Top 10 softwarů pro marketingovou spolupráci, které posílí marketingové týmy

Marketing je mnohostranná činnost, která vyžaduje zapojení všech zaměstnanců. ?
Aby byla vaše kampaň úspěšná, musí vše a všichni spolupracovat. Tabulky a e-maily vám sice do jisté míry pomohou zorganizovat práci, ale problémy nastanou, když se váš tým a klientela začnou rozšiřovat.
Pokud jde o složité úkoly, jako je marketing, může být efektivní nástroj pro spolupráci doslova záchranou. Může snížit stres a zvýšit soustředění jak manažerů, tak marketérů.
Podívejte se na náš žebříček 10 nejlepších a najděte software pro marketingovou spolupráci , který zlepší váš pracovní postup a výrazně zvýší návratnost investic do vašich kampaní.
Co je software pro marketingovou spolupráci?
Software pro marketingovou spolupráci je systém, který usnadňuje komunikaci a koordinaci práce mezi marketingovými agenturami a týmy.
S vhodným nástrojem pro marketingovou spolupráci se složitá operace, jakou je marketing, jeví jako lépe zvládnutelná. Software propojuje různá oddělení, jako je SEO a kreativní oddělení, a umožňuje jim spojit se a vytvořit soudržný příběh značky, který podpoří zapojení. ?
Od organizace času a zdrojů až po shromažďování zpětné vazby od spolupracovníků – software pro marketingovou spolupráci je nepostradatelným nástrojem pro úspěšné marketingové kampaně.
Co byste měli hledat v nástrojích pro marketingovou spolupráci?
Kromě zřejmých komunikačních funkcí mějte při výběru svého dalšího softwaru pro marketingovou spolupráci na paměti také následující funkce:
- Projektový management: Nástroj pro marketingovou spolupráci by vám měl umožnit vytvořit a udržovat efektivní pracovní postupy s úkoly, plánováním a sledováním pokroku.
- Snadné použití: Software by měl sloužit uživateli, a ne naopak. Vybraný nástroj pro spolupráci by měl být intuitivní a vyžadovat minimální zaškolení.
- Automatizace: Čím více opakujících se úkolů software dokáže automatizovat, tím více času a energie budete mít na tvorbu nápadů a kontrolu kvality.
- Úprava obsahu: Pokud software umožňuje tvorbu a úpravu obsahu, měl by také obsahovat kontrolu a správu verzí, aby byl proces plynulejší.
- Integrace: Marketingové aktivity se málokdy omezují na jednu platformu. Proto by vámi vybraný software měl být integrován s jinými softwary, například s těmi pro videokonference, e-mailový marketing a řízení vztahů se zákazníky (CRM).
- Škálovatelnost: Pokud vše půjde dobře, počet vašich zákazníků a členů týmu by měl růst. Software pro marketingovou spolupráci by měl být schopen se tomu přizpůsobit s minimálním zpožděním.
10 nejlepších softwarů pro marketingovou spolupráci, které můžete použít v roce 2024
Abychom vám pomohli najít ideální řešení pro váš tým, vybrali jsme 10 našich oblíbených softwarů pro spolupráci v oblasti marketingu a představili jejich klady, zápory, ceny a hodnocení.
Upozorňujeme, že tyto nástroje nebyly primárně navrženy pro spolupráci, ale obsahují řadu funkcí, které usnadňují komunikaci v týmu a zvyšují efektivitu během celé kampaně.
1. ClickUp
Jako all-in-one projektový management hub má ClickUp více funkcí, než můžeme vyjmenovat najednou. Proto jsme vybrali pět nejcennějších funkcí pro marketingové týmy:
- ClickUp Whiteboards: Pomocí textu, tvarů a náčrtků můžete se svým týmem v reálném čase brainstormovat nové nápady pro kampaně a vytvořit praktický marketingový plán.
