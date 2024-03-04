Ultimátní seznam 10 nejvlivnějších osobností v oblasti produktivity, které musíte sledovat [vydání 2025]

Sociální sítě i nadále přitahují rekordní počet uživatelů ( 4,9 miliardy v roce 2023, což je více než 60 % světové populace!). Platformy jako Facebook, Instagram a TikTok položily základy pro další lukrativní niche – influencer marketing. S více než 50 miliony influencerů po celém světě se očekává, že tento průmysl do konce roku 2024 poroste na 24 miliard dolarů.
V době, kdy lidé po celém světě závodí s časem, aby stihli skloubit práci, rodinu, přátele a domácí povinnosti, se jedna skupina influencerů stala obzvláště populární: influenceri v oblasti produktivity.
Tito vlivní lidé nabízejí tipy a triky pro produktivitu, jak organizovat svůj rozvrh a překonávat rozptýlení, abyste se stali nejúčinnější verzí sebe sama. Ale s stovkami vlivných osobností v oblasti produktivity, které z nich si zaslouží vaši pozornost?
V tomto článku vám představíme 10 influencerů v oblasti produktivity, kteří vytvářejí kvalitní obsah, který inspiruje nespočet lidí k rozvoji pozitivních návyků a zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. ⏰
Vzestup osobností ovlivňujících produktivitu na sociálních médiích
Ovlivňovatelé produktivity a podnikatelé vám pomohou identifikovat a odstranit překážky, které vám brání v budování produktivity. Jejich praktické tipy, osobní zkušenosti a podpora jsou přizpůsobeny přímo našemu digitálně závislému životnímu stylu.
Tito vlivní lidé se často zaměřují na výzvy v moderním pracovním prostředí. I když máme k dispozici šikovné technologie a nástroje, které podporují spolupráci, komunikaci a efektivitu v práci, výzvy, jako je časté multitasking, přepínání mezi úkoly, nadměrné množství schůzek a vyhoření, mohou být docela frustrující.
Nemůžete sice přidat více hodin do svého dne ani se naklonovat, ale můžete se naučit, jak organizovat svůj čas a udržet si vysokou motivaci, abyste splnili vše, co máte na seznamu úkolů. Osobnosti ovlivňující produktivitu přinášejí cenné postřehy, které vám pomohou překonat výzvy moderní doby a dosáhnout úspěchu v profesním i osobním životě.
Mezi běžná témata, která můžete od těchto osobností očekávat, patří:
- Udržujte soustředění při práci z domova
- Digitální minimalismus nebo digitální detox
- Duševní pohoda a péče o sebe
- Systémy pro individuální plánování a stanovení priorit
- Pozitivní přístup
- Ovládání emocí
10 předních osobností ovlivňujících produktivitu, které stojí za to sledovat
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších influencerů v oblasti produktivity na populárních sociálních médiích na základě kritérií, jako je kvalita obsahu, zapojení komunity a počet sledujících. Pojďme na to! ?
1. Tim Ferriss
S pěti bestsellery podle New York Times a Wall Street Journal, úspěšným podcastem a více než 1,5 miliony sledujících na Instagramu je Tim Ferriss superhvězdou mezi influencery v oblasti produktivity!
Ferriss je investor, podnikatel a guru životního stylu, který je velmi populární díky své sérii knih o seberealizaci 4-Hour. Jeho knihy vám pomohou být produktivnější v různých oblastech života, jako je práce, strava a cvičení. Například kniha The 4-Hour Workweek pojednává o tom, jak se zbavit tradičního životního stylu 9-5, pracovat méně a vydělávat více. ?
Ferris vydal další dvě knihy o produktivitě, Tools of Titans a Tribe of Mentors, které jsou sbírkami pozitivních návyků, přesvědčení a rad od nejúspěšnějších lidí z celého světa. Jejich zkušenosti povzbuzují jednotlivce, aby zlepšili své myšlení v oblasti produktivity a směřovali k ambiciózním cílům.
