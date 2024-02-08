Shrnutí knihy The 5AM Club: Jak dosáhnout špičkových výkonů díky brzkému vstávání

Autor a motivační řečník Robin Sharma, známý svou bestsellerovou obchodní bájí Mnich, který prodal své ferrari, nám přináší další zážitek v knize The 5AM Club. Nejedná se pouze o další knihu o seberealizaci – obsahuje cenné lekce o tom, jak využít naše dostupné kognitivní zdroje k dosažení mimořádných věcí.
Už nesčetněkrát jsme slyšeli, že 5 hodin ráno je zlatá hodina pro produktivní práci, ale stojí to opravdu za to – zejména když alternativou je sladký, sladký spánek?
Je zcela normální, že bystrá mysl přemýšlí, zda vstávání brzy ráno má skutečně nějaký význam, nebo je to jen jedna z mnoha pomíjivých módních vln miliardářů. Právě na to odpoví naše shrnutí knihy The 5AM Club. 🕔
Prozkoumáme, proč kniha obhajuje ranní hodiny, a shrne její filozofii, působivé citáty a klíčové poznatky pro vás.
⏰ 60sekundové shrnutí
Kniha The 5AM Club od Robina Sharmy učí, jakou sílu má brzký začátek dne pro zvýšení produktivity, soustředění a osobního růstu. Formule 20/20/20 z této knihy rozděluje první hodinu dne na:
- Krok: Cvičte 20 minut, abyste se probudili plní energie.
- Reflektujte: Meditujte, pište si deník nebo si naplánujte den, abyste měli jasno.
- Růst: Čtěte, učte se nebo rozvíjejte dovednosti pro sebezdokonalování.
ClickUp vám pomůže vytvořit perfektní ranní rutinu díky:
- ClickUp Tasks & Reminders: Stanovte si denní cíle a ranní rituály.
- Zobrazení kalendáře ClickUp: Naplánujte si a sledujte svou ranní rutinu v 5 hodin ráno.
- ClickUp Docs: Zaznamenávejte, reflektujte a organizujte své poznatky.
- ClickUp Goals: Sledujte svůj pokrok a udržujte si motivaci.
Shrnutí knihy The 5AM Club v kostce
Autor(ři): Robin Sharma
Počet stran: 336 (délka tisku)
Rok vydání: 2018
Odhadovaná doba čtení: 7–12 hodin
Kniha The 5AM Club pomocí poutavého příběhu ukazuje, jak může průměrný člověk dosáhnout více ve svém každodenním životě, když začne svůj den v 5 hodin ráno. Příběh se točí kolem tří hlavních postav:
- Zklamaný podnikatel
- Umělec, který se potýká s obtížemi
- Vřelý a přívětivý miliardář (mentor)
Trio se nečekaně setká na konferenci a miliardář požádá ostatní dva protagonisty, aby s ním strávili čas v jeho plážovém domě na Mauriciu. Jediná podmínka? Musí dorazit v pět ráno. 😅
Na oplátku však miliardář odhalí dvojici rady svého guru. Jak asi tušíte, jádrem této rady je vstávat v 5 hodin ráno a vytvořit si rozvrh, abyste mohli dokončit své denní úkoly bez jakýchkoli rozptýlení.
Sharma vychází z toho, že brzké vstávání vám dává kognitivní zdroje potřebné k aktivitám zaměřeným na sebereflexi, fyzické zdraví a osobní růst. A je to podloženo vědeckými poznatky – mnoho snah o sebezdokonalování sabotujeme kvůli našemu prastarému mozku, který předvídá nebezpečí a udržuje nás ve stavu strachu, což nás nutí přijímat rozptýlení a vyhýbat se akci.
Prefrontální kůra našeho mozku, která je zodpovědná za řešení problémů a zpracování emocí, nám však pomáhá tomuto chování čelit racionálním jednáním. V 5 hodin ráno je náš mozek nastaven na klidnější stav, což nám umožňuje překonat stres a úzkost vyvolané strachem a podniknout konkrétní kroky k vybudování úspěšného života.