- Zobrazení pracovní zátěže ClickUp: Posuďte kapacitu každého člena týmu, abyste mohli realisticky přidělovat zdroje. Sledujte časové osy projektů pomocí zobrazení Timeline a Gantt.
- Zobrazení ClickUp Chat: Zahajte konverzaci o detailech kampaně s jakoukoli osobou nebo skupinou.
- ClickUp Docs: Vytvářejte atraktivní dokumentaci, zprávy nebo marketingový obsah, propojujte je s úkoly a spravujte přístup svých kolegů.
- Kontrola a zpětná vazba: Připojte k úkolům soubory PDF, obrázky nebo videa a vyzvěte svůj tým, aby obsah vyhodnotil pomocí poznámek a komentářů.
ClickUp již obsahuje funkce pokrývající většinu marketingových procesů, ale můžete jej integrovat s více než 1 000 dalšími aplikacemi, abyste své operace ještě více zefektivnili.
Nejste si jisti, jak začít využívat mnoho předností ClickUp? Podívejte se na tuto předem připravenou šablonu ClickUp Marketing Team Operations Template pro rychlý start. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte práci pomocí úkolů, podúkolů a kontrolních seznamů.
- Vymýšlejte nápady společně s ClickUp Whiteboards
- Spravujte zdroje a čas pomocí zobrazení ClickUp Workload, Timeline a Gantt.
- Vytvářejte, upravujte a kontrolujte obsah pomocí ClickUp Docs a proofingu.
- Hotové a přizpůsobené automatizace
- Komunikujte v komentářích k úkolům a v chatovém okně.
- Integrace s více než 1 000 nástroji
- Cíle, milníky a sledování pokroku
- ClickUp AI asistent pro psaní
Omezení ClickUp
- Na tak velké množství funkcí si bude třeba chvíli zvykat.
- Občasné pomalé načítání
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc/uživatel
- Business: 12 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. CoSchedule
CoSchedule nabízí řadu různých nástrojů navržených s ohledem na potřeby marketérů. Rodina produktů Marketing Suite se skládá z:
- Organizér kalendáře
- Organizátor obsahu
- Organizátor práce
- Organizátor aktiv
Work Organizer je centrem veškeré spolupráce v zákulisí. Mezi jeho pozoruhodné funkce patří živé seznamy úkolů zaměstnanců, kalendář pro denní, týdenní a měsíční sledování pokroku v porovnání s termíny a šablony pro opakující se úkoly a marketingové projekty.
Můžete definovat pravidla úkolů a spouštěče pro automatický přechod mezi fázemi. Můžete například stanovit jako požadavek schválení právních a compliance záležitostí, čímž zajistíte, že vaše projekty splňují všechny průmyslové standardy. ✅
Nejlepší funkce CoSchedule
- Zobrazení seznamu úkolů zaměstnanců v reálném čase
- Kalendář pro správu práce se sledováním pokroku
- Šablony opakujících se úkolů s odhadem termínu splnění
- Pravidla úkolů a inteligentní spouštěče pro automatizaci
- Specializované nástroje pro sociální média a obsahový marketing
- Vlastní zprávy, které můžete sdílet se zainteresovanými stranami
- Více zobrazení, včetně Kanban a Kalendář
Omezení CoSchedule
- Stížnosti na vzhled a rozložení uživatelského rozhraní
- Někteří uživatelé ho považují za drahý z dlouhodobého hlediska.
Ceny CoSchedule
- Kalendář: zdarma
- Social Calendar: 19 $/měsíc (roční fakturace)
- Content Calendar: Ceny k dispozici na vyžádání
- Marketing Suite: Ceny k dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
3. Sharelov
S Sharelovem můžete vy a váš marketingový tým popustit uzdu své kreativitě, zatímco software se postará o zbytek. Sharelov je dostupný na jakémkoli zařízení a udržuje všechna vaše data organizovaná a uložené v cloudu, takže k nim má každý snadný přístup. ☁️
Vytvořte úkoly pro každého člena týmu a sledujte pokrok a změny u každého kreativního projektu napříč odděleními. Až budete připraveni, sdílejte materiály s klientem a zároveň kontrolujte jejich přístup, aby vaše interní práce zůstala utajena. Chcete-li definovat data publikování kreativních projektů, stačí je přetáhnout do sdíleného kalendáře a máte hotovo.