Nemáte čas na čtení knih? Na Instagramovém profilu Ferrissa najdete spoustu tipů a triků souvisejících s produktivitou – více než 2 000 příspěvků se zabývá tématy jako efektivita, kreativita a boj proti prokrastinaci. Účet se zabývá otázkami pracovní efektivity a sdílí rady o zdravém životním stylu a upřednostňování fyzického a duševního zdraví.
Pokud jste fanouškem audio obsahu, poslechněte si podcast influencera The Tim Ferriss Show, kde najdete spoustu motivačních příběhů o úspěchu. Všechny přepisy podcastů jsou k dispozici na webových stránkách Ferrissa.
Účty na sociálních sítích
- X: @tferriss
- LinkedIn: Tim Ferriss
- Instagram: @timferriss
2. Ali Abdaal
Ali Abdaal, bývalý lékař a jeden z nejoblíbenějších influencerů v oblasti produktivity, zahájil svou kariéru v roce 2017, kdy začal zveřejňovat videa na YouTube v oblasti zdraví a produktivity. Dnes má Aliho kanál na YouTube přes pět milionů odběratelů a má také obrovskou fanouškovskou základnu na Instagramu s více než 700 000 sledujícími!
Jeho obsah je povinností pro každého, kdo chce rozvíjet sebeuvědomění a být produktivnější. Ve svých videích a příspěvcích diskutuje o tom, jak dosáhnout více při méně práci, a poukazuje na zlepšení disciplíny a zvládání úzkosti.
Abdaal, absolvent Cambridge University, často hovoří ve svých podcastech s úspěšnými podnikateli a dalšími vlivnými osobnostmi a zabývá se produktivními strategiemi, které pomáhají dosáhnout profesních cílů a vést plnohodnotnější osobní život.
Tento vlivný člověk vydal knihu s názvem Feel-Good Productivity (Produktivita a dobrý pocit), ve které diskutuje vědecky podložený přístup k úspěchu a zdůrazňuje, že tajemstvím produktivity není dřina, ale spíše dobrý pocit. ?
Účty na sociálních sítích
- X: @AliAbdaal
- LinkedIn: Ali Abdaal
- Instagram: @aliabdaal
3. Sierra Honeycutt
Nikdo nerozumí důležitosti time managementu lépe než rodiče. Musíte zvládat děti, domácí práce, práci, domácí úkoly, sportovní tréninky a vaření – a navíc se od vás očekává, že si nějak najdete čas na společenský život a odpočinek. ?
Tipy pro maminky a návyky pro produktivitu od Sierra Honeycutt (jak sama píše ve svém profilu na Instagramu) vám mohou usnadnit život! Je matkou dvou dětí a rozhodla se sdílet své znalosti a tipy pro produktivitu se světem. Její účet na Instagramu se zaměřuje hlavně na příspěvky o rodičovství a životním stylu – najdete zde doporučení pro zábavné aktivity s dětmi, tipy na relaxační rituály před spaním a péči o pleť a nápady na jídla.
Sierra se také zabývá organizací domácnosti a kuchyně a nabízí tipy na úklid a produktivitu. Získáte cenné poznatky o tom, jak si vytvořit a dodržovat rutiny a maximalizovat svůj volný čas pro cvičení a osobní vztahy.
Účet Sierra na Instagramu má v současné době více než 1 000 příspěvků a více než 20 přehledně uspořádaných highlightů, takže máte k dispozici spoustu materiálu k prozkoumání.
Účty na sociálních sítích
- Facebook: sierra.honeycutt
- Instagram: @sierra.honeycutt
4. Laura Vanderkam
Profil Laury Vanderkam na Instagramu má přibližně 15 000 sledujících a velká část jejích příspěvků se týká jejích pěti dětí, dovolených, rodiny a přátel. Jediný pohled na její profil však nestačí k tomu, abyste poznali její fantastické úspěchy – Laura vydala devět knih a moderovala tři podcasty!
