat průběh svých obchodů a vztahů.
ClickUp také nabízí šablony, které pomáhají obchodním manažerům a jejich týmům vytvářet důležité dokumenty, jako jsou obchodní plány a obchodní zprávy, během chvilky. 📃
Například šablona prodejního plánu ClickUp umožňuje prodejním týmům nastínit cíle, časové harmonogramy a strategie pro dosažení cílů.
Šablona prodejní zprávy ClickUp navíc usnadňuje dokumentaci klíčových metrik a ukazatelů výkonnosti, což uživatelům umožňuje vizualizovat trendy v chování zákazníků pomocí grafů.
4. Integrace ClickUp
Ačkoli je ClickUp sám o sobě velmi výkonný, můžete jeho funkčnost ještě vylepšit využitím jeho rozsáhlých integračních schopností. Díky integraci ClickUp mohou uživatelé připojit více než 1 000 nástrojů, včetně CRM platforem jako HubSpot, a to přímo nebo prostřednictvím integračních aplikací třetích stran, jako je Zapier.
Integrace s aplikacemi, které používáte každý den, usnadňuje synchronizaci dat a umožňuje vám centralizovat vaši práci v ClickUp. Například propojení ClickUp s Google Drive vám umožňuje vyhledávat, vytvářet a připojovat zprávy a další dokumenty k firemnímu Drive – aniž byste museli opustit ClickUp!
Zlepšete řízení podniku s ClickUp: nejlepší alternativou Salesforce
Salesforce je silným spojencem v oblasti řízení podniku a nabízí funkce pro zefektivnění prodeje, marketingu a zákaznických služeb. Úspěch v Salesforce je však nepřetržitý proces. Pravidelné aktualizace, triky pro Salesforce a neustálé učení jsou nezbytné pro využití jeho plného potenciálu.
S ClickUp, nejlepší alternativou Salesforce, můžete také zefektivnit a automatizovat své prodejní, marketingové a obchodní operace. ⚡
Od robustního systému CRM a výkonných automatizačních funkcí až po pokročilé funkce pro správu úkolů a možnosti hladké integrace – ClickUp má vše, co potřebujete k dosažení úspěchu a udržitelného růstu vašeho podnikání. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes, je to zdarma!