Nejlepší funkce Sharelov
- Cloudový a přístupný na všech zařízeních
- Zaznamenaná zpětná vazba a aktualizace ke každému kreativnímu materiálu
- Zpětná vazba se automaticky promění v akční položky
- Publikujte kampaně na sociálních médiích
- Snadné sdílení s klienty
- Přetahujte položky do sdíleného kalendáře obsahu
Omezení Sharelov
- Žádná bezplatná verze
- Žádná funkce pro zasílání zpráv
Ceny Sharelov
- Neomezené použití za 15 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Sharelov
- G2: Žádné recenze
- Capterra: 5/5 (3 recenze)
4. Figma
Ačkoli Figma není primárně marketingovým nástrojem, má marketingovým týmům co nabídnout. Umožňuje vám vymýšlet, vyvíjet a dolaďovat úžasné vizuální prvky pro vaše kampaně. ?️
Udržujte své zdroje organizované na stránkách projektu a pracujte na nich společně v reálném čase. Ať už jste pozorovatel nebo designér, můžete sledovat, jak design ožívá, zatímco účastníci přispívají svými komentáři. Můžete označit konkrétní prvky a přidat komentáře, poté je označit jako dokončené a finalizovat rozhodnutí.
Nejste spokojeni s konečným výsledkem? Vždy se můžete vrátit k jedné z dříve uložených verzí. ◀️
Nejlepší funkce Figma
- Brainstorming s tabulemi FigJam
- Stránky organizace projektů a týmů
- Spolupráce při úpravách vizuálních marketingových materiálů v reálném čase
- Označení konkrétních komponent
- Komentáře a zmínky
- Historie verzí
Omezení Figma
- Jedná se především o nástroj pro návrh, takže postrádá funkce pro plánování a specifické marketingové funkce.
- Příležitostné zpoždění ve srovnání s jinými softwary pro marketingovou spolupráci
Ceny Figma
- Starter: Navždy zdarma
- Profesionální: 12 $/editor/měsíc
- Organizace: 45 $/editor/měsíc
- Enterprise: 75 $/editor/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
5. Semrush
Semrush je známá osobnost ve světě digitálního marketingu. Nabízí širokou škálu marketingových nástrojů pro startupy i podniky, jako je výzkum klíčových slov a procházení zpětných odkazů.
Pokud jde o spolupráci, SEMRush vám ji usnadní tím, že shromažďuje všechna data a nástroje pod jednou střechou a umožňuje vám detailně spravovat, kdo má k čemu přístup. Můžete sdílet projekty a výsledky výzkumu se svými kolegy a společně se rozhodovat v každé fázi kampaně.
Semrush také zefektivňuje správu klientů. V rámci karet klientů můžete vytvářet a sdílet jednotlivé úkoly. Přiřaďte jim priority, typy a odhadované časy a přidejte odkaz na nástroje Semrush, které vám pomohou úkoly splnit. ?
Nejlepší funkce Semrush
- Všechny marketingové údaje a nástroje, které potřebujete, pod jednou střechou
- Rozložení pracovní zátěže a kontrola přístupu
- Sdílení projektů a přehled metrik v panelu Projekt
- Správa klientů pomocí karet klientů
- Soudržné značkové nebo white label reporty pro celý tým s šablonami
Omezení Semrush
- Malé podniky a podniky s omezeným rozpočtem mohou mít potíže s cenami.