Pokud máte potíže s časovým managementem, její kniha 168 Hours je povinnou četbou – vysvětluje výhody optimalizace týdenního rozvržení času na jednotlivé úkoly. 168 hodin, které máte každý týden k dispozici, může být více než dost na to, abyste stihli vše, co chcete, aniž byste museli slevit z péče o sebe nebo celkového blahobytu. Praktický průvodce sdílí zkušenosti úspěšných lidí, kterým se to podařilo!
Další publikací, která vám může pomoci být produktivnější, je Off the Clock. Laura zde diskutuje o tom, jak změna vnímání času může vést k produktivnímu a zároveň příjemnému životu. ?
Účty na sociálních sítích
- X: @lvanderkam
- LinkedIn: Laura Vanderkam
- Instagram: @lvanderkam
5. James Clear
James Clear je autorem bestselleru New York Times Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones (Atomové návyky: Snadný a osvědčený způsob, jak si vytvořit dobré návyky a zbavit se těch špatných). Celosvětově se prodalo přes 15 milionů výtisků!
Kniha propaguje jednoduchou filozofii – malé změny ve vaší rutině mohou změnit vaše návyky a přinést výjimečné výsledky. Naučí vás, jak být každý den o 1 % lepší, vyhnout se běžným chybám na cestě k produktivitě a překonat nedostatek motivace.
Kniha je mnohem víc než suchá teorie – obsahuje příběhy olympijských zlatých medailistů, obchodních lídrů a oceněných umělců, kteří se spoléhali na malé dobré návyky, aby zlepšili svou sebeúctu a změnili svůj život.
Abyste mohli těžit z moudrosti těchto osobností, nemusíte si kupovat knihu. Navštivte jejich webové stránky, přihlaste se k odběru týdenního zpravodaje 3-2-1 Newsletter a připojte se k více než třem milionům spokojených odběratelů.
James Clear se díky svému přístupu k produktivitě založenému na malých krůčcích stal opravdovou celebritou – jeho profil na Instagramu má přes 1,5 milionu sledujících. Projděte si jeho profil a získejte svou denní dávku motivačních citátů, které vás udrží v pohybu.
Tip: Podívejte se na nejzajímavější příspěvky na profilu Clear na Instagramu – najdete tam bezplatnou kapitolu knihy Atomic Habits. ⚛️
Účty na sociálních sítích
- X: @JamesClear
- LinkedIn: James Clear
- Instagram: @jamesclear
6. Marie Kondo
Potenciální příčinou nízké produktivity může být právě prostor, ve kterém se nacházíte – pokud je přeplněný nebo chaotický, může vás odvádět od vašich cílů a dokonce vyvolávat úzkost a stres.
Marie Kondo, známá pod pseudonymem Konmari, vám pomůže rozloučit se s nepořádkem a vytvořit prostor, ve kterém se budete cítit motivovaní a inspirovaní. Je jednou z nejoblíbenějších světových expertů na uklízení a je známá svou jedinečnou technikou organizace: metodou KonMari. Její přístup spočívá v tom, že místo toho, abychom se soustředili na vyhazování věcí, které nepotřebujeme, se soustředíme na to, abychom si nechali pouze věci, které nám přinášejí radost, i když nejsou absolutně nezbytné.
Pokud vás zajímá zejména úklid pracovního prostoru, podívejte se na knihu Marie Joy at Work, která nabízí praktické tipy, jak uklidit stůl i mysl a zvýšit produktivitu.
Zajímavost: Marie je hvězdou reality show Netflixu Tidying Up With Marie Kondo, takže tady máte další maraton, který můžete sledovat! ?
Účty na sociálních sítích
- X: @MarieKondo
- LinkedIn: Marie Kondo
- Instagram: @mariekondo
7. Brian Tracy
Motivační řečník a uznávaný autor s více než 70 knihami na svém kontě, Brian Tracy, je také známým jménem v oblasti produktivity.