V knize Sharma zkoumá mnoho témat, aby podpořil svůj názor. Podívejme se na některé z nejzajímavějších diskusí:
Čtyři vnitřní říše
Sharma podporuje osobní zdokonalování tím, že se zaměřuje na naše čtyři vnitřní říše, a to:
- Myšlení: Naše myšlenky a přesvědčení, kvalita vnitřního dialogu a přístup k výzvám utvářejí naši realitu.
- Myšlení: Procvičujte vděčnost, abyste podpořili osobní růst, protože srdce zatížené bolestivými emocemi nás nikam nedovede.
- Zdraví: Špičková fyzická kondice vám dodá vitalitu a svobodu k hledání příležitostí k růstu.
- Soulset: Pěstujeme svou duši tím, že se věnujeme duchovním činnostem, často prostřednictvím meditace a kontemplace.
Pravidlo 20/20/20
Kniha The 5AM Club se zabývá otázkou, kterou všichni známe: Co bychom měli dělat po tom, co vstáváme v pět ráno? Přece nemůžeme tak brzy ráno strčit hlavu do obrazovky, že?
Zde Sharma přechází ke své další originální myšlence – pravidlu 20/20/20 pro revoluční ranní rutinu. První hodinu – čas mezi 5 a 6 hodinou, nazývanou také hodinou vítězství – rozdělíte na tři stejné části.
- Prvních 20 minut: Intenzivní fyzická aktivita snižuje hladinu kortizolu, hormonu strachu. Využijte tento čas k pořádnému zapocení – uvolňuje se tak BDNF (mozkový neurotrofický faktor), který pomáhá mozku vytvářet nové nervové cesty a zažívat neuroplasticitu.
- Dalších 20 minut: Jakmile dokončíte kardio cvičení, přepněte na meditaci a dejte si pauzu. Můžete například zamyslet se nad svým nadcházejícím dnem.
- Posledních 20 minut: V poslední části si osvojte znalosti, které podpoří váš osobní růst. Můžete si například přečíst knihu nebo si poslechnout produktivní podcasty.
Cílem je vytvořit ranní rutinu, která vás připraví na maximální výkon po celý den.
Udržování cyklu vysokého výkonu
Cyklus vysokého výkonu vyžaduje, aby vaše tělo bylo dobře odpočaté, čehož lze dosáhnout pouze kvalitním spánkem. Kniha zdůrazňuje negativní účinky nedostatku spánku a vybízí čtenáře, aby se snažili dosáhnout kvalitního spánku, který regeneruje mozkové buňky a posiluje nervové spojení. Obecně platí, že hlubokého regeneračního cyklu během spánku dosáhnete tím, že:
- Vyhněte se používání elektronických zařízení během poslední hodiny před spaním.
- Spánek v tmavé místnosti
Hlavní body knihy The 5AM Club od Robina Sharmy
Pokud patříte k lidem, kteří mají rádi hlubší porozumění, zde je pět klíčových bodů z knihy, které můžete začlenit do svého každodenního života. Podívejte se!
1. Vytvoření ranní rutiny je bolestivé, ale přináší ovoce.
Největší překážka pro aktivitu během ranních hodin? Náš mozek se bouří.
Představte si, že vám někdo řekne, že se celý příští týden nesmíte dotknout svého telefonu. Pravděpodobně začnete pociťovat abstinenční příznaky! Váš mozek není na tuto změnu zvyklý a díky novým synaptickým drahám se budete cítit nepříjemně ve všech směrech, ale právě tato bolest vám v dlouhodobém horizontu pomůže.
Podle Sharmy vám může pomoci Protokol pro osvojení návyku – musíte počítat s tím, že si návyk osvojíte za přibližně 66 dní. ⚓
Prvních pár dní se musíte nutit, abyste dodržovali svou ranní rutinu. V polovině (po asi 20 dnech) budete mít pocit, že jste na hranici svých sil a že vám nic nepomůže, ale Sharma říká, že právě v tomto okamžiku se začínáte měnit. Ke konci zažijete bod automatizace, kdy si váš mozek konečně zvykne na nový režim.