- Strmá křivka učení
Ceny Semrush
- Pro: 108,33 $/měsíc
- Guru: 208,33 $/měsíc
- Business: 416,66 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
6. Acoustic
Acoustic je škálovatelný software pro automatizaci omnichannelového marketingu, který vám umožní snadno navrhovat, publikovat a spravovat kampaně. Acoustic pomáhá klientům hlouběji porozumět potřebám a zvykům jejich zákazníků pomocí analýzy založené na záměru, čímž dává jejich kampaním nejlepší šanci na úspěch.
Své zdroje můžete organizovat ve veřejných, soukromých a pouze pro čtení určených knihovnách a dokonce můžete v Acoustic aktivovat archiv Shutterstock. Tvůrci obsahu mohou nahrávat návrhy k posouzení a schválení, zatímco redaktoři mohou přidávat své připomínky v komentářích. ?
Nejlepší funkce Acoustic
- Software pro automatizaci multikanálového marketingu
- Škálovatelné
- Tři typy knihoven pro správu aktiv
- Omezte typ a velikost souborů v knihovnách
- Integrovaná knihovna Shutterstock
- Kontrola a schvalování obsahu
Akustická omezení
- Zastaralé rozhraní
- Někdy může být pomalý, zejména pokud jde o vytváření reportů.
Ceny Acoustic
- Essentials: K dispozici po kontaktování
- Standard: K dispozici po kontaktování
- Premium: K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Acoustic
- G2: 3,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3+ recenze)
7. Canva
Canva kombinuje cenné funkce pro design a spolupráci a vytváří tak výkonný marketingový nástroj. S Canva můžete vy a váš tým vytvářet propagační obrázky a videa a zajistit, aby vždy odpovídaly značce, a to díky sadě Brand kit, pokynům a šablonám.
Canva také zefektivňuje váš pracovní postup při navrhování a schvalování. Můžete vkládat nápady na tabuli, přidělovat úkoly, pracovat na návrzích společně a současně je okamžitě optimalizovat pro různé kanály. Použijte Canva Docs k napsání textů, které doplní vaše nádherné vizuály. ✨
Nejlepší funkce Canva
- Spolupráce v reálném čase na vizuálních materiálech
- Pokyny a šablony pro branding
- Optimalizovaný design a schvalovací workflow
- Whiteboard pro tvorbu nápadů
- Magic Switch mění velikost obsahu tak, aby byl optimalizován pro různé kanály.
- Canva Docs
- Informace o zapojení uživatelů pro měření dopadu vašich návrhů
Omezení Canva
- Obrázky z knihovny by mohly být v lepší kvalitě.
- Žádný offline přístup
Ceny Canva
- Zdarma
- Canva Pro: 119,99 $/rok pro jednu osobu
- Canva for Teams: 300 $/rok pro prvních pět uživatelů
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
8. Funnel
Pokud se to neudělá správně, může být analytika a reporting chaotický. Právě v tom vám pomůže Funnel. Funguje jako centrum pro analytiku marketingové výkonnosti a shromažďuje data z více kanálů. Bezpečně je ukládá a automaticky organizuje pro analýzu. Můžete spravovat viditelnost dat a podle potřeby je sdílet s příslušnými členy týmu.
Funnel šetří vašemu týmu čas a úsilí a zbavuje vás zbytečných úkolů, jako je aktualizace reportů. Díky jedinému zdroji pravdivých informací můžete pracovat efektivněji a soustředit se na to, na čem záleží – na splnění všech cílů marketingových projektů. ?
Nejlepší funkce Funnel
- Analýza marketingové výkonnosti snadno a rychle
- Centralizace dat ze všech kanálů
- Bezpečné úložiště a automatická organizace dat
- Integrace s více než 500 nástroji, není třeba žádné programování.
- Správa a sdílení viditelnosti dat
- Optimalizace marketingového rozpočtu
Omezení trychtýře
- Počáteční nastavení může být časově náročné.