Jednou z jeho nejznámějších knih je Eat That Frog! V ní zmiňuje, jak byste měli nejprve řešit nejnáročnější úkoly na svém seznamu, abyste proměnili prokrastinaci v realizaci, zvýšili produktivitu a čelili svému dni s neochvějnou sebedůvěrou. Tracy také diskutuje o využití disciplíny, odhodlání a jasného rozhodování k rychlejšímu dosažení cílů.
Profil Tracy na Instagramu má přes milion sledujících a nabízí spoustu informací pro všechny, kteří chtějí zlepšit své schopnosti stanovování cílů. Objevíte triky pro zvýšení produktivity a naučíte se:
- Myslete dlouhodobě a stanovujte si cíle pomocí metody SMART.
- Využijte holistické přístupy, jako je praktikování vděčnosti a pozitivních afirmací.
- Udržujte motivaci
Profil vlivné osoby také ukazuje, jak různé techniky time managementu mohou významně ovlivnit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a pomoci vám rychleji reagovat na problémy.
Účty na sociálních sítích
- X: @BrianTracy
- LinkedIn: Brian Tracy International
- Instagram: @thebriantracy
8. Marie Forleo
Marie Forleo je bestsellerová autorka, obchodní koučka a, jak ji popsala Oprah Winfrey, myšlenková vůdkyně nové generace. ?
Marie je známá svou knihou Everything is Figureoutable. V oblasti produktivity vyniká tím, že nabízí udržitelné řešení pro udržení efektivity: změnu myšlení.
Kniha nabízí postřehy, které přeprogramují váš mozek, aby myslel pozitivněji a překonal překážky, které vám brání v naplnění vašich snů. Dozvíte se o návycích, které vám pomohou dosáhnout cílů, zvládnout časové a finanční omezení, vypořádat se s kritikou a vybudovat si silnou pracovní morálku.
Marie je aktivní na Instagramu, kde pravidelně publikuje příspěvky o dosahování obchodního úspěchu prostřednictvím produktivity, překonávání pocitu přetížení a nejistoty a práci v souladu s naší duší nebo vnitřním navigačním systémem.
Moderuje týdenní online show MarieTV a podcast The Marie Forleo, které jsou plné praktických nápadů týkajících se podnikání, organizace a produktivity. ?
Účty na sociálních sítích
- X: @marieforleo
- LinkedIn: Marie Forleo
- Instagram: @marieforleo
9. Shawn Achor
Shawn Achor je vlivná osobnost, autor a výzkumník s jedinečným přístupem k úspěchu – nahlíží na něj z pohledu štěstí. Podle něj úspěch nevede ke štěstí, ale naopak. ?
Ve své knize The Happiness Advantage Shawn hovoří o tom, jak vědomé volení štěstí vede ke zvýšení produktivity, posílení kreativity a schopnosti řešit problémy a ke snížení stresu. Jeho učení se točí kolem přijetí pozitivního přístupu k práci a směřování k ambiciózním cílům s vědomým vedením. Jak říká Shawn:
Možná nemáme moc ovládat svět, ale máme moc BRÁNIT to dobré v něm.
Pokud se vám přijetí nového způsobu myšlení najednou jeví jako nemožné, podívejte se na jeho knihu Before Happiness . Navrhuje praktické strategie, díky nimž jsou pozitivní změny méně nucené a více proveditelné.
Chcete ještě lépe pochopit souvislost mezi vaším osobním projektem štěstí a produktivitou? Podívejte se na Achorovu přednášku TED, která má přes 25 milionů zhlédnutí!
Účty na sociálních sítích
- X: @shawnachor
- LinkedIn: Shawn Achor
- Instagram: @shawnachor
10. Seth Godin
Pokud působíte v oblasti marketingu, musíte sledovat Setha Godina! Jako podnikatel a bývalý manažer internetové společnosti má Godin desítky let zkušeností v marketingu, které využívá k vzdělávání ostatních.