Tento protokol může podpořit jakoukoli změnu životního stylu a budete rádi, že jste to dotáhli do konce. 💪
2. Chcete žít jako 5 % nejlepších? Dělejte to, co 95 % lidí nedělá!
Nejzákladnější, ale často podceňovanou radou, jak změnit svůj život, je odhodlat se k proměnám, kterým se většina lidí vyhýbá.
Zní vám představa vstávání v 5 ráno únavně?
Ne do top 5 % úspěšných lidí.
Sharma věří, že když začnete žít jinak, než většina lidí, mohou vás ostatní považovat za blázna. Právě tuto nálepku však považuje za „cenu“ za velikost.
Pokud se zavážete k produktivním cílům pro lepší život, musíte se soustředit na změny, které musíte udělat, bez ohledu na očekávání společnosti. Řekněme, že trávíte víkendy budováním vedlejšího podnikání místo odpočinku v baru. Je to neortodoxní cesta, ale ukazuje, že jste ochotni udělat nepříjemnou změnu, abyste zlepšili své finance.
3. Věnujte pozornost svému emocionálnímu blahu
Úžasným bodem, který kniha The 5AM Club zdůrazňuje, je to, jak funguje lidské ego a společnost. Například když se cítíme trapně před skupinou lidí, naše ego se projeví a zaplní naše srdce nepříjemnými pocity hořkosti, studu a hněvu.
Sharma zdůrazňuje důležitost lehké mysli. Musíme se vědomě snažit udržet své ego pod kontrolou a být si více vědomi svých individuálních spouštěčů stresu, špatných návyků a copingových mechanismů. Seberegulace nám pomáhá investovat do osobního růstu z pozice autenticity a být odolnější tváří v tvář výzvám.
Pamatujte, že nemusíte být nejlepší na světě; stačí, když se každý den ukážete v tom nejlepším světle!
4. Projevte svůj talent (talenty)
V knize miliardář dává ostatním dvěma protagonistům skvělou radu: Pokud máte talent, projevte ho, i když vám to může uškodit.
Nikdy nepovažujte svůj talent za samozřejmost. Je to vaše přirozená měna v tomto světě a něco, co byste měli využít. Neustále se učte a zkoumejte potenciální rizika a příležitosti, které s sebou přináší. Kniha nabízí další tipy, jak být celoživotním géniem, například:
- Využijte Traffic University, tj. využijte svůj každodenní čas strávený dojížděním k práci k objevování nových knih nebo podcastů.
- Věnujte několik minut svého dne zdokonalování svých dovedností.
5. Vybudujte si síť podpory
Každý má kreativní a produktivní potenciál, aby zlepšil svou mentální koncentraci a vedl úspěšný život, ale co když je obklopen lidmi, kteří ho jen srážejí?
Dobrým příkladem je umělec z této knihy. Jeho přátelé se mu za jeho umění posmívali a nadávali mu. Jeho neúspěch byl důsledkem toho, že se stýkal se špatnou partou lidí.
Stáváte se lidmi, s nimiž trávíte čas, proto zvažte, s kým se stýkáte. Nejlepší je trávit čas s podobně smýšlejícími lidmi, kteří vás mají rádi a podporují vás. Naučte se navazovat kontakty a hledejte lidi a komunity, které vám mohou být oporou. 🌻
Významné citáty z knihy The 5AM Club
Kniha The 5AM Club obsahuje mnoho zajímavých citátů. Podívejte se na naše oblíbené:
Úryvek č. 1
Naše kultura nám říká, abychom usilovali o tituly a cetky, potlesk a uznání, peníze a honosné domy. To vše je v pořádku – opravdu je – pokud se nenecháte zmanipulovat k tomu, abyste svou hodnotu jako lidská bytost definovali podle těchto věcí. Užívejte si je, ale nepřipoutávejte se k nim. Mějte je, ale nezakládejte na nich svou identitu. Oceňujte je, ale nepotřebujte je.
V knize miliardářka rozebírá materialistické normy moderní společnosti. Všichni se předhánějí v tom, aby si koupili to nejlepší, místo aby byli nejlepší.
Autor tvrdí, že touha po světských darech není špatná věc, pokud ji nenecháte definovat vaši skutečnou hodnotu.