- Složitý; někteří noví uživatelé vyžadují školení
Ceny podle typu trychtýře
- Zdarma
- Starter: od 360 $/měsíc
- Business: od 1 000 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Funnel
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
9. Hubspot
Hubspot se stal pojmem a nabízí širokou škálu CRM produktů propojujících různá oddělení. Jeho Marketing Hub je robustní a přizpůsobitelný potřebám vašeho týmu.
Postranní panel pro spolupráci vám a vašemu týmu umožňuje komentovat aktiva, žádat o schválení a udělovat je a sledovat úkoly pomocí kontrolních seznamů. Poskytuje vám také přístup k marketingovému kalendáři, kde získáte rychlý přehled o časovém harmonogramu projektu. V doručené poště konverzací můžete zahájit diskusi se svým týmem nebo se zapojit do stávajících vláken. ?️
Operations Hub vám umožňuje vytvořit plynulý pracovní postup pomocí nástrojů pro automatizaci marketingu. Pokud například váš tým komunikuje přes Slack nebo Zoom, můžete je integrovat s Hubspotem a konfigurovat spouštěcí akce přímo z těchto aplikací.
Nejlepší funkce Hubspotu
- Komplexní sada produktů pro koordinaci všech oddělení
- Centralizované centrum pro všechny kontakty a data kampaní
- Postranní panel pro spolupráci s komentáři, seznamy úkolů, marketingovým kalendářem a schvalováním
- Doručená pošta konverzací
- Mnoho možností automatizace, včetně aplikací třetích stran
Omezení Hubspotu
- Problémy s konkrétními integracemi
- Pro začátečníky může být kvůli množství funkcí příliš složitý.
Ceny Hubspot (Marketing Hub)
- Starter: od 18 $/měsíc
- Professional: od 800 $/měsíc
- Enterprise: od 3 600 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Hubspot (Marketing Hub)
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
10. Buffer
Pokud je sociálních médií vaší parketou, Buffer se může stát vaším chlebem a máslem. ?
Buffer vám pomáhá vytvářet obsah, který osloví vaše publikum, a publikuje ho za vás. Pokud jde o spolupráci, vyniká následujících pět funkcí:
- Úrovně oprávnění – definujte, kteří členové týmu mohou publikovat příspěvky na kterém kanálu.
- Schvalovací workflow – Projděte si každý příspěvek před zveřejněním a jedním kliknutím jej zamítněte nebo schválte.
- Ideas space – Vymýšlejte nové nápady na obsah jako tým
- Automatizované zprávy – snadno vytvářejte zprávy o výkonu s vaší značkou
- Interní komentáře – konzultujte s kolegy pod každým příspěvkem
Nejlepší funkce Bufferu
- Optimalizace pracovních postupů v sociálních médiích
- Ovládání úrovní oprávnění
- Schvalování a zamítání příspěvků jedním kliknutím
- Nápady: vyhrazený prostor pro brainstorming
- Automatizované a značkové zprávy o výkonu
- Komunikace prostřednictvím komentářů k příspěvkům
Omezení Bufferu
- Rozhraní by mohlo být atraktivnější ve srovnání s jinými softwary pro spolupráci v oblasti sociálních sítí a marketingu.
- Vysoká cena ve srovnání s některými konkurenty
Ceny Buffer
- Zdarma
- Essentials: 5 $/měsíc/kanál
- Team: 10 $/měsíc/kanál
- Agentura: 100 $/měsíc/10 kanálů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Uvolněte plný potenciál svého týmu pomocí softwaru pro marketingovou spolupráci
Provést úspěšnou marketingovou kampaň je jedna věc, ale provést ji efektivně je úplně jiná liga. Pokud chcete předčit konkurenci, váš marketingový tým musí fungovat jako hodinky. ⏰
Všechny výše uvedené softwarové nástroje pro marketingovou spolupráci mohou snížit tření, ale pokud chcete komplexní řešení, které zvýší produktivitu vašeho týmu a pomůže vám snadno dosáhnout všech marketingových OKR, vyberte si ClickUp.