Godin za ta léta napsal 21 bestsellerů. Mezi témata, o kterých píše, patří různé aspekty marketingu a práce, včetně cenných tipů, jak překonávat překážky vytrvalostí a přizpůsobením myšlení tak, abyste posunuli svou kreativitu na vyšší úroveň.
Godin je také autorem jednoho z nejpopulárnějších blogů věnovaných marketingu, takže určitě stojí za to ho navštívit pro všechny, kteří se o tuto oblast zajímají.
Pokud chcete být lídrem, můžete vyzkoušet Godinův workshop altMBA. Naučíte se přijímat nejistotu a rozvíjet sebevědomí nezbytné pro efektivní vedení.
Zajímavost: Seth Godin byl v roce 2018 uveden do Marketingové síně slávy.
Účty na sociálních sítích
- X: @ThisIsSethsBlog
- LinkedIn: altMBA
- Instagram: @sethgodin
Řiďte se radami pro produktivitu a dosáhněte úspěchu s ClickUp.
Scéna osobností ovlivňujících produktivitu je poučná, ale množství informací, které získáte ze svých oblíbených kanálů, může být ohromující. Může existovat řada tipů a strategií pro produktivitu, které chcete realizovat, ale kde začít?
Proto má smysl používat platformu pro produktivitu, jako je ClickUp — jedná se o integrované řešení pro správu projektů a úkolů, které vám pomůže uplatnit cenné znalosti, které jste nasáli od vlivných osobností, a rychleji dosáhnout svých cílů v oblasti produktivity.
1. Vytvořte si zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem s ClickUp Tasks
Zapsání všech svých osobních a pracovních povinností a úkolů vám pomůže lépe organizovat, stanovovat priority a delegovat práci, a také si uvědomit, co vás brzdí v produktivitě. S ClickUp Tasks bude vaše každodenní práce snazší! ?
Ať už vytváříte základní denní plán nebo složitý plán dodávek produktů, ClickUp Tasks vám pomůže. Můžete:
- Navrhujte úkoly s podúkoly a kontrolními seznamy
- Přidejte jednoho nebo více příjemců (pro společné projekty)
- Nastavte vztahy mezi úkoly, abyste zajistili správné pořadí jejich provádění.
- Přizpůsobte si typy úkolů
- Přiřaďte značky priority
Přidejte ke každé položce kontext pomocí vlastních polí ClickUp, jako jsou rozevírací seznam, webová stránka, pokrok nebo peníze – tímto způsobem zůstanou všechna pracovní data centralizovaná, což vám zase pomůže udržet produktivitu.
Myšlenkou používání ClickUp k plánování úkolů je vytvářet přiměřeně flexibilní plány, sledovat termíny a v případě potřeby provádět úpravy bez paniky. ?
Často zapomínáte na týdenní schůzky, nákupy potravin nebo kurzy? S ClickUpem je snadné spravovat opakující se úkoly. Vytvořte denní, týdenní nebo měsíční opakující se úkol několika kliknutími a zajistěte si, že budete dodržovat plán.
Pokud jste fanouškem seznamů úkolů, ClickUp slouží také jako plně přizpůsobitelný nástroj pro vytváření seznamů! Vytvořte si svůj seznam od nuly nebo použijte jednu z šablon seznamů úkolů platformy a ušetřete čas. Tyto šablony jsou k dispozici v různých tématech, jako je péče o sebe a cestování – stačí si vybrat tu, která vyhovuje vašemu plánu produktivity.
2. Procvičujte záměrné vedení s ClickUp Project Management
V rámci projektu je produktivita vedlejším produktem uvědomění si, co je třeba udělat. Naštěstí sada ClickUp Project Management nabízí celou řadu nástrojů pro zvýšení produktivity, které vám pomohou budovat povědomí jako vedoucí pracovník!