Když proměníte chtění v potřebu, materiální věci se stanou vaším dočasným zdrojem síly. V okamžiku, kdy ztratíte své pozemské poklady, pocítíte slabost. Místo toho, abychom se spoléhali na materiální věci, které definují naši identitu, měli bychom se soustředit na budování mentální energie a integrity charakteru.
Úryvek č. 2
Pokud chcete být lídrem ve svém oboru... staňte se výkonným člověkem s hloubkou. Zavázat se být výjimečným člověkem namísto jednoho z těch plachých duší, které se chovají jako všichni ostatní, žijí nedbalý život namísto velkolepého, derivativní život namísto originálního.
Miliardář se ostře vyjadřuje o moderních pracovištích a o tom, jak všichni upřednostňují kvantitu před kvalitou. Mnoho pracovníků nemá nadšení ani odhodlání vést průlomové pokroky a jednoduše hledají nejjednodušší cestu životem.
Úryvek č. 3
Protože většina z nás, kteří dnes žijeme, si přeje mít více času. Přesto však čas, který máme, promarňujeme. Myšlenky na smrt nám pomáhají lépe se soustředit na to, co je opravdu důležité. Přestanete dovolit digitálním rozptýlením, kybernetickým odbočkám a online obtížím, aby vám kradly nenahraditelné hodiny požehnání zvaného život. Víte, že své dny už nikdy nedostanete zpět?
Pan Riley, miliardář, vyslovuje jedno ze svých nejsilnějších prohlášení v kapitole 10: Čtyři zaměření tvůrců historie. Podrobně popisuje, jak pouhá myšlenka na smrt může pomoci jednotlivci vyhnout se povrchním digitálním rozptýlením a žít život naplno. 🌷
Aplikujte poznatky z knihy The 5AM Club a zdokonalujte se v osobním mistrovství s ClickUp.
Vstávání brzy ráno možná není nejjednodušší úkol na světě, ale jeho odměny převáží dočasné nepohodlí, se kterým se setkáte při posilování tohoto zvyku. Pokud jste odhodláni dosáhnout svého cíle, zde je nástroj, který vám pomůže se k němu dostat: ClickUp. 😇
ClickUp je komplexní software pro produktivitu a stanovení cílů s mnoha funkcemi, které umožňují:
- Organizujte a sledujte svou ranní rutinu a další plány.
- Zůstaňte důslední při rozvíjení nových návyků
- Získejte kontrolu nad svým každodenním pracovním vytížením a udržujte si duševní zdraví.
Zde je několik výjimečných funkcí, které vám pomohou zůstat soustředění po celou dobu vaší cesty:
1. Ovládněte plánování pomocí kalendáře a šablon ClickUp
Vstávání v 5 hodin ráno nebo osvojení jakéhokoli náročného zvyku je snazší, když máte naplánovaný realistický rozvrh. Naštěstí, ať už jste vedoucí týmu, majitel firmy nebo jen student, ClickUp funguje jako bezplatný plánovač rozvrhu pro všechny! 📅
Díky velmi přehlednému kalendáři s funkcí drag-and-drop můžete vytvářet flexibilní časové osy, které vám dodají sebevědomí a motivaci k dosažení vašich cílů. Jste zvyklí používat plánovače třetích stran, jako je Google Calendar nebo TimeDoctor? ClickUp lze snadno integrovat s více než 1 000 nástroji a využít tak to nejlepší z obou světů.
V ideálním případě můžete také využít zobrazení ClickUp pro plánování týmů a projektů ve větším měřítku. Prozkoumejte zobrazení Ganttův diagram, Kanbanová tabule a Pracovní vytížení a zjistěte, které z nich nejlépe vyhovuje vašemu stylu řízení. Můžete snadno upravovat termíny za pochodu a mít neustále přehled o celkové situaci.
Bonus: ClickUp nabízí řadu šablon denních plánovačů pro všechny typy cílů a záměrů. Sladěte svou každodenní práci s těmito oblíbenými šablonami:
- Šablona denního plánovače ClickUp: Použijte tuto přehlednou šablonu, abyste se naučili, jak si vytvořit plán.
- Šablona ClickUp Study Time: Naplánujte si, jak využijete ranní hodiny nebo čas strávený dojížděním do práce k soustředění se na učení.
- Šablona kontrolního seznamu ClickUp: Sledujte úkoly pomocí kontrolních seznamů, abyste měli jistotu, že jste splnili vše, co jste si předsevzali, a mohli zbytek dne věnovat tomu, co máte rádi!
- Šablona cvičebního deníku ClickUp: Zůstaňte v akci a podporujte své fyzické zdraví tím, že si vytvoříte plán cvičení.
- Šablona pro blokování času v ClickUp: Tato a mnoho dalších šablon pro blokování času v ClickUp jsou navrženy tak, aby vám poskytly přehled o prioritách ve vašem rozvrhu.
2. Pečlivě si naplánujte týden a denní rozvrh
Častým problémem, s nímž se čtenáři při uplatňování poznatků z knihy The 5AM Club potýkají, je nevědomost, kde začít. Vstáváte pozdě a plánujete vše na poslední chvíli, což vede k tomu, že na konci dne jste jako po srážce vlaků.
Pokud se s tím ztotožňujete, pak je tu pro vás ClickUp Time Management Suite. Jeho funkce vám umožní být disciplinovanější díky detailnímu plánování vašeho dne až do poslední hodiny. Pomocí ClickUp Time Tracker zaznamenávejte, kolik času vám zabírají naplánované úkoly, a strategicky rozdělte konkrétní hodiny ve svém rozvrhu pro danou práci. Tímto způsobem se budete moci omezit v trávení zbytečných hodin rozptýlením nebo méně důležitou prací.
Z organizačního hlediska vám ClickUp pomáhá optimalizovat týmové procesy a vytvářet přesné odhady projektů.
Například ClickUp Goals vám pomůže zvýšit transparentnost mezi týmy a udržet všechny informované o aktuálních cílech. Vytvářejte sledovatelné cíle a propojte je s jakýmkoli úkolem, který vytvoříte. Využijte snadno použitelné složky, abyste mohli rychle přecházet mezi různými osobními a profesními projekty a udržovat všechny výstupy organizované.
Pokud vedete tým, použijte ClickUp Tasks k vytvoření vlastních úkolů s více přiřazenými osobami a relevantními informacemi v přiřazených komentářích. To pomůže vašemu týmu fungovat jako hodinky a vám to poskytne větší duševní klid a volný čas, který můžete věnovat růstu a sebezdokonalování.
3. Uspořádejte si vše ve svém pracovním prostoru ClickUp
Váš pracovní prostor ClickUp vám poskytuje všechny nástroje, které potřebujete k udržení produktivity. Například pomocí ClickUp Docs můžete centralizovat všechny informace na jednom místě. Nebo využijte ClickUp AI k úspoře času při přípravě dokumentů a e-mailové komunikaci – tento pracovní asistent vám dokonce pomůže s brainstormingem nebo generováním nápadů, když se potýkáte s mentálním blokem.
Pokud brainstormujete s kolegy, použijte ClickUp Whiteboards nebo Mind Maps k efektivní vizualizaci společné práce.
4. Buďte důslední s připomínkami ClickUp
Všichni jsme lidé a je v pořádku, když se někdy dostaneme mimo plán. S připomínkami ClickUp však můžete zabránit tomu, abyste něco přehlédli, a to nastavením vlastních upozornění nebo připomínek pro tým. Můžete také nastavit priority úkolů a generovat oznámení pro naléhavé úkoly.
A pokud máte příliš nabitý den, zvažte použití automatizací, které vám pomohou okamžitě vyřídit opakující se administrativní práce. Můžete vytvořit opakující se úkoly s konkrétní frekvencí a ušetřit tak hodiny a dny ve svém rozvrhu. 🥰
Vytvořte si úspěšnou ranní rutinu s ClickUp
Kniha The 5AM Club nám dává jednu základní lekci – každý může dokázat zázraky, pokud je ochoten využít ranní hodiny k produktivní práci, a ne jen k zaneprázdnění.
S produktivním nástrojem, jako je ClickUp, kde můžete automatizovat rutinní práce, stanovovat cíle, sledovat pokrok a hlavně vytvářet plány, není vaše cesta k tomu, abyste se stali součástí 5 % lidí, vůbec nereálná!