Díky zobrazením ClickUp můžete organizovat pracovní prostory pro několik projektů a sledovat je z různých perspektiv. Od základních zobrazení, jako jsou seznamy a kanbanová tabule, až po pokročilé možnosti, jako jsou Ganttův diagram a tabulkové zobrazení, máte k dispozici vše, co potřebujete k detailnímu sledování pracovních postupů, monitorování rizik dodávek a přehodnocení priorit.
Ať už pracujete na osobních projektech nebo s týmem, ClickUp Docs vám pomůže psát a ukládat všechny vaše znalostní dokumenty na jednom místě. Se vším na dosah ruky nebudete ztrácet čas hledáním dalších dat během pracovní doby.
Pokud vytváříte plány produktivity, zvažte použití ClickUp AI, vestavěného asistenta umělé inteligence této platformy. Může být vaším partnerem při brainstormingu a také vám s pomocí podnětů přizpůsobí seznamy úkolů, projektové briefy, e-maily a další dokumenty. Můžete jej také použít k shrnutí dlouhých textů a ušetřit tak čas na čtení. ⚡
Další možností, jak ušetřit čas, je ClickUp Automations – zvyšte produktivitu a zajistěte, že nebudete ztrácet čas opakujícími se administrativními úkoly, a to nastavením spouštěčů a akcí. ClickUp má bohatou knihovnu automatizací, ale můžete si také vytvořit vlastní.
Součástí sady funkcí ClickUp Project Management jsou ClickUp Dashboards. Jsou vynikající volbou pro ty, kteří chtějí vizualizovat svou produktivitu pomocí různých tabulek a grafů, které se aktualizují v reálném čase. ?
3. Snižte stres pomocí špičkové sady nástrojů pro správu času
Sledování času, který strávíte konkrétními úkoly, je vynikající strategií pro monitorování a zlepšování produktivity. S ClickUp Time Tracking stačí kliknout na jedno tlačítko a platforma za vás začne sledovat čas. ⌛
Jelikož je ClickUp k dispozici pro iPhony, Androidy a stolní počítače, můžete zaznamenávat čas z jakéhokoli zařízení a spouštět více časovačů současně. Pokud zapomenete zaznamenat čas, můžete data vždy přidat zpětně.
Pokud sledujete produktivitu, připojte ke každému záznamu poznámku, na co jste strávili čas. Tak získáte podrobné záznamy o svých činnostech a vynikající základ pro plánování do budoucna a uvědomění si, co můžete udělat pro zjednodušení svého dne.
4. Použijte ClickUp Goals ke sledování svého pokroku
ClickUp vám umožňuje stanovit si kvantifikovatelné cíle pro sebe i svůj tým a zefektivnit tak cestu k produktivitě. Můžete si stanovit týdenní, měsíční nebo roční cíle ClickUp a sledovat pokrok pomocí karet na řídicím panelu.
Navíc máte vždy pod kontrolou, jak vaše cíle vypadají. Pokud například chcete použít stanovení cílů SMART, které propagují vlivní lidé jako Brian Tracy, můžete kdykoli využít šablonu ClickUp SMART Goals Template a vytvořit si svou vlastní verzi.
Kombinujte praktické rady od osobností ovlivňujících produktivitu s ClickUp
Osoby ovlivňující produktivitu vás mohou inspirovat a nabídnout vám zasvěcené tipy a moudrosti ohledně organizace vašeho života a zlepšení efektivity. Tyto tipy však nemají velký význam, pokud je neuplatníte v praxi.
ClickUp nabízí základ pro přechod od pasivního poslouchání vlivných osob k implementaci jejich rad. Možnosti správy úkolů a projektů této platformy mohou změnit váš život a pomoci vám využít každý den naplno.
Zaregistrujte se na ClickUp a vstupte do království produktivity ve velkém stylu! ?